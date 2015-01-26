Заголовки СМИ то и дело пестрят фразами «Министерство информации ограничило доступ…», «Министерство торговли закрыло торговую сеть…», «Оперативно-аналитический центр принял решение об исключении доменного имени…» и т.п. Складывается впечатление, что страна все больше превращается в одну большую зону, где есть только ограничения, запреты и наказания за неисполнение указаний свыше. И, что самое интересное, все это происходит до президентских выборов, а не как обычно — после.

Бонифацио Веронезе. Богач и бедняк

Наиболее очевидным ответом на вопрос, почему белорусские власти сегодня без остановки продолжают нагнетать ситуацию в стране, при этом напрямую не затрагивая простых обывателей, является то, что в республике под предлогом борьбы с ростом цен, недобросовестными коммерсантами, интернет-изданиями и прочими негосударственными структурами идет постепенный передел рынка товаров и услуг, а Белоруссия окончательно превращается в монопольно-олигархическое государство.

Как известно, еще в конце 2014 года в стране началась волна закрытий магазинов и торговых сетей, после того, как 5 декабря А. Лукашенко подписал указ «О дополнительных мерах по защите прав потребителей», который наделил министра торговли и его заместителей правом закрывать на 90 дней магазины, где обнаружили какие-либо нарушения. Начиная с 11 декабря санитарно-гигиенические службы закрыли более тысячи объектов торговли и общественного питания по всей Белоруссии (из них только немногим более половины было получено разрешение возобновить деятельность). Параллельно начало свою «работу» и министерство торговли, которое ополчилось на крупные торговые сети и непродовольственные магазины. Причем главными причинами закрытия были названы: реализация продуктов с истекшим сроком годности, а также товаров без документов о качестве и безопасности, отсутствие необходимого количества белорусской продукции на прилавках и «факты превышения розничных цен на товары по сравнению с ценами, действовавшими на 18 декабря 2014 года» (период, когда фактически началась девальвация белорусского рубля, достигшая к январю почти 40%).

Конечно, ряд замечаний государственных органов абсолютно правомерны и представлены белорусскому электорату как забота государства о простых людях. Причем о необходимости сдерживать цены и сокращать прибыли заявил и сам президент, по словам которого рентабельность в стране не должна быть выше 2−3%, а предпринимателям в условиях мирового кризиса пора «работать так, чтобы отдельные торговые сети не жировали на проблемах людей…» Однако на самом деле ситуация выглядит немного иначе, нежели ее преподносят государственные чиновники.

Во-первых, запрещая импортерам повышать цены, руководство республики не только планомерно уничтожает мелкий и средний бизнес, но и создает серьезный дефицит на прилавках магазинов, возвращая страну в 1990-е годы. Уже сегодня практически во всех торговых сетях купить свежие овощи и фрукты крайне сложно. Такая же ситуация наблюдается и в области бытовой электротехники. Правда, чтобы окончательно не усугубить ситуацию, власти все же решили сделать небольшое послабление. 15 января Министерство торговли совместно с Министерством экономики приняли постановление, в котором разрешили увеличивать цены на импортные товары на процент изменения курса белорусского рубля к курсу иностранной валюты, «уменьшенного на 5 процентов, при применении рентабельности продаж не более 3 процентов». Однако коренным образом это ситуацию не разрешило, тем более что сам документ не дает четких разъяснений своего применения и в любой момент может быть трактован проверяющими органами в свою пользу. Все это уже поставило под вопрос работу ряда зарубежных и местных ритейлеров. Например, руководство одной из крупнейших сетей по торговле строительными материалами «ОМА», которая принадлежит литовской компании Senukai и финскому концерну Kesco, после закрытия всех своих магазинов в республике всерьез стало рассматривать вопрос о целесообразности дальнейшей работы в Белоруссии, так как «акционеры скептически оценивают перспективы развития здесь бизнеса». И, несмотря на то, что совсем недавно сеть была снова открыта, желания работать на белорусском рынке у иностранной компании практически не осталось.

Во-вторых, ситуация с «ОМА», которая стала первым случаем применения жестких санкций в отношении частной непродовольственной сети республики, стала доказательством того, что в стране усилился процесс передела рынка. Сегодня проверкам и закрытиям подверглись практически все крупные торговые сети с участием иностранного капитала (совсем недавно Минторг за грубые нарушения законодательства закрыл 20 объектов торговли на АЗС, принадлежащих ИООО «ЛУКОЙЛ Белоруссия»), либо не находящиеся в руках бизнесменов из президентского окружения.

Так, закрытию и массовым проверкам подверглись крупные сети магазинов «Соседи», «Гиппо», «Родная сторона», «Кравт», «Мегатоп», «Евроопт», «5 элемент», «Электросила» и другие. И практически все они находятся вне прямого руководства белорусских олигархов. Например, сеть «Гиппо» (по объему розничного товарооборота она входит в первую тройку сетевых магазинов республики) принадлежит иностранному унитарному предприятию «БелВиллесден», которое, в свою очередь, учреждено британской компанией Willisden Industries Limited. Одним из совладельцев сети «Соседи» является литовка А. Яунцемене. Главным партнером владельцев «Рублёвского» на протяжении нескольких последних лет является Международная финансовая корпорация, входящая в группу Всемирного банка. Сеть Mart Inn, которая в Белоруссии появилась в 2010 году, принадлежит литовской сети Maxima. Собственниками «Евроопта», который, по различным подсчетам, обладает более чем 150 магазинами в Белоруссии, доля которых в структуре розничной торговли в различных городах страны может достигать 30%, на паритетной основе являются белорусы С. Литвин и В. Василько, которые управляют бизнесом из Литвы. Магазины «5 элемент» принадлежат компании «Патио» бизнесменов Е. Литвина и А. Балабина, которых уже давно не видно в кругу президентской компании. Данный список можно продолжать довольно долго, однако в нем вряд ли встретятся имена людей, которых продолжают считать белорусскими олигархами.

Проверки и закрытия «по странной случайности» практически обошли стороной торговую сеть ProStore, которая принадлежит группе «Трайпл» бизнесмена Ю. Чижа. Правда, весной прошлого года там все же были рейды санстанции, которые закончились всего лишь составлением 19 протоколов об административных правонарушениях. Не затронутой оказалась и крупнейшая сеть магазинов беспошлинной торговли «Хелена Валери», принадлежащая Е. Скрипель, которую многие эксперты также причисляют к близкому кругу руководства страны. И уж тем более никто не решился закрыть сеть гипермаркетов «Корона» П. Топузидиса, которого многие называют белорусским «королем гипермаркетов». В последнем случае интересно еще и то, что в комплекте с большими продуктовыми магазинами идут и огромные маркеты «Корона-техно», которые ведут упорную борьбу с уже указанными выше «5 элементом» и «Электросилой».

Если добавить ко всему, что сегодня продолжается борьба и с интернет-магазинами и торговыми площадками, представляющими угрозу стационарным гипермаркетам, то становится более чем очевидно, что нынешние нападки на отдельные торговые сети являются ни чем иным, как планомерным выдавливаем одних коммерческих структур другими. Видимо, данный процесс связан не только с постоянно ухудшающейся ситуацией в стране, когда борьба за покупателя ведется уже на государственном уровне, но и с желанием создать крупные монополии для контроля над внутренней торговлей. Более того, местные олигархи не забывают и о финансовой сфере, приобретая за бесценок банковские структуры. Наиболее заметным событием в данном случае можно считать начало ноября 2014 года, когда новополоцкая компания-нефтетрейдер «Интерсервис», совладельцем которой является А. Шакутин, стала официальным владельцем 99,63% акций «Абсолютбанка», бывшего на тот момент единственным из 31 банков, кто фиксировал убытки. Тогда же в состав наблюдательного совета вошли сын Шакутина и еще один владелец «Интерсервиса» Н. Воробей. Если к этому добавить, что немногим ранее Национальный банк РБ и Управление делами президента «приобрели» банк «Москва-Минск», который никогда не был в убытках, то складывающаяся картина становится похоже на ситуацию, которая была на постсоветском пространстве в 1990-х — начале 2000-х годов. В то время крупные структуры покупали небольшие банки, пополняли их капитал, затем привлекали заемные средства и за их счет кредитовали по льготной ставке материнские компании.

К чему разворачивающаяся в стране ситуация может привести в будущем, уже неоднократно демонстрировала история — увеличение цен, диктат монопольных структур, стагнация торговли, усиление расслоения общества и прочее. Поэтому и нынешний передел белорусского рынка не сулит ничего хорошего белорусским гражданам. В данном случае белорусов ждет ситуация, при которой разборки крупных бизнесменов будут происходить за счет их кошельков.

В-третьих, заставляя розничные сети забивать полки белорусскими товарами, официально руководство страны стремится разгрузить склады абсолютно никому не интересной белорусской продукции. Однако при этом власти решают еще одну, куда более важную проблему — социальную. За счет торговых сетей и, соответственно, простых граждан, которым придется смириться с повышением цен на импортную продукцию из-за девальвации и стремления продавцов компенсировать потери, полученные на «продаже» белорусских товаров, правительство получает дополнительную возможность сохранить рабочие места на нерентабельных предприятиях. Проще говоря, заводы и фабрики и дальше продолжат делать никому ненужную продукцию, выдавать незаработанную зарплату, а расплачиваться за это придется всем белорусам вместе. Но при этом, как рассчитывают белорусские чиновники, социальная напряженность не будет угрожать политическому режиму. Хотя в нынешней ситуации в подобное верится все меньше. Тем более, если учитывать, что сегодня уровень жизни белорусов продолжает свое падение, а руководство страны своей деятельностью только ухудшает ситуацию. Например, во все государственные и ряд коммерческих структур пришли письма о необходимости сокращения средней заработной платы не менее чем на 30%. Это означает, что в условиях девальвации белорусского рубля покупательская способность белорусов упадет практически в 2 раза, что запустит обратный ожиданиям чиновников механизм. Попытка властей таким образом ограничить граждан в покупке валюты и заставить их нести ее в обменные пункты не только не принесет экономике особых дивидендов, но и приведет к разрушительным последствиям. Белорусы не просто перестанут покупать товары народного потребления (цены на белорусские товары в стране при низком их качестве зачастую выше, чем на импортные), но и начнут массово забирать свои вклады в белорусских рублях. Это будет означать начало кризиса банковско-финансовой системы, а значит и всей экономики страны. Проще говоря, то, что сегодня придумали белорусские чиновники — сократить доходы населения для удержания валютной выручки внутри страны без проведения структурных экономических реформ, может стать как одной из причин экономического коллапса, так и основой для роста социального недовольства, удержать который можно будет лишь при помощи жесткого давления со стороны государства.

В конечном счете все происходящее сегодня все больше становится похоже на театр абсурда. Чиновники, упорно доказывая электорату, что все действия правительства направлены на рост благополучия белорусов, все более дистанцируются от простых людей. Крупный бизнес совместно с номенклатурой расчищает площадку для собственной монополии на рынке страны, так как в условиях надвигающегося кризиса получить доходы, кроме как из простых людей, будет практически невозможно. Граждане с мыслью, что «может, все обойдется», замерли в нерешительности и ожидании «чуда» и не готовы пока к каким-либо протестам. Государство же полностью перешло в режим автономного существования, перестав обращать внимание на обстановку вокруг. Такая ситуация свидетельствует лишь об одном — время безмятежного существования Белоруссии и ее граждан безвозвратно ушло в прошлое.