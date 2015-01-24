21 и 22 января школьные учителя в ряде иранских провинций провели предупредительную двухдневную забастовку, требуя повышения заработной платы.

rborba.ru Учителя в Иране провели двухдневную забастовку

Причиной протеста послужило решение Министерства образования и науки в предстоящем финансовом году (март 2015 — март 2016) увеличить зарплаты работающих в школах учителей всего на 14%.

Учительские коллективы заявили, что данное повышение никоим образом не улучшит их положение, поскольку не соответствует реальному уровню инфляции в стране и выросшим ценам на ряд продуктов питания. Они указали, что только на хлеб за текущий месяц цены выросли на 25 — 30% в Тегеране и на 10 — 15% в провинциях.

В начале января шесть тысяч школьных учителей Ирана подписали петицию на имя спикера парламента страны Али Лариджани с требованием уравнять зарплаты учителям и техническому персоналу средних учебных заведений до размеров средней оплаты труда иранских госслужащих.

Как отмечают источники ИА REGNUM в Тегеране, петицию учителей поддержало значительное количество родителей учеников. В ряде провинций они организовали сбор подписей в поддержку требований школьных педагогов, которые намерены направить президенту Ирана Хасану Рухани.

В пресс-службе иранского парламента сообщили ИА REGNUM, что после обращения учителей ситуация с зарплатой в школах изучается; спикер парламента Али Лариджани по итогам проверки подготовит соответствующее распоряжение о внесении поправок в проект государственного бюджета.

Учителя предупредили властей, что если их требования не будут в должной мере удовлетворены властями, то они продолжат протест.