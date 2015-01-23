Первый проходил в 20−30 годы, второй — в 90-годы прошлого века до прихода к власти Лукашенко. Правда, главный (и единственный, как он сам утверждает) белорусский политик время от времени делает взаимоисключающие заявления. То белорусы «часть русского мира», то — «мы не русские, а белорусские». Аналитики строят разные версии о том, какие заявления предназначены для внутреннего потребления, а какие — на экспорт. Какие серьёзно, а какие — не очень.

womanadvice.ru Беллорусский народный костюм

Однако совершенно ясно, что всей государственной прессе, «идеологическо-безидеологической» системе и придворным «учёным» даны недвусмысленные указания на «укрепление суверенитета». И вот мы видим переименование Отечественной войны 1812 года в «русско-французскую», уничтожение надписей на русском языке, баннеры «со смаком мовы» на улицах, пропаганду вышиванок и прочие национальные изыскания.

Понятно, что данная кампания является следствием испуга белорусской власти после некоторых действий России в отношении территорий бывшей Украины. Пожалуй, правы те наблюдатели, которые говорят о том, что развернувшаяся русофобская истерия не имеет далекоидущих целей. Потому что слишком сильный отрыв от России чреват для нашего президента попаданием на гаагскую койку Милошевича. Многие не западные лидеры, пытавшиеся заигрывать с Западом, закончили свои дни трагическим образом. Полагаю, что Александр Григорьевич это прекрасно понимает.

Но, с другой стороны, надо понимать, что если какие-то смыслы транслируются в народ, наступают и соответствующие последствия. Кто-то «ведётся». Люди не так погружены в политику, чтобы понимать все тонкости политических игрищ. Они просто воспринимают то, что им «впаривают». И здесь у некоторых политических сил, преследующих совсем иные цели, нежели белорусская власть, появляется пространство для манёвра. Попросту говоря, настоящие враги общерусского единства могут воспользоваться последствиями белорусизации для повышения своего влияния на электорат. И даже на каком-то этапе могут провести классический «перехват управления», благо возможные кандидаты на высший пост из рядов белорусской номенклатуры со знанием иностранных языков уже заявлены.

Понятны мотивы тех, кто нагнетает вышиваночную истерию. Кто-то учуял тренд, понял, что генеральная линия власти в очередной раз искривилась, и спешит искривиться вместе с ней. Кто-то для того, чтобы на очередной раздаче не остаться без тёплых кресел и сладких пряников, а кто-то — просто по привычке исполнять каждый чих власти. Но кто-то ведёт свою игру и ждёт, когда пик вышиваночной истерии совпадёт с нижней точкой падения экономики, чтобы перехватить власть у Лукашенко. И этот кто-то может быть трижды стукачом, но есть такая закономерность, что когда власть катастрофически слабеет, стукач может стать самостоятельным игроком. Ну, или почти самостоятельным. К этим людям обращаться бесполезно — они знают, что делают. Я хотела бы обратиться к тем, кто искренне ведётся на вышиваночную пропаганду.

Сейчас в мире происходят очень серьёзные изменения. Финансовый капитализм доживает свои последние дни. На смену ему идёт совершенно новая система общественных отношений. В капитализме власть у того, у кого деньги. Новая экономика будет планово-распределительной (как говорят на Западе «ресурсно-ориентированной»), а в такой системе деньги не дают власти. Но те люди, которые доминируют в мире сегодня, не собираются власть отдавать. И они предпринимают колоссальные усилия для того, чтобы сохранить контроль над главным фактором господства.

Какой это фактор? В рабовладельческие времена главным фактором господства было владение рабами, в феодальной системе вся власть была в руках землевладельцев. Капитализм получил своё название потому, что фактором господства в нём является капитал. В постиндустриальном (или «информационном») обществе главным фактором господства будут знания. Поэтому мировая элита уже давно осуществляет комплекс мероприятий по отсечению народных масс от знаний. Знания элита оставляет себе. Дураками управлять будет легко. Разрушается образование. Особенно больших успехов в этом добились в США. Европа, Россия и мы — «догоняем». Проводится дебилизация молодёжи посредством попсовой масс-культуры. Место научной фантастики занимают всяческие гэндальфы и гаррипоттеры, да и то — в кино, книг уже никто не читает. Дерационализация сознания проводится путём пропаганды всяческих гадалок, экстрасенсов, астрологов, целителей и прочего оккультного жулья.

Но есть способ получше. Радикальный. Лишить людей современного языка. Вот он — звёздный час «мовознавства»! Ни для кого не секрет, что белорусский язык (как и украинский) имеют очень узкую область применения. По сути, это чисто бытовые вымирающие языки. Никакой специальной или научной терминологии в них не существует. А если и делаются попытки таковую создать, то ничего, кроме смеха сквозь слёзы, они вызвать не могут. Но ничего, если на кону — власть, государство не пожалеет никаких средств ради её спасения. Надо — значит надо. Предположим, что из нашего дырявого, обременённого огромными долгами госбюджета будут выделены средства для создания белорусской научной терминологии. Конечно, это отрицательно скажется на исполнении государством своих социальных обязательств перед населением. Ну, пенсии там, льготы, зарплаты бюджетников, пособия всякие расти не будут. Но — ничего. Ради «мовы» можно и пострадать!

Сколько белорусов? Десять миллионов? Поговаривают, что в действительности — восемь с половиной. Ну, пусть будет десять. Сколько из них может заниматься наукой? Ну, почти миллион — в правоохранительных органах (мировой рекорд). Ещё 600 тысяч — просто чиновники. Бюджетников ещё прикиньте сколько. Миллиона полтора — пенсионеры. Около миллиона — нетрудоспособные (в том числе алкоголики и наркоманы). Предпринимателей и их работников, которые в науке не замечены, ещё примерно миллион. Цифры, конечно, «среднепотолочные». Как там в действительности — никто не знает, а кто знает — не скажет. Прикидываю примерно из своего понимания структуры постсоветского общества. Остаётся миллиона два-три работающих. Оставим за скобками вопрос о том, кто там действительно работает, а кто — штаны на работе протирает (скрытая безработица).

Сколько же из трёх миллионов могут заниматься наукой и технологическими разработками? Не забываем, что в СССР белорусская наука была частью общесоюзной, а сейчас мы моделируем полностью «незалежную», поскольку где-то за белорусской границей навряд ли удастся убедить учёных переходить на белорусский язык. И не забываем Батькины слова о том, что «учёных развелось много, а бульбу сажать — некому». Учтём, что в мире имеется уже около 15 тысяч научных дисциплин, а про количество областей опытно-конструкторских разработок — вообще молчу. К примеру, полный цикл проектирования и производства современного самолёта в настоящее время могут себе позволить только две страны в мире — Россия и США, Китай и Индия — только в кооперации с Россией, а европейские страны между собой.

Короче говоря, на каждую научную дисциплину и область конструкторских разработок Белоруссия сможет выделить примерно с десяток человек. Ну, может, два десятка. Будут ли это первоклассные специалисты! Да? Попрошу не забывать, что научная элита — это результат отбора. Это как сливки на молоке. Чтобы получить десяток первоклассных специалистов в какой-то области, надо чтобы на старте было несколько тысяч студентов по данному направлению. Не все из них доучатся, не все преуспеют, не все займутся наукой, не все достигнут высот в профессии. Но ладно, наши гипотетические 10 специалистов начинают работу по переводу научной дисциплины на белорусский язык. Естественно, для того, чтобы враг ничего не понял.

Сколько лет им понадобится, чтобы перевести только важнейшую часть литературы по данной дисциплине на белорусский язык? Вся жизнь? А новые издания всё время выходят? А когда они собственно наукой будут заниматься? А когда будут смену себе готовить? Да, тяжело. Но что ни сделаешь ради любимой власти. А результатом будет непонимание между белорусскими и иностранными специалистами. Потребуются переводчики. Бред? Конечно! Вышиванцы на это ответят, что ни к чему такие проблемы, пусть учёные занимаются наукой на английском языке. Логично. А где тогда «национальное возрождение», позвольте спросить? Что, всё только ради того, чтобы отучить людей от русского языка, а белорусский — побоку? Зачем тогда орать про «национальное образование», требовать открытия национальных ВУЗов? Нечестно, панове.

Надеюсь, все поняли, что белорусизация — отличный способ отсечь белорусов от возможности попасть в будущее. Для вас — вышиванки, сказки про благородных средневековых рыцарей, огород, куры и свиньи. Живите в ХХI веке, и ни в чём себе не отказывайте! Только не забывайте кланяться проезжающим мимо господам, устройство автомобилей которых для вас будет оккультным чудом.

Конечно, я не говорю, что это произойдёт прямо сейчас. Ещё пока нет на свете людей, которые знали бы белорусский язык, не зная при этом русского. Но если белорусизация пойдёт, — дети и внуки ныне живущих рискуют выпасть из настоящего. И вместо великого русского языка, которым сейчас владеют все белорусы, у них останется только «мова», на которой можно выразить мысли не сложнее, чем «принеси сала» или «иди, выпаси корову».

Обычно в Интернете в таких случаях говорят: «Мне вас жалко!» Но это — лицемерие. Это просто такой способ оскорбления. Я не буду так говорить. Если вы стали вышиванцем — вы сделали свой выбор. Бог не управляет людьми, как марионетками, он наделил людей волей. Люди сами решают, как им использовать свой уникальный инструмент — головной мозг. Если они не хотят им пользоваться — они наказывают себя сами. Добро пожаловать в средневековье, вышиванцы!