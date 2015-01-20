15 января 2015 года прокурор Нисман, который расследовал дело о взрыве в Буэнос — Айресе здания еврейского культурного центра АМИА, подал иск в суд на президента Аргентины Кристину Киршнер и министра иностранных дел Аргентины Эктора Тимермана. А 19 января 2015 года, когда он должен был выступить в Федеральной судебной палате, прокурор Нисман был найден мёртвым в своей квартире в престижном районе города Буэнос-Айреса Пуэрто Мадеро.

em.com.br Цена смерти прокурора Нисмана: массовые протесты в Аргентине

Бывший директор представительства Интерпола в Аргентине и член Академии международных отношений Аргентины Луис Фенсалида (Luis Fuensalida) в эксклюзивном интервью радио «Хай» отметил, смерть прокурора Нисмана будет иметь очень серьезные последствия для всех граждан и для такой несовершенной демократии, как аргентинская. И если до вчерашнего дня идея, что национальное правительство может сместить неугодного прокурора, имела одну политическую цену, то цена смерти прокурора будет неподъемной для правительства. Он также обратил внимание, что те обвинения, с которыми выступил Нисман, имели под собой реальные доказательства. Таким образом, прокурор Нисман, любящий отец двух дочерей, никак не мог покончить жизнь самоубийством. В заключение своего интервью Луис Фенсалида призвал: «Да будет справедливость!»

С этим же лозунгом народ вышел вчера на улицы Буэнос-Айреса.

Таким образом, смерть прокурора является не только элементом разрастающегося скандала и роста недовольства среднего класса и зажиточной части аргентинского общества против нынешней власти, но и недовольства общества, обеспокоенного в первую очередь собственной безопасностью. Народ призывали к срочным забастовкам, и уже в день смерти прокурора призывают к «касероласо», стучать кастрюлями в знак протеста против смерти прокурора, за безопасность, за справедливость. Жители города и пригородов начали собираться 19 января на главной площади страны — Плаза де Майо, у президентского дворца. Многие держат в руках таблички с надписью «yo soy Nisman» (Я Нисман). По их мнению, ключевой свидетель, собравший доказательства против противоправной деятельности нынешнего президента, убит. И это не первый случай. Некоторое время назад у ключевого свидетеля по делу о незаконном обогащении против Кристины Киршнер похитили сына в день, когда он должен был давать показания. В Аргентине также все помнят Хулио Лопеса, который был ключевым свидетелем по громкому делу, он пропал бесследно.

Внезапная смерть прокурора избавила правительство на сей день от разбирательств в Федеральной судебной палате, но это только отсрочка. В столице и других городах страны напряжённо. Люди все прибывают и прибывают. Вначале их были сотни, а потом уже тысячи: Они скандируют: «За справедливость для Нисмана! Аргентина сегодня не спит!»