Власти не только абстрагировались от своих обещаний улучшить жизнь простому белорусу, но даже и не пытаются поддерживать иллюзию сохранения социально ориентированного государства. Более того, сегодня из уст чиновников и вовсе можно слышать намеки на то, что в ближайшем будущем жить станет еще сложнее, а населению придется рассчитывать только на себя. Конечно, попытки по инерции рассказать гражданам, что их благосостояние улучшилось по сравнению с периодом Великой Отечественной войны, все еще продолжаются: в СМИ проскальзывают сообщения, что белорусы в конце 2014 года увеличили покупку недвижимости в столице, а также стали больше летать на самолетах. Однако подобные репортажи и статьи в корне не меняют существующую в информационном пространстве ситуацию — такой идеологической обработки, которую проводило государство накануне прошлых выборов, в настоящее время в Белоруссии нет. Даже президент, который ранее был весьма красноречив в своих обещаниях и обличительных речах, сегодня практически хранит молчание, лишь изредка заявляя о себе, не пытаясь при этом объяснить простым гражданам, что происходит в стране, почему произошла девальвация, и как жить и работать в сложившейся экономической ситуации. Возникает вопрос: почему белорусские власти сегодня предпочитают молчать и действовать без какой-либо серьезной огласки?

President.gov.by Александр Лукашенко

Прежде всего, чтобы ответить на данный вопрос, необходимо понимать, что общая социально-политическая ситуация в республике на сегодняшний день выглядит следующим образом: есть президент и его окружение, которые стремятся контролировать максимально возможное количество сфер жизнедеятельности государства, есть чиновники разных рангов, которые не знают, как себя вести в сложившейся ситуации, и есть простые граждане, которым предложено самостоятельно решать возникшие проблемы, исходя из понятного белорусам принципа — «могло быть и хуже». Именно то, что сегодня государство снова решило снять с себя ответственность за происходящее и предложить обывателям «исконно белорусские ценности», свидетельствует о катастрофической ситуации в системе управления республикой и тупиковой ветви развития страны. Дело в том, что тезисы о необходимости ценить только то, что есть на данный момент, базируются на крайне консервативных взглядах местного населения, для которого нет ничего странного в том, чтобы жить «как положено», не задумываясь о том: а как могло быть еще? В среде антропологов даже существует определенный термин для такого мировосприятия — «психология бедности», главным в котором являются «равенство», «сходство» и «взаимозаменяемость». В белорусском мышлении также существует понимание, что на каждого члена общества приходится определенный ресурс благ, который крайне ограничен: если один получает больше — то другие автоматически получают меньше. Причем это касается абсолютно всех сфер жизни. Поэтому, если кто-то забрал из общего котла лишнюю порцию, то он обокрал всех, что в белорусском общественном сознании воспринимается крайне негативно. Именно этот принцип, который не позволяет большинству белорусов рассматривать даже саму возможность улучшения своего уровня жизни, и лег в основу нынешней внутренней политики белорусского государства.

Исходя из того, что сегодня нет особой необходимости доказывать простым белорусам превосходство белорусской социально-экономической модели, руководство страны выбрало довольно простую тактику для формирования благоприятной для себя обстановки накануне выборов. Ее суть состоит в том, чтобы на протяжении нескольких месяцев планомерно «закручивать гайки» абсолютно во всех сферах жизнедеятельности государства. При этом ныне действующий президент формально не должен нести за происходящее ответственности, для чего и были проведены серьезные перестановки в правительстве. Теперь именно оно должно создать ситуацию, при которой электорат будет доведен до максимально возможной точки социальной напряженности. После чего А. Лукашенко лично вмешается в ситуацию, издаст ряд указов и декретов, которые несколько ослабят давление со стороны государства. При этом направлены действия главы республики будут в большей степени на простых граждан, чуть меньше это коснется среднего и мелкого бизнеса и практически обойдет стороной местную оппозицию. Правда, здесь может быть сделан определенный реверанс в сторону ЕС, однако серьезных изменений в области прав и свобод человека ожидать не стоит. Признаки того, что белорусское руководство будет действовать именно таким путем, видны уже сегодня. Например, нашумевшие решения властей, касающиеся трудовой дисциплины, которые, с одной стороны, повышают ответственность чиновников за происходящее на производстве, а с другой — наделяют их практически неограниченными полномочиями в отношении простых работников, что позволяет усилить административный контроль за гражданами. Теперь гораздо проще стало сокращать заработную плату, не выплачивать премиальные, увольнять по статьям, а также использовать сотрудников предприятий на бесплатных мероприятиях: начиная от субботников и заканчивая идеологическими концертами и спортивными турнирами с участием президента. Те же, кто не согласен с происходящим, должны быть готовы оказаться на улице, где их поджидает еще одно нововведение белорусского руководства — борьба в рамках всей республики с так называемыми тунеядцами.

Вопрос о выявлении граждан, которые не заняты напрямую в экономике страны, и привлечении их к административной ответственности также необходимо рассматривать с точки зрения усиления политического давления государства на население страны, так как он вызван не экономическими соображениями, а стремлением властей взять под контроль ту часть белорусов, которая до недавнего времени находилась фактически за пределами государственного влияния. И в этом случае абсолютно не важно, что подобные законодательные акты нарушают основные принципы белорусской Конституции. Главное — посеять страх, который позволит контролировать граждан. Необходимо напомнить, что декрет о борьбе с «тунеядцами» был разработан Министерством труда и социальной защиты и предполагает введение административной ответственности за «нежелание работать» на благо страны. Теперь уклонение совершеннолетнего трудоспособного постоянно проживающего на территории Белоруссии гражданина более шести месяцев в течение года от финансирования государственных расходов (путем уплаты налогов, сборов и иных платежей) влечет санкции в виде административного ареста. Более того, предполагается, что «тунеядцы» должны быть привлечены к принудительному труду и оплате штрафа. По мнению представителей ведомства, введение подобной ответственности должно привлечь таких людей к труду и одновременно поправить государственный бюджет, так как в республике насчитали более 500 000 нигде не работающих граждан.

Конечно, в данной инициативе можно поддержать слова белорусского президента о том, что «те, кто работают честно, часто задают себе вопрос: почему я должен работать день и ночь, а он практически имеет то же самое, ничего не делая». Однако, исходя из того факта, что в стране об отсутствии реальной социальной справедливости в последние десятилетия никто не говорил, а получение дополнительных доходов в бюджет от тех, кого смогут найти и привлечь к труду (в основном это асоциальные элементы, алкоголики и т.п.), крайне сомнительно, можно считать данное решение популистским. Более того, направлено оно на попытку запугать тех, кто зарабатывает своим трудом за границей: по данным ООН, за пределами РБ работает более 1 млн белорусов, которые официально привозят в страну более 1 млрд долларов США в год и являются довольно независимым от государственного давления социальным слоем общества. Проще говоря, белорусская армия официально неработающих определенным образом пугает власть своей многочисленностью и фактической неподконтрольностью. В то время как государственные работники на сегодняшний день находятся под неустанным взором административной вертикали. И эту «несправедливость» необходимо устранить.

Попытка в очередной раз уравнять все население республики и сделать его полностью подконтрольным политической власти видится на сегодняшний день руководству страны единственным вариантом не допустить социального взрыва. Именно поэтому и было, по всей видимости, принято решение ужесточить контроль над всеми слоями общества и сферами развития государства. Экономической целесообразности в происходящем практически нет, тем более что власти не собираются проводить какие-либо реформы в области управления государством, сократив именно там огромные и порой абсолютно необоснованные расходы. Это является одним из подтверждений того, что политика в белорусской действительности полностью превалирует над экономикой, проблемы в которой, по всей видимости, чиновники решить не в силах. Исходя из этого, вряд ли стоит ожидать, что большинство из нынешних и будущих указов, связанных с ужесточением наказаний, усилением контроля, повышением дисциплины и, вполне вероятно, с защитой национальных интересов государства, будет отменено даже накануне выборов. Однако определенные «подачки» населению все же будут сделаны. Например, будут проиндексированы заработная плата и пенсии (включить печатный станок сложно, однако в политических целях вполне возможно), чтобы сохранить хоть какую-то видимость стабильности и заставить население забыть об обещанной пять лет назад средней зарплате в 1000 долларов США. Белорусам предложат небольшое увеличение доходов, чтобы у электората создалось впечатление, что раз зарплата снова «повысилась», значит, в скором времени все наладится. В дополнение к этому стоит ожидать серьезных решений по вопросам ЖКХ, например, замораживание роста цен, а также по субсидированию малоимущих граждан. Вполне вероятно, что будут определенные послабления и для предпринимателей, начиная от разрешения более свободно формировать цены, до сокращения различного рода административных процедур и разрешительных документов. Все это, а также многое другое, должно будет начаться буквально за несколько недель до выборов с единственной целью — повысить рейтинг доверия к нынешнему президенту республики. Что будет после дня голосования, простых белорусов волновать, по мнению властей, не должно, так как в массовом сознании должен закрепиться единственный тезис — без Лукашенко будет только хуже.

Однако, несмотря на стремление властей республики сплотить вокруг главы государства чиновников, а также простых обывателей, которые в массе своей крайне слабо разбираются в экономических и политических процессах, сегодня создается впечатление, что белорусская номенклатура в массе своей абсолютно не знает, что делать, пребывая в определенной растерянности. Дело в том, что экономические проблемы в России полностью разрушили планы белорусского руководства на 2015 год, и теперь вряд ли стоит ожидать серьезных финансовых вложений со стороны Москвы, а, значит, нет никакой возможности и дальше стимулировать «белорусское экономическое чудо». Это означает, что необходимо придумывать новые способы, как затуманить сознание электората, так как многолетний миф о «чарке и шкварке» себя уже практически исчерпал. Тем более после того, как за последние четыре с половиной года белорусы уже дважды стали свидетелями резкой девальвации местной валюты, а средняя заработная плата откатилась на уровень 2009−2010 годов при непрекращающемся росте цен. К сожалению чиновников, в их среде не нашлось пока того человека, кто смог бы предложить новую идеологему для предстоящих выборов. Поэтому белорусским властям поневоле приходится следовать наиболее понятному любому из местных чиновников принципу — «в ситуации, когда не знаешь, что делать, не делай ничего — вдруг пронесет».

Помимо всего прочего, необходимо отметить еще одну весьма неприглядную особенность нынешней предвыборной ситуации. Несмотря на то, что у большинства белорусских чиновников средней руки есть определенные опасения за свои кресла в случае нарастания социальной напряженности в обществе, высшее руководство страны и приближенные к нему бизнесмены, наоборот, практически не испытывают страха перед простым населением. Сегодня в республике на фоне неприкрытой лжи, под прикрытием лозунга борьбы с недобросовестными производителями и коммерсантами, фактически начался передел собственности. Крупные торговые центры, строительные магазины, центры продаж электробытовой техники и даже банки, которые, по странной случайности, пока не принадлежат крупным белорусским бизнесменам из окружения президента, — все они попали в прицел государственных органов, занимающихся «регулированием» экономических отношений внутри страны. Кто займет места изгнанных коммерсантов и банкиров, вполне очевидно. Это означает, что в стране создается система монопольного рынка, принадлежащего узкой группе лиц при непосредственном участии государства. Это должно позволить нынешнему руководству с наименьшими потерями пережить кризис и полностью обезопасить себя от недовольства со стороны общества. Поэтому и интересы простых граждан в данном случае никого не интересуют и интересовать не будут.

Таким образом, необходимо отметить, что нынешняя предвыборная ситуация в республике значительным образом отличается от всех предыдущих. Государство не только отказалось от традиционного популизма в социально-экономической сфере, но и взяло курс на формировании в обществе схемы тотального управления и контроля, с целью именно таким образом обезопасить свое существование. На это повлияли как внешние факторы, как, например, ситуация на Украине, так и внутренние, когда в среде белорусских управленцев не нашлось новых идей. Поэтому выборы 2015 года для простых граждан пройдут не под знаком краткосрочного улучшения жизни, а безразличия и вседозволенности со стороны государства.