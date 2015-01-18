15 января в передаче «Специальный корреспондент» обсуждалось мирное урегулирование в Донбассе. В этой же передаче были показаны события в аэропорту, в которых участвует и отряд «Сути времени». Мне пришлось в очередной раз сказать, что для Порошенко и киевской хунты в целом нет ничего опаснее мирного урегулирования, оформляющего независимый от них очаг в Донбассе. И что поэтому Киев сделает всё для срыва урегулирования. Мне в очередной раз не поверили. Еще бы, мирное урегулирование «назначили» на следующий день, и весь наш официоз был убежден, что дело в шляпе: пресса стояла на низком старте. И ровно в этот момент ВСУ нанесли удары по городам Донбасса, по аэропорту. Один из ударов отбил отряд «Сути времени», понеся при этом потери.

Иван Шилов ИА REGNUM Народ Донбасса

Произошедшее вновь показало, что в России и у России нет внятного представления об искомом в Донбассе и путях его достижения. И что, пожалуй, прежде всего недостает именно этого.

Наши «уступанты» — я называю так тех, кто предлагает России «слить» Донбасс ради прекращения антироссийских санкций и замирения с Западом — атакуют общественное мнение уже с помощью самых крупных калибров (см. хотя бы выступление Е.М.Примакова на клубе «Меркурий»).

Тут дело даже не в том, допустимо ли покупать улучшение собственного благосостояния ценою предательства: кто-то скажет нельзя, кто-то — можно. И потому намного важнее вовремя понять, что даже если Россия, сойдя с ума, окажет Киеву содействие в усмирении восставшей территории, то благополучие российских обывателей лишь ухудшится. Со всеми далекоидущими социально-политическими последствиями.

Тем, кто продолжает верить в мутные обещания Запада, стоит ознакомиться хотя бы с инструкциями по ведению переговоров, которые неукоснительно выполняют на протяжении столетий западные дяди и тети. Согласно этим инструкциям, следует добиваться уступок, которые ослабят позиции противника, и когда он уступит, добиваться новых уступок, причем опять-таки тех, которые ослабляют противника. А когда противник ослабнет окончательно, его надо добить и, добив, ограбить. Обеспечив при этом прирост своего (а не вашего!) благосостояния.

Но представим себе немыслимое… Россия «сливает» Донбасс. Это, как все понимают, неминуемо ведет к немедленному крушению «антинародного режима» Путина, посягнувшего на целостность Украины. Осудив этот режим, народ изберет Президентом, скажем, Ходорковского, и Россия вернет Украине Крым, выведет Черноморский флот из Севастополя, проведет десоветизацию примерно в такой же степени, как на Украине… Что, в этом случае отношения между Россией и Западом улучшатся? Что, этой ценой можно купить скромное сладкое благоденствие массовому российскому обывателю и нескромное — элитам?

Самое страшное, что кое-кто до сих пор верит в подобную рецептуру благоденствия. Что ж, и евреи верили, что их везут не в лагерь смерти, а на временное компактное поселение, что их ведут не в газовые камеры, а в душевые…

Но кроме «уступантов», есть еще «оккупанты», которые, казалось бы, не имеют с «уступантами» ничего общего. «Оккупанты» требуют, чтобы мы ввели войска на территорию Донбасса. Вроде бы — что в этом плохого? Прежде всего, я должен сказать, что в этом и впрямь намного меньше плохого, чем в абсолютно катастрофическом для России «сливе» Донбасса во имя приобретений, которых не будет, и за которым последует политическая, а затем и геополитическая нестабильность, то бишь распад России.

Но в той же степени, в какой Запад стремился заманить СССР в ловушку Афганистана и Польши, он сейчас был бы не прочь заманить Россию в ловушку «оккупантства». И всё больше свидетельств тому, что «уступанты» и «оккупанты», демонстрируя предельный антагонизм, порою осуществляют чуть ли не прямую сверку часов.

Обострит ли «оккупантство» наши отношения с Западом? Да, причем наиболее выгодным для Запада образом. Но главное не в этом. И даже не в том, что перед тем, как начать так размашисто действовать, надо изменить всю государственную и не только государственную систему.

Самое главное — что на ввод войск, то есть ничем не прикрытое внешнее вмешательство, идут только тогда, когда альтернативой является взятие врагом под контроль жизненно важных для тебя территорий, не способных на самостоятельный отпор врагу. А если на этих территориях есть внутренние, предельно дружественные тебе силы, способные дать отпор врагу, то ты никогда не пойдешь на внешнее вмешательство, потому что оно (и я хочу быть услышанным!) всегда неизмеримо менее эффективно, чем поддержка внутренних сил. Оно менее эффективно и потому, что делает вас оккупантами в глазах местного населения, которое где-то (в Донбассе) мечтает о такой «оккупации», где-то колеблется, а где-то окончательно мобилизуется против «агрессора». Но и в глазах всего мира борьба двух внутренних сил в рамках одного государства — это одно, а вторжение соседнего государства — это другое.

Кроме того, у территорий, на которые вошли ваши войска, всегда будет статус оккупированных территорий. Что порождает очевидные последствия. А у территорий, на которых произошло народное восстание, по определению другой статус. Гораздо менее выгодный для вашего противника, а значит, гораздо более выгодный для вас. Я понимаю, что когда Западу что-то станет очень нужно, он наплюет на всё. Но пока что он не готов, например, принимать в НАТО государства, на территории которых есть внутренний конфликт. Это запрещено уставом.

И, наконец, нельзя рассматривать ситуацию как статическую. Устойчивость Украины на порядок ниже, чем устойчивость Российской Федерации. Это касается и экономики, и многого другого. Власть на Украине находится в руках малоадекватных и беспредельно алчных людей. Оголтелая пропаганда не может быть эффективной на длинной дистанции, страх перед бандеровцами пройдет тем быстрее, чем более эффективно будут их бить в Донбассе, и в соответствии с этой эффективностью будут расти симпатии к Донбассу.

Короче, весь мировой опыт говорит о том, что страна, перешедшая к «оккупантству», то есть прямому внешнему вмешательству в дела другой страны, всегда в итоге проигрывает. А страна, оказывающая мощную косвенную поддержку своим сторонникам в другой стране, очень часто выигрывает. Американцы ввели войска во Вьетнам и проиграли. Мы оказали косвенную поддержку своим сторонникам во Вьетнаме — и выиграли.

Пройти сейчас между «уступантством» и «оккупантством» — вот единственный способ большой победы в ведущейся большой и многомерной войне.

Можно ли было сильнее укрепить тяжелой техникой (которая есть) подразделения ополченцев, сражавшихся в аэропорту? Да, безусловно. Но лишь при сведении к нулю партизанской неразберихи.

Можно ли было создать более мощные мобильные группы второго эшелона, способные стремительно реагировать на удары по точкам первого эшелона? Да, безусловно. Но только качественно изменив структуру повстанческих вооруженных сил, уровень управления этими силами, степень их подготовленности.

Можно ли свести к нулю коррупцию и криминал — эти неизбежные болезни гражданской войны? Да, но лишь построив другую правоохранительную систему.

Можно ли обеспечить другую мобилизацию населения? Да, но лишь построив другую систему духовного воздействия на него.

И так далее.

И не надо каждый раз, когда имеют место недоработки или даже нечто худшее, закатываться в «оккупационистских» истериках. Так делают дети, причем капризные. А начавшаяся большая война — это дело серьезных взрослых людей.