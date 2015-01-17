На минувшей неделе в Польше разразился полномасштабный социальный конфликт на линии шахтеры-правительство. На нем, безусловно, в первую очередь концентрировалось внимание поляков.

jastrzebieonline.pl Чем живет Польша: шахтеры требуют работы в Силезии

От врачей к шахтерам

В новый год Польша вошла битвой правительства с врачами, которая закончилась тем, что многие врачи просто закрыли свои кабинеты, а больные кочевали от одной поликлиники к другой в поисках медицинской помощи (ИА REGNUM подробно писало об этом на прошлой неделе). Только после многодневных переговоров правительству удалось выработать компромисс — медики вернулись в свои кабинеты. Однако не успели польские власти погасить один социальный пожар, как разгорелся очередной — значительно более мощный.

На предыдущей неделе, рассчитывая на новогоднее спокойствие, правительство потихоньку, без консультации с профсоюзами, под благородными лозунгами спасения польской горнодобывающей отрасли приняло программу так называемой реструктуризации «Угольной компании» из Силезии. Это крупнейшее предприятие горнодобывающей отрасли во всей Европе (дает работу 55 тысячам человек, имеет 14 шахт и 5 связанных с ними предприятий, в 2013 году ее шахты дали 36 млн тонн угля — прим. ИА REGNUM), которое оказалось на грани банкротства. За гладкими словами «реформ» скрывалась жестокая правда: приговор ликвидации вынесен четырем шахтам компании, 6 тысяч занятых на них будут переведены на другие предприятия концерна, а 2,5 тысячи останутся без работы.

В ответ на такой — по словам профсоюзных лидеров — «диктат правительства» сразу же начались забастовки под землей и демонстрации поддержки шахтеров у ворот предприятий. На этой неделе ситуация со дня на день лишь обострялась. Забастовки и митинги протеста охватили новые шахты и очередные города Силезии, начались также блокады железнодорожных путей.

Клоунада и похороны премьера

В понедельник на переговоры с представителями шахтерских профсоюзов в Катовице приехала премьер-министр Ева Копач. Однако 12-часовой марафон встречи закончился фиаско. «Наверняка не будет согласия на одно: на прежний подход к нерентабельным шахтам», — объясняла причины переговорного тупика премьер. «Это не мы занимались назначением на руководящие должности в этой фирме, это не мы вырывали деньги из этой фирмы, кто-то за функционирование этой фирмы отвечал и брал за это большие суммы», — парировали ее аргументы шахтеры. Накануне переговоры о будущем шахт с представителями правительства во главе с уполномоченным в ранге вице-министра экономики закончились в атмосфере скандала. Когда один из членов правительственной делегации обвинил профсоюзных лидеров в «клоунаде», профсоюзная сторона прервала встречу, хлопнула дверьми и потребовала приезда премьера Копач.

Шахтеры с черным юмором прореагировали на провал переговоров с Евой Копач. На улицах городов региона были расклеены некрологи «покойной неумелой» Еве Копач, в которых шахтеры «с огромной радостью сообщали, что после 100 дней правления совершила она экономическое самоубийство». Затем у одной из шахт прошли ее символические похороны. Когда премьер вернулась в Варшаву, один из журналистов спросил ее в прямом эфире: «В 2007 году «Гражданская платформа» полностью приняла власть в стране. В течение этих семи лет пять директоров «Угольной компании», которых никто не беспокоил, при миллионных заработках и тихой поддержке очередных министров привели эту фирму на край пропасти. Вы удивляетесь, что шахтеры разъярены и никому не верят?» «Нет, я не удивлена», — вынуждена была признаться премьер-министр.

«Мы вас найдем!»

Шахтеры пока выслали в Варшаву свою женскую делегацию, состоящую из 200 работниц администрации шахт и жен шахтеров. Обычно их протесты в защиту своих рабочих мест кончаются массовыми маршами на Варшаву, поджиганием автомобильных шин и уличными битвами с полицией.

Пока это была попытка включить в конфликт президента Бронислава Коморовского, которому передана петиция шахтеров. Однако президент разочаровал протестующих: он в преддверии приближающихся президентских выборов (они состоятся в мае этого года) старается держаться как можно дальше от любых «невыгодных» ситуаций, а тем более от конфликтов. Как он заявил, это не его дело, это дело правительства. А на встречу с «шахтерскими дамами» выслал… свою жену, которая потешила своих непрошеных гостей тем, что «диалог нужен».

Для профсоюзных лидеров стало ясно, что «власти прут к конфронтации». Председатель профсоюза «Солидарность» Петр Дуда предупредил депутатов Сейма из региона Силезии, чтобы не голосовали за закон, предусматривающий ликвидацию шахт. И без обиняков пригрозил им: «Мы знаем, где вы живете. Знаем ваши фамилии и адреса. И иммунитет вам не поможет!» А толпа участников митинга у одной из шахт отвечала: «Мы вас найдем!»

Однако ни переговоры, ни забастовки, ни «женский марш» к президенту Коморовскому, ни даже угрозы не принесли ожидаемого результата: в ночном голосовании (ночью с четверга на пятницу) Сейм принял зловещий для шахтеров закон.

В пятницу свой ответ на этот шаг властей дал профсоюз «Солидарность»: он объявил общенациональную забастовочную готовность. Члены руководства организации отметили, что «продолжающиеся протесты и решимость их участников показывают: ситуация не только очень трудна, а прямо-таки драматична».

Во всяком случае польские власти отказались от идеи запрета импорта русского угля, которая муссировалась в течение последних нескольких месяцев. Официальная позиция такова: «Польша — член Евросоюза с определенной таможенной территорией. Русский уголь, который попадет в Германию или в Бельгию, сразу же станет европейским углем, также польским».

Новейший польский иммигрант

На минувшей неделе поляками на информационном небосклоне был замечен Дональд Туск, до недавнего времени премьер страны, который покинул этот пост после избрания его на должность председателя Европейского совета в Брюсселе. Туск дебютировал в дебатах Европарламента по итогам декабрьской встречи в верхах стран — членов Евросоюза. Во время этой встречи ее участники поддержали представленный Еврокомиссией план поддержки экономики и инвестиций в размере 315 млрд евро.

Однако не скучные цифры привлекли внимание поляков, а резкое выступление британского евродепутата Николаса Фаража лично в адрес польского экс-премьера. Лидер «Партии независимости» упрекнул его в том, что в своей стране много наобещал — в частности, что на родину вернутся миллионы поляков, которые уехали в более богатые страны Евросоюза в поисках лучшей жизни. А в конце концов сам Туск бежал из Польши и стал — по словам Фаража — «новейшим польским иммигрантом».

«Вы зарабатывали 60 тысяч евро в год, а сейчас Вы зарабатываете 300 тысяч! Поздравляю!» — иронизировал англичанин. Именно так видят этот европейский поворот в карьере Туска многие поляки, хотя главные средства массовой информации преподносят его переезд в Брюссель под псевдопатриотическим соусом и лозунгом «наш человек в руководстве Евросоюза».

На обвинения британского евродепутата Туску трудно было каким-либо интересным образом прореагировать — тем более что в освоении английского языка он делает все еще первые шаги. «Вы — эксперт по вопросам политической культуры и элегантности», — пытался острить Туск.

Николас Фараж в своем эмоциональном выступлении также пошел против течения и «политической правильности» в оценке причин последней трагедии во Франции. «Мы должны честно признать, что это наши решения привели к тому, что произошло в Париже. Давайте посмотрим хотя бы на внешнюю политику — сначала Афганистан, потом Ирак, Ливия. Мы сделали это, чтобы улицы наших городов были более безопасными. А в действительности мы привели к обострению наших отношений с мусульманами. То есть результат стал прямо противоположным от намерений», — заявил Фараж.

Мягкий Евросоюз и твердая Польша

Поляков достигло также иное интересное эхо из Брюсселя — из области внешней политики. В руки журналистов попал документ, разработанный дипломатией Евросоюза к запланированной на ближайший понедельник встрече министров иностранных дел по вопросу отношений с Россией. Это означает, что глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини открывает форум дискуссии о постепенной нормализации отношений с Россией, по крайней мере в некоторых областях. В документе речь идет также, в частности, о «более проактивном подходе, который склонил бы Россию к изменению политики».

Авторы документа предлагают использовать возможности диалога с Россией «по секторам» — например, в области энергоресурсов. Они ставят также вопрос о целесообразности установления отношений между Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом. Несколько недель тому назад положительно о такой необходимости высказывался в Брюсселе глава немецкой дипломатии Франк-Вальтер Штайнмайер.

Возможным полем для взаимодействия, по замыслу, должна стать внешняя политика: в частности, урегулирование сирийского кризиса, противодействие «Исламскому государству», переговоры по иранской ядерной программе. В средней перспективе предлагается продумать вопрос возобновления переговоров с Россией на тему введения безвизового режима, а также регулярных встреч в верхах Евросоюз — Россия.

Эти предложения Брюсселя резко контрастируют с позицией польских властей — именно этим они привлекли пристальное внимание поляков. Например, министр иностранных дел Польши Гжегож Схетына на предыдущей неделе, во время своего визита в США, «решительно» высказался против любых идей смягчения санкций против России.

Юбилей без президента России

В преддверии торжеств, посвященных 70-й годовщине освобождения Красной армией нацистского лагеря смерти Освенцим-Аушвиц, которые запланированы на 27 января, многие поляки были озадачены сообщениями о том, что не приедет на этот юбилей президент России Владимир Путин.

Не было ясности относительно того, получил ли он приглашение, и вообще, нужно ли было такое приглашение. Поэтому, в частности, в среде русских ветеранов высказывалась обида по отношению к польским властям, которые без уважения подошли к руководству страны-освободителя — в частности, во время открытия в Москве выставки «Немецкий нацистский лагерь смерти Аушвиц».

Официальные разъяснения на выставке представила посол Польши в России Катажина Пелчиньская-Наленч: «Уведомления о торжествах по случаю годовщины были высланы всем заинтересованным странам (от автора: проинформированы власти 43 государств). Власти Польши примут представителей каждой из этих стран, уважая сделанный ими выбор». Подобную информацию передал средствам массовой информации пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков: в графике президента такой поездки нет, приглашения он не получил — хотя оно в этом случае не было необходимо.

В итоге Россию на торжествах будет представлять посол в Польше Сергей Андреев. Участие своих официальных делегаций пока подтвердило 28 государств. В торжествах примут участие 8 президентов (в том числе президенты Франции и Германии), а также коронованные главы, в частности, Бельгии, Голландии, Люксембурга, Швеции и Норвегии. Но все-таки главными героями торжеств будут бывшие узники лагеря смерти: около 300 из них приедет в Освенцим.