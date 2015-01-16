И дело здесь не только в том, что современная международная система трещит по швам и постепенно принимает совершенно иную форму, нежели та, к которой за последние годы уже успели привыкнуть, сколько в том, что Минск абсолютно не успевает за происходящими изменениями, продолжая жить в конце ХХ века. Белорусское руководство не имеет ни желания, ни воли для того, чтобы заняться переустройством как политической, так и социально-экономической жизни государства. Главными в сегодняшней повестке дня, как и в прежние годы, являются пустая демагогия, неясные обещания и неудержимое стремление политического режима остаться у власти любыми способами. Именно это и будет предопределять развитие республики в 2015 году.

President.gov.by Александр Лукашенко

Необходимо отметить, что в ближайшей перспективе белорусское руководство, не имея возможности провести реальную модернизацию экономики, будет вынуждено обратить особое внимание на внутриполитическую обстановку в стране, что серьезным образом отразится на всех сферах жизни общества. Наглядным доказательством будущей политизации белорусской действительности является предновогодняя ротация правительства: ключевые места перешли к тем, кто умеет много говорить и жестко действовать. Более того, в этом плане и примечательно обращение А. Лукашенко в новогоднюю ночь. Наверное, впервые президент не говорил об экономических достижениях, не обвинял во всех грехах оппозицию и «пятую колону», а также не предсказывал рост экономики и улучшение благосостояния белорусов. И это действительно настораживает. Тем более что красной нитью президентской речи стала мысль о том, что надо благодарить бога и руководство страны за то, что есть у белорусов сегодня: «Главная ценность, за которую мы должны благодарить судьбу, — это мир. Мир в наших семьях, в нашей стране, в отношениях между людьми». Это значит, что сегодня даже президент не может обнадежить своих граждан, советуя им в 2015 году не задумываться о будущем, а жить маленькими радостями настоящего: «Древние мудрецы учили: цените каждое светлое мгновение жизни, каждую радость. Не позволяйте мелким досадам и огорчениям увлечь вас. Не растрачивайте себя на зависть, обиды и злословие. Только тогда вы начнете жить настоящей жизнью и обретете подлинное счастье. Мы иногда, сетуя на сиюминутные трудности, не замечаем самого важного, не ценим те дары, которые преподносит нам жизнь». По всей видимости, у белорусского лидера закончился оптимизм, что свидетельствует о том, что ни у кого в стране нет понимания того, как пройти 2015 год с наименьшими социально-экономическими потерями. Поэтому единственный выход в сложившейся ситуации для властей — это сделать особый упор на политику и идеологическую работу с населением взамен росту заработных плат и благосостояния электората.

Конец 2014 года показал, по какому пути политического развития пойдет в ближайшие месяцы Белоруссия: ужесточение контроля государства абсолютно над всеми сферами жизни общества. В первую очередь будет проведена «работа» со всеми средствами массовой информации, и особенно с неугодными властям интернет-изданиями, которые уже стали подвергаться блокировке. Именно на создание нового уровня цензуры и направлен недавно принятый Закон «О СМИ», по которому, например, белорусские средства массовой информации, к которым теперь приравняли практически все информационные издания в интернет-пространстве, должны работать под строгим надзором профильных ведомств, получивших право блокировать сайты за малейшие нарушения безо всякого разбирательства. Правда, необходимо отметить, что подобное давление вряд ли останется после президентских выборов, если в стране не будет высокой социальной напряженности. Тем более что нынешняя ситуация только на руку оппозиционным изданиям, для которых сделали прекрасную рекламу, в то время как полностью закрыть к ним доступ так и не удалось. По всей видимости, власти не планируют полностью избавляться от оппозиционных СМИ, которым позволяют существовать в качестве отводного канала для растущей социальной напряженности.

Конечно, ни для кого не секрет, что 2015 год будет полностью проходить под знаком президентских выборов, результаты которых на сегодняшний день более чем очевидны. Однако подготовка и организация избирательного процесса в любом случае будут заботить местные власти достаточно серьезно. Особенно на фоне грядущего экономического кризиса, неясных перспектив в рамках Евразийского экономического союза и фактическом провале схемы получения дополнительных доходов от нефтяных пошлин, которые Москва разрешила оставлять с нынешнего года в Белоруссии. Не имея возможности бесконтрольно печатать деньги, а значит и необоснованно поднимать зарплаты белорусов до обещанных в 2010 году 1000 долларов США в эквиваленте, властям придется серьезно постараться, чтобы убедить население в правильности своей политики. При этом главным инструментом в данном случае станет усиление трудовой дисциплины, вплоть до угрозы увольнения, а значит и потери дохода в условиях кризиса. Именно на стремление держать в страхе, а значит и повиновении, и направлен новый декрет президента Белоруссии №5 «Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам организаций». В соответствии с ним, на руководителей возлагается персональная ответственность за обеспечение дисциплины, надлежащее содержание зданий, помещений и оборудования, соблюдение условий труда работников. Сам по себе акт направлен не только на контроль за местными чиновниками, от которых напрямую зависит проведение выборов (неподконтрольных теперь могут в любой момент отправить в тюрьму), но и на простых граждан: например, директор любого предприятия сможет не давать работнику премии в течение целого года, если посчитает это нужным. И здесь государство убивает сразу двух зайцев: с одной стороны, организовывается контроль над непослушными работниками, а с другой, появляется реальный и вполне законный инструмент повсеместно сократить оплату труда.

Наравне с политическим давлением большинство аналитиков предвидят в 2015 году усиление идеологической обработки населения, и в первую очередь при помощи националистических направлений. Проще говоры, национальная риторика должна будет стать базисом для всей социально-культурной жизни общества. Как правило, это связывается с боязнью А. Лукашенко российской политики, направленной на расширение Русского мира. Однако подобное утверждение если и правдиво, то только наполовину. Дело в том, что в Москве уже давно считают Белоруссию территорией своего влияния, а внутренняя ситуация в республике не предполагает моментального разрыва многолетних традиционных связей между двумя народами. Поэтому и судьба юго-востока Украины, которой сегодня простых белорусов пугают все: и оппозиция, и государственные идеологи — Белоруссии не грозит. По крайней мере в обозримом будущем, пока здесь не появится национализм в чистом его виде. Исходя из этого, попытки белорусских властей разыграть национальный вопрос в 2015 году — не что иное, как обыкновенное прикрытие своих экономических неудач накануне выборов: чем хуже будет становиться ситуация в экономике, тем больше будут говорить о национальной идентичности, самобытности, традициях и белорусской культуре, так как ничего иного власти предложить не смогут.

Таким образом, общим трендом во внутренней политике Белоруссии 2015 года станут ужесточение дисциплины и контроля за чиновниками на местах, небольшое давление на полумертвую оппозицию и, как результат, появление «ручного» оппозиционного движения накануне выборов, усиление идеологической обработки населения вне экономических достижений политического режима, а также использование национальной риторики в качестве замены идеи о «белорусском экономическом чуде». Помимо этого, из-за отсутствия профессиональных кадров в политической структуре власти непонимание сложившейся ситуации будет только ухудшаться. Чиновники, несмотря ни на какие новые полномочия, не станут самостоятельно принимать решения, продолжая жить как прежде — в страхе перед вышестоящими руководством и с желанием как можно тише и быстрее набить себе карманы в преддверии экономического коллапса.

Исходя из выше обозначенного, можно предположить, что «Выборы 2015» не будут такими же «либеральными», как это было в 2010 году, так как ни реальных претендентов на пост президента, ни желания властей лишний раз рисковать сегодня не видно. Однако следует помнить, что в случае резкого ухудшения ситуации в экономике и международной обстановки вокруг Белоруссии власти могут решиться на крайние меры — вплоть до создания фантомных врагов внутри страны и поиска диверсантов и террористов, которые «стремятся дестабилизировать» обстановку в республике. ОБ этом косвенно свидетельствует вступившее в силу с 4 января постановление Совета Министров №1256, по которому в республике будет составлен перечень лиц, участвующих в террористической деятельности, причастных к распространению оружия массового поражения либо находящихся под контролем таких лиц. Причем данный список будет составляться Комитетом государственной безопасности в том числе на основании сведений, которые получены от органов прокуратуры, Следственного комитета и судов общей юрисдикции Белоруссии по статьям, которые предусматривают любой намек на «угрозу совершения акта терроризма» или «прохождение обучения или иной подготовки для участия в террористической деятельности». Проще говоря, в данный список можно будет внести практически любую организацию, индивидуального предпринимателя или физическое лицо, которые представляют угрозу политическому режиму страны.

Поэтому вполне вероятно, что белорусам предложат выбор: или тишина и спокойствие, но в условиях ухудшения уровня жизни, или терроризм, национальная вражда и прочие «прелести» наподобие тех, что сегодня имеются у получивших «демократическую свободу» соседей. В условиях нынешнего белорусского менталитета выбор населения очевиден. Вряд ли кто-то в обществе задумается о том, есть в действительности угроза дестабилизации в стране или это очередная выдумка властей. О подобном положении вещей свидетельствует и недавно проведенный социологами Независимого института социально-экономических и политических исследований (Вильнюс, Литва) опрос, который зафиксировал минимальный за последние 15 лет уровень готовности участия белорусов в публичных акциях протеста. Если в августе 2001 г. в митингах и пикетах участвовали 16,7% опрошенных, в забастовках — 12,9%, в голодовках — 4%, то в декабре 2014 г. — 9,3%, 1,6% и 0,8% соответственно. При этом готовность принять участие в массовых протестах после выборов, если их результаты будут сфальсифицированы, выразили всего лишь 13,4%, а почти 80% ответили отрицательно. И подобная тенденция сохранится и далее, так как в белорусском обществе не видно абсолютно никакого интереса к любым политическим процессам.

Неразрывно с внутриполитическим развитием страны идет и внешнеполитическое. И здесь 2015 год вряд ли станет чем-то из ряда вон выходящим. Во-первых, из-за отсутствия у Брюсселя лишних денег и желания финансировать режим Лукашенко официальный Минск вряд ли сможет полностью нормализовать свои отношения с Евросоюзом. Даже несмотря на выборы и определенные трения с Москвой. Это связано еще и с тем, что у еврочиновников, в отличие от их заокеанских коллег, сегодня нет особого желания усугублять противоречия с Москвой. В Брюсселе прекрасно понимают, что в Кремле будут крайне негативно смотреть на попытки завлечь Лукашенко в Европу, а дополнительное «яблоко раздора» сегодня не нужно никому. Тем более что в ЕС уже неоднократно обжигались на обещаниях белорусского лидера и вряд ли решатся на очередную серьезную попытку изменить внешнеполитический вектор Белоруссии. Да и белорусам уже давно стало ясно, к чему может привести «демократизация» по западному образцу. Яркий тому пример — Украина. Поэтому все, что реально может предложить Минск Брюсселю, это расширение экономического сотрудничества, создание благоприятных условия для западных инвесторов, а также упрощение визового режима и обещание поправить ситуацию в области прав человека (из тюрем выпустят тех, кого считают в Европе политзаключенными). Все это означает, что если не произойдет чего-либо непредвиденного, между Минском и Брюсселем будут и дальше проходить вялотекущие переговоры с определенными намеками с обеих сторон и не более: в Белоруссии особо «либеральничать» накануне выборов не собираются.

Во-вторых, белорусы будут крайне заняты улучшением своих позиций в созданном ЕАЭС, а также попытками вернуться на рынки России. Это, пожалуй, один из основных векторов внешнеполитической деятельности Минска в рамках СНГ в ближайшей перспективе, который наложит свой отпечаток на весь 2015 год. Вряд ли А. Лукашенко откажется от попытки выбить из Москвы дополнительные финансы, играя на проблемах постсоветской интеграции. Как в сложившейся ситуации будет на это реагировать Кремль, покажет уже ближайшее время. Однако ожидать того, что официальный Минск сможет начать свой очередной пятилетний цикл на средства своего восточного партнера, все же не стоит — помимо того, что у России в 2015 году есть огромное количество собственных регионов, требующих немедленного финансирования, белорусы имеют крайне мало инструментов влияния на Москву. Тем более что даже такой партнер Минска в деле давления на российское руководство, как Казахстан, в последнее время стал демонстрировать иную политику.

И в-третьих, в 2015 году белорусские власти будут просто вынуждены искать внешнего врага, которого можно было бы обвинить во всех грехах и неудачах, так как местная «пятая колонна» уже абсолютно недееспособна и не может претендовать на эту «почетную» миссию. При этом обвинять Брюссель и США будет достаточно сложно, так как экономическая составляющая отношения здесь в худшую сторону не изменилась. Россия же вполне может стать главным виновником белорусских проблем. Поэтому не исключено, что белорусские власти постепенно будут формировать в общественном сознании мысль о том, что кризис в стране вызван не неумелым руководством президентской команды, а невыполнением Москвой взятых на себя обязательств. Более того, данный посыл будет направлен и в сторону Кремля в попытке простимулировать его к более активным действиям.

Таким образом, можно констатировать следующее: в 2015 году белорусское руководство, считая, что сегодня особо терять уже нечего, будет действовать менее осторожно как во внешней, так и внутренней политике. При этом главным направлением развития государства станет ужесточение контроля над простыми белорусами и создание условий для сохранения нынешнего политического status quo.