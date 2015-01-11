Событием минувшей недели, которое буквально ошарашило поляков, стал очередной скандальный эпизод из жизни и государственной деятельности Радослава Сикорского, до недавнего времени министра иностранных дел Польши, а ныне спикера Сейма — второго по значимости человека в структуре власти страны.

jastrzebieonline.pl Чем живёт Польша: наместник британской короны в МИД и шахтёры на забастовке

Новый облик польской дипломатии

Публикация в еженедельнике «Впрост» показала, что в Польше в рамках надзора над внешней политикой страны и главой ее дипломатии действовал… наместник Ее Величества Королевы Великобритании. Оказалось, что польский министр иностранных дел Радослав Сикорский о содержании своих официальных выступлений на самых важных международных форумах «консультировался», как выразился сам Сикорский, пытаясь выпутаться из этой скандальной ситуации, с британским кадровым дипломатом, в 2003—2007 годах послом Великобритании в Польше Чарльзом Крауфордом (в 1993—1996 годах он работал также в британском посольстве в Москве).

К тому же за такие «консультации» польский министр платил хорошие деньги — около 5 тысяч евро за текст одного выступления! Конечно, не платил из своего личного кармана, а из бюджета министерства, другими словами — из кармана налогоплательщиков. Причем, как подсчитали журналисты, таких «консультаций» в течение 2010−2014 годов было как минимум 14. В итоге, кроме всех прочих выгод для британской короны и ее внешнеполитической стратегии, неизмеримых деньгами, сам наместник в польском МИД заработал почти 70 тысяч евро.

Напомним, что в июне прошлого года Сикорский, будучи министром иностранных дел, стал одним из главных героев «скандала с записями» — записями частных бесед польских политиков, таинственным образом подслушанных и записанных, а затем опубликованных также в еженедельнике «Впрост». Тогда оказалось, что у министра иностранных дел, которого поляки в течение многих лет считали проводником американских интересов в Польше и Европе, нет сомнений, что союзническая проамериканская политика премьера Туска и его правительства ошибочна.

«Польско-американский союз ничего не стоит. Он прямо-таки вреден, поскольку дает Польше чувство фальшивой безопасности», — говорил Сикорский. А на вопрос собеседника, почему, разъяснял: «Войдем в конфликт с Германией, с Россией и будем считать, что все супер, потому что мы отсосали американцам. Фраера. Абсолютные фраера».

В конце октября уже как спикер Сейма он снова попал в эпицентр скандала, когда заявил в интервью американскому изданию Politico о том, что Владимир Путин в 2008 году предлагал тогдашнему премьеру Польши Дональду Туску участие в разделе Украины. Под напором вопросов журналистов он вынужден был в конце концов признать, что у него с памятью не все в порядке.

В очередной раз облик этого политика журналисты показали в начале декабря. Тогда они описали, как в период 2007—2014 годов, когда Сикорский был еще главой польской дипломатии и постоянно находился под опекой офицеров Бюро охраны правительства, в том числе пользовался также транспортом этой спецслужбы, из кассы Сейма вывел деньги якобы на служебные поездки частным автомобилем. И были это деньги совсем не малые.

Главный герой всех этих скандалов успел уже стать также любимым героем польских сатириков, но на политической сцене, несмотря на очередные компрометации, остается непотопляемым.

Польша идёт на очередную войну?

Менее скандальными, хотя не менее спорными в восприятии поляков вопросами занимался на минувшей неделе нынешний министр иностранных дел Гжегож Схетына. Во вторник он начал свой первый официальный визит в США.

Что интересно, начал его не со встречи с официальными американскими лицами, а с инструктажа у известного «пожирателя России» Збигнева Бжезинского. Что подсказал выпускнику философско-исторического факультета 86-летний специалист по России, в свое время советник по национальной безопасности в администрации президента Картера?

Это стало ясно уже на следующий день, после официальных переговоров Схетыны с госсекретарем США Джоном Керри. По всем главным вопросам встречи (Украина, Афганистан, «Исламское государство») польский гость занял проамериканскую позицию, например, решительно высказался против идей смягчения санкций против России. При этом очень дипломатично объявил, что «Соединенные Штаты придерживаются такого же мнения».

Польский гость даже перевыполнил план в области союзнической солидарности: он заявил о готовности польской стороны к участию в военной операции против «Исламского государства»: «Я считаю, что мы должны принять участие, если таковы ожидания со стороны этой коалиции. Мы рассматриваем это как совместную ответственность свободного мира».

«Идем на очередную войну с террористами?» — такими тревожными заголовками на следующий день откликнулись на заявление министра польские газеты. Память о последних военных авантюрах с участием Польши очень болезненна среди поляков. Власти быстро откликнулись на просьбу американцев поучаствовать в афганской миссии. 22 ноября 2001 года Варшава официально подтвердила свое участие в ней, а уже в марте 2002 года в Афганистан переброшено первое польское подразделение. Только в период 2007—2011 годов и только по официальным данным операция в Афганистане стоила для Польши более миллиарда евро. В Афганистане погибли 43 поляка. Опросы общественного мнения показывают такие оценки поляков: лишь 16% из них верит в то, что отправка польских военных в Ирак и Афганистан повысила безопасность Польши. 43% высказывает противоположное мнение, а 31% утверждает, что такие экспедиции вообще не имеют никакого значения для безопасности их страны.

Вина мороза и Путина

Выехав с визитом в США, глава польской дипломатии оставил на потом «горячий вопрос» эвакуации лиц польского происхождения из Донбасса. Представители польских властей громогласно заверяли: группа репатриантов выедет из Донбасса 29 декабря, а Новый год встретит уже в мирной и спокойной Польше.

Но эвакуации не получилась. Разочарованные люди встретили Новый год на чемоданах, часто без жилья, которое за бесценок продали или просто отдали. Зато чиновники из комфортных варшавских кабинетов нашли сотню уважительных причин такого провала: говорили и о том, что они были застигнуты врасплох значительным ростом числа желающих уехать (со 100 до 200 человек), и о необходимости их тщательной проверки, и о трениях на линии МВД-МИД, и даже о том, что в проведении операции помешал… мороз.

На этой неделе к хору «оправдателей» провала присоединился очередной чиновник высокого ранга — советник президента Коморовского Томаш Наленч. Он договорился до того, что в переносе срока эвакуации виноват… Путин, потому что «это он ведет войну в Донбассе».

В то же время польскому правительству на потом не удалось отпихнуть серьезные конфликты, назревшие в самой Польше. Новый год начался с битвы с врачами. Правительство в рамках одной из бесчисленных поправок хромающей системы здравоохранения организовало показуху с введением так называемого онкологического пакета, который по замыслу должен был ускорить диагностику и лечение онкологических заболеваний.

В свою очередь врачи объясняли, что механизм, предложенный чиновниками из министерства, нереален и лишен финансовой базы. Конфликт закончился тем, что многие врачи просто закрыли свои кабинеты, а больные кочевали от одной поликлиники к другой в поисках медицинской помощи.

Что особенно разъярило поляков в этой и так крайне нервозной обстановке — это поведение премьера Евы Копач. Она просто пропала с информационного горизонта, хотя сама в недалеком прошлом была министром здравоохранения и прекрасно знает слабые пункты этой системы. Один шутник даже обратился в полицию с информацией о том, что премьер Ева Копач пропала без вести.

При этом премьер нашла время на то, чтобы войти в роль модели в фотосессии для одного из журналов для женщин: была она разодета в костюмы дорогих марок, названия которых редакция старательно указала. «Занимается рекламой тряпок, а эффектов работы правительства не видно даже под микроскопом. Она делает посмешищем должность премьер-министра», — язвили публицисты.

Шахтерский взрыв в Силезии

После многодневных переговоров с врачами правительству удалось выработать компромисс, медики вернулись в свои кабинеты. Не успели польские власти погасить один социальный пожар, а разгорелся очередной — причем с участием профессиональной группы, которая своего отношения к правительству не скрывает, а власть лишь пытается скрыть свой страх перед ней. Это шахтеры, которые готовы на все, чтобы защитить свои рабочие места, а их протесты чаще всего кончаются массовыми маршами на Варшаву, поджиганием автомобильных шин и уличными битвами с полицией.

Польская Угольная компания из Силезии, крупнейшее предприятие горнодобывающей отрасли во всей Европе (дает работу 55 тысячам человек, имеет 14 шахт и 5 связанных с ними предприятий, в 2013 году ее шахты дали 36 млн тонн угля) уже в начале прошлого года оказалась на грани банкротства. После окончания отопительного сезона шахты остались с гигантскими запасами непроданного угля.

В Польше, где и энергетика городов, и индивидуальные котельные работают прежде всего на угле, — это парадокс. Но этот парадокс вполне объясним. Патология функционирования горнодобывающей отрасли в Польше такова: шахты не имеют права продавать свой уголь индивидуальным клиентам, они окружены паутиной паразитов-посредников, которые, удерживая высокие цены угля на внутреннем рынке и активно борясь с импортом русского или чешского угля, собирают суперприбыли с тяжелой работы простого шахтера. Но терпение поляков начало кончаться: они неустанно ищут (и находят!) альтернативные виды топлива для своих котельных. В итоге шахты остаются с горами (7 млн тонн) никому не нужного, слишком дорогого, угля.

В минувшую среду, рассчитывая на новогоднее спокойствие, правительство без консультации с профсоюзами под благородными лозунгами спасения польской горнодобывающей отрасли приняло программу поправок к ее деятельности и реструктуризации. За этими гладкими словами скрывалась жестокая правда: приговор ликвидации вынесен четырем шахтам компании, 6 тысяч занятых на них будут переведены на другие предприятия концерна, а 2,5 тысячи останутся без работы.

«То, как правительство поступило по отношению к проблемам горнодобывающей отрасли, показывает, что эта власть без колебаний займется ликвидацией рабочих мест в других предприятиях и отраслях, потому что у нее нет никаких идей и ничего разумного она сделать не в состоянии. Каждый шахтер-проходчик из любой нашей шахты подготовил бы программу реструктуризации получше, чем-то, что приняло правительство», — говорили представители профсоюзов.

«Мы готовы на любые формы протестов — конвенциональные и неконвенциональные, в том числе на общенациональную забастовку», — заявили профсоюзные лидеры, подчеркивая, что «в Силезии произойдет социальный взрыв».

Шахтеров на решительные шаги протеста уговаривать не пришлось. Они сразу же начали забастовку под землей. По самым свежим данным на субботнее утро, две тысячи из них осталось в шахтах, еще тысяча протестует наверху, у входов на предприятия их поддерживают члены их семей и жители этих шахтерских городов.

Профсоюзные лидеры предупреждают, что люди готовы к «очень длительной и изнурительной борьбе» за свои рабочие места. Как подчеркивают, «мы хотим избежать того, чтобы наши люди поехали в Варшаву. Потому, что это могло бы привести к по-настоящему драматическим событиям. Если правительство не изменит свой подход, могут разразиться крупномасштабные протесты, охватывающие не только шахтеров». О том, что встанут плечом к плечу с братьями-шахтерами, заявили уже энергетики.

Польше предстоит очередная горячая неделя…