При этом на протяжении всего года официальный Минск не только не пытался решить возникающие вопросы, но и постоянно создавал все новые проблемы там, где их быть не должно. И то, что произошло на заседании Высшего совета ЕАЭС, который фактически венчал развитие всех интеграционных процессов в 2014 году, лишь подтвердило своеобразие белорусской действительности. Выступление белорусского президента, которое, конечно, не стало для большинства экспертов неожиданностью, в очередной раз показало, что Белоруссия живет от одних президентских выборов к другим, и путь развития страны в перерывах между переизбраниями первого президента имеет определенную, повторяющуюся каждую пятилетку, цикличность.

14 год

Как правило, за полгода — год до значимой даты, происходит резкое увеличение количества различных проблем между Белоруссией и Россией, которые чудесным образом решаются и исчезают буквально за несколько недель до дня голосования. Минск соглашается на все условия Москвы, стараясь делать хорошую мину при плохой игре, и со спокойным сердцем организовывает очередную «элегантную победу». Затем, пребывая в эйфории на протяжении от года до двух, белорусы забывают о своих обещаниях, занимаясь лишь внутренними политическими и экономическими проблемами, которые не перестают появляться после «выполнения поставленных народом задач». В России в это время все настойчивее начинают задавать вопросы, поэтому ситуация постепенно начинает усложняться и снова выходит на свой пик за год до очередных выборов. Не стал исключением и нынешний цикл, пик проблем которого пришелся именно на 2014 год. Однако надо констатировать то, что современная ситуация все же отличается от всех предыдущих, хотя бы тем, что белорусская экономика уже полностью исчерпала свои ресурсы, так и оставшись на уровне середины 1990-х годов. Похоже, это прекрасно понимают в Минске, иначе сложно объяснить серьезную раздраженность белорусского президента и его столь эмоциональную речь 23 декабря. Да и в Кремле на этот раз решили ограничить возможности Лукашенко, проведя дополнительную работу с Казахстаном. Поэтому сегодня Минск, как бы того не желая, все же остался один на один с Москвой в своей постоянной политической игре накануне выборов.

Собственно о том, что проблемы 2014 года не уйдут в прошлое, а белорусскому народу вновь будет предложено участие в новом пятилетнем цикле, в Москве сказал и сам А. Лукашенко: «Нравлюсь я кому-то или нет — не вам решать, хорош я или плох. Меня избрал народ… Отстранить меня может только белорусский народ. Даже если весь мир выступит сегодня против Лукашенко, он все равно станет президентом, если он этого захочет». Конечно, в последней фразе белорусский лидер говорил о своих избирателях, но нельзя исключать и того, что глава Белоруссии вложил в нее совсем иной смысл.

Как бы там ни было, но для Белоруссии, как и для России, прошедший год стал если и не переломным, то все же обнажил довольно серьезные проблемы, решать которые с каждым днем становится все сложнее. И год президентских выборов в данном случае только усложняет ситуацию, играя против Минска. Сегодня можно выделить два основных блока нерешенных проблем 2014 года, которые оказали наиболее существенное влияние на жизнь Белоруссии, и будут продолжать влиять на нее в 2015 году. С точки зрения экономики ситуация выглядит следующим образом.

1. Нерешенность вопроса о работе в рамках образованного в конце весны Евразийского экономического союза. Несмотря на то, что Белоруссия выступала за создание данного экономического объединения лишь с точки зрения возможности свободного доступа на рынок России и беспошлинной торговли российской нефтью и нефтепродуктами на государственном уровне, Минску так и не удалось полностью добиться поставленных целей. По словам Лукашенко, сегодня свободного движения товаров в полном объеме как не было, так и нет, не обеспечено взаимное предоставление наиболее благоприятных национальных режимов доступа к государственным закупкам, не работают наднациональные органы, например, ЕЭК и многое другое: «Вот и ответьте тогда на вопрос: есть ли на сегодняшний день между нами реальная либерализация условий торговли?». По всей видимости, нет, так как интересы трех государств в ЕАЭС все же носят немого разный характер, а в Москве прекрасно понимают, что и Белоруссия, и Казахстан хотят решить свои экономические проблемы за счет России.

2. Напрямую связанный с проблемами внутри ЕЭАС, остается нерешенным вопрос о так необходимых для Белоруссии доходах от торговли нефтью и нефтепродуктами. Как известно, Минск путем прямого и косвенного давления сумел добиться сохранения экспортных пошлин у себя в 2015 году, но пошлины за 2014 год он все же должен вернуть в российский бюджет. При этом, как оказалось, из-за падения российского рубля, а также возможного проведения большого налогового маневра в России, выгода для Белоруссии в следующем году может оказаться минимальной. Это означает, что Минску не удалось в очередной раз переиграть Кремль, где согласились пойти на белорусские условия лишь потому, что это не станет серьезной нагрузкой на российский бюджет, а вот белорусам снова надо искать новые возможности получения дополнительных доходов. При этом схемы наподобие «растворительно-разбавительной» 2012 года и «битумной» 2014-го, вопрос о которых так и не закрыт до сих пор и продолжает висеть несколькими миллиардами долларов США над белорусским руководством, использовать Минску в новых условиях будет абсолютно бессмысленно.

3. Белоруссии так и не удалось, по причине инертности местных чиновников, решить вопрос о реализации нескольких глобальных интеграционных проектов между Белоруссией и Россией. Речь идет о создании автомобильного холдинга «Росбелавто» (ОАО «МАЗ» — ОАО «КамАЗ»), объединении ОАО «Интеграл» и ОАО «Российская электроника», а также ОАО «Минский завод колесных тягачей» и ГК «Ростехнологии», фактическом вхождении ОАО «Пеленг» в Федеральное космическое агентство «Роскосмос» и покупке ОАО «Гродно-Азот» ОАО «Минерально-химическая компания «ЕвроХим» либо еще кем-то. Дальше создания белорусско-российских рабочих групп дело сегодня так и не пошло. Более того, Россия уже практически потеряла интерес к погибающему МАЗу и обремененному различными социальными обязательствами «Гродно-Азоту». Причем все предприятия уже находятся за гранью финансовой стабильности, и что с ними делать дальше, не знает никто.

4. Несмотря на то, что после заседания Высшего совета ЕАЭС белорусский президент и его представители объявили, что В. Путин лично занялся изучением причин «продовольственной войны» между двумя странами, ситуация с поставками белорусской продукции на российский рынок так и осталась фактически нерешенной. Как известно, после введения во второй половине года Россией эмбарго на поставку ряда товаров из стран, присоединившихся к антироссийским санкциям, Белоруссия не только попыталась использовать данную ситуацию в своих интересах, но и попросту занялась открытой контрабандой с подделкой документов. Особо отличилось созданное Государственным таможенным комитетом Белоруссии РУП «Белтаможсервис», которое, не стесняясь, выписывало сертификаты и иные документы на товары из Европы, превращая их в белорусские. Борьба Россельхознадзора с европейской контрабандой привела чуть ли не к восстановлению белорусами таможенной границы между двумя странами и приостановке поставок белорусской мясной продукции в Россию. И несмотря на то, что к концу года большая часть запретов была снята, вопрос так и остается нерешенным. Поэтому как будут вести себя стороны в 2015 году, когда ЕАЭС должен будет начать свою работу в полном объеме, до конца неизвестно.

5. И, наконец, особое место в 2104 году занимает весьма странная экономическая политика белорусского руководства на фоне ситуации в России. Не желая признавать ухудшение своего положения, а также стремясь формально выполнить запланированные показатели и отчитаться перед президентом, местные власти фактически полностью проигнорировали все законы рынка и привели финансовую систему республики к коллапсу. Например, сегодня официально в Белоруссии девальвации нет, однако введен некий 30% сбор на приобретение валюты, а Нацбанк республики «порекомендовал» коммерческим банкам покупать ее у населения не по официальному курс, а с разбежкой не более 5% от курса продажи вместе со сбором. Таким образом, сложилась парадоксальная ситуация: доллар США официально покупается банками по курсу выше, чем продается (рубль такой возможности лишен). Как работать в подобный условиях, когда президент еще и потребовал ограничить рентабельность всех участников рынка 2−3%, абсолютно непонятно. По всей видимости, нынешние экономические «изыски» белорусского правительства в следующем году еще аукнутся белорусам.

Параллельно с экономическими проблемами, которые привели страну к пустой казне и неопределенности в 2015 году, белорусам не удалось решить и ряд политических вопросов. Более того, появились и новые проблемы, в основе которых лежит неуемное желание властей укрепить свое положение в республике накануне президентских выборов.

1. Так уж повелось в последние годы, что как только между Белоруссией и Россией начинаются различного рода противоречия, Минск направляет свои усилия на формальное сближение с Западом, надеясь простимулировать Кремль к диалогу. Не стал исключением и 2014 год, особенно его вторая половина, когда резко увеличилось количество контактов между белорусскими и европейскими дипломатами, а также снова заговорили о возрождении участия Белоруссии в программе «Восточное партнерство». Однако в этот раз, как оказалось, Запад не столь оптимистично смотрит на белорусские инициативы, прекрасно помня, чем закончились все предыдущие попытки. Хотя и появляются заявления, наподобие того, которое совсем недавно сделала В. Нуланд, отметив, что США открыты для улучшения отношений с Белоруссией и понимают, что «белорусское руководство весьма неуютно себя чувствует перед лицом бинарного выбора». И ничего более: ни обещания денег, ни разблокирования счетов, ни отмены политических санкций. Только небольшая корректировка «списка невъездных» и не более. По всей видимости, в Брюсселе и Вашингтоне ждут более серьезных шагов от Минска, который продолжает стоять на распутье.

2. Помимо вышеуказанного торга с западными державами, белорусское руководство сделало еще одну крайне серьезную ошибку, но уже внутри страны, когда решило воспользоваться оружием местной оппозиции для повышения собственного статуса: национализмом. И хотя в настоящее время националистическая риторика в стране не столь популярна, как, например, на Украине, попытки внедрить в общественное сознание мысль о том, что белорусы, хоть и близки русским, но в тоже время не похожи на них и имеют свою собственную историю и культуру, заставляют серьезным образом задуматься. Популяризация в 2014 году «вышиванок», проведение дней спорта на белорусском языке, а также распространение ранее запрещенной символики (бело-красно-белый флаг, герб «Пагоня» и т.п.) — сегодня все еще находится под контролем государства. Однако подобное заигрывание с национальными вопросами даже в Белоруссии рано или поздно может сыграть с властями злую шутку. И, похоже, руководство страны этого абсолютно не понимает.

3. Необходимо констатировать и то, что в 2014 году белорусы решили политизировать все вопросы, связанные с Россией, что также является весьма недальновидным шагом. Сближение с официальным Киевом и особенно последняя встреча А. Лукашенко с П. Порошенко накануне заседания Высшего совета ЕАЭС, антироссийская риторика политического характера при обсуждении экономических вопросов и многое другое — все это свидетельствует о том, что в Минске продолжают готовить основу для будущего торга с Россией. При этом полностью очевидно, что чем ближе будут президентские выборы, а финансовое положение республики продолжит ухудшаться, тем градус политического давления будет выше. Правда необходимо отметить, что политические проблемы между Минском и Москвой носят по большей части надуманный характер и будут решаться на уровне личных встреч двух президентов, что оставляет надежду на то, что к осени 2015 года они так или иначе будут решены. Конечно, нельзя говорить о том, что прошедший год был полностью неудачным для Белоруссии, особенно в области политики. Тем более что А. Лукашенко был даже признан политиком года по версии российского издания «Ведомости».

В первую очередь стоит помнить, что разразившийся украинский кризис не только позволил белорусскому руководству значительно укрепить свои позиции внутри республики, показав местному электорату, что страна идет «правильным» путем, но и объявить себя миротворцем, предоставив Минск в качестве площадки для переговоров между Киевом и юго-востоком Украины. Конечно, причин выбора белорусской столицы много, и не все они зависят от желания А. Лукашенко, однако то, что лидер Белоруссии смог создать вокруг себя ореол посредника, не поссорившись ни с одной из сторон, говорит об определенном успехе белорусской дипломатии.

Помимо этого нельзя забывать и том, что Минску удалось выбить из России несколько миллиардов долларов США для поддержки местной экономики, которые позволили продержаться стране до конца 2014 года и даже оформить впервые за последние годы положительное сальдо торговли товарами и услугами. Правда, оно вряд ли останется таковым после уплаты таможенных пошлин в российский бюджет по итогам года, однако этому факту никто не придает значения — главное, что сегодня статистику можно продемонстрировать простому населению в качестве успеха белорусской экономической модели. Что будет в 2015 году, пока никого не интересует.

Таким образом, можно констатировать следующее. Белоруссия в 2014 году в очередной раз не смогла решить поставленные перед ней глобальные вопросы реструктуризации экономики, а все, что было проделано, носило скорее косметический характер. Руководство республики, сумев улучшить свои позиции на международной арене и в глазах местного населения, напрочь забыло о том, что политическая и экономическая реальность далеки о тех слов, которыми сегодня потчуют электорат. В 2015 году вне зависимости от того, как будет развиваться ситуации в России, игра с Кремлем будет завершена, и, учитывая состояние белорусской экономики, а также нежелание Запада финансировать непредсказуемые минские власти, победитель, по всей видимости, уже известен. Поэтому белорусы и входят в новый год с пессимистическими настроениями в ожидании новых «торговых войн», давления на бизнес и свободу слова, усиления контроля государства за жизнью общества, а также неопределенности после президентских выборов.