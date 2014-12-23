Однако события последнего времени продемонстрировали, что в отношениях высших эшелонов власти двух стран не все так радужно, как кажется простым обывателям.

President.gov.by Александр Лукашенко

О вопросах белорусско-российского конфликта в области поставок запрещенных в России продуктов сказано уже довольно много, а сама по себе ситуация так и не была решена, продолжая двигаться по спирали — то затухая, то вновь вспыхивая, вызывая негодование с обеих сторон. Даже то, что сегодня началось постепенное снятие запретов с белорусских мясоперерабатывающих предприятий, не означает, что завтра все не повторится вновь. И связано это не столько с экономической, сколько с политической составляющей нынешних отношений двух стран.

Казалось бы, сегодня между Минском и Москвой нет каких-либо серьезных противоречий во внешнеполитическом плане. Однако предстоящие в 2015 году президентские выборы в Белоруссии заставляют «нервничать» как саму республику, так и Россию, доказательством чему являются постоянные намеки с обеих сторон на возможность пересмотра двусторонних отношений. Например, показательным является недавнее высказывание российского посла в Белоруссии А. Сурикова, который вроде бы и пожелал на проходившей в Минске 17 декабря пресс-конференции победы А. Лукашенко, но как-то не весьма уверенно: «Я хоть и посол, но как гражданин Российской Федерации я победы желаю Александру Григорьевичу Лукашенко. От этого зависит отсутствие турбулентности в стране. Я много встречаюсь с различными, в том числе оппозиционными, политиками. Программы нет, объединиться не могут, несерьезно это все… Если он пойдет, конечно. У меня чего-то сомнения… Несмотря ни на что, поддерживали, поддерживаем и будем поддерживать белорусский народ».

Многие аналитики увидели в словах посла своеобразное послание белорусским властям о том, что в России ждут от белорусского лидера более конкретной союзнической политики, если он хочет поддержки Кремля на выборах. Вероятно, намек на что-то подобное в данном случае можно найти, однако все же нельзя недооценивать А. Лукашенко, который, будучи двадцать лет у власти, прекрасно понимает всю значимость российской поддержки для себя. Конечно, слова высокопоставленного российского чиновника не могут остаться без внимания, однако их, скорее всего, стоит рассматривать не как предупреждение, а как ответную реакцию Кремля на нынешнюю внутреннюю и внешнюю политику белорусского руководства.

Дело в том, что за последнее время в Минске сделали довольно большое количество шагов, которые не могут не вызывать определенное опасение в Москве. Например, во внутриполитической жизни Белоруссии все чаще стали слышны националистические нотки, а власти впервые за долгие годы резко активизировали свою деятельность в области укрепления патриотизма и осознания национальной особенности белорусов. Даже бюджет на следующий год сформирован так, чтобы взамен увеличения заработных плат и социальных выплат предложить населению расширение расходов на идеологическое воспитание, национальную культуру и прочее. Правда, в нынешних условиях отсутствия профессионалов во властных структурах подобное вряд ли будет осуществлено, но тенденция все же показательна. Тем более что власти, понимая всю безвыходность ситуации с белорусским возрождением, вынуждены браться за инструменты, которые традиционно использовала оппозиция. Например, особую популярность в стране сегодня набирает белорусская символика и так называемые вышиванки (традиционно вышитые рубахи). В Минске даже прошли два «Дня вышиванки», которые не только не были закрыты, но и поддерживались местными властями, хотя и с определенной осторожностью. Так, проведение 13 декабря в минском Дворце искусств второго такого дня чиновники назвали «праздником народного творчества», где помимо ярмарки проходили лекции по этнографии, мастер-классы по народным ремеслам, а также «национальный боди-арт». Интересно то, что помимо вышиванок и сувениров здесь можно было приобрести традиционную оппозиционную символику, за которую еще недавно могли посадить, и вдобавок шевроны с изображением М. Витушко, одного из деятелей белорусской коллаборации периода Великой Отечественной войны. И именно последнее наталкивает на мысль, что белорусское руководство, решив использовать национальную риторику в своих интересах и привлекая к этому своих политических оппонентов, не понимает всей опасности происходящего. Ведь с чего-то похожего в свое время начинали и украинские националисты, которые уделяли особое внимание популяризации «национального орнамента» в качестве основы национальной исторической памяти, а позже перешли на прославление идей С. Бандеры и его сподвижников. Правда, справедливости ради, необходимо отметить, что пока такое развитие ситуации в Белоруссии маловероятно, а белорусская традиционная символика все еще является скорее модным трендом — ее используют в качестве татуировок, модных украшений на одежде и машинах, фотографируют и выставляют в социальных сетях, но в большинстве случаев не идентифицируют с какими-либо национальными идеями и историческими мифами. Поэтому и попытки белорусских властей напугать Россию подобными явлениями в настоящее время выглядят весьма неубедительно. Более того, нынешняя позиция оппонентов власти также свидетельствует о том, что руководство страны ведет весьма неосмотрительную политику — местная оппозиция никак не реагирует на происходящее, надеясь, что действия режима сами приведут его к краху.

Однако, гораздо интереснее сегодня то, что происходит во внешнеполитическом курсе страны, где Минск накануне выборов предпочитает действовать по уже неоднократно проверенным методикам. Речь идет о том, что белорусская сторона вновь предпринимает попытки наладить контакты с западноевропейскими странами, попутно намекая Москве о различных вариантах развития ситуации в дальнейшем. И пускай официально Минск продолжает утверждать, что только Россия является главным политическим партнером республики, а Запад спит и видит, как бы свергнуть нынешний политический режим в стране, факты говорят о другом.

Как известно, 16 декабря на заседании Совета безопасности Белоруссии А. Лукашенко заявил, что в стране обеспечены военная безопасность и социально-политическая стабильность, однако его настораживает обстановка, складывающаяся вокруг. Особенно отношение России: «Поведение сегодня нашего восточного, родного брата не может не настораживать. Но мы пока не делаем из этого каких-то выводов — я в том числе — до разговора с президентом России. Я хочу все-таки выяснить, зачем нужна такая политика Российской Федерации в отношении Белоруссии. Но не учитывать этого, конечно же, нельзя… Мы не драматизируем эту ситуацию, еще раз подчеркиваю, мы просто хотим ясности. Все должны понимать, что никому не будет позволено разговаривать с нашей страной с позиции силы. Мы не гигантское государство, не обладаем мощью ядерного оружия, но наша армия достаточно боеспособна, чтобы ответить на любую угрозу. И не только армия, весь народ. Поэтому мы будем беречь свой кусок земли, свою государственность и свою независимость. Мы не ставим своей целью развязать войну, но обязаны делать все от нас зависящее, чтобы обеспечить военную безопасность и социально-политическую стабильность в обществе». Это высказывание облетело все новостные издания с фактически одной формулировкой — «Лукашенко пригрозил России войной и потребовал объяснений». Но так ли это? Вряд ли кто в здравом уме будет грозить России войной, тем более Белоруссия и ее президент. Скорее всего, это абсолютно простое и крайне популярное сегодня среди политиков стран Европы заявление, направленное на белорусского избирателя, который должен быть уверен, что внутренние проблемы — ничто на фоне потенциальных глобальных проблем внешнеполитического характера. Проще говоря — предвыборный пиар-ход. При этом то, что от подобных заявлений Кремлю ни холодно, ни жарко, ясно хотя бы потому, что никаких ответных заявлений в России никто так и не сделал.

Видимо именно потому, что со стороны российского руководства так и не последовало никакой реакции, Лукашенко решил идти ва-банк. Речь в данном случае идет о его незапланированной поездке в Киев, которая состоялась накануне заседания Высшего совета ЕАЭС в Москве. Встреча с Порошенко имеет для белорусского президента крайне важное стратегическое значение. С одной стороны, необходимо уладить вопросы экономического характера, так как Украина является одним из основных торговых партнеров Белоруссии, и ее финансовое состояние может больно ударить и по бюджету страны. Тем более что сегодня в республике скопилось довольно много западной продукции, которую не пускают в Россию, а сбывать ее куда-то необходимо. С другой стороны, даже из тех официальных фраз, которые были доступны в информационной среде, становится ясно, что поездка в Киев — это предупреждение Кремлю, что Белоруссия готова пересмотреть свой внешнеполитический курс.

Об очередной возможности преломления вектора белорусской внешней политики говорят и нынешние попытки Минска снова сблизиться со странами Европы и США. Например, 11 декабря в белорусском МИД прошла встреча с руководителями дипломатических миссий стран — членов Евросоюза, расположенных в Минске. Интересно то, что ни формат, ни уровень данной встречи до сих пор неизвестен, а в пресс-службе внешнеполитического ведомства ограничились фразой: «В ходе беседы состоялся обмен мнениями по проблемным вопросам в отношениях Республики Беларусь и Российской Федерации, а также развития евразийских интеграционных процессов. В этом контексте была отмечена важность диалога и сотрудничества между Белоруссией и ЕС». Пикантность ситуации добавила новость о том, что глава МИД В. Макей «провел телефонные разговоры с рядом своих коллег из стран — членов ЕС и обсудил с ними развитие ситуации в регионе и белорусско-европейские отношения». Да и сам белорусский лидер 17 декабря на встрече с президентом Фонда международного сотрудничества Р. Проди (довольно влиятельный политик не только в Италии, но и в самом ЕС) заявил, что Белоруссия крайне заинтересована в нормализации отношений с Европейским союзом, но на взаимоуважительной основе и принципах равноправия. При этом реверанс был сделан и в сторону России: «Мы абсолютно, кстати, как и вы, не приемлем язык санкций и рассчитываем, что Европа будет разумно подходить к отношениям с республиками бывшего Советского Союза, и прежде всего — с Российской Федерацией. Нельзя здесь нам действовать с позиций санкций, угроз и так далее. Современный мир этого не терпит». Если добавить ко всему этому то, что совсем недавно В. Нуланд открыто заявила, что США открыты для улучшения отношений с Белоруссией, понимая, что «белорусское руководство весьма неуютно себя чувствует перед лицом бинарного выбора», то нынешняя ситуация становится полностью очевидна.

Подобная политика нынешнего руководства республики абсолютно проста и понятна: не стоит серьезно ссориться с Россией в преддверии выборов, однако необходимо дать ей понять, что Белоруссия желает большего, чем имеет сегодня. При этом и в Минске, и в Москве понимают, что вряд ли республика получит хоть какую-то серьезную помощь от Запада, даже если полностью изменит свой внешнеполитический курс. Однако пощекотать нервы Кремлю в Минске все-таки не против. Тем более сегодня у белорусского президента как никогда высокие шансы в очередной раз одержать «блестящую победу» даже без особой поддержки из России. По данным Независимого института социально-экономических и политических исследований, электоральный рейтинг белорусского лидера в течение нынешнего года только рос и в середине осени составил 45,2%, а рейтинг доверия достиг 53,5%. Если при этом помнить о довольно мягкой политике со стороны ЕС и США, которые вовсю заняты борьбой с Россией, а также об объявлении Минска площадкой для урегулирования ситуации на Украине, то становится понятно, что всевозможные «выпады» белорусского руководства в сторону российского предназначены для местного населения, чтобы удержать рейтинг и сохранить социальную стабильность в обществе. Тем более что сегодня, когда белорусская экономика стоит на краю обрыва, просто необходимо подготовить почву для последующего создания образа главного виновника коллапса. И не трудно догадаться, что в условиях проведения выборов им станет не население, а нынешний союзник по ЕАЭС, так как с Западом у Белоруссии в области экономических отношений все складывается более или менее благоприятно.

Исходя из вышеизложенного, необходимо отметить следующее. Во-первых, белорусская политическая действительность, как бы ее ни представляли СМИ и некоторые аналитики, на сегодняшний день не претерпела серьезных изменений. Несмотря на то, что в стране чувствуется дыхание новой волны белорусизации, вряд ли она продержится дольше президентских выборов, так как в большей степени связана не с внешнеполитической обстановкой, а с ситуацией внутри республики. Во-вторых, отсутствие серьезного интереса России к внутриполитической ситуации в Белоруссии и даже выборам 2015 года вынуждает руководство республики обратить свой взор на страны ЕС. Поэтому различного рода высказывания властей страны по вопросам внешнеполитического характера направлены не столько в сторону России с целью запугать ее, сколько в сторону ЕС, с целью выбить из европейцев хоть какие-то финансовые средства на волне антироссийских настроений. Если при этом удастся простимулировать и диалог с Россией в рамках ЕАЭС, то в Минске будут считать это серьезной победой. И, в-третьих, нельзя забывать о том, что, играя от обратного, в Белоруссии подходят к сложившейся на сегодня ситуации крайне прагматично — нельзя заработать в России, будем зарабатывать на Западе, в Африке, Азии и даже в Америке, так как именно от этого зависит существование нынешнего политического режима в республике. Как говорится, «ничего лишнего — только бизнес»!