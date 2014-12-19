При этом события продолжают развиваться все более стремительно и, по мнению большинства аналитиков, уже в ближайшее время могут и вовсе выйти из-под контроля руководства двух стран.

Россия на карте

Доказательством тому, что между Минском и Москвой вновь не все в порядке стало появление на повестке дня серьезных вопросов, касающихся взаимодействия государств в рамках Таможенного и Евразийского экономического союзов. Ситуация, как известно, только усугубилась после введения Россией эмбарго на ряд продовольственных товаров из стран, присоединившихся к антироссийским санкциям. На протяжении всей осени в Минске старались не замечать претензий со стороны Москвы, предпочитая считать, что в Кремле «по союзнически» закроют глаза на реэкспорт европейской продукции на российский рынок. И, похоже, пока белорусы действительно выполняли взятые на себя обязательства, покупая сырье и перерабатывая его, в России смотрели на это весьма спокойно. Так было до конца ноября, когда Россельхознадзор фактически запретил транспортировать товары из Белоруссии или Казахстана через российскую территорию без таможенного досмотра на собственных пропускных пунктах. Попутно был введен запрет на поставку мясной продукции от нескольких белорусских предприятий, которых фактически уличили в контрабанде европейских товаров. Правда, официальной причиной запрета было названо обнаружение бактерий, микроорганизмов, антибиотиков и генома вируса африканской чумы свиней, что, с точки зрения белорусских властей, является лишь формальным предлогом. А раз «в Российской Федерации на полвека отстали от Белоруссии в плане безопасности товаров», то и претензии Россельхознадзора ничем иным кроме как попыткой политического давления объяснены быть не могут. При этом стоит упомянуть, что белорусы сегодня начали действовать точно так же, как и российская сторона, правда, пока в небольших масштабах. Так, согласно информации, размещенной на сайте минской санитарно-эпидемиологической службы, заместитель министра здравоохранения Белоруссии и главный санитарный врач республики И. Гаевский приостановил с 12 декабря обращение на территории страны ряда продуктов питания из России и Литвы: яичной лапши быстрого приготовления «Золотая лапша» со вкусом овощей и говядины, макарон быстрого приготовления «Лагман по-дугански» и тушеной лапши с луком и курицей «Биг Ланч», произведенного российским ЗАО «БиоФуд», а также натурального молотого кофе «Мокка», выпущенного российской компанией «Паулиг Рус». Официальная причина — «несоответствие данных пищевых продуктов нормам национального законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» по микробиологическим показателям (по содержанию бактерий группы кишечной палочки, дрожжей и плесеней)». Причем данная продукция уже не первый год находится на рынке республики и никогда не вызывала никаких проблем.

Все это означает, что ситуация, на которую стороны сегодня смотрят по-разному, так и не была разрешена дипломатическим путем, на что до последнего надеялись в Минске. Правда, белорусские чиновники бодро заявляли о том, что решат все вопросы в течение 10 дней, как того потребовал президент. Например, во время переговоров с вице-премьером России А. Дворковичем 4 декабря в Москве вице-премьер Белоруссии М. Русый заявил, что все белорусские предприятия, вызвавшие нарекания российской стороны, «уже переведены в режим постоянного мониторинга, и с них ограничения могут быть сняты через несколько дней, а остальные будут постепенно выводится из режима ограничений в течение 10 дней». Однако, как показало время, этого не только не случилось, но и наоборот — ситуация только ухудшилась. В результате глава Белоруссии А. Лукашенко обвинил как российские власти в нарушении «всех наших договоренностей, которых мы достигли в Таможенном союзе», так и свое правительство в «бесхребетности»: «Мое возмущение вызвало не только поведение России, но и бесхребетность нашего правительства, которое в очередной раз выводит дохлые проблемы на президента». Проще говоря, белорусский лидер потребовал от своих подчиненных жестких ответных мер. И, похоже, его слова стали воплощаться в жизнь: «…Но если вы нас начнете щемить, вы знаете, что я терпеть не буду… Если в ближайшее время не будет нормализована торговля между двумя странами, мы вынуждены будем реагировать».

Сегодня можно констатировать, что белорусы, подгоняемые главой государства, все же решились в очередной раз, как это уже не раз бывало накануне президентских выборов, продемонстрировать России, что они могут и готовы организовать определенные проблемы своему партнеру, прикрываясь перед электоратом защитой государственных интересов. В ответ на решения Москвы взять под контроль транзитные грузопотоки через российскую территорию, белорусская сторона сначала заявила о пустых обвинениях в свою сторону. Государственный таможенный комитет на заявление Россельхознадзора о ненадлежащем досмотре грузов ответил, что продолжает осуществлять контроль за перевозкой товаров, запрещенных к ввозу в Россию и следующих транзитом через РФ в Казахстан: «После введения Россией запрета на поставки товаров из США и Европейского союза, Канады, Австралии, Норвегии товары из этих стран не оформляются, а возвращаются. Если же санкционный товар следует через территорию России в Казахстан, то осуществляется маршрутизация — автомобили направляются через конкретные таможенные посты, указанные ФТС России». При этом, как оказалось, что белорусские таможенники так и не согласовали все проблемные вопросы со своими российскими коллегами, а использовали ситуацию, чтобы снять с себя ответственность за последующие шаги: Россия захотела усилить контроль, пожалуйста!

Буквально с первых дней декабря белорусы резко усилили контроль за попытками «незаконного» (?) ввоза в республику продуктов питания, сигарет и алкоголя из России. В прессе стали все чаще появляться сообщения, что должностными лицами Витебской или Могилевской таможни были задержаны грузовики с территории Российской Федерации, в которых «в результате проведенного фитосанитарного контроля было установлено несоответствие этикеток на коробках с указанными сведениями в транспортных (перевозочных) документах». Вследствие всего этого транспортным средствам въезд в Республику Беларусь стал запрещаться и предписываться возврат товара в Российскую Федерацию. Более того, на белорусско-российской границе повсеместно стали досматривать не только грузовые автомобили, но и легковой автотранспорт, у владельцев которых изымаются российские сигареты, ввозимые в страну «в нарушение требований законодательства Республики Беларусь», а также топливо, которое в связи с падением российского рубля оказалось практически в полтора раза дешевле, чем в республике. К слову, создается впечатление, что белорусские чиновники не могут до конца определиться — хорошо это или плохо, что цена на автомобильное топливо в республике стала дороже российской, а на заправочных станциях в приграничных с Россией районах его практически никто не покупает (ранее заявлялось, что белорусы и россияне вредят экономике страны, массово вывозя топливо за пределы Белоруссии).

Практическая деятельность белорусских таможенников была сразу же обоснована и министерством внутренних дел РБ, которое заявило, что более 62% всей контрабанды в республику поступает со стороны России. По словам белорусских правоохранителей, открытая граница, отсутствие таможенного контроля, а также подписание договора о создании Таможенного союза и ЕАЭС повлекли за собой увеличение потока в страну криминальных элементов, наркотиков и психотропов (например, «спайсов») и сырья для их изготовления, а также контрабандных промышленных и продовольственных товаров. В милиции даже смогли привести статистику, о которой до декабря месяца никто в Белоруссии не слышал: только в течение 2014 года «при участии сотрудников республиканских и территориальных органов МВД было выявлено 3359 различных правонарушений в сфере незаконного оборота импорта, а правоохранители изъяли различных материальных ценностей на общую сумму порядка 340 белорусских миллиардов рублей» (около 30 млн. долларов США). И при этом, как оказалось, из этой суммы более 210 миллиардов белорусских рублей — это товары, ввезенные с территории России: верхняя одежда и обувь, различная электроника и сложная бытовая техника, автозапчасти, продукты питания и алкоголь.

Интересно то, что белорусы основывают свои поступки не собственным, а российским желанием пресечь незаконный реэкспорт продукции, «руководствуясь постановлением Правительства РФ от 7 августа 2014 года № 778 о предотвращении лжетранзита санкционных товаров». Правда, в данном случае остается до конца не понятно — о какой именно контрабанде со стороны России идет речь, когда оба государства находятся в Таможенном союзе и ЕАЭС, а белорусские власти официально не принимали никаких новых законодательных актов, касающихся товаров идущих из стран-участников этих объединений или транзитом через них. В данном случае речь может идти лишь подакцизной продукции, продажа которой в Белоруссии без акцизных марок запрещена. Все, что касается ограничений ввоза товаров для личного пользования, связано с пересечением таможенной границы, которой, как известно, между Белоруссией и Россией формально нет с 1 июля 2011 года. И, похоже, последний факт белорусские чиновники решили использовать в качестве главного аргумента в споре с Россией.

Как известно, по заявлению пресс-службы российской Федеральной таможенной службы, белорусские таможенники возобновили досмотр грузового автотранспорта на границе с Россией, в то время как с российской стороны подобного досмотра не осуществлялось. Таким образом, Минск решил продемонстрировать партнеру свою готовность к более радикальным ответным мерам, нежели просто слова, вплоть до возвращения полномасштабных таможенных постов на белорусско-российской границе. По свидетельству водителей грузовых и легковых автомобилей, на крупных магистралях при въезде в Белоруссию стали скапливаться многокилометровые очереди из-за того, что белорусские таможенные и иные органы стали проводить массовые проверки грузов, идущих из России. Более того, вместе с таможенниками на самой границе и в нескольких километрах от нее все чаще стали появляться и работники налоговой инспекции, которые вместе с ГАИ и транспортной инспекцией останавливают микроавтобусы и проводят в них проверку. Видимо, пытаются найти «тунеядцев», едущих с заработков домой. Несмотря на очевидные факты, Государственный таможенный комитет РБ продолжает заявлять о том, что «размещенная в российских СМИ информация о «возобновлении таможенного контроля на границе с Российской Федерацией» не соответствует действительности». При этом в ведомстве не отрицают возобновления таможенного контроля на российской границе, отмечая, что проверка одного автомобиля занимает до десяти минут. Правда, в последние несколько дней белорусы стали действовать более осмотрительно и проверять грузы уже на территории республики в небольшой отдаленности от границы, называя это «мониторингом транспортных средств, следующих из России в Белоруссию при помощи передвижных оперативных групп таможенной службы совместно с другими контрольными органами». И все это делается с целью выполнения «задач, связанных с обеспечением соблюдения таможенной процедуры транзита товаров, следующих через территорию Белоруссии, в строгом соответствии с законодательством Таможенного союза и Республики Беларусь».

К сожалению, белорусы пошли еще дальше, начав наступление и на своих западных границах. Например, по свидетельству грузоперевозчиков, на белорусско-литовской и белорусско-латвийской границах также началось препятствование прохождению транзитных грузов. Все грузовые автомобили, которые едут из Калининграда в Россию, в Белоруссии стали проверять по три-четыре дня: после прохождения границы и въезда в Беларусь, их направляют, как правило, в накопитель в г. Ошмяны (Гродненская область), где проводят полную проверку в течение нескольких дней.

Как показалось некоторым, белорусское давление по всем фронтам возымело свое действие и 11 декабря на заседании Совета Евразийской экономической комиссии в Москве было принято решение, что «Россельхознадзор превысил свои полномочия», а Белоруссия не нарушила основных принципов ТС и ЕАЭС. Однако не смотря на то, что в Минске уже поспешили отпраздновать победу, данное событие на самом деле не имеет того значения, которое ему придают белорусские чиновники. Во-первых, события последнего времени показали, что решения ЕЭК весьма малозначительны и все еще не носят на практике обязательного характера. Во-вторых, сами итоги Совета выглядят весьма расплывчато. Тот же С. Румас высказался, что он «надеется, что с завтрашнего дня белорусские предприятия, которые были «закрыты» Россельхознадзором из-за претензий к качеству продукции, будут «открываться» по ускоренной процедуре». Проще говоря, для возобновления поставок все еще остается слишком много условий, которые белорусская сторона должна выполнить, а российская принять. Подтверждение тому является крайне медленное открытие российского рынка, хотя официально и заявляется, что «специалисты из Россельхознадзора проинспектировали почти все наши предприятия и остались довольны результатом». При этом, по словам представителя Минсельхозпрода Белоруссии А. Богданова, точная дата, когда будут возобновлены поставки продукции в Россию всех белорусских предприятий, на 17 декабря все еще не была озвучена.

Все вышеперечисленное свидетельствует о том, что на фоне возникшего конфликта, который на настоящий момент так и не урегулирован до конца, белорусское руководство предпочло отреагировать на российские действия более жестко, чем это было в минувшие годы. Сегодня Минск решил припугнуть Россию возможностью остановки интеграционных процессов, в том числе, и в рамках ЕАЭС с целью принудить Кремль закрыть глаза на белорусский реэкспорт и контрабанду. При этом никто в Минске не желает смотреть в будущее, заботясь лишь о нынешних отчетах перед президентом и выполнении запланированных показателей. О том, к чему может привести подобная политика, если в Москве посчитают нынешние действия Белоруссии откровенным шантажом, белорусы предпочитают не думать. Как и думать о том, что чрезмерный контроль на границе может не только вынудить Россию ввести ответные меры, что пагубно скажется на всей белорусской экономике, но и резко уменьшить поступления в казну от услуг по логистике: вряд ли грузоперевозчики будут стремиться везти грузы через страну, где проверка занимает несколько дней и не ясно чем может закончиться. Поэтому если в ближайшие дни официальный Минск не прекратит свою опасную игру, перспективы следующего года для республики будут выглядеть крайне пессимистично.