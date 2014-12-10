Отдав первенство вопросам внешнеполитического характера. Однако, несмотря на это, республика продолжает готовиться к предстоящим в следующем году президентским выборам, и практически все, что сегодня происходит в стране, так или иначе связано с этим событием. При этом необходимо отметить, что нынешний белорусский лидер продолжает набирать очки и укреплять свои позиции, успешно играя на слабости местной оппозиции, украинском кризисе и отношениях с Россией.

President.gov.by Александр Лукашенко

Как известно, недавно официальный Минск устами члена президиума Совета министров и члена Совета Евразийской экономической комиссии от Белоруссии Сергея Румаса объявил, что республика оценивает массовый запрет на поставку продукции белорусских предприятий в Россию «как недружественный шаг со стороны ближайшего партнера». А президент страны А. Лукашенко и вовсе эмоционально отреагировал на происходящее: «Возникает вопрос: они (Россия — Н. Р.) что, хотят закрыть Белоруссию как транзитное государство? Это же наш ресурс! Мы этого допустить не можем!»

С одной стороны, такая позиция белорусского руководства ясна и понятна — страна остро нуждается в любых дополнительных источниках доходов, даже если они абсолютно не устраивают Россию. Однако с другой стороны — подобная резкость в белорусской риторике, которой уже не было слышно более четырех лет, свидетельствует сегодня о полной уверенности белорусских властей в своей правоте и непоколебимости собственных позиций внутри государства. И причины этому действительно есть.

Во-первых, сегодня местная белорусская оппозиция практически полностью сдала свои и так достаточно слабые позиции. Оппоненты Лукашенко не только не смогли сформировать сколько-нибудь серьезную идеологическую программу на предстоящие выборы, но и вовсе — оказались полностью разобщены и дезорганизованы.

Прямым доказательством последнего является то, что белорусская оппозиция в очередной раз не смогла договориться о выдвижении единого кандидата на грядущие президентские выборы. В ноябре месяце Белорусская социал-демократическая партия (Грамада), движение «За Свободу», кампания «Говори правду», Партия БНФ и оргкомитет по созданию партии «Белорусская христианская демократия» заявили, что подписали документ о процедуре избрания единого кандидата. После чего ожидалось, что и остальные оппоненты белорусской власти присоединятся к нему. Однако этого не произошло. На прошедших в начале декабря по инерции консультациях между вышеуказанными политическим организациями с Объединенной гражданской партией (ОГП) и Объединенной партией левых сил «Справедливый мир» выяснилось, что последние не готовы работать в единой команде. ОГП аргументировала свое нежелание присоединиться к процедуре тем, что ее лидер самостоятельно стремится участвовать в выборах, а также отсутствием конкретных лиц, которые намерены выдвигаться кандидатами в президенты (сегодня, например, предлагается фигура Н. Статкевича, находящегося в тюрьме). Партия же «Справедливый мир» заявила, что «норма о выдвижении делегатов Конгресса демократических сил через сбор подписей является для них неприемлемой». Учитывая то, что ранее семеркой оппозиционных структур было оговорено, что решение от их имени может приниматься только путем консенсуса минус один голос, стало очевидно, что выдвижение единого кандидата на сегодняшний день абсолютно невозможно. Правда, лазейка все же осталась в виде Конгресса демократических сил, который пройдет весной 2015 года. Однако в то, что к этому времени две конкурирующие между собой коалиции — «Народный референдум» (самые известные белорусские политики здесь — экс-кандидаты в президенты 2006-го и 2010-го А. Милинкевич и В. Некляев) и «Талака» (лидер ОГП — А. Лебедько) — смогут договориться между собой, в Белоруссии практически никто не верит.

Ситуация, сложившаяся вокруг выдвижения единого кандидата, прекрасно демонстрирует всю суть происходящего как внутри, так и вокруг нынешней белорусской оппозиции. Разобщенность и бездействие оппонентов Лукашенко привели к отсутствию интереса к ним не только со стороны простых белорусов, но даже и западных грантодателей, которые не желают вбрасывать в заведомо провальное действо значительные суммы. При этом, для того чтобы организовать более-менее толковую избирательную кампанию, необходимо, по подсчетам ряда аналитиков, не менее 1 млн долларов США, которых сегодня ни у одной из оппозиционных структур нет и в перспективе не предвидится.

Ситуация для местной оппозиции усугубляется и тем, что на фоне практически полного отсутствия финансирования обострилась борьба внутри организаций, а интерес к проблемам страны отошел на второй план. Это еще больше отдалило оппонентов Лукашенко от простых людей, для которых насущные проблемы куда более важны, нежели пространные рассуждения о демократии и правах человека. В свою очередь, все это весьма благотворно сказывается на укреплении позиций нынешних белорусских властей, которые с легким сердцем переключили свое внимание с внутриполитических вопросов на вопросы сохранения экономической стабильности в обществе в течение первой половины 2015 года.

Во-вторых, современная политическая власть в Республике Беларусь получила дополнительный положительный стимул в виде происходящего на соседней с ней Украине. По мнению ряда социологов, сегодня в белорусском обществе царит своеобразная эйфория, получившая свое начало в России после включения в ее состав Крыма. Белорусы в массе своей, за исключением довольно незначительной части, среагировали на данное событие практически так же, как и в Российской Федерации, поддержав лозунг «Крым — наш!». Даже местная оппозиция довольно вяло отреагировала на присоединение полуострова и не стала раздувать из этого глобальную проблему.

Дополнительно к этому, белорусы предпочли спокойную и размеренную жизнь вместо различного рода потрясений и перемен, что полностью соответствует национальным традициям и ментальности граждан республики. Именно поэтому нынешняя белорусская власть заботится не столько о собственном политическом имидже внутри страны, который и так находится на довольно высоком уровне, сколько о решении внешнеполитических вопросов, способных при определенном раскладе навредить летящей в пропасть экономике. Следуя этому направлению, белорусское руководство вместо обвинений в сторону пятой колоны, которая, как указывалось выше, сегодня не представляет серьезной угрозы, решило снова начать критиковать Россию, превратив ее в главного виновника грядущих проблем. Например, 3 декабря на совещании по принятым мерам для снятия запретов на ввоз белорусской продукции в Россию и транзит товаров из санкционного списка А. Лукашенко заявил, что «Россия пошла на нарушение всех договоренностей, которые мы достигли в нашем Таможенном союзе». По мнению белорусского президента, из-за политики Москвы у страны в скором времени могут возникнуть серьезные экономические проблемы, так как «Белоруссия — транзитная республика и от этого получает деньги»: «Получается так, что Россия хочет закрыть Белоруссию как транзитное государство…» Эти и другие слова главы государства недвусмысленно указывают на то, что в Минске уже назначили виновного за пределами республики, чтобы не потерять своего лица перед простыми белорусами.

В-третьих, учитывая нынешнюю лихорадку на валютно-финансовом рынке России, а также временную «прочность» белорусского рубля, среди массового сознания простых граждан начала крепнуть уверенность в том, что нынешнее руководство наконец-то нашло те инструменты, которые позволят стране не оказаться в очередном экономическом кризисе. Правда, никто не хочет задумываться об истинных причинах удержания местной валюты и последствиях этого в ближайшем будущем. Одних только макроэкономических показателей за последние месяцы достаточно, чтобы понять, что белорусская экономика продолжает тормозиться, и ни о каком улучшении ее состояния без серьезных структурных реформ речи быть не может. Так, официально ВВП страны в январе — октябре в реальном выражении вырос только на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 620,2 трлн белорусских рублей. При этом запасы готовой продукции составили 33,4 трлн рублей, или 77,1% к среднемесячному объему промпроизводства (в январе — октябре 2013 года — 76,9%). Инвестиции в основной капитал снизились на 9,6% — до 168,4 трлн рублей, а отрицательное сальдо внешней торговли товарами в январе — октябре нынешнего года уже составило 2,467 млрд долларов США. И несмотря на это, белорусы продолжают доверять руководству, считая, что ситуация в местной экономике лучше, чем в соседней России, где рубль продолжает свое падение.

В-четвертых, необходимо отметить, что сегодня не наблюдается сколько-нибудь серьезного политического давления на руководство Белоруссии как со стороны Евросоюза и США, так и России. Более того, официальный Минск по-прежнему считает себя одним из главных инициаторов мирного урегулирования ситуации на Украине, пытаясь выжать из этого как можно больше политических и экономических бонусов. Для простого обывателя все это выглядит как очередной успех белорусского руководства, а значит, и правильность выбранного политического пути.

Действительно, в Европе сегодня фактически смирились с тем, что в Белоруссии нет реальной альтернативы Лукашенко ни в среде прозападной оппозиции, ни среди местной номенклатуры. Это означает, что с Минском необходимо будет и дальше вести диалог, как минимум в ближайшие годы. Косвенные подтверждения этому сегодня можно встретить практически везде. Например, 1−2 декабря сначала в Вильнюсе, а затем в Минске проходила международная конференция «Региональная стабильность и модернизация: Вызовы и возможности для отношений между Беларусью и Евросоюзом», в которой приняли участие более 30 экспертов, специалистов, политиков и дипломатов из Евросоюза, а также глава отдела по двусторонним отношениям со странами «Восточного партнерства» Европейской службы внешних действий Д. Шубель. Во время обсуждения ряда вопросов было отмечено, что Совет глав МИД ЕС должен «чаще пересматривать санкции в отношении Белоруссии», а самой республике, в свою очередь, надлежит «совершать более конструктивные шаги для ответа ожиданиям ЕС в этом отношении». И, похоже, в Минске не скрывают своей готовности начать новый диалог с Брюсселем, о чем, например, свидетельствует активизация белорусского МИД по вопросу об упрощении визового режима с европейскими странами, переговоры по которому могут быть завершены уже к саммиту ЕС в мае 2015 года.

И, наконец, в-пятых — нельзя также забывать о таком факторе, как развернувшаяся на официальном уровне политика белорусских властей, направленная на усиление национального вопроса во всех сферах жизнедеятельности государства. При этом необходимо помнить, что на фоне событий на Украине белорусское общество стало более консолидировано и в ряде случаев национально ориентировано, в особенности молодежь. И это прекрасно ложится в создаваемую концепцию укрепления государственности и национальной идентичности, которая предполагает усиление политической независимости Белоруссии от соседей.

Таким образом, можно констатировать, что в настоящее время политическая и экономическая ситуация как внутри Белоруссии, так и вокруг нее способствует сохранению нынешней политической власти в стране. Поэтому и президентские выборы, если не произойдет каких-либо непредвиденных осложнений, и в первую очередь в белорусской экономике, представляются весьма предсказуемым и крайне обыденным событием 2015 года: сегодня позиции нынешнего президента достаточно прочны, чтобы не замечать мелкие политические проблемы внутри страны и не беспокоиться о своей победе в следующем году.