Не проходит и недели, чтобы представители Россельхознадзора не развернули бы идущие со стороны западных границ Евразийского экономического союза грузовики, загруженные рыбой, мясом и мясными продуктами, мукой неизвестного происхождения, а также европейскими овощами в сопровождении поддельных фитосанитарных сертификатов, оформленных в белорусском Республиканском унитарном предприятии «Белтаможсервис» (организация, созданная и функционирующая под контролем государства). Вся выявленная продукция возвращается обратно в Белоруссию, однако поток ее по-прежнему не уменьшается. После введения Россией ответных санкций по отношению к странам Евросоюза и США, запретивших к ввозу на территорию страны ряда некритичных товарных позиций, Москва вполне ожидаемо получила дополнительный ряд проблем, связанных с желанием ее партнеров по ЕАЭС заработать на сложившейся ситуации.

Флаг Евразийского союза

Как известно, российская сторона уже не первый год ведет борьбу с нелегальным товарооборотом китайского ширпотреба, который идет транзитом через казахскую территорию. Граница с Синьцзян-Уйгурским автономным округом Китая открывает Казахстану практически неограниченные возможности для поставок на российский рынок транзитом через свою страну товаров из КНР. Более того, здесь уже давно существуют хорошо укомплектованные огромные перевалочные пункты, где китайская продукция концентрируется, а затем переправляется на территорию РФ. И если до недавнего времени эта проблема была одной из основных в вопросе предотвращения контрабанды в рамках ЕАЭС, то с началом действия российских санкций ее место грозит занять серый реэкспорт продуктов из Европы, где главным действующим лицом выступает Белоруссия. По мнению большинства аналитиков, у Казахстана сегодня нет возможности зарабатывать на реэкспорте из западных стран, так как логистика поставок запрещенных товаров не предусматривает их массовую транспортировку через территорию республики. Хотя казахские власти были бы не против того, чтобы заработать как можно больше в сложившейся ситуации, о чем свидетельствует официальная позиция Астаны. По словам вице-министра национальной экономики республики М. Абылкасымовой, сегодня о «введении какого-либо запрета на транзит товаров, которые импортирует Казахстан из Европейского союза, речи быть не может», так как взаимные санкции России и ЕС не имеют никакого отношения к Казахстану: «Мы проводим свою независимую экспортную и импортную политику. И в этой связи никаких ограничений на Казахстан не может быть распространено».

В отличие от казахов, которые напрямую получают товары из Китая и зачастую, не раскрывая их, переправляют в Россию, белорусы ведут себя более корректно, так как стараются продавать на российский рынок продукцию, собранную, упакованную или переработанную в республике. Вроде бы всё абсолютно законно — ввезли на территорию страны продукцию, переработали её и продали в Россию. Так делается повсеместно в мировой практике. Однако появившиеся новые возможности, похоже, все больше стали затуманивать разум руководящих органов страны, потому что число поддельных документов, которые повсеместно стали сопровождать «местную» продукцию, в последнее время стало просто неприличным. И роль в этом государственных органов отрицать крайне сложно, что подтверждает недавняя ситуация с выявленными поддельными сертификатами, выписанными РУП «Белтаможсервис».

Интересен тот факт, что в истории белорусско-российских отношений ситуации, схожие с нынешней, уже случались. Однако контрабанда никогда не носила столь серьезного характера, как сегодня. Например, в период российского запрета на ввоз сельхозпродукции из Молдавии белорусские предприниматели массово занимались тем, что предоставляли свои услуги по таможенной очистке молдавских товаров: яблоки, виноград, персики — все это превращалось в продукцию местного производства на основании справок и поддельных сертификатов. Подобная простая схема приносила серьезную прибыль местным дельцам, однако государство закрывало на это глаза, так как объемы махинаций не были велики, да и казна за счет таможенных сборов только пополнялась.

Нынешние методы постоянно растущей контрабанды хорошо известны и белорусской стороне, и российской. Например, в любом городе России, желательно ближе к Белоруссии, регистрируются фирмы, которые в действительности работают на территории соседней республики. В дальнейшем произведенная якобы здесь продукция, а чаще всего — попросту закупленная за рубежом и перемаркированная, идет на российский рынок без всякого учета и дополнительного контроля. Помимо этого, существует вариант, когда на европейский товар делается двойной комплект документов, ставятся штампы о том, что он прошел таможенную очистку в Белоруссии, а принимающая российская таможня «закрывает» на это глаза. Конечно, подобное является контрабандой в чистом виде и связано с коррупцией среди государственных чиновников, а потому должно преследоваться по закону. Однако нельзя забывать, что даже после ряда скандальных разоблачений Следственного комитета Белоруссии в отношении деятельности Государственного таможенного комитета работа созданной таможенниками все того же «Белтаможсервиса» с платными услугами по таможенному оформлению грузов не только не прекратилась, но и вышла на новый уровень. Это связано в первую очередь с тем, что нынешнее санкционное противостояние России и Запада куда масштабнее предыдущих запретов и позволяет значительной части незаконной выручки оседать не в белорусском бюджете, а в карманах местных чиновников и связанных с ними коммерческих структур.

Подтверждением этому является тот факт, что только за первые недели после введения российского эмбарго в Белоруссии было создано более десятка крупных совместных предприятий, занимающихся импортом продовольствия, что возможно было сделать только при условии поддержки госструктур. Поэтому, как бы ни обещали в Минске, что «…на границе будет обеспечена полная прозрачность в духе партнерских отношений», на деле ситуация оказывается обратной: белорусы не отрицают возможности реэкспорта продуктов питания из Евросоюза, утверждая, что делают всё возможное, чтобы сократить его размеры, однако продолжают искать возможность увеличить собственную выгоду от перепродажи европейских товаров в Россию.

Особенностью нынешней ситуации является то, что она уже перестала быть просто вопросом экономического характера, превратившись в серьезную политическую проблему, — о ней уже неоднократно говорилось на самом высоком уровне в руководстве России. Чего только стоит заявление российского президента, сделанное им еще 26 августа во время встречи глав стран — участниц Евразийского экономического союза в Минске. Тогда В. Путин наглядно продемонстрировал свои слова о нарушениях со стороны белорусского партнера, показав фотографию, на которой было видно, как человек срывает с товара наклейку, где указана страна происхождения товара, и наклеивают новую: «Вот, подписано: страна происхождения — Беларусь. Наклейку сорвали — Польша».

С того времени прошло несколько месяцев, однако ситуация никоим образом не изменилась. На российские прилавки все так же попадают «креветки из Белоруссии», мидии, мраморная говядина, апельсины и прочие продукты, которые в одночасье стали производиться в Белоруссии. Официальный Минск долгое время старался дистанцироваться от происходящего, заявляя о том, что с белорусской стороны делается все возможное, чтобы защитить интересы российского партнера. Как оказалось, все эти слова так и остались словами. Например, по данным Россельхознадзора, только за ноябрь было выявлено более 7,5 т тонн нелегально завезенных с территории Белоруссии мясных изделий и 11 т тонн контрабандных продуктов растительного происхождения: яблоки, груши, баклажаны и прочее. Подобное свидетельствует не только о том, что в Минске не желают решать возникшую проблему, но и о возможном вовлечении в схемы контрабанды различных государственных структур и чиновников. Поэтому в Москве, разочаровавшись в своих ближайших партнерах, решили начать действовать самостоятельно, пока ситуация полностью не вышла из-под контроля.

На протяжении всей осени Россельхознадзор неоднократно заявлял о своей готовности ограничить импорт продукции, идущей со стороны Белоруссии, а также начать совместный с белорусами контроль на западных границах Таможенного союза. Однако в Минске на данные предложения смотрели безо всякого энтузиазма. Поэтому российский регулятор самостоятельно стал проводить запреты на ввоз различной продукции с белорусской стороны. Одним из наиболее значимых событий последних дней стал запрет Россельхознадзора на ввоз с 24 ноября в Россию продукции с девяти белорусских мясокомбинатов и предприятий из-за «претензий к ее безопасности». По словам главы ведомства С. Данкверта, в ходе масштабного мониторинга готовой белорусской продукции, поступающей в Россию, было решено «ограничить поставки в связи с резким падением качества продукции, которая стала производиться не из местного сырья» (как правило, из дешевого канадского). По всей видимости, настоящей причиной все же является не качество, а то, что белорусские производители, уже практически не скрываясь, стали под своим именем перепродавать западные продукты.

Однако наиболее серьезный и имеющий далеко идущие последствия шаг Россельхознадзор сделал позже. Речь идет о распоряжении запретить транзит импортных продуктов из Белоруссии и Казахстана без российского досмотра. Теперь, с «30 ноября транзит подконтрольной ветеринарной службе продукции через территорию России в Казахстан и третьи страны разрешается только через пункты пропуска на российском участке границы Таможенного союза». Фактически это означает начало восстановления таможенной границы между Белоруссией и Россией, то есть того, от чего так долго пытались избавиться в Минске. Об этом свидетельствует и то, что к выявлению контрабандистов подключилась и Федеральная таможенная служба, которая начала организовывать мобильные группы для противодействия реэкспорту запрещенных товаров в РФ из Белоруссии и Казахстана. Теперь фуры, с вызывающими подозрение товарами, направляются на склады временного хранения, находящиеся в Смоленской области, где они оцениваются на подлинность документов и продуктов, которые заявляются в таможенной декларации.

Все вышеперечисленное говорит о том, что Россия окончательно убедилась в отсутствии поддержки и понимания со стороны своих партнеров по ЕАЭС. Российское эмбарго оказалось выгодным и для Белоруссии, и для Казахстана, так как оно позволяет им расширить свое присутствие на рынке РФ. Поэтому в Астане и Минске крайне негативно относятся к любым запретительным мерам со стороны Москвы, оперируя юридическими нормами, действующими в рамках Таможенного союза и ЕАЭС. Например, решения о том, какие товары могут пересекать внешнюю границу Евразийского союза, принимаются президентами, а исполнение такого рода решений контролируется Евразийской комиссией, то есть наднациональным органом трех стран. Исходя из этого, любые распоряжения Россельхознадзора могут быть на официальном уровне не только оспорены, но и попросту проигнорированы и белорусами, и казахами. При этом слова поддержки будут продолжать слышаться и дальше. По заявлению премьер-министра Белоруссии М. Мясниковича, сделанному им 21 ноября на расширенном заседаниии Совета глав правительств СНГ в Ашхабаде, «сегодня таможенный периметр Содружества еще прочно не закрыт», поэтому всем странам — участникам Содружества необходимо усилить свои действия «по борьбе с контрабандой и серым импортом из-за пределов СНГ». Красивые и правильные слова, которые, к сожалению, не подкреплены никакими практическими действиями.

Таким образом, можно констатировать, что, несмотря на неоднократные заявления лидеров России, Белоруссии и Казахстана о своем намерении укреплять взаимное сотрудничество, собственные государственные интересы продолжают доминировать над процессом постсоветской интеграции. Ни в Минске, ни в Астане не готовы в настоящем жертвовать малым, чтобы в будущем получить больше. Поэтому сегодня перед Москвой все четче вырисовывается глобальная проблема сохранения и ЕАЭС, и иных интеграционных объединений на фоне крайней пассивности своих партнеров. И, по всей видимости, спасать их России придется одной.