Различного рода поездки главы государства, чиновничьи чистки и коррупционные скандалы, заявления высших государственных чиновников по вопросам внутренней и внешней политики, и многое другое — все это подчинено лишь одной цели: удержание контроля над электоратом А. Лукашенко. При этом нынешняя предвыборная кампания белорусского лидера имеет ряд отличительных особенностей, о которых многие предпочитают не говорить.

Сергей Судейкин. Вакханалия . 1907

Как известно, последние несколько недель в белорусской политике можно было бы назвать обыденными и рутинными, если бы не ряд довольно интересных событий, на первый взгляд не связанных друг с другом. Для начала необходимо напомнить, что 11 ноября белорусский президент заслушал отчет правительства и Национального банка о работе экономики страны за 2014 год и о прогнозе на 2015 год. Белорусские средства массовой информации весьма подробно осветили встречу президента со своими подчиненными, при этом мнения государственных и оппозиционных изданий оказались, как обычно, по разные стороны баррикад: первые заявили о готовности президента начать реальные реформы в структуре управления страной и наказать виновных за существующие проблемы, вторые — не увидели ничего нового в происходящем, объясняя раздражение Лукашенко лишь страхом перед экономическим коллапсом в преддверии выборов, заставляющем искать «козлов отпущения» в правительстве.

Однако и те и другие не обратили особого внимания на то, что среди многих обыденных обличительных высказываний А. Лукашенко был ряд весьма интересных фраз и заявлений, которые раскрывают нынешнюю позицию главы государства. В первую очередь, речь идет о словах белорусского лидера по поводу участия республики в Евразийском экономическом союзе и выполнения ею принятых на себя обязательств. Президент Белоруссии поручил министерству торговли, губернаторам и мэру Минска вместе с председателем Государственного таможенного комитета принять решительные меры для защиты отечественного товаропроизводителя, заявив: «Какие вы будете искать методы и пути, а их море, для того, чтобы поддержать отечественного производителя, это ваш вопрос. Но буквально с завтрашнего дня министерство торговли, губернаторы и мэр Минска вместе с председателем ГТК примите самые решительные меры по защите собственного товаропроизводителя, начиная от торговли и заканчивая таможенной границей… Никаких ссылок быть не должно, что у нас обязательства в Таможенном союзе, Евразийском союзе и так далее. Свой товаропроизводитель должен быть защищен».

Для простого обывателя посыл президента абсолютно понятен — защита экономики собственной страны на фоне ухудшения ситуации в России, территория которой является главным рынком сбыта белорусских товаров. Тем более что сегодня белорусское правительство уже в открытую заявляет о том, что нынешние экономические проблемы напрямую связаны с Россией и ЕАЭС. Например, по словам премьера М. Мясниковича, девальвация российского рубля является основной причиной падения доходов от производства в Белоруссии, как в промышленности, так и сельском хозяйстве: «в физическом выражении объёмы поставляемого из Белоруссии продовольствия растут, а в долларовом эквиваленте прибыль гораздо меньше запланированной». При этом председатель Совмина Белоруссии на этом не останавливается, считая, что «Евразийская экономическая комиссия — это какая-то бесполезная организация», так как от нее в Белоруссии никто не ощущает поддержки.

Однако для аналитиков подобные высказывания и главы республики, и высших государственных чиновников говорят о другом. Например, среди белорусских и западных обозревателей закрепилось устойчивое мнение о страхе белорусской номенклатуры перед Россией и ее «имперскими амбициями». Хотя на самом деле, ситуация выглядит совсем иначе. Современное поведение политической элиты Белоруссии свидетельствует не столько о том, что руководство республики готовится к серьезному противостоянию с Россией и другими партнерами по Таможенному союзу и ЕАЭС, сколько о сложившейся ситуации внутри страны. Сегодня белорусские власти окончательно утвердили в качестве основной линии своей предвыборной кампании «защиту национальных интересов государства». При этом сюда же в качестве одного из элементов оказался включен и белорусский национализм, который уже не первый год витает среди оппозиции и некоторых государственных чиновников.

Подтверждение этому сегодня можно видеть практически во всех начинаниях белорусских властей — от транслитерации названия улиц только с белорусского языка и идеи создания белорусскоязычного национального университета, до отрытого заявления о нерушимости границ и пресечении любых попыток посягнуть на суверенитет и независимость страны. При этом большинство аналитиков связывают данный процесс, в первую очередь, с событиями на Украине и присоединением Крыма к России. Якобы Лукашенко действительно опасается аннексии белорусских земель со стороны Кремля. Правда, никто толком не может объяснить в данном случае, зачем подобное может быть необходимо России и почему белорусский президент должен опасаться «российской агрессии». Однако в любом случае, практически все эксперты отмечают главное изменение в политике белорусского лидера — национальная идея и защита независимости страны (лозунг, который был отобран у белорусской оппозиции) стали главными во всех начинаниях главы Белоруссии. Причем, как бы этого не хотелось многим, А. Лукашенко все еще не усматривает прямой или косвенной опасности со стороны России, организуя свою предвыборную кампанию совершенно на иных принципах: с одной стороны, национальная риторика о необходимости возрождения всего белорусского, а с другой — признание Запада главной опасностью для белорусской идентичности.

Во время своего посещения Гродненской области (куда глава Белоруссии наведывается совсем нечасто) со своеобразной инспекцией, А. Лукашенко сделал ряд совершенно недвусмысленных заявлений, главным посылом которых стала защита целостности белорусского государства. Особенно запомнилась фраза президента о том, что «устремления на Гродненскую область у отдельных государств чрезмерны». При этом речь шла, что абсолютно очевидно, не о России, а соседней Польше. И говорилось все это не для польского правительства, а для местных жителей, для которых связи с соседней республикой значат зачастую куда больше, чем независимость собственного государства. Поэтому, по мнению Лукашенко, русские, украинцы, евреи и поляки должны помнить, что «это наша, ваша земля, и вас никто нигде не ждет и лучшей земли для вас не будет».

Подобная позиция белорусского президента понятна. Сегодня в Гродненской, как и в Брестской областях, сформировалось четкое понимание того, что жизнь в соседней с ними Польше намного лучше, а европейские ценности ближе, нежели общенациональные белорусские. Более того, более трети трудоспособного населения приграничья и вовсе фактически нигде не работает, занимаясь контрабандой и перепродажей товаров из Польши и Литвы, что означает их практически полное выключение из государственных социально-экономических и политических процессов. При этом необходимо отметить, что ничего подобного не наблюдается в отношении приграничных регионов с Россией. Поэтому официальный Минск и не заостряет своего внимания на восточных областях, предпочитая работать со столицей и западными регионами страны. Исходя из этого, главной нынешней заботой белорусского президента и его окружения является не проблемы с Россией, которые в Белоруссии планируют решать довольно просто — играя на украинском кризисе, а сохранение спокойной обстановки в западных областях республики. Именно там, по мнению белорусских властей, наиболее вероятны различного рода недовольства и, в том числе, на национальной почве, что связано с особым влиянием на них со стороны Польши и Евросоюза.

В этой связи возникает закономерный вопрос — что в дальнейшем планирует делать руководство республики, чтобы не допустить проблем национального характера и действительно ли в Минске боятся повторения украинского сценария? С одной стороны, по официальной версии, которую озвучил сам президент, в основе любых антиправительственных движений лежит неблагоприятная экономическая ситуация. Поэтому власти должны и делают все, чтобы в республике сохранялась определенная экономическая стабильность. По словам Лукашенко, «если у нас будет экономика работать, как следует, нам ничего не страшно — ни цветные революции, ни внешние интервенции — ничего!». А главным лозунгом президента стала фраза: «Нам надо выстоять. Нам надо укрепить наше государство, которое мы построили. И главный вопрос — это вопрос экономики. А все остальное у нас есть».

Однако стоит упомянуть, что в действительности реальная ситуация в экономике весьма удручающая: падение производства, непрекращающаяся инфляция вкупе с девальвацией белорусского рубля, снижение уровня реальных доходов, рост складских запасов и неконкурентоспособность белорусских товаров, административные методы управления и непривлекательность Белоруссии для инвесторов. Все это, а также многое другое, свидетельствует о том, что данный лозунг уже в скором времени перестанет работать. И, по-видимому, в Минске это прекрасно понимают, потому что за разговорами о достижениях местной экономической модели все чаще стали появляться слова о необходимости национального возрождения и единения белорусов как нации перед угрозой независимости республики. Именно этот тезис, который должен, как минимум, поддержать лозунг о сильной белорусской экономике или заменить его в случае необходимости и был оглашен президентом в Гродно: «Я заигрывать ни с кем не намерен. Заигрывание приводит к развалу, распаду государства. Как только мы начнем делить нашу землю по национальному признаку, вы знаете, как будет, — пример на юге. Это ваша земля, и вы должны заботиться, чтобы она становилась краше и лучше».

Однако несмотря на то, что белорусский лидер недвусмысленно намекает на принятие идей национализма на вооружение государства, а также жесткое пресечения любых этно-конфессиональных противоречий в стране, использование подобного инструмента в предвыборной гонке, особенно в Белоруссии, может возыметь абсолютно противоположный эффект. Дело в том, что в белорусском обществе, к сожалению, за два десятилетия независимости так и не сформировалось четкого представления о национальной идее. Поэтому внедрить в общественное сознание за весьма короткий срок любовь к родине, вытравив оттуда всем известную «тутейшесть» белорусов, практически невозможно. Боле того, насильственная белорусизация местными идеологами от власти, в лучшем случае не будет восприниматься простым населением. В худшем же — граждане и вовсе негативно воспримут навязываемые им идеологемы, предпочтя простую и понятную идею, которую пропагандирует Запад — хорошо жить можно только, если придерживаешься принципов европейской и американской демократии. Простому белорусу куда ближе концепция каждодневного потребления, нежели эфемерная идея белорусской национальной идентичности, которую, к тому же, в Белоруссии так до конца и не разработали. Нечто подобное уже было в современной истории республики, когда принудительная белорусизация начала 1990-х годов окончилась провалом, в том числе, и потому, что простые граждане были абсолютно индифферентны к национальной идее и культурному возрождению на основе языка и исторических традиций.

Поэтому происходящее сегодня на политической арене Белоруссии, когда власти пытаются заигрывать с вопросами национального характера, попутно запугивая собственных граждан событиями на Украине, видится крайне опасным для будущего страны. Это связано с тем, что, во-первых, у чиновников нет четкого представления о том, до какого предела можно использовать национальный вопрос в своих политических играх. Всегда существует возможность потерять контроль над процессом, что приведет к совершенно непредсказуемым последствиям. Во-вторых, белорусские власти в погоне за сохранением собственных кресел уже готовы включить в национальную риторику те идеи, которые могут спровоцировать напряженность в отношениях с Россией. Если это случится, то ни о какой мнимой экономической стабильности речи идти не будет, что окончательно разрушит мифы, лежащие в основе белорусской политической модели. В таком случае, президентские выборы в Белоруссии могут пойти совершенно по иному сценарию, нежели тот, который сегодня написан в Минске. Понимает ли все это нынешняя политическая элита республики, покажет ближайшее время. Пока же остается лишь надеяться, что в погоне за властью белорусское руководство не переступит черту, за которой может начаться националистическая вакханалия.