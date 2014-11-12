Белорусская экономика находится на грани очередного кризиса, местная продукция фактически растеряла те немногие рынки сбыта, которые оставались за ней после развала СССР, а политическая изоляция со стороны Евросоюза и США практически перекрыла доступ к финансированию со стороны международных валютных организаций. Все это и толкает официальный Минск на поиски дополнительных денежных вливаний в страну далеко за ее пределами. Однако последний визит белорусской делегации в Объединенные Арабские Эмираты, состоявшийся в конце октября, оставил после себя совершенно неоднозначное впечатление, так как и основные цели поездки, и состав делегации оказались в стороне от насущных проблем республики.

President.gov.by Александр Лукашенко

Необходимо отметить, что межгосударственные связи Белоруссии и ОАЭ имеют достаточно давнюю историю, а встречи на высшем уровне проходят чаще, чем с представителями каких-либо других стран арабского мира: нынешняя поездка А. Лукашенко стала уже четвертым по счету его официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты. До этого белорусский лидер бывал там в 2000-м, 2007-м и 2013-м годах и каждый раз привозил оттуда обещания арабских шейхов озолотить Белоруссию.

Не стала исключением и нынешняя поездка, где, по официальной версии, основными вопросами были: поиск рынков сбыта, инвестиций и кредитов. Тем более что Эмираты, благодаря своим огромным нефтяным ресурсам, действительно могут участвовать или стать посредниками в крупных бизнес-проектах, как в самой Белоруссии, так и при ее непосредственном участии. Однако, как оказалось, затянувшийся на неделю (с 25 октября по 2 ноября) «рабочий визит» белорусского президента не только оставил после себя куда больше вопросов, чем ответов, но и в очередной раз продемонстрировал основную направленность подобных поездок.

В ОАЭ А. Лукашенко встретился лишь с членами правящей семьи — наследным принцем эмирата Абу-Даби, заместителем верховного главнокомандующего вооруженными силами шейхом Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном, с заместителем премьер-министра, министром внутренних дел шейхом Сейфом бен Заидом аль-Нахайяном и с заместителем советника по вопросам национальной безопасности шейхом Тахнуном бен Заидом аль-Нахайяном, что указывает на недостаточный уровень состоявшихся переговоров. Да и официальные результаты встреч оказались не более чем общими словами о намерениях: стороны дали поручения определить 3−4 ключевых проекта, «реализация которых позволила бы вывести отношения между двумя странами на качественно новый уровень». Подобное абсолютно не гарантирует обещанного президентом Белоруссии прорыва, как в отношениях с Абу-Даби, так и с остальными монархиями Персидского залива. По мнению Лукашенко, в 2015 году объем двусторонней торговли РБ и ОАЭ должен составить 500 миллионов долларов США. И это при том, что в прошлом году он не дотягивал и до 50 миллионов долларов США. Каким образом это можно сделать, не знает, пожалуй, никто, так как даже с находящимся гораздо ближе, чем арабские страны, Казахстаном у Минска товарооборот находится в пределах 1 млрд. долларов США.

Подобные обещания звучат уже не первый год и еще ни разу не были выполнены в полном объеме. Например, еще в марте 2008 года по итогам поездок на высшем уровне в страны Персидского залива на специальном совещании А. Лукашенко резко раскритиковал реализацию достигнутых им договоренностей и потребовал нарастить темпы торгово-экономического сотрудничества с регионом. Однако все, чего удалось достичь, это довести к 2012 году суммарный товарооборот с Кувейтом, ОАЭ, Оманом и Саудовской Аравией до 145 млн. долларов США с отрицательным для Белоруссии сальдо свыше 67 млн. долларов. Правда, в прошлом году из числа партнеров выбыл Кувейт, потому сальдо сократилось до — 26 млн. долларов, но и товарооборот так же просел до 136 млн. долларов США. Поэтому нынешнее заявление о будущих 500 млн. долларов в год выглядит, по меньшей мере, фантастически и более похоже на часть предвыборной агитации.

Сама по себе последняя поездка главы Белоруссии и его делегации в ОАЭ, как бы ее не описывали официальные средства массовой информации, весьма показательна как в своих итогах, так и в причинах. Прежде всего, одним из основных мотивов поездки, конечно же, является плачевное состояние белорусской экономики. Однако в данном случае вряд ли можно говорить о том, что белорусская делегация приехала в ОАЭ решать глобальные экономические проблемы и обсуждать грандиозные совместные проекты. Дело в том, что в Минске прекрасно понимают, что в стране, где полицейские зачастую ездят на «Ламборджини», скорее всего не найдется места для белорусских тракторов, холодильников или телевизоров с их неоправданной стоимостью и низким качеством. Даже договоренность о создании в ОАЭ в ходе ранее заключенных контрактов на поставку автотехники дилерского центра продукции ОАО «МАЗ» (станция технического обслуживания, склад запасных частей и постоянно действующая выставка автотехники), является показателем того, что белорусы не сильно рассчитывают на новые поставки, а создают базу для ремонта уже поставленных самосвалов.

Поэтому одной из основных задач поездки в области торгово-экономических отношений стала попытка привлечь арабских шейхов к инвестированию, если и не целых отраслей народного хозяйства Белоруссии, то хотя бы уже существующих проектов, от которых другие инвесторы по разным причинам отказались. Тем более что ряд из проектов напрямую затрагивают финансовые интересы бизнесменов из ближайшего окружения Лукашенко, которые так же приехали с ним в ОАЭ. Например, «озабоченность» у белорусского лидера уже не первый год вызывает ситуация с китайско-белорусским индустриальным парком «Великий камень», который в настоящее время должен был вовсю строиться недалеко от столицы республики. Однако ряд китайских компаний, которых заманили в данный проект сладкими обещаниями, уже недвусмысленно дали понять, что не испытывают особого желания продолжать в нем участие. При этом, с политической и экономической точки зрения, «стройка века» не может быть остановлена, так как это окажет пагубное влияние на имидж белорусских властей, особенно накануне выборов. Поэтому в ОАЭ А. Лукашенко и попытался найти тех, кто займет место китайцев. По официальным сообщениям пресс-службы белорусского президента, были «проведены переговоры с эмиратским инвестором, заинтересованным в создании производственно-промышленного кластера на территории индустриального парка «Великий камень» (с оценочным объемом инвестиций в 170 млн. долларов США)», а также «определены условия привлечения средств Фонда развития Абу-Даби для реализации в Белоруссии долгосрочных инфраструктурных проектов». Правда, сегодня, как и несколько лет назад, от арабов вряд ли стоит ожидать сколько-нибудь серьезных шагов навстречу белорусам, так как инвестировать в заранее убыточные проекты шейхи никогда не будут. Наглядным примером этому является недавнее расторжение Оманом инвестиционного договора о застройке квартала в центре Минска. Поэтому слова белорусского лидера о том, что в Белоруссии есть «и промышленность, и сельское хозяйство, и социальная, и сфера высоких технологий», но не хватает ресурсов и определенных объемов инвестиций, которые есть в Эмиратах, и поэтому «нам надо это объединить на пользу двух государств» выглядят не более как попытка сыграть на амбициях и самолюбии арабских шейхов. Впрочем, попытка главы Белоруссии стоит уважения, тем более, если учитывать, что экономические вопросы, по мнению многих обозревателей, не являлись главными в прошедшем «рабочем визите».

В данном случае необходимо констатировать, что осенний вояж был во многом связан с вопросами личного характера, о чем свидетельствует состав белорусской делегации и проведенные в ОАЭ мероприятия. Согласно официальной информации, вместе с А. Лукашенко в турне по ОАЭ ездили его два сына (старший Виктор и младший Николай), бизнесмены Ю. Чиж и А. Шакутин (которых на Западе считают главными спонсорами режима), заместитель председателя Белорусской федерации тенниса С. Тетерин, главный тренер хоккейной команды «Юность» М. Захаров, бывший спикер парламента, а ныне глава федерации гандбола В. Коноплев, а также группа неизвестных девушек. Более того, как оказалось, деловых контактов у белорусского лидера было немного, поэтому в свободное время он посетил Большую мечеть имени шейха Заида, отдав дань памяти первому президенту ОАЭ, и провел хоккейный матч с командой ветеранов хоккея эмиратов. Поэтому данная поездка более походила на недельный отпуск, нежели на рабочий визит с целью решить ряд экономических вопросов.

Как отмечают некоторые эксперты, такой подход к серьезным деловым поездкам совершенно не соответствует словам самого А. Лукашенко, сказанным им еще в 2008 году: «Вы знаете мои требования: никаких туристических поездок. Если совершаются визиты, а тем более визиты на высшем уровне, они должны приносить стране конкретные результаты». Неизвестно, какие результаты принесет данная поездка стране, однако то, что она благотворно сказалась на самом белорусском лидере, отмечают многие. Особенно по той активности главы государства, которую он продемонстрировал сразу же по приезду — в стране с особым рвением продолжились чиновничьи ротации и зачистки, которые затронули даже тех, кто находился на своих постах не первый год. Дополнительно белорусский лидер анонсировал и проведение Сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности на 22−23 декабря, аргументировав это тем, что после поездки в ОАЭ он окончательно убедился в отсутствии стабильности во всем мире: «Ну, что говорить о Востоке, если у нас у порога сегодня неспокойно. Кто бы подумал, что на Украине когда-то нам придется столкнуться с таким конфликтом… Поэтому наша безопасность прежде всего, и мы в Белоруссии очень серьезно воспринимаем все процессы, которые происходят и вблизи наших границ, и подальше». Проще говоря, белорусский лидер прибыл в республику полным сил и решительности действовать, что можно связать и еще с одной причиной поездки.

Дело в том, что в настоящее время любые действия политических властей Белоруссии необходимо рассматривать через призму грядущих президентских выборов. Нынешнее руководство республики, пожалуй, как никогда прежде нуждается в любой, даже просто моральной, поддержке на международной арене. Поездки же к правителям со схожими белорусским методами правления только усиливают уверенность официального Минска в правильности своей политики. Так уже было в 2000-м году, когда А. Лукашенко готовился к фактически первому переизбранию и нуждался в средствах, в 2007 году, когда отношения с Россией пошли под откос и в 2013 году, когда произошел фактический провал внешнеэкономической политики, основанной на реэкспорте продуктов нефтепереработки и контрабанде. Сегодня руководитель Белоруссии снова находится в весьма сложной ситуации — полное отсутствие денег в казне, президентские выборы и непрошибаемая стена международной изоляции, даже несмотря на непосредственное участие А. Лукашенко в урегулировании украинского вопроса. Поэтому и не удивительно, что белорусские власти вновь бросились искать поддержки у тех, кого они считают своими единомышленниками. Дополнительным подтверждением этого, является и поездка 4−5 ноября еще одной белорусской делегации во главе с заместителем министра иностранных дел Белоруссии В. Рыбаковым в Сирию, по официальным итогам которой «состоялся обмен мнениями о современном состоянии и шагах по активизации всесторонних белорусско-сирийских отношений, в том числе на торговом и экономическом направлениях». Проще говоря, и эта поездка ничего, кроме обоюдной моральной поддержки, белорусам не принесла. Но в нынешней ситуации и от этого в Минске предпочитают не отказываться.

Подводя итог необходимо констатировать, что белорусско-арабские отношения для официального Минска являются, по большей части, лишь своеобразной отдушиной в связи с серьезной политической изоляцией на международной арене. Сколько-нибудь серьезных финансовых выгод для республики ни «рабочие визиты» главы государства, ни сами по себе торгово-экономические отношения так до сих пор и не принесли. Исключение, пожалуй, составляют выгоды частных бизнесменов, однако их интересы, как известно, весьма далеки от интересов государственной казны. Поэтому простым белорусам и в этот раз не стоит серьезно рассчитывать на помощь арабских шейхов, по крайней мере, в обозримом будущем.