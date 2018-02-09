И именно с этим новым законодательным органом простым украинцам предстоит жить в ближайшем будущем. При этом следует помнить, что вся предвыборная кампания, как и распределение мест по ее итогам, свидетельствуют о нескольких основных тенденциях в нынешнем украинском обществе, которые, по-видимому, и являются определяющими в современной социально-политической обстановке в государстве.

Perohanych Верховная рада Украины

Во-первых, тот факт, что в Верховую Раду по партийным спискам прошли представители всего семи партий: от Блока Петра Порошенко, «Народного фронта» А. Яценюка, объединения «Самопомощь» львовского главы А. Садового, «Оппозиционного блока», Радикальной партии Олега Ляшко и «Батькивщины» Ю. Тимошенко, прекрасно характеризует общее настроение жителей западной и центральной части Украины, которые, по сути, и сформировали новый парламент. Несмотря на то, что украинские СМИ на протяжении практически года без остановки пытаются внедрить в массовое сознание простых украинцев всепоглощающую ненависть к России, используя давно проверенные методики и идеологемы, абсолютной победы национализма на нынешних выборах не произошло. Более того, даже по одномандатным округам в Раду не смогло пройти довольно значительное число наиболее одиозных политиков, таких как, например, И. Фарион. Данный субъект, известный своими неадекватными высказываниями относительно русских и России в целом, проиграл в 116-м одномандатном округе во Львовской области менее националистически настроенному кандидату от партии «Самопомощь» И. Подоляк. В благодарность своим избирателям кандидат назвала их «рабами», что прекрасно демонстрирует истинное отношение нынешних украинских националистов к своему народу. Поэтому совершенно неудивительно, что Фарион и подобные ей в массе своей оказались за бортом большой политики.

Конечно, в нынешний парламент по мажоритарным округам смог пройти ряд депутатов-националистов. Однако честность и прозрачность проведения выборов в данном случае остается под большим вопросом. Например, небезызвестный всем лидер не попавшего в Раду «Правого сектора» Д. Ярош, который каким-то непостижимым образом победил по мажоритарному округу №39 в Днепропетровской области, набрав около трети голосов. И это при том, что именно эта область, как и Харьковская, как и Одесса, Запорожье и большая часть неохваченного войной юго-востока страны проголосовали за «Оппозиционный блок» и бывших членов «Партии Регионов»: по самым скромным подсчетам, из сотни самовыдвиженцев в нынешней Раде будут заседать более 60 бывших «регионалов», что само по себе говорит о многом. Причину победы Яроша можно назвать очень просто — И. Коломойский, который будучи главным спонсором «Правого сектора», является еще и губернатором Днепропетровщины по совместительству. Вряд ли ему составило особого труда «организовать» маленькую победу его подопечного в отдельно взятом округе подконтрольного ему региона.

Нечто подобное произошло и в отношении других членов националистического блока, кандидаты которого пришли сегодня в Раду словно на поле битвы. Для понимания последнего следует взглянуть на несколько примеров тех, кто уже в скором времени будет заседать в украинском парламенте. Командир батальона «Азов» А. Билецкий, который является сторонником идеи превосходства «белой расы», руководит ультраправой организацией «Патриот Украины» («расовость, социальность и великодержавие»), Социал-национальной ассамблеей, и, что самое интересное, является членом военного совета «Народного Фронта», выиграл выборы в мажоритарном округе №217 в Киеве. Известный на Украине сотник В. Парасюк, который после Евромайдана руководил ротой батальона «Днепр» на Донбассе, на выборах выиграл в мажоритарном округе во Львовской области. К ним можно приписать и ряд самовыдвиженцев от националистической партии ВО «Свобода» О. Тягнибока, которая в это раз снова не попала по партийным спискам в Раду, а также представителей Радикальной партии О. Ляшко, которая за счет вовлечения в свои ряды «героев войны» смогла отобрать часть голосов и у крайних националистов, и у умеренных. Например, среди депутатов от этой организации в Раде будут заседать всем известный командир добровольческого батальона «Айдар» С. Мельничук, активист Евромайдана А. Запотоцкий, командир батальона «Луганск-1» А. Витко, а так же крайние националисты — И. Мосийчук, который стремится уничтожить «совково — либерального монстра», и сын командира УПА Юрий-Богдан Шухевич. Последний, к слову, восьмидесятилетний «символ украинского националистического движения» считает, что «Кубань, Белгородщина и южный Дон — украинские земли, которые рано или поздно вернутся в состав Украины, и… мы сможем возобновить украинскую Украину от Тисы по Кавказа».

Однако подобных открытых и непримиримых «бойцов» за украинскую национальную идентичность, на самом деле, по одномандатным округам в Верховную Раду прошло немного, что свидетельствует о том, что среднестатистический избиратель абсолютно не жаждет открытого национализма в своей стране, а скорее наоборот — открытая ненависть так и не прижилась среди простых граждан. Вероятно, это понимают и партийные «боссы», которые в массе своей постарались избавить собственные партийные списки от наиболее одиозных деятелей, предоставив им возможность самостоятельно добираться до депутатских кресел. Единственные, кто мог не обращать на это внимание, это Блок Порошенко и «Народный фронт», большинство членов которых сложно назвать умеренными националистами, особенно на фоне высказываний А. Яценюка, А. Авакова и прочих «гелетеев». Однако в данном случае, украинцам пришлось выбирать из двух зол: либо радикалы и откровенные фашисты, либо националисты с лозунгами о будущем европейском процветании страны.

В целом же, итоги выборов подтвердили тезис о том, что нацистское крыло пусть и набрало определенный вес в политической элите Украины, все так же не пользуется особой популярностью у простых граждан из-за своего радикализма и национальной нетерпимости. Даже на западе страны.

Во-вторых, незаметной для простых граждан, но весьма важной тенденцией нынешней избирательной кампании, как и прежде, стало разделение политической власти в стране между украинским олигархами. Причем в этот раз из дележки практически полностью исключили представителей востока страны и, в том числе, Р. Ахметова (бизнесмен все также старается не выпасть из политики, финансируя «Оппозиционный блок», однако, похоже, время его прошло). Сегодня каждый из политических блоков, представленных в Раде, так или иначе, является инструментом возглавляющих или спонсирующих их олигархов. Блок Порошенко выражает политические и экономические интересы президента. Народный фронт, как бы Коломойский официально не говорил о своей непричастности к нему, будет находиться под его контролем. Правда, в данном случае всегда есть возможность потерять управление, так как Яценюк, Турчинов, Аваков и другие «киевские властители», получив теперь «законно» полномочия на власть от народа, рано или поздно потребуют у спонсора большей независимости, чем сегодня. Дополнительно к этому, стоит помнить, что именно днепропетровский губернатор является главным донором и «Батьковщины», где от ее формального лидера Ю. Тимошенко в любой момент можно ожидать чего угодно. Поэтому вряд ли Коломойский сегодня мог бы чувствовать себя уверенно, не имея под рукой собственных армейских подразделений. Похоже, что именно это и будет являться главным аргументом в его споре с подконтрольными ему политиками. Радикальную партию О. Ляшко спонсируют экс-глава администрации президента С. Левочкин и бизнесмен Д. Фирташ, которые вложили деньги во многие политические проекты страны, но смогли реализовать фактически только один. Объединение же «Самопомощь» львовского мэра А. Садового, в списках которого вторым номером идет командир батальона «Донбасс» С. Семенченко, заявляет о своей формальной финансовой автономности, так как спонсируется из средств бизнес-партнеров, преимущественно из IT-сферы. Правда, неоднократно появлялась информация, что и эта партия получала «благотворительные пожертвования» И. Коломойского.

В общем, получается, что нынешняя рада превращается в новое поле битвы между Коломойским, Фирташем, Левочкиным, Порошенко и другими местными олигархами. Единственное изменение, по сравнению с прошлыми годами — это незначительная роль восточноукраинских олигархов и необходимость учтивого отношения к «полевым командирам», которые в любой момент могут проявить свою независимость и спровоцировать новый Майдан. В остальном же, Верховная рада так и останется абсолютно бесполезным органом власти, внутри которого будут вестись драки, звучать взаимные оскорбления, дополненные националистическими лозунгами, а интересы простых граждан, вплоть до новой вспышки революционной лихорадки, рассматриваться не будут.

И, наконец, в-третьих: в отличие от предыдущих составов, нынешняя Рада, по всей видимости, не сможет пойти на прямое сотрудничество с Москвой. По крайней мере, до весны-лета следующего года, так как только нынешняя зима и падение уровня жизни на Украине, возможно, что-то и изменят в головах большинства парламентариев, дав возможность оппозиционному блоку переманить на свою сторону неопределившихся депутатов. Дело в том, что многие из нынешних народных избранников, помня горький опыт своих предшественников, вряд ли будут готовы разделить с правительством бремя вины за происходящее в стране. Поэтому весьма вероятно, что уже в ближайшие месяцы начнется незаметный переток одномандатников в ряды оппозиции. В этом случае у Верховной Рады в будущем будет всего лишь два пути: или идти на сотрудничество с Россией, так как Запад не будет спонсировать умирающую Украину, либо готовиться к новому Майдану.

Однако подобные указанным выше перемены могут произойти не раньше, чем в середине следующего года, так как запас националистических лозунгов у украинских политиков еще достаточно велик. До тех пор в Верховной Раде будут принимать «ура-патриотические» законы (например, о приравнивании бойцов УПА к ветеранам войны), обвинять Россию во всех бедах в надежде получить очередную подачку от Запада и ждать весны. При этом необходимо отметить, что представители как парламента, так и правительства даже перед лицом национальной катастрофы вряд ли решаться на открытые переговоры с Москвой из-за страха перед радикалами и «полевыми командирами». Скорее всего, будут искаться обходные пути и, в первую очередь, через главного «миротворца» — президента Белоруссии А. Лукашенко. Как в этом случае поступят в Кремле, пока не ясно, так как решение будет зависеть о многих факторов, начиная от экономической ситуации в стране и заканчивая положением на Донбассе. Однако с полной уверенностью можно говорить, что как бы ни хотели некоторые российские, белорусские, украинские и западные политики, чтобы «украинский проект Путина потерпел поражение», в Кремле считать Украину потерянной для себя никогда не станут. Поэтому, если от Верховной Рады, как и от украинского президента, будут исходить пускай даже слабые, но все же импульсы к сотрудничеству, Москва на них обязательно ответит.