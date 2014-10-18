



ИА REGNUM Нагорно-Карабахская Республика

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов (Россия) и Пьер Андрю (Франция) завершили переговоры в Баку и переехали в Армению. Посольство США в Азербайджане сообщило, что на сей раз американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Джеймс Уорлик не смог приехать в Азербайджан «по личным причинам». США представлял помощник американского сопредседателя Дэвид Сальву. В этой миссии принимает участие и спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик.

Все они были приняты президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, и в ходе этой встречи, по сообщениям бакинских СМИ, как всегда, состоялось очередное «обсуждение ситуации в связи с урегулированием нагорно-карабахского конфликта и перспективы этого вопроса». И как всегда, детали этих переговоров остаются неизвестными. Поэтому у экспертов нет реального ощущения того, на каком этапе — начальном, «с чистого листа», или завершающем — оказывается работа Минской группы ОБСЕ. К тому же все участники переговорного процесса продолжают руководствоваться представлениями о том, что просачивание каких-то деталей переговоров отразится на затянувшемся сборе окончательного пакета соглашений, может сорвать весь мирный процесс. Поэтому жаль, что на сей раз в переговорном процессе не принимает участие словоохотливый американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Уорлик. Но посольство США в Баку сообщило, что «посол Уорлик верит в плодотворность визита своих коллег, а также с нетерпением ожидает предстоящей в Париже встречи президентов Азербайджана и Армении».

Так все же была обозначена главная цель переговорщиков. Напомним, что саммит Алиев—Саргсян готовится по инициативе президента Франции Франсуа Олланда. Он должен состояться в Париже в конце октября. В этой связи официальный представитель МИД Франции заявил, что этот саммит «является одной из важнейших тем октября» и что французская сторона «попытается создать условия, направленные на обеспечение атмосферы доверия, что, в свою очередь, даст возможность впоследствии добиться прогресса на переговорах». В этом заявлении обращает на себя внимание обтекаемость в формулировках, хотя ранее Париж радикально заявлял о наличии у него каких-то «новых подходов» в процессе карабахского урегулирования. Напомним, что после того, как в конце июня президент Франции Олланд принимал в Париже главу правительства Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, в европейских СМИ появились сообщения о подготовке «пакетного соглашения» — наряду с урегулированием карабахской проблемы на основе Мадридских принципов — договориться и о ратификации Анкарой Цюрихских протоколов, предусматривающих восстановление дипломатических отношений между Анкарой и Ереваном и открытие границы между Арменией и Турцией. То, что такие «новые» предложения Парижа по Карабаху существовали, подтверждал и министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров на совместной пресс-конференции в Баку с российским коллегой Сергеем Лавровым. Однако сейчас Мамедъяров заявляет, что «Азербайджан является сторонником ускоренной подготовки мирного договора по решению нагорно-карабахского конфликта», и что «сопредседатели выступили со структурными предложениями, охватывающими несколько вопросов», которые, по его словам, «охватывают освобождение земель и возвращение беженцев».

Конечно, это далеко не единственные параметры предполагаемого мирного договора между Азербайджаном и Арменией, поскольку Баку в первую очередь говорит о том, что «у него больше всего болит». Но логика переговорного процесса, да и сам ход событий, предполагает на первом этапе юридическое прекращение состояния войны между конфликтующими сторонами, что неизбежно связано с компромиссными решениями, а затем переход к деталям карабахского урегулирования. Однако в информационное пространство запущено иное понятие: «Большой мирный договор по карабахскому урегулированию». Именно так заявление главы МИД Азербайджана Мамедъярова о готовности Баку «приступить к работе над Большим мирным соглашением» квалифицировал пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян. По его словам, «Армения и страны-сопредседатели Минской группы неоднократно заявляли, что в первую очередь нужно завершить согласование принципов мирного урегулирования карабахского конфликта и только после этого будет возможно приступить к разработке Большого мирного соглашения».

Таким образом, вся дискуссия сводится пока к формуле: либо сначала подписать мирное соглашение между Баку и Ереваном, а потом выходить на переговоры по карабахскому урегулированию, либо через карабахское урегулирование выходить на мирное соглашение. Это не внешняя казуистика, а демонстрация обозначенных сценарных направлений дипломатических усилий Минской группы ОБСЕ по урегулированию конфликта. Дело в том, что мирный договор между собой Баку и Ереван могут подписать и без посреднических усилий Минской группы ОБСЕ, которая занимается исключительно проблемами карабахского урегулирования. В лучшем случае, Ереван может внести в этот договор определенные условия, позволяющие ему в той или иной форме влиять на дальнейший переговорный процесс по Карабаху. Если же за первичную основу брать все же карабахское урегулирование, то необходимо решать проблему вовлечения в переговоры представителей самого Нагорного Карабаха. Это вопрос очень серьезный и тут важно — какую позицию занимает или может занять Париж, участвуя в разработке новых предложений по урегулированию конфликта, согласуя их с условиями будущего мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

Если судить по косвенным признакам, то позиция Парижа не устраивает Баку. Видимо, не случайно официозный директор бакинского Центра политических инноваций и технологий Мубариз Ахмедоглу обрушился на Францию, которая, по его словам, «демонстрирует в отношении Армении и нагорно-карабахского конфликта повышенную, но непонятную активность». Он отметил, что «за короткий период времени пять групп французских парламентариев совершили визиты в Армению, а оттуда в Нагорный Карабах», и все «прибывшие в Армению французские политики выступили с пафосными заявлениями о «независимости» и «демократии» Нагорного Карабаха. Более того, Ахмедоглу считает, что «выдвинутая президентом Олландом в ходе визита в регион инициатива по организации встречи Алиева и Саргсяна на первом этапе была упущена», а впоследствии, «в силу ряда геополитических факторов, она вновь получила импульс для реализации».

Действительно, геополитическая ситуация в Закавказье претерпевает заметные изменения. После подписания договора о вступлении Армении в Евразийский экономический союз армяно-азербайджанская граница, как и армяно-турецкая, получили новые характеристики. Поэтому все, что будет происходить в дальнейшем, как в плане карабахского урегулирования, так и в подготовке мирного договора между Арменией и Азербайджаном, напрямую затрагивает уже и интересы таких союзников Армении, как Россия, Белоруссия и Казахстан. Хотя формально политическое урегулирование карабахского конфликта не является предметом компетенции ЕАЭС, этот союз будет максимально сковывать соблазны Азербайджана решить карабахскую проблему против Армении — уже не только военными силовыми средствами (от чего уже гарантирует ОДКБ), но и экономическими силовыми средствами (от чего теперь гарантирует ЕАЭС), — в силу неизбежного вовлечения в конфликт её союзников.

Таким образом, вопрос о подписании мирного договора между Арменией и Азербайджаном вписывается в новую геополитическую стилистику и на данном этапе может отойти на второй план. С другой стороны, сложившаяся ситуация, безусловно, укрепляет позиции Армении, да и Минской группы ОБСЕ, в переговорном процессе по карабахскому урегулированию.

Что касается России, то для нее Армения — важный военно-политический союзник, а Азербайджан — тоже важный, но всего лишь торгово-экономический партнер. Этот статус не меняется от того, что Баку стал активизировать контакты с Москвой на разных уровнях, пытаясь убедить ее в том, что в его внешнеполитических шагах не содержатся потенциальные угрозы. Тем не менее, в условиях обострения отношений с Западом, Россия вынуждена оценивать свои позиции в Закавказье реально и принимать решения, отвечающие ее национальным интересам. К тому же воссоединение Крыма с Россией, да и в целом украинский кризис, в отношении которых Азербайджан занял более чем красноречивую позицию, вводят в сферу политико-дипломатической практики иные возможности урегулирования территориальных конфликтов.

Вот и выходит, что накануне парижского саммита Алиев—Саргсян произошла заметная смена региональной и глобальной геополитической диспозиции, когда поиск взаимоприемлемых решений в карабахском урегулировании потребует новых усилий и достаточно продолжительного времени.