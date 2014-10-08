



Unian.ua Мустафа Джемилев

Мустафа Джемилёв, которого по инерции многие западные СМИ называют «лидером крымско-татарского народа», выступил с очередным заявлением. Он сообщил, что намерен провести в Стамбуле курултай, который должен избрать меджлис. По его словам, в ближайшее время он будет обсуждать этот вариант с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Напомним, что ранее Джемилёв при посещении Турции уже информировал турецкое руководство об этом проекте, но оно негласно рекомендовало ему — если уж так необходимо — провести курултай либо в одной из восточноевропейских стран, либо на Украине. Причина одна: в складывающейся сейчас острой международной конъюнктуре Анкаре нежелательно идти на обострение отношений с Россией, тем более что Москва в своей политике по отношению к крымским татарам прислушивается к мнению Анкары.

Президент России Владимир Путин и президент Турции Эрдоган неоднократно в личных беседах обсуждали эту проблему. Кстати, проведение курултая на Украине было бы даже более уместно, поскольку Джемилёв является депутатом украинского парламента. К тому же, по словам Джемилёва, ранее рассматривался вариант проведения курултая в Киеве или Херсоне, но от этой идеи, видимо, отказались киевские власти. Тут многое построено на политических парадоксах. За всю 23-летнюю историю существования независимой Украины вместе с Крымом Киев, как заявляют сами крымские татары, не предпринял ни одного шага для того, чтобы облегчить их социально-экономическое и политическое положение. Даже меджлис не был зарегистрирован в официальном порядке как организация, хотя Киев разыгрывал в Крыму через татар антироссийскую карту. Не секрет, что при определенных обстоятельствах в эту «игру» могла бы вступить и Турция. Более того, как считают эксперты российского Центра изучения национальных конфликтов, в Крыму открыто вели пропаганду активисты исламистской террористической организации «Хизб ут-Тахрир», имеющей связи с меджлисом.

Но Крым вернулся в состав России. Москва официально выступила с инициативами по гарантированию политических и иных прав крымских татар, ввела даже квоту на их представительство в органах законодательной и исполнительной власти, объявила крымско-татарский язык одним из государственных в Республике Крым. В ответ отдельные политики, типа Джемилёва, решили вступить с Москвой на тропу войны и завести на нее Турцию, где проживает многочисленная крымско-татарская диаспора. И это тогда, когда, по данным уже упомянутого Центра изучения национальных конфликтов, среди крымских татар почти на 40% снизился уровень межэтнической конфликтогенности.

Связано это с двумя важными причинами: политикой открытости и доброжелательности российских властей к крымским татарам и с киевской повесткой в отношении юго-восточных областей Украины, где бушует гражданская война. Но наперекор этому Джемилёв продвигает для крымских татар так называемый «украинский выбор».

Что же касается Турции, то для нее Джемилёв становится нежеланной и несвоевременной «головной болью». Тем более что Анкара получила приглашение Москвы принять участие в модернизации экономики Крыма и имеет возможность наладить тесное открытое сотрудничество между живущими в Крыму, а не в Киеве, крымскими татарами и их соплеменниками в самой Турции. Вариант с перспективой маргинализации и деградации меджлиса в сторону переформатирования в организацию из националистической в религиозно-экстремистскую также не может устраивать ни Москву, ни Анкару. Крыму Джемилёв не нужен. Врио главы Крыма Сергей Аксенов заявил, что «всех, кто будет лбами сталкивать людей на межнациональной почве, тем или иным способом, либо из Крыма выдворят, или они получат оценку в уголовном порядке». Поэтому и турецким властям нужно найти правильный ответ на инициативу Джемилёва.