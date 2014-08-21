Решение руководства России ответить на политические и экономические санкции Запада «продуктовым эмбарго» российские аграрии приветствовали аплодисментами. Более сдержанной была реакция тех, кто импортирует, продаёт и перерабатывает импортное продовольствие. Эксперты сразу же отметили перспективу роста цен на российском продовольственном рынке. И столь же оперативно руководство Белоруссии стало прорабатывать схемы извлечения дополнительных доходов из очередного «окна возможностей».

Овощи

«Белорусский продовольственный оффшор» является следствием политических решений, принятых руководством России. Евросоюз и США добивались от РФ уступок по «украинскому вопросу», введя в действие комплекс политических и экономических санкций. Представитель Госдепа США Мари Харф прямо заявила: санкции против России были введены исключительно в связи с действиями РФ на Украине. Поначалу российские чиновники делали вид, что ничего особо важного не происходит, отшучивались. К слову, аналогично вели себя представители официального Минска, когда Запад применил к ним такие же санкции. Тем временем в Администрации президента РФ и экспертных группах велась проработка решений, которые продемонстрировали бы миру недопустимость санкционного давления на Россию.

7 августа президент России Владимир Путин и правительство РФ обнародовали комплекс ответных мер по отношению к санкциям ЕС и США. Путин 6 августа подписал указ «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации», а Дмитрий Медведев во исполнение этого указа — правительственное постановление №778 от 7 августа, предусматривающее введение запрета на поставки продовольствия из стран, применяющих санкции к российским юридическим и физическим лицам. В ходе заседания правительства 7 августа Медведев заявил о возможности принятия второго пакета санкций против Запада, предусматривающего ограничение поставок в Россию промышленной продукции и др., однако всё ограничилось «первым пакетом». В итоге продовольствие (за исключением детского питания) из США, Канады, ЕС, Австралии, Норвегии и стран Евросоюза в Россию ввозить запрещено. Позже, 20 августа Дмитрий Медведев подписал правительственное постановление №830 «О корректировке перечня продукции, сырья и продовольствия, которые сроком на один год запрещены к ввозу в Россию», хотя до этого чиновники заявляли, что санкционный перечень принят в окончательном варианте и внесения изменений в него не будет. Постановлением №830 из перечня «запрещённых» товаров исключены семенной материал (картофель, горох, кукуруза сахарная гибридная, лук-севок), биологически активные добавки (БАДы), витаминно-минеральные комплексы для человека, вкусоароматические добавки, концентраты белков и их смесей, пищевые волокна, пищевые добавки и безлактозная молочная продукция, а также смолт — мальки лосося атлантического и форели. Примечательно: под ответные санкции почему-то не попали алкоголь и табак из указанных стран.

С 7 августа между руководителями учреждённого недавно Евразийского союза практически ежедневно проходят телефонные переговоры. Ключевых тем две: ситуация на Украине и практическая реализация ответных санкций РФ. Не исключено, что обе темы будут обсуждены 26 августа на переговорах в Минске, в которых примут участие Владимир Путин, Нурсултан Назарбаев, Александр Лукашенко, Петр Порошенко и представители Еврокомиссии. Стоило бы внести в повестку минского саммита пункт о серьёзности намерений ТС применить ограничительные меры к «восточным партнёрам» ЕС, подписавшим соглашение об ассоциации и обязавшимся отменить ввозные пошлины на товары из ЕС — о такой перспективе неоднократно заявляли и президент РФ, и председатель правительства РФ, и чиновники рангами ниже, однако данные угрозы не получили никакого нормативного оформления.

Ответные санкции РФ были ожидаемы, но до 7 августа оставалось неясным, какие меры и как скоро намерена реализовать Москва. Среди угара квасного патриотизма и банальной русофобии западных агентов удалось рассмотреть несколько интересных особенностей механизмов реализации санкций и «импортозамещения».

Во-первых, есть очевидные отличия «импортозамещения» в двух частях Союзного государства Белоруссии и России. Власти Белоруссии давно реализуют комплекс мер под таким названием, что на практике проявляется в высоких («запретительных») пошлинах на импорт, различных административных препонах на пути импорта и т.д. — т. е. , фактически, идёт борьба с импортом как таковым при замене его на продукцию белорусских производителей, уступающую зарубежным аналогам по потребительско-стоимостным характеристикам. Власти России под «импортозамещением» понимают, судя по нынешней ситуации, замену импорта из стран, применяющих к России санкции, на импорт из лояльных стран.

Во-вторых, действие ответных ограничительных мер РФ распространяется только на продовольствие (с незначительными изъятиями) всего лишь на год. Этого срока недостаточно для полного самообеспечения России свининой, говядиной, овощами и фруктами. Российский рынок за год, при удачном стечении обстоятельств, может выйти на полное замещение импорта лишь по отдельным позициям санкционного перечня — куриному мясу и яйцу, некоторым видам рыб и овощей. За год элементарно не вырастут сады, которые помогут «импортозаместить» пресловутые польские яблоки. При заверениях чиновников в надёжно запертой границе, что якобы должно способствовать спросу на продукцию российских производителей, остаются распахнутыми ворота «белорусского продовольственного оффшора» и, как показывает практика, на российских прилавках уже появилась свежемороженые «белорусские креветки» и разделанный «белорусский лосось». На подходе — устрицы, омары, лобстеры, мидии и прочие дары Минского моря.

В-третьих, правительство РФ не предпринимает решительных мер по борьбе с коррупцией, благодаря которой россияне покупают выловленную российскими моряками рыбу у иностранцев или вовсе не видят российскую рыбу. К примеру, до сих пор действует схема, при которой улов российских траулеров импортируется Россией из Норвегии. Со времён горбачёвской «перестройки» опубликовано множество статей и монографий, в которых учёные и практики предлагают конкретные решения по обеспечению крупных городов свежей, охлаждённой и свежезамороженной российской рыбой. Однако вместо эшелонов с дальневосточной продукцией мы видим заявления о решении вопроса с доставкой охлаждённой рыбы авиацией из Чили. С момента обнародования решения об ответных санкциях РФ сказано много хороших слов о российском производителе продуктов питания, о намерениях его всячески поддерживать и поощрять. Ничто не мешало сказать эти слова ранее, подкрепив их делом. К 2014 году российский АПК мог получить должную поддержку в рамках госпрограмм и полностью удовлетворить спрос потребителя на говядину и свинину. Сегодня чиновники готовы отдать нефтедоллары бразильским, аргентинским, белорусским и прочим зарубежным производителям, которые неплохо заработают на поставках трети объёмов говядины, четверти — свинины, половины — молочных продуктов, 2/3 яблок и т.д.

Трудно говорить о слабости нормативной базы. Государственная Дума в декабре 1997 года приняла федеральный закон «О продовольственной безопасности РФ» (который Борис Ельцин отказался подписывать), в декабре 1999 года — закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов», была утверждена доктрина продовольственной безопасности РФ (утверждена Дмитрием Медведевым в феврале 2010 года), принято множество постановлений правительства РФ и иных документов. Вопрос, как и в случае многих других хороших законов и целевых программ, в практике исполнения. Наверное, стоило бы повысить ответственность за реализацию уже принятых решений вместо создания рабочих групп по актовому закреплению уже взятых на себя обязательств.

Судя по публикациям в СМИ, многие испытывают радость из-за убытков литовских и польских крестьян, латвийских и эстонских рыбаков, хотя впору печалиться, глядя на данные по объёмам импортных продуктов питания, которые Россия может производить сама (решая попутно демографическую проблему села). Некоторые комментаторы уже предвкушают едва ли не бунты фермеров и революционные выступления в столицах ЕС «офисного планктона» компаний-импортёров. Действительно: Литве кому-то придётся продать около 40% своей мясомолочной продукции, а правительству — смириться с потерей как минимум 0,5% ВВП. Прямые потери ЕС от «ответных «продовольственных» санкций РФ оцениваются в миллиарды евро, а косвенные могут быть кратно большими. Стоит отметить, что чиновники и независимые эксперты по-разному оценивают размеры потерь ЕС. Глава представительства Евросоюза в РФ Вигаудас Ушацкас заявил 7 августа: «Мы еще не проанализировали предметно те категории товаров, которые станут объектом санкций, но это может доходить до 12 млрд евро. Из того, что мы экспортируем в Россию, продовольственные товары составляют до 10%». Позже, 20 августа были опубликованы данные исследований ING Groep NV, согласно которым потери Евросоюза от ответных санкций РФ составят 6% объема производства и 0,04% ВВП, около 130 тыс. рабочих мест, а в денежном выражении — около 6,7 млрд евро в течение года. Еврокомиссия не осталась безучастной к обращениям правительств и профсоюзов, объявив 18 августа о введении чрезвычайных мер для поддержки местных производителей скоропортящихся фруктов и овощей в связи с ответными санкциями РФ, пообещав выделить фермерам аж 125 млн евро.

В отличие от истории с «растворительно-разбавительной схемой», на этот раз правительство РФ не делает вид, что номинальный союзник не стремится залезть в российский «карман» (так в декабре 2012 года охарактеризовал ситуацию с растворителями и разбавителями посол РФ в Белоруссии Александр Суриков). Напротив, Москва приветствует намерения Минска и Астаны хорошо заработать на перенаправлении «запрещённого» импорта через свою территорию на российский рынок. Зампред правительства РФ Аркадий Дворкович 18 августа в ходе совещания с участием Дмитрия Медведева заявил: «Конечно, наши коллеги по Таможенному союзу могут выиграть в этой ситуации, поскольку у них будет перерабатываться часть той продукции, которая раньше шла напрямую к нам».

Председатель правительства РФ также положительно оценил такое развитие событий, заявив 18 августа, что санкции будут способствовать развитию конкуренции на российском рынке. «Надеюсь, что они не будут продолжаться очень долго», — сказал Медведев. Он отметил: «Естественно, что этот документ не должен ущемлять интересы российских потребителей, сказываться существенным образом на состоянии дел на продовольственном рынке и уж тем более не должен приводить к дефициту и росту цен».

Стоит отметить, что ожидавшегося скептиками роста цен на продовольствие в РФ после принятия ответных санкций не наблюдается. Например, в продмагах Москвы, потребляющей значительную долю импортных продуктов питания, цены выросли на 2−10%. Персики, нектарины и иные фрукты из Греции и Испании замещаются поставками из Турции и постсоветских среднеазиатских республик.

По данным Росстата, за 1−18 августа рост цен на потребительском рынке составил 0,1%, а с начала года — 5,4% (для сравнения: в 2013 году за указанные периоды рост составил 0,1% и 4,5% соответственно). Сказалось сезонное падение цен на овощи и удорожание тех групп товаров, в которых значительную долю занимает импорт. Информируя о росте цен за 12−18 августа (т.е. уже в период действия ограничений на импорт), Росстат сообщил: «За прошедшую неделю куры стали дороже на 0,9%, свинина — на 0,5%, рыба мороженая, сосиски, сардельки, колбасы вареные, консервы мясные, пшено и водка — на 0,3%. Одновременно цены на яйца снизились на 1,5%, масло подсолнечное — на 0,2%, рис — на 0,1%. Плодоовощная продукция в среднем подешевела на 2,9%, в том числе картофель — на 8,3%, помидоры — на 6,3%, морковь, капуста и лук — на 4,9−6,6%. При этом яблоки стали дороже на 0,2%». Росстат изучил изменения потребительских цен на 64 вида важнейших товаров и услуг в 272 городах России. Т.о., не оправдались прогнозы некоторых комментаторов о «ценовом шоке» на российском продовольственном рынке.

Официальный Минск встретил известие о «продовольственных санкциях» РФ с большим воодушевлением. Александр Лукашенко 11 августа заявил о необходимости «человеческого отношения» к западным поставщикам продовольствия на российский рынок, дав указание переориентировать поток западного продовольствия в РБ и перерабатывать его в Белоруссии с последующей поставкой на рынок РФ. Лукашенко подчеркнул: Белоруссия не брала на себя обязательств ограничивать поставки продовольствия на свой рынок из стран, к которым РФ применяет санкции. В этом же духе высказался 12 августа представитель Белоруссии в ЕЭК Сергей Румас, заявивший, что постсоветская республика будет поставлять на российский рынок продукты питания, произведённые из сырья, запрещённого к ввозу на территорию России. Аналогичные заявления сделали и другие белорусские чиновники.

Правительство Белоруссии заявило о готовности резко нарастить поставки продовольствия в РФ. По словам зампреда Совмина Михаила Русого, поставки молочной продукции могут быть увеличены на 40−50%, мясных полуфабрикатов — на 15−40%, овощей — до 40%, картофеля — в два раза. Председатель Совмина Михаил Мясникович заявил, что поставки говядины на российский рынок будут увеличены на 16−18%, сыров — примерно на 40%.

Возникает закономерный вопрос: каким образом Белоруссия столь существенно нарастит поставки продовольствия на российский рынок? Разве выросли надои белорусских бурёнок? Наоборот: в сезон «большого молока» наблюдается сокращение надоев к аналогичному периоду прошлого года, о чём свидетельствуют данные Белстата. Стоит обратить внимание также на подорожание продовольствия в самой Белоруссии в долларовом эквиваленте за последние годы, в т.ч. на мясные изделия, картофель и многие другие товары, из-за чего «колбасные электрички» в Польшу и Литву перегружены белорусскими обывателями. Невооруженным глазом видно два способа обеспечить выполнение взятых на себя повышенных обязательств: реэкспорт и переработка импортной продукции. Сбыту благоприятствует «прозрачная» граница с РФ и самовывоз российскими «фирмами-однодневками».

Реэкспорт из партнёров РФ по Таможенному союзу станет головной болью российских контролирующих органов до окончания срока действия российских ответных санкций. Пока неизвестно, во сколько контроль за контрабандой «союзников» обойдётся российским налогоплательщикам. Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт 18 августа заявил о выявленных попытках реэкспорта через Белоруссию овощей и фруктов из стран, на которые распространяют ответные российские «продуктовые» санкции. Партии яблок, персиков, слив, томатов без указания страны происхождения или с указанным в документах происхождением из Турции, Сербии, Македонии, Зимбабве и других африканских стран оказались из ЕС — Польши, Литвы, Словении, Нидерландов и др. Аналогичные попытки ввоза «запрещённых» продуктов были зафиксированы со стороны Казахстана.

Переработка

Белорусские предприятия давно работают на импортном сырье. Белоруссия импортирует большие объёмы не только морской рыбы и морепродуктов, но и мяса, субпродуктов, овощей и фруктов — всего того, что теперь запрещено ввозить в Россию напрямую. Часто в белорусских магазинах можно встретить вяленую и сушеную речную рыбу из Астраханской области и других российских регионов, российские рыбные консервы («Русский мир» и др.) при том, что Белоруссии рыбоводство и рыболовство, судя по данным Белстата, давно является хронически убыточным. В российских торговых сетях активно продаётся рыбная продукция белорусского частного предприятия «Санта Бремор», руководство которого приближено к Администрации президента и пользуется торговыми преференциями. На импортном сырье работает множество белорусских государственных и негосударственных мясокомбинатов (например, брестская компания «Инко-Фуд»). Теперь у них есть возможность осуществить масштабную экспансию на российский продовольственный рынок, потеснив «Вичюнай-Русь» (г. Советск Калининградской области) и многих других конкурентов, инвестировавших в переработку на территории России. На стороне белорусских переработчиков (в т.ч. СП и иностранных предприятий в РБ) — не только логистика и преимущества использования дешевой рабсилы, но и административный ресурс властей Белоруссии. Правительство РФ оказало воистину неоценимую поддержку развитию пищевой промышленности в Белоруссии, формированию в ней высокой добавочной стоимости, росту производительности труда и решению ряда социальных проблем.

Предоставив Белоруссии возможность создать «продовольственный оффшор», российские чиновники внезапно вспомнили о российском бизнесе, специализирующемся на переработке рыбы и морепродуктов. На пресс-конференции в Москве 19 августа замминистра сельского хозяйства — руководитель «Росрыболовства» Илья Шестаков заявил: «Что касается возможности переработки рыбы на предприятиях, к примеру, в Белоруссии или в других странах, то риски существуют». Он отметил, что в Казахстане и Белоруссии «начнут открываться предприятия, которые будут поставлять свою продукцию, в том числе и консервы, с недостаточной степенью локализации или переработки». Заявления Шестакова не успокоили российских переработчиков, внезапно оказавшихся в неравных условиях с белорусскими коллегами.

Тем временем белорусские чиновники и директора предприятий резко активизировали переговоры с коллегами из Евросоюза, зазывая их вкладывать деньги в «белорусский продовольственный оффшор». Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода РБ принял решение №02/1929 по снятию ограничений на импорт скота из стран Евросоюза, который действовал последние два года под предлогом распространения в этих странах вируса Шмалленберга, но на самом деле служил дополнительным аргументом в административном сдерживании импорта. Состоялись срочные консультации с профильными министерствами и ведомствами Польши, Литвы и других стран. Начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Белоруссии Алексей Богданов по итогам состоявшихся 19 августа переговоров с главой Минсельхоза Литвы Виргинией Балтрайтене заявил: «Мы предложили литовской стороне инвестировать в белорусскую перерабатывающую промышленность. В частности, можно создавать совместные предприятия по переработке молока, мяса, а также фруктов и овощей на территории нашей страны с возможностью дальнейшего экспорта продукции в страны Таможенного союза. Богданов отметил, что в ходе переговоров обсуждён «важный вопрос — это экспорт литовской продукции в Белоруссию и возможность ее дальнейших поставок в Россию».

Стоит отметить, что и ранее белорусские предприятия (в т.ч. государственные) не утруждали себя соблюдением правил игры на российском рынке. Едва ли без санкции руководства постсоветской республики осуществлялись поставки на российский рынок продуктов из сахарного тростника (например, сиропов) и других товаров, импорт которых квотируется в рамках Таможенного союза, а продажи оговорены в межправительственных соглашениях. Практика закупок сухого молока в Индии и других странах, по всей видимости, будет возобновлена и выйдет на качественно новый уровень. Ответственные лица и пропагандисты расскажут россиянам, что прибывшая из Белоруссия сметана действительно изготовлена из белорусского молока (белорусы якобы из братских настроений временно вкушают «молочку» из импортного сырья), а белорусам — о едва ли не голодающей России, которая угробила собственное сельское хозяйство и спасается лишь поставками из РБ. Во время последней «молочной войны» госагитпроп номинального союзника красочно расписывал ажиотажный спрос на белорусское продовольствие в РФ, огромные очереди за ним с едва ли не потасовками изголодавшихся по «белорусскому качеству».

19 августа коллегия Евразийской экономической комиссии установила тарифные квоты на ввоз в 2015 году в Таможенный союз мяса крупного рогатого скота, свинины, мяса птицы и молочной сыворотки. Квоты установлены в следующих объемах: Белоруссия: мяса КРС — 0 тыс. т, свинины — 20 тыс. т, замороженного обваленного мяса кур домашних — 10 тыс. т, мяса индеек — 0,9 тыс. т, молочной сыворотки — 0 тыс. т.; Казахстан: мяса КРС — 10,02 тыс. т, свинины — 9,7 тыс. т, мяса птицы — 110 тыс. т, молочной сыворотки — 0 тыс. т.; Россия: мяса КРС — 570 тыс. т, свинины — 430 тыс. т, мяса птицы — 364 тыс. т, молочной сыворотки — 15 тыс. т. В ЕЭК отметили: «Распределение объемов тарифных квот между третьими странами и обеспечение выдачи уполномоченными органами исполнительной власти лицензий на ввоз товаров в рамках тарифных квот будет обеспечиваться национальными органами стран ТС. Данные тарифные квоты применяются в отношении импортируемых в Таможенный союз товаров для внутреннего потребления, за исключением товаров из стран СНГ». Важное уточнение, учитывая обязательства «восточных партнёров» ЕС (в т.ч. членов постсоветского номинального Содружества) фактически отменить ограничения на импорт из Евросоюза почти всех товаров.

Переупаковка

Самым простым способом получения быстрой сверхприбыли от щедрости политического руководства РФ может стать банальная переупаковка продовольственного импорта из ЕС. Этикетки, указывающие на белорусское происхождение «запрещённого» товара, могут клеиться и в странах происхождения — так будет сэкономлено время доставки: оптовые партии, ввозимые через территорию Белоруссии, безостановочно могут следовать прямиком в российские торговые сети. Более затратной является расфасовка пресловутых «ножек Буша», рыбы или овощных смесей в Белоруссии, однако и она окупится с лихвой. Что будут делать в это время российские предприниматели в Калининградской, Ленинградской и других областях России — правительство РФ не поясняет.

Белорусский государственный «Белкоопсоюз» может получить значительные прибыли от банальной расфасовки и переупаковки крупного опта из ЕС. Разделку рыбы может наладить госпредприятие «Белрыба», которое, несмотря на огромный административный ресурс, до сих пор не смогло решить многих своих хронических проблем. По большому счёту: зачем заниматься улучшением качества пресервов, если есть возможность, не мудрствуя лукаво, установить дополнительное оборудование по расфасовке со слоганом на упаковке «Беларускае — самае маё!»? Аналогичные линии можно быстро наладить в логистических центрах, которым, как признаются чиновники, большого труда стоит конкурировать в рамках профильной деятельности с аналогичными субъектами хозяйствования из соседних стран. Примитивную разделку и расфасовку наладят и многочисленные частные предприятия, коих станет ещё больше, т.к. не все родственники провинциальных чиновников удовлетворили свои материальные запросы к этой жизни.

Профит

«Белорусский продовольственный оффшор» позволит номинальному союзнику получить не только экономические, но и политические выгоды. Несомненно, поставки белорусского продовольствия в РФ будут использованы госагитпропом постсоветской республики во время президентской кампании 2015 года. Уже отмечена интенсивность контактов с представителями не только профильных министерств и ведомств ЕС, озабоченных решением проблем своих фермеров и трейдеров. Официальный Минск потребует отплатить услугой за услугу уже в самом ближайшем времени. Речь может идти, в частности, о снятии экономических санкций с белорусских госпредприятий и аффилированных с Администрацией президента коммерческих структур.

Поток «запрещённых» продуктов питания из «белорусского продовольственного оффшора» вызовет, как минимум, непонимание у российских аграриев. Дотации сельхозпроизводителям ЕС и РФ, не говоря уж прочих мерах административной поддержки, несопоставимы. В таких условиях российским животноводам следует трижды подумать о племенном стаде. Несомненно, под давлением производителей продовольствия и его экспортёров политики стран ЕС сделают всё, чтобы не допустить социально-экономических потрясений, сохранить поддержку пресловутого «общественного мнения» в своих странах. Еврочиновники одобрят любые решения квалифицированных экспертных групп по минимизации последствий «российского вызова». Стоит надеяться, что российские экспертные группы, разрабатывавшие предложения по поддержке российских сельхозпроизводителей в «санкционный» год и на среднесрочную перспективу, просчитали соответствующие варианты действий. Пропагандистам стоит учитывать, что невыполнение российскими чиновниками заявленных обязательств по поддержке АПК, его модернизации и др., будет иметь не только экономические, но также социальные и политические последствия.

Экономические потери РФ от широко распахнутых ворот «белорусского продовольственного оффшора» будут сопоставимы с ущербом от «растворительно-разбавительной схемы» и составят миллиарды долларов. На подаренные номинальному союзнику деньги вполне можно было бы построить не самый большой, но современный НПЗ в ЮФО, высокоскоростную железную дорогу (не хуже, чем в Китае) в СФО, прорыть часть туннеля под Керченским проливом или построить над ним долгожданный мост в Крым. Совершенно непонятно, зачем осуществляется спонсирование «союзника», до сих пор не признавшего независимость Южной Осетии и Абхазии, реализующего курс «мягкой белорусизации» с русофобским оттенком, выказающего солидарность необандеровским мятежникам и намеренного неплохо заработать ещё и на схемах в ВПК, воспользовавшись разрывом контрактов между Укроборонэкспортом и российскими партнёрами. Вариантом оперативного решения проблем с различного рода «схемами», «оффшорами» и т.д. является участие белорусских сенаторов в работе Совета Федерации Федерального Собрания РФ или, хотя бы, полноценного парламента Союзного государства России и Белоруссии.