Общественность Белоруссии активно обсуждает новости о запрете «Георгиевской ленточки» — символа победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Против неё единым фронтом выступили представители прозападной оппозиции, открыто декларирующие идеи неонацизма и выказывающие солидарность с украинскими неофашистами, а также власти Белоруссии, декларирующие лозунги типа «никто не забыт, ничто не забыто» и также поддерживающие украинских «побратимов», на которых кровь жертв бойни в одесском Доме профсоюзов.

torange.biz Георгиевская лента

6 мая блогеры активно обсуждали новость: созданный в поддержку Александра Лукашенко «Белорусский республиканский союз молодёжи», финансируемый из госбюджета, выступил против «Георгиевской ленточки». Накануне, 4 мая к запрету «Георгиевской ленточки» призвал руководитель «Движения «За свободу» Александр Милинкевич — номинальный соперник Александра Лукашенко, известный в оппозиционной среде как «Отбеливатель М».

На самом деле запрет на использование георгиевской ленточки не новость вовсе, а многолетняя практика властей постсоветской республики, поэтому ничего сенсационного в опубликованном объявлении Железнодорожного райкома БРСМ г. Гомеля нет. Лишь ленивые пользователи социальных сетей не в состоянии «погуглить» и найти публикации о запрете на использование символа нашей Победы, например, пять лет назад и даже ранее. Каждый год власти Белоруссии через чиновничью «идеологическую вертикаль» доводят до «низов» предписание использовать не георгиевскую ленточку, а другую символику — красно-зелёный бантик или розетку с узором орнамента нынешнего флага РБ (флага БССР без серпа и молота). В 2014 году ничего нового не произошло — тот же рецидив местечкового шовинизма, прикрытый стилизованной советской символикой.

Что вызвало такое возмущение общественности? Категорические предписания некоей Ольги Микулинской, числящейся «первым секретарем районного комитета БРСМ» провинциального города постсоветской республики? Разве в прошлом году никто не заметил, как «госидеологи» выкинули такой же фортель, только без публичных объявлений с указанием телефонов, по которым следует звонить несознательному «народцу»? Малоопытные «аппаратчики» Железнодорожного райкома БРСМ г. Гомеля поступили самонадеянно, опубликовав объявление к «коллегам» с таким текстом: «Информируем Вас о том, что при проведении мероприятий, акций, приуроченных к 9 Мая, необходимо использовать ТОЛЬКО КРАСНО-ЗЕЛЕНЫЕ ЛЕНТЫ!!! Никаких георгиевских лент быть НЕ ДОЛЖНО!!!».

Данное объявление вскоре было опубликовано в Facebook, а затем перекочевало на страницы электронных СМИ. Поэтому 6 мая молчали телефоны не только гомельских организаций БРСМ (в т.ч. мобильный, указанный в объявлении — входящий звонок сбрасывался), но и минского ЦК БРСМ. «Лукомольцам» совсем не хотелось объяснять причины своей очередной позорной выходки, воспринимаемой накануне Дня Победы как откровенное кощунство, указывающей на родство «лукасеков» с «правосеками».

Стоит напомнить: на Западной Украине всё начиналось с кощунственных «мероприятий, акций, приуроченных к 9 Мая», срывания с людей георгиевских ленточек, боевых наград с ветеранов, вандализма на воинских захоронениях, «марша вышиванок» в память о легионерах СС и УПА. Обгорелые трупы в одесском Доме профсоюзов — это еще не финальная стадия данного процесса, который в Белоруссии только набирает силу. Властям «сильной и процветающей», демонстрирующим некоторую заторможенность и крюк в 20 лет на типичной для постсоветской лимитрофии траектории, приходится лихорадочно навёрстывать этапы, давно пройденные их прибалтийскими, украинскими, молдавскими и среднеазиатскими коллегами. Отсюда эти смешные «только красно-зеленые ленты» с тремя восклицательными знаками.

Трагикомичность этой истории придаёт факт участия БРСМ в акции «Георгиевская ленточка». Так, например, 8 мая 2012 года гомельский горком БРСМ проинформировал: «В преддверии всенародного праздника Дня Победы в Гомеле на площади имени Ленина Отделом по делам молодежи Администрации Центрального района, районной организацией ОО «БРСМ» при поддержке УГАИ УВД Гомельского облисполкома в рамках республиканского проекта «Спасибо за Победу!» была организована акция «Георгиевская ленточка. Я помню! Я горжусь!». В ходе которой активисты ОО «БРСМ» УО «Вечерняя школа № 1» Дарья Кочнева, Дмитрий Кобзев и Юлия Аминова вручали водителям Георгиевские ленточки как символ памяти и уважения к подвигу нашего народа в годы Великой Отечественной войны, а также тематические брошюры. Акция получила поддержку не только водителей, гомельчан, но и гостей нашего города. Изюминкой стало участие в акции не только личного автотранспорта, но и рейсового автобуса маршрута № 17. Ко всем пассажирам обратилась и.о. первого секретаря Центральной РО ОО «БРСМ» Наталья Евмененко, которая поздравила всех с наступающим праздником и предложила поддержать акцию. Всем пассажирам были розданы тематические брошюры, а на стойках зеркал автобуса размещены Георгиевские ленты». Сообщение опубликовано полностью, т.к. молодые кадры учатся у своих старших товарищей не только «подмахивать», но и «подтирать».

Спустя год «лукомольцы» уже не «помнят» и не «гордятся» — выполняют очередное поручение «партии и правительства», рассылают по «первичкам» новые «указания». Какой «аццкий креатифф» посетит не по годам лысеющие головы «персеков» и их старших товарищей в следующем году — трудно предположить. Однако можно с уверенностью сказать: конструирование новой идентичности белорусов и навязывание им новых символов не будет проходить гладко.

В разработку и рекламу новых символов вложено немало средств. Лишь наивный человек может считать, что повсеместная ликвидация русскоязычной топонимики, распространение новой символики, пресловутые «75% белорусской эстрады» на радиостанциях и многое другое — это бесплатно и безобидно. Миллиарды долларов закапываются в этих проектах и проектиках. Госпрограмма «Замки Белоруссии» реализовывалась даже во время кризиса 2011 года, накануне очередного кризиса миллиарды вложены в «слуцкие пояса» — элемент одежды польской шляхты, мнившей себя потомством сарматов и поровшей на конюшнях предков нынешних «белорусизаторов». Замену русскоязычных указателей улиц и станций метрополитена тоже обеспечили совсем не на общественных началах. Миллиарды средств налогоплательщиков потрачены на немецкие станки, швейцарские нити, загранкомандировки и бесчисленные человеко-часы ради демонстрации русофобии. У белорусов никто не спрашивает — хотят они содержать БРСМ, подписываться на «Советскую Белоруссию», оплачивать «зорак белорусской эстрады» и всё остальное унылое непотребство.

У белорусов воруют деньги посредством антибелорусских прожектов, необходимых для обоснования штатного расписания бюрократии и её родни, занятой в госагитпропе и других сферах, для поддержания «откатинга» как основного способа «бизнеса по-белорусски», для обоснования в целом смысла существования постсоветской лимитрофии. Вполне естественно выглядит переход от «белорусы — это русские со знаком качества» к «белорусской цивилизации» и «мы — белорусские», стремление сочинить «беларускую шляхту» или «стырить» у великих народов их героев, примазаться к чужой славе или придать наукообразность откровенно бредовым идеям типа «Минск — посредник между Москвой и Пекином». На деньги белорусов вольноотпущенник Лёня Голубков приобретает себе «статусные девайсы», рассказывая сказки о том, как ужасно было вчера, хорошо сегодня и совсем хорошо будет завтра — надо только в очередной раз потуже затянуть пояса. Те же сказки с местным колоритом рассказывались в Туркмении, в Молдавии, на Украине…

Постсоветские лимитрофии выброшены на обочину мировой истории и не имеют ресурсов для самостоятельного развития. Постсоветская интеграция даёт надежду на возможность развития, но при этом не является какой-либо гарантией или панацеей. Желание «элит» постсоветских лимитрофий обосновать своё право эксплуатировать советское наследство, вспоминать небылицы и навязывать своё посредничество вполне понятно. Непонятно другое — желание подпитывать эти устремления «интеграционной» российской нефтью, преференциями в торговле, кредитами и прочими ресурсами, столь необходимыми для возрождения самой России. Недостойно участвовать в торге с удельными князьками, внезапно впавшими в историческое беспамятство и возомнившими себя непонятно чем. Неприемлемо обсуждать цену русскости. Недопустимо игнорировать покушение на символы наших побед, добытых кровью, слезами и потом поколений наших предков.