Государственный переворот на Украине породил кризис законности и легитимности. Прозападная оппозиция, подняв мятеж, установила контроль над Киевом и заставила с собой считаться многие, но не все регионы. Украина погружается в пучину гражданской войны, и чем глубже будет это погружение в конфликт, тем сложнее будет путь нормализации. Сегодня рассматриваются два основных варианта выхода из кризиса — федерализация Украины или полный распад постсоветской республики на почти десяток постукраинских квазигосударств.

Флаг Новороссии

Три месяца назад многим из тех, кто вышел на «майдан», казалось, что жизнь при президентстве Виктора Януковича невыносима, и при любом исходе противостояния «хуже не будет». Реальность опровергла эти заблуждения. Далеко не все из тех, кто вышел на центральную площадь Киева, были сторонниками движения в Евросоюз любыми средствами, но все из них, по тем или иным причинам, не связывали перемены к лучшему с продолжением нахождения «семьи Януковича» у власти. На плечах романтиков и отчаявшихся, чьи сердца грел огонь «майдана», во власть въехало самочинное сборище мятежников, выступающее от имени законного правительства и всех украинцев — даже тех, кто был против «евромайдана». На волне массового протеста хорошо организованное меньшинство, как это часто бывает в истории, захватило власть и диктует свою волю большинству.

Украина, как типичная лимитрофия, всегда нуждалась в легитимации извне. Янукович, отстранённый от власти в 2004 и 2014 годах, лично и весьма убедительно обосновал данный тезис. Сегодня он шлёт обращения издалека, взывая к жалости своих недавних западных «гарантов», чьи представители подписались под «соглашением 21 февраля» и через день фактически отказались от своих обещаний, предпочитая даже не вспоминать о них. «Vae victis». В воскресенье 13 апреля Янукович, которого «новые власти Украины», представители Вашингтона, Брюсселя и даже Минска считают «самоустранившимся» и нелегитимным президентом, заявил о том, что «вопрос срочного проведения референдума, который может успокоить страну, остановить начавшуюся гражданскую войну и уберечь Украину от раскола, сегодня является единственным решением». Фактически, Янукович поддержал идею федерализации постсоветской республики.

Украина никогда не представляла собой единого целого, и в постсоветском варианте предстала как очевидное «лоскутное одеяло», оставаясь таковым до сих пор. Каждый, кто если не прожил несколько лет на Украине, но хотя бы часто бывал в разных регионах этой постсоветской лимитрофии, мог убедиться в том, что западная и восточная части республики имеют ярко выраженную специфику даже на ментальном и бытовом уровнях. Этого никогда не скрывали жители бывшей Галиции и Новороссии, Подкарпатской Руси и других регионов.

Как правило, языковые и ментальные особенности украинцев становились поводом подтрунивания в их же собственной среде в мирное время. Однако в истории было немало случаев, когда эти же особенности выпячивались, позиционировались как маркеры разных идентичностей. Не секрет, что «политическое украинство» целенаправленно создавалось как антирусский и антипольский проект, наиболее успешно данный проект был реализован именно в бывшей австро-венгерской Галиции, и, несмотря на насильственную «украинизацию» I пол. XX века, он так и не стал «общим делом» для всех жителей УССР, а затем и постсоветской Республики Украина. Великая Отечественная война, «евромайдан» и нынешние события наглядно свидетельствуют: «единую и неделимую Украину» можно сохранить лишь при двух условиях — жестком давлении извне и не менее жесткой централизации изнутри.

В условиях СССР интеграция исконно русских земель, за счёт которых «укрупняли» УССР в 1920 и 1954 годах, с территориями, присоединёнными в 1939—1946 годах, происходила именно при жестком давлении союзного центра и местных властей. Ни Ленин, ни Сталин, ни Хрущёв, «укрупняя» советскую Украину, даже не предполагали, что в конце XX века начнётся дезинтеграция Советского Союза и союзных республик, а в XXI веке на территории бывшей УССР начнётся гражданская война.

Гражданская война на Украине, длящаяся давно и вступившая сегодня в фазу вооруженного противостояния, демонстрирует глубинный раскол украинского общества, которое так и не стало нацией, а Украина — единым, самодостаточным и суверенным государством. Казалось, при Брежневе интеграция УССР закончилась успешно, однако уже при Горбачёве это стало совсем не очевидно. В период «самостийности» все без исключения удельные правители в жесткой или мягкой формах осуществляли проект вековой давности, неотъемлемой частью которого было старательное собирание и сочинение всего, что могло бы отличить украинцев от русских, а также дискриминация по принципу языка. Россия, занятая решением серьёзных внутренних проблем, не могла, вернее, просто не желала уделить должное внимание Украине (и не только Украине).

Нынешний политический кризис продемонстрировал несостоятельность постсоветской украинской государственности. Ситуация киевского «евромайдана», феномен «народных губернаторов», самоорганизация Крыма с его референдумом с последующим воссоединением с Россией, провозглашение Донецкой Республики и её партизанская борьба наглядно демонстрируют: постсоветская Украина переживает кульминацию глубинного кризиса, причины которого невозможно свести только лишь к коррумпированности «режима Януковича».

Эскалация конфликта началась после Нового года и отнюдь не по воле последнего из легитимных правителей этой постсоветской республики. Прозападная оппозиция, свергнув Януковича и назначив олигархов главами «неблагонадёжных» регионов, не скрывая своих намерений, приступила к форсированию того курса, который проводился всеми постсоветскими президентами Украины (последним из них — в мягкой форме, но при неизменности стратегического курса). В сложившейся ситуации было уже поздно рассуждать на тему «ампутации Галичины», пока необандеровская гангрена не поразила весь организм, поэтому население юго-восточных регионов вынужденно решилось на восстание.

География партизанской борьбы совпадает с территориальными «подарками» большевиков начала XX века. Костяк карательных отрядов составляют уроженцы западных областей в составе сформированной из бандитов «Национальной гвардии», СБУ и Минобороны, а также иностранные наёмники. Запад открыто поддержал карательную экспедицию в Славянск, где уже пролита кровь и вооруженное противостояние приблизилось к наивысшей точке.

Накануне, 13 апреля один из лидеров киевских мятежников — «и.о. президента Украины» Александр Турчинов выступил со специальным обращением, в котором предъявил ультиматум славянским партизанам. «Это не война между украинцами. Это искусственно созданная ситуация противостояния, которая имеет целью ослабление и уничтожение самой Украины, — сказано в заявлении Турчинова, опубликованном на сайте Верховной Рады. — Но, наконец, это ослабляет наших врагов. Россию сегодня осуждает весь цивилизованный мир. Мы делали всё, чтобы избежать человеческих жертв. Но мы готовы дать отпор всем попыткам вторжения, дестабилизации и террористическим действиям с оружием в руках. Совет национальной безопасности и обороны принял решение начать широкомасштабную антитеррористическую операцию с привлечением Вооруженных сил Украины. Мы не дадим России повторить крымский сценарий в восточном регионе Украины».

Признанные Западом «новые власти Украины» решились на меры, от которых Запад настоятельно отговаривал Януковича вплоть до 21 февраля. В тот же день, 13 апреля российский телеканал НТВ продемонстрировал запись эксклюзивного интервью Александра Лукашенко, в котором руководитель соседней постсоветской республики, декларирующий союзнические отношения c Россией, вновь категорически отверг идею федерализации Украины. «Это завтрашний раскол Украины полностью, это разрушит государство, — сказал он. — Сегодня это вроде красиво, интересно — интересы каких-то регионов будут соблюдены, запад — с Западом, восток — с Востоком, юг — с Югом, там центр ещё и так далее», — сказал Лукашенко. «А завтра игрокам основным возможно будет играть на этой федерализации, — отметил он. — Кому-то надо на этом сыграть? Сыграют! И это приведёт к разрушению Украины».

«Я даже не хочу дискутировать на эту тему. Я категорически против федерализации, потому что я за единую Украину, — сказал Лукашенко в интервью НТВ. — Да, мы могли бы в какой-то степени потом играть на том, чтобы не допустить то, чего мы боимся больше всего с Россией — это появление НАТОвских войск на территории Украины. Мы могли бы в это сыграть». Руководитель Белоруссии отметил также: «Я за то, чтобы была единая Украина. И знаете, я вам скажу, что толкать Украину на федерализацию сейчас — это очень опасно, опасно всем ‑ и Белоруссии с России, и Западу».

В интервью НТВ Лукашенко фактически повторил те же тезисы, которые выказывал ранее ‑ и своему «президентскому пулу», и в интервью украинскому телеканалу 26 марта — в эфир программа «Шустер live» вышла 28 марта, а 29 марта в Гомельской области состоялась встреча Лукашенко с Турчиновым, которого белорусский коллега называл «президентом» (из текстовых публикаций это обращение было удалено). Отметив, что у украинских «силовиков» не хватает «чего-то в штанах», а также необходимость «играть по-большому», Лукашенко не предложил ответов на им же поставленные вопросы: какова альтернатива федерализации и как её следует реализовать, какие механизмы недопущения присутствия НАТО на Украине возможно задействовать и т.д. Учитывая, чего стоят гарантии Запада после включения прибалтийских постсоветских республик в данный военно-политический блок, неизменный курс официального Киева на членство в НАТО, а также исполнение Западом взятых на себя обязательств по «соглашению 21 февраля», реальные альтернативы федерализации нуждаются в осмыслении.

Многие не только на Украине, но и в России уверены: федерализация — единственная возможность спасти целостность постсоветской республики. Если «новые власти Украины» не решатся на федерализацию (которую намерены с оружием в руках защищать ополченцы юго-востока), то восточные регионы проигнорируют президентские выборы, после чего нельзя будет говорить о том, что вновь избранный президент — глава всего украинского государства. Федерализация также не позволит некоторым странам Евросоюза (Польше, Румынии и Венгрии) претендовать на приграничные украинские земли.

Федерализация позволит регионам осуществлять широкие полномочия в вопросах экономики и финансов, что позитивно скажется на экономической ситуации в целом. Развеются многие мифы — например, о том, кто кого «кормит». Федерализация позволит отчасти снять социальную и гуманитарную напряженность, т.к. позволит субъектам самостоятельно решать вопросы выборов местных властей, внешних межрегиональных связей, языковой политики и т.д.

Отказ от федерализации приведет к эскалации глубокого социально — экономического кризиса, что скажется на положении населения, близкого России юга и востока Украины, а это означает, что политическая напряженность будет нарастать. Москва вполне способна задействовать экономические рычаги влияния на Киев и применить санкции к наиболее одиозным (в её понимании) украинским бизнесменам, о чем уже упоминалось в СМИ (владелец группы «Финансы и Кредит» Константин Жеваго, глава ФПГ «Приват» Игорь Коломойский и др.).

Утром 14 апреля Турчинов, по всей видимости, осознал не только отсутствие сил, но и выгодных для себя перспектив масштабной и кровопролитной гражданской войны. Он вынужден был согласиться на компромиссный вариант, предусматривающий проведение 25 мая всеукраинского референдума по вопросу государственного устройства постсоветской республики одновременно с назначенными «новыми властями» президентскими выборами. «Я уверен, что преимущественное большинство украинцев на этом референдуме, который может, когда парламент примет соответствующее решение, пройти вместе с президентскими выборами, выскажется за неделимую, независимую, демократическую и унитарную Украину», — заявил Турчинов на заседании Согласительного совета в Верховной Раде. Тем временем зарегистрированный кандидатом в президенты Олег Царёв заявляет, что проведение президентской кампании в нынешних условиях невозможно. У депутата Царёва есть все основания так говорить, доказательства выставлены на публичное обозрение сервисом youtube.

Юго-восток Украины, не признавший антиконституционный насильственный государственный переворот и власть мятежников, не поддавшийся на уговоры Рината Ахметова и Арсения Яценюка, выдержал ультиматумы и сегодня сам готов не принимать условия, но диктовать таковые. Постсоветская республика балансирует на грани скатывания в пропасть полномасштабной и жестокой войны. Постпред России в ООН Виталий Чуркин на последнем заседании Совбеза ООН, посвященном ситуации на юго-востоке Украины, неоднократно и настоятельно предлагал США повлиять на своих протеже в Киеве. Очевидно: политический кризис на Украине не может решиться сам по себе, но лишь при участии всех сторон, в т.ч. внешних «гарантов», доверия к которым нет ни у кого. И главное: важнейшим итогом украинского кризиса может стать преображение России.