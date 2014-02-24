В ходе предыдущих этапов политического кризиса на Украине оппозиционерам удалось выстоять в противостоянии с правительством и, фактически, захватить власть. В настоящее время продолжается оформление нового политического руководства Украины. Последующими этапами станут замирение юго-восточных регионов, передел сфер влияния и собственности, признание новых властей Западом (легитимация извне) и форсирование курса на «евроинтеграцию» любой ценой.

Украинская катастрофа

Президент Украины фактически потерял управление республикой и не способен стать лидером юго-восточной фронды, его политическое будущее туманно. Не выполнивший многих своих обещаний, предавший немало своих сторонников и выполнявших свой долг «силовиков», Янукович стал «хромой уткой», роль которой в общественно-политическом процессе с каждым днём минимизируется. Евросоюз признал избранного оппозиционерами председателем Верховной Рады Александра Турчинова легитимным главой государства, Россия пока воздерживается от признания мятежников законными властями. Созданная в поддержку Виктора Януковича номенклатурная «Партия регионов» переживает кризис. За период кризиса её ряды сильно поредели. Парламентская фракция партии после захвата Киева устранилась от принятия решений в Верховной Раде, которой фактически правят представители оппозиции, а затем признала победу «евромайдановцев» и частично вернулась в зал заседаний, но уже в статусе парламентского меньшинства. Есть сомнения в том, что данная партия сохранит хотя бы половину своего прежнего влияния — сегодня решается вопрос о том, сохранится ли она как таковая в партийной системе.

С аморфным «Украинским фронтом» юго-востока, лишенным твёрдого идеологического фундамента и дееспособного руководства во главе с признанным лидером, пассивным и лишенным поддержки извне, новому киевскому руководству будет не так сложно покончить до осени. После отказа западных регионов подчиняться центральной власти была возможность реализации идеи федерализации, однако после захвата Киева, по мере формирования новых властей центра без эффективного противодействия юго-восточных регионов воплощение федералистского проекта (который так и не оформлен) с каждым днём теряет свою актуальность. Тем более, что многие представители юго-восточных регионов на массовых мероприятиях (Харьковский съезд, локальные «антимайданы») и в прессе прямо заявляют о необходимости сохранения территориальной целостности Украины как унитарного государства с особым статусом Крыма. В самом Крыму, около полувека назад отторгнутом от РСФСР и «подаренным» УССР, развеваются российские триколоры.

Основным внутренним выгодоприобретателем в процессе украинского кризиса стали политические радикалы из западных регионов, а также олигархические кланы, находившиеся в состоянии перманентного конфликта с «семьёй Януковича». Западные области Украины и в период СССР, и в постсоветский период не являлись лидерами в формировании ВВП республики, получая подпитку через центр за счёт средств, заработанных юго-восточными регионами, а также за счёт поддержки Украины извне в виде кредитов, преференций в торговле и т.д. Эта же схема перераспределения сохранится в дальнейшем, вне зависимости от того, кто будет диктовать свою волю от имени центрального правительства. Поток дотаций может быть откорректирован или кардинально перераспределён в случае федерализации, формирования конфедерации или полного раздела Украины. Такой вариант развития событий теоретически возможен при выполнении ряда условий, ключевым из которых является консолидация юго-востока в самое ближайшие время на чёткой идеологической платформе с эффективным руководством.

Нет веских оснований считать, что в Харькове оформится новая столица Украины-Малороссии. Ещё менее оснований считать, что юго-восточный центр с санкции президента предпримет попытку осуществить «поход на Киев» с целью вернуть контроль над номинальным политическим центром и центральными регионами. Реализация такого сценария гипотетически возможна лишь в условиях открытого вооруженного конфликта по «югославскому сценарию», с участием подразделений Минобороны, МВД и СБУ. В такой ситуации неизбежна вооруженная интервенция тех, кто в своё время давал постсоветской Украине гарантии невмешательства в её внутренние дела и территориальной целостности. Ввод контингента стран НАТО и «голубых касок» ООН не сможет погасить пожар гражданской войны, которая будет вестись партизанскими методами с кровавыми методами в духе УПА. Нынешний накал политического противостояния свидетельствует о том, что любой финал конфликта предполагает политические репрессии — вопрос лишь в том, кто их будет осуществлять, в каких масштабах и формах.

Многие факты указывают на то, что при сохранении status quo отчисления регионов-доноров будут увеличены, а давление на них, в т.ч. в рамках новой гуманитарной политики, будет усилено. Невысокий уровень валового регионального продукта на душу населения в западных регионах новые власти Украины постараются приблизить к уровню бывших «друзей по соцлагерю». Для этого есть лишь два источника: изъятия у восточных регионов, формирующих львиную долю ВВП, а также направление финансовых потоков, сформированных из внешних заимствований. Выплата внешних долгов станет «общенациональным делом».

О масштабных интеграционных проектах в промышленной, научной и иных сферах, предполагавшихся в контексте сотрудничества Украины с Таможенным союзом как страны-наблюдателя, с возможностью оформления в дальнейшем полноправного членства и усиления кооперации, можно забыть. России как лидеру ТС, ЕЭП и будущего Евразийского союза придётся выстраивать отношения с новой Украиной (единой или разделённой) заново. Статус Севастополя может быть досрочно пересмотрен новыми киевскими властями. Логичным шагом может стать выход из СНГ по примеру Грузии. Не исключена очередная попытка «оживить» ГУАМ.

Россия продолжит выделение финансовой помощи Украине (московские соглашения о выделении $15 млрд), оказывая поддержку уже новому украинскому правительству, которое постарается российскими деньгами смягчить последствия ассоциации Украина-ЕС. Есть большая вероятность оказания кредитной поддержки новым украинским властям со стороны Международного валютного фонда и других финансовых организаций. Есть основания сомневаться в том, что помощь Запада будет сопоставимой с российской и достаточной для предотвращения украинского дефолта. В настоящее время обсуждаются размеры и условия предоставления кредитов, а также время их предоставления — сильны позиции тех, кто считает, что новые программы сотрудничества следует реализовывать после оформления ассоциации Украины с Евросоюзом и запуска механизмов зоны свободной торговли с ЕС. Тем не менее, украинцев посредством СМИ заверяют: Евросоюз их не бросит в беде и окажет масштабную помощь. Тиражируются заявления депутатов Европарламента, неких консультантов и других лиц, не принимающих решений, о том, что им «кажется» возможным получение новым правительством Украины в самое ближайшее время финансовой помощи в неопределённом, но весьма значительном размере. Наиболее часто называются цифры $20 и $35 млрд (на 2014−2015 гг.) которые ЕС, США, МВФ, а также другие страны и международные финансовые организации якобы готовы выделить новым властям постсоветской республики. Официальные представители предполагаемых доноров не считают нужным комментировать подобные заявления.

Ряд экспертов небезосновательно заявляют об очередной гуманитарной катастрофе Украины, указывая на кредо захвативших власть в Киеве. Стремление сохранить любой ценой единство де-факто давно расколотой Украины будет способствовать трансформации старых конфликтных процессов и появлению новых. Очевидно, нивелирование резкого контраста между западными и юго-восточными регионами новыми киевскими властями будет осуществляться в сжатые сроки и жесткими мерами. Несомненно, идейные наследники Степана Бандеры будут не менее последовательны и принципиальны, нежели большевики с их политикой «украинизации». Примечательно: среди первых шагов новых киевских властей стала отмена закона о региональных языках, позволявших русскоязычным использовать родной язык в ряде регионов, а также заявление по-прежнему забаррикадировавшегося на «евромайдане» «Правого сектора» о «справедливости и необходимости дерусификации».

В осаде находится Киево-Печерская лавра УПЦ Московского патриархата, на святыни которой претендуют ушедшая в раскол «УПЦ Киевского патриархата», а также униаты (УГКЦ). Верующие опасаются, что каноническая церковь и её имущество подвергнутся атаке прибывших к лавре отрядов радикалов, не удовольствовавшихся «евроинтеграционными» заявлениями митрополита Киевского и всея Украины Владимира (Сабодана). Многое указывает на то, что и языковой, и конфессиональный вопросы будут решаться новыми киевскими властями комплексно. В Верховной Раде рассматривается законопроект праворадикальной партии «Свобода» о запрете вещания российских телеканалов и радиостанций, которые, по мнению необандеровцев, неправильно освещают события на Украине.

Основным внешним выгодоприобретателем в процессе украинского кризиса стал Брюссель, традиционно выступающий в альянсе с Вашингтоном. Теоретические выкладки Збигнева Бжезинского, которого многие западные политологи называли «неадекватным» и «немодным», получили практическую реализацию. Политическое руководство России, усиленно делавшее вид, что украинский кризис его не касается («внутреннее дело Украины»), потерпело очередное поражение. Зона геополитического влияния России сжалась. В случае оформления двух государственных образований на территории нынешней Украины возможна постановка вопроса о новой зоне геополитической ответственности Москвы и новой зоне ответственности Брюсселя (вероятно, под кураторством Варшавы).

Белоруссия, Казахстан, Азербайджан и другие страны СНГ признают новые власти Украины. Некоторые постсоветские республики (не только прибалтийские) постараются легитимизировать новое киевское правительство до окончания периода «замирения» юго-восточных регионов. В случае раздела постсоветской республики Украине-Малороссии придётся пройти тернистый путь международного признания, которое будет всячески саботироваться Вашингтоном. Вполне вероятно, что отделившийся Крым не получит возможности воссоединения с Россией и не получит широкого международного признания, но сможет находиться под протекторатом России — как Южная Осетия.

Раздел Украины вовсе не означает принятия Галичины (с Киевом или без) в Евросоюз. До вильнюсского саммита стран-членов программы Евросоюза «Восточное партнёрство» представители официального Брюсселя не заявляли даже о перспективе принятия Украины в ЕС, хотя общественное мнение в этой постсоветской республике целенаправленно вводилось в заблуждение по данному вопросу. Контент-анализ показывает, что под «евроинтеграцией» в украинских масс-медиа подразумевалось подписание соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом, а между данным соглашением и вступлением Украины в ЕС слишком часто ставился знак равенства. Выгоды Украины от подписания соглашения «Украина-ЕС» слишком преувеличивались, а о плюсах от членства в Таможенном союзе и ЕЭП или говорилось вскользь, или не говорилось вовсе. Во многом это личная вина Виктора Януковича, обещавшего «европейские зарплаты» и «безвизовое пространство» с ЕС. Накануне ноябрьского саммита в Вильнюсе президент Украины заявил, что соглашение с ЕС подписано не будет, и не подписал его, а в декабре договорился с Владимиром Путиным о выделении $15-миллиардной финансовой российской помощи. Разочарование от неподписания столь широко разрекламированного соглашения об ассоциации с ЕС дополнилось обвинениями в торговле национальными интересами, «продажности» правительства Николая Азарова.

Осуществляя «геополитический шпагат» между Брюсселем и Москвой, Янукович не позаботился о контроле за информационным пространством республики, даже не об эффективности — в принципе дееспособности госагитпропа. Поводом для начала «евромайдана» действительно стал отказ Януковича от подписания соглашения об ассоциации Украина-ЕС, однако причиной — недовольство широких масс населения правлением Януковича, который не выполнил своих предвыборных обещаний, не добился успехов в кардинальном улучшении социально-экономической обстановки. «Семья Януковича» погрязла в коррупционных схемах, роскошь и вседозволенность олигархов резко контрастировала с бедностью и нищетой подавляющего большинства населения, которому оказались недоступны элементарные социальные блага и правовые гарантии. Кроме того, Янукович испортил отношения с некоторыми олигархами и совершил немало других ошибок. Наконец, Янукович принял непосредственное участие в порождении мифа о «евроинтеграции», по которому сам же и нанёс удар, не посчитав нужным обстоятельно объясниться с общественностью. Т.н. евромайдан начался как фальстарт правой прозападной оппозиции, добивающейся отстранения Януковича от власти, и почти сразу же нашел отклик в широких массах униженного и обнищавшего населения, потерявшего надежду на скорые перемены к лучшему в условиях затянувшегося периода постсоветской деградации.

Янукович совершил все ошибки, которые он только мог совершить. Он не был уникальным президентом. Удельные князья и баи почти всех постсоветских лимитрофных образований опираются не на широкие народные массы, а на олигархов и родовые кланы, склонны к личному обогащению, ищут признания со стороны единственной супердержавы и Запада в целом. Все без исключения правители постсоветских лимитрофий не желают расставаться с личной властью, изыскивают возможности лавировать между акторами геополитических процессов, выторговывая себе гарантии и пресловутые «печеньки». Самодостаточными и самостоятельными могут быть лишь большие пространственные организмы, а лимитрофы обречены пресмыкаться, доказывать свою востребованность в часто ими же инициированных конфликтах, довольствоваться подачками и постоянно маневрировать, дабы не оказаться между молотом и наковальней.

Украинский кризис в очередной раз подтвердил приверженность Запада принципам Realpolitik. Следующими жертвами победителей в «холодной войне» станут Азербайджан, давление на который за последнее время заметно усилилось, а также Казахстан, являющийся важнейшим звеном в постсоветских интеграционных объединениях. В случае преждевременного ухода Нурсултана Назарбаева с политической сцены будущее формируемого Евразийского союза окажется под большим вопросом. Евросоюз решительно намерен пережить своего едва встающего на ноги оппонента, которому самой судьбой уготовлена участь конкурента.