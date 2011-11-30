Отсюда люди выходят, оглушенные роскошью, изысканностью, красотой и размерами. И фантастическим соединением различных эпох под одной крышей — древнерусской, императорской, советской и новой российской. На этом месте испокон веков стояли дворцы и палаты, в которых жили русские цари и императоры, работали высшие руководители Советского Союза, а потом и новой России.

Большой Кремлевский дворец (открытка начала XX века)

Так что Большой Кремлевский дворец — архитектурный ансамбль уникального характера, где сразу сталкиваешься с сочетанием завораживающей мистики истории и современности, синтезом исторических тайн и современной политики. Это не удивительно, ведь БКД, помимо прочего, еще и парадная резиденция главы Российского государства. Сегодня в его залах проходят важные общегосударственные мероприятия, будь то вручение государственных наград или верительных грамот, официальная церемония вступления в должность вновь избранного Президента России и многие другие события.

Это то самое место, где история творится каждый день, что накладывает особую ответственность на людей, которые там работают, которым приходится напрямую общаться с первыми лицами государства, готовить проведение торжественных государственных мероприятий или переговоров с лидерами зарубежных государств.

Кто они, хранители исторических тайн Кремля и многих мало кому известных государственных секретов? Об одной из таких легендарных личностей, Николае Александровиче Демине, проработавшего два десятка лет комендантом Большого Кремлевского дворца, наш рассказ. Причем, как выясняется, сам по себе Николай Демин тоже, по сути, исторический персонаж Кремля, не менее интригующий, нежели те истории, которые охотно рассказывают его сослуживцы.

Личность он, безусловно, легендарная. Искусствоведы и архитекторы, которые занимались реставрацией БКД, до сих пор поражаются его осведомленности в тонкостях их профессии, а сослуживцы в разговорах «не для печати» открывают порой интригующие подробности приемов на высшем уровне. А их хватает. При этом коллеги отдают дань выдающимся аналитическим способностям своего руководителя, умеющего просчитать ситуацию на много шагов вперед и принять необходимые и правильные решения.

Расскажем о Николае Александровиче словами шефа кремлевского протокола времен зарождения Российской Федерации Владимира Шевченко. «В Кремле давно сложились какие-то свои особенные традиции. Изменения происходят не так часто. Скажем, вначале на приемах были Т-образные столы, потом подумали: а не лучше ли расставить овальные или круглые? Поскольку то, что можно сделать, условно говоря, на улице, нельзя в кремлевском помещении. Значит, нужно думать, подбирать. Для этого есть Управление делами Президента России, другие службы», — вспоминал Владимир Шевченко.

Под «другими службами» и надо подразумевать ту, которую возглавлял Николай Демин. Как говорит Владимир Шевченко, Президент — это человек, у него тоже есть свой вкус, с ним все согласовывается: рассказывается, показывается, принимается. Как ему удобно, так и будем делать. В Кремле у Президента, когда идет государственный прием или официальный визит, большой разницы нет, приехали представители небольшой страны или члена «большой восьмерки».

Если говорить о невидимой для большинства части работы, которую вел Николай Демин, которой он уделял большую часть времени, то речь пойдет, прежде всего, об обеспечении охраны БКД. А в то же время — содержании зданий и помещений, подготовке залов к проведению различных государственных мероприятий, включая и проживание глав иностранных государств, прибывающих в Россию с официальными визитами.

В этой работе нет мелочей, важно буквально все. Не случайно в систему обеспечения первых лиц государства, как правило, попадают те, кто обладает такими личными качествами как верность долгу, коммуникабельность, широкая эрудиция, искреннее уважение к другим, отеческое отношение к подчиненным по званию, умение брать на себя ответственность. Но главное — отличаться эффективностью действий, грамотно выстроенным общением с высшими должностными лицами, иметь стратегическое видение и уметь оценить ситуацию.

Конечно, с такими качествами не рождаются. Они появляются только в результате огромного жизненного опыта и работы над собой. Таков Николай Демин. «Я, Демин Николай Александрович, родился 30 ноября 1946 г. в деревне Молоково Орехово-Зуевского района Московской области в семье рабочего, русский», — начинает он автобиографию. Первые строки в кадровой справке — 1962−1966 гг., Гжельский силикатно-керамический техникум, где он учился. Предпоследняя — комендант Большого Кремлевского дворца. Две даты, между которыми целая жизнь.

Главный вывод, который можно сделать на основе этих скудных, но не совсем обычных сведений биографического свойства, это то, сколько пришлось пройти Николаю Демину и сколько ему пришлось выдержать испытаний, чтобы получить бесценный опыт. В противном случае справиться с такой работой невозможно, поскольку работа в Большом Кремлевском дворце — это еще и невероятный пресс профессионального и психологического напряжения. Достойно выдерживать его на протяжении многих лет — удел не каждого. Впрочем, не каждому и доверяют такую должность. Правда, говоря об этом, сотрудники БКД не любят вдаваться в подробности.

Рассказывать можно много и многое, но есть тема, на которую Николай Александрович говорит охотно и с какой-то особенной любовью — о восстановлении исторического облика Большого Кремлевского дворца. Напомним, что эти работы начались в 1993 г. по поручению первого Президента России Бориса Ельцина. Все вопросы, связанные с реконструкцией дворца — допуск, охрана и сопровождение работ — легли на плечи коллектива БКД и коменданта дворца Николая Демина. Достаточно сказать, что ежесуточно через Кремль, сердце российского государства, проходило 3.500 строителей.

Работа осложнялась еще и тем, что в течение всего периода реставрации в Георгиевском, Владимирском, зале Ордена Святой Екатерины и Собственной половине проходили протокольные государственные мероприятия с участием Президента России и высших должностных лиц иностранных государств. С одной стороны, необходимо было сделать все, чтобы дворец не превратился в «проходной двор». С другой — строго выдержать рабочий график проведения уникальных реконструкционных и реставрационных работ.

В те дни сотрудники подразделения под руководством Николая Александровича в буквальном смысле слова охраняли святые реликвии русской истории, многие из которых воссоздавались вновь.

При активном участии Николая Демина были проведены ремонтно-реставрационные работы в Зимнем саду Гостевой резиденции Московского Кремля, восстановлен исторический облик Александровский и Андреевских залов БКД, реконструирована Особая зона Государственного Кремлевского Дворца, Собственная половина БКД, в подходят к завершению работы в Грановитой палате. Отметим, что ремонтно-реставрационные работы остаются предметом внимания Николая Александровича и по сей день.

И вот как это было. «Мы входим в Александровский зал, — вспоминал Николай Демин. — Потрясающе! Как раз готовится монтаж люстры. Она новая. Обратите внимание на качество ее исполнения. Какое литье?! Проработка деталей?! Ее сделала наша российская реставрационная фирма «Агей». И орлы на фасаде — тоже их работа. Размах крыльев — три с половиной метра. Модель орла из пластилина лепил Владимир Андреевич Агейченко. Пока лепил, похудел на 14 кг, что неудивительно, поскольку все работы у нас принимает профессор Подъяпольский Сергей Сергеевич, председатель комиссии Министерства культуры. Наши реставраторы — специалисты высочайшего класса. Но главное, все они патриоты дворца».

И добавляет: «После указа Президента «О воссоздании исторического облика Большого Кремлевского дворца у нас никак не шло финансирование. Мы проработали полтора года — ломали, пилили, резали, возводили новое — словом, работали с полной отдачей, но бесплатно. Каждый очередной протокол совещаний начинался со слов: «Отметить, что до сих пор отсутствует финансирование». А потом накачка: «Такой-то организации до такого времени сделать то-то». Потом, слава Богу, нашли пути финансирования, Управление делами Президента России выступило заказчиком. Они помогли оформить кредит, после этого работа пошла живее.

Большую лепту в реконструкцию внесла компания «Трансстрой»: всю разборку стен произвели, бетонные купола возвели. А весь «новодел» во дворце выполнен по эскизам Глазунова. Для многих Илья Сергеевич — неудобный человек, сложный, а для меня он патриот России. Я лично его уважаю, потому что, если он видит что-то, никто не переубедит его сделать по-другому. К примеру, моспроектовские инженеры занижали ему высоту потолка, так он отстоял все до миллиметра. Дело до того доходило, что инженеры Моспроекта отказывались работать: «Не можем мы ничего сделать, это невозможно!».

Но Глазунов стоял на своем. В конце концов, инженеры нашли техническое решение, как оставить высоту потолка, которую он видел как художник. Вот этим Глазунов мне нравится.

Известно, что практически каждый российский правитель пытается внести свою лепту в обустройство Кремля. Елизавете Петровне, например, два века назад захотелось построить на месте старого дворца нечто западноевропейское. И по проекту Растрелли был возведен новый дворец. Николай I, напротив, решил вернуть Кремлю первозданный византийский дух и отреставрировать терема. На этом он не успокоился и поручил приближенному ко двору архитектору Тону возвести новый дворец. Правда, при строительстве дворцового комплекса, куда входила и Оружейная палата, в творческом запале (а император лично утверждал все чертежи: «Весьма дурно! Николай I» или «Быть посему! Николай I») приказал он разрушить самый древний храм столицы — церковь Иоанна Предтечи. Консервативно настроенные москвичи жутко тогда возмущались. Идеалисты, не знали они, что ждет их потомков».

Действительно, на месте разрушенных Александровского и Андреевского залов был спроектирован зал заседаний Верховного Совета СССР и РСФСР, самодержавные орлы, гербы российских губерний и древнейший собор Спас на Бору были уничтожены. Теперь все восстановлено, все возвращается на круги своя. После окончания реставрационных работ изменилась и протокольная практика использования новых помещений: в Андреевском зале традиционно проходят церемонии вступления в должность Президента России, в рамках государственных визитов проводятся расширенные пресс-конференции, подписываются межгосударственные соглашения. Александровский зал востребован для проведения заседаний Госсовета, совещаний и приемов, вручения иностранными послами верительных грамот. В Георгиевском зале можно увидеть официальные церемонии встреч глав иностранных государств, государственные приемы и совещания, награждения, здесь озвучиваются ежегодные послания Президента России.

Большой Кремлевский дворец сегодня живет напряженной жизнью. Коллектив дворца выполняет функции, направленные на обеспечение мероприятий государственного уровня с участием Президента России. Древние греки говорили, что государство возрождается с восстановлением его символики. И Николаю Демину, вынесшему на своих плечах немалую нагрузку по приданию БКД его величия, есть что вспомнить и есть чем гордиться. Его вклад в возрождение исторического облика Большого Кремлевского дворца, а значит и в символику Российского государства, неоценим.