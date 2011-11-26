Ранее официальный Дамаск согласился со всеми требованиями ЛАГ, касающимися размещения миссии и её защиты. Генсек ЛАГ Набиль аль-Араби получил сообщение от министра иностранных дел Сирии Валида Муаллема, в котором подтверждается готовность Дамаска подписать протокол, где изложены условия работы наблюдателей.

Дамаск

Это — шанс для Дамаска, тактическая пауза, позволяющая осуществить политико-дипломатический маневр. Тем более, что главы МИД стран ЛАГ объявили о решении попросить Генсека ООН Пан Ги Муна помочь в поисках выхода из кризиса в Сирии. Очевидно, что западным государствам не удается задействовать механизм Генассамблеи, как это было сделано в отношении Ливии, осознав, что из-за позиции России и Китая их усилия добиться осуждения сирийского правительства в Совете Безопасности обречены на провал. Более того, государства БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка) потребовали исключить внешнее вмешательство в дела Сирии. В этой связи в коммюнике, принятом в Москве по итогам переговоров заместителей министров иностранных дел государств БРИКС отмечается: «Заместители министров иностранных дел государств БРИКС подчеркнули, что единственным приемлемым вариантом разрешения внутреннего кризиса в Сирии является срочное начало мирных переговоров с участием всех сторон, как говорится об этом в инициативе Лиги арабских государств, принимая во внимание законные устремления всех сирийцев. Какое бы то ни было внешнее вмешательство в дела Сирии, не соответствующее Уставу ООН, должно быть исключено».

В Дамаске объявлено о возможности отмены 8-й статьи конституции, касающейся монополии правящей Партии арабского социалистического возрождения (БААС) на власть. Так что обвинять Дамаск в бездействии, в отказе от желания нормализовать обстановку в стране путем демократических преобразований нет оснований. Теперь главное в том, чтобы наблюдатели ЛАГ грамотно поставили диагностику сирийскому кризису, определили его истинную природу, чтобы в дальнейшем выработать наиболее эффективные решения и предложить «Дорожную карту» по выходу из образовавшего сирийского тупика. Для этого важно определить главные признаки сложившейся ситуации, как в регионе, так и в Сирии.

Первый признак: на Ближнем Востоке идет активная борьба различных политических течений за то, чтобы воспользоваться плодами арабских революций. Эти силы эксперты делят на три группы — происламскую, прозападную и турецкую. Все они — в той или иной форме — проявляют себя на сирийском плацдарме. К происламским силам следует относить, прежде всего, «Братьев-мусульман», которые уже пытались в начале 80-х годов прошлого века свергнуть правительство тогдашнего президента Хафеза Асада. Однако в Сирии элементы межконфессионального противостояния не находятся на первом плане. Если власть в Дамаске падет, то, скорее всего, в Сирии развернется межэтническая война. Прозападная оппозиция — это в большей части живущие в Англии и во Франции амбициозные сирийские политики. По образцу ливийских «повстанцев», они создали разношерстный Национальный совет переходного периода, который признан рядом членов НАТО. Станет ли он эффективным партнером на переговорах с Дамаском — большой вопрос. Наконец, в особой характеристике нуждается так называемая турецкая группа. В начале октября на встрече представителей сирийской оппозиции в Стамбуле был сформирован Национальный совет, ставящий перед собой цель отстранение Башара Асада от власти. К Национальному совету согласились присоединиться все ведущие антиправительственные силы страны, в том числе «Братья-мусульмане». Турция наиболее активно поддерживает Свободную сирийскую армию (ССА), ведущую партизанскую войну в Сирии. «Сирия достигла точки невозврата», — так заявил в своем выступлении в Лондоне президент Турции Абдуллах Гюль. А по словам главы правительства Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, «дни сирийского лидера Башара Асада во власти сочтены».

В Дамаске опасаются, что Анкара близка к реализации проекта создания на границе двух стран буферной зоны, которая будет находиться под защитой турецких вооруженных сил. В окружении Башара Асада предполагают, что этот район станет плацдармом для вооруженных сил оппозиции, а в перспективе, возможно, и для «теневого правительства», объединяющего противников режима. Заметим, что мотивация действий Анкары в отношении Сирии вызывает массу вопросов. Внешне Анкара в отношении Дамаска выступает в роли «апостола демократии», тогда как ее собственная демократия ставится под сомнение в ЕС.

Так мы выходим на второй фактор ситуации: в сирийский кризис активно замешаны внешние силы, которые не позволяют Дамаску проводить намеченные преобразования. Как можно проводить реформы, когда каждый день происходят убийства и не прекращается хаос? Асад нуждается хотя бы месячном сроке мирной жизни, чтобы определить, каковы должны быть дальнейшие шаги. Процесс идет, но медленно. Президент каждую неделю подписывает новые законы, но практического действия их не просматривается. Тем не менее, если говорить о третьем факторе, то суть его в том, что события в Сирии развиваются не по ливийскому сценарию и вооруженное вторжение в эту страну — во всяком случае, на данном этапе — затруднено. Сам Асад предупредил, что любое военное вмешательство в дела страны вызовет «очень тяжелые» последствия. Это — не пустые слова.

Четвертый фактор: налицо попытки разыгрывания курдской «карты». Если первоначально правительство Сирии полностью полагалось на армию, то откол от армии полковника Рияда Мусы и полковника курдского происхождения Хусейна Хормуша, а также создание ими Свободной сирийской армии заставили политическую элиту Сирии заново пересмотреть политику в отношении военных. Что касается Хусейна Хормуша, то, по утверждениям сирийской оппозиции, он, сбежав в Турцию, был впоследствии обменен органами турецких спецслужб на арестованных в Сирии турецких офицеров (предположительно, из разведки), а затем был казнен в Сирии за измену. Считается, что выдача Турцией Сирии Хусейна Хормуша вызвала резкий протест сирийских курдов. В качестве ответного шага они угрожают провести «акции возмездия» в Турецком Курдистане.

Теперь определим позиции, которых придерживаются основные игроки. В целом интересы Запада в отношении Сирии не имеют четко обозначенный характер. В отличие от Ливии, в этой стране нет нефти. Франция, к примеру, пытается восстановить своё традиционное влияние в Северной Африке, в Сирии и Ливане. Для Турции революции в Дамаске — уничтожение одной из преград на пути становления в роли ведущей державы в регионе. Но тут и завязывается узлы любопытной интриги.

25 ноября глава турецкой дипломатии Ахмет Давутоглу на пресс-конференции в Стамбуле со своим итальянским коллегой Джулио Терзи заявил, что Турция готова к совместным действиям с ЛАГ в отношении Сирии. Но для ЛАГ крушение правящего режима в Сирии может создать проблемы, поскольку революционное цунами может охватить и арабские страны, ослабить, а не укрепить их. Поэтому подыгрывать Турции в укреплении ее региональных амбиций арабам не с руки. Если наблюдатели ЛАГ выработают приемлемые для всех условия перемирия в Дамаске, то Анкара будет вынуждена — следовать либо в фарватере этой политики, либо бросать вызов «авторитарным режимам» арабов. Такой сценарий исключать нельзя, поскольку, как пишет азербайджанский политолог Руфиз Хафизозоглу, правительство Сирии не такое уж слабое, как предполагалось вначале: наоборот, у правительства имеется достаточно сильный иммунитет для противодействия происходящим событиям.

В пользу Дамаска могут сыграть следующие обстоятельства. Первое: развал израильско-турецкого стратегического союза. Как сообщала на днях турецкая газета Sabah со ссылкой на органы спецслужб, Сирия тесно сотрудничает с Израилем по отслеживанию оппозиции в стране. По сообщению газеты, израильские самолеты-беспилотники всю информацию о событиях, происходящих в городе Хама, который считается центром противостояния, направляют разведывательным органам Сирии. В этой связи министр иностранных дел Сирии Валид аль-Муаллим выступил с интересным заявлением, которое адресовано Турции: «В случае необходимости мы будем бороться за сохранение правительства и стабильности». К тому же Турция отдает себе отчет в том, что карта Курдской террористической организации (ПКК) может быть использована против нее более активно. Второе: Тегеран будет стремиться через Сирию сохранять свои интересы в регионе — «шиитского полумесяца». Поэтому Анкара при определенных условиях может получить «иранский удар» в спину.

Неслучайно Вашингтон решил вернуть в Дамаск своего посла в Сирии Роберта Форда. Это — неплохой знак для Дамаска. Теперь от того, насколько удастся президенту Асаду договориться с ЛАГ, грамотно провести политико-дипломатические маневры зависит дальнейших ход событий, как в Сирии, так и на Ближнем Востоке. Хотелось бы, чтобы дипломатия победила войну.