Писатель, философ, кандидат философских наук. Родился и учился Киеве, на его глазах происходил Майдан. Поддерживает Донбасс с 2014 года, и верит в то, что русский город Киев снова станет русским. Хотел стать архиереем, но стал философом. Увлекается медициной.

С началом СВО люди, далёкие от российской научной среды, открыли для себя неожиданный феномен. Оказывается, в нашей стране немало ученых, которые не особо скрывают открытую русофобию, надежды на поражение нашей армии, продолжая при этом преподавать, издавать журналы и статьи.

Иван Шилов ИА Регнум

«Наши исследователи и преподаватели вскормлены отравленным молоком», — высказался о данной ситуации директор Федерального центра гуманитарных практик РГГУ Алексей Пищулин на семинаре «Преображение гуманитарного образования», состоявшемся в конце января в РГГУ.

Как же эта ситуация сложилась?

Патриотические физики и аполитичные лирики

Следует признать: в Российской федерации, по старой советской традиции гуманитарным наукам по сравнению с науками техническими, уделяют меньше внимания.

В январе 2024 г. председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что технические вузы «в первую очередь» должны трансформироваться под современные вызовы нашей страны. В технических науках патриотическая позиция выступает как следствие политики государства и как следствие непосредственной производственной практики — сложно проводить разработки в авиации, инженерии, оборонной промышленности, не будучи патриотом своей страны.

Парадигма гуманитарных наук, сохранившая на себе отпечаток постперестроечного мировоззрения, длительное время была пущена на самотек.

Русофобская повестка в гуманитарной науке России является следствием профессиональной и институциональной ангажированности, когда путь в гуманитарную науку лежит через включение в научные группы, разделяющие идеологемы, открыто или косвенно противостоящие российской государственности.

В некоторых институциях развилась парадоксальная ситуация, когда для того, чтобы «включится» в государственную структуру необходимо разделять антигосударственные взгляды, а патриотизм может послужить причиной увольнения из государственной структуры (как в случае с Анатолием Черняевым в Институте философии РАН).

Конфликт вокруг ИФ РАН, начатый еще в декабре 2021 г. в связи с саботажем назначения Анатолия Черняева врио директора и вновь вспыхнувший в декабре–январе 2023 г. в связи с его увольнением, обнаружил проблемы в гуманитарной сфере России, выходящие за рамки философии как узкопрофильной дисциплины.

На примере казуса с институтом философии РАН разберем два основных мифа, на которых базируется институциональная и академическая русофобия.

1) Миф об отвлеченной истине

В современных российских гуманитарных науках остаётся доминирующими тон отвлеченного академизма и идеал «наднациональной отвлеченной истины».

Одиозный бывший советник президента Украины Арестович не случайно назвал ситуацию, в которой Владимир Путин обратил бы внимание на ИФ РАН и российскую гуманитаристику «очень опасным признаком». Будучи выходцем из филиала католического института Фомы Аквинского в Киеве, Арестович сам является воплощением того, как идейный инструментарий доминиканцев влияет на реальную политику.

Можно отметить топологическую схожесть между опасениями Арестовича и российскими русофобами от науки — все они боятся внимания к деятельности ИФ РАН.

Если не интересоваться философской сферой своей страны, то найдутся силы, которые ей заинтересуются.

Влияние философских идей на политику неоспоримо, а идея об аполитичной философии сама является политическим инструментом. Наиболее действенны завуалированные идеи, воспринимаемые «как само собой разумеющееся».

Пока российская общественно-гуманитарная сфера продолжает верить в то, что существует наднациональная отвлеченная гуманитарная наука, на Западе, во-первых, сами в это не верят и устраивают травлю философам, выходящим за рамки ведущей русофобской линии Запада (Хабермасу, Агамбену, Хомскому), во-вторых, через идею «наднациональной истины» давно уже научились продвигать свои интересы.

Миф о наднациональной общечеловеческой истине был опровергнут еще русским философом Николаем Трубецким, писавшем в 1920 г. что «космополитизм — это шовинизм».

Доверившись идее «наднациональной» истины, которой на службу необходимо поставить интересы своего государства, ученый вовсе не становится проводником общечеловеческого гуманизма, а начинает исполнять волю той стороны, что его в этом убедила.

Раз за разом проекты, которые апеллируют к общечеловеческим, наднациональным ценностям обнаруживают за собой западных спонсоров. «Этика ненасилия» (развиваемая во время русско-украинского конфликта нынешним ВРИО Директора ИФ РАН Абдуламом Гусейновым), концепция «России как части европейского пространства» (которую разрабатывала экс-замглавы ИФ РАН Юлия Синеокая) и др., были представлены в свое время как историко-философские темы, которые не могут рассматриваться в политическом контексте.

Сейчас выходцы из ИФ РАН, ратовавшие за «аполитичность философии», активно работают в созданном ими «Независимом институте философии» в Париже (НИФ), который ставит себе целью идеологическое сопровождение текущего конфликта на Украине, и оказание «философской помощи» в борьбе против политической власти России.

Участники существующего на западные гранты релокантского Независимого института философии — не «третья сторона», которая стремится быть «вне конфликта» и по-своему видит суверенную Россию, а организация с конкретной позицией, открыто желающая своему государству поражения и свержения власти. При этом ни «коллективный ИФ РАН» ни персонально его руководство не осуждал деятельности НИФ.

Вот так идея о «наднациональной» истине и «аполитичной» философии оборачивается не отвлеченной наукой «академической диверсией».

2) Миф о патриотической науке

25 января 2024 г. президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «каждый ученый должен быть патриотом», и академическая среда Белоруссии в целом восприняла данный тезис как само собой разумеющееся.

Когда подобные тезисы звучат касательно гуманитарной науки России, они встречают жесткий отпор части ученых, для которых подобная ситуация видится тираническим актом, приближающим «ситуацию 1937 года».

При этом такую академическую свободу, как в России, сложно встретить в другой «цивилизованной» европейской стране: в РФ можно желать своему Отечеству поражения в войне и при этом оставаться действующим членом-корреспондентом РАН.

Миф о научном сообществе, свободном от государства, довольно популярен в общественно-гуманитарных дисциплинах.

Такая концепция была внедрена в отечественную гуманитарную науку еще в 90-х для того, чтобы обратить русских ученых против своего государства.

Сейчас в контексте конфликта вокруг ИФ РАН звучат тезисы, что патриотизм — это радикализм в философии, тоталитарно закрепощающий развитие философского знания, что научное сообщество должно находится вне государства и его интересов, что ученых-иноагентов нельзя называть иноагентами. Требование не разрушать основы и ценности государства, в котором живешь и работаешь, трактуется как жесткое цензурирование.

В этом контексте часто звучит тезис, о том, что «нельзя назначать на должности людей на том основании, что они патриоты».

Но есть большие сомнения в том, том, что где-либо устраивают на работу на этом основании. Однако остается не понятным, почему профессиональные компетенции ученого и гражданская позиция должны вступать в такое острое противоречие, как будто настоящий ученый обязательно должен быть русофобом, иначе он недостаточно профессионален.

Сложно понять, почему соответствие интересам своего Отечества могло бы помешать науке развиваться. Ломоносов, Менделеев, Королев, Калашников из патриотизма и любви к Отечеству черпали небывалую силу вдохновения для научных и технических открытий.

Русские философы Бердяев, Булгаков, Ильин, Лосев, Флоренский и др. несмотря на лишения, тюрьмы, вынужденную эмиграцию, расстрелы до последнего работали на пользу своего народа.

Философов из ИФ РАН за вольнодумство никто не вынуждает уезжать, не отправляет в тюрьмы, а они уже готовы бежать в Париж, стремясь предложить свою «философскую помощь» для дискредитации России и антироссийской пропаганды.

Будет ли ситуация меняться

Отечественная гуманитарная наука, которая должна была «предчувствовать» СВО и на идейном уровне выявить ее предпосылки, оказалась зависимой от западных идеологем, не понимающей, что происходит в собственной стране.

С начала СВО часть ученых словно существует в параллельной реальности.

Но в 2024 году следует ожидать изменений в гуманитарной сфере: это касается кадрового состава, обновления гуманитарных программ, пересмотра почетных званий.

В Госдуме одобрен проект Вячеслава Володина и внесены поправки в ст. 104.1 УК, согласно которому возможным становится лишение почетных званий и государственных наград за распространение фейков о российской армии и призывы к антигосударственной деятельности. Академики РАН либо не смогут открыто и безнаказанно призывать к русофобской деятельности, либо лишатся своего членства в РАН (которое сейчас является пожизненным).

Заместитель председателя правительства Российской Федерации вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил к 15 апреля 2024г. провести экспертизу научно-технических программ и проектов, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета ради достижения симфонии между государством и РАН.

Ситуация с ИФ РАН может оказаться началом «перерождения» российской гуманитаристики. В ближайший год ситуация будет меняться и можно ждать от гуманитарной сферы высвобождения ее суверенного потенциала.