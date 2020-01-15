Нилов: «Доступный интернет» принесет позитивные изменения для граждан
Предложения президента РФ Владимира Путина в части обеспечения бесплатного доступа к интернету по всей стране позитивно скажутся на развитии общества и позволят гражданам оперативно получать необходимую информацию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 января заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).
Путин предложил запретить иностранное гражданство для высоких чинов
Руководители субъектов РФ и иные высшие должностные лица не должны иметь иностранного гражданства или вида на жительство. Такое изменение предложил закрепить в Конституции президент Владимир Путин.
Послание с уверенностью можно назвать сенсационным!
Журналист ВГТРК Андрей Медведев: «Россия это мы. И референдум. Очень сильное послание. Возможно, определяющее».
Для роста рождаемости в РФ нужно менять культурную политику страны — мнение
По словам политолога, декана Высшей школы телевидения МГУ им. М.В. Ломоносова Виталия Третьякова, те меры материального стимулирования рождаемости, которые предложил Владимир Путин во время послания Федеральному собранию, недостаточны.
В Забайкалье горячим питанием обеспечены порядка 30 тыс школьников
В Забайкальском крае льготным питанием обеспечены порядка 30 тысяч детей. Такие данные сегодня, 15 января, обнародовало пресс-служба забайкальского губернатора в связи с оглашением послания Федеральному собранию российским президентом Владимиром Путиным.
«В 2019 году норматив расходов на обеспечение льготным питанием детей из малоимущих семей, обучающихся в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях, был повышен более чем двукратно: в мае норматив увеличился с 19 до 24 рублей, в сентябре норматив вырос до 45 рублей. Эта величина останется актуальной и для текущего года. Кроме того, В 2020 году заложены средства на обеспечение льготным питанием детей из малоимущих семей в частных школах», — пояснили забайкальские чиновники.
Забайкалье отреагировало на призыв Путина о выплатах на ребёнка
Власти Забайкальского края оперативно отреагировали на призыв главы российского государства Владимира Путина предоставлять выплаты на ребенка от 3 до 7 лет включительно, прозвучавший в послании Федеральному собранию. В регионе уже действует целый ряд демографических выплат.
Правительство не спешит реализовать президентские задачи — мнение
Сформировавшиеся вертикаль власти не работоспособна и не реализует задачи, поставленные президентом России. Так считает алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин. Ранее он проанализировал в посланиях президента то, что было сказано в отношении здравоохранения.
Алтайские сельские дети питаются хуже, чем полицейские собаки
Алтайскому краю предстоит приложить немало усилий, чтобы исполнить сказанное в послании российского президента Владимира Путина Федеральному собранию по поводу обеспечения питанием школьников. Алтайские законодатели до сих пор не могут изыскать на эти цели в бюджете достаточные средства.
К примеру, на те, что выделяются, сельские малообеспеченные дети из Локтевского и Горняцкого районов могут поесть в школьной столовой только пять раз в месяц.
Депутаты Барнаульской городской думы Оксана Молодых и Алексей Якунин (Справедливая Россия) после обращений горожан посетили муниципальную аптеку № 306, где выдают льготные препараты.
«Осуществляется абсолютно издевательским способом. Люди стоят в очереди часами. Многие из них приходят, разворачиваются и уходят, потому что по состоянию здоровья не имеют возможности отстаивать многочасовые очереди. В помещении аптеки пара лавочек, на которых места хватает лишь единицам», — цитирует Молодых пресс-центр партии.
Шеин: Путин предложил превосходный демографический пакет
Президент РФ Владимир Путин предложил превосходный демографический пакет, считает депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия»).
«Социальное развитие — приоритет послания Владимира Владимировича Путина!» — написал на своей странице в соцсетях глава Татарии Рустам Минниханов.
Он также разместил фото главы государства.
Нилов: поручения послания Путина будут способствовать рождению детей
Поручения президента РФ Владимира Путина в части введения пособий на детей с 3 до 7 лет, а также в сфере продления программы маткапитала до конца 2026 года, его увеличения и распространения на первого ребёнка будут способствовать желанию граждан иметь детей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 января заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).
В Госдуме в послании Путина услышали сильное ускорение экономики России
Депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия») услышал в послании президента РФ предпосылки к сильному ускорению роста экономики России.
«Компенсация регионам двух третей налоговых льгот капиталу (вопрос: будет ли распространяться на прежние решения). Рост экономики выше мировой в 2021 году (Всемирный банк прогнозирует 2,6% глобального роста, сейчас у России примерно 1,6% роста, то есть озвучено сильное ускорение)», — отметил Шеин в Facebook.