По словам политолога, декана Высшей школы телевидения МГУ им. М.В. Ломоносова Виталия Третьякова, те меры материального стимулирования рождаемости, которые предложил Владимир Путин во время послания Федеральному собранию, недостаточны.

«Расширение и продление программы материнского капитала, увеличение его — очень правильно, но нужно нечто большее. А именно: моральное стимулирование и даже ещё более кардинальные меры, направленные на радикальное снижение количества абортов. Культурную политику надо менять — тогда больше рожать будут», — подчеркнул Третьяков.