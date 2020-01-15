Архангельск, , 14:03 — REGNUM Удивительным назвал предложение президента РФ Владимира Путина проводить назначение руководителей «силовых» ведомств и региональных прокуроров по итогам консультаций с Советом Федерации депутат Архангельского областного собрания Александр Новиков (КПРФ).

«Это предложение сильно удивило меня, потому что полномочия Путина в этой сфере были на уровне полномочий Николая Второго. Можно сказать, что президент сделал небольшой шажок в сторону демократизации», — заявил депутат.

По его мнению, логичным был бы пересмотр привилегий для судей.

«Сегодня это привилегированная каста людей, которые вершат судьбы людей и при этом могут занимать свои посты чуть ли не пожизненно», — отметил Новиков.

Озвученные в послании поручения правительству и регионам Александр Новиков назвал правильными, однако, по его словам, опыт прошлых лет подсказывает, что не все из них могут быть выполнены.

«Посмотрим на 2019 год. Что изменилось для нас с вами? Может быть стали дешевле продукты питания или проезд в общественном транспорте? Может быть подешевели услуги ЖКХ? Среднедушевые доходы, к сожалению, тоже не показывают рост. Когда я слышу, что инфляция составила 3% вместо прогнозируемых 4%, я хочу сказать: сойдите с небес на землю», — заявил депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин предложил проводить назначение руководителей «силовых» ведомств и региональных прокуроров президентом только по итогам консультаций с Советом Федерации. По его словам, такой подход «сделает работу правоохранительных органов более прозрачной и в большей степени подотчётной обществу».