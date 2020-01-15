Архангельск, 15 января 2020, 14:03 — REGNUM Удивительным назвал предложение президента РФ Владимира Путина проводить назначение руководителей «силовых» ведомств и региональных прокуроров по итогам консультаций с Советом Федерации депутат Архангельского областного собрания Александр Новиков (КПРФ).
По его мнению, логичным был бы пересмотр привилегий для судей.
Озвученные в послании поручения правительству и регионам Александр Новиков назвал правильными, однако, по его словам, опыт прошлых лет подсказывает, что не все из них могут быть выполнены.
Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин предложил проводить назначение руководителей «силовых» ведомств и региональных прокуроров президентом только по итогам консультаций с Советом Федерации. По его словам, такой подход «сделает работу правоохранительных органов более прозрачной и в большей степени подотчётной обществу».