Якутск, , 04:02 — REGNUM Президент Владимир Путин своим посланием к Федеральному собранию определил вектор развития страны на период до 2024−2026 годов, это логичное продолжение стратегии-2020, прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM политолог Андрей Данилов.

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«Конечно, прозвучали обыденные для посланий вещи по типу надо ускориться, надо обогнать темпы роста ВВП, увеличить доходы россиян. Общий посыл — это внутренние дела страны. Социальная повестка материнства, детства и здравоохранения. Сюда можно отнести и доходы россиян, о которых Путин беспокоится в последнее время.

Всё, что связано с посылом про материнство и детство, безусловно направлено на поднятие рейтинга президента, так как на выборы сейчас ходит именно наиболее работоспособное взрослое население страны. Тем, кому сейчас за 25−30 лет, это поколение 80-х годов, которое наиболее многочисленно и создаёт на данный момент семьи или уже имеет семьи. К 2024 году дети этого поколения в основном перейдут рубеж 40 лет. И в случае, если Владимир Путин пойдёт, как он заявил на изменение Конституции, и останется ещё на один срок или бессрочно, именно это поколение должно будет своим голосованием легитимизировать власть. На этом фоне отставка правительства РФ является жертвой для сохранения твёрдой президентской власти и стабильности».

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Как сообщало ИА REGNUM, 15 января Владимир Путин огласил послание Федеральному собранию, которое оказалось для многих «как гром среди ясного неба».