Москва, , 13:14 — REGNUM Рейтинг одобрения президента РФ Владимира Путина гражданами России буквально на один день вырос на 3%. Об этом на сегодняшней пресс-конференции сообщил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Фёдоров.

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Он уточнил, что это произошло после оглашения главой государства ежегодного послания Федеральному собранию. Так, если на 16 января работу Путина на посту главы государства одобряли 64%, то уже сегодня этот показатель вырос до 67%.

Он добавил, что доля негативно оценивающих деятельность российского снизилась с 27% до 24%.

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«В целом больше половины опрошенных, около 60%, полагают, что выступление было интересным», — сказал Фёдоров.

Напомним, ранее рейтинг одобрения деятельности президента России Владимира Путина вырос после его ежегодной пресс-конференции. По данным ВЦИОМ, он увеличился с 62,5% до 64%. Об этом свидетельствует данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января президент России Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию РФ. Данное послание названо экспертами одним из самых социально ориентированных за последнее время.