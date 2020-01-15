Новосибирск, , 09:58 — REGNUM Полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло примет участие в оглашении послания главы государства Федеральному собранию, сообщается на сайте сибирского полпредства.

Напомним, что сегодня, 15 января, президент России Владимир Путин обратится с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Глава государства расскажет о положении в стране, основных направлениях внутренней и внешней политики государства, а также о важнейших решениях, принятых им в соответствии с конституционными полномочиями.

Оглашение послания состоится в Центральном выставочном зале «Манеж» в присутствии около 1,3 тыс. приглашённых.

Как сообщало ИА REGNUM, члены правительства Новосибирской области примут участие в общественном обсуждении основных тезисов послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию, которое организовано региональным отделением Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» на площадке лофта «Пчела».