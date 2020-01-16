16 января 2020 | Время чтения 4 мин

В первой части мы остановились на некоторых экономических аспектах президентского послания – 2020. В этой части мы рассмотрим политические, социальные и организационные аспекты.

Александр Запольскис, , 16:30 — REGNUM В первой части мы остановились на некоторых экономических аспектах президентского послания — 2020. В этой части мы рассмотрим политические, социальные и организационные аспекты.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Ежегодное послание президента Федеральному собранию традиционно является своего рода концентрированной постановкой ключевых задач, определяющих стратегическую линию политики государства на ближайшее время. Однако в этот раз речь Владимира Путина серьезно отличилась от всех предыдущих.

Президент России прямым текстом обозначил достижение перехода количества накопленных перемен за прошедшие два десятка лет в новое стратегическое качество. Российская Федерация перестает воспринимать себя младшим пасынком западного мира и становится полностью самостоятельным независимым государством. Прямо закрепляя в Конституции безоговорочное преимущество своих законов, юридических норм и культурных традиций над международными.

Это не просто сильное заявление. Его реализация неизбежно потребует серьезных преобразований государственного механизма, направленных на обеспечение повышения прочности и стабильности структуры государства как института. При одновременном увеличении ответственности за результат его деятельности всех ключевых элементов власти.

Страна по-прежнему должна остаться прочной и сильной президентско-парламентской республикой, где глава государства определяет ее стратегические задачи, следит за результатами работы правительства, является верховным главнокомандующим вооруженных сил и руководит силовыми ведомствами.

Но при этом роль регионов, в лице губернаторов и Государственного совета, должна быть повышена, что требует прямого закрепления в Конституции РФ. Также предполагается существенное перераспределение полномочий между президентом и парламентом. Прежде всего, в области утверждения главы правительства (премьер-министра), его замов (вице-премьеров) и всех федеральных министров. Кроме того, предложено расширить властные полномочия муниципального уровня.

Тем самым повышается ответственность за результат у всех ветвей и уровней власти, а не как прежде, когда представляющие по Конституции народ в парламенте депутаты критиковали государство так, словно оно не общее, а какое-то отдельное, зарубежное, за деятельность которого они ответ держать не обязаны.

Учитывая предложения по модернизации прочих элементов, в частности суда и прокуратуры, отчетливо виден курс на укрепление внутренней прочности государственного механизма управления и повышение эффективности обратных связей управленческой структуры. Всё перечисленное должно найти свое отражение в поправках к Конституции РФ, принять которые должен всенародный референдум, который состоится до 1 мая 2020 года.

Второй важнейшей частью президентского послания 2020 года является его масштабная социальная направленность. В переводе на простой русский ее можно охарактеризовать так: за прошедшее время мы обеспечили необходимый уровень обороноспособности, сумели построить стабильный профицитный бюджет и сформировать достаточный размер финансовых резервов.

Объем средств Фонда национального благосостояния достиг 7% ВВП, что достаточно для обеспечения экономической безопасности государства. Расширять кубышку больше нецелесообразно. Поэтому все поступающие туда деньги сверх указанного размера пойдут на модернизацию национальной экономики и повышение уровня жизни населения.

Наиболее важным в этом смысле направлением указана демография. 147 млн населения для российских просторов явно недостаточно. Для решения проблемы сделано уже немало. Коэффициент рождаемости с 1,16 в 1999 году поднялся до 1,5 в 2019-м, а средняя ожидаемая продолжительность жизни достигла 73 лет, что на 8 лет больше показателя 2000 года. Тем не менее требуется больше. Например, коэффициент рождаемости в 2024 году нужно довести до 1,7.

Для этого разработан обширный комплекс мер по прямому экономическому стимулированию. От расширения программы маткапитала на первых детей до увеличения размера выплат на второго и последующего ребенка, а также продления действия самой программы до декабря 2026 года.

И вообще семья позиционирована главной основой общества. На помощь ей нацелены многочисленные меры экономического стимулирования и практические действия по обеспечению роста качества жизни. От предоставления бесплатного горячего питания школьникам до кардинального увеличения количества мест в дошкольных учреждениях.

Перечислять полный перечень шагов смысла не имеет. Они будут неоднократно и подробно рассмотрены в других материалах СМИ. Сейчас стоит лишь констатировать кардинальную смену финансового вектора государственной политики в сторону повышения качества жизни населения.

Третьей составляющей новой стратегии является интернет, цифровизация и ставка на новые технологии. Сможет ли Россия догнать ключевых конкурентов по технологиям — вопрос дискуссионный. Некоторые критики успехи страны в этой области упорно отрицают.

Но вот чего не заметить нельзя, так это явного бурного развития интернета, ставшего очевидным конкурентным преимуществом страны уже сейчас. Его запланировано существенно расширить, обеспечив бесплатный доступ к социально-значимым интернет-ресурсам. В этом случае людям не придется платить за саму услугу связи, за интернет-трафик.

Отдельной большой подзадачей заявлено совершенствование системы образования страны, повышение профессионального уровня учителей школ и институтов, а также уровня оплаты их труда.

Резюмируя общее впечатление, можно сказать, что страна хотела перемен и она их получила. Хотели, чтобы государство повернулось к народу? Оно это сделало. Понятно, что впереди предстоит море конкретной практической работы, но ее стратегическая линия определена. И она — независимая и социальная.