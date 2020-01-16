16 января 2020 | Время чтения 5 мин

Приоритетные задачи в социальной, экономической, идеологической областях, а также в конституционной сфере, обозначенные в послании президента РФ, можно свести к одному наиболее важному посылу: обновление. Это то, что общество ждёт от государства, это то, что граждане России вправе требовать от президента страны, и, наконец, это те ожидания, которые глава государства возлагает на российское общество.

Дмитрий Шелест, , 13:53 — REGNUM Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию в 2020 году сильно отличалось от прошлогоднего мероприятия и очень сильно от выступления главы государства в 2018 году. Основное впечатление, которое сложилось: Путин «возвращается в вертикаль власти» в сфере внутренней политики.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Первая тема выступления, демография, показала и важность указанного направления, и недостаточность предыдущих мер. Констатация того, что «нет узковедомственного решения» демографических проблем, и призыв «учитывать конкретные жизненные ситуации» очевидно предполагает изменение подхода к этому вопросу. Значимым является и то, что президент России предложил максимально комплексно влиять на сбережение населения государства. Это и выплаты по беременности, и ежемесячное пособие для семей с низким доходом, выплаты по которому продлили до 7-летнего возраста. Сюда же следует отнести выплаты при рождении детей, что позволит семьям с тремя детьми получить более одного миллиона рублей выплат на приобретение жилья. Отдельно Владимир Путин упомянул так называемую «дальневосточную ипотеку» под 2%, которая является наиболее удачным шагом для развития Тихоокеанской России, направленным прямо на улучшение положения жителей этой части государства. И главное для большинства потребителей упомянутых начинаний, чтобы реализация социальных мер была такой же простой и доступной, как речь президента.

Как продолжение темы социального развития прозвучали слова о дополнительных мерах для школьников: бесплатное горячее питание с 1 по 4 классы, повышение статуса учителя, увеличение выплат за классное руководство. Здесь же Владимир Путин упомянул и о необходимости бесплатного высшего образования, поддержки региональных вузов, возможности получения смежных профессий. Что мне кажется особенно важным, касаясь перечисленных вопросов, глава государства неоднократно говорил о справедливости. И в этом отношении хотелось бы ожидать возврата социального государства как основы государственно-общественных отношений, а не запуска программ помощи в рамках неолиберальной парадигмы, где формируется стойкая зависимость беднейшей части населения от бюрократических подачек, распространяемой по каналам аффилированных с бюрократией квазисоциальных негосударственных организаций.

Послание Президента Федеральному Собранию. 2020 Kremlin.ru

Естественно, что, затрагивая вопросы народосбережения, президент РФ отдельно заговорил о здравоохранении. Он выделил необходимость дальнейшего развития первичного звена, прежде всего фельдшерско-акушерских пунктов, и дальнейшей стимуляции развития медицинской сферы. Следует отметить, что внимание главы государства к улучшению положения медицинских работников в недавнем прошлом привело к тому, что на местах, не имея возможности полностью игнорировать поручения и указы Владимира Путина, часто просто шли по пути формализации этого процесса. Иногда это приводило и просто к жульничеству с отчётностью, что выливалось в фактическое издевательство над медицинским персоналом. Остаётся надеяться, что контроль над исполнением шагов по улучшению здравоохранения будет исполняться на более качественном уровне. Предложение отнести 70% бюджетных мест в медицинских вузах к целевому набору также вызывает определённые вопросы. Не станет ли подобный подход питательной средой для коррупции? То есть очевидно, что «целевое» место для выпускника во флагманской клинике регионального центра и должность врача в поликлинике заштатного городка — это две большие разницы. Соответственно, если не будет иных стимулов и административных рычагов, подобная система распределения не будет работать в должной мере.

В целом следует ожидать, что реализация предложений, изложенных в «социальной» части послания, будет находиться под жёстким контролем с учётом проблем в реализации и ряда «майских указов» президента России, и национальных проектов. Этого следует ожидать в том числе потому, что устранение социального дисбаланса и установление справедливости в обществе на сегодняшний день более значимо для безопасности государства, чем текущие международные проблемы. Минимальное упоминание внешнеполитических аспектов в сравнении с вопросами внутренней политики даёт основание предполагать, что Владимир Путин придерживается именно такого мнения.

Предложения, касающиеся экономического блока вопросов, на мой взгляд, выглядят менее радужно. Я это связываю с не вполне адекватной работой экономического блока ушедшего в отставку правительства РФ: сформировавшийся экономический ландшафт, к сожалению, не выдержит ни форсированных изменений, ни жёсткого реформирования. Поэтому даже опережение вяло растущего мирового ВВП уже станет достижением для российской экономики. При этом декларация задачи по приросту инвестиций на пять процентов в год не затрагивает меры по стимулированию малого и среднего бизнеса, по крайней мере, об этом можно рассуждать только в виде предположений.

Благодарные слушатели Послания Президента. 2020 Kremlin.ru

Интересна составляющая речи главы государства, в которой он затронул Победу в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг. Российская Конституция прямо отказывает в существовании единственной идеологии в Российской Федерации. В этом отношении Великая Победа становится своеобразным идеологическим концептом, который связывает прошлое, настоящее и будущее территории Российской Федерации.

Сам же вопрос с изменением Конституции России, который президент отложил напоследок, определяет черты социального развития на следующее десятилетие. Государство Владимир Путин видит как сложную систему взаимоотношений органов власти, которая на текущий исторический период даёт возможность адекватного управления. Полагаю, в этом свете необходимо рассматривать новое распределение полномочий между президентом, Федеральным собранием, Государственной думой, правительством, Госсоветом и региональными властями России. Однако он чётко даёт понять, что видит страну президентской республикой. Если к этому добавить тезис об изменении приоритетности международного и государственного законодательства в пользу последнего, то можно сказать, что в случае реализации всех предложений наша страна получит стимул к дальнейшему эволюционному развитию.

Подытоживая всё вышеизложенное, следует отметить то, что, несмотря на некоторые детали, послание Владимира Путина Федеральному собранию РФ выглядит как целостный и стратегически выверенный документ. Приоритетные задачи в социальной, экономической, идеологической областях, а также в конституционной сфере можно свести к одному наиболее важному посылу: обновление. Это то, что общество ждёт от государства, это то, что граждане России вправе требовать от президента страны, и, наконец, это те ожидания, которые глава государства возлагает на российское общество.