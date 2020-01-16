Тбилиси, 16 января 2020, 17:31 — REGNUM Анонсированные президентом России Владимиром Путиным конституционные изменения в Грузии назвали революционными и предположили, что таким путем нынешний президент намеревается продлить свое влияние и ввести для себя новый пост и новый термин — «национального лидера». Статью под названием «Путин меняет президентство на национальное лидерство — революционные изменения в Москве» опубликовало грузинское издание «Резонанси».
В беседе с изданием грузинский эксперт по вопросам безопасности Вахтанг Маисая поясняет, что инициированные Владимиром Путиным изменения нужны ему для сохранения своего влияния на политику России, так как в 2024 году срок его президентства истекает.
Он предполагает, что Федеральному совету безопасности, который, по мнению эксперта, намеревается возглавить после истечения президентского срока Путин, будут присвоены особые привилегии, и фактически этот орган будет определять внешнюю, экономическую политику, политику обороны и безопасности России.
Как сообщалось ранее, после Послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию премьер-министр России Дмитрий Медведев и правительство подали в отставку. Указом президента от 16 января Медведев был освобожден от исполнения обязанностей главы правительства и назначен на должность заместителя председателя Совета безопасности РФ. Владимир Путин также предложил передать Госдуме право утверждения премьер-министра РФ, вице-премьеров и федеральных министров.