Тбилиси, , 17:31 — REGNUM Анонсированные президентом России Владимиром Путиным конституционные изменения в Грузии назвали революционными и предположили, что таким путем нынешний президент намеревается продлить свое влияние и ввести для себя новый пост и новый термин — «национального лидера». Статью под названием «Путин меняет президентство на национальное лидерство — революционные изменения в Москве» опубликовало грузинское издание «Резонанси».

В беседе с изданием грузинский эксперт по вопросам безопасности Вахтанг Маисая поясняет, что инициированные Владимиром Путиным изменения нужны ему для сохранения своего влияния на политику России, так как в 2024 году срок его президентства истекает.

«Он ограничивает полномочия президента для того, чтобы по истечении его президентского срока в 2024 году создать для себя такую ситуацию, как в Казахстане, ввести функции т. н. национального лидера, стать председателем Совета безопасности, а также ввести специальный термин — национальный лидер», — заявил Маисая.

Он предполагает, что Федеральному совету безопасности, который, по мнению эксперта, намеревается возглавить после истечения президентского срока Путин, будут присвоены особые привилегии, и фактически этот орган будет определять внешнюю, экономическую политику, политику обороны и безопасности России.

«Не случайно он переводит заместителем председателя Совбеза Медведева, как видно, когда срок президентства Путина истечет, он станет именно председателем Совета безопасности, и Совету безопасности будут присвоены особо высокие функции, что будет для Путина достаточно оптимальным вариантом», — заявил Маисая.

Как сообщалось ранее, после Послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию премьер-министр России Дмитрий Медведев и правительство подали в отставку. Указом президента от 16 января Медведев был освобожден от исполнения обязанностей главы правительства и назначен на должность заместителя председателя Совета безопасности РФ. Владимир Путин также предложил передать Госдуме право утверждения премьер-министра РФ, вице-премьеров и федеральных министров.