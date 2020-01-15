Ярославль, , 13:55 — REGNUM Ярославская область планирует заключить в 2020 году более 1300 социальных контрактов. Об этом заявил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, комментируя послание Владимира Путина Федеральному собранию. По словам губернатора, эта практика существует в регионе уже несколько лет.

Дмитрий Миронов Yarregion.ru

«Хорошей мерой поддержки людей в борьбе с бедностью стала практикой социального контракта. Об этом сегодня также говорил президент. Более 1,3 тысяч социальных контрактов с малоимущими семьями планируем заключить в регионе в 2020-ом году. В прошлом году подписано 1200 таких договора между гражданами и органами власти. Всего с 2010 года в регионе заключено более 5 тысячи социальных контрактов. Общая сумма помощи составила более 25 миллионов рублей. Президент России Владимир Путин отметил, что необходимо обновить принципы социального контракта, мы готовы к этой работе. Будем работать над их результативностью», — сказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Дмитрий Миронов отметил важность акцента на развитие социальной сферы страны в послании президента. По словам губернатора, а Ярославской области активно ведется работа по поддержке рождаемости.

«По итогам одиннадцати месяцев 2019 года по уровню рождаемости мы занимаем третью позицию в ЦФО. Чтобы стимулировать семьи к рождению детей на территории региона оказываются различные меры поддержки, ведь один из существенных факторов снижения рождаемости — дефицит доходов. В прошлом году более 4 тысяч семей получили ежемесячную выплату в связи с рождением первого ребенка, более 7 тысяч при рождении третьего ребенка или последующих детей. Были продлены на 5 лет денежные выплаты при рождении третьего ребенка и последующих детей. Несомненно, что серьезные дополнительные меры, озвученные президентом станут реальным механизмом увеличения рождаемости», — сказал Дмитрий Миронов.

Ярославский губернатор заявил, что послание президента станет «руководством к действию» на региональном уровне.

«Все будет воплощено в цифрах и делах. Уверен, объединив усилия на всех уровнях — федеральном, региональном, муниципальном — мы добьемся высоких результатов. Люди увидят, почувствуют реальные изменения к лучшему», — резюмировал Дмитрий Миронов.