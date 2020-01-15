С отставкой правительства России в стране начался процесс трансферта власти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил председатель движения «Гражданская солидарность», президент Центра политических и социальных исследований «Аспект» Георгий Фёдоров.

«Как я и говорил, начался процесс трансферта власти. Президент России Владимир Путин не хочет быть «хромой уткой» и те конституционные процессы, которые он запустил сегодня идут по плану. То, что правительство ушло в отставку — это начало процесса перезагрузки нашей политической системы», — сказал Фёдоров.