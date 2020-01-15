Перезагрузка. С отставки правительства РФ начался трансферт власти
С отставкой правительства России в стране начался процесс трансферта власти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил председатель движения «Гражданская солидарность», президент Центра политических и социальных исследований «Аспект» Георгий Фёдоров.
«Как я и говорил, начался процесс трансферта власти. Президент России Владимир Путин не хочет быть «хромой уткой» и те конституционные процессы, которые он запустил сегодня идут по плану. То, что правительство ушло в отставку — это начало процесса перезагрузки нашей политической системы», — сказал Фёдоров.
Об отставке правительства: «Система госвласти серьёзно перезагружается»
Система государственной власти серьёзно перезагружается. Об этом после объявления об отставке правительства Дмитрия Медведева написал в Facebook уральский политолог Александр Белоусов.
«Этого требуют негативные настроения в обществе, это реакция на них. В стране не хватает всяческого оптимизма — экономического, социального, политического и пр. Испробовали все, теперь пора открывать третий конверт», — отметил эксперт.
Отставка правительства ослабила рубль
Падение курса рубля к доллару фиксируют биржи 15 января.
Уточняется, что падение курса рубля составило 20 копеек. Это произошло сразу после заявления российского премьер-министра Дмитрия Медведева об уходе правительства в отставку.
Путин поблагодарил членов правительства за совместную работу
Российский президент Владимир Путин выразил членам правительства РФ благодарность за совместную работу.
При этом глава государства отметил, что в совместной работе «не всё получилось»:
Рубль и фондовый рынок отреагировали на отставку правительства РФ умеренным снижением.
У правительства Медведева не все получилось — Путин
Президент Российской Федерации Владимир Путин поблагодарил правительство Дмитрия Медведева за работу и отметил, что оно не смогло решить всех поставленных перед ним задач.
Владимир Путин с председателем правительства Дмитрием Медведевым после оглашения послания Федеральному собранию. Фото: kremlin.ru
Отставка правительства — внятный ответ сомневающимся в серьёзности послания
Отставка правительства России и заявленная смена его председателя — это ответ тем, кто полагал, что послание Владимира Путина — это просто слова. Так в соцсетях написал челябинский политолог Александр Мельников.
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Путин рассказал, чем Медведев после отставки займется в Совбезе
Президент Российской Федерации Владимир Путин предложил Дмитрию Медведеву после отставки его правительства занять специально создаваемую для него должность в Совете Безопасности — заместителя председателя Совбеза России. При том что главой Совбеза является президент.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поблагодарил российское правительство за работу, а также заявил, что «дальнейшие решения будут приниматься президентом страны».
«Смысл отставки правительства будет ясен после внесения Путиным кандидатуры нового председателя правительства. Новый председатель правительства — скорее всего, будущий кандидат в президенты», — заявил лидер псковского регионального отделения партии «Яблоко», депутат Псковского областного собрания Лев Шлосберг в своём телеграм-канале.
Об уходе правительства в отставку Медведев заявил на встрече с Путиным
Президент Российской Федерации Владимир Путин через час после оглашения своего послания Федерального собрания провел рабочую встречу со вторым правительством Дмитрия Медведева.
Толстой: отставка правительства не отразится на реализации послания Путина
Отставка правительства РФ не отразится на динамике реализации послания президента РФ Федеральному собранию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 января, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия»).
Совет Думы не обсуждал отставку правительства РФ — Жуков
Об отставке правительства РФ депутаты узнали в ходе заседания Совета Думы, тема не обсуждалась. Как передает корреспондент 15 января, об этом сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»).
В новой должности Дмитрий Медведев сможет заняться вопросами обороноспособности и безопасности РФ, заявил Владимир Путин.
По словам президента РФ Владимира Путина, если для ввода новой должности замсекретаря Совбеза РФ необходимо внести изменения в законодательство, то это необходимо сделать. Глава государства пообещал попросить поддержки депутатов Госдумы РФ в этом вопросе.
Путин попросил правительство продолжить исполнять обязанности
Президент России Владимир Путин попросил правительство Дмитрия Медведева продолжить исполнять обязанности до формирования нового состава правительства.
Президент РФ Владимир Путин заявил о намерении создать должность заместителя секретаря Совета Безопасности РФ и предложил уходящему в отставку с должности премьер-министра Дмитрию Медведеву занять этот пост.
Владимир Путин попросил правительство исполнять обязанности в полном объёме до формирования нового кабинета.
Президент России Владимир Путин в ближайшее время проведёт встречи с каждым из членов правительства Дмитрия Медведева, которое подало в отставку.