16 января 2020 | Время чтения 6 мин

Концептуально стратегический план на предстоящее время, до 2026 года, состоит из пяти ключевых частей: модернизация государственного устройства России; масштабная программа повышения рождаемости; совершенствование первичного звена медобеспечения: выход на темпы экономического роста выше среднемировых; технологический рывок.

Александр Запольскис, , 16:13 — REGNUM Любая стратегия — это всегда своего рода вершина айсберга, где под любым коротким целеполаганием скрывается целая огромная масса сложнейших тактических и оперативных решений. Именно потому послание президента России Федеральному собранию еще долго будет главной новостной темой по множеству отдельных вопросов. И это естественно. Тем более, когда дело касается преобразований по своему содержанию почти революционных.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Другое дело, что выступления президента некоторыми критиками трактуются как своего рода закладная, как обещание сделать точно, до грамма, до двенадцатого знака после запятой. Непонимание принципиальной разницы между стремлением и гарантией потом и порождает многочисленное возмущение в стиле «Путин обманул».

Так что сейчас самое время прикинуть, что из предложенного президентом получится наверняка, что — скорее всего, а что изначально является лишь идеальной целью, достичь которую, безусловно, необходимо, но в заявленные сроки вряд ли возможно.

Концептуально стратегический план на предстоящее время, до 2026 года, состоит из пяти ключевых частей: модернизация государственного устройства России; масштабная программа повышения рождаемости; совершенствование первичного звена медобеспечения: выход на темпы экономического роста выше среднемировых; технологический рывок.

Как бы это ни показалось странным, самой простой к достижению является демографический блок. Мы сейчас находимся на этапе последствий демографического спада 90-х. По полово-возрастному распределению хорошо видно, что людей в возрасте 30−34 лет (1984−1987 годов рождения) в стране насчитывается 12,5 млн человек, тогда как в возрастную группу 20−24 года (1993−1997) входят лишь 7,8 млн, а в следующую (15−19 лет) и того меньше — только 6,69 млн.

Как показала практика, экономические меры государства по стимулированию рождаемости положительный эффект определенно дают. За двадцать лет коэффициент рождаемости удалось поднять с 1,3 в 1999-м до 1,5 в 2019 году. И это учитывая тот факт, что маткапитал предоставлялся лишь на второго и последующего ребенка.

В переводе на понятный русский: по переписи 2015 года (более свежих данных нет) детей имели 27,29 млн российских семей. В том числе 59,8% — одного ребенка, 31,1% — двоих, 9,1% — троих и более детей. То есть давшие явно ощутимый успешный результат меры господдержки касались лишь примерно 40% семей с детьми. Теперь они расширены на всех, так что позитивный результат наверняка достигнут будет.

Как и все прочее, связанное с чисто технической плановой работой. Сюда входят как меры, касающиеся обеспечения роста рождаемости в виде строительства дополнительных яслей, садов и школ, так и расширение первичного звена системы медицинского обеспечения. По той простой причине, что это все относительно легко верстается в четкие плановые показатели в штуках, метрах, рублях и прочих измеряемых показателях.

С технологическим рывком дело обстоит сложнее. Перенацеливание научной отрасли с абстрактных исканий на технологическую конкретику, безусловно, хорошо. И требование к системе образования по повышению «точности» подготовки специалистов, более соответствующих реальным запросам нынешней экономики, также к месту.

Однако не стоит думать, что подобная задача способна решиться буквально за год-два. Вот вчера мы отставали в технологиях на поколение, а буквально завтра у нас появится собственный Google, собственная массовая пользовательская операционная система для ПК и весь востребованный ассортимент прикладного ПО. Успехи за последние пять лет в этом направлении в России есть, но на революционный прорыв пока рассчитывать рано.

Прежде всего, потому, что сами по себе открытия его не осуществляют. Чтобы стать прорывом, они должны превратиться в промышленную технологию, следовательно, быть воплощены в массовом производстве.

Теоретически предпосылки к тому президент обозначил. Во-первых, Россия должна уже в 2021 году показать темпы роста выше среднемировых. Во-вторых, уже в текущем году инвестиции в экономику должны увеличиться на 5%, а в 2024 их доля в ВВП должна подняться с нынешних 21% до 25%. В теории красиво, в стратегии необходимо, даже неизбежно, но на практике достижение этого пункта именно в заявленных цифрах остается сомнительным.

Проблема в следующем. Средний темп роста ВВП ведущих западных стран находится у отметки примерно в 2,5−3,2%. Например, у США он составляет 2,9%, у ЕС в целом — 2,1% (у 13 ведущих экономик Европы отдельно — 2,9−3,1%). Тогда как при плане на 2020 год в 1,7%, как заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, мы сумеем достичь около 1,5%.

Чтобы достичь установленной президентом цели, Россия должна за год нарастить размер своей экономики с нынешних примерно 110,3 трлн рублей до 113,6 трлн сейчас и не менее чем до 127,8 трлн по итогам 2024 года. Или на 3,3 трлн за первый год и на 17,5 трлн за пять лет.

Насколько это возможно — сейчас и является самым главным вопросом. Нет, инвестиции в экономику, безусловно, пойдут. Денег в стране не просто достаточно, громкие изъятия сотен миллионов долларов у казнокрадов показывают, что наворованное им стало некуда девать.

Ранее существовавший вариант вывода за рубеж накрылся. Не только усилиями российских спецслужб, но и стараниями правительств западных стран, объявивших в последнее время массовую охоту на «неправедные иностранные деньги». Так что кроме как вкладывания в российскую экономику у владельцев этих денег других вариантов просто не остается.

Другой вопрос — как и за счет чего удастся обеспечить столь значительное увеличение сбыта товаров и услуг. Как подсчитал утвержденный Госдумой в качестве премьер-министра России Михаил Мишустин, озвученные президентом дополнительные стимулирующие меры в целом на круг обеспечат вливание в экономику примерно 450 млрд рублей. Возможное повышение зарплат, если такое случится, даст от силы 700 млрд платежеспособного спроса. Откуда взять недостающие 2,15 трлн рублей, пока непонятно.

Видимо следует ожидать серьезного ускорения внешней экономической экспансии России. Как энергетической (газ) в Европу и Китай с Японией, так и общей в направлении Африки. Там пространство для инвестиций и сбыта есть. Правда, его придется как-то делить с Китаем.

В любом случае следует ожидать резкого обострения борьбы с США, а также трений с Евросоюзом. Так как свободные рынки на планете давно закончились, теперь любое расширение одного из игроков возможно только через сжатие (читай — разорение) кого-то другого. И кандидатов тут совсем немного.

Причем добровольно не вписываться в рынок они вряд ли согласятся. А это значит, что целевые экономические показатели в полном объеме достигнуты не будут. Что, впрочем, вовсе не означает ошибочность самих целей. Чем выше поставлена планка, тем больше вероятность того, что и результаты по ее достижению будут выше. Мыслить всегда нужно масштабно. Остальное — моменты чисто технические.

А вот что действительно важно, так это максимально гладкое прохождение процедуры транзита власти, подготовкой к которому анонсированный блок структурных преобразований механизма государства и является. Только очень глупые люди могут этот момент едко троллить.

Как раз именно население страны, причем в первую очередь наименее имущее, больше всех заинтересовано в успехе процедуры. Потому что когда этот механизм дает сбой, случаются процессы вроде распада СССР и последующих «святых 90-х». И это нам еще повезло, что процесс обошелся без масштабной гражданской войны, как в начале ХХ века. А уж учитывая все изложенное выше, можно с гарантией сказать, что наши зарубежные «партнеры» нам это дело максимально осложнить обязательно очень постараются.