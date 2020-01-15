Санкт-Петербург, , 17:03 — REGNUM В Петербурге приступили к исполнению задач, обозначенных в послании президента Владимира Путина Федеральному Собранию. Об этом ИА REGNUM сообщили в городском Законодательном собрании.

Законодательное собрание Санкт-Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Спикер Заксобрания Вячеслав Макаров уже поручил комиссиям подготовить инициативы о введении бесплатного горячего питания для всех школьников с 1 по 4 класс и о продлении действия регионального закона о материнском капитале в Петербурге до конца 2026 года.

Макаров полагает, что предложенные президентом меры в социальной и демографической сфере следует считать беспрецедентными, они призваны «обеспечить повышение рождаемости и защиту семьи, материнства и детства».

«Это обеспечение местами в яслях и детских садах, горячим питанием в школах, расширение программы материнского капитала, предоставление молодым семьям доступного жилья, социальные выплаты гражданам с низкими доходами, повышение зарплат работникам бюджетной сферы и многое другое. Фактически реализация этих инициатив значительно усовершенствует принцип адресной социальной защиты. Помощь будет предоставляться в зависимости от дохода семьи, количества детей, жизненной ситуации. Каждая копейка социальных расходов бюджета должна работать на результат. Это именно та эффективная социальная политика, которую мы старательно выстраиваем в Санкт-Петербурге. Послание президента возлагает новые задачи на субъекты федерации, и эти задачи, особенно в том, что касается пособий на ребенка, должны быть отражены в корректировке нашего бюджета на текущий год», — сказал Макаров.

Проблема бедности и сокращения реальных доходов граждан тоже должна решаться «с позиций комплексного подхода властями всех ветвей и уровней в каждодневном режиме», считает спикер.

«Достигнутый в последние годы макроэкономический рост не должен стать абстрактными цифрами, он должен отразиться на благосостоянии каждого гражданина, независимо от его возраста, профессии и региона проживания», — объявил единоросс.

Напомним, в Санкт-Петербурге предстоит обеспечить бесплатным горячим питанием две трети учащихся младших классов. На сегодня только треть младшеклассников питаются в школах бесплатно.

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