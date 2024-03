Темпы распространения коронавируса в мире осенью 2020 года уже втрое превысили апрельские показатели. Страны принимают новые ограничительные меры из-за второй волны коронавируса. Закрываются заведения общественного питания, учебные заведения снова переводят на дистанционный режим. В мире ждут надежные лекарства и вакцину. Все самые свежие новости — в трансляции ИА REGNUM.

16:52 22.10.2020 В США за последние сутки выявлено 62 735 инфицированных коронавирусом, скончались 1124 пациента с COVID-19, сообщает Университет Джонса Хопкинса. Читайте подробнее: В США за сутки более тысячи человек скончались от COVID-19

17:00 22.10.2020 Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский заявил, что в субботу, вероятнее всего, в республике число суточных заражений перейдет границу в 15 тысяч человек. Об этом сообщает Onet.pl. Минздрав Польши: «Вся территория страны будет признана «красной зоной»

17:01 22.10.2020 За истекшие сутки в Польше было выявлено 12 107 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что стало новым самым большим числом за все время пандемии. Об этом 22 октября сообщает минздрав страны. В Польше за сутки выявили 12107 случаев заражения коронавирусом

17:01 22.10.2020 Переговоры о поставках препарата от коронавирусной инфекции «Арепливир» идут примерно с 50 странами мира. Об этом сообщил 22 октября главный исполнительный директор компании-производителя ГК «Промомед» Андрей Младенцев. «Интерес к препарату только усилился, после того как начали публиковать отчеты, подтверждающие эффективность этого препарата», — сказал Младенцев РИА Новости. Российский препарат «Арепливир» хотят купить почти 50 стран

18:00 22.10.2020 Влияние пандемии коронавируса на настоящее и будущее человечества ещё только предстоит осмыслить, заявил президент России Владимир Путин. Читайте также: Путин: влияние пандемии на человечество ещё только предстоит осмыслить

18:07 22.10.2020 Несколько сотен сотрудников туристических агентств из разных уголков Сербии 22 октября собрались около полудня перед зданием правительства в Белграде, чтобы обратить внимание властей на своё затруднительное материальное положение, в котором они оказались в связи с пандемией коронавируса и потерей лицензий на работу. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS. Читайте подробнее: Туроператоры Сербии требуют у правительства помощи из-за коронавирусных мер

18:46 22.10.2020 Институт общественного здравоохранения Черногории сообщил, что за сутки в стране от последствий COVID-19 умерли три человека, а общее количество смертей, связанных с инфекцией, с начала года составило 253. Об этом: В Черногории снижается число болеющих COVID-19

19:04 22.10.2020 Премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил о введении с 23 октября комендантского часа в 54 департаментах Франции из-за распространения вируса SARS-CoV-2. Об этом в четверг, 22 октября, сообщает Le Figaro. Подробности в материале: Комендантский час будет введен в 54 департаментах Франции

19:40 22.10.2020 Медицинская система Украины может выдержать порядка 15 тыс. новых инфицированных коронавирусом в сутки, заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью центральным телеканалам, показанном вечером 22 октября. Президент отметил, что еще месяц назад власти рассчитывали, что при 9,5 тысячах заболевших в день медицинская система Украины остановится. При этом Зеленский подчеркнул, что увеличить показатель удалось благодаря активному переоборудованию больниц и обеспечению медиков, но ресурс в любом случае не бесконечен. Он добавил, что одной из главных проблем является нехватка врачей, которые смогут оказывать помощь больным COVID-19 — сейчас их число пытаются увеличить путем перепрофилирования отделений медучреждений и привлечения интернов и студентов. По мнению Зеленского, вводить жесткий локдаун прямо сейчас нецелесообразно, поскольку такой шаг полностью остановит экономику Украины. Об этом: Зеленский обозначил предел возможностей медицинской системы Украины

19:54 22.10.2020 По даннымна 22 октября, в Италии умерли36 986человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на136(днем ранее — на127). Выздоровели 259 456 человек, за сутки этот показатель увеличился на2082(днем ранее — на2369). Число подтвержденных носителей выросло нарекордные 16 079(днем ранее — на15 199), самый высокий за всё время эпидемии показатель фиксируется второй день подряд. Читайте подробнее: Коронавирус в Италии: второй день подряд — антирекорд

19:58 22.10.2020 19% совершеннолетних граждан Италии перестали использовать наличные деньги (купюры) из опасения заразиться коронавирусом, таковы данные исследования EMG. Речь идет о 9 миллионах человек. На северо-востоке страны, где экономическая ситуация более благополучна, показатель еще выше — 24% воздерживающихся от использования банкнот. Читайте также: Каждый пятый итальянец перестал использовать наличные

20:06 22.10.2020 Власти итальянского региона Кампанья (Неаполь) на период до 13 ноября ввели комендантский час с 23:00 до 5:00. Ранее аналогичное решение было принято властями Ломбардии (Милан). Там штраф за нарушение режима составляет до 3000 евро. Читайте также: В Неаполе вводят комендантский час по миланскому образцу

20:09 22.10.2020 У Италии есть лишь один шанс избежать повторной остановки экономической и общественной жизни по образцу весны 2020 года, заявил советник министра здравоохранения страны Вальтер Риччарди. Шанс этот состоит в том, чтобы ввести более жесткие, чем сейчас, отдельные ограничительные меры и сделать это немедленно, считает эксперт. Читайте подробнее: Минздрав Италии: есть лишь один шанс избежать тотального карантина

20:32 22.10.2020 Школьники Италии должны учиться очно, правительство не планирует вводить каких-либо новых мер в этой сфере, заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Определенные элементы дистанционного обучения возможны для средней и старшей школы, но не для начальной, добавил он. Занятия в школах Италии в большинстве регионов возобновились 14 сентября. Предусмотрен ряд профилактических мер — от пересаживания школьников за одноместные парты до регулярной дезинфекции всех помещений. Предполагается, что все ученики должны носить маски, по крайней мере — в те моменты, когда они находятся за пределами классов. Об этом: Премьер-министр Италии: школьники должны учиться в школе

20:39 22.10.2020 Правительство Словении 22 октября приняло решение частично закрыть страну и ввести новые ограничительные меры для борьбы с распространением коронавируса. Об этом: Словения частично закрывает границы для борьбы с эпидемией коронавируса

20:51 22.10.2020 В мире за последние сутки зафиксировано 423 819 новых случаев заражения коронавирусом, что является рекордным показателем за всё время с начала пандемии. Общее число инфицированных превысило 41 миллион человек. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения. Читайте также: В мире зафиксирован рекордный прирост инфицированных коронавирусом

21:01 22.10.2020 Президент Украины Владимир Зеленский готов испытать на себе вакцину против коронавируса украинского производства. Об этом он сказал в телеинтервью, показанном вечером 22 октября. Зеленский уточнил, что готов включиться, если вакцина против коронавируса успешно пройдет предварительные испытания. «Я с удовольствием… если скажут — ответ да», — сказал президент. Подробности в материале: Зеленский готов испытать на себе украинскую вакцину от COVID-19

21:36 22.10.2020 В Турции за последние сутки зафиксировано 2102 новых случая заражения коронавирусом, скончался ещё 71 пациент с COVID-19, сообщает министерство здравоохранения страны. Читайте также: В Турции за сутки выявлено более двух тысяч случаев заражения коронавирусом

22:40 22.10.2020 Во Франции всего за время пандемии умерли 34 210 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель увеличился на 165 пациентов. Об этом: Во Франции за сутки выявили более 40 тысяч заражённых COVID-19

23:18 22.10.2020 Министр внутренних дел и директор Национального штаба гражданской защиты Хорватии Давор Божинович 22 октября написал в своём профиле в социальной сети, что в правительстве ведутся дискуссии об увеличении количества штрафов за несоблюдение принятых ограничительных мер для борьбы с эпидемией коронавируса. Читайте подробнее: В Хорватии хотят добавить штрафов за нарушения карантина

23:51 22.10.2020 Число умерших от COVID-19 на Африканском континенте превысило 40 тысяч человек, сообщает региональное представительство Всемирной организации здравоохранения. Об этом: Число жертв COVID-19 в Африке превысило 40 тысяч человек

01:04 23.10.2020 По данным министерства здравоохранения страны, всего в Албании было выявлено 18 250 случаев заражения коронавирусом. 10 395 человек уже излечились от COVID-19. 465 пациентов скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За прошедшие сутки умерли трое пациентов с COVID-19. Лечение от COVID-19 проходят 7 390 человек, из них чуть менее половины приходится на Тирану. На стационарном лечении находятся 258 пациентов, 19 из них проходят интенсивную терапию, шестеро из них подключены к аппаратам ИВЛ, остальные проходят лечение на дому. Читайте также: В Албании за сутки выявили 302 носителя коронавируса

01:50 23.10.2020 В Гондурасе количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 90 тысяч, сообщает пресс-служба минздрава страны. Об этом: В Гондурасе число случаев заражения коронавирусом превысило 90 тыс

03:37 23.10.2020 В Колумбии общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 990 тысяч, сообщает пресс-служба колумбийского минздрава. Об этом: В Колумбии число случаев заражения коронавирусом превысило 990 тыс

03:53 23.10.2020 В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 155 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний. Об этом: В Южной Корее за сутки выявили более 150 зараженных коронавирусом

04:52 23.10.2020 Соединенные Штаты представят готовую вакцину против коронавирусной инфекции в течение ближайших недель, заявил американский лидер Дональд Трамп в ходе дебатов со своим соперником на грядущих выборах Джо Байденом. Подробности в материале: Трамп пообещал представить вакцину от COVID-19 в ближайшее время

05:13 23.10.2020 Президент США Дональд Трамп объявил, что берет на себя ответственность за ситуацию с коронавирусной инфекцией в Соединенных Штатах. Об этом американский лидер заявил в ходе дебатов с соперником от демократов Джо Байденом. Читайте подробнее: Трамп взял на себя всю ответственность за ситуацию с COVID-19 в США

06:01 23.10.2020 Президент США Дональд Трамп не достоин того, чтобы занять высший руководящий пост повторно, из-за большого числа смертей от COVID-19 в Соединённых Штатах, заявил 22 октября кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден во время финальных дебатов. Об этом: Байден назвал Трампа недостойным лидером из-за смертности от COVID-19

06:03 23.10.2020 В одной из крупнейших и старейших сетей розничной торговли в США Macy’s впервые за 160 лет не появятся Санта-Клаусы. Об этом 23 октября сообщил портал Comicbook. Читайте подробнее: В розничной сети США Macy’s Cанта-Клаус не появится впервые за 160 лет

06:17 23.10.2020 Гражданин Украины Андрей Хилько обратился в Окружной административный суд города Киева с требованием обязать минздрав Украины предоставить ему российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», сообщили 22 октября в пресс-службе суда. Об этом: Житель Украины обратился в суд за российской вакциной от коронавируса

06:35 23.10.2020 В Новой Зеландии за сутки выявили девять случаев заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава. Подробности в материале: В Новой Зеландии выявили девять зараженных коронавирусом

07:05 23.10.2020 По данным министерства здравоохранения, с начала эпидемии в стране было выявлено 25 473 случая заражения, 874 человека умерли от осложнений, вызванных COVID-19. Лечение проходят 6552 человека. 18 047 пациентов уже выздоровели. Подробности в материале: В Македонии за сутки выявили 640 носителей коронавируса

07:18 23.10.2020 Число ежедневно выявляемых случаев заражения в Косово превысило планку в сто заражений и постоянно прирастает. Тем не менее, смертность среди пациентов с COVID-19 в Косово держится почти на нулевом уровне, а темпы распространения инфекции в Косово в 2−4 раза ниже, чем в соседних Албании и Северной Македонии. Об этом: В Косово за сутки выявили 159 носителей коронавируса

07:50 23.10.2020 Риск заражения новым коронавирусом может быть снижен через использование зимних перчаток, заявил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев. Об этом: Вирусолог рассказал о роли зимних перчаток в защите от коронавируса

08:14 23.10.2020 Общее количество выявленных на территории Канады подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 2788 и превысило 209 тысяч. Об этом 28 июля сообщает канадский минздрав. Об этом: В Канаде число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 превысило 209 тыс

08:15 23.10.2020 Потеря обоняния и чувства вкуса являются главным симптомами заболевания COVID-19, что позволяет быстро и точно определить инфицирован ли человек, сообщил в своем Telegram-канале врач и телеведущий Евгений Комаровский. Читайте также: Доктор Комаровский назвал быстрый способ выявить заболевание COVID-19

08:17 23.10.2020 За истекшие 24 часа в Аргентине было выявлено свыше 16 тыс. случаев новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 23 октября сообщает минздрав страны. Читайте также: В Аргентине за сутки выявили свыше 16 тыс. случаев заражения коронавирусом

08:21 23.10.2020 Пик распространения коронавируса в Грузии ожидается в середине ноября, и тогда число выявленных сутки новых носителей коронавируса может достигать 5 тыс. Об этом, как сообщает пресс-служба минздрава Грузии, 22 октября рассказал глава Национального центра контроля заболеваний и общественного здравоохранения Амиран Гамкрелидзе на брифинге. Читайте подробнее: Врач рассказал о приближающемся пике распространения коронавируса в Грузии

08:23 23.10.2020 За последние сутки в Колумбии было выявлено свыше 8,5 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом и потому их общее количество превысило 990 тыс. Об этом 23 октября сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты страны на своей странице в соцсети в Twitter. Подробности в материале: В Колумбии число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 превысило 990 тыс

08:32 23.10.2020 За последние сутки на территории Алжира было выявлено 266 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 23 октября сообщил представитель правительственного научного комитета страны по мониторингу распространения коронавируса Джамель Фурар. Об этом: В Алжире за сутки выявили 266 случаев заражения SARS-CoV-2

08:33 23.10.2020 Медицинские работники, которые работают с пациентами с коронавирусной инфекцией, и в следующем году продолжат получать поддержку от государства. Правительство России приняло решение продлить федеральные доплаты до конца 2021 года. Об этом 23 октября сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в социальном блоке российского правительства. Читайте также: Российским медикам сохранят ковидные выплаты до конца 2021 года

08:35 23.10.2020 За истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 24,8 тысячи новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 23 октября сообщает минздрав страны. Подробности в материале: В Бразилии за сутки выявили свыше 24,8 тыс. случаев заражения коронавирусом

08:35 23.10.2020 134 новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявили в Абхазии в течение суток 22 октября. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2. Подробности в материале: В Абхазии за сутки выявили более 130 носителей коронавируса

08:40 23.10.2020 Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, в ходе заседания Совета Шечеринска поблагодарила организацию за предоставленные Скопье днем ранее 1,4 миллиона евро, предназначенные на закупку 60 аппаратов ИВЛ и дополнительного медицинского оборудования. Читайте также: Македония получит от НАТО €1,4 млн на борьбу с коронавирусом

09:04 23.10.2020 Из-за пандемии коронавируса на 2021 год перенесена очередная, третья консультативная встреча президентов республик Центральной Азии, которая должна была пройти в Бишкеке до конца нынешнего года. Об этом 23 октября сообщил министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов в интервью газете «Правда Востока». Читайте подробнее: Саммит глав стран Центральной Азии из-за пандемии перенесли на 2021 год

09:05 23.10.2020 Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди подвела итоги своей работы по защите индонезийских граждан в течение года, сообщает Kompas. Читайте также: МИД Индонезии отчитался о защите граждан в пандемию

09:16 23.10.2020 22 октября пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что около 304 иранцев умерли от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News. Читайте подробнее: COVID-19 унёс жизни 304 иранцев за последние 24 часа

09:18 23.10.2020 Жить в условиях пандемии всем придется минимум полгода, и поэтому защитная маска станет привычным атрибутом. Такое заявление, как сообщает пресс-служба правительства Грузии, 22 октября сделал руководитель Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе на брифинге. Об этом: Защитная маска станет привычной, как носовой платок — врач в Грузии

09:38 23.10.2020 «Неопровержимым фактом» назвал то, что Коммунистическая партия Китая (КПК) является «агрессивной преступной организацией», член Конгресса США Скотт Перри. Об этом он заявил в статье, опубликованной 22 октября в издании The Hill. По мнению политика-республиканца, его сограждане наконец осознали «исходящую от КПК угрозу для здоровья, безопасности и процветания Соединенных Штатов». Обвиняя коммунистическое государство в пандемии коронавируса, он призывает и США, имировое сообщество изменить подход к борьбе с КПК. Об этом: В Конгрессе США предложили признать Компартию КНР «преступной организацией»

09:43 23.10.2020 На пункте пропуска «Пограничный» в Приморье уже второй день бастуют дальнобойщики — китайские власти из-за коронавируса ужесточили правила въезда на свою территорию. Об этом: Дальнобойщики Приморья бастуют на пункте пропуска в Китай

09:54 23.10.2020 Число выявленных случаев заражения коронавирусом на Украине превысило 330 тыс. Читайте также: На Украине за сутки выявили более 7,5 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2

09:55 23.10.2020 Жителям Абхазии нужно проявить ответственность перед обществом и выполнять рекомендации по профилактике распространения коронавируса. Об этом говорится в телевизионном обращении президента республики Аслана Бжании, с которым он выступил 22 октября на канале Абхазского телевидения. Читайте также: Угроза коронавируса: президент Абхазии призвал население к ответственности

09:59 23.10.2020 Японские ученые Национального центра глобального здравоохранения и медицины: одним из последствий перенесенного заболевания, вызванного коронавирусом, является выпадение волос.

10:08 23.10.2020 23 октября состоится пресс-конференция премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, в ходе которой он объявит об ужесточении ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса. Об этом передает Dziennik. Об этом: В Польше введут ряд жестких ограничений из-за пандемии

10:10 23.10.2020 Украинский эпидемиолог назвал историю с «украинской» вакциной от коронавируса театральной постановкой членов окружения президента Украины Владимира Зеленского. Читайте также: Эксперт об «украинской» вакцине от COVID-19: лабораторная работа студентов

10:19 23.10.2020 В Грузии в течение последних суток выявили 1759 случаев заражения коронавирусом. Это новый антирекорд для страны, причем он обновляется четвертый день подряд. Сообщение об этом 23 октября опубликовали на правительственной интернет-площадке Stopcov.ge. Читайте также: В Грузии за сутки выявили 1759 случаев заражения коронавирусом

10:39 23.10.2020 Руководство Перу приняло решение не заключать юридически обязывающее соглашение о закупке вакцины от коронавируса шведско-британской фирмы AstraZeneca по причине отсутствия достаточного объёма её исследований. Об этом заявила министр здравоохранения Перу Пилар Массетти Солер. «Мы очень обеспокоены тем, чтобы получить вакцину [от коронавируса]. Все страны готовы идти на определенный риск, связанный с вакциной, но мы не можем слишком сильно рисковать», — цитирует Солер пресс-служба министерства. Об этом: Власти Перу отказались закупать вакцину от коронавируса AstraZeneca

10:39 23.10.2020 Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко: ситуация с распространением коронавируса в мире в последние недели серьезно ухудшается.

10:43 23.10.2020 Клиническая ситуация с коронавирусом в мире, наблюдаемая в последние недели, имеет тенденцию к ухудшению. Об этом в ходе международного межпартийного форума «ШОС+» заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. «К сожалению, клиническая ситуация по новой коронавирусной инфекции в мире в течение последних недель имеет тенденцию к существенному ухудшению. Пандемия COVID-19 выявила и проблемы в странах регулярности <…> предоставления населению плановых лечебных и профилактических мероприятий», — сказал Мурашко. Подробности в материале: Минздрав РФ заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом

11:03 23.10.2020 Наиболее эффективным средством от коронавируса на сегодняшний день является самозащита. Об этом в рамках выступления перед группой экспертов министерства здравоохранения Кубы заявил генеральный директор Национального института гигиены, эпидемиологии и микробиологии Рауль Перес. «Ежедневное обследование, строгий контроль гигиенических и санитарных мер в рабочих местах, использование маски, мытье и дезинфекция рук и поверхностей признаны ключевыми мерами по предотвращению распространения болезни», — сказал Перес. Читайте также: Кубинский эпидемиолог рассказал, как защититься от коронавируса

11:14 23.10.2020 В последние недели ситуация с распространением коронавирусной инфекцией в мире существенным образом ухудшается. Об этом 23 октября заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время своего выступления в формате онлайн на международном межпартийном форуме стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) «ШОС +». Об этом: Ситуация с SARS-CoV-2 в мире в последние недели ухудшается — Мурашко

11:44 23.10.2020 В США официально зарегистрирован первый препарат для лечения коронавирусной инфекции. Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США одобрило для этих целей противовирусный препарат «Ремдесивир» (торговое название Veklury). Об этом сообщается на сайте регулятора. Об этом: Применяемый Трампом препарат от COVID-19 впервые зарегистрирован в США

12:00 23.10.2020 Темпы распространения коронавируса во Франции существенно ускорились по сравнению с первой волной — научный советник правительства Франции Арно Фонтане.

12:11 23.10.2020 В Африканском Экспортно-импортном банке (Afrexim Bank) выразили готовность привлечь до $5 млрд для закупки вакцин от COVID-19 для африканских стран. Об этом: На закупку вакцин от COVID-19 в Африке могут выделить $5 млрд

12:19 23.10.2020 Представители Корейского агентства международного сотрудничества (KOICA) предоставят жителям Мьянмы предметы первой необходимости на сумму $300 тыс. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей агентства. Об этом: Агентство KOICA окажет гуманитарную помощь беженцам в Мьянме

12:22 23.10.2020 За минувшие стуки в рядах ВС Украины выявили 143 случая заражения коронавирусом, госпитализировали 29 человек. Об этом: В ВСУ за сутки выявили 143 случая заражения SARS-CoV-2

12:24 23.10.2020 Жителям Тбилиси, Кутаиси и Батуми «строго рекомендовано» носить маски не только в закрытых публичных пространствах, но и на улице. Об этом, как сообщает пресс-служба минздрава, 23 октября заявила глава администрации правительства Натия Мезвришвили на брифинге. Читайте подробнее: Жителям трех городов Грузии «строго рекомендовали» носить маски на улице

12:49 23.10.2020 В связи с нарушением министром здравоохранения Чехии Романом Прымулой жестких социальных ограничений, которые введены в стране из-за пандемии коронавируса, чешский премьер-министр Андрей Бабиш потребовал от главы минздрава страны подать в отставку. Об этом 23 октября глава правительства Чехии заявил на пресс-конференции. Читайте также: Глава правительства Чехии потребовал отставки главы минздрава страны

12:54 23.10.2020 Переболевшие коронавирусной инфекцией через некоторое время могут терять волосы. К такому выводу пришли сотрудники японского Национального центра глобального здравоохранения и медицины, итоги их исследования опубликованы в журнале Open Forum Infectious Diseases. Один из исследователей Синъитиро Мориока предположил, что потеря волос связана с психологическим стрессом из-за долгого лечения инфекции. Читайте также: Учёные предупредили о выпадении волос из-за COVID-19

13:06 23.10.2020 Бывший вице-президент Индонезии Юсуф Калла предложил в Ватикане наградить медицинских экспертов, которым удалось найти лекарство от COVID-19, сообщает Kompas. Читайте подробнее: Экс-вице-президент Индонезии предложил наградить создателей COVID-вакцины

13:15 23.10.2020 По итогом трёх кварталов 2020 года российские дилеры реализовали около 15 тыс. новых мотоциклов — на 22% больше, чем за такой же период год назад. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат». Традиционно продажи байков идут более активно весной, однако в нынешнем году эпидемия коронавируса сломала данную тенденцию. Читайте также: В России выросли продажи новых мотоциклов

13:45 23.10.2020 83-летняя мать депутата Верховной рады Украины Юлии Тимошенко заболела COVID-19. Об этом: Мать Юлии Тимошенко заболела COVID-19 — РБК

13:57 23.10.2020 Президент Индонезии Джоко Видодо попросил региональное правительство принять участие в борьбе с коронавирусом, в том числе принять участие в формировании позитивного облика в отношении борьбы с пандемией, сообщает CNN Indonesia. Подробности в материале: Глава Индонезии попросил региональное правительство бороться с COVID-19

13:58 23.10.2020 Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что ВВП Франции в последнем триместре 2020 года может существенно упасть из-за введения новых «антикоронавирусных» ограничений. В своем интервью журналу Le Figaro министр заявил, что несмотря на «значительный подъем экономической активности в третьем триместре», ограничения, введенные для борьбы с вирусом SARS-CoV-2 в 54 департаментах Франции, спровоцируют «существенное падение в декабре 2020 года». Напомним, 22 октября премьер-министр Франции Жан Кастексобъявил о введении с 23 октября комендантского часа в 54 департаментах Франции из-за распространения вируса SARS-CoV-2. Об этом: Глава минфина Франции анонсировал снижение ВВП страны из-за пандемии

14:06 23.10.2020 Киргизия может вновь столкнуться с дефицитом лекарств при лечении COVID. Об этом: Запаса лекарств против COVID-19 в Киргизии хватит лишь на 10 тысяч человек

14:08 23.10.2020 Когда 8 октября в Швеции для ресторанов, баров и кафе было сделано исключение, позволяющее принимать более 50 человек одновременно, повсюду начали открываться ночные клубы. Однако теперь после того, как в средствах массовой информации и социальных сетях появлялись фотографии переполненных развлекательных заведений, правительство Швеции вновь взяло курс на ужесточение карантинных ограничений на фоне продолжающейся пандемии. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter. Теперь в Швеции снова запрещено проводить дискотеки и концерты в ресторанах, барах, кафе и ночных клубах с участием более 50 человек. В правительстве посчитали, что увеселительные заведение не смогли организовать свою работу таким образом, чтобы препятствовать распространении коронавируса. «У нас круглосуточно работает медперсонал. Какое же неуважение, когда тот же самый персонал открывает газеты и видит в них нашумевшие фотографии из ночных клубов», — заявил премьер-министр Стефан Лёвен. Об этом: В Швеции ужесточили карантинные ограничения

14:17 23.10.2020 Правительство Швеции вновь принялось за ужесточением мер по инфекционному контролю, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции. Первыми под удар попал владельцы ночных заведений, — теперь им запрещено проводить развлекательные мероприятия, число участников которых превышает 50 человек. Однако владельцы баров и ночных клубов предупреждают, что ограничения сродни закрытию бизнесов и, как следствие, увольнению персонала. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter. «Если дело идет к тому, что нам не позволяют пропустить более 50 человек, нам придется закрываться, и персонал, к сожалению, останется без работы», — заявил менеджер ночного клуба в Гётеборге Йохан Дельдехог. Но это еще не все, — правительство идет дальше и предлагает рассмотреть ограничение, согласно которому в ресторанах максимальное число посетителей за столом будет ограничено компанией из восьми человек. По словам Дельдехога, это явный признак того, что вскоре работа отрасли будет подвержена серьезным ограничениям. Читайте подробнее: Бизнесмены в Швеции выступили против ограничения работы ночных клубов

14:18 23.10.2020 После объявления о снятии ограничений для людей старше 70 лет многие жители Швеции задаются вопросом, что будет с празднованием Рождества в условиях продолжающейся пандемии коронавируса. Однако на помощь озадаченным шведам поспешил государственный эпидемиолог Андерс Тегнелл, который положительно отнесся к проведению праздника в узком семейном кругу. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter. «Если это связано с вашими близкими родственниками, вы должны учитывать, что это очень небольшой риск — и риск, на который, по мнению многих, стоит пойти», — обрадовал Тегнелл. Сейчас в Швеции люди в возрасте 70 лет и старше должны соблюдать те же рекомендации, что и остальное общество. В свою очередь, Тегнелл объяснил, как следует это интерпретировать и провести Рождество всей семьей. «Небольшой семейный праздник с детьми и внуками, особенно если соблюдается социальная дистанция, конечно же, не несет в себе серьезных рисков», — заявил эпидемиолог. Читайте подробнее: Эпидемиолог Швеции о встрече Рождества во время пандемии: «Небольшой риск»

14:18 23.10.2020 За последние сутки в Киргизии зафиксировано 582 новых случаев COVID, 324 пациента выздоровело. Об этом: В Киргизии число новых случаев коронавируса выросло до 582 за сутки

14:22 23.10.2020 В Узбекистане фиксируют повторные случаи заражения коронавирусом, сообщает 23 октября оперштаб.

14:25 23.10.2020 В общей сложности у 30 заключенных в тюрьме на острове Бали обнаружили коронавирус, сообщает Detik. Читайте подробнее: Коронавирус обнаружили у десятка заключенных на Бали

14:28 23.10.2020 В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают выписывать из больниц военнослужащих, у которых ранее был выявлен COVID-19. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны. Читайте подробнее: В Южной Корее от COVID-19 вылечили ещё четырёх военнослужащих

14:32 23.10.2020 Представитель Европейского центра профилактики и контроля заболеваний Агорица Бака заявила, что нынешняя эпидемиологическая ситуация в европейских странах является «второй волной». Об этом сообщила новостная служба Sveriges Radio. «То, что мы сейчас наблюдаем, явно является второй волной заражения (коронавирусной инфекцией — прим. ИА REGNUM), и мы ожидаем, что ситуация ухудшится», — заявила Бака. В отчете ведомства также говорится, что с августа распространение коронавирусной инфекции неуклонно росло, а в последние недели резко усилилось. Странами, в которых наблюдается большое число вновь подтвержденных случаев инфицирования являются Чехия, Бельгия, Франция, Испания. Недавно к ним присоединилась Италия. «Пока что уровень смертности ниже, чем во время весны этого года, и мы стали лучше лечить заболевание», — констатирует Бака. Об этом: В ЕС назвали ситуацию с COVID-19 «второй волной»

14:39 23.10.2020 Несанкционированные протестные акции, которые начались в Белоруссии после выборов президента страны, состоявшихся 9 августа, стали причиной роста числа выявляемых ежесуточно случаев заражения коронавирусом. Об этом 23 октября заявил белорусский президент Александр Лукашенко, его слова приводит агентство БелТА. Читайте подробнее: Протесты в Минске стали причиной распространения SARS-CoV-2 — Лукашенко

14:42 23.10.2020 По прогнозу эпидемиологов в Грузии в ближайшее время постоянно будет обновляться антирекорд по числу выявленных случаев заражения коронавирусом. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 23 октября рассказал министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе. Читайте подробнее: В Грузии ожидаются новые COVID-рекорды — минздрав

14:53 23.10.2020 В Агентстве общественного здравоохранения Швеции выступили с инициативой изолировать постояльцев зараженных коронавирусной инфекцией постояльцев домов престарелых, страдающих деменцией. Об этом сообщила новостная служба Sveriges Radio. Главный юрисконсульт ведомства Битте Брастад считают, что люди с деменцией не понимают, что они заражают других пожилых людей, включенных в группу риска. Напомним, что ранее в Швеции уже поступали сообщения о том, что некоторые сотрудники домов престарелых запирали инфицированных коронавирусом стариков в комнатах. Однако согласно действующему шведскому законодательству, такая принудительная изоляция может проводиться только в учреждениях, подотчетных не муниципальным, а региональным властям, например, в больницах. Подробности в материале: В Швеции намерены изолировать людей с деменцией, зараженных SARS-CoV-2

14:58 23.10.2020 Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что новые меры, введенные в стране для борьбы с SARS-CoV-2, в том числе комендантский час, обойдутся государственному бюджету в 2 миллиарда евро. Выступая на радиостанции Europe 1, министр заявил, что, «если принять во внимание все департаменты, где комендантский час будет действовать в течение полутора месяцев, нам придется потратить дополнительно чуть более двух миллиардов евро». «Волноваться не о чем, при распределении расходов мы учитывали санитарный риск», — добавил Ле Мэр. Напомним, 22 октября премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил о введении с 23 октября комендантского часа в 54 департаментах Франции из-за распространения вируса SARS-CoV-2. Читайте подробнее: Глава минфина Франции оценил введение комендантского часа в 2 млрд евро

14:58 23.10.2020 ️Заражение коронавирусом связали со снижением умственных способностей. ТГ-канал «Раньше всех. Ну почти» пишет: «Когнитивные способности некоторых переболевших ухудшились так, будто они постарели на 10 лет, статью с описанием работы опубликовала электронная научная библиотека medRxiv».

15:15 23.10.2020 В Швеции за сутки жертвами COVID-19 стали еще три человека. Такие данные 23 октября обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику. В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 5 933 человека. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 110 594 человека. За последние 24 часа их число увеличилось на 1 625 человек. По состоянию на 23 октября, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 40 пациентов с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находятся в реанимационных отделениях и получают медицинскую помощь. Всего за время пандемии в стране интенсивной терапии подверглись 2 663 пациента. Читайте подробнее: В Швеции за сутки от COVID-19 скончались три человека

15:26 23.10.2020 Московская абхазская диаспора в октябре перечислила Гудаутскому госпиталю в Абхазии 1,9 млн рублей на доплаты медикам, работающим с пациентами с COVID-19. Сообщение об этом 22 октября было опубликовано на сайте диаспоры. Об этом: Надбавку медикам «ковидного» госпиталя в Абхазии оплатила диаспора в Москве

15:33 23.10.2020 Партия «Единая Грузия» начала собор подписей под требованием к правительству страны признать пандемию коронавируса форс-мажором. Об этом, как передает телеканал «Рустави 2», 23 октября сообщила председатель партии Нино Бурджанадзе. Читайте подробнее: Бурджанадзе призвала правительство Грузии признать пандемию форс-мажором

15:34 23.10.2020 За последние 24 часа на территории США было выявлено свыше 72 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 23 октября сообщает университет Джона Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире. Об этом: В США за сутки выявили свыше 72 тыс. случаев заражения коронавирусом

15:37 23.10.2020 Финский клуб «Йокерит», выступающий в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), ушёл на карантин. Причиной стали положительные тесты на коронавирус у четырёх представителей команды. Подробности в материале: Хоккейный клуб «Йокерит» ушёл на карантин

15:42 23.10.2020 Представители Южной Кореи и Индии подписали меморандум о взаимопонимании, в рамках которого договорились укрепить двустороннее сотрудничество и обмен специалистами между учреждениями, сообщает Yonhap News. Читайте также: Южная Корея и Индия намерены укреплять двустороннее сотрудничество

16:05 23.10.2020 В связи с тем, что в Грузии сильно выросли показатели распространения коронавируса, она теперь находится в «красной зоне». Об этом, как сообщает пресс-служба минздрава страны, 23 октября заявил руководитель Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе на брифинге. Читайте подробнее: Врач о коронавирусе в Грузии: «Перешли из «оранжевой» в «красную зону»

16:10 23.10.2020 Экспорт нефти вряд ли вернется к тем уровням, которые были до пандемии коронавируса. Об этом заявил доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Каленов. Читайте также: Пандемия оказалась не единственной причиной спада мирового спроса на нефть

16:15 23.10.2020 Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что в ближайшем будущем будут представлены новые инструменты поддержки для отраслей, наиболее пострадавших от последствий ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Об этом сообщает Polskie Radio 24. Об этом: В Польше пообещали поддержать пострадавшие из-за пандемии отрасли

16:16 23.10.2020 Президент Украины Владимир Зеленский объявил о планах построить в стране пять медгородков. Читайте подробнее: Зеленский анонсировал строительство пяти медицинских городков

16:26 23.10.2020 Лидер польской партии «Союз демократических левых», депутат Сейма Кшиштоф Гавковский заявил, что слишком жесткие ограничительные меры в борьбе с пандемией способны нанести серьезный удар по экономике республики, последствия которого будут ощущаться еще 10 лет. Об этом 23 октября передает Polskie Radio 24. Читайте подробнее: «Миллионы безработных» — в Польше оценили вероятные последствия пандемии

16:28 23.10.2020 Четыре футболистки женской сборной Польши заражены коронавирусом. При этом, в пятницу, 23 октября, «бело-красные» сыграют в Варшаве против сборной Азербайджана, а во вторник 27 октября запланирован матч на выезде со сборной Молдавии. Игры пройдут в рамках отбора на Чемпионат Европы. Об этом передает Polskie Radio 24. Читайте также: У ряда футболисток сборной Польши выявили коронавирус

16:36 23.10.2020 Снижение налоговых поступлений в бюджет Монголии среди прочих связано с действиями властей, направленными на поддержку предприятий в условиях пандемии. Подробности в материале: В Монголии налоговые поступления снизились на 19,2%

16:58 23.10.2020 «Мега-митинг» планировалось провести 25 октября на трёх площадках в центре Минска, которые с августа занимают противники правления Александра Лукашенко. В частности, планировалось собрать военных, учителей, врачей и других бюджетников около стелы «Минск — город-герой», а также на площадях Независимости и Октябрьской. Госагитпроп получил задания осветить собрания поддерживающих политику властей в количестве до полумиллиона человек (в Минске проживает около 2 млн человек). Начались подготовительные работы, которые теперь сворачиваются — демонтируются и вывозятся конструкции, отменяются заявки и так далее. Формальный предлог отмены — боязнь распространения коронавируса. Весной, на пике пандемии, это не остановило Лукашенко от проведения общереспубликанского субботника и «Парада Победы» 9 мая. Читайте подробнее: Белоруссия: суперпровал «мега-митинга» в честь Лукашенко

17:28 23.10.2020 Черногория получит 20 аппаратов ИВЛ от целевого фонда НАТО для реагирования на пандемию коронавируса. Как пишет издание Pobjeda, аппараты будут доставлены в ближайшее время, как только будут завершены процедуры доставки с властями Черногории. Читайте подробнее: НАТО отправляет в Черногорию 20 аппаратов ИВЛ

17:57 23.10.2020 Черногория занимает 10-е место в мире по числу носителей коронавируса на 100 тысяч населения, сообщает ресурс Worldmeters. Об этом: Черногория занимает десятое место в мире по числу заражений коронавирусом

19:31 23.10.2020 По даннымна 23 октября, в Италии умерли37 059человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на91(днем ранее — на136). Выздоровели 261 808 человек, за сутки этот показатель увеличился на2352(днем ранее — на2082). Число подтвержденных носителей выросло нарекордные 19 143(днем ранее — на16 079), самый высокий за всё время эпидемии показатель фиксируется третий день подряд. Подробности в материале: В Италии зафиксирован новый рекорд по коронавирусу

19:35 23.10.2020 Носители коронавируса занимают лишь 15% мест в палатах и отделениях интенсивной терапии в Италии, сообщил комиссар правительства Италии по вопросам борьбы с эпидемией Доменико Аркури. После того, как будут введены в строй дополнительные 1660 мест, оборудованные аппаратами ИВЛ, этот показатель сократится до 11%, добавил он. Читайте также: Носители коронавируса в Италии занимают 15% мест для интенсивной терапии

19:39 23.10.2020 Министр по делам регионального развития Италии Франческо Боччья заразился коронавирусом.Симптомов у Боччьи нет, он находится на домашней самоизоляции и продолжает работать, сообщили в министерстве.Несколькими днями ранее стало известно о том, что тест на коронавирус с положительным результатом сдала жена министра. Читайте также: Коронавирус проник в правительство Италии

19:43 23.10.2020 За последние сутки в североитальянском регионе Ломбардия (Милан) было зафиксировано около 5000 новых случаев заражения коронавирусом, заявил глава региона Аттилио Фонтана. Вирус вновь распространяется агрессивно, только в Милане зафиксировано 3000 новых случаев, отметил губернатор. Еще две недели назад, 7−10 октября, такое количество заражений за сутки (около 5000) фиксировалось на всей территории Италии. Подробности в материале: Губернатор Милана сообщил о резком росте числа заражённых

19:48 23.10.2020 Южноитальянский регион Кампанья находится «в шаге от трагедии», и власти продолжат ужесточать ограничения, заявил губернатор Винченцо Де Лука.Нынешних мер (в том числе комендантского часа с 23 до 5 часов) недостаточно, а новые должны быть утверждены немедленно, считает глава региона. В последние сутки в Кампанье было зафиксировано 2280 новых случаев заражения, это самый высокий показатель за всё время эпидемии.Власти региона готовятся «закрыть всё» на 30−40 дней, только так можно избежать «очередей из грузовиков с гробами», добавил Де Лука. Об этом: Губернатор Неаполя анонсировал месячный карантин

19:51 23.10.2020 Правительство Италии должно повторно остановить всю экономическую и общественную активность в стране, заявил глава региона Кампанья (Неаполь) Винченцо Де Лука. Взрывной рост числа новых заражений показывает, что избранный правительством страны способ (доверять регионам вводить «фрагментарные» карантины) не работает, считает губернатор. В Неаполе решение «об остановке всего» будет принято в самое ближайшее время, добавил Де Лука. Подробности в материале: Власти Неаполя призывают остановить экономику Италии

19:55 23.10.2020 Губернатор североитальянского региона Ломбардия (Милан) Аттилио Фонтана обратился к жителям с очередным призывом неукоснительно соблюдать все ограничительные меры. В нынешней ситуации нужно уважать сокращение пространства собственной свободы, хотя это никому не нравится и нравиться не может, отметил Фонтана. Также он призвал пожилых людей и граждан с хроническими болезнями по возможности не покидать своих домов. В числе новых ограничительных мер, утвержденных в Ломбардии в последние дни, — комендантский час с 23:00 до 5:00, штрафы в 3000 евро для его нарушителей, перевод старшеклассников на дистанционный формат обучения. Об этом: Глава Милана призвал граждан пожертвовать свободой

19:58 23.10.2020 В мире за последние сутки выявлено 445 419 новых инфицированных коронавирусом, что является самым высоким показателем за всё время с начала пандемии, сообщает Всемирная организация здравоохранения. Подробности в материале: ВОЗ зафиксировала новый рекорд суточного прироста инфицированных SARS-CoV-2

19:59 23.10.2020 Группа из 100 итальянских ученых направила обращение к президенту страны Серджо Маттарелле и премьер-министру Джузеппе Конте и призвала их ужесточить антикоронавирусные ограничения. Профессоры и доценты университетов Италии полагают, что такое решение должно быть принято правительством в ближайшие 2−3 дня, иначе ежедневный счет погибшим снова пойдет на сотни, а остановки экономики избежать все равно не удастся. Читайте подробнее: 100 учёных призвали власти Италии ужесточить ограничения

20:11 23.10.2020 МВД Италии готово к ужесточению проверок соблюдения антикоронавирусных ограничений, заявила глава ведомства Лучана Ламорджезе. Как только представители местных властей в том или ином регионе попросят об усилении контроля, он будет усилен, отметила она. Победа над коронавирусом возможна только при совместном вкладе и граждан, и властей всех уровней, добавила Ламорджезе. Подробности в материале: В МВД Италии готовы к ужесточению режима проверок

20:14 23.10.2020 Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в очередной раз призвал граждан страны соблюдать антикоронавирусные ограничения. Победа над эпидемией будет возможна только в том случае, если сознательность и ответственность проявит каждый, сказал Конте. Италия должна сделать всё, чтобы избежать повторной остановки всей экономической и общественной деятельности по образцу весны 2020 года, добавил он. Читайте также: Премьер Италии не теряет надежду обойтись без карантина

20:23 23.10.2020 В миланском выставочном комплексе вновь начал работать спецгоспиталь для зараженных коронавирусом. В оборудованные весной 2020 года помещения уже прибыли 6 первых пациентов, к началу ноября их смогут принимать уже 45. Читайте также: Специальный COVID-госпиталь Милана возобновил приём пациентов

20:54 23.10.2020 За предыдущие сутки в Черногории зарегистрировано 177 новых случаев заражения коронавирусом, а еще 285 человек выздоровели, сообщает 23 октября институт общественного здравоохранения. Читайте также: В Черногории снижается число заразившихся коронавирусом

20:59 23.10.2020 В Турции за последние сутки зафиксировано 2165 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё 74 пациента с COVID-19, сообщает министерство здравоохранения страны. Читайте подробнее: В Турции за сутки выявлено 2,1 тысячи случаев заражения коронавирусом

21:21 23.10.2020 Президент Франции Эммануэль Макрон предложил жителям страны смириться с мыслью о том, что им «придется жить с коронавирусом минимум до следующего лета». Об этом в пятницу, 23 октября, сообщает Reuters. Подробности в материале: Франции «придется жить с коронавирусом до следующего лета» — Макрон

21:24 23.10.2020 На заседании правительственной координационной комиссии по инспекционному надзору Сербии 23 октября была создана рабочая группа для координации республиканского контроля мер по предотвращению распространения коронавируса. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS. Подробности в материале: К борьбе с коронавирусом подключатся все инспекционные службы Сербии

21:29 23.10.2020 Во Франции за последние сутки выявлено 42 032 новых инфицированных коронавирусом, что является рекордным показателем за весь период с начала эпидемии в стране. Читайте также: Франция второй в Евросоюзе преодолела отметку в миллион больных COVID-19

21:39 23.10.2020 Во Франции всего за время пандемии умерли 34 508 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель увеличился на 300 пациентов. Об этом в пятницу, 23 октября, свидетельствуют данные французской санитарной службы. Подробности в материале: Во Франции вторые сутки выявляют более 40 тысяч заражённых SARS-CoV-2

22:25 23.10.2020 Испытания вакцины AstraZeneca в США ранее были приостановлены из-за побочных эффектов. 21 октября в Бразилии умер участник испытаний, однако компания уверяет, что он получал плацебо. Читайте подробнее: AstraZeneca возобновила испытания в США, несмотря на смерть волонтера — WSJ

23:15 23.10.2020 Посещаемость Эйфелевой башни в Париже упала в 10 раз из-за распространения вируса SARS-CoV-2. Об этом: Посещаемость Эйфелевой башни упала в 10 раз из-за пандемии — Le Figaro

23:46 23.10.2020 Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что пока правительство страны не планирует вводить новые «антикоронавирусные» ограничения, несмотря на рост числа заражений. Об этом в пятницу, 23 октября, сообщает France Info. Читайте подробнее: Введения более жестких «антикоронавирусных» мер не планируется — Макрон

00:46 24.10.2020 Решение уйти на домашний карантин из-за контакта с заразившимся новым коронавирусом принял премьер-министр Болгарии Бойко Борисов. Об этом сообщил на своей странице Facebook. Об этом: В Болгарии на карантин ушел глава правительства

01:24 24.10.2020 В Марокко количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 190 тысяч, сообщает пресс-служба минздрава королевства. Об этом: В Марокко число случаев заражения коронавирусом превысило 190 тыс

01:28 24.10.2020 Удаленный режим работы потребовалось выбрать главе МИД Эстонии Урмасу Рейнсалу, который ушел на карантин после контакта с заразившимся новым коронавирусом. Об этом министр сообщил на своей странице в Facebook. Читайте также: Глава МИД Эстонии ушел на домашний карантин

01:47 24.10.2020 Вице-президент Колумбии Марта Люсия Рамирес получила положительный результат теста на выявление коронавирусной инфекции. Об этом политик сообщила на своей странице в Twitter. Читайте подробнее: Вице-президент Колумбии заразился коронавирусом

02:22 24.10.2020 Медицинские службы Бразилии зафиксировали за последние сутки 30 026 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, с начала пандемии в стране были зарегистрированы 5 353 656 подобных фактов. Об этом на своем сайте сообщает бразильский минздрав. Об этом: В Бразилии за сутки выявили более 30 тысяч случаев заражения коронавирусом

02:22 24.10.2020 Демонстрация против ограничительных мер в Неаполе, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции, переросла в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов, сообщает агентство ANSA. Подробности в материале: В Неаполе протесты против карантина переросли в столкновения с полицией

02:50 24.10.2020 Чрезвычайно трудными станут для всего мира несколько ближайших месяцев из-за ситуации с пандемией нового коронавируса, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на пресс-конференции. Об этом: Глава ВОЗ заявил, что ближайшие месяцы будут очень трудными из-за пандемии

03:38 24.10.2020 В Канаде за прошедшие сутки выявили 2360 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба канадского минздрава. Подробности в материале: В Канаде за сутки выявили более 2,3 тыс. зараженных коронавирусом

03:39 24.10.2020 В Берлине с 24 октября вступили в силу новые правила ношения защитных масок, впервые с начала пандемии предписывающие жителям столицы носить средства защиты в ряде мест на открытом воздухе, а также везде, где невозможно соблюдать дистанцию в полтора метра. Также в два раза сокращается лимит собраний граждан. Читайте также: В Берлине ужесточили масочный режим

03:55 24.10.2020 За последние сутки на территории США было выявлено более 71 тысячи новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом. Об этом 23 октября сообщает Университет Джона Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире. Об этом: В США за сутки выявили более 71 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2

04:21 24.10.2020 Пациенты, переболевшие COVID-19, демонстрируют в дальнейшем снижение когнитивных функций, в частности, им становится труднее решать задачи, требующие умственных усилий. К таким выводам пришли нейрофизиологи из Великобритании, которые провели исследование в рамках проекта Great British Intelligence Test. Подробности в материале: Британские учёные выявили умственную деградацию у перенёсших COVID-19

04:52 24.10.2020 В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 77 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний. Подробности в материале: В Южной Корее за сутки выявили менее ста зараженных коронавирусом

05:43 24.10.2020 В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили 11 случаев заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава. Читайте также: В Новой Зеландии выявили 11 случаев заражения коронавирусом за сутки

06:13 24.10.2020 В Аргентине продлили карантинные ограничения из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции до 8 ноября, заявил президент страны Альберто Фернандес в ходе посещения провинции Мисионес. Подробности в материале: В Аргентине продлили ограничения из-за коронавируса

06:21 24.10.2020 Заявление об отставке по собственному желанию не намерен подавить министр здравоохранения Чехии Роман Прымула, несмотря на призыв чешского премьер-министра Андрея Бабиша. Об этом глава ведовства заявил журналистам. Ранее Прымулу обвинили в нарушении карантинных мер. Об этом: Министр здравоохранения Чехии отказался добровольно уйти в отставку

06:35 24.10.2020 Применение противомалярийного препарата гидроксихлорохина для лечения заболевания COVID-19 на территории Франции запретило Французское фармацевтическое агентство (ANSM), сообщается на его сайте. Об этом: Во Франции запретили использование гидроксихлорохина для лечения COVID-19

07:07 24.10.2020 В Чили за прошедшие сутки выявили 1773 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба чилийского минздрава. Подробности в материале: В Чили число случаев заражения коронавирусом приблизилось к 500 тыс

07:09 24.10.2020 По меньшей мере 998 942 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2 выявили в Колумбии с начала пандемии, включая подтвержденные за последние сутки — 8672. Об этом сообщает аргентинское министерство здравоохранения на своем сайте. Читайте также: В Колумбии число случаев заражения коронавирусом приблизилось к миллиону

07:41 24.10.2020 Общее число летальных исходов от осложнений при заболевании COVID-19 в Перу увеличилось на 46 и достигло 34 033 случая. Об этом сообщает перуанский минздрав на своем официальном сайте. Подробности в материале: В Перу число умерших от осложнений при COVID-19 превысило 34 тысячи

07:50 24.10.2020 Предположение сотрудников японского Национального центра глобального здравоохранения и медицины о том, что при заболевании коронавируса может начаться выпадение волос, вызвало бурное обсуждение среди пользователей сети. Граждане оставили соответствующие комментарии 23 октября в сервисе Яндекс.Новости. Подробности в материале: В сети обсудили выпадение волос при заболевании коронавирусом

07:50 24.10.2020 Отметим, что страна занимает первое место среди стран Западных Балкан по смертности среди пациентов с COVID-19. За последнюю неделю в Македонии было выявлено свыше 3,5 тысяч случаев заражения коронавирусом, суточная смертность среди пациентов с COVID-19 продолжает возрастать и 18 октября вновь достигла отметки в 10 человек. Об этом: В Македонии за сутки выявили 518 носителей коронавируса

07:51 24.10.2020 По данным министерства здравоохранения страны, всего в Албании был выявлен 18 556 случай заражения коронавирусом. 10 456 человек уже излечились от COVID-19. 469 пациентов скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За прошедшие сутки умерли четверо пациентов с COVID-19, среди них юноша в возрасте 21 года. Лечение от COVID-19 проходит 7 621 человек, из них чуть менее половины приходится на Тирану. На стационарном лечении находятся 260 пациентов, 15 из них проходят интенсивную терапию, шестеро из них подключены к аппаратам ИВЛ, остальные проходят лечение на дому. Читайте также: В Албании скончался 21-летний юноша с COVID-19

07:51 24.10.2020 Число ежедневно выявляемых случаев заражения в Косово превысило планку в сто заражений и постепенно увеличивается. Тем не менее, смертность среди пациентов с COVID-19 в Косово держится почти на нулевом уровне, а темпы распространения инфекции в Косово в 2−4 раза ниже, чем в соседних Албании и Северной Македонии. Подробности в материале: В Косово за сутки выявили 169 носителей коронавируса

08:03 24.10.2020 Из Московской области в Южную Осетию началась переброска мобильного многопрофильного госпиталя Западного военного округа (ЗВО) для помощи республике в лечении больных с COVID-19. Об этом 24 октября сообщает пресс-служба ЗВО Минобороны РФ. Читайте также: В Южную Осетию началась переброска госпиталя Минобороны РФ

08:34 24.10.2020 Тест голкипера лондонского футбольного клуба «Кристал Пэлас» Джека Батлэнда показал положительный результат. Об этом 24 октября сообщает ВВС. Читайте также: Голкипер ФК «Кристал Пэлас» Батлэнд заразился коронавирусом

08:50 24.10.2020 Министр здравоохранения Северной Македонии Венко Филипче поблагодарил представителей ЕС и европейских государств за помощь в борьбе с пандемией и сообщил о мерах, применяемых правительством Северной Македонии для борьбы с инфекцией и поддержки граждан в условиях кризиса. Политик подчеркнул важность сотрудничества с Евросоюзом в борьбе с COVID-19 для стран Западных Балкан. По словам Филипче, в условиях пандемии система здравоохранения страны была реорганизована. Об этом: Страны-участниц Берлинского процесса обменялись опытом борьбы с COVID-19

09:12 24.10.2020 Президент Северной Македонии Стево Пендаровски подчеркнул, что пандемия COVID-19 не стало препятствием для двустороннего сотрудничества. Подробности в материале: Заев назвал Косово важнейшим экономическим партнером Северной Македонии

09:31 24.10.2020 На Украине суточный прирост выявленных случаев инфицирования SARS-CoV-2 составил 7014 новых случаев. Об этом свидетельствую данные специализированного ресурса СНБО Украины, обновленные 24 октября. Читайте также: На Украине за сутки от осложнений COVID-19 скончались 125 человек

09:58 24.10.2020 В Узбекистане по состоянию на утро 24 октября зарегистрировали 112 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения. Подробности в материале: В Узбекистане в период пандемии выявили почти 65 тыс заражений SARS-CoV-2

10:00 24.10.2020 23 октября пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что около 335 иранцев умерли от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA. Подробности в материале: В Иране COVID-19 унёс жизни 335 человек за последние сутки

10:00 24.10.2020 По словам дипломата, в Албании Фабер проводила рабочией стречи со множеством чиновников и коллег, родственников, друзей и близких людей, причем на каждой из этих встреч, рабочих и не очень, носила маску и даже соблюдала социальную дистанцию. Однако этого оказалось недостаточно. Читайте подробнее: Посол Албании в США заразилась коронавирусом

10:20 24.10.2020 556 новых случаевинфицирования коронавирусом было зарегистрировано за сутки в Киргизии, сообщает 24 октября пресс-служба штаба по борьбе с COVID-19. Читайте также: В Киргизии в пандемию SARS-CoV-2 выявили более 55 тысяч инфицированных

10:30 24.10.2020 Президент Польши Анджей Дуда заразился коронавирусом SARS-CoV-2. Подробности в материале: Президент Польши Анджей Дуда заразился коронавирусом SARS-CoV-2

11:26 24.10.2020 Менеджер российского бойца смешанного стиля (ММА), являющегося чемпионом промоушна Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) в легком весе, Хабиба Нурмагомедова — Али Абдель-Азиз, — заразился коронавирусной инфекцией. Он сообщил об этом 24 октября на своей странице в соцсети Instagram. Подробности в материале: Менеджер Хабиба Нурмагомедова заразился коронавирусом

11:52 24.10.2020 Американский хавбек команды «Шальке 04» из Гельзенкирхена Уэстон Маккенни, играющий на правах аренды за туринскую команду «Ювентус», вылечился после заражения коронавирусом. Об этом 24 октября сообщает пресс-служба туринского клуба. Читайте также: Полузащитник «Ювентуса» Маккенни выздоровел после заражения коронавирусом

14:00 24.10.2020 В Белоруссии по состоянию на 24 октября выявили 91 978 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения. Читайте также: В Белоруссии за сутки выявили 811 случаев инфицирования коронавирусом

14:08 24.10.2020 В Словении 24 октября за последние 24 часа было подтверждено 1963 новых случая заражения коронавирусом, что на 300 больше, чем за день до этого. 18 граждан Словении скончались от коронавируса. Министр иностранных дел Словении Анже Логар также имеет положительный результат ПЦР-теста на коронавирус. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list. Об этом: Министр иностранных дел Словении заразился коронавирусом

14:10 24.10.2020 Исполнительный комитет Союза независимых социал-демократов (далее — СНСД) принял решение приостановить агитационную деятельность и митинги в рамках кампании «Воссоединение для Сербии» для усиления своих позиций на предстоящих местных выборах в Боснии и Герцеговине из-за ухудшающейся эпидемиологической ситуации стране. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz. Читайте также: Главная сербская партия Боснии приостановила агитацию из-за коронавируса

15:11 24.10.2020 Лидер партии «Слуга народа» Александр Корниенко, ранее заболевший COVID-19, сообщил, что его выписали из больницы. Об этом он написал 24 октября на своей странице в социальной сети Facebook. Читайте также: COVID-19: главу партии «Слуга народа» выписали из больницы

15:16 24.10.2020 Намеченный на январь 2021 года ралли-марафон «Африка Эко Рейс» отменен из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом 24 октября говорится в заявлении руководителя марафона Жана-Луи Шлессера, которое обнародовано пресс-службой ралли. Читайте подробнее: Ралли-марафон «Африка Эко Рейс» 2021 года отменен из-за пандемии

15:17 24.10.2020 В Казахстане за сутки зарегистрировали 164 лабораторно подтвержденных случая инфицирования коронавирусом, а также у 165 человек выявлены симптомы инфицирования SARS-CoV-2 при том, что результат теста на коронавирусную инфекцию у них отрицательный, сообщили 24 октября в пресс-службе министерства здравоохранения. Читайте подробнее: В Казахстане за сутки подтвердили 164 случая инфицирования SARS-CoV-2

15:49 24.10.2020 В вооруженных силах Украины за сутки выявили 131 новый случай инфицирования коронавирусной инфекцией, сообщает 24 октября пресс-служба командования медицинских сил ВСУ. Подробности в материале: В ВСУ за сутки выявили 131 инфицированного коронавирусом

16:01 24.10.2020 На территории США за последние сутки было выявлено более 83 тыс. новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом. Об этом 24 октября сообщает Университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире. Подробности в материале: В США за сутки выявили более 83 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2

17:03 24.10.2020 Ситуация с SARS-CoV-2 на территории Российской Федерации стабилизируется не ранее чем через месяц. Об этом 24 октября заявил врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков в интервью РИА Новости. Об этом: Инфекционист спрогнозировал сроки стабилизации ситуации с SARS-CoV-2 в РФ

19:10 24.10.2020 Мэр Киева Виталий Кличко заразился SARS-CoV-2. Об этом 24 октября сообщил сам бывший боксер в своем Telegram-канале. Подробности в материале: Мэр Киева Кличко заразился SARS-CoV-2

20:21 24.10.2020 Сотрудники средств массовой информации (СМИ) в США с помощью пандемии пытаются вызвать у жителей страны страх в преддверии президентских выборов. Об этом 24 октября сообщил президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Twitter. Об этом: Трамп считает, что СМИ в США пытаются запугать избирателей пандемией Дональд Трамп facebook.com/DonaldTrump

21:43 24.10.2020 Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гуттереш призвал мировое сообщество сплотиться в честь 75-летнего юбилея ООН. Об этом: Генсек ООН призвал человечество сплотиться перед угрозой COVID-19

22:44 24.10.2020 Количество подтверждённых случаев заражения новым SARS-CoV-2 в мире превысило 42 млн, зарегистрировано более 1,14 млн летальных исходов. Об этом 24 октября сообщается в отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом: ВОЗ: число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 в мире превысило 42 млн Коронавирус Иван Шилов ИА REGNUM

23:37 24.10.2020 За последние сутки во Франции было выявлено свыше 45 тыс. новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 24 октября сообщается на сайте санитарной службы страны. Подробности в материале: Во Франции за сутки выявили более 45 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2

02:38 25.10.2020 По мнению экс-президента США, гражданам страны не стоит ждать защиты от пандемии от Дональда Трампа, поскольку он не может защитить даже самого себя. Читайте также: Обама указал на ответственного в росте числа заражений SARS-CoV-2 в США

06:14 25.10.2020 Информация о состоянии советника Майкла Пенса не уточняется. Подробности в материале: Советник вице-президента США Пенса заразился коронавирусом SARS-CoV-2

08:23 25.10.2020 Коронавирусная инфекция была подтверждена у Марка Шорта, руководителя аппарата вице-президента США Майкла Пенса. У самого Пенса и его супруги инфекция не выявлена. Читайте также: Вирус SARS-CoV-2 выявлен у руководителя аппарата вице-президента США Пенса

09:16 25.10.2020 По состоянию на 24 октября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала рекордное число выявленных случаев заражения коронавирусом — 465 322. Это 25 октября следует из данных на сайте ВОЗ. Подробности в материале: ВОЗ зафиксировала рекордное число случаев заражения коронавирусом за сутки

09:40 25.10.2020 В Узбекистане по состоянию на утро 25 октября выявили 98 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения. Об этом: В Узбекистане в период пандемии коронавирус выявили у 65,2 тыс. человек

10:03 25.10.2020 В Киргизии суточный прирост выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией составил 606 новых случаев, сообщает 25 октября пресс-служба штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Об этом: В Киргизии выявили 606 новых случаев заражения коронавирусом

10:16 25.10.2020 На Украине за сутки выявили 6088 случаев инфицирования коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные специализированного ресурса Совета национальной безопасности и обороны Украины, обновленные 25 октября. Читайте подробнее: На Украине за сутки выявили более 6 тысяч инфицированных коронавирусом

13:21 25.10.2020 Исследование учёных из Имперского колледжа Лондона показало, что у людей, перенесших COVID-19, наблюдается снижение когнитивных способностей. Препринт с описанием результатов исследования доступен в архиве medRxiv. Читайте подробнее: Учёные выявили снижение умственных способностей у переболевших COVID-19

13:27 25.10.2020 Протестная акция по поводу введения комендантского часа в связи с эпидемиологической ситуацией прошла 24 октября вечером в Риме. Об этом 25 октября сообщает RT. Читайте подробнее: В Риме прошли протесты из-за усиления связанных с пандемией ограничений

13:58 25.10.2020 В Белоруссии численность выявленных случаев заражения коронавирусом достигла 92 823, сообщает 25 октября пресс-служба министерства здравоохранения. Читайте также: В Белоруссии за сутки зарегистрировали 845 случаев заражения SARS-CoV-2

14:13 25.10.2020 По состоянию на 11:00 (10:00 мск) 25 октября в Армении выявили 2314 новых случаев инфицирования коронавирусом, всего в стране зарегистрировали 77 837 случаев заражения SARS-CoV-2, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения. Читайте подробнее: В Армении выявили свыше 2,3 тысячи новых случаев заражения коронавирусом

14:41 25.10.2020 Распоряжение о введении дополнительных мер карантинных ограничений для предотвращения распространения коронавирусной инфекции подписал премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Об этом 25 октября сообщает агентство ANSA. Подробности в материале: В Италии из-за пандемии закроют спортзалы, театры и кино

16:00 25.10.2020 Свыше 83 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом выявили на территории США за минувшие сутки. Об этом 25 октября сообщает университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире. Читайте также: В США за сутки от COVID-19 скончались еще 914 человек

17:39 25.10.2020 В итальянском Неаполе «политические экстремисты» и «преступные группировки» организовали акцию протеста против введения карантинных мер. Об этом сообщает The Sunday Times. Читайте подробнее: В Неаполе ультраправые выступили против «диктатуры здравоохранения» — Times

19:38 25.10.2020 Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заразился SARS-CoV-2. Об этом он сам сообщил 25 октября на странице в соцсети Facebook. Читайте подробнее: Премьер-министр Болгарии заразился коронавирусом Бойко Борисов (cc) Vladimir Petkov

20:58 25.10.2020 Свыше 20 тысяч новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 выявили на территории Италии за минувшие сутки. Об этом 25 октября сообщает министерство здравоохранения страны. Читайте также: В Италии за сутки выявили свыше 20 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2

21:25 25.10.2020 В Турции за сутки от COVID-19 скончались 72 пациента, выявлено 2017 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 25 октября свидетельствуют данные министерства здравоохранения страны. Подробности в материале: В Турции за сутки скончались более 70 пациентов с COVID-19

23:32 25.10.2020 Заявление главы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Аданома Гебрейесуса о том, что ближайшие несколько месяцев пандемии будут очень трудными, вызвало споры среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 25 октября в сервисе Яндекс.Новости. Подробности в материале: В сети обсудили заявление ВОЗ о нескольких очень трудных месяцах пандемии

02:48 26.10.2020 Президент США Трамп заявил, что пандемия COVID-19 в стране вскоре пойдёт на спад, а вакцина поможет ускорить этот процесс. Об этом: Трамп рассказал, что сможет переломить ситуацию с пандемией COVID-19 в США

03:57 26.10.2020 В Венесуэле создали лекарственный препарат для борьбы с новой коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2. Об этом президент Боливарианской Республики Николас Мадуро 25 октября объявил в ходе выступления, которое транслировалось на его странице в социальной сети Twitter. Читайте также: Мадуро заявил о создании в Венесуэле лекарства от COVID-19

05:19 26.10.2020 В окружении вице-президента США Майка Пенса новым коронавирусом SARS-CoV-2 заразились не менее пяти человек. Об этом со ссылкой на источники 25 октября сообщает телекомпания CNN. Читайте подробнее: В окружении Майка Пенса коронавирус выявили у пяти человек — CNN

07:25 26.10.2020 В Белом доме отметили Хеллоуин. Для гостей обязательным элементом костюма была маска. А вот Трамп с супругой были без средств защиты — переболели и уверены, что сами не заразны.

07:26 26.10.2020 Чемпион мира по футболу 2002 года в составе сборной Бразилии 40-летний Роналдиньо заразился коронавирусом.

07:29 26.10.2020 Вы помните, что Испания объявила режим повышенной готовности? Комендантский час введен по всей стране, границы между регионами закрыты. Эти ограничения вводят сразу на полгода.

07:31 26.10.2020 В Колумбии число заразившихся коронавирусом превысило 1 млн.

07:52 26.10.2020 Airbnb восстановилась после локдауна, пишут «Ведомости». Компания снова привлекает к сотрудничеству звездных специалистов. «В марте после пандемического закрытия границ количество бронирований жилья через Airbnb в Азии упало по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 95%, в Европе (крупнейшем рынке для сервиса) — на 75%, в США — на 50%. Однако уже в начале июля этот показатель вернулся на доковидный уровень», — уточняет издание.

07:57 26.10.2020 Коронавирус вновь атакует Китай. По данным Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, фиксируется увеличение числа бессимптомных носителей коронавируса, выявлен 161 новый случай бессимптомного заражения, в том числе 24 — у прибывших из-за рубежа.

08:06 26.10.2020 На сегодняшний день в Перу общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом превысило 888 тыс. Об этом 26 октября сообщает минздрав страны на своей странице в соцсети Twitter. Читайте подробнее: В Перу общее число выявленных случаев SARS-CoV-2 превысило 888 тыс

08:22 26.10.2020 В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 119 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний. Об этом: В Южной Корее за сутки выявили более 110 случаев заражения коронавирусом

08:26 26.10.2020 В мире есть люди, которые обладают толерантностью к коронавирусной инфекции, что позволяет им переносить SARS-CoV-2 бессимптомно. К такому выводу пришли ученые из Китая и США, статья американских исследователей 26 октября опубликована в издании Scientific American. Читайте также: Ученые выяснили причину большого числа бессимптомных носителей коронавируса

08:35 26.10.2020 Число случаев заражения SARS-CoV-2 в Азии превысило 10 миллионов, сообщает Sindonews. Читайте также: Азия стала вторым регионом в мире по числу случаев заражения SARS-CoV-2

08:41 26.10.2020 На сегодняшний день в Марокко общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом превысило 197 тысяч. Об этом 26 октября сообщает минздрав страны. Читайте также: В Марокко число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 превысило 197 тыс

08:42 26.10.2020 172 новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявили в Абхазии в течение суток 25 октября. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2. Подробности в материале: В Абхазии за сутки выявили более 170 носителей коронавируса

08:44 26.10.2020 За истекшие 24 часа на территории Бразилии было выявлено свыше 13,4 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 26 октября сообщает минздрав страны. Об этом: В Бразилии за сутки выявили свыше 13,4 тыс. случаев заражения коронавирусом

08:55 26.10.2020 Клинические испытания вакцины от коронавируса собственного производства будут начаты Израильским институтом биологических исследований с 1 ноября. Об этом 26 октября сообщает минобороны Израиля на своей странице в соцсети Facebook. Об этом: В Израиле с 1 ноября начнут испытание собственной вакцины от коронавируса

09:08 26.10.2020 Посольство Турции в Грузии приостановило оказание консульских услуг из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране. Объявление об этом 25 октября было размещено на странице диппредставительства в соцсети Facebook. Читайте также: Угроза коронавируса: в Грузии приостановило работу посольство Турции

09:10 26.10.2020 Жителям Эфиопии может грозить тюремный срок до двух лет, если они намеренно нарушат ограничения, направленные на сдерживание распространения коронавируса. Читайте также: Нарушителям мер по борьбе с COVID-19 в Эфиопии будет грозить тюрьма

09:19 26.10.2020 Тест на коронавирусную инфекцию губернатора Иркутской области Игоря Кобзева показал положительный результат. Об этом 26 октября сообщили в пресс-службе регионального правительства. Об этом: Губернатор Иркутской области заразился коронавирусом

09:20 26.10.2020 Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин передал слова утешения президенту Польши Анджею Дуде в связи с заражение коронавирусом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на сообщение южнокорейского лидера в социальных сетях. Подробности в материале: Глава Южной Кореи пожелал коллеге из Польши скорейшего выздоровления

09:50 26.10.2020 Во втором квартале 2020 года совокупный объём торговли Южной Кореи с другими странами сократился из-за экономических последствий пандемии коронавируса. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление члена парламентского комитета по планированию и финансам Ян Гён Сук. Читайте также: В Южной Корее зафиксировали спад торговли с другими странами из-за пандемии

09:51 26.10.2020 Общее число выявленных на планете Земля подтвержденных случаев заражения коронавирусом на сегодняшний день превысило 43 миллиона. Об этом 26 октября сообщает американский университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире. Читайте подробнее: Общее число выявленных в мире заразившихся SARS-CoV-2 превысило 43 млн

09:55 26.10.2020 За минувшие сутки число новых случаев заражения SARS-CoV-2 на Украине снизилось с 6088 до 5426. Подробности в материале: На Украине за сутки выявили 5426 случаев заражения коронавирусом

10:07 26.10.2020 Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен передал президенту Польши Анджею Дуде от своего имени и от имени Дональда Трампа пожелания скорейшего выздоровления. У президента Польши диагностировали коронавирусную инфекцию. Об этом 26 октября сообщает Polskie Radio 24. Читайте подробнее: Советник Трампа пожелал главе Польши выздоровления от COVID-19

10:18 26.10.2020 За минувшие 24 часа на территории Германии было выявлено 8685 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 26 октября сообщает институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава. Об этом: В Германии за сутки выявили 8685 новых случаев заражения SARS-CoV-2

10:19 26.10.2020 Главный аналитик ПАО Промсвязьбанк Роман Антонов о рынке акций: в начале недели в центре внимания участников рынков остается ситуация с распространением коронавируса.

10:25 26.10.2020 В Грузии в течение последних суток выявили 1872 случая заражения коронавирусом. Сообщение об этом 23 октября опубликовали на правительственном сайте Stopcov.ge. Подробности в материале: В Грузии за сутки выявили 1872 случая заражения коронавирусом

10:40 26.10.2020 Правительство Южной Кореи выделит $200 млн на помощь в борьбе с коронавирусом в ряде стран Азии. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства стратегии и финансов. Читайте также: Южная Корея окажет помощь развивающимся странам в борьбе с SARS-CoV-2

10:53 26.10.2020 «Аэрофлот» прогнозирует возобновление полетов в страны Европы в феврале-марте 2021 года — гендиректор авиакомпании Виталий Савельев

10:54 26.10.2020 Король Малайзии отклонил просьбу премьер-министра Мухиддина Ясина об объявлении чрезвычайного положения в стране в ответ на кризис, вызванный коронавирусом, сообщает Sindonews. Читайте также: Король Малайзии отклонил просьбу о введении режима ЧП

10:55 26.10.2020 Во Франции всего за время пандемии умерли 34 761 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель увеличился на 116 пациентов. Об этом в понедельник, 26 октября, свидетельствуют данные французской санитарной службы. По последним данным, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 52 000 новых случаев заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 1 138 тыс. Ранее, 25 октября, во Франции было зафиксировано 45 422 новых случая заражения SARS-CoV-2. Напомним, 23 октября президент Франции Эммануэль Макронзаявил, что пока правительство страны не планирует вводить новые «антикоронавирусные» ограничения, несмотря на рост числа заражений. Об этом: Во Франции за сутки выявили более 52 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2

11:29 26.10.2020 Правительство Ботсваны обратилось во Всемирный банк за бюджетной поддержкой во время кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Читайте подробнее: Правительство Ботсваны обратилось за финансовой помощью во Всемирный банк

11:34 26.10.2020 Министр здравоохранения Украины Максим Степанов не исключил, что через год в стране может появиться украинская вакцина от COVID-19. Читайте подробнее: На Украине заявили об успешных испытаниях вакцины от COVID-19

11:48 26.10.2020 В 2020 году в Южной Корее намерены расширить вакцинацию от гриппа с целью предотвращения одновременного распространения гриппа и коронавируса. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление президента страныМун Чжэ Ина. Читайте подробнее: Глава Южной Кореи: прививки от гриппа — часть борьбы с коронавирусом

11:58 26.10.2020 Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский заявил в интервью для Fakt, что в связи с пандемией в Польше придется значительно сократить масштаб празднования Рождества 25 и 26 декабря. Подробности в материале: В Польше намерены сократить масштаб празднования Рождества — минздрав

12:04 26.10.2020 Власти Индонезии за сутки подтвердили 3222 случая заражения SARS-CoV-2, сообщает Detik. Читайте также: В Индонезии подтвердили свыше 392 тысяч носителей коронавируса

12:04 26.10.2020 На одной из американских военных баз в Южной Корее выявили 13 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK). Читайте подробнее: На базе США в Южной Корее выявили 13 случаев заражения коронавирусом

12:09 26.10.2020 Банки в Грузии готовы начали предоставлять отсрочку по кредитам, выданным предприятиям, которые пострадали из-за того, что началась пандемия. Об этом, как сообщает агентство «Новости-Грузия», 25 октября сообщил журналистам глава Ассоциации банков Грузии Александр Дзнеладзе. Подробности в материале: В Грузии реструктуризируют кредиты пострадавшим от пандемии предприятиям

12:22 26.10.2020 С 29 октября по 3 ноября в Париже пройдёт фестиваль корейского кино. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники. Подробности в материале: В Париже пройдёт фестиваль корейского кино

12:25 26.10.2020 За свои четыре года работы в Белом доме Дональд Трамп не только постил твиты. Он также многое поменял внутри Соединенных Штатах. И его ядерному электорату это нравится. Трамп выполнил обещания о значительном снижении налогов. Его назначения консервативных судей будут влиять на судебную систему в течение десятилетий. Многие консерваторы в США ценят националистическую риторику президента, жесткую линию против Китая и его отказ от Парижского соглашения. Все у президента шло хорошо даже с экономикой, подчеркивает журналистка Dagens Nyheter Санна Бьорлинг, но это продолжалось до тех пор, пока на пороге не появилась пандемия коронавируса. Свой документальный фильм, основанный на разговорах с американскими избирателями и различными экспертами, Бьорлинг решила окрасить в мрачные тона в прямом смысле слова. На протяжении десяти минут перед зрителями под напряженную музыку предстают видеофрагмента выступлений Трампа, сопровождающиеся вставками и комментариями. Так, даже сам корреспондент DN в Нью-Йорке Мартин Гелин признается, что, когда он встречался с избирателями-республиканцами, многие собеседники отмечали улучшение своего финансового положения благодаря политике Трампа. «Китай развивает угольную промышленность на право и налево, и что это значит для нас, почему мы в нем должны быть?», — отмечает один из американских собеседников Бьорлинг, комментируя выход США из Парижского соглашения. Об этом: DN: за четыре года Трамп не разочаровал свой «ядерный электорат»

12:43 26.10.2020 В Грузии из старшекурсников медицинских вузов создадут резерв медперсонала для лечения пациентов с COVID-19. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 26 октября сообщил на брифинге министр образования, науки, культуры и спорта Михаил Чхенкели.

12:53 26.10.2020 Президент Индонезии Джоко Видодо раскрыл причину, по которой правительство так быстро закупает вакцину от коронавируса, сообщает Kompas. Читайте подробнее: Глава Индонезии раскрыл причину скорой закупки вакцины от COVID-19

13:01 26.10.2020 Пять новых односторонних рейсов планируется возобновить в аэропорту Тбилиси в ноябре. Расписание на будущий месяц было опубликовано на сайте Агентства гражданской авиации Грузии. Об этом: Грузия в ноябре частично возобновит авиасообщение с пятью странами

13:16 26.10.2020 Жители Испании должны скачать на свои мобильные телефоны приложение Radar Covid для отслеживания актуальной информации по коронавирусу и получения новостей о риске заражения. Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес. По его словам, такая мера позволит защитить здоровье испанцев. Министр также заявил о запасе ресурсов для борьбы с пандемией. Подробности в материале: Власти Испании призвали сограждан скачать приложение Radar Covid

13:25 26.10.2020 Правительство Дания вводит новые ограничения в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекцией. Однако парламентская оппозиция уже устала от того, как правящие «Социал-демократы» пытаются справиться с кризисом. Об этом сообщила новостная служба Sveriges Radio. «Мы не должны сейчас рисковать всем тем, чего мы достигли этой весной», — заявила премьер-министр Метте Фредериксен. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Дании установлен масочный режим в общественном транспорте, работа ресторанов и баров ограничена в ночные часы. С 26 октября собрания свыше десяти человек запрещены, алкоголь продается до 22:00 по местному времени. Однако недовольство оппозиции в парламенте набирает силу. «Либо нам объясняют, почему вводятся эти правила, либо они должны быть отменены», — заявил лидер либеральной партии «Венстре» Якоб Эллеманн-Йенсен. Об этом: Оппозиция в Дании выступила против ужесточения карантинных ограничений

13:26 26.10.2020 К борьбе с распространением коронавируса в Грузии начнут привлекать семейных врачей, услуги которых оплачиваются медицинской страховкой. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 26 октября объявила министр здравоохранения страны Екатерина Тикарадзе на брифинге. Читайте подробнее: В Грузии к лечению пациентов с COVID-19 привлекут семейных врачей

13:37 26.10.2020 Всего за три дня в Монголии зарегистрировано 11 новых случаев заражения коронавирусом, общее количество ввозных случаев в стране достигло 339. Об этом: В Монголии у трех россиян обнаружили COVID-19

13:52 26.10.2020 Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что вакцинация от коронавируса нового типа начнется в стране в первой половине 2021 года после того, как разработанные препараты докажут свою эффективность при испытаниях.

14:06 26.10.2020 24 октября в Варшаве проходила акция протеста «Марш свободы» против ужесточения ограничительных мер из-за пандемии коронавируса. Мероприятие освещали журналисты государственного польского телевидения, однако позже они подверглись нападению со стороны активистов. Об этом передает Polskie Radio 24. Читайте подробнее: В Польше протестующие напали на журналистов

14:11 26.10.2020 К пандемии нужно отнестись, как войне, и мобилизовать имеющиеся силы. Это заявление, как сообщает пресс-служба правительства страны, 26 октября сделал глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе на брифинге. Подробности в материале: Врач в Грузии сравнил пандемию с войной

14:25 26.10.2020 Министр труда, занятости и интеграции Франции Элизабет Борн призвала предприятия, расположенные во Франции, переходить на удаленную работу в связи с быстрым распространением по стране вируса SARS-CoV-2. Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус: вторая волна накрывает мир — трансляция» В своем выступлении от 26 октября на французском телеканале LCI министр призвала предприятия «переходить на удаленную работу в такой степени, в какой это возможно». «Следует определить число дней в неделю, в которые работники могут трудиться из дома, для тех должностей, для которых это возможно», — пояснила Борн. «Если возможно уменьшить социальную активность, нужно так и поступить, и удаленная работа позволяет это сделать. Однако нельзя забывать и сохранении духа коллектива», — добавила она. Напомним, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 52 000 новых случаев заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 1,138 млн. Об этом: Во Франции призвали переводить сотрудников предприятий на «удалёнку»

14:51 26.10.2020 В третьем квартале 2020 года южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai Motor зафиксировала операционные убытки в размере 313,8 млрд вон (~$282,4 млн). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании. Об этом: Компания Hyundai Motor зафиксировала убытки в третьем квартале 2020 года

14:59 26.10.2020 Коронавирус в Швейцарии: при населении 8,6 млн человек за сутки сообщает 17 440 диагностированных случаев заражения.

15:09 26.10.2020 Пять футболистов «Милана» заразились коронавирусом в том числе вратарь Джанлуиджи Доннарумма и нападающий Йенс Хёуге. 26 октября «Милан» должен сыграть с «Ромой». Об этом: Пять игроков «Милана» заразились коронавирусом перед матчем с «Ромой»

15:10 26.10.2020 В министерстве здравоохранения Малайзии заявили, что за сутки в стране выявили 1240 новых случаев заражения SARS-CoV-2 и семь случаев смерти, сообщает Antara. Читайте подробнее: В Малайзии выявили свыше 27 тысяч случаев заражения SARS-CoV-2

15:20 26.10.2020 В детских лагерях, куда отправят петербургских детей на каникулы, будут соблюдать все антикоронавирусные требования. Об этом заявил губернатор Александр Беглов. Меры эпидемической безопасности стали «особым требованием» на осенних каникулах, подчеркнули в Смольном. Подробности в материале: В детских лагерях Петербурга постоянно проверяют на коронавирус

15:23 26.10.2020 Власти испанского автономного сообщества Каталония рассматривают возможность введения в регионе режима карантина в выходные дни. Об этом заявила официальный представитель каталонского женералитета Меричель Будо в интервью Catalunya Radio. «Карантин в выходные — один из вариантов, которые обсуждаются, поскольку именно в это время больше всего социальных контактов», — сказала Будо. Читайте также: В Каталонии могут запретить выходить на улицу по выходным

15:30 26.10.2020 Сотрудники института Pollster (Польша) провели исследование, в ходе которого выяснили отношение жителей Польши к штрафам за отсутствие защитных масок из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Dziennik. Читайте подробнее: 56% жителей Польши одобряют введение штрафов за отсутствие масок — опрос

15:53 26.10.2020 Водители такси Каталонии планируют ежедневно блокировать одну из центральных улиц Барселоны, чтобы привлечь внимание к своим проблемам и отсутствию помощи со стороны государства. Об этом заявил спикер ассоциации Elite Taxi Тито Альварес. «У нас 4000 машин стоит. Нам всё равно где стоять — на паркинге или посреди Гран Виа, пока нам не дадут решения», — сказал Альварес, слова которого цитирует телеграм-канал «Каталонский карантин». Читайте подробнее: Таксисты Каталонии устроили забастовку

15:59 26.10.2020 За последние сутки признаны излечившимися от коронавируса 227 киргизстанцев. Новых летальных случаев не зарегистрировано. Подробности в материале: В Киргизии число новых случаев коронавируса снизилось до 420 за сутки

16:05 26.10.2020 Многотысячный митинг, проведённый членами оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) в Батуми, способствовал распространению коронавируса в Грузии. Такое заявление, как передает «Общественное телевидение», 26 октября сделал исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе. Об этом: В Грузии обвинили партию ЕНД в росте темпов распространения SARS-CoV-2

16:17 26.10.2020 Сотрудничество между странами Северной Европы дало трещину во время пандемии коронавирусной инфекции. Причиной этому послужил введенный соседями Швеции против нее пограничный контроль. Об этом со ссылкой на заявления министра Швеции по сотрудничеству Северных стран Анны Халльберг сообщило новостное агентство SVT Nyheter. В прошлом году страны Северной Европы согласовали приоритетное направление политики в Скандинавии — стать наиболее устойчивым и интегрированным регионом мира. Но, по словам министра, сотрудничество между странами сильно пострадало за последние месяцы. «Когда я вступила в должность чуть больше года назад, наши премьер-министры только-только выдвинули эту идею… Но, когда наши граждане чувствуют, что мы не достигли цели и отдаляемся друг от друга, мы должны отнестись к этому серьезно», — заявила Халльберг. «Что самое страшное, закрытие границ?» — поинтересовались журналисты. «Это прежде всего закрытие границ, затронувшее граждан, которые решили жить и работать в наших приграничных регионах. Их затрагивают эти непредсказуемые решения… и это крайне влияет на их повседневную жизнь», — объяснила министр. Подробности в материале: Отношения между странами Северной Европы за время пандемии ухудшились — SVT

16:38 26.10.2020 Приложение Librus, использующееся в Польше для дистанционного обучения, а также для удаленного общения учеников, родителей и учителей, не работает. Об этом сообщает Radio ZET со ссылкой на свои источники. Об этом: В Польше произошел сбой в работе приложения для удаленного обучения

16:57 26.10.2020 В США за последние сутки зафиксировано 60 789 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 8 638 127, сообщает Университет Джонса Хопкинса. Об этом: В США за сутки выявлено 60 тысяч случаев заражения коронавирусом

17:13 26.10.2020 На Украине начался процесс восстановления института вакцин. Об этом заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов 26 октября, сообщила пресс-служба министерства. Читайте также: Зеленский намерен восстановить производство вакцин — минздрав Украины

18:29 26.10.2020 За сутки в Коми коронавирус SARS-CoV-2 выявили у 204 человек. Основная доля заболевших — из Ухты, Сыктывкара и Воркуты. Читайте подробнее: В Коми за сутки коронавирус подтвердили у 204 человек

18:37 26.10.2020 «Результаты анализов на COVID-19, сданных сегодня утром вице-президентом Пенсом и второй леди, отрицательны», — сказано в заявлении офиса вице-президента США. Читайте подробнее: У Майка Пенса не подтвердился коронавирус

18:52 26.10.2020 Большая часть населения все еще не осознает опасность коронавируса для человечества. Часто у людей в ситуации неопределенности срабатывает стратегия отрицания — «угрозы ковида нет», «внешне ситуацию не принимаю». Читайте также: Важно принять эту реальность: психолог об опасности коронавируса

18:57 26.10.2020 «На нефтяном рынке наступил черный понедельник. Мы давно ждали «вторую волну» строгих ограничений из-за коронавируса, теперь это происходит по-настоящему», — уверен стратег Rystad Energy Бьорнар Тонхауген. Подробности в материале: Рынок нефти дождался «черного понедельника» — Rystad Energy

19:47 26.10.2020 Кризисный совет Хорватии принял новые ограничительные меры в связи с ухудшающейся обстановкой с коронавирусом в стране. Об этом: Из-за эпидемии Хорватия ужесточает меры

20:18 26.10.2020 Пресс-секретарь правительства Штеффен Зайберт сообщил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель и главы 16 федеральных земель Германии примут решение по итогам конференции, которую проведут на текущей неделе. Подробности в материале: В Германии готовы принять новые ограничения из-за COVID-19

20:33 26.10.2020 В мире за последние сутки зафиксировано 233 026 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 3660 больных COVID-19, сообщает Всемирная организация здравоохранения. Об этом: ВОЗ: в мире за сутки выявлено 233 тысячи случаев заражения коронавирусом

20:56 26.10.2020 В Турции за сутки зафиксировано 2198 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё 75 пациентов с COVID-19, сообщает министерство здравоохранения страны. Читайте также: В Турции за сутки выявлено 2,2 тысячи случаев заражения коронавирусом

21:05 26.10.2020 «Мы надеялись на восстановление во второй половине 2020 года. К сожалению, как экономический рост, так и восстановление спроса на данный момент остаются слабыми, в основном из-за вируса», — заявил генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо на виртуальном энергетическом форуме CERAWeek в Индии. Подробности в материале: Глава ОПЕК объявил о продлении сокращения добычи

21:45 26.10.2020 Согласно отчету министерства здравоохранения Испании, совокупное число случаев COVID-19 в стране с 23 октября выросло на 52 188, до 1 098 320. Жертвами заболевания стали ещё 279 человек, 35 031 — с начала эпидемии. Об этом: В Испании выявили более 50000 случаев COVID-19 за выходные

21:54 26.10.2020 Отложенный из-за коронавируса съезд «Христианско-демократического союза» (ХДС) должен был решить вопрос о преемнике канцлера Ангелы Меркель на посту лидера партии. Читайте также: Партия Меркель отложила съезд из-за эпидемии

21:58 26.10.2020 Не сдаваться, несмотря на трудности в борьбе с пандемией коронавируса, призвал гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус в беседе с журналистами. Читайте также: Глава ВОЗ о борьбе с пандемией: мы не должны сдаваться

22:05 26.10.2020 Институт общественного здравоохранения Черногории сообщил, что на 26 октября наличие коронавируса подтверждено у 97 учеников и 92 учителей начальных и средних школ, которые по этой причине не посещают занятия. Читайте также: В Черногории коронавирус подтвердили у 97 учеников школ и 92 учителей

22:08 26.10.2020 По даннымна 26 октября в Италии умерли37 479человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на141(днем ранее — на128). Выздоровели 264 117 человек, за сутки этот показатель увеличился на2309(днем ранее — на2352). Число подтвержденных носителей выросло на17 012(днем ранее — на21 273). Было проведено чуть менее 125 тысяч тестов, положительный результат — у 13,64% (накануне — 13,14%). Подробности в материале: Коронавирус в Италии: число новых выявленных случаев сократилось

22:13 26.10.2020 Новых мер противодействия эпидемии, утвержденных правительством Италии, недостаточно, заявил советник министра здравоохранения Италии Вальтер Риччарди. Меры должны быть «пропорциональны» ситуации, а сейчас в Италии уже снова есть регионы, где распространение эпидемии носит неконтролируемый характер, отметил он. Читайте также: Минздрав Италии: эпидемия становится неконтролируемой

22:13 26.10.2020 Число ежедневно выявляемых случаев заражения в Косово превысило планку в двести заражений и постепенно увеличивается. Косово продержалось дольше, чем соседние Албания и Северная Македония, где коронавирус бьет рекорды уже третью неделю подряд, однако теперь ситуация начала стремительно ухудшаться и в крае. Мэр Приштины Шпенд Ахмети 26 октября заявил, что ожидает катастрофы уже через неделю. Читайте подробнее: В Косово за сутки выявили 205 носителей коронавируса

22:16 26.10.2020 По данным министерства здравоохранения страны, всего в Албании было выявлено 19 445 случаев заражения коронавирусом. 10 705 человек уже излечились от COVID-19. 469 пациентов скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За прошедшие сутки умерли трое пациентов с COVID-19. Лечение от COVID-19 проходит 8260 человек, из них чуть менее половины приходится на Тирану. На стационарном лечении находятся 280 пациентов. Об этом: В Албании за сутки выявили 288 носителей коронавируса

22:22 26.10.2020 Каждый гражданин Италии должен начать свой «личный карантин», заявил в интервью Fatto Quotidiano в понедельник, 26 октября, глава инфекционного отделения миланского госпиталя «Сакко» Массимо Галли. Единственный способ победить эпидемию заключается в том, чтобы все без исключения граждане страны отказались от всех видов активности, не связанных с работой, и максимально ограничили число контактов с другими людьми, добавил он. Читайте подробнее: Врачи Италии призывают сограждан к личному карантину

22:26 26.10.2020 Властям Италии следует всерьез обдумать предложение разделить население страны на «сегменты» и ввести особые ограничения для пожилых и больных граждан, заявил губернатор Лигурии (Генуя) Джованни Тоти. Только такие меры могут позволить защитить представителей «группы риска», считает глава региона. Он отметил, что на уровне правительства такие предложения почему-то никогда не обсуждались. Читайте подробнее: Губернатор Лигурии призвал ввести карантин для пожилых людей

22:33 26.10.2020 Вводимые правительством Италии новые ограничения экономической деятельности коснутся 300−350 тысяч компаний, заявил министр экономики и финансов Роберто Гуалтьери. В правительстве понимают, на какие жертвы придется пойти предпринимателям, поэтому готовы делать ответные шаги, в частности, предоставить кредиты на уплату арендных платежей, отменить ряд налоговых платежей и помочь в выплате зарплат, добавил он. Читайте также: В Италии ограничат деятельность бизнеса, а потом поддержат его

22:37 26.10.2020 Правительство Италии ввело запрет на работу баров и ресторанов после 18 часов.Ограничения будут действовать до 24 ноября.Власти Италии пытаются сделать всё, чтобы не допустить повторной полной остановки экономики, для этого нужны точечные жесткие меры, отметил премьер-министр Джузеппе Конте. Читайте подробнее: Ресторанам и барам Италии запретили работать по вечерам

22:39 26.10.2020 С 26 октября решением правительства Италии в стране временно приостанавливается работа спортзалов, бассейнов, театров и кинотеатров.Ограничения будут действовать до 24 ноября. Читайте подробнее: Власти Италии закрыли спортзалы, театры и кинотеатры

22:43 26.10.2020 В ближайшие дни в крупнейших городах Италии пройдут новые акции протеста против ужесточения антикоронавирусных ограничений.В частности, запланированы митинги в Милане и Турине. Как сообщалось ранее, манифестация противников ужесточения запретов в Неаполе 24 октября переросла в масштабные столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. Подробности в материале: В Италии готовятся к новым митингам против коронавирусных запретов

22:46 26.10.2020 Цель правительства Италии — не «обнуление» показателя новых заражений, а достижение ситуации, при которой распространение эпидемии было бы контролируемым, заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте. Так он прокомментировал утвержденные правительством новые ограничения, касающиеся работы заведений общественного питания, развлекательных и спортивных заведений. Читайте также: Премьер-министр Италии не надеется «обнулить» эпидемию

22:50 26.10.2020 Если граждане Италии будут соблюдать утвержденные ограничения, то в течение ноября ситуация с распространением эпидемии станет контролируемой, и Рождество можно будет встретить «спокойно», заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте. Также он отметил, что в декабре, вероятно, завершатся все испытания вакцины от коронавируса, первыми ее получат граждане из групп риска и те, чья работа заставляет их быть на переднем крае борьбы с эпидемией, добавил Конте. Читайте также: В Италии рассчитывают, что вакцина от коронавируса появится до Рождества

22:54 26.10.2020 Власти Италии советуют гражданам Италии не покидать страну без крайней необходимости, с таким заявлением выступили в МИД.В целом ряде европейских стран число зараженных быстро увеличивается, отметили в министерстве. Ухудшение эпидемиологической ситуации может осложнить процесс возвращения в страну, сообщили также сотрудники ведомства. Читайте также: МИД Италии советует гражданам не покидать страну

23:38 26.10.2020 Сотни работников объектов общественного питания, ресторанов, пабов и кафе, музыкантов и всех тех, кто сильнее всех пострадал от пандемии коронавируса в Боснии и Герцеговине, устроили 26 октября митинг перед зданием городской администрации города Биелина, требуя защиты права на труд и предоставления минимальной финансовой или социальной помощи для выживания в нынешних условиях. Об этом: Рестораторы в Боснии и Герцеговине устроили митинг против мер коронавируса

23:47 26.10.2020 Таких взносов, как прежде, ВОЗ от США не дождётся, сообщил 26 октября журналистам американский президент Дональд Трамп. Читайте подробнее: Трамп: если США вернутся в ВОЗ, то с меньшими взносами

23:51 26.10.2020 По сообщению Минздрава ЮАР, за сутки в стране погибли 40 пациентов с COVID-19, общее число жертв заболевания к вечеру 26 октября достигло 19 008. Подробности в материале: В ЮАР число погибших от COVID-19 превысило 19000

00:12 27.10.2020 Из-за резкого роста инфицированных коронавирусом в Боснии и Герцеговине, кризисный штаб страны 26 октября объявил о введении новых ограничительных мер, которые подразумевают обязательное ношения масок на улице на территории всей федерации Боснии и Герцеговины. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz. Читайте также: В Боснии и Герцеговине введут новый способ тестирования на коронавирус

00:36 27.10.2020 Запрет на свободное перемещение по стране введен для всех жителей Чехии с 28 октября до 3 ноября решением чешских властей, сообщил глав минздрава республики Роман Прымула в ходе пресс-конференции. Об этом: Жителям Чехии запретили свободное перемещение в вечернее и ночное время

00:57 27.10.2020 Министр здравоохранения Мозамбика Арминдо Тиаго выздоровел после заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба ведомства. Об этом: Министр здравоохранения Мозамбика вылечился от коронавируса

01:17 27.10.2020 С начала пандемии в Бразилии выявили уже 5 409 854 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщается на сайте бразильского минздрава. Вместе с тем 4 865 930 пациентов уже выздоровели и выписаны из медучреждений. Также в Бразилии зарегистрировали 157 397 летальных исходов от осложнений при COVID-19. Читайте подробнее: В Бразилии число случаев заражения коронавирусом превысило 5,4 млн

02:03 27.10.2020 Не менее 21 участника предвыборных митингов президента США Дональда Трампа и вице-президента страны Майка Пенса в штате Миннесота заразились коронавирусом нового типа, передает телеканал CNN со ссылкой на данные органов здравоохранения региона. Читайте также: Более 20 участников предвыборных митингов Трампа заразились коронавирусом

02:09 27.10.2020 В Израиле общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 310 тыс. Об этом свидетельствуют данные израильского министерства здравоохранения. Читайте подробнее: В Израиле число заражений коронавирусом превысило 310 тыс

03:30 27.10.2020 На Мальте ввели новые ограничения из-за вероятности возникновения второй волны заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба мальтийского правительства. Подробности в материале: На Мальте ужесточили ограничения из-за COVID-19

03:47 27.10.2020 Еще 11 712 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 выявили в Аргентине за последние сутки, а с начала пандемии их количество достигло 1 102 301. Об этом сообщает аргентинское министерство здравоохранения на своем сайте. Читайте подробнее: В Аргентине число случаев заражения коронавирусом превысило 1,1 млн

04:30 27.10.2020 В Южной Корее за минувшие сутки выявили 88 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний. Читайте подробнее: В Южной Корее за сутки выявили почти 90 зараженных коронавирусом

04:44 27.10.2020 В Канаде за прошедшие сутки выявили 2531 случай заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба канадского минздрава. Подробности в материале: В Канаде за сутки выявили более 2,5 тыс. зараженных коронавирусом

05:30 27.10.2020 Перемещение жителей по Словении с 27 октября решило ограничить правительство страны для противодействия распространению коронавирусной инфекции, передает телеканал RTV Slovenija. Подробности в материале: В Словении ввели комендантский час из-за коронавируса

06:03 27.10.2020 Правительство Северной Македонии 26 октября одобрило законопроект о выделении финансовой помощи лицам, осуществляющим независимую деятельность. Об этом: Правительство Македонии поддержит независимых предпринимателей

06:19 27.10.2020 В Колумбии за прошедшие сутки выявили 9167 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба колумбийского минздрава. Читайте подробнее: В Колумбии за сутки выявили более 9 тыс. зараженных коронавирусом

06:32 27.10.2020 Стороны обсудили Вашингтонские соглашения о нормализации экономических отношений между Косово и Сербией, стремление Косово к полной интеграции с ЕС и НАТО, а также продолжающуюся пандемию COVID-19. Об этом: Главы МИД Косово и Канады обсудили трансатлантические связи

06:45 27.10.2020 В Новой Зеландии за сутки выявили одного зараженного коронавирусом нового типа, прибывшего в страну из-за рубежа, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава. Читайте подробнее: В Новой Зеландии выявили импортный случай заражения коронавирусом

07:37 27.10.2020 Рождественский базар «Кристкиндлесмаркт», который проходит каждый год в немецком городе Нюрнберг, решили отменить городские власти из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции нового типа. Об этом сообщается на сайте руководства Нюрнберга. Читайте также: В Нюрнберге из-за коронавируса отменили рождественский базар

08:09 27.10.2020 По меньшей мере 895 326 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 подтверждено в Мексике с начала пандемии, включая новые — 4166. Об этом сообщает на своей странице в Twitter замглавы минздрава страны Уго Лопес-Гатель. Читайте подробнее: В Мексике число случаев заражения SARS-CoV-2 приблизилось к 900 тысячам

08:17 27.10.2020 26 октября пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что около 337 иранцев умерли от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 32 953. Об этом сообщило иранское агентство IRNA. Читайте подробнее: В Иране COVID-19 унёс жизни 337 человек за последние сутки

08:18 27.10.2020 По словам министра Швеции по сотрудничеству Северных стран Анны Халльберг, пандемия коронавируса стала настоящим испытанием для взаимоотношений в северной части Европы. Однако ее финский коллега Томас Бломквист заявил, что ограничение международного сообщения со Швецией являлось необходимостью в борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter. Читайте подробнее: В Финляндии ограничения на границе со Швецией назвали «необходимостью»

08:19 27.10.2020 Несмотря на то, что в Грузии число носителей коронавируса, выявляемых в сутки, приблизилось к двум тысячам, это не значит, что нужно закрывать школы для посещения детей. Такое заявление сделал 26 октября директор Тбилисской инфекционной больницы, профессор и вирусолог Тенгиз Церцвадзе на телеканале Palitra News. Читайте подробнее: Вирусолог заявил, что закрывать школы в Грузии рано

08:23 27.10.2020 100 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Абхазии в течение суток 26 октября. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2. Об этом: В Абхазии за сутки выявили 100 носителей коронавируса

08:34 27.10.2020 На сегодняшний день в Перу общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом превысило 890 тысяч. Об этом 27 октября сообщает минздрав страны на своей странице в соцсети Twitter. Читайте также: В Перу число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 превысило 890 тысяч

08:39 27.10.2020 Общее количество выявленных на территории Канады подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 442 и превысило 220 тысяч. Об этом 27 октября сообщает канадский минздрав. Об этом: В Канаде число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 превысило 220 тыс

08:42 27.10.2020 24 октября пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что серьезные ограничения будут введены в 43 городах с опасной ситуацией на фоне COVID-19, отметив, что в случае необходимости действие проводимых мер будет продлено еще на неделю. Об этом сообщило иранское агентство IRNA. Подробности в материале: Иран введёт ограничения в городах с опасной ситуацией на форе COVID-19

08:42 27.10.2020 За истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 15,7 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 27 октября сообщает минздрав страны. Читайте подробнее: В Бразилии за сутки выявили свыше 15,7 тыс. случаев заражения коронавирусом

08:44 27.10.2020 24 октября Верховный лидер Исламской революции аятолла Сейед Али Хаменеи призвал правительственных чиновников предпринять новые инициативы, чтобы замедлить распространение коронавирусной инфекции (COVID-19). Об этом сообщило иранское агентство IRNA. Подробности в материале: Духовный лидер Ирана призвал к новым шагам по сдерживанию COVID-19

08:47 27.10.2020 За последние сутки во Франции было выявлено свыше 26 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 27 октября сообщается на сайте санитарной службы страны Santé publique. Об этом: Во Франции за сутки выявили свыше 26 тыс. случаев заражения коронавирусом

08:49 27.10.2020 Европейским странам необходимо активизировать борьбу с коронавирусной инфекцией, сообщил главный эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майк Райан. Читайте также: ВОЗ рекомендовала странам Европы усилить борьбу с SARS-CoV-2

08:49 27.10.2020 Чешская Республика из-за пандемии коронавируса снова закрыла границы для въезда иностранных туристов. Въезд в страну ограничен до 3 ноября. Читайте подробнее: Чехия закрывает границы для въезда туристов

08:52 27.10.2020 25 октября генеральный директор Башмакской таможенной службы заявил, что иранцы вновь могут осуществлять поездки в Иракский Курдистан. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 26 октября. Подробности в материале: Иранцы вновь могут осуществлять поездки в Иракский Курдистан

08:57 27.10.2020 Полевые госпитали для пациентов с COVID-19 в Грузии будут открывать только в крайнем случае, так как население слишком требовательно к комфорту. Об этом 26 октября на телеканале «Рустави 2» сообщила министр здравоохранения страны Екатерина Тикарадзе. Об этом: В минздраве Грузии пояснили, почему в стране не открывают полевые госпитали

09:02 27.10.2020 Министр здравоохранения Польши в интервью для TVP Info заявил, что уличная протестная активность, всплеск которой сейчас наблюдается в республике, может усугубить и без того непростую ситуацию с распространением коронавируса на её территории. Читайте подробнее: Минздрав Польши об акциях протеста во время пандемии: «Риск возрастает»

09:03 27.10.2020 В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают выписывать из больниц военнослужащих, у которых ранее был выявлен COVID-19. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны. Читайте также: В Южной Корее от COVID-19 вылечили ещё одного военнослужащего

09:16 27.10.2020 Заявление представителя исполнительного комитета Союза педиатров России Лейлы Намазовой-Барановой о том, что переболевшие коронавирусом дети могут получить низкую способность производить потомство у следующих поколений, вызвало критические комментарии со стороны пользователей сети. Граждане оставили своё мнение 26 октября в сервисе Яндекс.Новости. Об этом: «Кошмарят людей» — в сети раскритиковали представителя Союза педиатров РФ

09:18 27.10.2020 В Чехии введён режим комендантского часа.

09:31 27.10.2020 За минувшие сутки в Индии было выявлено свыше 36 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 27 октября сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия. Подробности в материале: В Индии за сутки выявили свыше 36 тысяч случаев заражения коронавирусом

09:54 27.10.2020 За минувшие сутки на территории Германии было выявлено 11 409 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 27 октября сообщает институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава. Читайте также: В Германии за сутки выявили свыше 11,4 тыс. случаев заражения коронавирусом

10:12 27.10.2020 Митрополит Цагерский и Лентехский Грузинской православной церкви (ГПЦ) Стефане (Калаиджишвили) заразился коронавирусом. Об этом 26 октября сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь партирахии ГПЦ Андриа Джагмаидзе. Читайте подробнее: Митрополит Грузинской православной церкви заразился коронавирусом

10:16 27.10.2020 Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил провести встречу депутатов с вице-премьером Татьяной Голиковой по ситуации с пандемией коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 27 октября. Читайте также: Депутаты Госдумы пригласят Голикову на разговор по коронавирусу

10:21 27.10.2020 За сутки на Украине от последствий COVID-19 скончались 126 человек. Читайте также: На Украине за сутки выявили 6677 случаев заражения коронавирусом

10:26 27.10.2020 В Грузии в течение последних суток выявили 1824 случая заражения коронавирусом. Сообщение об этом 27 октября опубликовали на правительственном сайте Stopcov.ge. Об этом: В Грузии за сутки выявили более 1800 случаев заражения коронавирусом

11:00 27.10.2020 Встречу с абхазскими медиками, работающими в Москве, провел президент Абхазии Аслан Бжания в посольстве республики в России. Об этом сообщает ИА «Апсныпресс». Подробности в материале: Президент Абхазии встретился с врачами-соотечественниками в Москве

11:29 27.10.2020 Лидер оппозиционной партии «Свободная Грузия» Каха Кукава заразился коронавирусом. Об этом он вечером 26 октября написал на своей странице в соцсети в Facebook. Читайте также: Лидер партии «Свободная Грузия» заразился коронавирусом

12:03 27.10.2020 По данным целевой группы по борьбе с COVID-19 в Индонезии, за последние 24 часа в стране подтвердили 3520 новых случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает Kompas. Читайте также: Обновлены данные по числу носителей коронавируса в Индонезии

12:27 27.10.2020 Председатель целевой группы по борьбе с COVID-19 в Индонезии Дони Монардо признал, что до сих пор уровень смертности от коронавируса в стране выше среднемирового, сообщает Kompas. Подробности в материале: В Индонезии смертность от коронавируса превышает мировой уровень

12:32 27.10.2020 В «Укравтодоре» объяснили, почему большая часть денег «коронавирусного фонда» Украины ушла на строительство дорог. Подробности в материале: Фонда борьбы с COVID-19 на Украине не существовало — «Укравтодор»

12:39 27.10.2020 Пресс-секретарь министерства образования Польши Анна Островская обнародовала данные о количестве школьников в республике, которые обучаются дистанционно из-за пандемии. Об этом 27 октября передает Polskie Radio 24. Читайте подробнее: В Польше опубликовали данные о количестве учащихся дистанционно

13:23 27.10.2020 Цех по производству масок на фабрике в Булавайо, Зимбабве (cc) International Labour Organization ILO

13:30 27.10.2020 Президент Франции Эммануэль Макрон созвал членов Совета безопасности, чтобы обсудить возможные варианты ужесточения «антикоронавирусных» мер. Об этом во вторник, 27 октября, сообщает France Info. Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус: вторая волна накрывает мир — трансляция» Власти Франции рассмотрят различные варианты ужесточения мер по сдерживанию распространения вируса SARS-CoV-2. Как передают французские СМИ, новые ограничения, вероятно, включающие повторное введение режима самоизоляции могут вступить в силу уже на выходных 31 октября — 1 ноября. Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября во Франции было выявлено 52 000 новых случаев заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 1,138 млн. Об этом: Во Франции могут повторно ввести режим самоизоляции

13:40 27.10.2020 Южная Корея расширяет авиасообщение с другими странами, ранее приостановленное в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщает KBS со ссылкой на отраслевые источники. Читайте также: Южная Корея расширяет авиасообщение с другими странами

13:50 27.10.2020 Глава национального агентства инновационных исследований Индонезии Бамбанг Броджонегоро заявил, что шесть учреждений в стране завершают клинические испытания индонезийской вакцины от COVID-19, сообщает Kompas. Подробности в материале: В Индонезии разрабатывают шесть типов вакцины от COVID-19

13:52 27.10.2020 СМИ сообщают о вспышке коронавируса в Офисе президента Украины.

14:02 27.10.2020 В Южной Корее на протяжении четырех месяцев подряд фиксируют рост кредитования по кредитным картам. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные семи крупных банков страны, таких как Shinhan, KB Kookmin, Woori, Hana, Samsung, Hyundai и Lotte. Подробности в материале: В Южной Корее зафиксировали рост выдачи кредитов по банковским картам

14:06 27.10.2020 Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) надеются, что в ближайшее время смогут рекомендовать к применению вакцины от коронавируса, разработанные в России и других странах. Об этом сообщила председатель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович. Читайте также: В ВОЗ надеются на скорую рекомендацию к применению вакцин от коронавируса

14:23 27.10.2020 Парламентарии должны «создать необходимые законодательные условия для активизации сотрудничества стран БРИКС в сфере здравоохранения, сделать все для повышения эффективности систем государственного управления в борьбе с инфекционными заболеваниями». Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 октября, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе Шестого Парламентского форума БРИКС в режиме видеоконференцсвязи. Подробности в материале: Володин призвал активизировать работу БРИКС в борьбе с пандемией

14:25 27.10.2020 В Индонезии от COVID-19 скончался гражданин Южной Кореи, работавший в южнокорейской швейной компании в городе Семаранг. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей посольства Южной Кореи в Индонезии. Об этом: В Индонезии от COVID-19 скончался гражданин Южной Кореи

14:26 27.10.2020 Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал противостоять политической конфронтации на фоне пандемии коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 27 октября. Читайте подробнее: Володин: пандемия становится сферой политической конфронтации

14:33 27.10.2020 Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил уникальность потенциала стран БРИКС в борьбе с инфекционными заболеваниями, передает корреспондент ИА REGNUM 27 октября. Читайте подробнее: Володин видит уникальность потенциала стран БРИКС в борьбе с инфекциями

14:40 27.10.2020 Текстильная фабрика в Измире, Турция (cc) International Labour Organization ILO

14:49 27.10.2020 Представитель целевой группы по борьбе с COVID-19 Вику Адисасмито заявил, что число смертей от коронавируса в национальном масштабе выросло до 18% за неделю, сообщает Kompas. Читайте подробнее: В Индонезии растёт количество смертей от коронавируса

15:11 27.10.2020 На Украине госпитализировали 16 боевиков ВСУ, у которых выявили коронавирус SARS-CoV-2. Читайте подробнее: В ВСУ за сутки выявили 83 случая заражения коронавирусом

15:24 27.10.2020 В Швеции число пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, находящихся в отделениях интенсивной терапии, снова увеличивается. За одну неделю количество госпитализаций увеличилось почти вдвое — с 30 до 56 человек. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter. Журналисты подчеркивают, что до апрельских показателей, когда в отделениях интенсивной терапии одновременно находились более 500 человек, еще далеко. Однако позитивная тенденция прошедшего лета также прервана, теперь количество новых госпитализаций растет стремительными темпами. «Это является результатом увеличивающегося распространения коронавирусной инфекции, которое наблюдается в течение нескольких недель», — заявила доцент кафедры эпидемиологии Каролинского института Карин Модиг. По мнению эксперта, рост числа «тяжелых» пациентов с COVID-19 в Швеции в ближайшие недели продолжится. Читайте подробнее: В Швеции растет число «тяжелых» пациентов с COVID-19

15:28 27.10.2020 Коронавирус выявили у заместителя руководителя офиса президента Украины Юлии Ковалив. Читайте также: У замглавы офиса Зеленского выявили коронавирус

15:47 27.10.2020 За минувшие сутки на территории США было выявлено свыше 66 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 27 октября сообщает университет Джона Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире. Читайте подробнее: В США за сутки выявили свыше 66 тыс. носителей коронавируса

15:48 27.10.2020 Дезинфекция вагонов в Нью-Йоркском метро (cc) Metropolitan Transportation Authority of the State of New York

15:53 27.10.2020 В министерстве финансов Украины рассказали о том, сколько денег и на что было потрачено из «несуществующего» фонда по борьбе с коронавирусом. Читайте также: В минфине Украины рассказали о расходах из «коронавирусного» фонда

16:01 27.10.2020 Всем иностранным студентам, проживающим в Китае, не разрешается участвовать в очных занятиях в классе во время пандемии, сообщает Antara. Читайте подробнее: В Китае индонезийским студентам запретили участвовать в очных занятиях

16:03 27.10.2020 За последние 24 часа в Сконе резко увеличилось количество случаев заражения коронавирусом. Количество пациентов, госпитализированных в отделения интенсивной терапии, увеличилось почти вдвое. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter. Всего в регионе от коронавируса скончались 290 человек. За последние сутки их число не изменилось. Коронавирус был обнаружен у 8 676 человек, что на 242 человека больше, чем сутками ранее. Неотложную помощь медиков сейчас получают 9 пациентов, чье состояния здоровья оценивается как критическое. За сутки их число увеличилось на четыре человека. В стационарных отделениях находятся 48 человек. Ожидается, что в скором времени власти Сконе объявят об ужесточении карантинных ограничений. Подробности в материале: В шведском Сконе за сутки удвоилось число «тяжелых» пациентов с COVID-19

16:06 27.10.2020 Два руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского заразились SARS-CoV-2. Читайте также: У второго заместителя главы офиса Зеленского выявили коронавирус

16:11 27.10.2020 Согласно статистике Агентства общественного здравоохранения, количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Швеции превысило 110 тысяч. Читайте также: Число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 в Швеции превысило 110 тыс

16:38 27.10.2020 Во время пресс-конференции 27 октября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскрыл детали программы помощи предпринимателям в связи с потерями, которые они несут из-за ограничений в связи с пандемией. Об этом передает Dziennik. Читайте также: В Польше представили план поддержки бизнеса из-за потерь во время пандемии

16:40 27.10.2020 Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) признал Бельгию страной с самым высоким уровнем распространения коронавируса в Евросоюзе, сообщает 27 октября пресс-служба Центра. По данным ECDC, в Бельгии на сто тыс. человек населения приходится свыше 1390 случаев заражения коронавирусом. Читайте также: В Евросоюзе определили страну, наиболее пострадавшую от коронавируса

16:56 27.10.2020 В США зарегистрировано более 66 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, сообщает 27 октября сайт Университета Джонса Хопкинса. По данным университета, за 24 часа количество случаев заражения выросло за последние сутки на 66 784. Читайте также: В США выявлено свыше 66 тыс. новых случаев коронавируса за сутки

17:37 27.10.2020 Солдаты Нацгвардии демонстрируют сборку койки в конференц-центре Джейкоба К. Джавитса в Нью-Йорке (cc) The National Guard

17:49 27.10.2020 В Сербии зафиксировано более тысячи новых случаев заражения коронавирусом за сутки, это максимальный показатель за весь период с начала эпидемии в стране. Читайте подробнее: В Сербии зафиксирован рекордный прирост инфицированных коронавирусом

17:55 27.10.2020 Из-за контакта с заболевшим коронавирусной инфекцией на самоизоляцию ушёл министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщили 27 октября в пресс-службе МИД РФ. Читайте подробнее: Лавров ушёл на самоизоляцию

18:06 27.10.2020 Властям Италии нужно навести порядок в вопросе о соблюдении эпидемиологических ограничений в общественном транспорте, заявил глава отделения микробиологии университета Падуи Андреа Кризанти. Неясно, как можно одновременно закрывать бары и рестораны в вечернее время и не обращать внимания на «сумасшедшие» толпы в автобусах и метро, отметил эксперт. Об этом: Коронавирус в Италии: врачи рекомендуют навести порядок в транспорте

18:07 27.10.2020 Власти Италии в срок до 15 ноября вернут бизнесменам страны, чьи компании попали под ограничения, потерянные ими средства, заявил министр экономики и финансов Роберто Гуалтьери. Помогут прежде всего организациям общественного питания (работа которых после 18 часов теперь запрещена), предельный размер выплаты составит 200% от объема потерянного, отметил министр. Об этом: Власти Италии обещают вернуть рестораторам вдвое больше потерянного

18:09 27.10.2020 28 человек были задержаны в ходе акции протеста в Милане в ночь с понедельника на вторник, сообщили в мэрии. В акции участвовали несколько сотен человек, в основном — молодежь, они протестовали против ужесточения антикоронавирусных ограничений. Произошли столкновения с полицией. Аналогичная акция прошла и в Турине. Читайте подробнее: На акциях протеста в Милане задержаны 28 человек

18:11 27.10.2020 Нет ни малейшей вероятности, что в Италии будут проблемы с продовольствием из-за антикоронавирусных ограничений, заявили представители профильной национальной бизнес-ассоциации Coldiretti. Они обратились с призывом к гражданам не устраивать толп в супермаркетах, потому что такие скопления не только не нужны, но и могут привести к новым заражениям. Читайте подробнее: Бизнесмены Италии призвали граждан не скупать продукты в супермаркетах

18:12 27.10.2020 Решение о закрытии театров и кинотеатров Италии до 24 ноября — вынужденная мера, отметил в своем обращении, опубликованном в Corriere della Sera, премьер-министр Джузеппе Конте. Эпидемиологическая ситуация объективно очень сложная и требует столь решительных мер, как закрытие театров, представления которых «насыщают душу», отметил Конте. Подробности в материале: Премьер-министр Италии извинился перед театралами за карантин

18:16 27.10.2020 Есть серьезная вероятность, что новые ограничения правительства Италии в отношении баров и ресторанов страны приведут к полному закрытию всей отрасли, заявили представители профильной национальной бизнес-ассоциации Fipe. Ранее власти страны запретили заведениям общественного питания работать после 18 часов. Коронавирус не распространяется только через рестораны, участники рынка уже привыкли соблюдать санитарные ограничения, а запрет на работу приведет по меньшей мере к тысячам новых увольнений и банкротств, полагают участники рынка. Читайте подробнее: Рестораторы Италии пугают правительство закрытием всех баров страны

18:18 27.10.2020 Отделениям интенсивной терапии больниц Италии не хватает по крайней мере 4000 специалистов, сообщили в профильном профсоюзе Aaroi-Emac. Такая ситуация сложилась еще до начала эпидемии, отметили представители профсоюза. Читайте также: Профсоюзы Италии: отделениям интенсивной терапии не хватает тысяч врачей

18:19 27.10.2020 Если антикоронавирусные ограничения в Италии будут действовать и накануне Рождества, жители страны потратят на подготовку к празднику на 25 млрд евро меньше обычного, с таким прогнозом выступили эксперты Censis. Новый пакет ограничительных мер введен правительством Италии на срок до 24 ноября, однако, если ситуация не улучшится, сроки могут быть продлены, а ограничения — ужесточены. Подробности в материале: Бизнес Италии рискует потерять 25 миллиардов «рождественских» евро

18:21 27.10.2020 Если введенные правительством Италии антикоронавирусные ограничения будут действовать до конца 2020 года, число рабочих мест в стране сократится на 5 миллионов, а годовой объем потребления снизится на 229 млрд евро, с такой оценкой выступили эксперты группы Censis национальной бизнес-ассоциации Confimprese. Новый пакет ограничительных мер введен правительством Италии на срок до 24 ноября, однако, если ситуация не улучшится, сроки могут быть продлены, а ограничения — ужесточены. Население Италии — чуть более 60 миллионов человек. Об этом: Италия может потерять несколько миллионов рабочих мест — эксперты

18:23 27.10.2020 В Милане, а также в Неаполе, необходимо полностью остановить всю экономическую и общественную активность, заявил советник министра здравоохранения Италии Вальтер Риччарди.В этих городах жители особенно много контактируют, в том числе в транспорте и заведениях общественного питания, поэтому тех мер, что действуют на остальной территории страны, для Милана и Неаполя недостаточно, считает Риччарди. В свою очередь губернатор Ломбардии (Милан) Аттилио Фонтана полагает, что полная остановка экономики не нужна, достаточно неукоснительного соблюдения установленных ограничений. Подробности в материале: Минздрав Италии и власти Милана спорят о необходимости карантина в городе

18:57 27.10.2020 У президента Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино выявлен коронавирус, сообщили 27 октября в пресс-службе федерации. Подробности в материале: У президента FIFA выявлен коронавирус

19:41 27.10.2020 Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал прекратить массовые протесты против запрета абортов из-за «огромных рисков» возобновления пандемии коронавируса, 27 октября сообщает агентство Reuters. Читайте также: Премьер-министр Польши напугал противников запрета абортов коронавирусом

20:01 27.10.2020 Суточный прирост инфицированных коронавирусом в Греции впервые с начала пандемии превысил тысячу человек, сообщило министерство здравоохранения страны. Об этом: В Греции зафиксировано рекордное число инфицированных SARS-CoV-2 за сутки

20:32 27.10.2020 За сутки в Черногории от последствий COVID-19 умерли пять человек, сообщает институт общественного здравоохранения. Подробности в материале: В Черногории больше всего носителей коронавируса выявили в столице

21:39 27.10.2020 В мире за последние сутки зафиксировано 357 704 новых случая заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 4624 пациента с COVID-19, сообщает Всемирная организация здравоохранения. Читайте также: ВОЗ: число инфицированных коронавирусом в мире превысило 43 миллиона

21:50 27.10.2020 По официальным данным, всего в Косово выявлено 18 345 случаев заражения коронавирусом. 15 198 пациентов уже здоровы. 669 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово умерли трое пациентов с COVID-19. Лечение проходят 2478 человек. Читайте подробнее: В Косово за сутки выявили 197 носителей коронавируса

21:53 27.10.2020 В Албании впервые с начала пандемии было зафиксировано 7 смертей среди пациентов с COVID-19. Однако насколько данные статистики отражают реальное положение, неизвестно. Оппозиция и граждане обвиняют власти в сокрытии подлинной картины. Читайте подробнее: В Албании побит антирекорд по суточной смертности пациентов с COVID-19

21:53 27.10.2020 Тревожным индикатором является высокий уровень смертности — за день скончались 15 пациентов с COVID-19. В воскресенье, 25 октября, в стране был побит антирекорд по смертности — за день скончались 22 пациента с COVID-19. Читайте также: В Македонии за сутки выявили 628 носителей коронавируса

22:01 27.10.2020 Президент Алжира Абдельмаджид Теббун находится в военном госпитале в стабильном состоянии, не вызывающем беспокойства. Ранее Теббун ушёл на самоизоляцию после того, как коронавирусная инфекция была выявлена у ряда чиновников в его окружении. Читайте также: Президент Алжира попал в больницу

22:03 27.10.2020 Булочная в Константине, Алжир (cc) International Labour Organization ILO

22:04 27.10.2020 Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Британии за последние сутки увеличилось на 22 885, сообщает 27 октября минздрав страны. Читайте также: В Британии за сутки выявлено почти 23 тыс. новых заражений коронавирусом

22:08 27.10.2020 По данным на 27 октября в Италии умерли 37 700 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 221 (днем ранее — на 141). Выздоровели 271 998 человек, за сутки этот показатель увеличился на 3362 (днем ранее — на 2309). Число подтвержденных носителей выросло на «рекордные» 21 994 (днем ранее — на 17 012). Читайте также: Коронавирус в Италии: очередные «рекорды»

22:32 27.10.2020 Напомним, уже несколько месяцев в Македонии еженедельно проходят протесты против роста цен на электроэнергию, связанного с экономическим кризисом, вызванным пандемией COVID-19. Читайте подробнее: 62% домашних хозяйств в Македонии отопливаются дровами

22:33 27.10.2020 Во Франции всего за время пандемии умер 35 541 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель увеличился на 523 пациента. Об этом во вторник, 27 октября, свидетельствуют данные французской санитарной службы. Читайте также: Во Франции за сутки выявили более 33 тысяч случаев заражения SARS-CoV-2

22:37 27.10.2020 Париж в период эпидемии коронавируса. russian.news.cn

22:58 27.10.2020 На пресс-конференции Всемирной организации здравоохранения 27 октября руководитель программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, говоря о проведении выборов в Боснии и Герцеговине, заявил, что голосование является чрезвычайно важным процессом в демократических странах. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz. Подробности в материале: ВОЗ готова помочь Боснии с выборами в условиях COVID-19

23:17 27.10.2020 Батальон вооружённых сил Хорватии 27 октября привлечён для установки палаток перед медицинской школой в Загребе с целью оказания помощи местному населению и учреждениям гражданского общества в борьбе против коронавируса. В министерстве обороны Хорватии отметили, что палатки будут использоваться для проживания и питания студентов. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list. Читайте также: Для борьбы с коронавирусом в Хорватии привлекли армию

23:17 27.10.2020 В Словении 27 октября за последние 24 часа было подтверждено 1499 новых случая заражения коронавирусом. Из-за последствий коронавируса скончалось еще пять человек, а число новых заражений удвоилось за неделю. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list. Подробности в материале: В Словении резко возросло число новых случаев заражения коронавирусом

23:34 27.10.2020 Согласно отчету Africa CDC, на 27 октября в странах континента выявлено 1 729 580 случаев коронавирусной инфекции. От COVID-19 погибли 41 636 человек. Вылечены 1 417 519 пациентов. Об этом: В странах Африки выявлено более 1,7 млн случаев COVID-19

23:41 27.10.2020 В Коми режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и для граждан с хроническими заболеваниями продлили до 25 ноября. Читайте подробнее: Глава Коми продлил режим самоизоляции для пожилых

23:45 27.10.2020 «Общее число подтвержденных случаев COVID-19 составляет 717 851, общее число смертей — 19 053, общее число выздоровлений — 647 833», — написал в Twitter министр здравоохранения ЮАР Звели Мхизе. Об этом: В ЮАР переболели COVID-19 почти 650 тыс. пациентов

00:50 28.10.2020 В Японии за прошедшие сутки выявили 644 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба японского минздрава. Читайте также: В Японии за сутки выявили более 600 зараженных коронавирусом

00:57 28.10.2020 Новую вакцину против коронавируса SARS-CoV-2, которую разработали кубинские специалисты, зарегистрировали на Кубе, сообщает Agencia Cubana de Noticias. Вскоре в стране начнутся клинические испытания этого препарата, получившего название Soberana 02 («Суверенная 02»). Читайте также: На Кубе зарегистрировали вторую вакцину против коронавируса

01:14 28.10.2020 В Иордании за прошедшие сутки выявили рекордное с начала пандемии число зараженных коронавирусом нового типа — 3800 человек, сообщает пресс-служба иорданского минздрава. Об этом: В Иордании за сутки выявили рекордное число зараженных коронавирусом

01:49 28.10.2020 В Израиле за прошедшие сутки выявили 873 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба израильского министерства здравоохранения. Подробности в материале: В Израиле за сутки выявили более 800 зараженных коронавирусом

01:55 28.10.2020 Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор намерен объявить в стране трехдневный траур по жертвам коронавирусной инфекции. Об этом мексиканский лидер объявил в ходе пресс-конференции. Читайте также: В Мексике объявят трехдневный траур по жертвам COVID-19

02:02 28.10.2020 Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 на территории Бразилии увеличилось до 5 439 641. Об этом сообщает на своем сайте бразильское министерство здравоохранения. Читайте также: В Бразилии за сутки выявили почти 30 тысяч случаев заражения коронавирусом

02:20 28.10.2020 Итальянская полиция пресекла в Риме попытку устроить массовые беспорядки в ходе протестов против новых ограничений в связи с COVID-19. Об этом вечером 27 октября сообщает агентство ANSA. Читайте подробнее: В Риме полиция пресекла попытку организации беспорядков

02:20 28.10.2020 В Канаде число умерших среди пациентов с COVID-19 превысило 10 тысяч. Об этом 27 октября сообщает телеканал CTV. Читайте подробнее: В Канаде число умерших среди пациентов с COVID-19 достигло 10 тысяч

02:27 28.10.2020 Общенациональный карантин сроком на четыре недели могут ввести власти Франции, передает телеканал BFM TV со ссылкой на свои источники. Об этом: Во Франции могут вернуться к всеобщему карантину — СМИ

03:35 28.10.2020 Президент Кипра Никос Анастасиадис и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вечером 27 октября обсудили по телефону вопросы, связанные с пандемией нового коронавируса, а также действия Турции в Восточном Средиземноморье и перспективы переговоров по кипрскому урегулированию. Об этом Анастасиадис сообщил на своей странице в социальной сети Twitter. Подробности в материале: Главы Кипра и Великобритании обсудили ситуацию в регионе и коронавирус

03:44 28.10.2020 Использование препарата Regeneron для лечения коронавирусной инфекции в США будет бесплатным, заявил американский лидер Дональд Трамп в ходе предвыборного митинга в штате Висконсин. Подробности в материале: Трамп пообещал бесплатно лечить в США от COVID-19 препаратом Regeneron

04:41 28.10.2020 В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 103 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний. Читайте подробнее: В Южной Корее за сутки выявили более 100 случаев заражения коронавирусом

04:59 28.10.2020 Общее количество выявленных за неделю случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в мире составило 2 884 604, что является «рекордом», сообщает на своем сайте Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Подробности в материале: ВОЗ объявила о «рекорде» по числу случаев заражения коронавирусом в мире

05:29 28.10.2020 Первое поколение вакцин от коронавируса, вероятно, окажется эффективным не для всех людей, пишет 27 октября глава целевой рабочей группы правительства Великобритании по вакцинам Кейт Бингем в статье для медицинского журнала The Lancet. Читайте также: В Великобритании назвали малоэффективными первые вакцины от коронавируса

06:30 28.10.2020 В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили двух зараженных коронавирусом нового типа, прибывших в страну из-за рубежа. Об этом сообщает пресс-служба новозеландского минздрава. Читайте подробнее: В Новой Зеландии выявили два случая заражения коронавирусом за сутки

06:59 28.10.2020 Стивен Амелл, которого поклонники сериала DC «Стрела» знают по роли героя Оливера Куина, рассказал, как он понял, что заразился коронавирусом. Об этом 28 октября сообщил портал We Got This Covered. Читайте подробнее: Звезда шоу DC «Стрела» Стивен Амелл рассказал, как заразился коронавирусом

07:16 28.10.2020 В условиях пандемии COVID-19 страны Евросоюза должны скоординировать усилия для противодействия ей и не допустить трагедии, заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель, приглашая лидеров стран на саммит, который состоится 29 октября в формате видеоконференции. Подробности в материале: Глава Евросовета призвал страны ЕС не допустить трагедии с коронавирусом

07:48 28.10.2020 Председатель Меджлиса (парламента) Ирана Мохаммад Багер Галибаф заразился новым коронавирусом. Об этом 28 октября сообщает агентство ISNA. Читайте подробнее: В Иране коронавирус выявили у спикера парламента

08:11 28.10.2020 113 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Абхазии в течение суток 27 октября. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2. Подробности в материале: В Абхазии за сутки выявили более 100 носителей коронавируса

08:17 28.10.2020 Апелляционный суд Тираны закрылся после заражения работников коронавирусом Тем не менее рассмотрение дел, имеющих неотложный характер будет продолжено, также как и рассмотрение административных дел, откладывание которых приведет к истечению сроков, предусмотренных законом.

08:20 28.10.2020 За истекшие сутки на территории Китая было выявлено 80 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 28 октября говорится в заявлении госкомитета КНР по вопросам здравоохранения. Читайте подробнее: В Китае за сутки выявили 80 новых случаев заражения коронавирусом

08:27 28.10.2020 Общее количество выявленных на территории Канады подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 2674 и превысило 222 тыс. Об этом 28 октября сообщает канадский минздрав. Подробности в материале: В Канаде число выявленных носителей коронавируса превысило 222 тыс

08:28 28.10.2020 По данным оперативного штаба на 28 октября, в Алтайском крае выявлено 18 565 носителей SARS-CoV-2, причём только 218 из них добавились за последние сутки. По-прежнему наблюдается существенный рост количества пациентов, больных внебольничной пневмонией (5643 человека, + 33 за последние сутки) и ОРВИ (7117 человек, + 170 за последние сутки). Тяжелобольных к настоящему времени насчитывается 442 пациентов (+28 пациентов за последние сутки), к ИВЛ подключены 151 пациентов (+2 пациента за сутки). За последние 24 часов не обошлось без восьми новых летальных исходов. Читайте подробнее: В Алтайском крае растёт число тяжелобольных с COVID-19

08:33 28.10.2020 За последние сутки в Ливане было выявлено свыше 1,8 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 28 октября сообщает министерство здравоохранения страны. Об этом: В Ливане за сутки выявили свыше 1,8 тыс. носителей коронавируса

08:35 28.10.2020 За истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 29,7 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 28 октября сообщает минздрав страны. Об этом: В Бразилии за сутки выявили свыше 29,7 тыс. случаев заражения коронавирусом

09:00 28.10.2020 Полевой госпиталь Министерства обороны России прибыл в Южную Осетию для помощи местным медикам в лечении пациентов с COVID-19. Об этом сообщает агентство «Рес». Читайте подробнее: Полевой госпиталь Минобороны РФ начнут разворачивать в Цхинвале 28 октября

09:02 28.10.2020 В регионе Сконе, расположенном на юге Швеции, ужесточаются меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Всем жителям Сконе рекомендуется избегать поездок на общественном транспорте и походов в магазины, за исключением продуктовых универмагов. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter. Об этом: В шведском Сконе ужесточили карантинные ограничения

09:19 28.10.2020 С 23 октября число летальных исходов от COVID-19 в Швеции увеличилось на 15 человек. Такие данные 27 октября обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику. Подробности в материале: В Швеции от COVID-19 скончались еще 15 человек

09:22 28.10.2020 Эпидемиологическая обстановка в Швеции, связанная с распространением коронавирусной инфекции в обществе, ухудшается с каждым днем. Государственный эпидемиолог Андерс Тегнелл считает, что отчасти это связано с нарастающими масштабами тестирования, но он также признает, что уровень распространения инфекции увеличивается. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter. Читайте также: Госэпидемиолог Швеции: уровень распространения коронавируса вырос на 70%

09:36 28.10.2020 В настоящее время в Швеции сразу несколько парламентских партий требуют дальнейшего продления сроков выплаты временной компенсации людям из группы риска, которым грозят серьезные осложнения в случае заражения COVID-19. Об этом сообщила новостная служба Sveriges Radio. Компенсационные выплаты прекращаются в начале 2021 года. На сегодняшний день чуть более 2 400 человек получили помощь от правительства на сумму около 65 миллионов крон (€6,2 млн). В конце года выплаты прекращаются, и правительство не планирует их продлевать в дальнейшем. Однако теперь «Христианские демократы», «Либералы», «Левые» и «Шведские демократы» требуют, чтобы правительство выплачивало антикризисную помощь до появления вакцины. Об этом: В Швеции предложили продлить выплаты лицам из группы риска

09:42 28.10.2020 Несмотря на отличную от других стран стратегию по борьбе с пандемией коронавируса, имидж Швеции остался неизменным. Об этом говорится в ежегодном международном обзоре, представленным Шведским институтом. «Нами задавался вопрос: «Как вы относитесь к тому, как разные страны справляются с пандемией коронавируса?». Швеция заняла 15-е место из 50-ти стран», — заявила представить Шведского института София Бард. Предполагалось, что международный имидж Швеции должен был сильно измениться, учитывая то негативное внимание, которое было заметно в самом начале пандемии, когда многие зарубежные средства массовой информации писали об особенной стратегии Швеции. Однако этого не произошло, и страна по-прежнему воспринимается положительно в глазах иностранцев. Читайте подробнее: SR: стратегия Швеции по борьбе с коронавирусом не повлияла на имидж страны

09:43 28.10.2020 «Вы подумали, что пандемия коронавируса стала самой важной темой президентских выборов в Соединенных Штатах? Тогда вы действительно ошибаетесь», — с таких слов начал свой репортаж корреспондент SVT в США Фуад Юсефи. В своем материале Юсефи ссылается на результаты исследования Pew Research Center, который изучил, какие вопросы наиболее важны для американцев в преддверии ноябрьских выборов. Несмотря на то, что в последнее время много говорится о масках и протестных движениях, по-прежнему самым важным вопросом выборов остается экономика. Почти восемь из десяти американцев заявили, что состояние экономики определит их выбор 3 ноября. Тема пандемии в качестве важного пункта повестки перед выборами заняла лишь четвертое место в опросе, обращает внимание Юсефи. 62% респондента отметили, что коронавирус является их главной проблемой в преддверии голосования. С большим отрывом на первом месте оказалась тема экономики, вопросами которой оказались озабочены 79% американцев. Социологическое исследование Pew Research Center было проведено в период с 27 июля по 2 августа. Вопросы были заданы 11 001 человеку, из которых 7 485 человек являлись зарегистрированными избирателями. Подробности в материале: Исход выборов президента США определит не пандемия, а экономика — опрос

09:46 28.10.2020 В октябре 2020 года индекс потребительских настроений в Южной Корее составил 91,6 пункта, что на 12,2 пункта выше, чем в сентябре текущего года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Банка Кореи. Читайте также: В Южной Корее зафиксировали рост индекса потребительских настроений

09:56 28.10.2020 Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заразился коронавирусом. Читайте также: Президент ФИФА Инфантино заразился коронавирусом

10:04 28.10.2020 Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду пропустит матч группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной» из-за коронавируса. Подробности в материале: Роналду пропустит матч с «Барселоной» из-за коронавируса

10:08 28.10.2020 За сутки от последствий COVID-19 на Украине скончались 165 человек. Читайте также: На Украине за сутки выявили почти 7,5 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2

10:13 28.10.2020 Дезинфекция вагонов в Нью-Йоркском метро (cc) Metropolitan Transportation Authority of the State of New York

10:37 28.10.2020 В вооруженных силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны. Об этом: В ВС Южной Кореи выявили ещё два случая заражения коронавирусом

10:37 28.10.2020 В Грузии в течение последних суток выявили 1731 случай заражения коронавирусом. Сообщение об этом 28 октября опубликовали на правительственном сайте Stopcov.ge. Подробности в материале: В Грузии за сутки выявили более 1700 случаев заражения коронавирусом

10:47 28.10.2020 В связи с ростом заболеваемости COVID-19 Национальный музей в Варшаве и его филиалы будут закрыты с четверга, 29 октября, на неопределенный срок. Об этом передает Dziennik. Об этом: В Варшаве временно закрыт Национальный музей

11:23 28.10.2020 Власти 27 из 221 кантона Эквадора планируют открыть кладбища в День мёртвых 2 ноября, несмотря на призывы Национального комитета по чрезвычайным операциям. Об этом сообщает Prensa Latina. Изначально Национальный комитет по чрезвычайным операциям просил закрыть кладбища с 31 октября по 3 ноября. Местные власти пообещали, что на кладбищах будут соблюдаться все необходимые меры санитарной безопасности. Об этом: Эквадор готовит план открытия кладбищ на День мёртвых

11:27 28.10.2020 Роспотребнадзор безвозмездно предал Санитарно-эпидемиологической службе (СЭС) Абхазии 10 тыс. тестов на коронавирус. Об этом 27 октября сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики. Читайте подробнее: Роспотребнадзор передал Абхазии 10 тыс. тестов на коронавирус

11:33 28.10.2020 Беспорядками завершилась вечером 27 октября протестная акция в Севилье, проводившаяся против мер карантинной безопасности, связанных с пандемией коронавируса. Об этом 28 октября сообщает управление города по чрезвычайным происшествиям на своей странице в соцсети Facebook. Об этом: Протестная акция в Севилье против мер карантина закончилась беспорядками

11:36 28.10.2020 С 31 октября по 3 ноября, когда весь мир празднует Хэллоуин, популярные ночные клубы в районе Итхэвон и Каннам в Сеуле не будут работать, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники. Читайте подробнее: В Сеуле временно закроют ночные клубы в период празднования Хэллоуина

11:37 28.10.2020 К показателям 2019 года мировая экономика может восстановиться только к 2022 году. Об этом 28 октября заявил научный руководитель департамента мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Леонид Григорьев на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM. По его словам, распространение коронавируса удастся распространять к лету 2021 года. Однако сразу после этого экономический кризис не прекратится. Поэтому к экономическим показателям 2019 года миру удастся вернуться только в 2022 году. Подробности в материале: Прогноз: мировая экономика может восстановиться к 2022 году

11:39 28.10.2020 Президент ЮАР Сирил Рамафоса опроверг «тревожные слухи» о возможном возвращении страны к более строгим мер по борьбе с распространением коронавируса. Читайте подробнее: Лидер ЮАР опроверг «слухи» о возобновлении строгих карантинных мер

11:45 28.10.2020 Во время голосования на выборах в парламент Грузии будет обеспечена эпидемиологическая безопасность для всех, кто примет в них участие. С таким заявлением, как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны, 28 октября выступила руководитель администрации правительства Грузии Натия Мезвришвили на брифинге.

12:01 28.10.2020 Решение о переходе в режим самоизоляции из-за контакта с заразившимся коронавирусом принял президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса. Об этом 28 октября сообщает пресс-служба администрации президента страны. Читайте также: Глава ЮАР ушел на самоизоляцию из-за контактов с заразившимся SARS-CoV-2

12:12 28.10.2020 В министерстве здравоохранения Индонезии подтвердили 4029 новых случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает Detik. Читайте подробнее: Число носителей коронавируса в Индонезии перевалило за 400 тысяч

12:15 28.10.2020 С предложением к странам Европейского союза об унификации системы тестирования на наличие коронавируса с использованием экспресс-тестов для быстрого выявления и изолирования заразившихся SARS-CoV-2 обратился глава Европейского совета Шарль Мишель. Он заявил об этом 28 октября в эфире французской радиостанции RTL. Читайте подробнее: В Евросоюзе предложили ввести общую систему тестов на коронавирус

12:24 28.10.2020 В глобальном мире, после окончания пандемии коронавируса, Китай может стать самой мощной экономикой. Об этом 28 октября заяви врио директора института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM. «Китай в ближайшее время будет тем ключевым игроком, который сможет завести мировую торговлю заново, завести постпандемический мир», — сказал Маслов. Об этом: Коронавирус поможет Китаю стать ключевой экономикой мира — прогноз

13:22 28.10.2020 Компания PT Bio Farma получит 15 миллионов доз вакцины от COVID-19 от фармацевтической компании Китая Sinovac в ноябре 2020 года, сообщает Antara. Читайте также: Индонезия получит миллионы доз китайской вакцины от COVID-19

13:34 28.10.2020 Текстильная фабрика в Измире, Турция (cc) International Labour Organization ILO

13:42 28.10.2020 В Минске в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу частично приостанавливается оказание плановой медицинской помощи. Об этом 28 октября сообщил первый замглавы Комитета по здравоохранению Минского горисполкома Дмитрий Чередниченко, его слова приводит Telegram-канал минздрава страны. Читайте также: В Минске из-за пандемии частично приостановили оказание плановой медпомощи

13:50 28.10.2020 Высокий риск распространения заражения коронавирусом в стране сохраняется. Читайте подробнее: В Улан-Баторе запретили обслуживать пассажиров без маски

13:58 28.10.2020 Уровень розничных продаж в Испании в сентябре снизился на 0,3% по сравнению с августовскими показателями. Об этом сообщили в Национальном институте статистики Испании. Отмечается, что по сравнению с сентябрём 2019 года оборот розничной продажи упал на 2,1%. Читайте также: В Испании заявили о падении уровня розничных продаж

14:07 28.10.2020 В партии «Европейская Грузия» заявили, что правящая партия «Грузинская мечта» якобы готовится к тому, чтобы объявить в стране «локдаун» перед вторым туром голосования на парламентских выборах. Это заявление 28 октября было опубликовано на странице партии «Европейская Грузия» в соцсети Facebook. Читайте также: «Грузинскую мечту» обвинили в подготовке «локдауна» в стране

14:09 28.10.2020 В настоящее время уровень безработицы среди шведской молодёжи является самым высоким с 1930-ых годов. Согласно последним данным Статистического управления Швеции, по состоянию на сентябрь показатель составляет 27,1% от всей рабочей силы. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter. В 1922 году после Первой Мировой войны и трансформации экономической модели, безработица в Швеции была на уровне 25%. Безработица среди молодежи достигала такого уровня в 1993−1994гг. Следующим пиком стал кризис 2008—2009гг. Тогда та же четверть молодых людей в Швеции остались без работы. Однако показатели текущего кризиса превзошли все прогнозы. На сентябрь в Швеции насчитывалось порядка 160 000 безработных молодых людей. Сравнивая сегодняшнее положение на рынке труда со статистикой прошлых десятилетий, журналисты подчеркивают, что Статистическое управление Швеции неоднократно меняло методы подсчета занятых и безработных. Читайте также: В Швеции уровень безработицы среди молодёжи превысил 25%

14:12 28.10.2020 В Швеции безработица среди молодёжи находится на рекордно высоком уровне, — в сентябре безработных молодых людей насчитывалось 160 тысяч по всей стране. В связи с этим министр труда Ева Нордмак пообещала и дальше принимать антикризисные меры, а также увеличить объёмы помощи. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter. «В настоящее время мы переживаем самый серьезный кризис труда в наше время, и мы видим, что молодые люди сильно пострадали», — заявила министр. По оценкам Нордмарк, правительство выделило уже 280 миллионов крон (€27 млн) на организацию летних работ с целью трудовой занятость молодёжи. «Но мы готовы на большее. Но стоит также помнить, что студенты дневной формы обучения составляют половину безработных молодых людей», — отметила министр. Подробности в материале: Министр труда Швеции пообещала помочь молодым людям, потерявшим работу

14:17 28.10.2020 Обвинения в адрес правительства Грузии о подготовке «локдауна» в стране являются «спекуляциями», так как карантин из пандемии в стране вводить не планируется. Это заявление, как передает телеканал «Рустави 2», 28 октября сделал исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе на брифинге. Подробности в материале: В «Грузинской мечте» опровергли обвинения в подготовке «локдауна»

14:18 28.10.2020 За последнее время распространение коронавирусной инфекции заметно выросло сразу в нескольких регионах Швеции. Всего за одну неделю в Швеции было зарегистрировано свыше 10 тыс. случаев заражения вирусом. Об этом сообщила газета Dagens Nyheter. Изначально высокие темпы заражения наблюдались в группе лиц 20−29 лет, но затем к ним присоединись все оставшиеся возрастные группы. Регион Уппсала стал первым, где были ужесточены местные карантинные ограничения. За последние семь дней там выявлено 326 новых случаев заражения. Согласно последнему отчету Агентства общественного здравоохранения, регионами с самым высоким уровнем распространения инфекции на душу населения являются Уппсала, Эребру, Емтланд, Эстергётланд, Йёнчёпинг и Стокгольм. В Сконе также наблюдается значительный рост числа зараженных. Читайте подробнее: DN: в нескольких регионах Швеции усиливается распространение SARS-CoV-2

14:48 28.10.2020 Первых трех пациентов вылечили от COVID-19 в полевом госпитале Министерства обороны России, развернутом в Сухуме. Об этом 28 октября сообщает абхазское агентство «Апсныпресс». Об этом: В Абхазии из полевого госпиталя Минобороны РФ выписали первых пациентов

15:00 28.10.2020 У 836 человек в Кении выявили заражение коронавирусом. Подробности в материале: В Кении за сутки выявили 836 новых случаев заражения коронавирусом

15:01 28.10.2020 Власти Доминиканской Республики рассматривают возможность возврата в школы режима очных занятий на определённых территориях и в определённых условиях. Об этом заявил президент страны Луис Абинадер в интервью программе El Informe на канале Colorvision. По его словам, данное решение ещё не окончательное, поскольку министерство образования ожидает оценки со стороны минздрава страны. Об этом: Доминиканская Республика может вернуть очные занятия в школах

15:06 28.10.2020 Южная Корея намерена внести взнос в размере $10 млн в качестве гарантии поддержки COVAX. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства страны. Читайте подробнее: Южная Корея выделит $10 млн в качестве поддержки COVAX

15:21 28.10.2020 Мэр польской столицы Рафал Тшасковский в интервью для Radio ZET заявил, что в текущем году празднование Дня независимости Польши будет проходить без традиционного уличного шествия «Марш независимости», которое ежегодно проводят в Варшаве. «Всё идет к тому, что до 11 ноября ситуация с распространением коронавирусной инфекции будет развиваться не самым благоприятным образом. Поэтому о массовой уличной акции не может быть и речи», — подчеркнул варшавский градоначальник. Об этом: В Варшаве отказались от традиционного марша в честь Дня независимости

15:43 28.10.2020 За минувшие сутки на территории США было выявлено свыше 73 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 28 октября сообщает университет Джона Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире. Об этом: В США за сутки выявили свыше 73 тыс. случаев заражения коронавирусом

16:05 28.10.2020 Правительство Украины решило продлить режим чрезвычайной ситуации в стране из-за роста числа заражений коронавирусом. Об этом: На Украине продлили режим чрезвычайной ситуации до конца 2020 года

16:34 28.10.2020 Солдаты Нацгвардии дезинфицируют часто прикасаемые поверхности в мэрии Нью-Рошелла, штат Нью-Йорк (cc) New York National Guard

16:36 28.10.2020 По данным Университета Джонса Хопкинса, общее количество заболевших в мире превысило 44 млн.

17:03 28.10.2020 Медики в Болгарии выявили рекордное число новых случаев COVID-19. За сутки зафиксировано 2569 случаев заражения.

17:04 28.10.2020 Рекорд в Польше: 18,8 тыс. случаев COVID-19 за сутки.

17:07 28.10.2020 В Литве за минувшие сутки установлен рекорд по количеству выявленных случаев COVID-19 — 776.

17:18 28.10.2020 В Киргизии за сутки выявлено 538 новых случаев COVID, 414 пациентов выздоровели. Подробности в материале: За сутки в Киргизии выявили более 500 случаев COVID-19

17:28 28.10.2020 Власти Турции могут вновь принять решение о закрытии страны для иностранных туристов, в том числе из России, из-за осложнившейся ситуации с коронавирусом, сообщает Daily Hürriyet. Об этом: Турция может вновь закрыть границы для иностранцев из-за COVID-19

18:12 28.10.2020 Канцлер Германии Ангела Меркель пошла на введение частичного карантина в Германии.

18:24 28.10.2020 В Киргизии наибольшую общую сумму льготных займов для поддержки во время пандемии получили компании и бизнесмены из Бишкека. Об этом: Бизнесмены Киргизии получили 2,8 млрд рублей госкредитов за время пандемии

18:27 28.10.2020 Пока Киргизия входит в число стран с нестабильной эпидемиологической ситуацией, путь на хадж для ее граждан закрыт. Об этом: Саудовская Аравия не пускает паломников из Киргизии на хадж в Мекку

18:32 28.10.2020 В то время как президент Франции Эммануэль Макрон готовится объявить об ужесточении мер, направленных на борьбу с SARS-CoV-2, многие жители Парижа уже подготовились к отъезду из столицы. Об этом в среду, 28 октября, сообщает Le Figaro. Обычные прохожие на улицах «города любви» ответили на вопросы журналистов Le Figaro о том, что они будут делать, если Макрон объявит о введении новых «антикоронавирусных» мер в центральных департаментах Франции. «Это тяжело психологически. Оставаться запертой в 12 квадратных метрах — настоящий стресс. А патрули полиции на каждом углу — и того хуже», — рассказала 24-летняя Анна, добавив, что на время самоизоляции отправится в Нормандию — регион на севере Франции. «Власти много говорят о более мягком режиме самоизоляции, но я боюсь, что главы компаний воспользуются этим и не позволят нам отправиться за город, когда все станет совсем плохо», — добавила 30-летняя Жюли, которая собирается провести карантин в департаменте Вандея. Как ранее сообщало ИА REGNUM, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 33 417 новых случаев заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 1,198 млн. Читайте также: Жители Парижа покидают город из-за введения мер против COVID-19 — Le Figaro

18:54 28.10.2020 ВОЗ: темпы распространения коронавируса на планете снижаются, отметили в ВОЗ.

18:56 28.10.2020 Индия: число диагностированных случаев заражения коронавирусом 28 октября превысило 8 млн человек.

19:15 28.10.2020 Эпидемиолог из института общественного здравоохранения Милко Йоксимович оценивает эпидемиологическую ситуацию в Черногории как сложную и серьезную для системы здравоохранения и для всех граждан. Подробности в материале: Смертность от COVID-19 в Черногории достигла 1,6%

19:27 28.10.2020 По сообщению оперштаба, Бельгия стала страной с самым высоким уровнем заражения коронавирусом в Евросоюзе. Основными очагами пандемии в стране являются Брюссель, Антверпен и Льеж. Фиксируется более 1448 случаев заражения на 100 тысяч человек населения за последние две недели.

19:29 28.10.2020 Выездной туристический поток из России по итогам 2020 года может сократиться на 80% на фоне пандемии коронавируса, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова. Читайте подробнее: Выездной турпоток из России может сократиться на 80% по итогам 2020 года

19:29 28.10.2020 Швейцария с 29 октября на неограниченное время вводит комендантский час с 23 до 6 утра.

19:33 28.10.2020 По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, компании Евросоюза смогут производить до 50 млн доз вакцин от коронавируса в месяц. Читайте подробнее: Еврокомиссия назвала сроки производства вакцины от COVID-19

19:42 28.10.2020 Меркель предупредила, что если нынешние темпы распространения коронавируса в Германии сохранятся, система здравоохранения придёт к коллапсу в течение нескольких недель.

19:49 28.10.2020 Германия: со 2 ноября встречаться вне дома разрешено только членам не более двух домохозяйств и не более 10 человек. Кроме того, гостиницы прекращают прием туристов. Общепит будет работать только навынос.

20:17 28.10.2020 В «гнусных целях» Китай собирает генетический материал по всему миру, заявил 28 октября в Гудзоновском институте (Вашингтон) помощник американского президента по нацбезопасности Роберт О’Брайен. Об этом: Помощник Трампа обвинил Китай в преследовании «гнусных целей»

20:39 28.10.2020 «Рабочие места, занятые низкооплачиваемыми работниками, женщинами и более молодыми работниками, уже пострадали в наибольшей степени», — сказано в отчете «Всемирного экономического форума». Подробности в материале: ВЭФ объявил, кто больше всего пострадает из-за пандемии

20:48 28.10.2020 В Германии со следующей недели будет повторно введён карантинный режим из-за осложнения ситуации с коронавирусом, сообщила Ангела Меркель. Подробности в материале: Меркель объявила о возвращении карантина в Германии из-за COVID-19

21:00 28.10.2020 В мире за последние сутки зафиксировано 404 159 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 5780 пациентов с COVID-19, сообщает Всемирная организация здравоохранения. Об этом: ВОЗ: в мире за сутки выявлено 400 тысяч случаев заражения SARS-CoV-2

21:15 28.10.2020 В Турции за последние сутки скончались ещё 77 пациентов с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 10 027, сообщает министерство здравоохранения страны. Ранее сегодня турецкие СМИ сообщили, что власти страны рассматривают вопрос о повторном закрытии границы для иностранных туристов из-за осложнившейся ситуации с коронавирусом. Число умерших от COVID-19 в Турции превысило 10 тысяч человек

21:46 28.10.2020 28 октября стал «самым страшным днём» для Сербии по количеству новых случаев заражения коронавирусом, заявил президент Сербии Александр Вучич и объявил о введении жестких взысканий против тех, кто не соблюдает действующие ограничительные меры. Он отметил, что эпидемиологическая ситуация в Сербии не должна вызывать паники, но при этом является поводом для беспокойства, так как все больше инфицированных вынуждены быть госпитализированы и подключены к аппаратам ИВЛ. Читайте также: Президент Сербии: это «самый страшный день» по числу заражённых COVID-19

21:46 28.10.2020 Термометрия у входа в Центральный госпиталь Булавайо, Зимбабве (cc) International Labour Organization ILO

22:09 28.10.2020 Президент Франции Эмануэль Макрон обратился к нации. Он заявил о небывалой скорости распространения коронавируса в стране.

22:26 28.10.2020 Во Франции вводят общенациональный карантин с 30 октября.

22:27 28.10.2020 Карантин во Франции продлится до 1 декабря.

22:28 28.10.2020 Макрон уточнил, что внутренние границы ЕС на фоне ситуации с коронавирусом останутся открытыми.

22:30 28.10.2020 Ясли, школы, колледжи и лицеи во Франции решено не закрывать, но в них усиливаются санитарные меры. Университеты закроют, а курсы будут проходить онлайн. Сходить в больницу, в магазин или подышать свежим воздухом разрешено. Общественные учреждения закрывают.

22:31 28.10.2020 Власти североитальянской провинции Пьемонт (Турин) обратились к армии страны за помощью в противостоянии распространению коронавируса. Помощь должна заключаться в обустройстве мобильных госпиталей для «легко» болеющих. Читайте также: Власти Турина просят армию помочь с мобильными госпиталями

22:34 28.10.2020 Франция вслед за Германией объявила о возвращении карантинных мер из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Об этом: Во Франции возвращают режим карантина из-за пандемии COVID-19

22:39 28.10.2020 Премьер-министр Италии Джузеппе Конте не считает, что «неизбежно» придется останавливать экономику страны, такое заявление он сделал в среду, 28 октября. Конте предложил «дождаться» эффекта от очередного пакета антикоронавирусных мер, утверждённого 24 октября. Читайте также: Премьер Италии не считает, что остановка экономики неизбежна

22:48 28.10.2020 Все школы итальянского региона Пулья (Бари) закрываются, такое решение приняли местные власти в среду, 28 октября. Принимать решение о переходе на дистанционное обучение неприятно, но необходимо, заявил губернатор Микеле Эмильяно. Читайте также: В итальянском Бари закрыли все школы

22:52 28.10.2020 Власти Швейцарии исключили Россию из списка государств, по прибытии из которых требуется прохождение 10-дневного карантина.

22:56 28.10.2020 Оркестр миланского театра Ла Скала в среду, 28 октября, в полном составе ушел на карантин. Накануне проведенное тестирование показало, что шесть оркестрантов из 85 заражены коронавирусом. Подробности в материале: Оркестр Ла Скала ушел на карантин после новых заражений

23:00 28.10.2020 Во Франции всего за время пандемии умерло 35 785 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель увеличился на 244 пациента. Об этом в среду, 28 октября, свидетельствуют данные французской санитарной службы. Читайте подробнее: Во Франции за сутки выявили более 36 тысяч случаев заражения SARS-CoV-2

23:04 28.10.2020 Для эффективной борьбы с коронавирусом в Италии нужны быстрые решения, поддерживаемые всеми, заявил в среду, 28 октября, глава национальной бизнес-ассоциации промышленников Confindustria Карло Бономи. Сейчас этого не наблюдается, отметил эксперт. Об этом: Бизнесмены Италии: в борьбе с эпидемией не хватает единства

23:04 28.10.2020 В Африке с населением более 1,2 млрд человек зафиксировано всего 3,9% от числа случаев и 3,6% смертей от COVID-19 в мире. Об этом: В Африке от COVID-19 погибли около 42000 человек

23:09 28.10.2020 В крупной итальянской тюрьме Терни в среду, 28 октября, у 55 заключенных был выявлен коронавирус. Уровень заражения превысил 10%, всего в учреждении 514 заключённых. Читайте также: В итальянской тюрьме заражены более 10% заключенных

23:14 28.10.2020 Италия должна суметь отыскать третий путь между тотальной эпидемией и остановкой экономики, заявил в среду, 28 октября, премьер-министр Джузеппе Конте. Следует заботиться и о здоровье граждан, и о здоровье экономики, которой нельзя больше переживать новых ударов, отметил Конте. Подробности в материале: Премьер Италии не потерял надежды пройти между Сциллой и Харибдой

23:20 28.10.2020 Мэры Милана и НеаполяДжузеппе Салаи Луиджи Де Маджистрис в среду, 28 октября, обратились в министерство здравоохранения с вопросом о предположительно «обязательном» карантине в подведомственным им городам. Ранее с заявлением о крайней необходимости карантина в Милане и Неаполе выступил советник министерства Вальтер Риччарди, он отметил, что в этих городах высок уровень общественной активности, вследствие чего ограничительные меры, введенные на всей территории страны, в Милане и Неаполе не работают. Об этом: Мэры Милана и Неаполя спросили минздрав о необходимости карантина

23:25 28.10.2020 Италия «и на этот раз» сможет победить эпидемию коронавируса, заявил в среду, 28 октября, министр экономики и финансов Роберто Гуалтьери. Сейчас сложное время, но нужно сохранять надежду, отметил министр Об этом: Министр экономики Италии: мы победим эпидемию и в этот раз

23:31 28.10.2020 Пассажиропоток аэропортов Италии в 2020 году снизился на 69,7% в сравнении с данными за 2019 год, сообщили в профильной национальной бизнес-ассоциации в среду, 28 октября. Пассажиропоток вернулся на уровень 1995 года, отметили эксперты. Об этом: Трафик в аэропортах Италии вернулся к уровню 1995 года

23:43 28.10.2020 По данным на 28 октября, в Италии умерли 37 905 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 205 (днем ранее — на 221). Выздоровели 275 404 человека, за сутки этот показатель увеличился на 3416 (днем ранее — на 3362). Число подтвержденных носителей выросло на «рекордные» 24 991 (днем ранее — на 21 994). Об этом: Коронавирус в Италии: новый абсолютный «рекорд»

23:44 28.10.2020 По словам Курти, признаками заражения стали легкая головная боль, кашель и боль и покраснение глаз. В ближайшие две недели политик намерен находиться на самоизоляции. Подробности в материале: Лидер косовской оппозиции Курти заразился коронавирусом

00:17 29.10.2020 Голливудские сценаристы предложили снять 2020 год как экшн-шоу, где герою надо спасти страну — от вируса и от зараженного президента, который «явно не в своем уме». Или как зомби-апокалипсис про «странный грипп, который пришел из Азии». Об этом: «Ковид-апокалипсис» — сценаристы США придумали сериал про 2020 год

00:34 29.10.2020 По данным министерства здравоохранения страны, всего в Албании было выявлено 20 004 случая заражения коронавирусом. 10 893 человека уже излечились от COVID-19. 493 пациента скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За прошедшие сутки умерли шесть пациентов с COVID-19. Лечение от COVID-19 проходят 8618 человек, из них чуть менее половины приходится на Тирану. На стационарном лечении находятся 289 пациентов. Читайте также: В Албании выявили свыше 20 тысяч носителей коронавируса

00:55 29.10.2020 В Мьянме количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа приблизилось к 50 тысячам, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения и спорта страны. Читайте подробнее: В Мьянме число случаев заражения коронавирусом приблизилось к 50 тыс

01:03 29.10.2020 Во Вьетнаме за прошедшие сутки выявили еще одного зараженного коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба вьетнамского минздрава. Об этом: Во Вьетнаме выявили новый случай заражения коронавирусом

01:57 29.10.2020 В Бразилии общее число выявленных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 достигло 5 468 270. Об этом сообщает бразильский минздрав на своем сайте. Из этого количества 4 934 548 случаев уже закончились выздоровлением пациентов. Об этом: В Бразилии выявили более 28,6 тысячи новых случаев заражения SARS-CoV-2

02:33 29.10.2020 Резкий прирост случаев заражения новым коронавирусом в Германии может нагрузить систему здравоохранения до предельного уровня уже через несколько недель, заявила немецкий канцлер Ангела Меркель в ходе пресс-конференции после совещания по борьбе с пандемией. Об этом: Меркель оценила угрозу системе здравоохранения в Германии

03:08 29.10.2020 Чтобы ускорить процедуру получения результатов тестирования на коронавирус, Словения ввела новые рекомендации для врачей первой медицинской помощи о том, кого нужно направлять на тестирование, подтвердила 28 октября на пресс-конференции в Любляне Бояна Беович, глава правительственной экспертной группы по коронавирусу. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list. Подробности в материале: В Словении изменили процедуру тестирования на коронавирус

03:09 29.10.2020 По официальным данным, всего в Косово выявлено 18 626 случаев заражения коронавирусом. 15 295 пациентов уже здоровы. 673 человека скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово умерли четверо пациентов с COVID-19. Лечение проходят 2658 человек. Читайте подробнее: В Косово зафиксирован антирекорд по заражениям коронавирусом

03:09 29.10.2020 Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович на заседании президиума «Хорватского демократического сообщества» 28 октября прокомментировал ситуацию с эпидемией коронавируса в стране. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list. Читайте также: Премьер-министр Хорватии прокомментировал ситуацию с коронавирусом

03:51 29.10.2020 По официальным данным, всего в Косово выявлено 18 626 случаев заражения коронавирусом. 15 295 пациентов уже здоровы. 673 человека скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово умерли четверо пациентов с COVID-19. Лечение проходят 2658 человек. Читайте также: В Косово зафиксирован антирекорд по заражениям коронавирусом

04:11 29.10.2020 В Греции за минувшие сутки выявили 1547 зараженных коронавирусом нового типа. Об этом свидетельствуют данные греческого минздрава. Читайте подробнее: В Греции за сутки выявили более 1,5 тыс. зараженных коронавирусом

04:14 29.10.2020 В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 125 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний. Подробности в материале: В Южной Корее за сутки вновь выявили более 100 зараженных коронавирусом

04:16 29.10.2020 Тревожным индикатором является высокий уровень смертности — за день скончались 14 пациентов с COVID-19. В воскресенье, 25 октября, в стране был побит антирекорд по смертности — за день скончались 22 пациента с COVID-19. Однако работники системы здравоохранения предупреждают, что дальнейшее ухудшение ситуации может привести к показателям в 100 смертей за сутки. Читайте подробнее: Катастрофа в Македонии — в сутки выявили 870 носителей коронавируса

04:36 29.10.2020 Депутат призвала сограждан соблюдать меры предосторожности, поскольку больницы переполнены, а врачи переутомлены. 28 октября парламент Северной Македонии принял закон об обязательном ношении масок в открытых и закрытых пространствах. Читайте подробнее: Депутат парламента Македонии заразилась коронавирусом

05:42 29.10.2020 В городе Лимасол массовая акция протеста против коррупции и новых ограничительных мер, введённых для противодействия коронавирусу, вечером 28 октября переросла в беспорядки и столкновения с полицией. Об этом сообщает газета Phileleftheros. Читайте подробнее: На Кипре протест против коронавирусных ограничений перерос в столкновения

05:51 29.10.2020 Глава министерства иностранных дел Кипра Никос Христодулидис ушел на самоизоляцию после выявленного случая заражения коронавирусом нового типа среди его окружения. Об этом 29 октября сообщила пресс-служба ведомства. Об этом: Глава МИД Кипра самоизолировался из-за риска заболеть COVID-19

06:17 29.10.2020 В Мексике число жертв осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, превысило 90 тыс., сообщает пресс-служба мексиканского минздрава. Об этом: В Мексике число жертв COVID-19 превысило 90 тыс

06:29 29.10.2020 В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили шесть случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава. Об этом: В Новой Зеландии за сутки выявили шесть случаев заражения коронавирусом

06:57 29.10.2020 Министерство здравоохранения Швейцарии исключило Россию из перечня стран с повышенным риском заражения COVID-19. Об этом говорится в опубликованном 28 октября сообщении швейцарского ведомства. Читайте также: Швейцария исключила Россию из списка стран с риском заражения COVID-19

07:08 29.10.2020 Возможный случай повторного заражения коронавирусом SARS-CoV-2 исследуют специалисты Бразилии. Отчет об их работе опубликован в медицинском журнале The Lancet, сообщает газета Fohla de S.Paolo. Читайте также: В Бразилии исследуют повторный случай заражения коронавирусом

07:09 29.10.2020 На материковой части Китая за прошедшие сутки зафиксировано 24 новых «импортных» случая COVID-19, сообщает 29 октября агентство Синьхуа. Читайте также: В Китае зафиксировано 24 новых «импортных» случая COVID-19

07:10 29.10.2020 В Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая выявлено 23 новых подтвержденных случая COVID-19. Читайте также: В китайском Синьцзяне выявлено 23 новых случая COVID-19

07:11 29.10.2020 Группа родителей из города Биелина в Боснии и Герцеговине 28 октября провели митинг с требованиями вернуть их детей на занятия в школы. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz. Читайте также: В Боснии и Герцеговине прошли протесты против коронавирусных мер в школах

07:13 29.10.2020 В Аргентине число жертв осложнений COVID-19 превысило 30 тыс. человек, сообщает пресс-служба аргентинского минздрава. Читайте подробнее: В Аргентине число жертв COVID-19 превысило 30 тыс

07:18 29.10.2020 Решение продлить до 1 декабря особый карантинный режим в Азербайджане приняли власти страны из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, сообщает агентство АзерТАдж. Читайте также: В Азербайджане еще на месяц продлили карантинный режим

07:26 29.10.2020 В Индии количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 8 млн. Об этом свидетельствуют данные индийского минздрава. Подробности в материале: В Индии число случаев заражения коронавирусом превысило 8 млн

08:00 29.10.2020 28 октября пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что около 415 иранцев умерли от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News. Подробности в материале: В Иране COVID-19 унёс жизни 415 человек за последние 24 часа

08:03 29.10.2020 За минувшие 24 часа на территории Германии было выявлено 16 774 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 28 октября сообщает институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава. Читайте также: В Германии за сутки выявили свыше 16,7 тыс. носителей коронавируса

08:19 29.10.2020 За минувшие сутки на территории Мексики выявили свыше 5,5 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом и потому их общее число превысило 906 тыс. Об этом 29 октября сообщает замглавы минздрава страны Уго Лопес-Гатель на своей странице в соцсети в Twitter. Подробности в материале: В Мексике число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 превысило 906 тыс

08:22 29.10.2020 За истекшие сутки на территории Китая было выявлено 63 новых подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 29 октября говорится в заявлении госкомитета КНР по вопросам здравоохранения. Читайте также: В Китае за сутки выявили 63 новых случая заражения коронавирусом

08:27 29.10.2020 106 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Абхазии в течение суток 28 октября. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2. Читайте также: В Абхазии за сутки выявили более 100 носителей коронавируса

08:37 29.10.2020 Сербский член президиума Боснии и Герцеговины и президент Республики Сербской Милорад Додик после заседания чиновников Республики Сербской с представителями сектора здравоохранения, компетентных учреждений и местных общин 28 октября заявил, что в марте, когда началась пандемия, «американская система показала, что она не может справиться с коронавирусом», в то время как «Республика Сербская показала, что может». этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz. Подробности в материале: Президент Республики Сербской объяснил успехи в борьбе с пандемией

08:38 29.10.2020 Общее количество выявленных на территории Канады подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 2699 и превысило 225 тысяч. Об этом 29 октября сообщает канадский минздрав. Подробности в материале: В Канаде число выявленных носителей коронавируса превысило 225 тыс

08:42 29.10.2020 За последние сутки в Колумбии было выявлено свыше 8,7 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 29 октября сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты страны на своей странице в соцсети в Twitter. Об этом: В Колумбии за сутки выявили свыше 8,7 тыс. новых носителей SARS-CoV-2

08:49 29.10.2020 За минувшие сутки на территории Греции выявили 1547 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 29 октября сообщает пресс-служба Национальной организации общественного здравоохранения страны. Подробности в материале: В Греции за сутки выявили свыше 1,5 тыс. новых носителей коронавируса

08:50 29.10.2020 За истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 28,6 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 29 октября сообщает минздрав страны. Читайте подробнее: В Бразилии за сутки выявили свыше 28,6 тыс. носителей SARS-CoV-2

08:52 29.10.2020 В Германии со 2 ноября вводится «ограниченный карантин» из-за распространения коронавируса. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Читайте подробнее: Меркель объявила о введении карантина в Германии

09:18 29.10.2020 Шутка со стороны президента России Владимира Путина по поводу версии о происхождении коронавируса из-за летучих мышей вызвала неоднозначную реакцию со стороны пользователей сети. Граждане выразили своё мнение 28 октября в сервисе «Яндекс.Новости». Об этом: В сети отреагировали на шутку Путина про летучих мышей

09:43 29.10.2020 За минувшие 24 часа в Индии было выявлено свыше 49 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, в результате чего их общее количество превысило 8 млн. Об этом 29 октября сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия. Подробности в материале: В Индии общее число выявленных носителей коронавируса превысило 8 млн

09:53 29.10.2020 В Гондурасе за сутки выявлено 576 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Национальная система управления рисками Гондураса SINAGER. Таким образом, общее число выявленных случаев коронавируса достигло 95 199. Помимо этого, за сутки от COVID-19 скончались 13 человек, общее число умерших достигло 2652. Читайте также: В Гондурасе выявили 576 новых случаев коронавируса

09:59 29.10.2020 Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил благодарность правительству Южной Кореи за эффективность мер в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Об этом Генсек ООН написал 27 октября в официальном аккаунте Twitter на корейском языке. Подробности в материале: Генсек ООН оценил усилия Сеула в борьбе с коронавирусом

10:02 29.10.2020 За время пандемии на Украине зафиксировали 370 417 случаев заражения коронавирусом. Читайте также: На Украине за сутки выявили 7342 случая заражения SARS-CoV-2

10:13 29.10.2020 Жителям Грузии в течение четырех месяцев, начиная с ноября, государство поможет оплатить коммунальные услуги. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 29 октября объявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария на заседании. Читайте также: Жителям Грузии предоставят субсидии на оплату услуг ЖКХ — Гахария

10:22 29.10.2020 Общее количество выявленных на Африканском континенте подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки возросло более чем на 9,6 тыс. и превысило 1,73 млн. Об этом 29 октября сообщает южноафриканский телеканал eNCA со ссылкой на данные регионального представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Читайте также: Общее число выявленных носителей коронавируса в Африке превысило 1,73 млн

10:22 29.10.2020 В Грузии в течение последних суток выявили 1709 случаев заражения коронавирусом. Сообщение об этом 29 октября опубликовали на сайте Stopcov.ge. Читайте подробнее: В Грузии за сутки выявили более 1700 случаев заражения коронавирусом

10:28 29.10.2020 28 октября вечером Сейм Польши принял поправку в закон, предусматривающую дополнительные выплаты медицинским работникам. Об этом сообщает Polskie Radio 24. Читайте подробнее: Эффект коронавируса: в Польше удвоят зарплату медработникам

11:15 29.10.2020 В третьем квартале 2020 года объём средств, потраченных жителями Южной Кореи с помощью банковских карт, составил 228,4 трлн вон (~$205,5 млрд), что на 5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на данные Комиссии по финансовым услугам. Об этом: Назван объём средств, потраченных жителями Южной Кореи с помощью карт

11:16 29.10.2020 Госсекретарь США Майк Помпео заверил индонезийский народ, что пандемию можно преодолеть вместе, сообщает Antara. Читайте подробнее: Помпео в Индонезии: вместе переживём пандемию

11:36 29.10.2020 На одной из американских военных баз в Южной Корее выявили восемь случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK). Об этом: На базе США в Южной Корее выявили восемь случаев заражения коронавирусом

11:41 29.10.2020 Канада в период пандемии коронавируса. russian.news.cn

11:48 29.10.2020 Турист из России скончался в Турции в результате заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом 29 октября сообщили в генконсульстве РФ в Анталье. Читайте также: В Турции от COVID-19 умер российский турист

11:51 29.10.2020 За минувшую неделю в Кении произошел «драматический» рост числа случаев заражения коронавиурсом. Подробности в материале: ВОЗ сообщила о «драматическом» росте числа случаев SARS-CoV-2 в Кении

11:57 29.10.2020 Западные страны не смогли эффективно побороть последствия экономического кризиса из-за пандемии коронавируса. Об этом 29 октября заявил министр финансов России Антон Силуанов на XII инвестиционном форуме «Россия зовет!». Читайте также: Силуанов: Россия может показать Западу пример, как выходить из кризиса

12:12 29.10.2020 Власти Индонезии подтвердили за сутки 3565 случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает Detik. Читайте также: Обновлены данные по коронавирусу в Индонезии

12:59 29.10.2020 В Южной Осетии приостановили плановую вакцинацию из-за роста числа случаев заражения коронавирусом. Об этом 29 октября сообщила агентству «Рес» заведующая поликлиническим отделением республиканской детской больницы Лариса Ханикаева. Читайте подробнее: Угроза коронавируса: в Южной Осетии приостановили плановую вакцинацию

13:09 29.10.2020 Правительство Украины направило $3,5 млн из фонда по борьбе с пандемией на съёмки «патриотического» кино. Читайте также: На Украине намерены снять сериалы на деньги из фонда по борьбе с COVID-19

13:14 29.10.2020 Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии выдало разрешение на импорт китайской вакцина от коронавируса Sinovac Biotech, сообщили в пресс-службе фармацевтического регулятора. Читайте также: Фармрегулятор Бразилии разрешил экспорт китайской вакцины от коронавируса

13:21 29.10.2020 За 44 дня полиция Индонезии провела 9 246 522 акций для выявления нарушителей санитарного протокола в целях предотвращения передачи коронавируса, сообщает Kompas. Читайте также: Названо число нарушений коронавирусных ограничений в Индонезии

13:27 29.10.2020 Руководство Азиатского банка развития (AБР) одобрило выделение Грузии кредита в размере $200 млн на восстановление экономики, пострадавшей из-за пандемии. Сообщение об этом 29 октября разместили на сайте финансовой организации.

14:19 29.10.2020 Туристы из Китая с 6 ноября смогут свободно, без обязательного карантина, приезжать на территорию Сингапура. Об этом 29 октября сообщается в заявлении Управления гражданской авиации страны. Читайте подробнее: Сингапур разрешил туристам из КНР въезд в страну

14:34 29.10.2020 По состоянию на 29 октября 2020 года в ВСУ COVID-19 болеет 1456 человек. Читайте также: В ВСУ за сутки выявили 171 случай заражения коронавирусом

14:52 29.10.2020 Розыгрыш Кубка Франции по футболу приостановлен до 1 декабря из-за пандемии коронавируса. Подробности в материале: Розыгрыш Кубка Франции по футболу приостановлен

15:01 29.10.2020 57% жителей Украины выступают против повторного «жёсткого» карантина. Читайте подробнее: 28% жителей Украины выступают за введение повторного карантина — опрос

15:13 29.10.2020 Дезинфекция турникетов в Нью-Йоркском метро (cc) Metropolitan Transportation Authority of the State of New York

15:26 29.10.2020 Больше всего новых случаев заражения зафиксировано в столице Киргизии — 110 человек признаны инфицированными коронавирусом. Об этом: В Киргизии 98% госпитализированных с COVID-19 пациентов в тяжелом состоянии

15:49 29.10.2020 Теннисный турнир серии «Мастерс» в Париже пройдёт без зрителей из-за введения во Франции всеобщего карантина на фоне роста числа заражённых коронавирусом. Об этом: Турнир серии «Мастерс» в Париже пройдёт без зрителей

16:08 29.10.2020 Из-за отсутствия расходных материалов в институте общественного здравоохранения Черногории 2500 ПЦР-тестов в настоящее время ожидают обработки, сообщил Radio Montenegro эпидемиолог института доктор Милко Йоксимович. Он оценил эпидемиологическую ситуацию в Черногории как очень серьезную. Подробности в материале: В Черногории отмечают нехватку реагентов для проведения ПЦР-тестов

16:09 29.10.2020 Власти автономного сообщества Мадрид намерены закрыть регион на «длинные выходные». Об этом заявила глава правительства сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо. «Я не согласна с тем, чтобы закрыть Мадрид [на длительный срок], поскольку у меня нет никаких данных исследований в области здравоохранения, доказывающих, что это лучше. Я хочу закрыть на наименьшее количество дней, потому что поддерживаю хирургические меры в зависимости от каждой конкретной ситуации», — сказала Аюсо. Читайте также: Власти Мадрида закроют регион на «длинные выходные»

16:38 29.10.2020 Лабораторные исследования на COVID-19 в Италии. Министерство обороны Италии

16:44 29.10.2020 В Монголии предлагают сократить срок нахождения в обсервации с трех недель до двух. Читайте также: В Монголии предложили уменьшить срок пребывания в изоляторах

17:05 29.10.2020 «Во время утреннего осмотра митрополита Черногорско-Приморского Амфилохия врачи отметили, что он дышит тяжелее и жалуется на боль в груди», сообщает Митрополия Черногорско-приморская Сербской православной церкви. Читайте также: Черногория: митрополит Амфилохий остается в больнице с симптомами COVID-19

17:33 29.10.2020 Кампала, Уганда (cc) International Labour Organization ILO

17:41 29.10.2020 Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что, несмотря на повторное введение жестких «антикоронавирусных» мер, во Франции еще не началась «третья волна» пандемии SARS-CoV-2. Читайте подробнее: Во Франции не началась «третья волна» пандемии — министр здравоохранения

18:03 29.10.2020 Президент Болгарии Румен Радев перешёл в режим удалённой работы из-за контакта с инфицированным коронавирусом, сообщила пресс-служба главы государства. Подробности в материале: Президент Болгарии ушёл на карантин из-за контакта с больным COVID-19

18:27 29.10.2020 Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская ушла на карантин после встречи с министром иностранных дел Словении Анже Логаром, у которого диагностировали коронавирус.

18:29 29.10.2020 Вместе с тем тест бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской оказался отрицательным, и она сможет выйти из самоизоляции уже в понедельник, 2 ноября, сообщила ее пресс-секретарь Анна КрасулинаBNS.

18:42 29.10.2020 Мурманские власти приняли ряд решений, чтобы снять нагрузку с медиков, работающих на антиковидном фронте. В частности, с 2 ноября в области будет приостановлена диспансеризация и плановые профосмотры. Читайте также: Мурманский губернатор: «Наши врачи выбиваются из сил»

19:04 29.10.2020 Благодарность за оказание гуманитарной помощи России в борьбе с распространением коронавируса Москва выражает Ханою, сообщила 29 октября журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Читайте также: МИД РФ поблагодарил Вьетнам за помощь в борьбе с COVID-19

19:38 29.10.2020 О закрытии литовско-белорусской границы из-за эпидемиологической ситуации сообщает 29 октября интернет-ресурс Onliner. Отмечается, что не ясно, Минск или Вильнюс стал инициатором закрытия границы. На границе образовалась очередь. Читайте подробнее: СМИ сообщили о закрытии границы Белоруссии с Литвой

19:39 29.10.2020 Международный аэропорт Хартсфилд-Джексон, Атланта (cc) Chad Davis

20:44 29.10.2020 Белоруссия временно ограничивает въезд отдельных категорий граждан из Латвии, Литвы, Польши и с Украины в связи с эпидемической обстановкой в сопредельных странах, сообщила 29 октября пресс-служба Государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии. Под ограничения не подпадают сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений, имеющие дипломатические и служебные паспорта, водители транспортных средств, предназначенных для выполнения международных автомобильных перевозок, члены поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения. Пункт пропуска в национальном аэропорту Минска функционирует без вышеуказанных ограничений.

20:46 29.10.2020 Граждан Белоруссии пропускают в страну через наземные пункты пропуска. Ранее граждане Белоруссии на протяжении нескольких часов не могли въехать в республику из сопредельных, кроме России, государств в связи с принятым решением о временном ограничении въезда с Украины, из Латвии, Литвы и Польши из-за эпидемической обстановки в этих странах.

21:22 29.10.2020 Авиакомпания Austrian Airlines возобновляет регулярное авиасообщение с Россией, прерванное из-за пандемии коронавируса, сообщила официальный представитель авиаперевозчика Таня Грубер. Об этом: Austrian Airlines возобновляет полёты в Россию

21:32 29.10.2020 Наличие коронавируса в крови у американского вице-президента Майка Пенса не подтвердилось, передаёт 29 октября CNN. Подробности в материале: Тестирование не подтвердило COVID-19 у Пенса

21:54 29.10.2020 По данным на вечер четверга, 29 октября, в Италии умерли 38 122 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 217 (днем ранее — на 205), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны. Выздоровели 279 282 человека, за сутки этот показатель увеличился на 3878 (днем ранее — на 3416). Число подтвержденных носителей выросло на «рекордные» 26 831 (днем ранее — на 24 991). Читайте также: Коронавирус в Италии: зафиксирован очередной «рекорд»

21:54 29.10.2020 В Архангельской области коечный фонд для больных COVID-19 увеличился на 80 мест. Читайте подробнее: В Архангельской области открыли еще 80 инфекционных коек

22:09 29.10.2020 В столице Киргизии обсуждают возможность возобновления обучения с возможностью посещения школ детьми в условиях пандемии. Об этом: Власти столицы Киргизии планируют разрешить детям посещать школы

22:12 29.10.2020 С официального сайта Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) исчезли статистические данные о заболеваемости и смертности от коронавируса в мире. Читайте также: На официальном сайте ВОЗ «обнулились» данные по COVID-19

22:15 29.10.2020 Принимая решения о том, какими мерами на данном этапе бороться с эпидемией, правительство Италии исходило не из своих личных оценок, заявил в четверг, 29 октября, премьер-министр Джузеппе Конте. Все решения согласовывались с научно-техническим экспертным советом, отметил премьер. Подробности в материале: Премьер Италии: правительство борется с эпидемией по науке

22:22 29.10.2020 В настоящее время у Италии есть самый последний шанс избежать повторной остановки всей экономической деятельности в стране, заявил в четверг, 29 октября, глава экспертного научно-технического совета правительства Италии Агостино Мьоццо. Ситуация стремительно ухудшается, отметил эксперт. Об этом: Власти Италии: есть самый последний шанс избежать остановки экономики

22:27 29.10.2020 Ни одна страна ЕС не способна справиться с последствиями эпидемии в одиночку, с таким заявлением выступил в четверг, 29 октября, премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Как никогда много зависит от способности стран — членов Евросоюза принимать скоординированные решения Читайте подробнее: Премьер Италии: никто в ЕС не справится с коронакризисом в одиночку

22:37 29.10.2020 В Турции за последние сутки зафиксировано 2319 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё 72 пациента с COVID-19, сообщает министерство здравоохранения страны. Читайте подробнее: В Турции за сутки выявлено 2,3 тысячи случаев заражения коронавирусом

22:45 29.10.2020 В мире за последние сутки зафиксировано 479 417 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных превысило 44 миллиона человек, сообщает Всемирная организация здравоохранения. Подробности в материале: ВОЗ: число инфицированных коронавирусом в мире превысило 44 миллиона

22:46 29.10.2020 За все время эпидемии в Италии в той или иной форме поддержку правительства страны получили 14 миллионов человек, таковы данные национального института социального обеспечения (Пенсионного фонда), опубликованные в четверг, 29 октября. Общая сумма средств, выделенных на поддержку граждан и предприятий, составила около 50 млрд евро. Читайте подробнее: «Коронавирусные» выплаты получил каждый четвертый итальянец

22:48 29.10.2020 «Если бы у власти был Джо, у вас бы не было вакцины четыре года», — заявил президент США Дональд Трамп на предвыборном митинге во Флориде. Читайте также: Трамп заявил, что Байден готовил бы вакцину от COVID-19 «четыре года»

22:53 29.10.2020 Производство геля для дезинфекции рук. Хараре, Зимбабве (cc) International Labour Organization ILO

23:41 29.10.2020 Во Франции всего за время пандемии умерли 36 020 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель увеличился на 250 пациентов. Об этом: Во Франции за сутки выявили более 47 тысяч случаев заражения SARS-CoV-2

00:30 30.10.2020 В Мьянме количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 50 тыс., сообщает пресс-служба министерства здравоохранения и спорта страны. Читайте подробнее: В Мьянме число заражений коронавирусом превысило 50 тыс

00:38 30.10.2020 Действие режима чрезвычайного положения в Израиле решило продлить до 3 января 2021 года правительство страны из-за ситуации с коронавирусной инфекцией нового типа, сообщается на сайте канцелярии израильского премьер-министра. Читайте подробнее: В Израиле режим чрезвычайного положения продлили на два месяца

00:38 30.10.2020 Согласно последним прогнозам Центрального банка Черногории 29 октября, падение показателей валового внутреннего продукта страны в 2020 году может составить около 17% из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили после заседания Совета ЦБ Черногории, который провёл губернатор Радое Жугич. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti. Читайте подробнее: ЦБ Черногории: падение ВВП в стране составит 17% в этом году из-за пандемии

00:57 30.10.2020 В Непале число жертв осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, превысило 900 человек, сообщает непальское министерство здравоохранения и демографии. Читайте подробнее: В Непале число жертв COVID-19 превысило 900

01:34 30.10.2020 Ряд карантинных ограничений из-за коронавирусной инфекции нового типа, в том числе запрет на пересечение границ между регионами, ввели власти Туниса, сообщается на сайте тунисского правительства. Читайте также: В Тунисе запретили передвижения между регионами

02:11 30.10.2020 Обязательное ношение масок для детей с 6 лет ввели власти Франции в связи с ситуацией с новым коронавирусом, сообщил глава французского правительства Жан Кастекс в ходе пресс-конференции. Об этом: Во Франции ввели обязательное ношение масок для детей с 6 лет

02:37 30.10.2020 В Сербии 29 октября был побит новый антирекорд по числу заражённых коронавирусом. За последние 24 часа 9450 человек прошли тесты на коронавирус, из которых положительные результаты были зафиксированы у 1384, в то время как шесть человек скончались. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS. Читайте подробнее: В Сербии зафиксировано рекордное число заражений коронавирусом

03:47 30.10.2020 В Боснии и Герцеговине 29 октября зафиксировано новое рекордное количество зараженных коронавирусом за один день после того, как было подтверждено более 1900 новых случаев заболевания, а 21 инфицированный скончался за последние 24 часа. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz. Подробности в материале: В Боснии и Герцеговине зафиксирован антирекорд заражений коронавирусом

03:47 30.10.2020 Лидеры ЕС на саммите, проведённом 29 октября в формате видеоконференции, решили путём более раннего подключения европейских регуляторов фармакологического сектора к обработке результатов ускорить клинические испытания западных вакцин от коронавируса. Об этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила журналистам по итогам саммита. Читайте подробнее: Страны ЕС ускорят обработку результатов испытаний вакцин от коронавируса

04:09 30.10.2020 В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 114 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний. Читайте также: В Южной Корее за сутки выявили 114 зараженных коронавирусом

04:18 30.10.2020 Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Бразилии увеличилось до 5 494 376. Об этом сообщает министерство здравоохранения страны на своем сайте. Читайте подробнее: В Бразилии число случаев заражения коронавирусом приблизилось к 5,5 млн

04:34 30.10.2020 Коронавирус SARS-CoV-2 мог быть разработан в военной лаборатории как биологическое оружие, заявил президент Бразилии Жаир Болсонару в ходе общения со сторонниками, сообщает издание Correio Braziliense. Об этом: Президент Бразилии допустил, что коронавирус может являться биооружием

04:39 30.10.2020 В Ливии количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа приблизилось к 60 тыс. Об этом свидетельствуют данные ливийского национального центра по контролю за заболеваниями. Об этом: В Ливии число зараженных коронавирусом приблизилось к 60 тыс

04:44 30.10.2020 На Фиджи зафиксировали случай заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба минздрава страны. Подробности в материале: На Фиджи выявили зараженного коронавирусом

04:52 30.10.2020 Границы между государствами ЕС не должны закрываться из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, заявил канцлер Австрии Себастьян Курц в рамках саммита союза, сообщает агентство Austria Presse-Agentur (APA). Читайте также: В Австрии призвали не запрещать передвижения между странами ЕС

05:11 30.10.2020 У заболевших COVID-19 может появляться необычный симптом — воспаление на пальцах ног, похожее на обморожение. К таким выводам пришли учёные Американской академии дерматологии, пишет 29 октября газета Telegraph. Подробности в материале: Учёные назвали симптом COVID-19, связанный с ногами

05:58 30.10.2020 Развёрнутый при участии Минобороны России военный госпиталь в Цхинвале (Южная Осетия) начал приём пациентов с COVID-19, передаёт 30 октября телеканал РЕН-ТВ. Читайте подробнее: Мобильный военный госпиталь в Цхинвале начал приём пациентов с COVID-19

06:07 30.10.2020 Источником распространения коронавируса SARS-CoV-2 чаще всего выступает ротовая полость, говорится в исследовании американских и британских учёных, опубликовавших научную работу на портале medRxiv. Подробности в материале: Американские учёные установили основной источник распространения SARS-CoV-2

06:09 30.10.2020 Во Франции в связи со второй волной коронавируса для посетителей будут временно закрыты 17 из 20 фирменных магазинов электроники Apple. Об этом 29 октября сообщает агентство Reuters. Читайте подробнее: Apple из-за коронавируса закрывает почти все магазины во Франции

06:21 30.10.2020 В Канаде за прошедшие сутки выявили 2956 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба канадского минздрава. Подробности в материале: В Канаде за сутки выявили почти 3 тыс. зараженных коронавирусом

06:58 30.10.2020 За последние три недели ежесуточный показатель по заражениям возрос больше чем в четыре раза. Тревожным индикатором является высокий уровень смертности — за день скончались 14 пациентов с COVID-19. В воскресенье, 25 октября, в стране был побит антирекорд по смертности — за день скончались 22 пациента с COVID-19. Однако работники системы здравоохранения предупреждают, что дальнейшее ухудшение ситуации может привести к показателям в 100 смертей за сутки. Об этом: В Македонии за сутки выявили 862 носителей коронавируса

06:59 30.10.2020 По официальным данным, всего в Косово выявлено 18 910 случаев заражения коронавирусом. 15 367 пациентов уже здоровы. 674 человека скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово умер один пациент с COVID-19. Лечение проходят 2869 человек. Подробности в материале: В Косово за сутки выявили 284 носителя коронавируса

06:59 30.10.2020 По данным министерства здравоохранения страны, всего в Албании было выявлено 20 315 случаев заражения коронавирусом. 11 007 человек уже излечились от COVID-19. 499 пациента скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За прошедшие сутки умерли шесть пациентов с COVID-19. Лечение от COVID-19 проходят 8 809 человек, из них чуть менее половины приходится на Тирану. На стационарном лечении находится 291 пациент. Об этом: В Албании за сутки выявили 275 носителей коронавируса

07:01 30.10.2020 «Кинопрокат — это тоже бизнес, который приносит бюджету стабильный доход». Об этом: Министр культуры Киргизии: «Кафе и ресторанам можно, а кинотеатрам — нет?»

07:15 30.10.2020 В Японии общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 100 тысяч, сообщает агентство Kyodo. Читайте также: В Японии число случаев заражения коронавирусом превысило 100 тыс

08:14 30.10.2020 Социальная сеть Facebook удалила три публикации президента Венесуэлы Николаса Мадуро о лекарстве против коронавирусной инфекции, создаваемом венесуэльскими специалистами. Об этом глава государства заявил в эфире национального телевидения. Читайте подробнее: Мадуро пожаловался на удаление постов в соцсети о лекарстве против COVID-19

08:17 30.10.2020 За минувшие сутки на территории Мексики выявили свыше 5,9 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 30 октября сообщает замглавы минздрава страны Уго Лопес-Гатель на своей странице в соцсети в Twitter. Читайте подробнее: В Мексике за сутки выявили свыше 5,9 тыс. носителей SARS-CoV-2

08:21 30.10.2020 Общее количество выявленных на территории Канады подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 2956 и превысило 228 тыс. Об этом 30 октября сообщает канадский минздрав. Подробности в материале: В Канаде общее число выявленных носителей коронавируса превысило 228 тысяч

08:22 30.10.2020 За последние сутки в Колумбии было выявлено свыше 11 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 30 октября сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты страны на своей странице в соцсети в Twitter. Читайте подробнее: В Колумбии за сутки выявили свыше 11 тыс. носителей SARS-CoV-2

08:31 30.10.2020 68 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Абхазии в течение суток 29 октября. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2. Читайте подробнее: В Абхазии за сутки выявили 68 носителей коронавируса

08:40 30.10.2020 В начале лета текущего года, предположительно в Испании, появился новый вид коронавируса, который с тех пор широко распространился во многих европейских странах. Об этом 30 октября говорится в материале международной группы учёных, обнародованном на портале medrxiv. Об этом: Ученые сообщили о новом виде коронавируса, распространяющемся в Европе

08:48 30.10.2020 За последние сутки на территории Италии было выявлено 26,8 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что стало новым «рекордом» за все время пандемии. Об этом 30 октября сообщает министерство здравоохранения страны. Читайте также: В Италии за сутки выявили свыше 26,8 тыс. случаев заражения коронавирусом

08:50 30.10.2020 Лидеры стран Евросоюза обсудили на неформальном онлайн-саммите подготовку стратегий будущей вакцинации населения от коронавируса. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель. Об этом: В ЕС обсудили подготовку к вакцинации от коронавируса

08:59 30.10.2020 Больницы в странах Евросоюза больше не способны справляться с наплывом заболевших коронавирусной инфекцией, заявил 30 октября глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам саммита объединения в Брюсселе. Подробности в материале: Глава Евросовета заявил о перегрузке больниц в Евросоюзе

09:08 30.10.2020 Общее число выявленных на планете Земля подтвержденных носителей коронавирусной инфекции на сегодняшний день превысило 45 миллионов. Об этом 30 октября сообщает американский Университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире. Об этом: Общее число выявленных в мире носителей коронавируса превысило 45 млн

09:30 30.10.2020 Начальные и средние школы в Тунисе будут закрыты на 12 дней в рамках новых мер по борьбе с коронавирусом на фоне всплеска случаев заражения. Читайте подробнее: Угроза коронавируса: власти Туниса объявили о закрытии школ

09:42 30.10.2020 В городах Франции прошли протесты против ужесточения «антикоронавирусных» ограничений и повторного введения режима самоизоляции. Об этом в четверг, 29 августа, сообщает Le Figaro. В городах Париж, Тулуза и Кастр прошли спонтанные протесты против введения новых мер по борьбе с распространением вируса SARS-CoV-2, в том числе против ограничения передвижений по городу и закрытия общественных мест. В манифестациях приняли участие несколько десятков человек. Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 47 637 новых случаев заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 1,282 млн. Читайте также: Во Франции прошли протесты против ужесточения «антикоронавирусных» мер

09:51 30.10.2020 Швеция может стать первой страной, в которой иммунная прослойка в отношении коронавируса составит 60−70%. Об этом агентству РИА Новости заявил врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов. «Та же Швеция, которую все приводят в пример. Замечательная картина: вирус отпущен на свободу. И принцип этот хороший, чтобы быстрее достичь иммунной прослойки, когда сама эпидемия остановится», — сказала Жемчугов. Читайте также: Эксперт: Швеция может первой завершить пандемию коронавируса

10:06 30.10.2020 Президент Нигерии Мухаммаду Бухари заявил, что экономка страны может не справиться со второй волной коронавируса. Подробности в материале: Экономика Нигерии «слишком хрупка» для второй волны пандемии — Бухари

10:17 30.10.2020 Цены на золото пойдут вверх по мере реализации новых мер поддержки экономики в США и Европе — эксперт. Читайте подробнее: Эксперт назвал условие для роста цен на золото

10:23 30.10.2020 29 октября пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что в общей сложности 399 иранцев умерли от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 34 113. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News. Читайте также: В Иране COVID-19 унёс жизни 399 человек за последние сутки

10:35 30.10.2020 Польский министр образования и науки Пшемыслав Чарнек не исключает введения дистанционного обучения для детей в 1−3-х классах. По его словам, в настоящее время происходит анализ данной возможности. Об этом передает Polskie Radio 24. Читайте подробнее: В Польше могут перевести на дистанционное обучение учеников младших классов

10:51 30.10.2020 Митрополит Черногорско-Приморский СПЦ Амфилохий (Радович) 30 октября скончался в клиническом центре Черногории, где он проходил лечение от COVID-19. Читайте подробнее: В Черногории от COVID-19 скончался митрополит Амфилохий

10:56 30.10.2020 В настоящее время власти Венгрии ведут переговоры с Россией и Китаем о возможных поставках вакцины от коронавируса, кроме того, в стране надеются на получение первых партий подобных препаратов в декабре 2020 или январе 2021 года. Об этом 30 октября сообщает агентство Reuters со ссылкой на премьер-министра страны Виктора Орбана. Читайте подробнее: В Венгрии сообщили о переговорах с РФ о доступе к вакцине от SARS-CoV-2

11:02 30.10.2020 На территории Гондураса зафиксирован 951 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает Национальная система управления рисками Гондураса SINAGER. Таким образом, число выявленных случаев заражения коронавирусом в стране достигло 96 150. Читайте также: В Гондурасе зафиксирован 951 новый случай коронавируса

11:03 30.10.2020 За истекшие сутки на Украине было выявлено 8312 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что стало самым большим числом за все время пандемии. Об этом 30 октября сообщает специализированный ресурс Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Подробности в материале: На Украине за сутки выявили 8312 носителей коронавируса

11:13 30.10.2020 В Мурманской области скончались еще четыре пациента с COVID-19. Общее число жертв новой коронавирусной инфекции с начала пандемии увеличилось до 294. Подробности в материале: В Мурманской области скончались 294 пациента с коронавирусом

12:40 30.10.2020 29−30 октября в онлайн-режиме прошёл 14-й трехсторонний форум по вопросам профилактики инфекционных заболеваний между представителями Южной Кореи, Китая и Японии. Об этом сообщает KBS. Об этом: Представители Южной Кореи, КНР и Японии обсудили пандемию коронавируса

12:47 30.10.2020 Власти Индонезии подтвердили, что за сутки в стране выявлено 2897 случаев заражения коронавирусом, сообщает Detik. Об этом: В Индонезии сокращается суточный прирост новых случаев COVID-19

12:56 30.10.2020 Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр объявил о снижении ВВП страны на 11% в 2020 году. Предыдущая оценка падения экономической активности составляла 9,7%. Выступая на телеканале France Inter, министр сообщил об изменениях в официальных оценках снижения ВВП Франции в 2020 году в связи с повторным введением в стране режима самоизоляции и других жестких мер, направленных на борьбу с распространением вируса SARS-CoV-2. «Если мы примем верные решения, в 2021 году мы сможем вернуться к положительной динамике роста. Нужно оказать еще большую поддержку предприятиям и индивидуальным предпринимателям», — добавил Ле Мэр. Напомним, 28 октября президент Франции Эммануэль Макрон объявил о возобновлении режима карантина в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом.

13:13 30.10.2020 На Украине COVID-19 болеет 1558 силовиков. Об этом: В ВСУ за сутки выявили 189 случаев заражения коронавирусом

14:09 30.10.2020 Лаборатория Центрального госпиталя Булавайо, Зимбабве (cc) International Labour Organization ILO

14:46 30.10.2020 Ассоциация предприятий общественного питания Черногории (UUCG) требует от Национального координационного совета по борьбе с заразными болезнями (NKT) принять решение не позднее 2 ноября об ослаблении мер. Читайте подробнее: Владельцы кафе в Черногории требуют от властей ослабить ограничения

15:08 30.10.2020 В Национальном банке Украины рассчитывают на восстановление темпов роста экономики в 2021 году. Читайте также: В Нацбанке Украины рассказали, когда страна выйдет из коронакризиса

15:08 30.10.2020 Женщина демонстрирует недавно приобретенную маску. Хараре, Зимбабве (cc) International Labour Organization ILO

15:13 30.10.2020 За сутки в Черногории выявили 354 новых носителя коронавируса и зарегистрировали восемь смертей, сообщает институт общественного здравоохранения. Подробности в материале: В Черногории зафиксирован новый «рекорд» по новым случаям коронавируса

15:16 30.10.2020 Показатели темпов распространения коронавируса в Грузии снижаются в последние дни благодаря тому, что в стране установилась теплая погода, а население стало чаще носить защитные маски. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 30 октября рассказал на брифинге глава Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе на брифинге. Читайте также: Врач назвал причины снижения темпов распространения коронавируса в Грузии

15:19 30.10.2020 Власти Швейцарии с 29 октября отменили обязательный 10-дневный карантин по коронавирусу для российских туристов. Читайте также: Швейцария отменила карантин для российских туристов

15:45 30.10.2020 Разработанные в России и Китае вакцины от коронавируса никогда не станут частью стратегии вакцинации Евросоюза. Об этом 30 октября заявил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер. Об этом: В ЕС отвергли возможность использования созданной в РФ вакцины от COVID-19

15:46 30.10.2020 Согласно данным целевой группы по борьбе с COVID-19, новые случаи заражения коронавирусом были выявлены в 31 провинции Индонезии, сообщает Kompas. Читайте подробнее: В столице Индонезии подтвердили наибольшее число новых случаев COVID-19

15:54 30.10.2020 Общее количество выявленных на территории Белоруссии подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 970 и превысило 97 тыс. Об этом 30 октября сообщает агентство БелТА со ссылкой на белорусский минздрав. Читайте также: В Белоруссии число выявленных носителей коронавируса превысило 97 тысяч

16:01 30.10.2020 В Национальном избирательном совете Эфиопии предложили новую дату проведения отложенных из-за пандемии коронавируса всеобщих выборов. Подробности в материале: В избиркоме Эфиопии предложили новую дату проведения всеобщих выборов

16:07 30.10.2020 Только вакцины, произведённые на территории Европейского союза, будут являться частью стратегии ЕС по борьбе с коронавирусом, сообщил 30 октября журналистам представитель Европейской комиссии Эрик Мамер. [[[quote-0]]]

Читайте подробнее: В ЕС намерены пользоваться только своими вакцинами от COVID-19