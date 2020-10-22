Коронавирус: вторая волна накрывает мир — трансляция
Темпы распространения коронавируса в мире осенью 2020 года уже втрое превысили апрельские показатели.
Страны принимают новые ограничительные меры из-за второй волны коронавируса. Закрываются заведения общественного питания, учебные заведения снова переводят на дистанционный режим.
В мире ждут надежные лекарства и вакцину.
Все самые свежие новости — в трансляции ИА REGNUM.
В США за последние сутки выявлено 62 735 инфицированных коронавирусом, скончались 1124 пациента с COVID-19, сообщает Университет Джонса Хопкинса.
Читайте подробнее: В США за сутки более тысячи человек скончались от COVID-19
Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский заявил, что в субботу, вероятнее всего, в республике число суточных заражений перейдет границу в 15 тысяч человек. Об этом сообщает Onet.pl.
Минздрав Польши: «Вся территория страны будет признана «красной зоной»
За истекшие сутки в Польше было выявлено 12 107 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что стало новым самым большим числом за все время пандемии. Об этом 22 октября сообщает минздрав страны.
В Польше за сутки выявили 12107 случаев заражения коронавирусом
Переговоры о поставках препарата от коронавирусной инфекции «Арепливир» идут примерно с 50 странами мира. Об этом сообщил 22 октября главный исполнительный директор компании-производителя ГК «Промомед» Андрей Младенцев.
«Интерес к препарату только усилился, после того как начали публиковать отчеты, подтверждающие эффективность этого препарата», — сказал Младенцев РИА Новости.
Влияние пандемии коронавируса на настоящее и будущее человечества ещё только предстоит осмыслить, заявил президент России Владимир Путин.
Читайте также: Путин: влияние пандемии на человечество ещё только предстоит осмыслить
Несколько сотен сотрудников туристических агентств из разных уголков Сербии 22 октября собрались около полудня перед зданием правительства в Белграде, чтобы обратить внимание властей на своё затруднительное материальное положение, в котором они оказались в связи с пандемией коронавируса и потерей лицензий на работу. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.
Читайте подробнее: Туроператоры Сербии требуют у правительства помощи из-за коронавирусных мер
Институт общественного здравоохранения Черногории сообщил, что за сутки в стране от последствий COVID-19 умерли три человека, а общее количество смертей, связанных с инфекцией, с начала года составило 253.
Премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил о введении с 23 октября комендантского часа в 54 департаментах Франции из-за распространения вируса SARS-CoV-2. Об этом в четверг, 22 октября, сообщает Le Figaro.
Подробности в материале: Комендантский час будет введен в 54 департаментах Франции
Медицинская система Украины может выдержать порядка 15 тыс. новых инфицированных коронавирусом в сутки, заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью центральным телеканалам, показанном вечером 22 октября.
Президент отметил, что еще месяц назад власти рассчитывали, что при 9,5 тысячах заболевших в день медицинская система Украины остановится. При этом Зеленский подчеркнул, что увеличить показатель удалось благодаря активному переоборудованию больниц и обеспечению медиков, но ресурс в любом случае не бесконечен.
Он добавил, что одной из главных проблем является нехватка врачей, которые смогут оказывать помощь больным COVID-19 — сейчас их число пытаются увеличить путем перепрофилирования отделений медучреждений и привлечения интернов и студентов.
По мнению Зеленского, вводить жесткий локдаун прямо сейчас нецелесообразно, поскольку такой шаг полностью остановит экономику Украины.
Об этом: Зеленский обозначил предел возможностей медицинской системы Украины
По даннымна 22 октября, в Италии умерли36 986человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на136(днем ранее — на127).
Выздоровели 259 456 человек, за сутки этот показатель увеличился на2082(днем ранее — на2369).
Число подтвержденных носителей выросло нарекордные 16 079(днем ранее — на15 199), самый высокий за всё время эпидемии показатель фиксируется второй день подряд.
Читайте подробнее: Коронавирус в Италии: второй день подряд — антирекорд
19% совершеннолетних граждан Италии перестали использовать наличные деньги (купюры) из опасения заразиться коронавирусом, таковы данные исследования EMG.
Речь идет о 9 миллионах человек. На северо-востоке страны, где экономическая ситуация более благополучна, показатель еще выше — 24% воздерживающихся от использования банкнот.
Читайте также: Каждый пятый итальянец перестал использовать наличные
Власти итальянского региона Кампанья (Неаполь) на период до 13 ноября ввели комендантский час с 23:00 до 5:00.
Ранее аналогичное решение было принято властями Ломбардии (Милан). Там штраф за нарушение режима составляет до 3000 евро.
Читайте также: В Неаполе вводят комендантский час по миланскому образцу
У Италии есть лишь один шанс избежать повторной остановки экономической и общественной жизни по образцу весны 2020 года, заявил советник министра здравоохранения страны Вальтер Риччарди.
Шанс этот состоит в том, чтобы ввести более жесткие, чем сейчас, отдельные ограничительные меры и сделать это немедленно, считает эксперт.
Читайте подробнее: Минздрав Италии: есть лишь один шанс избежать тотального карантина
Школьники Италии должны учиться очно, правительство не планирует вводить каких-либо новых мер в этой сфере, заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.
Определенные элементы дистанционного обучения возможны для средней и старшей школы, но не для начальной, добавил он.
Занятия в школах Италии в большинстве регионов возобновились 14 сентября. Предусмотрен ряд профилактических мер — от пересаживания школьников за одноместные парты до регулярной дезинфекции всех помещений. Предполагается, что все ученики должны носить маски, по крайней мере — в те моменты, когда они находятся за пределами классов.
Об этом: Премьер-министр Италии: школьники должны учиться в школе
Правительство Словении 22 октября приняло решение частично закрыть страну и ввести новые ограничительные меры для борьбы с распространением коронавируса.
Об этом: Словения частично закрывает границы для борьбы с эпидемией коронавируса
В мире за последние сутки зафиксировано 423 819 новых случаев заражения коронавирусом, что является рекордным показателем за всё время с начала пандемии. Общее число инфицированных превысило 41 миллион человек. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения.
Читайте также: В мире зафиксирован рекордный прирост инфицированных коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский готов испытать на себе вакцину против коронавируса украинского производства.
Об этом он сказал в телеинтервью, показанном вечером 22 октября.
Зеленский уточнил, что готов включиться, если вакцина против коронавируса успешно пройдет предварительные испытания.
«Я с удовольствием… если скажут — ответ да», — сказал президент.
Подробности в материале: Зеленский готов испытать на себе украинскую вакцину от COVID-19
В Турции за последние сутки зафиксировано 2102 новых случая заражения коронавирусом, скончался ещё 71 пациент с COVID-19, сообщает министерство здравоохранения страны.
Читайте также: В Турции за сутки выявлено более двух тысяч случаев заражения коронавирусом
Во Франции всего за время пандемии умерли 34 210 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель увеличился на 165 пациентов.
Об этом: Во Франции за сутки выявили более 40 тысяч заражённых COVID-19
Министр внутренних дел и директор Национального штаба гражданской защиты Хорватии Давор Божинович 22 октября написал в своём профиле в социальной сети, что в правительстве ведутся дискуссии об увеличении количества штрафов за несоблюдение принятых ограничительных мер для борьбы с эпидемией коронавируса.
Читайте подробнее: В Хорватии хотят добавить штрафов за нарушения карантина
Число умерших от COVID-19 на Африканском континенте превысило 40 тысяч человек, сообщает региональное представительство Всемирной организации здравоохранения.
Об этом: Число жертв COVID-19 в Африке превысило 40 тысяч человек
По данным министерства здравоохранения страны, всего в Албании было выявлено 18 250 случаев заражения коронавирусом. 10 395 человек уже излечились от COVID-19. 465 пациентов скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За прошедшие сутки умерли трое пациентов с COVID-19. Лечение от COVID-19 проходят 7 390 человек, из них чуть менее половины приходится на Тирану. На стационарном лечении находятся 258 пациентов, 19 из них проходят интенсивную терапию, шестеро из них подключены к аппаратам ИВЛ, остальные проходят лечение на дому.
Читайте также: В Албании за сутки выявили 302 носителя коронавируса
В Гондурасе количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 90 тысяч, сообщает пресс-служба минздрава страны.
Об этом: В Гондурасе число случаев заражения коронавирусом превысило 90 тыс
В Колумбии общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 990 тысяч, сообщает пресс-служба колумбийского минздрава.
Об этом: В Колумбии число случаев заражения коронавирусом превысило 990 тыс
В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 155 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.
Об этом: В Южной Корее за сутки выявили более 150 зараженных коронавирусом
Соединенные Штаты представят готовую вакцину против коронавирусной инфекции в течение ближайших недель, заявил американский лидер Дональд Трамп в ходе дебатов со своим соперником на грядущих выборах Джо Байденом.
Подробности в материале: Трамп пообещал представить вакцину от COVID-19 в ближайшее время
Президент США Дональд Трамп объявил, что берет на себя ответственность за ситуацию с коронавирусной инфекцией в Соединенных Штатах. Об этом американский лидер заявил в ходе дебатов с соперником от демократов Джо Байденом.
Читайте подробнее: Трамп взял на себя всю ответственность за ситуацию с COVID-19 в США
Президент США Дональд Трамп не достоин того, чтобы занять высший руководящий пост повторно, из-за большого числа смертей от COVID-19 в Соединённых Штатах, заявил 22 октября кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден во время финальных дебатов.
Об этом: Байден назвал Трампа недостойным лидером из-за смертности от COVID-19
В одной из крупнейших и старейших сетей розничной торговли в США Macy’s впервые за 160 лет не появятся Санта-Клаусы. Об этом 23 октября сообщил портал Comicbook.
Читайте подробнее: В розничной сети США Macy’s Cанта-Клаус не появится впервые за 160 лет
Гражданин Украины Андрей Хилько обратился в Окружной административный суд города Киева с требованием обязать минздрав Украины предоставить ему российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», сообщили 22 октября в пресс-службе суда.
Об этом: Житель Украины обратился в суд за российской вакциной от коронавируса
В Новой Зеландии за сутки выявили девять случаев заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.
Подробности в материале: В Новой Зеландии выявили девять зараженных коронавирусом
По данным министерства здравоохранения, с начала эпидемии в стране было выявлено 25 473 случая заражения, 874 человека умерли от осложнений, вызванных COVID-19. Лечение проходят 6552 человека. 18 047 пациентов уже выздоровели.
Подробности в материале: В Македонии за сутки выявили 640 носителей коронавируса
Число ежедневно выявляемых случаев заражения в Косово превысило планку в сто заражений и постоянно прирастает. Тем не менее, смертность среди пациентов с COVID-19 в Косово держится почти на нулевом уровне, а темпы распространения инфекции в Косово в 2−4 раза ниже, чем в соседних Албании и Северной Македонии.
Об этом: В Косово за сутки выявили 159 носителей коронавируса
Риск заражения новым коронавирусом может быть снижен через использование зимних перчаток, заявил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев.
Об этом: Вирусолог рассказал о роли зимних перчаток в защите от коронавируса
Общее количество выявленных на территории Канады подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 2788 и превысило 209 тысяч. Об этом 28 июля сообщает канадский минздрав.
Об этом: В Канаде число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 превысило 209 тыс
Потеря обоняния и чувства вкуса являются главным симптомами заболевания COVID-19, что позволяет быстро и точно определить инфицирован ли человек, сообщил в своем Telegram-канале врач и телеведущий Евгений Комаровский.
Читайте также: Доктор Комаровский назвал быстрый способ выявить заболевание COVID-19
За истекшие 24 часа в Аргентине было выявлено свыше 16 тыс. случаев новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 23 октября сообщает минздрав страны.
Читайте также: В Аргентине за сутки выявили свыше 16 тыс. случаев заражения коронавирусом
Пик распространения коронавируса в Грузии ожидается в середине ноября, и тогда число выявленных сутки новых носителей коронавируса может достигать 5 тыс. Об этом, как сообщает пресс-служба минздрава Грузии, 22 октября рассказал глава Национального центра контроля заболеваний и общественного здравоохранения Амиран Гамкрелидзе на брифинге.
Читайте подробнее: Врач рассказал о приближающемся пике распространения коронавируса в Грузии
За последние сутки в Колумбии было выявлено свыше 8,5 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом и потому их общее количество превысило 990 тыс. Об этом 23 октября сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты страны на своей странице в соцсети в Twitter.
Подробности в материале: В Колумбии число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 превысило 990 тыс
За последние сутки на территории Алжира было выявлено 266 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 23 октября сообщил представитель правительственного научного комитета страны по мониторингу распространения коронавируса Джамель Фурар.
Об этом: В Алжире за сутки выявили 266 случаев заражения SARS-CoV-2
Медицинские работники, которые работают с пациентами с коронавирусной инфекцией, и в следующем году продолжат получать поддержку от государства. Правительство России приняло решение продлить федеральные доплаты до конца 2021 года. Об этом 23 октября сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в социальном блоке российского правительства.
Читайте также: Российским медикам сохранят ковидные выплаты до конца 2021 года
За истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 24,8 тысячи новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 23 октября сообщает минздрав страны.
Подробности в материале: В Бразилии за сутки выявили свыше 24,8 тыс. случаев заражения коронавирусом
134 новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявили в Абхазии в течение суток 22 октября. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.
Подробности в материале: В Абхазии за сутки выявили более 130 носителей коронавируса
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, в ходе заседания Совета Шечеринска поблагодарила организацию за предоставленные Скопье днем ранее 1,4 миллиона евро, предназначенные на закупку 60 аппаратов ИВЛ и дополнительного медицинского оборудования.
Читайте также: Македония получит от НАТО €1,4 млн на борьбу с коронавирусом
Из-за пандемии коронавируса на 2021 год перенесена очередная, третья консультативная встреча президентов республик Центральной Азии, которая должна была пройти в Бишкеке до конца нынешнего года. Об этом 23 октября сообщил министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов в интервью газете «Правда Востока».
Читайте подробнее: Саммит глав стран Центральной Азии из-за пандемии перенесли на 2021 год
Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди подвела итоги своей работы по защите индонезийских граждан в течение года, сообщает Kompas.
Читайте также: МИД Индонезии отчитался о защите граждан в пандемию
22 октября пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что около 304 иранцев умерли от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.
Читайте подробнее: COVID-19 унёс жизни 304 иранцев за последние 24 часа
Жить в условиях пандемии всем придется минимум полгода, и поэтому защитная маска станет привычным атрибутом. Такое заявление, как сообщает пресс-служба правительства Грузии, 22 октября сделал руководитель Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе на брифинге.
Об этом: Защитная маска станет привычной, как носовой платок — врач в Грузии
«Неопровержимым фактом» назвал то, что Коммунистическая партия Китая (КПК) является «агрессивной преступной организацией», член Конгресса США Скотт Перри. Об этом он заявил в статье, опубликованной 22 октября в издании The Hill.
По мнению политика-республиканца, его сограждане наконец осознали «исходящую от КПК угрозу для здоровья, безопасности и процветания Соединенных Штатов». Обвиняя коммунистическое государство в пандемии коронавируса, он призывает и США, имировое сообщество изменить подход к борьбе с КПК.
Об этом: В Конгрессе США предложили признать Компартию КНР «преступной организацией»
На пункте пропуска «Пограничный» в Приморье уже второй день бастуют дальнобойщики — китайские власти из-за коронавируса ужесточили правила въезда на свою территорию.
Об этом: Дальнобойщики Приморья бастуют на пункте пропуска в Китай
Число выявленных случаев заражения коронавирусом на Украине превысило 330 тыс.
Читайте также: На Украине за сутки выявили более 7,5 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2
Жителям Абхазии нужно проявить ответственность перед обществом и выполнять рекомендации по профилактике распространения коронавируса. Об этом говорится в телевизионном обращении президента республики Аслана Бжании, с которым он выступил 22 октября на канале Абхазского телевидения.
Читайте также: Угроза коронавируса: президент Абхазии призвал население к ответственности
Японские ученые Национального центра глобального здравоохранения и медицины: одним из последствий перенесенного заболевания, вызванного коронавирусом, является выпадение волос.
23 октября состоится пресс-конференция премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, в ходе которой он объявит об ужесточении ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса. Об этом передает Dziennik.
Об этом: В Польше введут ряд жестких ограничений из-за пандемии
Украинский эпидемиолог назвал историю с «украинской» вакциной от коронавируса театральной постановкой членов окружения президента Украины Владимира Зеленского.
Читайте также: Эксперт об «украинской» вакцине от COVID-19: лабораторная работа студентов
В Грузии в течение последних суток выявили 1759 случаев заражения коронавирусом. Это новый антирекорд для страны, причем он обновляется четвертый день подряд. Сообщение об этом 23 октября опубликовали на правительственной интернет-площадке Stopcov.ge.
Читайте также: В Грузии за сутки выявили 1759 случаев заражения коронавирусом
Руководство Перу приняло решение не заключать юридически обязывающее соглашение о закупке вакцины от коронавируса шведско-британской фирмы AstraZeneca по причине отсутствия достаточного объёма её исследований. Об этом заявила министр здравоохранения Перу Пилар Массетти Солер.
«Мы очень обеспокоены тем, чтобы получить вакцину [от коронавируса]. Все страны готовы идти на определенный риск, связанный с вакциной, но мы не можем слишком сильно рисковать», — цитирует Солер пресс-служба министерства.
Об этом: Власти Перу отказались закупать вакцину от коронавируса AstraZeneca
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко: ситуация с распространением коронавируса в мире в последние недели серьезно ухудшается.
Клиническая ситуация с коронавирусом в мире, наблюдаемая в последние недели, имеет тенденцию к ухудшению. Об этом в ходе международного межпартийного форума «ШОС+» заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
«К сожалению, клиническая ситуация по новой коронавирусной инфекции в мире в течение последних недель имеет тенденцию к существенному ухудшению. Пандемия COVID-19 выявила и проблемы в странах регулярности <…> предоставления населению плановых лечебных и профилактических мероприятий», — сказал Мурашко.
Подробности в материале: Минздрав РФ заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом
Наиболее эффективным средством от коронавируса на сегодняшний день является самозащита. Об этом в рамках выступления перед группой экспертов министерства здравоохранения Кубы заявил генеральный директор Национального института гигиены, эпидемиологии и микробиологии Рауль Перес.
«Ежедневное обследование, строгий контроль гигиенических и санитарных мер в рабочих местах, использование маски, мытье и дезинфекция рук и поверхностей признаны ключевыми мерами по предотвращению распространения болезни», — сказал Перес.
Читайте также: Кубинский эпидемиолог рассказал, как защититься от коронавируса
В последние недели ситуация с распространением коронавирусной инфекцией в мире существенным образом ухудшается. Об этом 23 октября заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время своего выступления в формате онлайн на международном межпартийном форуме стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) «ШОС +».
Об этом: Ситуация с SARS-CoV-2 в мире в последние недели ухудшается — Мурашко
В США официально зарегистрирован первый препарат для лечения коронавирусной инфекции. Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США одобрило для этих целей противовирусный препарат «Ремдесивир» (торговое название Veklury). Об этом сообщается на сайте регулятора.
Об этом: Применяемый Трампом препарат от COVID-19 впервые зарегистрирован в США
Темпы распространения коронавируса во Франции существенно ускорились по сравнению с первой волной — научный советник правительства Франции Арно Фонтане.
В Африканском Экспортно-импортном банке (Afrexim Bank) выразили готовность привлечь до $5 млрд для закупки вакцин от COVID-19 для африканских стран.
Об этом: На закупку вакцин от COVID-19 в Африке могут выделить $5 млрд
Представители Корейского агентства международного сотрудничества (KOICA) предоставят жителям Мьянмы предметы первой необходимости на сумму $300 тыс. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей агентства.
Об этом: Агентство KOICA окажет гуманитарную помощь беженцам в Мьянме
За минувшие стуки в рядах ВС Украины выявили 143 случая заражения коронавирусом, госпитализировали 29 человек.
Об этом: В ВСУ за сутки выявили 143 случая заражения SARS-CoV-2
Жителям Тбилиси, Кутаиси и Батуми «строго рекомендовано» носить маски не только в закрытых публичных пространствах, но и на улице. Об этом, как сообщает пресс-служба минздрава, 23 октября заявила глава администрации правительства Натия Мезвришвили на брифинге.
Читайте подробнее: Жителям трех городов Грузии «строго рекомендовали» носить маски на улице
В связи с нарушением министром здравоохранения Чехии Романом Прымулой жестких социальных ограничений, которые введены в стране из-за пандемии коронавируса, чешский премьер-министр Андрей Бабиш потребовал от главы минздрава страны подать в отставку. Об этом 23 октября глава правительства Чехии заявил на пресс-конференции.
Читайте также: Глава правительства Чехии потребовал отставки главы минздрава страны
Переболевшие коронавирусной инфекцией через некоторое время могут терять волосы. К такому выводу пришли сотрудники японского Национального центра глобального здравоохранения и медицины, итоги их исследования опубликованы в журнале Open Forum Infectious Diseases.
Один из исследователей Синъитиро Мориока предположил, что потеря волос связана с психологическим стрессом из-за долгого лечения инфекции.
Читайте также: Учёные предупредили о выпадении волос из-за COVID-19
Бывший вице-президент Индонезии Юсуф Калла предложил в Ватикане наградить медицинских экспертов, которым удалось найти лекарство от COVID-19, сообщает Kompas.
Читайте подробнее: Экс-вице-президент Индонезии предложил наградить создателей COVID-вакцины
По итогом трёх кварталов 2020 года российские дилеры реализовали около 15 тыс. новых мотоциклов — на 22% больше, чем за такой же период год назад. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».
Традиционно продажи байков идут более активно весной, однако в нынешнем году эпидемия коронавируса сломала данную тенденцию.
Читайте также: В России выросли продажи новых мотоциклов
83-летняя мать депутата Верховной рады Украины Юлии Тимошенко заболела COVID-19.
Президент Индонезии Джоко Видодо попросил региональное правительство принять участие в борьбе с коронавирусом, в том числе принять участие в формировании позитивного облика в отношении борьбы с пандемией, сообщает CNN Indonesia.
Подробности в материале: Глава Индонезии попросил региональное правительство бороться с COVID-19
Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что ВВП Франции в последнем триместре 2020 года может существенно упасть из-за введения новых «антикоронавирусных» ограничений.
В своем интервью журналу Le Figaro министр заявил, что несмотря на «значительный подъем экономической активности в третьем триместре», ограничения, введенные для борьбы с вирусом SARS-CoV-2 в 54 департаментах Франции, спровоцируют «существенное падение в декабре 2020 года».
Напомним, 22 октября премьер-министр Франции Жан Кастексобъявил о введении с 23 октября комендантского часа в 54 департаментах Франции из-за распространения вируса SARS-CoV-2.
Об этом: Глава минфина Франции анонсировал снижение ВВП страны из-за пандемии
Киргизия может вновь столкнуться с дефицитом лекарств при лечении COVID.
Об этом: Запаса лекарств против COVID-19 в Киргизии хватит лишь на 10 тысяч человек
Когда 8 октября в Швеции для ресторанов, баров и кафе было сделано исключение, позволяющее принимать более 50 человек одновременно, повсюду начали открываться ночные клубы. Однако теперь после того, как в средствах массовой информации и социальных сетях появлялись фотографии переполненных развлекательных заведений, правительство Швеции вновь взяло курс на ужесточение карантинных ограничений на фоне продолжающейся пандемии. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.
Теперь в Швеции снова запрещено проводить дискотеки и концерты в ресторанах, барах, кафе и ночных клубах с участием более 50 человек. В правительстве посчитали, что увеселительные заведение не смогли организовать свою работу таким образом, чтобы препятствовать распространении коронавируса.
«У нас круглосуточно работает медперсонал. Какое же неуважение, когда тот же самый персонал открывает газеты и видит в них нашумевшие фотографии из ночных клубов», — заявил премьер-министр Стефан Лёвен.
Правительство Швеции вновь принялось за ужесточением мер по инфекционному контролю, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции. Первыми под удар попал владельцы ночных заведений, — теперь им запрещено проводить развлекательные мероприятия, число участников которых превышает 50 человек. Однако владельцы баров и ночных клубов предупреждают, что ограничения сродни закрытию бизнесов и, как следствие, увольнению персонала. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.
«Если дело идет к тому, что нам не позволяют пропустить более 50 человек, нам придется закрываться, и персонал, к сожалению, останется без работы», — заявил менеджер ночного клуба в Гётеборге Йохан Дельдехог.
Но это еще не все, — правительство идет дальше и предлагает рассмотреть ограничение, согласно которому в ресторанах максимальное число посетителей за столом будет ограничено компанией из восьми человек.
По словам Дельдехога, это явный признак того, что вскоре работа отрасли будет подвержена серьезным ограничениям.
Читайте подробнее: Бизнесмены в Швеции выступили против ограничения работы ночных клубов
После объявления о снятии ограничений для людей старше 70 лет многие жители Швеции задаются вопросом, что будет с празднованием Рождества в условиях продолжающейся пандемии коронавируса. Однако на помощь озадаченным шведам поспешил государственный эпидемиолог Андерс Тегнелл, который положительно отнесся к проведению праздника в узком семейном кругу. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.
«Если это связано с вашими близкими родственниками, вы должны учитывать, что это очень небольшой риск — и риск, на который, по мнению многих, стоит пойти», — обрадовал Тегнелл.
Сейчас в Швеции люди в возрасте 70 лет и старше должны соблюдать те же рекомендации, что и остальное общество. В свою очередь, Тегнелл объяснил, как следует это интерпретировать и провести Рождество всей семьей.
«Небольшой семейный праздник с детьми и внуками, особенно если соблюдается социальная дистанция, конечно же, не несет в себе серьезных рисков», — заявил эпидемиолог.
Читайте подробнее: Эпидемиолог Швеции о встрече Рождества во время пандемии: «Небольшой риск»
За последние сутки в Киргизии зафиксировано 582 новых случаев COVID, 324 пациента выздоровело.
Об этом: В Киргизии число новых случаев коронавируса выросло до 582 за сутки
В Узбекистане фиксируют повторные случаи заражения коронавирусом, сообщает 23 октября оперштаб.
В общей сложности у 30 заключенных в тюрьме на острове Бали обнаружили коронавирус, сообщает Detik.
Читайте подробнее: Коронавирус обнаружили у десятка заключенных на Бали
В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают выписывать из больниц военнослужащих, у которых ранее был выявлен COVID-19. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны.
Читайте подробнее: В Южной Корее от COVID-19 вылечили ещё четырёх военнослужащих
Представитель Европейского центра профилактики и контроля заболеваний Агорица Бака заявила, что нынешняя эпидемиологическая ситуация в европейских странах является «второй волной». Об этом сообщила новостная служба Sveriges Radio.
«То, что мы сейчас наблюдаем, явно является второй волной заражения (коронавирусной инфекцией — прим. ИА REGNUM), и мы ожидаем, что ситуация ухудшится», — заявила Бака.
В отчете ведомства также говорится, что с августа распространение коронавирусной инфекции неуклонно росло, а в последние недели резко усилилось. Странами, в которых наблюдается большое число вновь подтвержденных случаев инфицирования являются Чехия, Бельгия, Франция, Испания. Недавно к ним присоединилась Италия.
«Пока что уровень смертности ниже, чем во время весны этого года, и мы стали лучше лечить заболевание», — констатирует Бака.
Несанкционированные протестные акции, которые начались в Белоруссии после выборов президента страны, состоявшихся 9 августа, стали причиной роста числа выявляемых ежесуточно случаев заражения коронавирусом. Об этом 23 октября заявил белорусский президент Александр Лукашенко, его слова приводит агентство БелТА.
Читайте подробнее: Протесты в Минске стали причиной распространения SARS-CoV-2 — Лукашенко
По прогнозу эпидемиологов в Грузии в ближайшее время постоянно будет обновляться антирекорд по числу выявленных случаев заражения коронавирусом. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 23 октября рассказал министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе.
Читайте подробнее: В Грузии ожидаются новые COVID-рекорды — минздрав
В Агентстве общественного здравоохранения Швеции выступили с инициативой изолировать постояльцев зараженных коронавирусной инфекцией постояльцев домов престарелых, страдающих деменцией. Об этом сообщила новостная служба Sveriges Radio.
Главный юрисконсульт ведомства Битте Брастад считают, что люди с деменцией не понимают, что они заражают других пожилых людей, включенных в группу риска.
Напомним, что ранее в Швеции уже поступали сообщения о том, что некоторые сотрудники домов престарелых запирали инфицированных коронавирусом стариков в комнатах. Однако согласно действующему шведскому законодательству, такая принудительная изоляция может проводиться только в учреждениях, подотчетных не муниципальным, а региональным властям, например, в больницах.
Подробности в материале: В Швеции намерены изолировать людей с деменцией, зараженных SARS-CoV-2
Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что новые меры, введенные в стране для борьбы с SARS-CoV-2, в том числе комендантский час, обойдутся государственному бюджету в 2 миллиарда евро.
Выступая на радиостанции Europe 1, министр заявил, что, «если принять во внимание все департаменты, где комендантский час будет действовать в течение полутора месяцев, нам придется потратить дополнительно чуть более двух миллиардов евро».
«Волноваться не о чем, при распределении расходов мы учитывали санитарный риск», — добавил Ле Мэр.
Напомним, 22 октября премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил о введении с 23 октября комендантского часа в 54 департаментах Франции из-за распространения вируса SARS-CoV-2.
Читайте подробнее: Глава минфина Франции оценил введение комендантского часа в 2 млрд евро
️Заражение коронавирусом связали со снижением умственных способностей. ТГ-канал «Раньше всех. Ну почти» пишет: «Когнитивные способности некоторых переболевших ухудшились так, будто они постарели на 10 лет, статью с описанием работы опубликовала электронная научная библиотека medRxiv».
В Швеции за сутки жертвами COVID-19 стали еще три человека. Такие данные 23 октября обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику.
В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 5 933 человека. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 110 594 человека. За последние 24 часа их число увеличилось на 1 625 человек.
По состоянию на 23 октября, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 40 пациентов с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находятся в реанимационных отделениях и получают медицинскую помощь. Всего за время пандемии в стране интенсивной терапии подверглись 2 663 пациента.
Читайте подробнее: В Швеции за сутки от COVID-19 скончались три человека
Московская абхазская диаспора в октябре перечислила Гудаутскому госпиталю в Абхазии 1,9 млн рублей на доплаты медикам, работающим с пациентами с COVID-19. Сообщение об этом 22 октября было опубликовано на сайте диаспоры.
Об этом: Надбавку медикам «ковидного» госпиталя в Абхазии оплатила диаспора в Москве
Партия «Единая Грузия» начала собор подписей под требованием к правительству страны признать пандемию коронавируса форс-мажором. Об этом, как передает телеканал «Рустави 2», 23 октября сообщила председатель партии Нино Бурджанадзе.
Читайте подробнее: Бурджанадзе призвала правительство Грузии признать пандемию форс-мажором
За последние 24 часа на территории США было выявлено свыше 72 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 23 октября сообщает университет Джона Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.
Об этом: В США за сутки выявили свыше 72 тыс. случаев заражения коронавирусом
Финский клуб «Йокерит», выступающий в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), ушёл на карантин. Причиной стали положительные тесты на коронавирус у четырёх представителей команды.
Подробности в материале: Хоккейный клуб «Йокерит» ушёл на карантин
Представители Южной Кореи и Индии подписали меморандум о взаимопонимании, в рамках которого договорились укрепить двустороннее сотрудничество и обмен специалистами между учреждениями, сообщает Yonhap News.
Читайте также: Южная Корея и Индия намерены укреплять двустороннее сотрудничество
В связи с тем, что в Грузии сильно выросли показатели распространения коронавируса, она теперь находится в «красной зоне». Об этом, как сообщает пресс-служба минздрава страны, 23 октября заявил руководитель Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе на брифинге.
Читайте подробнее: Врач о коронавирусе в Грузии: «Перешли из «оранжевой» в «красную зону»
Экспорт нефти вряд ли вернется к тем уровням, которые были до пандемии коронавируса. Об этом заявил доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Каленов.
Читайте также: Пандемия оказалась не единственной причиной спада мирового спроса на нефть
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что в ближайшем будущем будут представлены новые инструменты поддержки для отраслей, наиболее пострадавших от последствий ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Об этом сообщает Polskie Radio 24.
Об этом: В Польше пообещали поддержать пострадавшие из-за пандемии отрасли
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о планах построить в стране пять медгородков.
Читайте подробнее: Зеленский анонсировал строительство пяти медицинских городков
Лидер польской партии «Союз демократических левых», депутат Сейма Кшиштоф Гавковский заявил, что слишком жесткие ограничительные меры в борьбе с пандемией способны нанести серьезный удар по экономике республики, последствия которого будут ощущаться еще 10 лет. Об этом 23 октября передает Polskie Radio 24.
Читайте подробнее: «Миллионы безработных» — в Польше оценили вероятные последствия пандемии
Четыре футболистки женской сборной Польши заражены коронавирусом. При этом, в пятницу, 23 октября, «бело-красные» сыграют в Варшаве против сборной Азербайджана, а во вторник 27 октября запланирован матч на выезде со сборной Молдавии. Игры пройдут в рамках отбора на Чемпионат Европы. Об этом передает Polskie Radio 24.
Читайте также: У ряда футболисток сборной Польши выявили коронавирус
Снижение налоговых поступлений в бюджет Монголии среди прочих связано с действиями властей, направленными на поддержку предприятий в условиях пандемии.
Подробности в материале: В Монголии налоговые поступления снизились на 19,2%
«Мега-митинг» планировалось провести 25 октября на трёх площадках в центре Минска, которые с августа занимают противники правления Александра Лукашенко. В частности, планировалось собрать военных, учителей, врачей и других бюджетников около стелы «Минск — город-герой», а также на площадях Независимости и Октябрьской.
Госагитпроп получил задания осветить собрания поддерживающих политику властей в количестве до полумиллиона человек (в Минске проживает около 2 млн человек). Начались подготовительные работы, которые теперь сворачиваются — демонтируются и вывозятся конструкции, отменяются заявки и так далее.
Формальный предлог отмены — боязнь распространения коронавируса. Весной, на пике пандемии, это не остановило Лукашенко от проведения общереспубликанского субботника и «Парада Победы» 9 мая.
Читайте подробнее: Белоруссия: суперпровал «мега-митинга» в честь Лукашенко
Черногория получит 20 аппаратов ИВЛ от целевого фонда НАТО для реагирования на пандемию коронавируса. Как пишет издание Pobjeda, аппараты будут доставлены в ближайшее время, как только будут завершены процедуры доставки с властями Черногории.
Читайте подробнее: НАТО отправляет в Черногорию 20 аппаратов ИВЛ
Черногория занимает 10-е место в мире по числу носителей коронавируса на 100 тысяч населения, сообщает ресурс Worldmeters.
Об этом: Черногория занимает десятое место в мире по числу заражений коронавирусом
По даннымна 23 октября, в Италии умерли37 059человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на91(днем ранее — на136).
Выздоровели 261 808 человек, за сутки этот показатель увеличился на2352(днем ранее — на2082).
Число подтвержденных носителей выросло нарекордные 19 143(днем ранее — на16 079), самый высокий за всё время эпидемии показатель фиксируется третий день подряд.
Подробности в материале: В Италии зафиксирован новый рекорд по коронавирусу
Носители коронавируса занимают лишь 15% мест в палатах и отделениях интенсивной терапии в Италии, сообщил комиссар правительства Италии по вопросам борьбы с эпидемией Доменико Аркури.
После того, как будут введены в строй дополнительные 1660 мест, оборудованные аппаратами ИВЛ, этот показатель сократится до 11%, добавил он.
Читайте также: Носители коронавируса в Италии занимают 15% мест для интенсивной терапии
Министр по делам регионального развития Италии Франческо Боччья заразился коронавирусом.Симптомов у Боччьи нет, он находится на домашней самоизоляции и продолжает работать, сообщили в министерстве.Несколькими днями ранее стало известно о том, что тест на коронавирус с положительным результатом сдала жена министра.
Читайте также: Коронавирус проник в правительство Италии
За последние сутки в североитальянском регионе Ломбардия (Милан) было зафиксировано около 5000 новых случаев заражения коронавирусом, заявил глава региона Аттилио Фонтана.
Вирус вновь распространяется агрессивно, только в Милане зафиксировано 3000 новых случаев, отметил губернатор.
Еще две недели назад, 7−10 октября, такое количество заражений за сутки (около 5000) фиксировалось на всей территории Италии.
Подробности в материале: Губернатор Милана сообщил о резком росте числа заражённых
Южноитальянский регион Кампанья находится «в шаге от трагедии», и власти продолжат ужесточать ограничения, заявил губернатор Винченцо Де Лука.Нынешних мер (в том числе комендантского часа с 23 до 5 часов) недостаточно, а новые должны быть утверждены немедленно, считает глава региона.
В последние сутки в Кампанье было зафиксировано 2280 новых случаев заражения, это самый высокий показатель за всё время эпидемии.Власти региона готовятся «закрыть всё» на 30−40 дней, только так можно избежать «очередей из грузовиков с гробами», добавил Де Лука.
Правительство Италии должно повторно остановить всю экономическую и общественную активность в стране, заявил глава региона Кампанья (Неаполь) Винченцо Де Лука.
Взрывной рост числа новых заражений показывает, что избранный правительством страны способ (доверять регионам вводить «фрагментарные» карантины) не работает, считает губернатор.
В Неаполе решение «об остановке всего» будет принято в самое ближайшее время, добавил Де Лука.
Подробности в материале: Власти Неаполя призывают остановить экономику Италии
Губернатор североитальянского региона Ломбардия (Милан) Аттилио Фонтана обратился к жителям с очередным призывом неукоснительно соблюдать все ограничительные меры.
В нынешней ситуации нужно уважать сокращение пространства собственной свободы, хотя это никому не нравится и нравиться не может, отметил Фонтана.
Также он призвал пожилых людей и граждан с хроническими болезнями по возможности не покидать своих домов.
В числе новых ограничительных мер, утвержденных в Ломбардии в последние дни, — комендантский час с 23:00 до 5:00, штрафы в 3000 евро для его нарушителей, перевод старшеклассников на дистанционный формат обучения.
В мире за последние сутки выявлено 445 419 новых инфицированных коронавирусом, что является самым высоким показателем за всё время с начала пандемии, сообщает Всемирная организация здравоохранения.
Подробности в материале: ВОЗ зафиксировала новый рекорд суточного прироста инфицированных SARS-CoV-2
Группа из 100 итальянских ученых направила обращение к президенту страны Серджо Маттарелле и премьер-министру Джузеппе Конте и призвала их ужесточить антикоронавирусные ограничения.
Профессоры и доценты университетов Италии полагают, что такое решение должно быть принято правительством в ближайшие 2−3 дня, иначе ежедневный счет погибшим снова пойдет на сотни, а остановки экономики избежать все равно не удастся.
Читайте подробнее: 100 учёных призвали власти Италии ужесточить ограничения
МВД Италии готово к ужесточению проверок соблюдения антикоронавирусных ограничений, заявила глава ведомства Лучана Ламорджезе.
Как только представители местных властей в том или ином регионе попросят об усилении контроля, он будет усилен, отметила она.
Победа над коронавирусом возможна только при совместном вкладе и граждан, и властей всех уровней, добавила Ламорджезе.
Подробности в материале: В МВД Италии готовы к ужесточению режима проверок
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в очередной раз призвал граждан страны соблюдать антикоронавирусные ограничения.
Победа над эпидемией будет возможна только в том случае, если сознательность и ответственность проявит каждый, сказал Конте.
Италия должна сделать всё, чтобы избежать повторной остановки всей экономической и общественной деятельности по образцу весны 2020 года, добавил он.
Читайте также: Премьер Италии не теряет надежду обойтись без карантина
В миланском выставочном комплексе вновь начал работать спецгоспиталь для зараженных коронавирусом.
В оборудованные весной 2020 года помещения уже прибыли 6 первых пациентов, к началу ноября их смогут принимать уже 45.
Читайте также: Специальный COVID-госпиталь Милана возобновил приём пациентов
За предыдущие сутки в Черногории зарегистрировано 177 новых случаев заражения коронавирусом, а еще 285 человек выздоровели, сообщает 23 октября институт общественного здравоохранения.
Читайте также: В Черногории снижается число заразившихся коронавирусом
В Турции за последние сутки зафиксировано 2165 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё 74 пациента с COVID-19, сообщает министерство здравоохранения страны.
Читайте подробнее: В Турции за сутки выявлено 2,1 тысячи случаев заражения коронавирусом
Президент Франции Эммануэль Макрон предложил жителям страны смириться с мыслью о том, что им «придется жить с коронавирусом минимум до следующего лета». Об этом в пятницу, 23 октября, сообщает Reuters.
Подробности в материале: Франции «придется жить с коронавирусом до следующего лета» — Макрон
На заседании правительственной координационной комиссии по инспекционному надзору Сербии 23 октября была создана рабочая группа для координации республиканского контроля мер по предотвращению распространения коронавируса. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.
Подробности в материале: К борьбе с коронавирусом подключатся все инспекционные службы Сербии
Во Франции за последние сутки выявлено 42 032 новых инфицированных коронавирусом, что является рекордным показателем за весь период с начала эпидемии в стране.
Читайте также: Франция второй в Евросоюзе преодолела отметку в миллион больных COVID-19
Во Франции всего за время пандемии умерли 34 508 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель увеличился на 300 пациентов. Об этом в пятницу, 23 октября, свидетельствуют данные французской санитарной службы.
Подробности в материале: Во Франции вторые сутки выявляют более 40 тысяч заражённых SARS-CoV-2
Испытания вакцины AstraZeneca в США ранее были приостановлены из-за побочных эффектов. 21 октября в Бразилии умер участник испытаний, однако компания уверяет, что он получал плацебо.
Читайте подробнее: AstraZeneca возобновила испытания в США, несмотря на смерть волонтера — WSJ
Посещаемость Эйфелевой башни в Париже упала в 10 раз из-за распространения вируса SARS-CoV-2.
Об этом: Посещаемость Эйфелевой башни упала в 10 раз из-за пандемии — Le Figaro
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что пока правительство страны не планирует вводить новые «антикоронавирусные» ограничения, несмотря на рост числа заражений. Об этом в пятницу, 23 октября, сообщает France Info.
Читайте подробнее: Введения более жестких «антикоронавирусных» мер не планируется — Макрон
Решение уйти на домашний карантин из-за контакта с заразившимся новым коронавирусом принял премьер-министр Болгарии Бойко Борисов. Об этом сообщил на своей странице Facebook.
В Марокко количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 190 тысяч, сообщает пресс-служба минздрава королевства.
Об этом: В Марокко число случаев заражения коронавирусом превысило 190 тыс
Удаленный режим работы потребовалось выбрать главе МИД Эстонии Урмасу Рейнсалу, который ушел на карантин после контакта с заразившимся новым коронавирусом. Об этом министр сообщил на своей странице в Facebook.
Читайте также: Глава МИД Эстонии ушел на домашний карантин
Вице-президент Колумбии Марта Люсия Рамирес получила положительный результат теста на выявление коронавирусной инфекции. Об этом политик сообщила на своей странице в Twitter.
Читайте подробнее: Вице-президент Колумбии заразился коронавирусом
Медицинские службы Бразилии зафиксировали за последние сутки 30 026 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, с начала пандемии в стране были зарегистрированы 5 353 656 подобных фактов. Об этом на своем сайте сообщает бразильский минздрав.
Об этом: В Бразилии за сутки выявили более 30 тысяч случаев заражения коронавирусом
Демонстрация против ограничительных мер в Неаполе, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции, переросла в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов, сообщает агентство ANSA.
Подробности в материале: В Неаполе протесты против карантина переросли в столкновения с полицией
Чрезвычайно трудными станут для всего мира несколько ближайших месяцев из-за ситуации с пандемией нового коронавируса, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на пресс-конференции.
Об этом: Глава ВОЗ заявил, что ближайшие месяцы будут очень трудными из-за пандемии
В Канаде за прошедшие сутки выявили 2360 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба канадского минздрава.
Подробности в материале: В Канаде за сутки выявили более 2,3 тыс. зараженных коронавирусом
В Берлине с 24 октября вступили в силу новые правила ношения защитных масок, впервые с начала пандемии предписывающие жителям столицы носить средства защиты в ряде мест на открытом воздухе, а также везде, где невозможно соблюдать дистанцию в полтора метра. Также в два раза сокращается лимит собраний граждан.
Читайте также: В Берлине ужесточили масочный режим
За последние сутки на территории США было выявлено более 71 тысячи новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом. Об этом 23 октября сообщает Университет Джона Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.
Об этом: В США за сутки выявили более 71 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2
Пациенты, переболевшие COVID-19, демонстрируют в дальнейшем снижение когнитивных функций, в частности, им становится труднее решать задачи, требующие умственных усилий. К таким выводам пришли нейрофизиологи из Великобритании, которые провели исследование в рамках проекта Great British Intelligence Test.
Подробности в материале: Британские учёные выявили умственную деградацию у перенёсших COVID-19
В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 77 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.
Подробности в материале: В Южной Корее за сутки выявили менее ста зараженных коронавирусом
В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили 11 случаев заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.
Читайте также: В Новой Зеландии выявили 11 случаев заражения коронавирусом за сутки
В Аргентине продлили карантинные ограничения из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции до 8 ноября, заявил президент страны Альберто Фернандес в ходе посещения провинции Мисионес.
Подробности в материале: В Аргентине продлили ограничения из-за коронавируса
Заявление об отставке по собственному желанию не намерен подавить министр здравоохранения Чехии Роман Прымула, несмотря на призыв чешского премьер-министра Андрея Бабиша. Об этом глава ведовства заявил журналистам.
Ранее Прымулу обвинили в нарушении карантинных мер.
Об этом: Министр здравоохранения Чехии отказался добровольно уйти в отставку
Применение противомалярийного препарата гидроксихлорохина для лечения заболевания COVID-19 на территории Франции запретило Французское фармацевтическое агентство (ANSM), сообщается на его сайте.
Об этом: Во Франции запретили использование гидроксихлорохина для лечения COVID-19
В Чили за прошедшие сутки выявили 1773 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба чилийского минздрава.
Подробности в материале: В Чили число случаев заражения коронавирусом приблизилось к 500 тыс
По меньшей мере 998 942 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2 выявили в Колумбии с начала пандемии, включая подтвержденные за последние сутки — 8672. Об этом сообщает аргентинское министерство здравоохранения на своем сайте.
Читайте также: В Колумбии число случаев заражения коронавирусом приблизилось к миллиону
Общее число летальных исходов от осложнений при заболевании COVID-19 в Перу увеличилось на 46 и достигло 34 033 случая. Об этом сообщает перуанский минздрав на своем официальном сайте.
Подробности в материале: В Перу число умерших от осложнений при COVID-19 превысило 34 тысячи
Предположение сотрудников японского Национального центра глобального здравоохранения и медицины о том, что при заболевании коронавируса может начаться выпадение волос, вызвало бурное обсуждение среди пользователей сети. Граждане оставили соответствующие комментарии 23 октября в сервисе Яндекс.Новости.
Подробности в материале: В сети обсудили выпадение волос при заболевании коронавирусом
Отметим, что страна занимает первое место среди стран Западных Балкан по смертности среди пациентов с COVID-19. За последнюю неделю в Македонии было выявлено свыше 3,5 тысяч случаев заражения коронавирусом, суточная смертность среди пациентов с COVID-19 продолжает возрастать и 18 октября вновь достигла отметки в 10 человек.
Об этом: В Македонии за сутки выявили 518 носителей коронавируса
По данным министерства здравоохранения страны, всего в Албании был выявлен 18 556 случай заражения коронавирусом. 10 456 человек уже излечились от COVID-19. 469 пациентов скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За прошедшие сутки умерли четверо пациентов с COVID-19, среди них юноша в возрасте 21 года. Лечение от COVID-19 проходит 7 621 человек, из них чуть менее половины приходится на Тирану. На стационарном лечении находятся 260 пациентов, 15 из них проходят интенсивную терапию, шестеро из них подключены к аппаратам ИВЛ, остальные проходят лечение на дому.
Читайте также: В Албании скончался 21-летний юноша с COVID-19
Число ежедневно выявляемых случаев заражения в Косово превысило планку в сто заражений и постепенно увеличивается. Тем не менее, смертность среди пациентов с COVID-19 в Косово держится почти на нулевом уровне, а темпы распространения инфекции в Косово в 2−4 раза ниже, чем в соседних Албании и Северной Македонии.
Подробности в материале: В Косово за сутки выявили 169 носителей коронавируса
Из Московской области в Южную Осетию началась переброска мобильного многопрофильного госпиталя Западного военного округа (ЗВО) для помощи республике в лечении больных с COVID-19. Об этом 24 октября сообщает пресс-служба ЗВО Минобороны РФ.
Читайте также: В Южную Осетию началась переброска госпиталя Минобороны РФ
Тест голкипера лондонского футбольного клуба «Кристал Пэлас» Джека Батлэнда показал положительный результат. Об этом 24 октября сообщает ВВС.
Читайте также: Голкипер ФК «Кристал Пэлас» Батлэнд заразился коронавирусом
Министр здравоохранения Северной Македонии Венко Филипче поблагодарил представителей ЕС и европейских государств за помощь в борьбе с пандемией и сообщил о мерах, применяемых правительством Северной Македонии для борьбы с инфекцией и поддержки граждан в условиях кризиса. Политик подчеркнул важность сотрудничества с Евросоюзом в борьбе с COVID-19 для стран Западных Балкан.
По словам Филипче, в условиях пандемии система здравоохранения страны была реорганизована.
Об этом: Страны-участниц Берлинского процесса обменялись опытом борьбы с COVID-19
Президент Северной Македонии Стево Пендаровски подчеркнул, что пандемия COVID-19 не стало препятствием для двустороннего сотрудничества.
Подробности в материале: Заев назвал Косово важнейшим экономическим партнером Северной Македонии
На Украине суточный прирост выявленных случаев инфицирования SARS-CoV-2 составил 7014 новых случаев. Об этом свидетельствую данные специализированного ресурса СНБО Украины, обновленные 24 октября.
Читайте также: На Украине за сутки от осложнений COVID-19 скончались 125 человек
В Узбекистане по состоянию на утро 24 октября зарегистрировали 112 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.
Подробности в материале: В Узбекистане в период пандемии выявили почти 65 тыс заражений SARS-CoV-2
23 октября пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что около 335 иранцев умерли от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
Подробности в материале: В Иране COVID-19 унёс жизни 335 человек за последние сутки
По словам дипломата, в Албании Фабер проводила рабочией стречи со множеством чиновников и коллег, родственников, друзей и близких людей, причем на каждой из этих встреч, рабочих и не очень, носила маску и даже соблюдала социальную дистанцию. Однако этого оказалось недостаточно.
Читайте подробнее: Посол Албании в США заразилась коронавирусом
556 новых случаевинфицирования коронавирусом было зарегистрировано за сутки в Киргизии, сообщает 24 октября пресс-служба штаба по борьбе с COVID-19.
Читайте также: В Киргизии в пандемию SARS-CoV-2 выявили более 55 тысяч инфицированных
Президент Польши Анджей Дуда заразился коронавирусом SARS-CoV-2.
Подробности в материале: Президент Польши Анджей Дуда заразился коронавирусом SARS-CoV-2
Менеджер российского бойца смешанного стиля (ММА), являющегося чемпионом промоушна Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) в легком весе, Хабиба Нурмагомедова — Али Абдель-Азиз, — заразился коронавирусной инфекцией. Он сообщил об этом 24 октября на своей странице в соцсети Instagram.
Подробности в материале: Менеджер Хабиба Нурмагомедова заразился коронавирусом
Американский хавбек команды «Шальке 04» из Гельзенкирхена Уэстон Маккенни, играющий на правах аренды за туринскую команду «Ювентус», вылечился после заражения коронавирусом. Об этом 24 октября сообщает пресс-служба туринского клуба.
Читайте также: Полузащитник «Ювентуса» Маккенни выздоровел после заражения коронавирусом
В Белоруссии по состоянию на 24 октября выявили 91 978 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения.
Читайте также: В Белоруссии за сутки выявили 811 случаев инфицирования коронавирусом
В Словении 24 октября за последние 24 часа было подтверждено 1963 новых случая заражения коронавирусом, что на 300 больше, чем за день до этого. 18 граждан Словении скончались от коронавируса. Министр иностранных дел Словении Анже Логар также имеет положительный результат ПЦР-теста на коронавирус. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.
Об этом: Министр иностранных дел Словении заразился коронавирусом
Исполнительный комитет Союза независимых социал-демократов (далее — СНСД) принял решение приостановить агитационную деятельность и митинги в рамках кампании «Воссоединение для Сербии» для усиления своих позиций на предстоящих местных выборах в Боснии и Герцеговине из-за ухудшающейся эпидемиологической ситуации стране. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.
Читайте также: Главная сербская партия Боснии приостановила агитацию из-за коронавируса
Лидер партии «Слуга народа» Александр Корниенко, ранее заболевший COVID-19, сообщил, что его выписали из больницы. Об этом он написал 24 октября на своей странице в социальной сети Facebook.
Читайте также: COVID-19: главу партии «Слуга народа» выписали из больницы
Намеченный на январь 2021 года ралли-марафон «Африка Эко Рейс» отменен из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом 24 октября говорится в заявлении руководителя марафона Жана-Луи Шлессера, которое обнародовано пресс-службой ралли.
Читайте подробнее: Ралли-марафон «Африка Эко Рейс» 2021 года отменен из-за пандемии
В Казахстане за сутки зарегистрировали 164 лабораторно подтвержденных случая инфицирования коронавирусом, а также у 165 человек выявлены симптомы инфицирования SARS-CoV-2 при том, что результат теста на коронавирусную инфекцию у них отрицательный, сообщили 24 октября в пресс-службе министерства здравоохранения.
Читайте подробнее: В Казахстане за сутки подтвердили 164 случая инфицирования SARS-CoV-2
В вооруженных силах Украины за сутки выявили 131 новый случай инфицирования коронавирусной инфекцией, сообщает 24 октября пресс-служба командования медицинских сил ВСУ.
Подробности в материале: В ВСУ за сутки выявили 131 инфицированного коронавирусом
На территории США за последние сутки было выявлено более 83 тыс. новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом. Об этом 24 октября сообщает Университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.
Подробности в материале: В США за сутки выявили более 83 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2
Ситуация с SARS-CoV-2 на территории Российской Федерации стабилизируется не ранее чем через месяц. Об этом 24 октября заявил врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков в интервью РИА Новости.
Об этом: Инфекционист спрогнозировал сроки стабилизации ситуации с SARS-CoV-2 в РФ
Мэр Киева Виталий Кличко заразился SARS-CoV-2. Об этом 24 октября сообщил сам бывший боксер в своем Telegram-канале.
Подробности в материале: Мэр Киева Кличко заразился SARS-CoV-2
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская ушла в режим самоизоляции после контакта с зараженным коронавирусом министром иностранных дел Словении Анже Логаром.
Читайте подробнее: Тихановская ушла на самоизоляцию после контакта с главой МИД Словении
Сотрудники средств массовой информации (СМИ) в США с помощью пандемии пытаются вызвать у жителей страны страх в преддверии президентских выборов. Об этом 24 октября сообщил президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Twitter.
Об этом: Трамп считает, что СМИ в США пытаются запугать избирателей пандемией
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гуттереш призвал мировое сообщество сплотиться в честь 75-летнего юбилея ООН.
Об этом: Генсек ООН призвал человечество сплотиться перед угрозой COVID-19
Президент США Дональд Трамп заявил, что победа на президентских выборах кандидата от Демократической партии Джо Байдена отсрочит появление вакцины от коронавируса.
Читайте подробнее: Победа Байдена отсрочит появление вакцины от COVID-19 — Трамп
Количество подтверждённых случаев заражения новым SARS-CoV-2 в мире превысило 42 млн, зарегистрировано более 1,14 млн летальных исходов. Об этом 24 октября сообщается в отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Об этом: ВОЗ: число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 в мире превысило 42 млн
За последние сутки во Франции было выявлено свыше 45 тыс. новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 24 октября сообщается на сайте санитарной службы страны.
Подробности в материале: Во Франции за сутки выявили более 45 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2
По мнению экс-президента США, гражданам страны не стоит ждать защиты от пандемии от Дональда Трампа, поскольку он не может защитить даже самого себя.
Читайте также: Обама указал на ответственного в росте числа заражений SARS-CoV-2 в США
Информация о состоянии советника Майкла Пенса не уточняется.
Подробности в материале: Советник вице-президента США Пенса заразился коронавирусом SARS-CoV-2
Коронавирусная инфекция была подтверждена у Марка Шорта, руководителя аппарата вице-президента США Майкла Пенса. У самого Пенса и его супруги инфекция не выявлена.
Читайте также: Вирус SARS-CoV-2 выявлен у руководителя аппарата вице-президента США Пенса
По состоянию на 24 октября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала рекордное число выявленных случаев заражения коронавирусом — 465 322. Это 25 октября следует из данных на сайте ВОЗ.
Подробности в материале: ВОЗ зафиксировала рекордное число случаев заражения коронавирусом за сутки
В Узбекистане по состоянию на утро 25 октября выявили 98 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения.
Об этом: В Узбекистане в период пандемии коронавирус выявили у 65,2 тыс. человек
В Киргизии суточный прирост выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией составил 606 новых случаев, сообщает 25 октября пресс-служба штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Об этом: В Киргизии выявили 606 новых случаев заражения коронавирусом
На Украине за сутки выявили 6088 случаев инфицирования коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные специализированного ресурса Совета национальной безопасности и обороны Украины, обновленные 25 октября.
Читайте подробнее: На Украине за сутки выявили более 6 тысяч инфицированных коронавирусом
Исследование учёных из Имперского колледжа Лондона показало, что у людей, перенесших COVID-19, наблюдается снижение когнитивных способностей. Препринт с описанием результатов исследования доступен в архиве medRxiv.
Читайте подробнее: Учёные выявили снижение умственных способностей у переболевших COVID-19
Протестная акция по поводу введения комендантского часа в связи с эпидемиологической ситуацией прошла 24 октября вечером в Риме. Об этом 25 октября сообщает RT.
Читайте подробнее: В Риме прошли протесты из-за усиления связанных с пандемией ограничений
В Белоруссии численность выявленных случаев заражения коронавирусом достигла 92 823, сообщает 25 октября пресс-служба министерства здравоохранения.
Читайте также: В Белоруссии за сутки зарегистрировали 845 случаев заражения SARS-CoV-2
По состоянию на 11:00 (10:00 мск) 25 октября в Армении выявили 2314 новых случаев инфицирования коронавирусом, всего в стране зарегистрировали 77 837 случаев заражения SARS-CoV-2, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения.
Читайте подробнее: В Армении выявили свыше 2,3 тысячи новых случаев заражения коронавирусом
Распоряжение о введении дополнительных мер карантинных ограничений для предотвращения распространения коронавирусной инфекции подписал премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Об этом 25 октября сообщает агентство ANSA.
Подробности в материале: В Италии из-за пандемии закроют спортзалы, театры и кино
Свыше 83 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом выявили на территории США за минувшие сутки. Об этом 25 октября сообщает университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.
Читайте также: В США за сутки от COVID-19 скончались еще 914 человек
В столице Германии Берлине неизвестные пытались поджечь здание института Роберта Коха, ведущего статистику по коронавирусу в ФРГ. Об этом говорится в пресс-релизе берлинской полиции.
Подробности в материале: В ФРГ пытались поджечь здание ведущего статистику по коронавирусу института
В итальянском Неаполе «политические экстремисты» и «преступные группировки» организовали акцию протеста против введения карантинных мер. Об этом сообщает The Sunday Times.
Читайте подробнее: В Неаполе ультраправые выступили против «диктатуры здравоохранения» — Times
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заразился SARS-CoV-2. Об этом он сам сообщил 25 октября на странице в соцсети Facebook.
Читайте подробнее: Премьер-министр Болгарии заразился коронавирусом
Свыше 20 тысяч новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 выявили на территории Италии за минувшие сутки. Об этом 25 октября сообщает министерство здравоохранения страны.
Читайте также: В Италии за сутки выявили свыше 20 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2
В Турции за сутки от COVID-19 скончались 72 пациента, выявлено 2017 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 25 октября свидетельствуют данные министерства здравоохранения страны.
Подробности в материале: В Турции за сутки скончались более 70 пациентов с COVID-19
Заявление главы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Аданома Гебрейесуса о том, что ближайшие несколько месяцев пандемии будут очень трудными, вызвало споры среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 25 октября в сервисе Яндекс.Новости.
Подробности в материале: В сети обсудили заявление ВОЗ о нескольких очень трудных месяцах пандемии
Президент США Трамп заявил, что пандемия COVID-19 в стране вскоре пойдёт на спад, а вакцина поможет ускорить этот процесс.
Об этом: Трамп рассказал, что сможет переломить ситуацию с пандемией COVID-19 в США
В Венесуэле создали лекарственный препарат для борьбы с новой коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2. Об этом президент Боливарианской Республики Николас Мадуро 25 октября объявил в ходе выступления, которое транслировалось на его странице в социальной сети Twitter.
Читайте также: Мадуро заявил о создании в Венесуэле лекарства от COVID-19
В окружении вице-президента США Майка Пенса новым коронавирусом SARS-CoV-2 заразились не менее пяти человек. Об этом со ссылкой на источники 25 октября сообщает телекомпания CNN.
Читайте подробнее: В окружении Майка Пенса коронавирус выявили у пяти человек — CNN
В Белом доме отметили Хеллоуин. Для гостей обязательным элементом костюма была маска. А вот Трамп с супругой были без средств защиты — переболели и уверены, что сами не заразны.
Чемпион мира по футболу 2002 года в составе сборной Бразилии 40-летний Роналдиньо заразился коронавирусом.
Вы помните, что Испания объявила режим повышенной готовности? Комендантский час введен по всей стране, границы между регионами закрыты. Эти ограничения вводят сразу на полгода.
В Колумбии число заразившихся коронавирусом превысило 1 млн.
Airbnb восстановилась после локдауна, пишут «Ведомости». Компания снова привлекает к сотрудничеству звездных специалистов. «В марте после пандемического закрытия границ количество бронирований жилья через Airbnb в Азии упало по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 95%, в Европе (крупнейшем рынке для сервиса) — на 75%, в США — на 50%. Однако уже в начале июля этот показатель вернулся на доковидный уровень», — уточняет издание.
Коронавирус вновь атакует Китай. По данным Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, фиксируется увеличение числа бессимптомных носителей коронавируса, выявлен 161 новый случай бессимптомного заражения, в том числе 24 — у прибывших из-за рубежа.
На сегодняшний день в Перу общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом превысило 888 тыс. Об этом 26 октября сообщает минздрав страны на своей странице в соцсети Twitter.
Читайте подробнее: В Перу общее число выявленных случаев SARS-CoV-2 превысило 888 тыс
В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 119 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.
Об этом: В Южной Корее за сутки выявили более 110 случаев заражения коронавирусом
В мире есть люди, которые обладают толерантностью к коронавирусной инфекции, что позволяет им переносить SARS-CoV-2 бессимптомно. К такому выводу пришли ученые из Китая и США, статья американских исследователей 26 октября опубликована в издании Scientific American.
Читайте также: Ученые выяснили причину большого числа бессимптомных носителей коронавируса
Число случаев заражения SARS-CoV-2 в Азии превысило 10 миллионов, сообщает Sindonews.
Читайте также: Азия стала вторым регионом в мире по числу случаев заражения SARS-CoV-2
На сегодняшний день в Марокко общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом превысило 197 тысяч. Об этом 26 октября сообщает минздрав страны.
Читайте также: В Марокко число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 превысило 197 тыс
172 новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявили в Абхазии в течение суток 25 октября. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.
Подробности в материале: В Абхазии за сутки выявили более 170 носителей коронавируса
За истекшие 24 часа на территории Бразилии было выявлено свыше 13,4 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 26 октября сообщает минздрав страны.
Об этом: В Бразилии за сутки выявили свыше 13,4 тыс. случаев заражения коронавирусом
Клинические испытания вакцины от коронавируса собственного производства будут начаты Израильским институтом биологических исследований с 1 ноября. Об этом 26 октября сообщает минобороны Израиля на своей странице в соцсети Facebook.
Об этом: В Израиле с 1 ноября начнут испытание собственной вакцины от коронавируса
Посольство Турции в Грузии приостановило оказание консульских услуг из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране. Объявление об этом 25 октября было размещено на странице диппредставительства в соцсети Facebook.
Читайте также: Угроза коронавируса: в Грузии приостановило работу посольство Турции
Жителям Эфиопии может грозить тюремный срок до двух лет, если они намеренно нарушат ограничения, направленные на сдерживание распространения коронавируса.
Читайте также: Нарушителям мер по борьбе с COVID-19 в Эфиопии будет грозить тюрьма
Тест на коронавирусную инфекцию губернатора Иркутской области Игоря Кобзева показал положительный результат. Об этом 26 октября сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Об этом: Губернатор Иркутской области заразился коронавирусом
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин передал слова утешения президенту Польши Анджею Дуде в связи с заражение коронавирусом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на сообщение южнокорейского лидера в социальных сетях.
Подробности в материале: Глава Южной Кореи пожелал коллеге из Польши скорейшего выздоровления
Во втором квартале 2020 года совокупный объём торговли Южной Кореи с другими странами сократился из-за экономических последствий пандемии коронавируса. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление члена парламентского комитета по планированию и финансам Ян Гён Сук.
Читайте также: В Южной Корее зафиксировали спад торговли с другими странами из-за пандемии
Общее число выявленных на планете Земля подтвержденных случаев заражения коронавирусом на сегодняшний день превысило 43 миллиона. Об этом 26 октября сообщает американский университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.
Читайте подробнее: Общее число выявленных в мире заразившихся SARS-CoV-2 превысило 43 млн
За минувшие сутки число новых случаев заражения SARS-CoV-2 на Украине снизилось с 6088 до 5426.
Подробности в материале: На Украине за сутки выявили 5426 случаев заражения коронавирусом
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен передал президенту Польши Анджею Дуде от своего имени и от имени Дональда Трампа пожелания скорейшего выздоровления. У президента Польши диагностировали коронавирусную инфекцию. Об этом 26 октября сообщает Polskie Radio 24.
Читайте подробнее: Советник Трампа пожелал главе Польши выздоровления от COVID-19
За минувшие 24 часа на территории Германии было выявлено 8685 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 26 октября сообщает институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава.
Об этом: В Германии за сутки выявили 8685 новых случаев заражения SARS-CoV-2
Главный аналитик ПАО Промсвязьбанк Роман Антонов о рынке акций: в начале недели в центре внимания участников рынков остается ситуация с распространением коронавируса.
В Грузии в течение последних суток выявили 1872 случая заражения коронавирусом. Сообщение об этом 23 октября опубликовали на правительственном сайте Stopcov.ge.
Подробности в материале: В Грузии за сутки выявили 1872 случая заражения коронавирусом
Правительство Южной Кореи выделит $200 млн на помощь в борьбе с коронавирусом в ряде стран Азии. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства стратегии и финансов.
Читайте также: Южная Корея окажет помощь развивающимся странам в борьбе с SARS-CoV-2
«Аэрофлот» прогнозирует возобновление полетов в страны Европы в феврале-марте 2021 года — гендиректор авиакомпании Виталий Савельев
Король Малайзии отклонил просьбу премьер-министра Мухиддина Ясина об объявлении чрезвычайного положения в стране в ответ на кризис, вызванный коронавирусом, сообщает Sindonews.
Читайте также: Король Малайзии отклонил просьбу о введении режима ЧП
Во Франции всего за время пандемии умерли 34 761 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель увеличился на 116 пациентов. Об этом в понедельник, 26 октября, свидетельствуют данные французской санитарной службы.
По последним данным, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 52 000 новых случаев заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 1 138 тыс. Ранее, 25 октября, во Франции было зафиксировано 45 422 новых случая заражения SARS-CoV-2.
Напомним, 23 октября президент Франции Эммануэль Макронзаявил, что пока правительство страны не планирует вводить новые «антикоронавирусные» ограничения, несмотря на рост числа заражений.
Об этом: Во Франции за сутки выявили более 52 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2
Правительство Ботсваны обратилось во Всемирный банк за бюджетной поддержкой во время кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Читайте подробнее: Правительство Ботсваны обратилось за финансовой помощью во Всемирный банк
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов не исключил, что через год в стране может появиться украинская вакцина от COVID-19.
Читайте подробнее: На Украине заявили об успешных испытаниях вакцины от COVID-19
В 2020 году в Южной Корее намерены расширить вакцинацию от гриппа с целью предотвращения одновременного распространения гриппа и коронавируса. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление президента страныМун Чжэ Ина.
Читайте подробнее: Глава Южной Кореи: прививки от гриппа — часть борьбы с коронавирусом
Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский заявил в интервью для Fakt, что в связи с пандемией в Польше придется значительно сократить масштаб празднования Рождества 25 и 26 декабря.
Подробности в материале: В Польше намерены сократить масштаб празднования Рождества — минздрав
Власти Индонезии за сутки подтвердили 3222 случая заражения SARS-CoV-2, сообщает Detik.
Читайте также: В Индонезии подтвердили свыше 392 тысяч носителей коронавируса
На одной из американских военных баз в Южной Корее выявили 13 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK).
Читайте подробнее: На базе США в Южной Корее выявили 13 случаев заражения коронавирусом
Банки в Грузии готовы начали предоставлять отсрочку по кредитам, выданным предприятиям, которые пострадали из-за того, что началась пандемия. Об этом, как сообщает агентство «Новости-Грузия», 25 октября сообщил журналистам глава Ассоциации банков Грузии Александр Дзнеладзе.
Подробности в материале: В Грузии реструктуризируют кредиты пострадавшим от пандемии предприятиям
С 29 октября по 3 ноября в Париже пройдёт фестиваль корейского кино. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.
Подробности в материале: В Париже пройдёт фестиваль корейского кино
За свои четыре года работы в Белом доме Дональд Трамп не только постил твиты. Он также многое поменял внутри Соединенных Штатах. И его ядерному электорату это нравится. Трамп выполнил обещания о значительном снижении налогов. Его назначения консервативных судей будут влиять на судебную систему в течение десятилетий. Многие консерваторы в США ценят националистическую риторику президента, жесткую линию против Китая и его отказ от Парижского соглашения. Все у президента шло хорошо даже с экономикой, подчеркивает журналистка Dagens Nyheter Санна Бьорлинг, но это продолжалось до тех пор, пока на пороге не появилась пандемия коронавируса.
Свой документальный фильм, основанный на разговорах с американскими избирателями и различными экспертами, Бьорлинг решила окрасить в мрачные тона в прямом смысле слова. На протяжении десяти минут перед зрителями под напряженную музыку предстают видеофрагмента выступлений Трампа, сопровождающиеся вставками и комментариями.
Так, даже сам корреспондент DN в Нью-Йорке Мартин Гелин признается, что, когда он встречался с избирателями-республиканцами, многие собеседники отмечали улучшение своего финансового положения благодаря политике Трампа.
«Китай развивает угольную промышленность на право и налево, и что это значит для нас, почему мы в нем должны быть?», — отмечает один из американских собеседников Бьорлинг, комментируя выход США из Парижского соглашения.
Об этом: DN: за четыре года Трамп не разочаровал свой «ядерный электорат»
В Грузии из старшекурсников медицинских вузов создадут резерв медперсонала для лечения пациентов с COVID-19. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 26 октября сообщил на брифинге министр образования, науки, культуры и спорта Михаил Чхенкели.
Президент Индонезии Джоко Видодо раскрыл причину, по которой правительство так быстро закупает вакцину от коронавируса, сообщает Kompas.
Читайте подробнее: Глава Индонезии раскрыл причину скорой закупки вакцины от COVID-19
Пять новых односторонних рейсов планируется возобновить в аэропорту Тбилиси в ноябре. Расписание на будущий месяц было опубликовано на сайте Агентства гражданской авиации Грузии.
Об этом: Грузия в ноябре частично возобновит авиасообщение с пятью странами
Жители Испании должны скачать на свои мобильные телефоны приложение Radar Covid для отслеживания актуальной информации по коронавирусу и получения новостей о риске заражения. Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес.
По его словам, такая мера позволит защитить здоровье испанцев. Министр также заявил о запасе ресурсов для борьбы с пандемией.
Подробности в материале: Власти Испании призвали сограждан скачать приложение Radar Covid
Правительство Дания вводит новые ограничения в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекцией. Однако парламентская оппозиция уже устала от того, как правящие «Социал-демократы» пытаются справиться с кризисом. Об этом сообщила новостная служба Sveriges Radio.
«Мы не должны сейчас рисковать всем тем, чего мы достигли этой весной», — заявила премьер-министр Метте Фредериксен.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Дании установлен масочный режим в общественном транспорте, работа ресторанов и баров ограничена в ночные часы. С 26 октября собрания свыше десяти человек запрещены, алкоголь продается до 22:00 по местному времени.
Однако недовольство оппозиции в парламенте набирает силу.
«Либо нам объясняют, почему вводятся эти правила, либо они должны быть отменены», — заявил лидер либеральной партии «Венстре» Якоб Эллеманн-Йенсен.
Об этом: Оппозиция в Дании выступила против ужесточения карантинных ограничений
К борьбе с распространением коронавируса в Грузии начнут привлекать семейных врачей, услуги которых оплачиваются медицинской страховкой. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 26 октября объявила министр здравоохранения страны Екатерина Тикарадзе на брифинге.
Читайте подробнее: В Грузии к лечению пациентов с COVID-19 привлекут семейных врачей
Всего за три дня в Монголии зарегистрировано 11 новых случаев заражения коронавирусом, общее количество ввозных случаев в стране достигло 339.
Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что вакцинация от коронавируса нового типа начнется в стране в первой половине 2021 года после того, как разработанные препараты докажут свою эффективность при испытаниях.
24 октября в Варшаве проходила акция протеста «Марш свободы» против ужесточения ограничительных мер из-за пандемии коронавируса. Мероприятие освещали журналисты государственного польского телевидения, однако позже они подверглись нападению со стороны активистов. Об этом передает Polskie Radio 24.
Читайте подробнее: В Польше протестующие напали на журналистов
К пандемии нужно отнестись, как войне, и мобилизовать имеющиеся силы. Это заявление, как сообщает пресс-служба правительства страны, 26 октября сделал глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе на брифинге.
Подробности в материале: Врач в Грузии сравнил пандемию с войной
Министр труда, занятости и интеграции Франции Элизабет Борн призвала предприятия, расположенные во Франции, переходить на удаленную работу в связи с быстрым распространением по стране вируса SARS-CoV-2.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус: вторая волна накрывает мир — трансляция»
В своем выступлении от 26 октября на французском телеканале LCI министр призвала предприятия «переходить на удаленную работу в такой степени, в какой это возможно». «Следует определить число дней в неделю, в которые работники могут трудиться из дома, для тех должностей, для которых это возможно», — пояснила Борн.
«Если возможно уменьшить социальную активность, нужно так и поступить, и удаленная работа позволяет это сделать. Однако нельзя забывать и сохранении духа коллектива», — добавила она.
Напомним, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 52 000 новых случаев заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 1,138 млн.
Об этом: Во Франции призвали переводить сотрудников предприятий на «удалёнку»
В третьем квартале 2020 года южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai Motor зафиксировала операционные убытки в размере 313,8 млрд вон (~$282,4 млн). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.
Об этом: Компания Hyundai Motor зафиксировала убытки в третьем квартале 2020 года
Коронавирус в Швейцарии: при населении 8,6 млн человек за сутки сообщает 17 440 диагностированных случаев заражения.
Пять футболистов «Милана» заразились коронавирусом в том числе вратарь Джанлуиджи Доннарумма и нападающий Йенс Хёуге. 26 октября «Милан» должен сыграть с «Ромой».
Об этом: Пять игроков «Милана» заразились коронавирусом перед матчем с «Ромой»
В министерстве здравоохранения Малайзии заявили, что за сутки в стране выявили 1240 новых случаев заражения SARS-CoV-2 и семь случаев смерти, сообщает Antara.
Читайте подробнее: В Малайзии выявили свыше 27 тысяч случаев заражения SARS-CoV-2
В детских лагерях, куда отправят петербургских детей на каникулы, будут соблюдать все антикоронавирусные требования. Об этом заявил губернатор Александр Беглов. Меры эпидемической безопасности стали «особым требованием» на осенних каникулах, подчеркнули в Смольном.
Подробности в материале: В детских лагерях Петербурга постоянно проверяют на коронавирус
Власти испанского автономного сообщества Каталония рассматривают возможность введения в регионе режима карантина в выходные дни. Об этом заявила официальный представитель каталонского женералитета Меричель Будо в интервью Catalunya Radio.
«Карантин в выходные — один из вариантов, которые обсуждаются, поскольку именно в это время больше всего социальных контактов», — сказала Будо.
Читайте также: В Каталонии могут запретить выходить на улицу по выходным
Сотрудники института Pollster (Польша) провели исследование, в ходе которого выяснили отношение жителей Польши к штрафам за отсутствие защитных масок из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Dziennik.
Читайте подробнее: 56% жителей Польши одобряют введение штрафов за отсутствие масок — опрос
Водители такси Каталонии планируют ежедневно блокировать одну из центральных улиц Барселоны, чтобы привлечь внимание к своим проблемам и отсутствию помощи со стороны государства. Об этом заявил спикер ассоциации Elite Taxi Тито Альварес.
«У нас 4000 машин стоит. Нам всё равно где стоять — на паркинге или посреди Гран Виа, пока нам не дадут решения», — сказал Альварес, слова которого цитирует телеграм-канал «Каталонский карантин».
Читайте подробнее: Таксисты Каталонии устроили забастовку
За последние сутки признаны излечившимися от коронавируса 227 киргизстанцев. Новых летальных случаев не зарегистрировано.
Подробности в материале: В Киргизии число новых случаев коронавируса снизилось до 420 за сутки
Многотысячный митинг, проведённый членами оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) в Батуми, способствовал распространению коронавируса в Грузии. Такое заявление, как передает «Общественное телевидение», 26 октября сделал исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.
Об этом: В Грузии обвинили партию ЕНД в росте темпов распространения SARS-CoV-2
Сотрудничество между странами Северной Европы дало трещину во время пандемии коронавирусной инфекции. Причиной этому послужил введенный соседями Швеции против нее пограничный контроль. Об этом со ссылкой на заявления министра Швеции по сотрудничеству Северных стран Анны Халльберг сообщило новостное агентство SVT Nyheter.
В прошлом году страны Северной Европы согласовали приоритетное направление политики в Скандинавии — стать наиболее устойчивым и интегрированным регионом мира. Но, по словам министра, сотрудничество между странами сильно пострадало за последние месяцы.
«Когда я вступила в должность чуть больше года назад, наши премьер-министры только-только выдвинули эту идею… Но, когда наши граждане чувствуют, что мы не достигли цели и отдаляемся друг от друга, мы должны отнестись к этому серьезно», — заявила Халльберг.
«Что самое страшное, закрытие границ?» — поинтересовались журналисты.
«Это прежде всего закрытие границ, затронувшее граждан, которые решили жить и работать в наших приграничных регионах. Их затрагивают эти непредсказуемые решения… и это крайне влияет на их повседневную жизнь», — объяснила министр.
Подробности в материале: Отношения между странами Северной Европы за время пандемии ухудшились — SVT
Приложение Librus, использующееся в Польше для дистанционного обучения, а также для удаленного общения учеников, родителей и учителей, не работает. Об этом сообщает Radio ZET со ссылкой на свои источники.
Об этом: В Польше произошел сбой в работе приложения для удаленного обучения
В США за последние сутки зафиксировано 60 789 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 8 638 127, сообщает Университет Джонса Хопкинса.
Об этом: В США за сутки выявлено 60 тысяч случаев заражения коронавирусом
На Украине начался процесс восстановления института вакцин. Об этом заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов 26 октября, сообщила пресс-служба министерства.
Читайте также: Зеленский намерен восстановить производство вакцин — минздрав Украины
За сутки в Коми коронавирус SARS-CoV-2 выявили у 204 человек. Основная доля заболевших — из Ухты, Сыктывкара и Воркуты.
Читайте подробнее: В Коми за сутки коронавирус подтвердили у 204 человек
«Результаты анализов на COVID-19, сданных сегодня утром вице-президентом Пенсом и второй леди, отрицательны», — сказано в заявлении офиса вице-президента США.
Читайте подробнее: У Майка Пенса не подтвердился коронавирус
Большая часть населения все еще не осознает опасность коронавируса для человечества. Часто у людей в ситуации неопределенности срабатывает стратегия отрицания — «угрозы ковида нет», «внешне ситуацию не принимаю».
Читайте также: Важно принять эту реальность: психолог об опасности коронавируса
«На нефтяном рынке наступил черный понедельник. Мы давно ждали «вторую волну» строгих ограничений из-за коронавируса, теперь это происходит по-настоящему», — уверен стратег Rystad Energy Бьорнар Тонхауген.
Подробности в материале: Рынок нефти дождался «черного понедельника» — Rystad Energy
Кризисный совет Хорватии принял новые ограничительные меры в связи с ухудшающейся обстановкой с коронавирусом в стране.
Пресс-секретарь правительства Штеффен Зайберт сообщил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель и главы 16 федеральных земель Германии примут решение по итогам конференции, которую проведут на текущей неделе.
Подробности в материале: В Германии готовы принять новые ограничения из-за COVID-19
В мире за последние сутки зафиксировано 233 026 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 3660 больных COVID-19, сообщает Всемирная организация здравоохранения.
Об этом: ВОЗ: в мире за сутки выявлено 233 тысячи случаев заражения коронавирусом
В Турции за сутки зафиксировано 2198 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё 75 пациентов с COVID-19, сообщает министерство здравоохранения страны.
Читайте также: В Турции за сутки выявлено 2,2 тысячи случаев заражения коронавирусом
«Мы надеялись на восстановление во второй половине 2020 года. К сожалению, как экономический рост, так и восстановление спроса на данный момент остаются слабыми, в основном из-за вируса», — заявил генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо на виртуальном энергетическом форуме CERAWeek в Индии.
Подробности в материале: Глава ОПЕК объявил о продлении сокращения добычи
Согласно отчету министерства здравоохранения Испании, совокупное число случаев COVID-19 в стране с 23 октября выросло на 52 188, до 1 098 320. Жертвами заболевания стали ещё 279 человек, 35 031 — с начала эпидемии.
Об этом: В Испании выявили более 50000 случаев COVID-19 за выходные
Отложенный из-за коронавируса съезд «Христианско-демократического союза» (ХДС) должен был решить вопрос о преемнике канцлера Ангелы Меркель на посту лидера партии.
Читайте также: Партия Меркель отложила съезд из-за эпидемии
Не сдаваться, несмотря на трудности в борьбе с пандемией коронавируса, призвал гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус в беседе с журналистами.
Читайте также: Глава ВОЗ о борьбе с пандемией: мы не должны сдаваться
Институт общественного здравоохранения Черногории сообщил, что на 26 октября наличие коронавируса подтверждено у 97 учеников и 92 учителей начальных и средних школ, которые по этой причине не посещают занятия.
Читайте также: В Черногории коронавирус подтвердили у 97 учеников школ и 92 учителей
По даннымна 26 октября в Италии умерли37 479человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на141(днем ранее — на128).
Выздоровели 264 117 человек, за сутки этот показатель увеличился на2309(днем ранее — на2352).
Число подтвержденных носителей выросло на17 012(днем ранее — на21 273). Было проведено чуть менее 125 тысяч тестов, положительный результат — у 13,64% (накануне — 13,14%).
Подробности в материале: Коронавирус в Италии: число новых выявленных случаев сократилось
Новых мер противодействия эпидемии, утвержденных правительством Италии, недостаточно, заявил советник министра здравоохранения Италии Вальтер Риччарди.
Меры должны быть «пропорциональны» ситуации, а сейчас в Италии уже снова есть регионы, где распространение эпидемии носит неконтролируемый характер, отметил он.
Читайте также: Минздрав Италии: эпидемия становится неконтролируемой
Число ежедневно выявляемых случаев заражения в Косово превысило планку в двести заражений и постепенно увеличивается. Косово продержалось дольше, чем соседние Албания и Северная Македония, где коронавирус бьет рекорды уже третью неделю подряд, однако теперь ситуация начала стремительно ухудшаться и в крае. Мэр Приштины Шпенд Ахмети 26 октября заявил, что ожидает катастрофы уже через неделю.
Читайте подробнее: В Косово за сутки выявили 205 носителей коронавируса
По данным министерства здравоохранения страны, всего в Албании было выявлено 19 445 случаев заражения коронавирусом. 10 705 человек уже излечились от COVID-19. 469 пациентов скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За прошедшие сутки умерли трое пациентов с COVID-19. Лечение от COVID-19 проходит 8260 человек, из них чуть менее половины приходится на Тирану. На стационарном лечении находятся 280 пациентов.
Об этом: В Албании за сутки выявили 288 носителей коронавируса
Каждый гражданин Италии должен начать свой «личный карантин», заявил в интервью Fatto Quotidiano в понедельник, 26 октября, глава инфекционного отделения миланского госпиталя «Сакко» Массимо Галли.
Единственный способ победить эпидемию заключается в том, чтобы все без исключения граждане страны отказались от всех видов активности, не связанных с работой, и максимально ограничили число контактов с другими людьми, добавил он.
Читайте подробнее: Врачи Италии призывают сограждан к личному карантину
Властям Италии следует всерьез обдумать предложение разделить население страны на «сегменты» и ввести особые ограничения для пожилых и больных граждан, заявил губернатор Лигурии (Генуя) Джованни Тоти.
Только такие меры могут позволить защитить представителей «группы риска», считает глава региона. Он отметил, что на уровне правительства такие предложения почему-то никогда не обсуждались.
Читайте подробнее: Губернатор Лигурии призвал ввести карантин для пожилых людей
Вводимые правительством Италии новые ограничения экономической деятельности коснутся 300−350 тысяч компаний, заявил министр экономики и финансов Роберто Гуалтьери.
В правительстве понимают, на какие жертвы придется пойти предпринимателям, поэтому готовы делать ответные шаги, в частности, предоставить кредиты на уплату арендных платежей, отменить ряд налоговых платежей и помочь в выплате зарплат, добавил он.
Читайте также: В Италии ограничат деятельность бизнеса, а потом поддержат его
Правительство Италии ввело запрет на работу баров и ресторанов после 18 часов.Ограничения будут действовать до 24 ноября.Власти Италии пытаются сделать всё, чтобы не допустить повторной полной остановки экономики, для этого нужны точечные жесткие меры, отметил премьер-министр Джузеппе Конте.
Читайте подробнее: Ресторанам и барам Италии запретили работать по вечерам
С 26 октября решением правительства Италии в стране временно приостанавливается работа спортзалов, бассейнов, театров и кинотеатров.Ограничения будут действовать до 24 ноября.
Читайте подробнее: Власти Италии закрыли спортзалы, театры и кинотеатры
В ближайшие дни в крупнейших городах Италии пройдут новые акции протеста против ужесточения антикоронавирусных ограничений.В частности, запланированы митинги в Милане и Турине.
Как сообщалось ранее, манифестация противников ужесточения запретов в Неаполе 24 октября переросла в масштабные столкновения с сотрудниками правоохранительных органов.
Подробности в материале: В Италии готовятся к новым митингам против коронавирусных запретов
Цель правительства Италии — не «обнуление» показателя новых заражений, а достижение ситуации, при которой распространение эпидемии было бы контролируемым, заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте.
Так он прокомментировал утвержденные правительством новые ограничения, касающиеся работы заведений общественного питания, развлекательных и спортивных заведений.
Читайте также: Премьер-министр Италии не надеется «обнулить» эпидемию
Если граждане Италии будут соблюдать утвержденные ограничения, то в течение ноября ситуация с распространением эпидемии станет контролируемой, и Рождество можно будет встретить «спокойно», заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте.
Также он отметил, что в декабре, вероятно, завершатся все испытания вакцины от коронавируса, первыми ее получат граждане из групп риска и те, чья работа заставляет их быть на переднем крае борьбы с эпидемией, добавил Конте.
Читайте также: В Италии рассчитывают, что вакцина от коронавируса появится до Рождества
Власти Италии советуют гражданам Италии не покидать страну без крайней необходимости, с таким заявлением выступили в МИД.В целом ряде европейских стран число зараженных быстро увеличивается, отметили в министерстве. Ухудшение эпидемиологической ситуации может осложнить процесс возвращения в страну, сообщили также сотрудники ведомства.
Читайте также: МИД Италии советует гражданам не покидать страну
Сотни работников объектов общественного питания, ресторанов, пабов и кафе, музыкантов и всех тех, кто сильнее всех пострадал от пандемии коронавируса в Боснии и Герцеговине, устроили 26 октября митинг перед зданием городской администрации города Биелина, требуя защиты права на труд и предоставления минимальной финансовой или социальной помощи для выживания в нынешних условиях.
Об этом: Рестораторы в Боснии и Герцеговине устроили митинг против мер коронавируса
Таких взносов, как прежде, ВОЗ от США не дождётся, сообщил 26 октября журналистам американский президент Дональд Трамп.
Читайте подробнее: Трамп: если США вернутся в ВОЗ, то с меньшими взносами
По сообщению Минздрава ЮАР, за сутки в стране погибли 40 пациентов с COVID-19, общее число жертв заболевания к вечеру 26 октября достигло 19 008.
Подробности в материале: В ЮАР число погибших от COVID-19 превысило 19000
Из-за резкого роста инфицированных коронавирусом в Боснии и Герцеговине, кризисный штаб страны 26 октября объявил о введении новых ограничительных мер, которые подразумевают обязательное ношения масок на улице на территории всей федерации Боснии и Герцеговины. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.
Читайте также: В Боснии и Герцеговине введут новый способ тестирования на коронавирус
Запрет на свободное перемещение по стране введен для всех жителей Чехии с 28 октября до 3 ноября решением чешских властей, сообщил глав минздрава республики Роман Прымула в ходе пресс-конференции.
Об этом: Жителям Чехии запретили свободное перемещение в вечернее и ночное время
Министр здравоохранения Мозамбика Арминдо Тиаго выздоровел после заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба ведомства.
Об этом: Министр здравоохранения Мозамбика вылечился от коронавируса
С начала пандемии в Бразилии выявили уже 5 409 854 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщается на сайте бразильского минздрава.
Вместе с тем 4 865 930 пациентов уже выздоровели и выписаны из медучреждений. Также в Бразилии зарегистрировали 157 397 летальных исходов от осложнений при COVID-19.
Читайте подробнее: В Бразилии число случаев заражения коронавирусом превысило 5,4 млн
Не менее 21 участника предвыборных митингов президента США Дональда Трампа и вице-президента страны Майка Пенса в штате Миннесота заразились коронавирусом нового типа, передает телеканал CNN со ссылкой на данные органов здравоохранения региона.
Читайте также: Более 20 участников предвыборных митингов Трампа заразились коронавирусом
В Израиле общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 310 тыс. Об этом свидетельствуют данные израильского министерства здравоохранения.
Читайте подробнее: В Израиле число заражений коронавирусом превысило 310 тыс
На Мальте ввели новые ограничения из-за вероятности возникновения второй волны заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба мальтийского правительства.
Подробности в материале: На Мальте ужесточили ограничения из-за COVID-19
Еще 11 712 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 выявили в Аргентине за последние сутки, а с начала пандемии их количество достигло 1 102 301. Об этом сообщает аргентинское министерство здравоохранения на своем сайте.
Читайте подробнее: В Аргентине число случаев заражения коронавирусом превысило 1,1 млн
В Южной Корее за минувшие сутки выявили 88 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.
Читайте подробнее: В Южной Корее за сутки выявили почти 90 зараженных коронавирусом
В Канаде за прошедшие сутки выявили 2531 случай заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба канадского минздрава.
Подробности в материале: В Канаде за сутки выявили более 2,5 тыс. зараженных коронавирусом
Перемещение жителей по Словении с 27 октября решило ограничить правительство страны для противодействия распространению коронавирусной инфекции, передает телеканал RTV Slovenija.
Подробности в материале: В Словении ввели комендантский час из-за коронавируса
Правительство Северной Македонии 26 октября одобрило законопроект о выделении финансовой помощи лицам, осуществляющим независимую деятельность.
Об этом: Правительство Македонии поддержит независимых предпринимателей
В Колумбии за прошедшие сутки выявили 9167 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба колумбийского минздрава.
Читайте подробнее: В Колумбии за сутки выявили более 9 тыс. зараженных коронавирусом
Стороны обсудили Вашингтонские соглашения о нормализации экономических отношений между Косово и Сербией, стремление Косово к полной интеграции с ЕС и НАТО, а также продолжающуюся пандемию COVID-19.
Об этом: Главы МИД Косово и Канады обсудили трансатлантические связи
В Новой Зеландии за сутки выявили одного зараженного коронавирусом нового типа, прибывшего в страну из-за рубежа, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.
Читайте подробнее: В Новой Зеландии выявили импортный случай заражения коронавирусом
Рождественский базар «Кристкиндлесмаркт», который проходит каждый год в немецком городе Нюрнберг, решили отменить городские власти из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции нового типа. Об этом сообщается на сайте руководства Нюрнберга.
Читайте также: В Нюрнберге из-за коронавируса отменили рождественский базар
По меньшей мере 895 326 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 подтверждено в Мексике с начала пандемии, включая новые — 4166. Об этом сообщает на своей странице в Twitter замглавы минздрава страны Уго Лопес-Гатель.
Читайте подробнее: В Мексике число случаев заражения SARS-CoV-2 приблизилось к 900 тысячам
26 октября пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что около 337 иранцев умерли от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 32 953. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
Читайте подробнее: В Иране COVID-19 унёс жизни 337 человек за последние сутки
По словам министра Швеции по сотрудничеству Северных стран Анны Халльберг, пандемия коронавируса стала настоящим испытанием для взаимоотношений в северной части Европы. Однако ее финский коллега Томас Бломквист заявил, что ограничение международного сообщения со Швецией являлось необходимостью в борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.
Читайте подробнее: В Финляндии ограничения на границе со Швецией назвали «необходимостью»
Несмотря на то, что в Грузии число носителей коронавируса, выявляемых в сутки, приблизилось к двум тысячам, это не значит, что нужно закрывать школы для посещения детей. Такое заявление сделал 26 октября директор Тбилисской инфекционной больницы, профессор и вирусолог Тенгиз Церцвадзе на телеканале Palitra News.
Читайте подробнее: Вирусолог заявил, что закрывать школы в Грузии рано
100 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Абхазии в течение суток 26 октября. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.
Об этом: В Абхазии за сутки выявили 100 носителей коронавируса
На сегодняшний день в Перу общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом превысило 890 тысяч. Об этом 27 октября сообщает минздрав страны на своей странице в соцсети Twitter.
Читайте также: В Перу число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 превысило 890 тысяч
Общее количество выявленных на территории Канады подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 442 и превысило 220 тысяч. Об этом 27 октября сообщает канадский минздрав.
Об этом: В Канаде число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 превысило 220 тыс
24 октября пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что серьезные ограничения будут введены в 43 городах с опасной ситуацией на фоне COVID-19, отметив, что в случае необходимости действие проводимых мер будет продлено еще на неделю. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
Подробности в материале: Иран введёт ограничения в городах с опасной ситуацией на форе COVID-19
За истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 15,7 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 27 октября сообщает минздрав страны.
Читайте подробнее: В Бразилии за сутки выявили свыше 15,7 тыс. случаев заражения коронавирусом
24 октября Верховный лидер Исламской революции аятолла Сейед Али Хаменеи призвал правительственных чиновников предпринять новые инициативы, чтобы замедлить распространение коронавирусной инфекции (COVID-19). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
Подробности в материале: Духовный лидер Ирана призвал к новым шагам по сдерживанию COVID-19
За последние сутки во Франции было выявлено свыше 26 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 27 октября сообщается на сайте санитарной службы страны Santé publique.
Об этом: Во Франции за сутки выявили свыше 26 тыс. случаев заражения коронавирусом
Европейским странам необходимо активизировать борьбу с коронавирусной инфекцией, сообщил главный эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майк Райан.
Читайте также: ВОЗ рекомендовала странам Европы усилить борьбу с SARS-CoV-2
Чешская Республика из-за пандемии коронавируса снова закрыла границы для въезда иностранных туристов. Въезд в страну ограничен до 3 ноября.
Читайте подробнее: Чехия закрывает границы для въезда туристов
25 октября генеральный директор Башмакской таможенной службы заявил, что иранцы вновь могут осуществлять поездки в Иракский Курдистан. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 26 октября.
Подробности в материале: Иранцы вновь могут осуществлять поездки в Иракский Курдистан
Полевые госпитали для пациентов с COVID-19 в Грузии будут открывать только в крайнем случае, так как население слишком требовательно к комфорту. Об этом 26 октября на телеканале «Рустави 2» сообщила министр здравоохранения страны Екатерина Тикарадзе.
Об этом: В минздраве Грузии пояснили, почему в стране не открывают полевые госпитали
Министр здравоохранения Польши в интервью для TVP Info заявил, что уличная протестная активность, всплеск которой сейчас наблюдается в республике, может усугубить и без того непростую ситуацию с распространением коронавируса на её территории.
Читайте подробнее: Минздрав Польши об акциях протеста во время пандемии: «Риск возрастает»
В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают выписывать из больниц военнослужащих, у которых ранее был выявлен COVID-19. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны.
Читайте также: В Южной Корее от COVID-19 вылечили ещё одного военнослужащего
Заявление представителя исполнительного комитета Союза педиатров России Лейлы Намазовой-Барановой о том, что переболевшие коронавирусом дети могут получить низкую способность производить потомство у следующих поколений, вызвало критические комментарии со стороны пользователей сети. Граждане оставили своё мнение 26 октября в сервисе Яндекс.Новости.
Об этом: «Кошмарят людей» — в сети раскритиковали представителя Союза педиатров РФ
В Чехии введён режим комендантского часа.
За минувшие сутки в Индии было выявлено свыше 36 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 27 октября сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.
Подробности в материале: В Индии за сутки выявили свыше 36 тысяч случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки на территории Германии было выявлено 11 409 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 27 октября сообщает институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава.
Читайте также: В Германии за сутки выявили свыше 11,4 тыс. случаев заражения коронавирусом
Митрополит Цагерский и Лентехский Грузинской православной церкви (ГПЦ) Стефане (Калаиджишвили) заразился коронавирусом. Об этом 26 октября сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь партирахии ГПЦ Андриа Джагмаидзе.
Читайте подробнее: Митрополит Грузинской православной церкви заразился коронавирусом
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил провести встречу депутатов с вице-премьером Татьяной Голиковой по ситуации с пандемией коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 27 октября.
Читайте также: Депутаты Госдумы пригласят Голикову на разговор по коронавирусу
За сутки на Украине от последствий COVID-19 скончались 126 человек.
Читайте также: На Украине за сутки выявили 6677 случаев заражения коронавирусом
В Грузии в течение последних суток выявили 1824 случая заражения коронавирусом. Сообщение об этом 27 октября опубликовали на правительственном сайте Stopcov.ge.
Об этом: В Грузии за сутки выявили более 1800 случаев заражения коронавирусом
Встречу с абхазскими медиками, работающими в Москве, провел президент Абхазии Аслан Бжания в посольстве республики в России. Об этом сообщает ИА «Апсныпресс».
Подробности в материале: Президент Абхазии встретился с врачами-соотечественниками в Москве
Лидер оппозиционной партии «Свободная Грузия» Каха Кукава заразился коронавирусом. Об этом он вечером 26 октября написал на своей странице в соцсети в Facebook.
Читайте также: Лидер партии «Свободная Грузия» заразился коронавирусом
По данным целевой группы по борьбе с COVID-19 в Индонезии, за последние 24 часа в стране подтвердили 3520 новых случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает Kompas.
Читайте также: Обновлены данные по числу носителей коронавируса в Индонезии
Председатель целевой группы по борьбе с COVID-19 в Индонезии Дони Монардо признал, что до сих пор уровень смертности от коронавируса в стране выше среднемирового, сообщает Kompas.
Подробности в материале: В Индонезии смертность от коронавируса превышает мировой уровень
В «Укравтодоре» объяснили, почему большая часть денег «коронавирусного фонда» Украины ушла на строительство дорог.
Подробности в материале: Фонда борьбы с COVID-19 на Украине не существовало — «Укравтодор»
Пресс-секретарь министерства образования Польши Анна Островская обнародовала данные о количестве школьников в республике, которые обучаются дистанционно из-за пандемии. Об этом 27 октября передает Polskie Radio 24.
Читайте подробнее: В Польше опубликовали данные о количестве учащихся дистанционно
Президент Франции Эммануэль Макрон созвал членов Совета безопасности, чтобы обсудить возможные варианты ужесточения «антикоронавирусных» мер. Об этом во вторник, 27 октября, сообщает France Info.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус: вторая волна накрывает мир — трансляция»
Власти Франции рассмотрят различные варианты ужесточения мер по сдерживанию распространения вируса SARS-CoV-2. Как передают французские СМИ, новые ограничения, вероятно, включающие повторное введение режима самоизоляции могут вступить в силу уже на выходных 31 октября — 1 ноября.
Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября во Франции было выявлено 52 000 новых случаев заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 1,138 млн.
Об этом: Во Франции могут повторно ввести режим самоизоляции
Южная Корея расширяет авиасообщение с другими странами, ранее приостановленное в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщает KBS со ссылкой на отраслевые источники.
Читайте также: Южная Корея расширяет авиасообщение с другими странами
Глава национального агентства инновационных исследований Индонезии Бамбанг Броджонегоро заявил, что шесть учреждений в стране завершают клинические испытания индонезийской вакцины от COVID-19, сообщает Kompas.
Подробности в материале: В Индонезии разрабатывают шесть типов вакцины от COVID-19
СМИ сообщают о вспышке коронавируса в Офисе президента Украины.
В Южной Корее на протяжении четырех месяцев подряд фиксируют рост кредитования по кредитным картам. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные семи крупных банков страны, таких как Shinhan, KB Kookmin, Woori, Hana, Samsung, Hyundai и Lotte.
Подробности в материале: В Южной Корее зафиксировали рост выдачи кредитов по банковским картам
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) надеются, что в ближайшее время смогут рекомендовать к применению вакцины от коронавируса, разработанные в России и других странах. Об этом сообщила председатель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.
Читайте также: В ВОЗ надеются на скорую рекомендацию к применению вакцин от коронавируса
Парламентарии должны «создать необходимые законодательные условия для активизации сотрудничества стран БРИКС в сфере здравоохранения, сделать все для повышения эффективности систем государственного управления в борьбе с инфекционными заболеваниями». Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 октября, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе Шестого Парламентского форума БРИКС в режиме видеоконференцсвязи.
Подробности в материале: Володин призвал активизировать работу БРИКС в борьбе с пандемией
В Индонезии от COVID-19 скончался гражданин Южной Кореи, работавший в южнокорейской швейной компании в городе Семаранг. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей посольства Южной Кореи в Индонезии.
Об этом: В Индонезии от COVID-19 скончался гражданин Южной Кореи
Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал противостоять политической конфронтации на фоне пандемии коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 27 октября.
Читайте подробнее: Володин: пандемия становится сферой политической конфронтации
Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил уникальность потенциала стран БРИКС в борьбе с инфекционными заболеваниями, передает корреспондент ИА REGNUM 27 октября.
Читайте подробнее: Володин видит уникальность потенциала стран БРИКС в борьбе с инфекциями
Представитель целевой группы по борьбе с COVID-19 Вику Адисасмито заявил, что число смертей от коронавируса в национальном масштабе выросло до 18% за неделю, сообщает Kompas.
Читайте подробнее: В Индонезии растёт количество смертей от коронавируса
На Украине госпитализировали 16 боевиков ВСУ, у которых выявили коронавирус SARS-CoV-2.
Читайте подробнее: В ВСУ за сутки выявили 83 случая заражения коронавирусом
В Швеции число пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, находящихся в отделениях интенсивной терапии, снова увеличивается. За одну неделю количество госпитализаций увеличилось почти вдвое — с 30 до 56 человек. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.
Журналисты подчеркивают, что до апрельских показателей, когда в отделениях интенсивной терапии одновременно находились более 500 человек, еще далеко. Однако позитивная тенденция прошедшего лета также прервана, теперь количество новых госпитализаций растет стремительными темпами.
«Это является результатом увеличивающегося распространения коронавирусной инфекции, которое наблюдается в течение нескольких недель», — заявила доцент кафедры эпидемиологии Каролинского института Карин Модиг.
По мнению эксперта, рост числа «тяжелых» пациентов с COVID-19 в Швеции в ближайшие недели продолжится.
Читайте подробнее: В Швеции растет число «тяжелых» пациентов с COVID-19
Коронавирус выявили у заместителя руководителя офиса президента Украины Юлии Ковалив.
Читайте также: У замглавы офиса Зеленского выявили коронавирус
За минувшие сутки на территории США было выявлено свыше 66 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 27 октября сообщает университет Джона Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.
Читайте подробнее: В США за сутки выявили свыше 66 тыс. носителей коронавируса
В министерстве финансов Украины рассказали о том, сколько денег и на что было потрачено из «несуществующего» фонда по борьбе с коронавирусом.
Читайте также: В минфине Украины рассказали о расходах из «коронавирусного» фонда
Всем иностранным студентам, проживающим в Китае, не разрешается участвовать в очных занятиях в классе во время пандемии, сообщает Antara.
Читайте подробнее: В Китае индонезийским студентам запретили участвовать в очных занятиях
За последние 24 часа в Сконе резко увеличилось количество случаев заражения коронавирусом. Количество пациентов, госпитализированных в отделения интенсивной терапии, увеличилось почти вдвое. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.
Всего в регионе от коронавируса скончались 290 человек. За последние сутки их число не изменилось. Коронавирус был обнаружен у 8 676 человек, что на 242 человека больше, чем сутками ранее.
Неотложную помощь медиков сейчас получают 9 пациентов, чье состояния здоровья оценивается как критическое. За сутки их число увеличилось на четыре человека. В стационарных отделениях находятся 48 человек.
Ожидается, что в скором времени власти Сконе объявят об ужесточении карантинных ограничений.
Подробности в материале: В шведском Сконе за сутки удвоилось число «тяжелых» пациентов с COVID-19
Два руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского заразились SARS-CoV-2.
Читайте также: У второго заместителя главы офиса Зеленского выявили коронавирус
Согласно статистике Агентства общественного здравоохранения, количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Швеции превысило 110 тысяч.
Читайте также: Число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 в Швеции превысило 110 тыс
Во время пресс-конференции 27 октября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскрыл детали программы помощи предпринимателям в связи с потерями, которые они несут из-за ограничений в связи с пандемией. Об этом передает Dziennik.
Читайте также: В Польше представили план поддержки бизнеса из-за потерь во время пандемии
Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) признал Бельгию страной с самым высоким уровнем распространения коронавируса в Евросоюзе, сообщает 27 октября пресс-служба Центра.
По данным ECDC, в Бельгии на сто тыс. человек населения приходится свыше 1390 случаев заражения коронавирусом.
Читайте также: В Евросоюзе определили страну, наиболее пострадавшую от коронавируса
В США зарегистрировано более 66 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, сообщает 27 октября сайт Университета Джонса Хопкинса.
По данным университета, за 24 часа количество случаев заражения выросло за последние сутки на 66 784.
Читайте также: В США выявлено свыше 66 тыс. новых случаев коронавируса за сутки
В Сербии зафиксировано более тысячи новых случаев заражения коронавирусом за сутки, это максимальный показатель за весь период с начала эпидемии в стране.
Читайте подробнее: В Сербии зафиксирован рекордный прирост инфицированных коронавирусом
Из-за контакта с заболевшим коронавирусной инфекцией на самоизоляцию ушёл министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщили 27 октября в пресс-службе МИД РФ.
Читайте подробнее: Лавров ушёл на самоизоляцию
Властям Италии нужно навести порядок в вопросе о соблюдении эпидемиологических ограничений в общественном транспорте, заявил глава отделения микробиологии университета Падуи Андреа Кризанти. Неясно, как можно одновременно закрывать бары и рестораны в вечернее время и не обращать внимания на «сумасшедшие» толпы в автобусах и метро, отметил эксперт.
Об этом: Коронавирус в Италии: врачи рекомендуют навести порядок в транспорте
Власти Италии в срок до 15 ноября вернут бизнесменам страны, чьи компании попали под ограничения, потерянные ими средства, заявил министр экономики и финансов Роберто Гуалтьери. Помогут прежде всего организациям общественного питания (работа которых после 18 часов теперь запрещена), предельный размер выплаты составит 200% от объема потерянного, отметил министр.
Об этом: Власти Италии обещают вернуть рестораторам вдвое больше потерянного
28 человек были задержаны в ходе акции протеста в Милане в ночь с понедельника на вторник, сообщили в мэрии. В акции участвовали несколько сотен человек, в основном — молодежь, они протестовали против ужесточения антикоронавирусных ограничений. Произошли столкновения с полицией. Аналогичная акция прошла и в Турине.
Читайте подробнее: На акциях протеста в Милане задержаны 28 человек
Нет ни малейшей вероятности, что в Италии будут проблемы с продовольствием из-за антикоронавирусных ограничений, заявили представители профильной национальной бизнес-ассоциации Coldiretti. Они обратились с призывом к гражданам не устраивать толп в супермаркетах, потому что такие скопления не только не нужны, но и могут привести к новым заражениям.
Читайте подробнее: Бизнесмены Италии призвали граждан не скупать продукты в супермаркетах
Решение о закрытии театров и кинотеатров Италии до 24 ноября — вынужденная мера, отметил в своем обращении, опубликованном в Corriere della Sera, премьер-министр Джузеппе Конте. Эпидемиологическая ситуация объективно очень сложная и требует столь решительных мер, как закрытие театров, представления которых «насыщают душу», отметил Конте.
Подробности в материале: Премьер-министр Италии извинился перед театралами за карантин
Есть серьезная вероятность, что новые ограничения правительства Италии в отношении баров и ресторанов страны приведут к полному закрытию всей отрасли, заявили представители профильной национальной бизнес-ассоциации Fipe.
Ранее власти страны запретили заведениям общественного питания работать после 18 часов.
Коронавирус не распространяется только через рестораны, участники рынка уже привыкли соблюдать санитарные ограничения, а запрет на работу приведет по меньшей мере к тысячам новых увольнений и банкротств, полагают участники рынка.
Читайте подробнее: Рестораторы Италии пугают правительство закрытием всех баров страны
Отделениям интенсивной терапии больниц Италии не хватает по крайней мере 4000 специалистов, сообщили в профильном профсоюзе Aaroi-Emac. Такая ситуация сложилась еще до начала эпидемии, отметили представители профсоюза.
Читайте также: Профсоюзы Италии: отделениям интенсивной терапии не хватает тысяч врачей
Если антикоронавирусные ограничения в Италии будут действовать и накануне Рождества, жители страны потратят на подготовку к празднику на 25 млрд евро меньше обычного, с таким прогнозом выступили эксперты Censis.
Новый пакет ограничительных мер введен правительством Италии на срок до 24 ноября, однако, если ситуация не улучшится, сроки могут быть продлены, а ограничения — ужесточены.
Подробности в материале: Бизнес Италии рискует потерять 25 миллиардов «рождественских» евро
Если введенные правительством Италии антикоронавирусные ограничения будут действовать до конца 2020 года, число рабочих мест в стране сократится на 5 миллионов, а годовой объем потребления снизится на 229 млрд евро, с такой оценкой выступили эксперты группы Censis национальной бизнес-ассоциации Confimprese.
Новый пакет ограничительных мер введен правительством Италии на срок до 24 ноября, однако, если ситуация не улучшится, сроки могут быть продлены, а ограничения — ужесточены. Население Италии — чуть более 60 миллионов человек.
Об этом: Италия может потерять несколько миллионов рабочих мест — эксперты
В Милане, а также в Неаполе, необходимо полностью остановить всю экономическую и общественную активность, заявил советник министра здравоохранения Италии Вальтер Риччарди.В этих городах жители особенно много контактируют, в том числе в транспорте и заведениях общественного питания, поэтому тех мер, что действуют на остальной территории страны, для Милана и Неаполя недостаточно, считает Риччарди.
В свою очередь губернатор Ломбардии (Милан) Аттилио Фонтана полагает, что полная остановка экономики не нужна, достаточно неукоснительного соблюдения установленных ограничений.
Подробности в материале: Минздрав Италии и власти Милана спорят о необходимости карантина в городе
У президента Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино выявлен коронавирус, сообщили 27 октября в пресс-службе федерации.
Подробности в материале: У президента FIFA выявлен коронавирус
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал прекратить массовые протесты против запрета абортов из-за «огромных рисков» возобновления пандемии коронавируса, 27 октября сообщает агентство Reuters.
Читайте также: Премьер-министр Польши напугал противников запрета абортов коронавирусом
Суточный прирост инфицированных коронавирусом в Греции впервые с начала пандемии превысил тысячу человек, сообщило министерство здравоохранения страны.
Об этом: В Греции зафиксировано рекордное число инфицированных SARS-CoV-2 за сутки
За сутки в Черногории от последствий COVID-19 умерли пять человек, сообщает институт общественного здравоохранения.
Подробности в материале: В Черногории больше всего носителей коронавируса выявили в столице
В мире за последние сутки зафиксировано 357 704 новых случая заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 4624 пациента с COVID-19, сообщает Всемирная организация здравоохранения.
Читайте также: ВОЗ: число инфицированных коронавирусом в мире превысило 43 миллиона
По официальным данным, всего в Косово выявлено 18 345 случаев заражения коронавирусом. 15 198 пациентов уже здоровы. 669 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово умерли трое пациентов с COVID-19. Лечение проходят 2478 человек.
Читайте подробнее: В Косово за сутки выявили 197 носителей коронавируса
В Албании впервые с начала пандемии было зафиксировано 7 смертей среди пациентов с COVID-19. Однако насколько данные статистики отражают реальное положение, неизвестно. Оппозиция и граждане обвиняют власти в сокрытии подлинной картины.
Читайте подробнее: В Албании побит антирекорд по суточной смертности пациентов с COVID-19
Тревожным индикатором является высокий уровень смертности — за день скончались 15 пациентов с COVID-19. В воскресенье, 25 октября, в стране был побит антирекорд по смертности — за день скончались 22 пациента с COVID-19.
Читайте также: В Македонии за сутки выявили 628 носителей коронавируса
Президент Алжира Абдельмаджид Теббун находится в военном госпитале в стабильном состоянии, не вызывающем беспокойства. Ранее Теббун ушёл на самоизоляцию после того, как коронавирусная инфекция была выявлена у ряда чиновников в его окружении.
Читайте также: Президент Алжира попал в больницу
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Британии за последние сутки увеличилось на 22 885, сообщает 27 октября минздрав страны.
Читайте также: В Британии за сутки выявлено почти 23 тыс. новых заражений коронавирусом
По данным на 27 октября в Италии умерли 37 700 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 221 (днем ранее — на 141).
Выздоровели 271 998 человек, за сутки этот показатель увеличился на 3362 (днем ранее — на 2309).
Число подтвержденных носителей выросло на «рекордные» 21 994 (днем ранее — на 17 012).
Читайте также: Коронавирус в Италии: очередные «рекорды»
Напомним, уже несколько месяцев в Македонии еженедельно проходят протесты против роста цен на электроэнергию, связанного с экономическим кризисом, вызванным пандемией COVID-19.
Читайте подробнее: 62% домашних хозяйств в Македонии отопливаются дровами
Во Франции всего за время пандемии умер 35 541 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель увеличился на 523 пациента. Об этом во вторник, 27 октября, свидетельствуют данные французской санитарной службы.
Читайте также: Во Франции за сутки выявили более 33 тысяч случаев заражения SARS-CoV-2
На пресс-конференции Всемирной организации здравоохранения 27 октября руководитель программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, говоря о проведении выборов в Боснии и Герцеговине, заявил, что голосование является чрезвычайно важным процессом в демократических странах. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.
Подробности в материале: ВОЗ готова помочь Боснии с выборами в условиях COVID-19
Батальон вооружённых сил Хорватии 27 октября привлечён для установки палаток перед медицинской школой в Загребе с целью оказания помощи местному населению и учреждениям гражданского общества в борьбе против коронавируса. В министерстве обороны Хорватии отметили, что палатки будут использоваться для проживания и питания студентов. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.
Читайте также: Для борьбы с коронавирусом в Хорватии привлекли армию
В Словении 27 октября за последние 24 часа было подтверждено 1499 новых случая заражения коронавирусом. Из-за последствий коронавируса скончалось еще пять человек, а число новых заражений удвоилось за неделю. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.
Подробности в материале: В Словении резко возросло число новых случаев заражения коронавирусом
Согласно отчету Africa CDC, на 27 октября в странах континента выявлено 1 729 580 случаев коронавирусной инфекции. От COVID-19 погибли 41 636 человек. Вылечены 1 417 519 пациентов.
Об этом: В странах Африки выявлено более 1,7 млн случаев COVID-19
В Коми режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и для граждан с хроническими заболеваниями продлили до 25 ноября.
Читайте подробнее: Глава Коми продлил режим самоизоляции для пожилых
«Общее число подтвержденных случаев COVID-19 составляет 717 851, общее число смертей — 19 053, общее число выздоровлений — 647 833», — написал в Twitter министр здравоохранения ЮАР Звели Мхизе.
В Японии за прошедшие сутки выявили 644 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба японского минздрава.
Читайте также: В Японии за сутки выявили более 600 зараженных коронавирусом
Новую вакцину против коронавируса SARS-CoV-2, которую разработали кубинские специалисты, зарегистрировали на Кубе, сообщает Agencia Cubana de Noticias.
Вскоре в стране начнутся клинические испытания этого препарата, получившего название Soberana 02 («Суверенная 02»).
Читайте также: На Кубе зарегистрировали вторую вакцину против коронавируса
В Иордании за прошедшие сутки выявили рекордное с начала пандемии число зараженных коронавирусом нового типа — 3800 человек, сообщает пресс-служба иорданского минздрава.
Об этом: В Иордании за сутки выявили рекордное число зараженных коронавирусом
В Израиле за прошедшие сутки выявили 873 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба израильского министерства здравоохранения.
Подробности в материале: В Израиле за сутки выявили более 800 зараженных коронавирусом
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор намерен объявить в стране трехдневный траур по жертвам коронавирусной инфекции. Об этом мексиканский лидер объявил в ходе пресс-конференции.
Читайте также: В Мексике объявят трехдневный траур по жертвам COVID-19
Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 на территории Бразилии увеличилось до 5 439 641. Об этом сообщает на своем сайте бразильское министерство здравоохранения.
Читайте также: В Бразилии за сутки выявили почти 30 тысяч случаев заражения коронавирусом
Итальянская полиция пресекла в Риме попытку устроить массовые беспорядки в ходе протестов против новых ограничений в связи с COVID-19. Об этом вечером 27 октября сообщает агентство ANSA.
Читайте подробнее: В Риме полиция пресекла попытку организации беспорядков
В Канаде число умерших среди пациентов с COVID-19 превысило 10 тысяч. Об этом 27 октября сообщает телеканал CTV.
Читайте подробнее: В Канаде число умерших среди пациентов с COVID-19 достигло 10 тысяч
Общенациональный карантин сроком на четыре недели могут ввести власти Франции, передает телеканал BFM TV со ссылкой на свои источники.
Об этом: Во Франции могут вернуться к всеобщему карантину — СМИ
Президент Кипра Никос Анастасиадис и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вечером 27 октября обсудили по телефону вопросы, связанные с пандемией нового коронавируса, а также действия Турции в Восточном Средиземноморье и перспективы переговоров по кипрскому урегулированию. Об этом Анастасиадис сообщил на своей странице в социальной сети Twitter.
Подробности в материале: Главы Кипра и Великобритании обсудили ситуацию в регионе и коронавирус
Использование препарата Regeneron для лечения коронавирусной инфекции в США будет бесплатным, заявил американский лидер Дональд Трамп в ходе предвыборного митинга в штате Висконсин.
Подробности в материале: Трамп пообещал бесплатно лечить в США от COVID-19 препаратом Regeneron
В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 103 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.
Читайте подробнее: В Южной Корее за сутки выявили более 100 случаев заражения коронавирусом
Общее количество выявленных за неделю случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в мире составило 2 884 604, что является «рекордом», сообщает на своем сайте Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Подробности в материале: ВОЗ объявила о «рекорде» по числу случаев заражения коронавирусом в мире
Первое поколение вакцин от коронавируса, вероятно, окажется эффективным не для всех людей, пишет 27 октября глава целевой рабочей группы правительства Великобритании по вакцинам Кейт Бингем в статье для медицинского журнала The Lancet.
Читайте также: В Великобритании назвали малоэффективными первые вакцины от коронавируса
В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили двух зараженных коронавирусом нового типа, прибывших в страну из-за рубежа. Об этом сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.
Читайте подробнее: В Новой Зеландии выявили два случая заражения коронавирусом за сутки
Стивен Амелл, которого поклонники сериала DC «Стрела» знают по роли героя Оливера Куина, рассказал, как он понял, что заразился коронавирусом. Об этом 28 октября сообщил портал We Got This Covered.
Читайте подробнее: Звезда шоу DC «Стрела» Стивен Амелл рассказал, как заразился коронавирусом
В условиях пандемии COVID-19 страны Евросоюза должны скоординировать усилия для противодействия ей и не допустить трагедии, заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель, приглашая лидеров стран на саммит, который состоится 29 октября в формате видеоконференции.
Подробности в материале: Глава Евросовета призвал страны ЕС не допустить трагедии с коронавирусом
Председатель Меджлиса (парламента) Ирана Мохаммад Багер Галибаф заразился новым коронавирусом. Об этом 28 октября сообщает агентство ISNA.
Читайте подробнее: В Иране коронавирус выявили у спикера парламента
113 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Абхазии в течение суток 27 октября. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.
Подробности в материале: В Абхазии за сутки выявили более 100 носителей коронавируса
Апелляционный суд Тираны закрылся после заражения работников коронавирусом
Тем не менее рассмотрение дел, имеющих неотложный характер будет продолжено, также как и рассмотрение административных дел, откладывание которых приведет к истечению сроков, предусмотренных законом.
За истекшие сутки на территории Китая было выявлено 80 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 28 октября говорится в заявлении госкомитета КНР по вопросам здравоохранения.
Читайте подробнее: В Китае за сутки выявили 80 новых случаев заражения коронавирусом
Общее количество выявленных на территории Канады подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 2674 и превысило 222 тыс. Об этом 28 октября сообщает канадский минздрав.
Подробности в материале: В Канаде число выявленных носителей коронавируса превысило 222 тыс
По данным оперативного штаба на 28 октября, в Алтайском крае выявлено 18 565 носителей SARS-CoV-2, причём только 218 из них добавились за последние сутки. По-прежнему наблюдается существенный рост количества пациентов, больных внебольничной пневмонией (5643 человека, + 33 за последние сутки) и ОРВИ (7117 человек, + 170 за последние сутки).
Тяжелобольных к настоящему времени насчитывается 442 пациентов (+28 пациентов за последние сутки), к ИВЛ подключены 151 пациентов (+2 пациента за сутки). За последние 24 часов не обошлось без восьми новых летальных исходов.
Читайте подробнее: В Алтайском крае растёт число тяжелобольных с COVID-19
За последние сутки в Ливане было выявлено свыше 1,8 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 28 октября сообщает министерство здравоохранения страны.
Об этом: В Ливане за сутки выявили свыше 1,8 тыс. носителей коронавируса
За истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 29,7 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 28 октября сообщает минздрав страны.
Об этом: В Бразилии за сутки выявили свыше 29,7 тыс. случаев заражения коронавирусом
Полевой госпиталь Министерства обороны России прибыл в Южную Осетию для помощи местным медикам в лечении пациентов с COVID-19. Об этом сообщает агентство «Рес».
Читайте подробнее: Полевой госпиталь Минобороны РФ начнут разворачивать в Цхинвале 28 октября
В регионе Сконе, расположенном на юге Швеции, ужесточаются меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Всем жителям Сконе рекомендуется избегать поездок на общественном транспорте и походов в магазины, за исключением продуктовых универмагов. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.
Об этом: В шведском Сконе ужесточили карантинные ограничения
С 23 октября число летальных исходов от COVID-19 в Швеции увеличилось на 15 человек. Такие данные 27 октября обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику.
Подробности в материале: В Швеции от COVID-19 скончались еще 15 человек
Эпидемиологическая обстановка в Швеции, связанная с распространением коронавирусной инфекции в обществе, ухудшается с каждым днем. Государственный эпидемиолог Андерс Тегнелл считает, что отчасти это связано с нарастающими масштабами тестирования, но он также признает, что уровень распространения инфекции увеличивается. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.
Читайте также: Госэпидемиолог Швеции: уровень распространения коронавируса вырос на 70%
В настоящее время в Швеции сразу несколько парламентских партий требуют дальнейшего продления сроков выплаты временной компенсации людям из группы риска, которым грозят серьезные осложнения в случае заражения COVID-19. Об этом сообщила новостная служба Sveriges Radio.
Компенсационные выплаты прекращаются в начале 2021 года. На сегодняшний день чуть более 2 400 человек получили помощь от правительства на сумму около 65 миллионов крон (€6,2 млн).
В конце года выплаты прекращаются, и правительство не планирует их продлевать в дальнейшем. Однако теперь «Христианские демократы», «Либералы», «Левые» и «Шведские демократы» требуют, чтобы правительство выплачивало антикризисную помощь до появления вакцины.
Об этом: В Швеции предложили продлить выплаты лицам из группы риска
Несмотря на отличную от других стран стратегию по борьбе с пандемией коронавируса, имидж Швеции остался неизменным. Об этом говорится в ежегодном международном обзоре, представленным Шведским институтом.
«Нами задавался вопрос: «Как вы относитесь к тому, как разные страны справляются с пандемией коронавируса?». Швеция заняла 15-е место из 50-ти стран», — заявила представить Шведского института София Бард.
Предполагалось, что международный имидж Швеции должен был сильно измениться, учитывая то негативное внимание, которое было заметно в самом начале пандемии, когда многие зарубежные средства массовой информации писали об особенной стратегии Швеции. Однако этого не произошло, и страна по-прежнему воспринимается положительно в глазах иностранцев.
Читайте подробнее: SR: стратегия Швеции по борьбе с коронавирусом не повлияла на имидж страны
«Вы подумали, что пандемия коронавируса стала самой важной темой президентских выборов в Соединенных Штатах? Тогда вы действительно ошибаетесь», — с таких слов начал свой репортаж корреспондент SVT в США Фуад Юсефи.
В своем материале Юсефи ссылается на результаты исследования Pew Research Center, который изучил, какие вопросы наиболее важны для американцев в преддверии ноябрьских выборов. Несмотря на то, что в последнее время много говорится о масках и протестных движениях, по-прежнему самым важным вопросом выборов остается экономика. Почти восемь из десяти американцев заявили, что состояние экономики определит их выбор 3 ноября.
Тема пандемии в качестве важного пункта повестки перед выборами заняла лишь четвертое место в опросе, обращает внимание Юсефи. 62% респондента отметили, что коронавирус является их главной проблемой в преддверии голосования. С большим отрывом на первом месте оказалась тема экономики, вопросами которой оказались озабочены 79% американцев.
Социологическое исследование Pew Research Center было проведено в период с 27 июля по 2 августа. Вопросы были заданы 11 001 человеку, из которых 7 485 человек являлись зарегистрированными избирателями.
Подробности в материале: Исход выборов президента США определит не пандемия, а экономика — опрос
В октябре 2020 года индекс потребительских настроений в Южной Корее составил 91,6 пункта, что на 12,2 пункта выше, чем в сентябре текущего года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Банка Кореи.
Читайте также: В Южной Корее зафиксировали рост индекса потребительских настроений
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заразился коронавирусом.
Читайте также: Президент ФИФА Инфантино заразился коронавирусом
Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду пропустит матч группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной» из-за коронавируса.
Подробности в материале: Роналду пропустит матч с «Барселоной» из-за коронавируса
За сутки от последствий COVID-19 на Украине скончались 165 человек.
Читайте также: На Украине за сутки выявили почти 7,5 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2
В вооруженных силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.
Об этом: В ВС Южной Кореи выявили ещё два случая заражения коронавирусом
В Грузии в течение последних суток выявили 1731 случай заражения коронавирусом. Сообщение об этом 28 октября опубликовали на правительственном сайте Stopcov.ge.
Подробности в материале: В Грузии за сутки выявили более 1700 случаев заражения коронавирусом
В связи с ростом заболеваемости COVID-19 Национальный музей в Варшаве и его филиалы будут закрыты с четверга, 29 октября, на неопределенный срок. Об этом передает Dziennik.
Власти 27 из 221 кантона Эквадора планируют открыть кладбища в День мёртвых 2 ноября, несмотря на призывы Национального комитета по чрезвычайным операциям. Об этом сообщает Prensa Latina.
Изначально Национальный комитет по чрезвычайным операциям просил закрыть кладбища с 31 октября по 3 ноября. Местные власти пообещали, что на кладбищах будут соблюдаться все необходимые меры санитарной безопасности.
Об этом: Эквадор готовит план открытия кладбищ на День мёртвых
Роспотребнадзор безвозмездно предал Санитарно-эпидемиологической службе (СЭС) Абхазии 10 тыс. тестов на коронавирус. Об этом 27 октября сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.
Читайте подробнее: Роспотребнадзор передал Абхазии 10 тыс. тестов на коронавирус
Беспорядками завершилась вечером 27 октября протестная акция в Севилье, проводившаяся против мер карантинной безопасности, связанных с пандемией коронавируса. Об этом 28 октября сообщает управление города по чрезвычайным происшествиям на своей странице в соцсети Facebook.
Об этом: Протестная акция в Севилье против мер карантина закончилась беспорядками
С 31 октября по 3 ноября, когда весь мир празднует Хэллоуин, популярные ночные клубы в районе Итхэвон и Каннам в Сеуле не будут работать, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.
Читайте подробнее: В Сеуле временно закроют ночные клубы в период празднования Хэллоуина
К показателям 2019 года мировая экономика может восстановиться только к 2022 году. Об этом 28 октября заявил научный руководитель департамента мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Леонид Григорьев на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
По его словам, распространение коронавируса удастся распространять к лету 2021 года. Однако сразу после этого экономический кризис не прекратится. Поэтому к экономическим показателям 2019 года миру удастся вернуться только в 2022 году.
Подробности в материале: Прогноз: мировая экономика может восстановиться к 2022 году
Президент ЮАР Сирил Рамафоса опроверг «тревожные слухи» о возможном возвращении страны к более строгим мер по борьбе с распространением коронавируса.
Читайте подробнее: Лидер ЮАР опроверг «слухи» о возобновлении строгих карантинных мер
Во время голосования на выборах в парламент Грузии будет обеспечена эпидемиологическая безопасность для всех, кто примет в них участие. С таким заявлением, как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны, 28 октября выступила руководитель администрации правительства Грузии Натия Мезвришвили на брифинге.
Решение о переходе в режим самоизоляции из-за контакта с заразившимся коронавирусом принял президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса. Об этом 28 октября сообщает пресс-служба администрации президента страны.
Читайте также: Глава ЮАР ушел на самоизоляцию из-за контактов с заразившимся SARS-CoV-2
В министерстве здравоохранения Индонезии подтвердили 4029 новых случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает Detik.
Читайте подробнее: Число носителей коронавируса в Индонезии перевалило за 400 тысяч
С предложением к странам Европейского союза об унификации системы тестирования на наличие коронавируса с использованием экспресс-тестов для быстрого выявления и изолирования заразившихся SARS-CoV-2 обратился глава Европейского совета Шарль Мишель. Он заявил об этом 28 октября в эфире французской радиостанции RTL.
Читайте подробнее: В Евросоюзе предложили ввести общую систему тестов на коронавирус
В глобальном мире, после окончания пандемии коронавируса, Китай может стать самой мощной экономикой. Об этом 28 октября заяви врио директора института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«Китай в ближайшее время будет тем ключевым игроком, который сможет завести мировую торговлю заново, завести постпандемический мир», — сказал Маслов.
Об этом: Коронавирус поможет Китаю стать ключевой экономикой мира — прогноз
Компания PT Bio Farma получит 15 миллионов доз вакцины от COVID-19 от фармацевтической компании Китая Sinovac в ноябре 2020 года, сообщает Antara.
Читайте также: Индонезия получит миллионы доз китайской вакцины от COVID-19
В Минске в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу частично приостанавливается оказание плановой медицинской помощи. Об этом 28 октября сообщил первый замглавы Комитета по здравоохранению Минского горисполкома Дмитрий Чередниченко, его слова приводит Telegram-канал минздрава страны.
Читайте также: В Минске из-за пандемии частично приостановили оказание плановой медпомощи
Высокий риск распространения заражения коронавирусом в стране сохраняется.
Читайте подробнее: В Улан-Баторе запретили обслуживать пассажиров без маски
Уровень розничных продаж в Испании в сентябре снизился на 0,3% по сравнению с августовскими показателями. Об этом сообщили в Национальном институте статистики Испании.
Отмечается, что по сравнению с сентябрём 2019 года оборот розничной продажи упал на 2,1%.
Читайте также: В Испании заявили о падении уровня розничных продаж
В партии «Европейская Грузия» заявили, что правящая партия «Грузинская мечта» якобы готовится к тому, чтобы объявить в стране «локдаун» перед вторым туром голосования на парламентских выборах. Это заявление 28 октября было опубликовано на странице партии «Европейская Грузия» в соцсети Facebook.
Читайте также: «Грузинскую мечту» обвинили в подготовке «локдауна» в стране
В настоящее время уровень безработицы среди шведской молодёжи является самым высоким с 1930-ых годов. Согласно последним данным Статистического управления Швеции, по состоянию на сентябрь показатель составляет 27,1% от всей рабочей силы. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.
В 1922 году после Первой Мировой войны и трансформации экономической модели, безработица в Швеции была на уровне 25%. Безработица среди молодежи достигала такого уровня в 1993−1994гг. Следующим пиком стал кризис 2008—2009гг. Тогда та же четверть молодых людей в Швеции остались без работы. Однако показатели текущего кризиса превзошли все прогнозы.
На сентябрь в Швеции насчитывалось порядка 160 000 безработных молодых людей.
Сравнивая сегодняшнее положение на рынке труда со статистикой прошлых десятилетий, журналисты подчеркивают, что Статистическое управление Швеции неоднократно меняло методы подсчета занятых и безработных.
Читайте также: В Швеции уровень безработицы среди молодёжи превысил 25%
В Швеции безработица среди молодёжи находится на рекордно высоком уровне, — в сентябре безработных молодых людей насчитывалось 160 тысяч по всей стране. В связи с этим министр труда Ева Нордмак пообещала и дальше принимать антикризисные меры, а также увеличить объёмы помощи. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.
«В настоящее время мы переживаем самый серьезный кризис труда в наше время, и мы видим, что молодые люди сильно пострадали», — заявила министр.
По оценкам Нордмарк, правительство выделило уже 280 миллионов крон (€27 млн) на организацию летних работ с целью трудовой занятость молодёжи.
«Но мы готовы на большее. Но стоит также помнить, что студенты дневной формы обучения составляют половину безработных молодых людей», — отметила министр.
Подробности в материале: Министр труда Швеции пообещала помочь молодым людям, потерявшим работу
Обвинения в адрес правительства Грузии о подготовке «локдауна» в стране являются «спекуляциями», так как карантин из пандемии в стране вводить не планируется. Это заявление, как передает телеканал «Рустави 2», 28 октября сделал исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе на брифинге.
Подробности в материале: В «Грузинской мечте» опровергли обвинения в подготовке «локдауна»
За последнее время распространение коронавирусной инфекции заметно выросло сразу в нескольких регионах Швеции. Всего за одну неделю в Швеции было зарегистрировано свыше 10 тыс. случаев заражения вирусом. Об этом сообщила газета Dagens Nyheter.
Изначально высокие темпы заражения наблюдались в группе лиц 20−29 лет, но затем к ним присоединись все оставшиеся возрастные группы. Регион Уппсала стал первым, где были ужесточены местные карантинные ограничения. За последние семь дней там выявлено 326 новых случаев заражения.
Согласно последнему отчету Агентства общественного здравоохранения, регионами с самым высоким уровнем распространения инфекции на душу населения являются Уппсала, Эребру, Емтланд, Эстергётланд, Йёнчёпинг и Стокгольм. В Сконе также наблюдается значительный рост числа зараженных.
Читайте подробнее: DN: в нескольких регионах Швеции усиливается распространение SARS-CoV-2
Первых трех пациентов вылечили от COVID-19 в полевом госпитале Министерства обороны России, развернутом в Сухуме. Об этом 28 октября сообщает абхазское агентство «Апсныпресс».
Об этом: В Абхазии из полевого госпиталя Минобороны РФ выписали первых пациентов
У 836 человек в Кении выявили заражение коронавирусом.
Подробности в материале: В Кении за сутки выявили 836 новых случаев заражения коронавирусом
Власти Доминиканской Республики рассматривают возможность возврата в школы режима очных занятий на определённых территориях и в определённых условиях. Об этом заявил президент страны Луис Абинадер в интервью программе El Informe на канале Colorvision.
По его словам, данное решение ещё не окончательное, поскольку министерство образования ожидает оценки со стороны минздрава страны.
Об этом: Доминиканская Республика может вернуть очные занятия в школах
Южная Корея намерена внести взнос в размере $10 млн в качестве гарантии поддержки COVAX. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства страны.
Читайте подробнее: Южная Корея выделит $10 млн в качестве поддержки COVAX
Мэр польской столицы Рафал Тшасковский в интервью для Radio ZET заявил, что в текущем году празднование Дня независимости Польши будет проходить без традиционного уличного шествия «Марш независимости», которое ежегодно проводят в Варшаве.
«Всё идет к тому, что до 11 ноября ситуация с распространением коронавирусной инфекции будет развиваться не самым благоприятным образом. Поэтому о массовой уличной акции не может быть и речи», — подчеркнул варшавский градоначальник.
Об этом: В Варшаве отказались от традиционного марша в честь Дня независимости
За минувшие сутки на территории США было выявлено свыше 73 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 28 октября сообщает университет Джона Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.
Об этом: В США за сутки выявили свыше 73 тыс. случаев заражения коронавирусом
Правительство Украины решило продлить режим чрезвычайной ситуации в стране из-за роста числа заражений коронавирусом.
Об этом: На Украине продлили режим чрезвычайной ситуации до конца 2020 года
По данным Университета Джонса Хопкинса, общее количество заболевших в мире превысило 44 млн.
Медики в Болгарии выявили рекордное число новых случаев COVID-19. За сутки зафиксировано 2569 случаев заражения.
Рекорд в Польше: 18,8 тыс. случаев COVID-19 за сутки.
В Литве за минувшие сутки установлен рекорд по количеству выявленных случаев COVID-19 — 776.
В Киргизии за сутки выявлено 538 новых случаев COVID, 414 пациентов выздоровели.
Подробности в материале: За сутки в Киргизии выявили более 500 случаев COVID-19
Власти Турции могут вновь принять решение о закрытии страны для иностранных туристов, в том числе из России, из-за осложнившейся ситуации с коронавирусом, сообщает Daily Hürriyet.
Об этом: Турция может вновь закрыть границы для иностранцев из-за COVID-19
Канцлер Германии Ангела Меркель пошла на введение частичного карантина в Германии.
В Киргизии наибольшую общую сумму льготных займов для поддержки во время пандемии получили компании и бизнесмены из Бишкека.
Об этом: Бизнесмены Киргизии получили 2,8 млрд рублей госкредитов за время пандемии
Пока Киргизия входит в число стран с нестабильной эпидемиологической ситуацией, путь на хадж для ее граждан закрыт.
Об этом: Саудовская Аравия не пускает паломников из Киргизии на хадж в Мекку
В то время как президент Франции Эммануэль Макрон готовится объявить об ужесточении мер, направленных на борьбу с SARS-CoV-2, многие жители Парижа уже подготовились к отъезду из столицы. Об этом в среду, 28 октября, сообщает Le Figaro.
Обычные прохожие на улицах «города любви» ответили на вопросы журналистов Le Figaro о том, что они будут делать, если Макрон объявит о введении новых «антикоронавирусных» мер в центральных департаментах Франции.
«Это тяжело психологически. Оставаться запертой в 12 квадратных метрах — настоящий стресс. А патрули полиции на каждом углу — и того хуже», — рассказала 24-летняя Анна, добавив, что на время самоизоляции отправится в Нормандию — регион на севере Франции.
«Власти много говорят о более мягком режиме самоизоляции, но я боюсь, что главы компаний воспользуются этим и не позволят нам отправиться за город, когда все станет совсем плохо», — добавила 30-летняя Жюли, которая собирается провести карантин в департаменте Вандея.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 33 417 новых случаев заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 1,198 млн.
Читайте также: Жители Парижа покидают город из-за введения мер против COVID-19 — Le Figaro
ВОЗ: темпы распространения коронавируса на планете снижаются, отметили в ВОЗ.
Индия: число диагностированных случаев заражения коронавирусом 28 октября превысило 8 млн человек.
Эпидемиолог из института общественного здравоохранения Милко Йоксимович оценивает эпидемиологическую ситуацию в Черногории как сложную и серьезную для системы здравоохранения и для всех граждан.
Подробности в материале: Смертность от COVID-19 в Черногории достигла 1,6%
По сообщению оперштаба, Бельгия стала страной с самым высоким уровнем заражения коронавирусом в Евросоюзе. Основными очагами пандемии в стране являются Брюссель, Антверпен и Льеж. Фиксируется более 1448 случаев заражения на 100 тысяч человек населения за последние две недели.
Выездной туристический поток из России по итогам 2020 года может сократиться на 80% на фоне пандемии коронавируса, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.
Читайте подробнее: Выездной турпоток из России может сократиться на 80% по итогам 2020 года
Швейцария с 29 октября на неограниченное время вводит комендантский час с 23 до 6 утра.
По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, компании Евросоюза смогут производить до 50 млн доз вакцин от коронавируса в месяц.
Читайте подробнее: Еврокомиссия назвала сроки производства вакцины от COVID-19
Меркель предупредила, что если нынешние темпы распространения коронавируса в Германии сохранятся, система здравоохранения придёт к коллапсу в течение нескольких недель.
Германия: со 2 ноября встречаться вне дома разрешено только членам не более двух домохозяйств и не более 10 человек. Кроме того, гостиницы прекращают прием туристов. Общепит будет работать только навынос.
В «гнусных целях» Китай собирает генетический материал по всему миру, заявил 28 октября в Гудзоновском институте (Вашингтон) помощник американского президента по нацбезопасности Роберт О’Брайен.
Об этом: Помощник Трампа обвинил Китай в преследовании «гнусных целей»
«Рабочие места, занятые низкооплачиваемыми работниками, женщинами и более молодыми работниками, уже пострадали в наибольшей степени», — сказано в отчете «Всемирного экономического форума».
Подробности в материале: ВЭФ объявил, кто больше всего пострадает из-за пандемии
В Германии со следующей недели будет повторно введён карантинный режим из-за осложнения ситуации с коронавирусом, сообщила Ангела Меркель.
Подробности в материале: Меркель объявила о возвращении карантина в Германии из-за COVID-19
В мире за последние сутки зафиксировано 404 159 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 5780 пациентов с COVID-19, сообщает Всемирная организация здравоохранения.
Об этом: ВОЗ: в мире за сутки выявлено 400 тысяч случаев заражения SARS-CoV-2
В Турции за последние сутки скончались ещё 77 пациентов с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 10 027, сообщает министерство здравоохранения страны.
Ранее сегодня турецкие СМИ сообщили, что власти страны рассматривают вопрос о повторном закрытии границы для иностранных туристов из-за осложнившейся ситуации с коронавирусом.
Число умерших от COVID-19 в Турции превысило 10 тысяч человек
28 октября стал «самым страшным днём» для Сербии по количеству новых случаев заражения коронавирусом, заявил президент Сербии Александр Вучич и объявил о введении жестких взысканий против тех, кто не соблюдает действующие ограничительные меры. Он отметил, что эпидемиологическая ситуация в Сербии не должна вызывать паники, но при этом является поводом для беспокойства, так как все больше инфицированных вынуждены быть госпитализированы и подключены к аппаратам ИВЛ.
Читайте также: Президент Сербии: это «самый страшный день» по числу заражённых COVID-19
Президент Франции Эмануэль Макрон обратился к нации. Он заявил о небывалой скорости распространения коронавируса в стране.
Во Франции вводят общенациональный карантин с 30 октября.
Карантин во Франции продлится до 1 декабря.
Макрон уточнил, что внутренние границы ЕС на фоне ситуации с коронавирусом останутся открытыми.
Ясли, школы, колледжи и лицеи во Франции решено не закрывать, но в них усиливаются санитарные меры. Университеты закроют, а курсы будут проходить онлайн.
Сходить в больницу, в магазин или подышать свежим воздухом разрешено. Общественные учреждения закрывают.
Власти североитальянской провинции Пьемонт (Турин) обратились к армии страны за помощью в противостоянии распространению коронавируса.
Помощь должна заключаться в обустройстве мобильных госпиталей для «легко» болеющих.
Читайте также: Власти Турина просят армию помочь с мобильными госпиталями
Франция вслед за Германией объявила о возвращении карантинных мер из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.
Об этом: Во Франции возвращают режим карантина из-за пандемии COVID-19
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте не считает, что «неизбежно» придется останавливать экономику страны, такое заявление он сделал в среду, 28 октября.
Конте предложил «дождаться» эффекта от очередного пакета антикоронавирусных мер, утверждённого 24 октября.
Читайте также: Премьер Италии не считает, что остановка экономики неизбежна
Все школы итальянского региона Пулья (Бари) закрываются, такое решение приняли местные власти в среду, 28 октября.
Принимать решение о переходе на дистанционное обучение неприятно, но необходимо, заявил губернатор Микеле Эмильяно.
Читайте также: В итальянском Бари закрыли все школы
Власти Швейцарии исключили Россию из списка государств, по прибытии из которых требуется прохождение 10-дневного карантина.
Оркестр миланского театра Ла Скала в среду, 28 октября, в полном составе ушел на карантин.
Накануне проведенное тестирование показало, что шесть оркестрантов из 85 заражены коронавирусом.
Подробности в материале: Оркестр Ла Скала ушел на карантин после новых заражений
Во Франции всего за время пандемии умерло 35 785 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель увеличился на 244 пациента. Об этом в среду, 28 октября, свидетельствуют данные французской санитарной службы.
Читайте подробнее: Во Франции за сутки выявили более 36 тысяч случаев заражения SARS-CoV-2
Для эффективной борьбы с коронавирусом в Италии нужны быстрые решения, поддерживаемые всеми, заявил в среду, 28 октября, глава национальной бизнес-ассоциации промышленников Confindustria Карло Бономи.
Сейчас этого не наблюдается, отметил эксперт.
Об этом: Бизнесмены Италии: в борьбе с эпидемией не хватает единства
В Африке с населением более 1,2 млрд человек зафиксировано всего 3,9% от числа случаев и 3,6% смертей от COVID-19 в мире.
В крупной итальянской тюрьме Терни в среду, 28 октября, у 55 заключенных был выявлен коронавирус.
Уровень заражения превысил 10%, всего в учреждении 514 заключённых.
Читайте также: В итальянской тюрьме заражены более 10% заключенных
Италия должна суметь отыскать третий путь между тотальной эпидемией и остановкой экономики, заявил в среду, 28 октября, премьер-министр Джузеппе Конте.
Следует заботиться и о здоровье граждан, и о здоровье экономики, которой нельзя больше переживать новых ударов, отметил Конте.
Подробности в материале: Премьер Италии не потерял надежды пройти между Сциллой и Харибдой
Мэры Милана и НеаполяДжузеппе Салаи Луиджи Де Маджистрис в среду, 28 октября, обратились в министерство здравоохранения с вопросом о предположительно «обязательном» карантине в подведомственным им городам.
Ранее с заявлением о крайней необходимости карантина в Милане и Неаполе выступил советник министерства Вальтер Риччарди, он отметил, что в этих городах высок уровень общественной активности, вследствие чего ограничительные меры, введенные на всей территории страны, в Милане и Неаполе не работают.
Об этом: Мэры Милана и Неаполя спросили минздрав о необходимости карантина
Италия «и на этот раз» сможет победить эпидемию коронавируса, заявил в среду, 28 октября, министр экономики и финансов Роберто Гуалтьери.
Сейчас сложное время, но нужно сохранять надежду, отметил министр
Об этом: Министр экономики Италии: мы победим эпидемию и в этот раз
Пассажиропоток аэропортов Италии в 2020 году снизился на 69,7% в сравнении с данными за 2019 год, сообщили в профильной национальной бизнес-ассоциации в среду, 28 октября.
Пассажиропоток вернулся на уровень 1995 года, отметили эксперты.
Об этом: Трафик в аэропортах Италии вернулся к уровню 1995 года
По данным на 28 октября, в Италии умерли 37 905 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 205 (днем ранее — на 221).
Выздоровели 275 404 человека, за сутки этот показатель увеличился на 3416 (днем ранее — на 3362).
Число подтвержденных носителей выросло на «рекордные» 24 991 (днем ранее — на 21 994).
По словам Курти, признаками заражения стали легкая головная боль, кашель и боль и покраснение глаз. В ближайшие две недели политик намерен находиться на самоизоляции.
Подробности в материале: Лидер косовской оппозиции Курти заразился коронавирусом
Голливудские сценаристы предложили снять 2020 год как экшн-шоу, где герою надо спасти страну — от вируса и от зараженного президента, который «явно не в своем уме». Или как зомби-апокалипсис про «странный грипп, который пришел из Азии».
Об этом: «Ковид-апокалипсис» — сценаристы США придумали сериал про 2020 год
По данным министерства здравоохранения страны, всего в Албании было выявлено 20 004 случая заражения коронавирусом. 10 893 человека уже излечились от COVID-19. 493 пациента скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За прошедшие сутки умерли шесть пациентов с COVID-19. Лечение от COVID-19 проходят 8618 человек, из них чуть менее половины приходится на Тирану. На стационарном лечении находятся 289 пациентов.
Читайте также: В Албании выявили свыше 20 тысяч носителей коронавируса
В Мьянме количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа приблизилось к 50 тысячам, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения и спорта страны.
Читайте подробнее: В Мьянме число случаев заражения коронавирусом приблизилось к 50 тыс
Во Вьетнаме за прошедшие сутки выявили еще одного зараженного коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба вьетнамского минздрава.
Об этом: Во Вьетнаме выявили новый случай заражения коронавирусом
В Бразилии общее число выявленных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 достигло 5 468 270. Об этом сообщает бразильский минздрав на своем сайте.
Из этого количества 4 934 548 случаев уже закончились выздоровлением пациентов.
Об этом: В Бразилии выявили более 28,6 тысячи новых случаев заражения SARS-CoV-2
Резкий прирост случаев заражения новым коронавирусом в Германии может нагрузить систему здравоохранения до предельного уровня уже через несколько недель, заявила немецкий канцлер Ангела Меркель в ходе пресс-конференции после совещания по борьбе с пандемией.
Об этом: Меркель оценила угрозу системе здравоохранения в Германии
Чтобы ускорить процедуру получения результатов тестирования на коронавирус, Словения ввела новые рекомендации для врачей первой медицинской помощи о том, кого нужно направлять на тестирование, подтвердила 28 октября на пресс-конференции в Любляне Бояна Беович, глава правительственной экспертной группы по коронавирусу. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.
Подробности в материале: В Словении изменили процедуру тестирования на коронавирус
По официальным данным, всего в Косово выявлено 18 626 случаев заражения коронавирусом. 15 295 пациентов уже здоровы. 673 человека скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово умерли четверо пациентов с COVID-19. Лечение проходят 2658 человек.
Читайте подробнее: В Косово зафиксирован антирекорд по заражениям коронавирусом
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович на заседании президиума «Хорватского демократического сообщества» 28 октября прокомментировал ситуацию с эпидемией коронавируса в стране. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.
Читайте также: Премьер-министр Хорватии прокомментировал ситуацию с коронавирусом
По официальным данным, всего в Косово выявлено 18 626 случаев заражения коронавирусом. 15 295 пациентов уже здоровы. 673 человека скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово умерли четверо пациентов с COVID-19. Лечение проходят 2658 человек.
Читайте также: В Косово зафиксирован антирекорд по заражениям коронавирусом
В Греции за минувшие сутки выявили 1547 зараженных коронавирусом нового типа. Об этом свидетельствуют данные греческого минздрава.
Читайте подробнее: В Греции за сутки выявили более 1,5 тыс. зараженных коронавирусом
В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 125 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.
Подробности в материале: В Южной Корее за сутки вновь выявили более 100 зараженных коронавирусом
Тревожным индикатором является высокий уровень смертности — за день скончались 14 пациентов с COVID-19. В воскресенье, 25 октября, в стране был побит антирекорд по смертности — за день скончались 22 пациента с COVID-19. Однако работники системы здравоохранения предупреждают, что дальнейшее ухудшение ситуации может привести к показателям в 100 смертей за сутки.
Читайте подробнее: Катастрофа в Македонии — в сутки выявили 870 носителей коронавируса
Депутат призвала сограждан соблюдать меры предосторожности, поскольку больницы переполнены, а врачи переутомлены.
28 октября парламент Северной Македонии принял закон об обязательном ношении масок в открытых и закрытых пространствах.
Читайте подробнее: Депутат парламента Македонии заразилась коронавирусом
В городе Лимасол массовая акция протеста против коррупции и новых ограничительных мер, введённых для противодействия коронавирусу, вечером 28 октября переросла в беспорядки и столкновения с полицией. Об этом сообщает газета Phileleftheros.
Читайте подробнее: На Кипре протест против коронавирусных ограничений перерос в столкновения
Глава министерства иностранных дел Кипра Никос Христодулидис ушел на самоизоляцию после выявленного случая заражения коронавирусом нового типа среди его окружения. Об этом 29 октября сообщила пресс-служба ведомства.
Об этом: Глава МИД Кипра самоизолировался из-за риска заболеть COVID-19
В Мексике число жертв осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, превысило 90 тыс., сообщает пресс-служба мексиканского минздрава.
В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили шесть случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.
Об этом: В Новой Зеландии за сутки выявили шесть случаев заражения коронавирусом
Министерство здравоохранения Швейцарии исключило Россию из перечня стран с повышенным риском заражения COVID-19. Об этом говорится в опубликованном 28 октября сообщении швейцарского ведомства.
Читайте также: Швейцария исключила Россию из списка стран с риском заражения COVID-19
Возможный случай повторного заражения коронавирусом SARS-CoV-2 исследуют специалисты Бразилии. Отчет об их работе опубликован в медицинском журнале The Lancet, сообщает газета Fohla de S.Paolo.
Читайте также: В Бразилии исследуют повторный случай заражения коронавирусом
На материковой части Китая за прошедшие сутки зафиксировано 24 новых «импортных» случая COVID-19, сообщает 29 октября агентство Синьхуа.
Читайте также: В Китае зафиксировано 24 новых «импортных» случая COVID-19
В Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая выявлено 23 новых подтвержденных случая COVID-19.
Читайте также: В китайском Синьцзяне выявлено 23 новых случая COVID-19
Группа родителей из города Биелина в Боснии и Герцеговине 28 октября провели митинг с требованиями вернуть их детей на занятия в школы. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.
Читайте также: В Боснии и Герцеговине прошли протесты против коронавирусных мер в школах
В Аргентине число жертв осложнений COVID-19 превысило 30 тыс. человек, сообщает пресс-служба аргентинского минздрава.
Читайте подробнее: В Аргентине число жертв COVID-19 превысило 30 тыс
Решение продлить до 1 декабря особый карантинный режим в Азербайджане приняли власти страны из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, сообщает агентство АзерТАдж.
Читайте также: В Азербайджане еще на месяц продлили карантинный режим
В Индии количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 8 млн. Об этом свидетельствуют данные индийского минздрава.
Подробности в материале: В Индии число случаев заражения коронавирусом превысило 8 млн
28 октября пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что около 415 иранцев умерли от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.
Подробности в материале: В Иране COVID-19 унёс жизни 415 человек за последние 24 часа
За минувшие 24 часа на территории Германии было выявлено 16 774 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 28 октября сообщает институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава.
Читайте также: В Германии за сутки выявили свыше 16,7 тыс. носителей коронавируса
За минувшие сутки на территории Мексики выявили свыше 5,5 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом и потому их общее число превысило 906 тыс. Об этом 29 октября сообщает замглавы минздрава страны Уго Лопес-Гатель на своей странице в соцсети в Twitter.
Подробности в материале: В Мексике число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 превысило 906 тыс
За истекшие сутки на территории Китая было выявлено 63 новых подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 29 октября говорится в заявлении госкомитета КНР по вопросам здравоохранения.
Читайте также: В Китае за сутки выявили 63 новых случая заражения коронавирусом
106 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Абхазии в течение суток 28 октября. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.
Читайте также: В Абхазии за сутки выявили более 100 носителей коронавируса
Сербский член президиума Боснии и Герцеговины и президент Республики Сербской Милорад Додик после заседания чиновников Республики Сербской с представителями сектора здравоохранения, компетентных учреждений и местных общин 28 октября заявил, что в марте, когда началась пандемия, «американская система показала, что она не может справиться с коронавирусом», в то время как «Республика Сербская показала, что может». этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.
Подробности в материале: Президент Республики Сербской объяснил успехи в борьбе с пандемией
Общее количество выявленных на территории Канады подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 2699 и превысило 225 тысяч. Об этом 29 октября сообщает канадский минздрав.
Подробности в материале: В Канаде число выявленных носителей коронавируса превысило 225 тыс
За последние сутки в Колумбии было выявлено свыше 8,7 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 29 октября сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты страны на своей странице в соцсети в Twitter.
Об этом: В Колумбии за сутки выявили свыше 8,7 тыс. новых носителей SARS-CoV-2
За минувшие сутки на территории Греции выявили 1547 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 29 октября сообщает пресс-служба Национальной организации общественного здравоохранения страны.
Подробности в материале: В Греции за сутки выявили свыше 1,5 тыс. новых носителей коронавируса
За истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 28,6 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 29 октября сообщает минздрав страны.
Читайте подробнее: В Бразилии за сутки выявили свыше 28,6 тыс. носителей SARS-CoV-2
В Германии со 2 ноября вводится «ограниченный карантин» из-за распространения коронавируса. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Читайте подробнее: Меркель объявила о введении карантина в Германии
Шутка со стороны президента России Владимира Путина по поводу версии о происхождении коронавируса из-за летучих мышей вызвала неоднозначную реакцию со стороны пользователей сети. Граждане выразили своё мнение 28 октября в сервисе «Яндекс.Новости».
Об этом: В сети отреагировали на шутку Путина про летучих мышей
За минувшие 24 часа в Индии было выявлено свыше 49 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, в результате чего их общее количество превысило 8 млн. Об этом 29 октября сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.
Подробности в материале: В Индии общее число выявленных носителей коронавируса превысило 8 млн
В Гондурасе за сутки выявлено 576 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Национальная система управления рисками Гондураса SINAGER.
Таким образом, общее число выявленных случаев коронавируса достигло 95 199.
Помимо этого, за сутки от COVID-19 скончались 13 человек, общее число умерших достигло 2652.
Читайте также: В Гондурасе выявили 576 новых случаев коронавируса
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил благодарность правительству Южной Кореи за эффективность мер в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Об этом Генсек ООН написал 27 октября в официальном аккаунте Twitter на корейском языке.
Подробности в материале: Генсек ООН оценил усилия Сеула в борьбе с коронавирусом
За время пандемии на Украине зафиксировали 370 417 случаев заражения коронавирусом.
Читайте также: На Украине за сутки выявили 7342 случая заражения SARS-CoV-2
Жителям Грузии в течение четырех месяцев, начиная с ноября, государство поможет оплатить коммунальные услуги. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 29 октября объявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария на заседании.
Читайте также: Жителям Грузии предоставят субсидии на оплату услуг ЖКХ — Гахария
Общее количество выявленных на Африканском континенте подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки возросло более чем на 9,6 тыс. и превысило 1,73 млн. Об этом 29 октября сообщает южноафриканский телеканал eNCA со ссылкой на данные регионального представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Читайте также: Общее число выявленных носителей коронавируса в Африке превысило 1,73 млн
В Грузии в течение последних суток выявили 1709 случаев заражения коронавирусом. Сообщение об этом 29 октября опубликовали на сайте Stopcov.ge.
Читайте подробнее: В Грузии за сутки выявили более 1700 случаев заражения коронавирусом
28 октября вечером Сейм Польши принял поправку в закон, предусматривающую дополнительные выплаты медицинским работникам. Об этом сообщает Polskie Radio 24.
Читайте подробнее: Эффект коронавируса: в Польше удвоят зарплату медработникам
В третьем квартале 2020 года объём средств, потраченных жителями Южной Кореи с помощью банковских карт, составил 228,4 трлн вон (~$205,5 млрд), что на 5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на данные Комиссии по финансовым услугам.
Об этом: Назван объём средств, потраченных жителями Южной Кореи с помощью карт
Госсекретарь США Майк Помпео заверил индонезийский народ, что пандемию можно преодолеть вместе, сообщает Antara.
Читайте подробнее: Помпео в Индонезии: вместе переживём пандемию
На одной из американских военных баз в Южной Корее выявили восемь случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK).
Об этом: На базе США в Южной Корее выявили восемь случаев заражения коронавирусом
Турист из России скончался в Турции в результате заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом 29 октября сообщили в генконсульстве РФ в Анталье.
Читайте также: В Турции от COVID-19 умер российский турист
За минувшую неделю в Кении произошел «драматический» рост числа случаев заражения коронавиурсом.
Подробности в материале: ВОЗ сообщила о «драматическом» росте числа случаев SARS-CoV-2 в Кении
Западные страны не смогли эффективно побороть последствия экономического кризиса из-за пандемии коронавируса. Об этом 29 октября заявил министр финансов России Антон Силуанов на XII инвестиционном форуме «Россия зовет!».
Читайте также: Силуанов: Россия может показать Западу пример, как выходить из кризиса
Власти Индонезии подтвердили за сутки 3565 случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает Detik.
Читайте также: Обновлены данные по коронавирусу в Индонезии
В Южной Осетии приостановили плановую вакцинацию из-за роста числа случаев заражения коронавирусом. Об этом 29 октября сообщила агентству «Рес» заведующая поликлиническим отделением республиканской детской больницы Лариса Ханикаева.
Читайте подробнее: Угроза коронавируса: в Южной Осетии приостановили плановую вакцинацию
Правительство Украины направило $3,5 млн из фонда по борьбе с пандемией на съёмки «патриотического» кино.
Читайте также: На Украине намерены снять сериалы на деньги из фонда по борьбе с COVID-19
Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии выдало разрешение на импорт китайской вакцина от коронавируса Sinovac Biotech, сообщили в пресс-службе фармацевтического регулятора.
Читайте также: Фармрегулятор Бразилии разрешил экспорт китайской вакцины от коронавируса
За 44 дня полиция Индонезии провела 9 246 522 акций для выявления нарушителей санитарного протокола в целях предотвращения передачи коронавируса, сообщает Kompas.
Читайте также: Названо число нарушений коронавирусных ограничений в Индонезии
Руководство Азиатского банка развития (AБР) одобрило выделение Грузии кредита в размере $200 млн на восстановление экономики, пострадавшей из-за пандемии. Сообщение об этом 29 октября разместили на сайте финансовой организации.
Туристы из Китая с 6 ноября смогут свободно, без обязательного карантина, приезжать на территорию Сингапура. Об этом 29 октября сообщается в заявлении Управления гражданской авиации страны.
Читайте подробнее: Сингапур разрешил туристам из КНР въезд в страну
По состоянию на 29 октября 2020 года в ВСУ COVID-19 болеет 1456 человек.
Читайте также: В ВСУ за сутки выявили 171 случай заражения коронавирусом
Розыгрыш Кубка Франции по футболу приостановлен до 1 декабря из-за пандемии коронавируса.
Подробности в материале: Розыгрыш Кубка Франции по футболу приостановлен
57% жителей Украины выступают против повторного «жёсткого» карантина.
Читайте подробнее: 28% жителей Украины выступают за введение повторного карантина — опрос
Больше всего новых случаев заражения зафиксировано в столице Киргизии — 110 человек признаны инфицированными коронавирусом.
Об этом: В Киргизии 98% госпитализированных с COVID-19 пациентов в тяжелом состоянии
Теннисный турнир серии «Мастерс» в Париже пройдёт без зрителей из-за введения во Франции всеобщего карантина на фоне роста числа заражённых коронавирусом.
Об этом: Турнир серии «Мастерс» в Париже пройдёт без зрителей
Из-за отсутствия расходных материалов в институте общественного здравоохранения Черногории 2500 ПЦР-тестов в настоящее время ожидают обработки, сообщил Radio Montenegro эпидемиолог института доктор Милко Йоксимович. Он оценил эпидемиологическую ситуацию в Черногории как очень серьезную.
Подробности в материале: В Черногории отмечают нехватку реагентов для проведения ПЦР-тестов
Власти автономного сообщества Мадрид намерены закрыть регион на «длинные выходные». Об этом заявила глава правительства сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо.
«Я не согласна с тем, чтобы закрыть Мадрид [на длительный срок], поскольку у меня нет никаких данных исследований в области здравоохранения, доказывающих, что это лучше. Я хочу закрыть на наименьшее количество дней, потому что поддерживаю хирургические меры в зависимости от каждой конкретной ситуации», — сказала Аюсо.
Читайте также: Власти Мадрида закроют регион на «длинные выходные»
В Монголии предлагают сократить срок нахождения в обсервации с трех недель до двух.
Читайте также: В Монголии предложили уменьшить срок пребывания в изоляторах
«Во время утреннего осмотра митрополита Черногорско-Приморского Амфилохия врачи отметили, что он дышит тяжелее и жалуется на боль в груди», сообщает Митрополия Черногорско-приморская Сербской православной церкви.
Читайте также: Черногория: митрополит Амфилохий остается в больнице с симптомами COVID-19
Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что, несмотря на повторное введение жестких «антикоронавирусных» мер, во Франции еще не началась «третья волна» пандемии SARS-CoV-2.
Читайте подробнее: Во Франции не началась «третья волна» пандемии — министр здравоохранения
Президент Болгарии Румен Радев перешёл в режим удалённой работы из-за контакта с инфицированным коронавирусом, сообщила пресс-служба главы государства.
Подробности в материале: Президент Болгарии ушёл на карантин из-за контакта с больным COVID-19
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская ушла на карантин после встречи с министром иностранных дел Словении Анже Логаром, у которого диагностировали коронавирус.
Вместе с тем тест бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской оказался отрицательным, и она сможет выйти из самоизоляции уже в понедельник, 2 ноября, сообщила ее пресс-секретарь Анна КрасулинаBNS.
Мурманские власти приняли ряд решений, чтобы снять нагрузку с медиков, работающих на антиковидном фронте. В частности, с 2 ноября в области будет приостановлена диспансеризация и плановые профосмотры.
Читайте также: Мурманский губернатор: «Наши врачи выбиваются из сил»
Благодарность за оказание гуманитарной помощи России в борьбе с распространением коронавируса Москва выражает Ханою, сообщила 29 октября журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Читайте также: МИД РФ поблагодарил Вьетнам за помощь в борьбе с COVID-19
О закрытии литовско-белорусской границы из-за эпидемиологической ситуации сообщает 29 октября интернет-ресурс Onliner.
Отмечается, что не ясно, Минск или Вильнюс стал инициатором закрытия границы. На границе образовалась очередь.
Читайте подробнее: СМИ сообщили о закрытии границы Белоруссии с Литвой
Белоруссия временно ограничивает въезд отдельных категорий граждан из Латвии, Литвы, Польши и с Украины в связи с эпидемической обстановкой в сопредельных странах, сообщила 29 октября пресс-служба Государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии.
Под ограничения не подпадают сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений, имеющие дипломатические и служебные паспорта, водители транспортных средств, предназначенных для выполнения международных автомобильных перевозок, члены поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения.
Пункт пропуска в национальном аэропорту Минска функционирует без вышеуказанных ограничений.
Граждан Белоруссии пропускают в страну через наземные пункты пропуска. Ранее граждане Белоруссии на протяжении нескольких часов не могли въехать в республику из сопредельных, кроме России, государств в связи с принятым решением о временном ограничении въезда с Украины, из Латвии, Литвы и Польши из-за эпидемической обстановки в этих странах.
Авиакомпания Austrian Airlines возобновляет регулярное авиасообщение с Россией, прерванное из-за пандемии коронавируса, сообщила официальный представитель авиаперевозчика Таня Грубер.
Наличие коронавируса в крови у американского вице-президента Майка Пенса не подтвердилось, передаёт 29 октября CNN.
Подробности в материале: Тестирование не подтвердило COVID-19 у Пенса
По данным на вечер четверга, 29 октября, в Италии умерли 38 122 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 217 (днем ранее — на 205), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.
Выздоровели 279 282 человека, за сутки этот показатель увеличился на 3878 (днем ранее — на 3416).
Число подтвержденных носителей выросло на «рекордные» 26 831 (днем ранее — на 24 991).
Читайте также: Коронавирус в Италии: зафиксирован очередной «рекорд»
В Архангельской области коечный фонд для больных COVID-19 увеличился на 80 мест.
Читайте подробнее: В Архангельской области открыли еще 80 инфекционных коек
В столице Киргизии обсуждают возможность возобновления обучения с возможностью посещения школ детьми в условиях пандемии.
Об этом: Власти столицы Киргизии планируют разрешить детям посещать школы
С официального сайта Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) исчезли статистические данные о заболеваемости и смертности от коронавируса в мире.
Читайте также: На официальном сайте ВОЗ «обнулились» данные по COVID-19
Принимая решения о том, какими мерами на данном этапе бороться с эпидемией, правительство Италии исходило не из своих личных оценок, заявил в четверг, 29 октября, премьер-министр Джузеппе Конте.
Все решения согласовывались с научно-техническим экспертным советом, отметил премьер.
Подробности в материале: Премьер Италии: правительство борется с эпидемией по науке
В настоящее время у Италии есть самый последний шанс избежать повторной остановки всей экономической деятельности в стране, заявил в четверг, 29 октября, глава экспертного научно-технического совета правительства Италии Агостино Мьоццо.
Ситуация стремительно ухудшается, отметил эксперт.
Об этом: Власти Италии: есть самый последний шанс избежать остановки экономики
Ни одна страна ЕС не способна справиться с последствиями эпидемии в одиночку, с таким заявлением выступил в четверг, 29 октября, премьер-министр Италии Джузеппе Конте.
Как никогда много зависит от способности стран — членов Евросоюза принимать скоординированные решения
Читайте подробнее: Премьер Италии: никто в ЕС не справится с коронакризисом в одиночку
В Турции за последние сутки зафиксировано 2319 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё 72 пациента с COVID-19, сообщает министерство здравоохранения страны.
Читайте подробнее: В Турции за сутки выявлено 2,3 тысячи случаев заражения коронавирусом
В мире за последние сутки зафиксировано 479 417 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных превысило 44 миллиона человек, сообщает Всемирная организация здравоохранения.
Подробности в материале: ВОЗ: число инфицированных коронавирусом в мире превысило 44 миллиона
За все время эпидемии в Италии в той или иной форме поддержку правительства страны получили 14 миллионов человек, таковы данные национального института социального обеспечения (Пенсионного фонда), опубликованные в четверг, 29 октября.
Общая сумма средств, выделенных на поддержку граждан и предприятий, составила около 50 млрд евро.
Читайте подробнее: «Коронавирусные» выплаты получил каждый четвертый итальянец
«Если бы у власти был Джо, у вас бы не было вакцины четыре года», — заявил президент США Дональд Трамп на предвыборном митинге во Флориде.
Читайте также: Трамп заявил, что Байден готовил бы вакцину от COVID-19 «четыре года»
Во Франции всего за время пандемии умерли 36 020 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель увеличился на 250 пациентов.
Об этом: Во Франции за сутки выявили более 47 тысяч случаев заражения SARS-CoV-2
В Мьянме количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 50 тыс., сообщает пресс-служба министерства здравоохранения и спорта страны.
Читайте подробнее: В Мьянме число заражений коронавирусом превысило 50 тыс
Действие режима чрезвычайного положения в Израиле решило продлить до 3 января 2021 года правительство страны из-за ситуации с коронавирусной инфекцией нового типа, сообщается на сайте канцелярии израильского премьер-министра.
Читайте подробнее: В Израиле режим чрезвычайного положения продлили на два месяца
Согласно последним прогнозам Центрального банка Черногории 29 октября, падение показателей валового внутреннего продукта страны в 2020 году может составить около 17% из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили после заседания Совета ЦБ Черногории, который провёл губернатор Радое Жугич. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.
Читайте подробнее: ЦБ Черногории: падение ВВП в стране составит 17% в этом году из-за пандемии
В Непале число жертв осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, превысило 900 человек, сообщает непальское министерство здравоохранения и демографии.
Читайте подробнее: В Непале число жертв COVID-19 превысило 900
Ряд карантинных ограничений из-за коронавирусной инфекции нового типа, в том числе запрет на пересечение границ между регионами, ввели власти Туниса, сообщается на сайте тунисского правительства.
Читайте также: В Тунисе запретили передвижения между регионами
Обязательное ношение масок для детей с 6 лет ввели власти Франции в связи с ситуацией с новым коронавирусом, сообщил глава французского правительства Жан Кастекс в ходе пресс-конференции.
Об этом: Во Франции ввели обязательное ношение масок для детей с 6 лет
В Сербии 29 октября был побит новый антирекорд по числу заражённых коронавирусом. За последние 24 часа 9450 человек прошли тесты на коронавирус, из которых положительные результаты были зафиксированы у 1384, в то время как шесть человек скончались. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.
Читайте подробнее: В Сербии зафиксировано рекордное число заражений коронавирусом
В Боснии и Герцеговине 29 октября зафиксировано новое рекордное количество зараженных коронавирусом за один день после того, как было подтверждено более 1900 новых случаев заболевания, а 21 инфицированный скончался за последние 24 часа. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.
Подробности в материале: В Боснии и Герцеговине зафиксирован антирекорд заражений коронавирусом
Лидеры ЕС на саммите, проведённом 29 октября в формате видеоконференции, решили путём более раннего подключения европейских регуляторов фармакологического сектора к обработке результатов ускорить клинические испытания западных вакцин от коронавируса. Об этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила журналистам по итогам саммита.
Читайте подробнее: Страны ЕС ускорят обработку результатов испытаний вакцин от коронавируса
В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 114 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.
Читайте также: В Южной Корее за сутки выявили 114 зараженных коронавирусом
Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Бразилии увеличилось до 5 494 376. Об этом сообщает министерство здравоохранения страны на своем сайте.
Читайте подробнее: В Бразилии число случаев заражения коронавирусом приблизилось к 5,5 млн
Коронавирус SARS-CoV-2 мог быть разработан в военной лаборатории как биологическое оружие, заявил президент Бразилии Жаир Болсонару в ходе общения со сторонниками, сообщает издание Correio Braziliense.
Об этом: Президент Бразилии допустил, что коронавирус может являться биооружием
В Ливии количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа приблизилось к 60 тыс. Об этом свидетельствуют данные ливийского национального центра по контролю за заболеваниями.
Об этом: В Ливии число зараженных коронавирусом приблизилось к 60 тыс
На Фиджи зафиксировали случай заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба минздрава страны.
Подробности в материале: На Фиджи выявили зараженного коронавирусом
Границы между государствами ЕС не должны закрываться из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, заявил канцлер Австрии Себастьян Курц в рамках саммита союза, сообщает агентство Austria Presse-Agentur (APA).
Читайте также: В Австрии призвали не запрещать передвижения между странами ЕС
У заболевших COVID-19 может появляться необычный симптом — воспаление на пальцах ног, похожее на обморожение. К таким выводам пришли учёные Американской академии дерматологии, пишет 29 октября газета Telegraph.
Подробности в материале: Учёные назвали симптом COVID-19, связанный с ногами
Развёрнутый при участии Минобороны России военный госпиталь в Цхинвале (Южная Осетия) начал приём пациентов с COVID-19, передаёт 30 октября телеканал РЕН-ТВ.
Читайте подробнее: Мобильный военный госпиталь в Цхинвале начал приём пациентов с COVID-19
Источником распространения коронавируса SARS-CoV-2 чаще всего выступает ротовая полость, говорится в исследовании американских и британских учёных, опубликовавших научную работу на портале medRxiv.
Подробности в материале: Американские учёные установили основной источник распространения SARS-CoV-2
Во Франции в связи со второй волной коронавируса для посетителей будут временно закрыты 17 из 20 фирменных магазинов электроники Apple. Об этом 29 октября сообщает агентство Reuters.
Читайте подробнее: Apple из-за коронавируса закрывает почти все магазины во Франции
В Канаде за прошедшие сутки выявили 2956 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба канадского минздрава.
Подробности в материале: В Канаде за сутки выявили почти 3 тыс. зараженных коронавирусом
За последние три недели ежесуточный показатель по заражениям возрос больше чем в четыре раза. Тревожным индикатором является высокий уровень смертности — за день скончались 14 пациентов с COVID-19. В воскресенье, 25 октября, в стране был побит антирекорд по смертности — за день скончались 22 пациента с COVID-19. Однако работники системы здравоохранения предупреждают, что дальнейшее ухудшение ситуации может привести к показателям в 100 смертей за сутки.
Об этом: В Македонии за сутки выявили 862 носителей коронавируса
По официальным данным, всего в Косово выявлено 18 910 случаев заражения коронавирусом. 15 367 пациентов уже здоровы. 674 человека скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово умер один пациент с COVID-19. Лечение проходят 2869 человек.
Подробности в материале: В Косово за сутки выявили 284 носителя коронавируса
По данным министерства здравоохранения страны, всего в Албании было выявлено 20 315 случаев заражения коронавирусом. 11 007 человек уже излечились от COVID-19. 499 пациента скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За прошедшие сутки умерли шесть пациентов с COVID-19. Лечение от COVID-19 проходят 8 809 человек, из них чуть менее половины приходится на Тирану. На стационарном лечении находится 291 пациент.
Об этом: В Албании за сутки выявили 275 носителей коронавируса
«Кинопрокат — это тоже бизнес, который приносит бюджету стабильный доход».
Об этом: Министр культуры Киргизии: «Кафе и ресторанам можно, а кинотеатрам — нет?»
В Японии общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 100 тысяч, сообщает агентство Kyodo.
Читайте также: В Японии число случаев заражения коронавирусом превысило 100 тыс
Социальная сеть Facebook удалила три публикации президента Венесуэлы Николаса Мадуро о лекарстве против коронавирусной инфекции, создаваемом венесуэльскими специалистами. Об этом глава государства заявил в эфире национального телевидения.
Читайте подробнее: Мадуро пожаловался на удаление постов в соцсети о лекарстве против COVID-19
За минувшие сутки на территории Мексики выявили свыше 5,9 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 30 октября сообщает замглавы минздрава страны Уго Лопес-Гатель на своей странице в соцсети в Twitter.
Читайте подробнее: В Мексике за сутки выявили свыше 5,9 тыс. носителей SARS-CoV-2
Общее количество выявленных на территории Канады подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 2956 и превысило 228 тыс. Об этом 30 октября сообщает канадский минздрав.
Подробности в материале: В Канаде общее число выявленных носителей коронавируса превысило 228 тысяч
За последние сутки в Колумбии было выявлено свыше 11 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 30 октября сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты страны на своей странице в соцсети в Twitter.
Читайте подробнее: В Колумбии за сутки выявили свыше 11 тыс. носителей SARS-CoV-2
68 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Абхазии в течение суток 29 октября. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.
Читайте подробнее: В Абхазии за сутки выявили 68 носителей коронавируса
В начале лета текущего года, предположительно в Испании, появился новый вид коронавируса, который с тех пор широко распространился во многих европейских странах. Об этом 30 октября говорится в материале международной группы учёных, обнародованном на портале medrxiv.
Об этом: Ученые сообщили о новом виде коронавируса, распространяющемся в Европе
За последние сутки на территории Италии было выявлено 26,8 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что стало новым «рекордом» за все время пандемии. Об этом 30 октября сообщает министерство здравоохранения страны.
Читайте также: В Италии за сутки выявили свыше 26,8 тыс. случаев заражения коронавирусом
Лидеры стран Евросоюза обсудили на неформальном онлайн-саммите подготовку стратегий будущей вакцинации населения от коронавируса. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель.
Об этом: В ЕС обсудили подготовку к вакцинации от коронавируса
Больницы в странах Евросоюза больше не способны справляться с наплывом заболевших коронавирусной инфекцией, заявил 30 октября глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам саммита объединения в Брюсселе.
Подробности в материале: Глава Евросовета заявил о перегрузке больниц в Евросоюзе
Общее число выявленных на планете Земля подтвержденных носителей коронавирусной инфекции на сегодняшний день превысило 45 миллионов. Об этом 30 октября сообщает американский Университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.
Об этом: Общее число выявленных в мире носителей коронавируса превысило 45 млн
Начальные и средние школы в Тунисе будут закрыты на 12 дней в рамках новых мер по борьбе с коронавирусом на фоне всплеска случаев заражения.
Читайте подробнее: Угроза коронавируса: власти Туниса объявили о закрытии школ
В городах Франции прошли протесты против ужесточения «антикоронавирусных» ограничений и повторного введения режима самоизоляции. Об этом в четверг, 29 августа, сообщает Le Figaro.
В городах Париж, Тулуза и Кастр прошли спонтанные протесты против введения новых мер по борьбе с распространением вируса SARS-CoV-2, в том числе против ограничения передвижений по городу и закрытия общественных мест. В манифестациях приняли участие несколько десятков человек.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 47 637 новых случаев заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 1,282 млн.
Читайте также: Во Франции прошли протесты против ужесточения «антикоронавирусных» мер
Швеция может стать первой страной, в которой иммунная прослойка в отношении коронавируса составит 60−70%. Об этом агентству РИА Новости заявил врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
«Та же Швеция, которую все приводят в пример. Замечательная картина: вирус отпущен на свободу. И принцип этот хороший, чтобы быстрее достичь иммунной прослойки, когда сама эпидемия остановится», — сказала Жемчугов.
Читайте также: Эксперт: Швеция может первой завершить пандемию коронавируса
Президент Нигерии Мухаммаду Бухари заявил, что экономка страны может не справиться со второй волной коронавируса.
Подробности в материале: Экономика Нигерии «слишком хрупка» для второй волны пандемии — Бухари
Цены на золото пойдут вверх по мере реализации новых мер поддержки экономики в США и Европе — эксперт.
Читайте подробнее: Эксперт назвал условие для роста цен на золото
29 октября пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что в общей сложности 399 иранцев умерли от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 34 113. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.
Читайте также: В Иране COVID-19 унёс жизни 399 человек за последние сутки
Польский министр образования и науки Пшемыслав Чарнек не исключает введения дистанционного обучения для детей в 1−3-х классах. По его словам, в настоящее время происходит анализ данной возможности. Об этом передает Polskie Radio 24.
Читайте подробнее: В Польше могут перевести на дистанционное обучение учеников младших классов
Митрополит Черногорско-Приморский СПЦ Амфилохий (Радович) 30 октября скончался в клиническом центре Черногории, где он проходил лечение от COVID-19.
Читайте подробнее: В Черногории от COVID-19 скончался митрополит Амфилохий
В настоящее время власти Венгрии ведут переговоры с Россией и Китаем о возможных поставках вакцины от коронавируса, кроме того, в стране надеются на получение первых партий подобных препаратов в декабре 2020 или январе 2021 года. Об этом 30 октября сообщает агентство Reuters со ссылкой на премьер-министра страны Виктора Орбана.
Читайте подробнее: В Венгрии сообщили о переговорах с РФ о доступе к вакцине от SARS-CoV-2
На территории Гондураса зафиксирован 951 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает Национальная система управления рисками Гондураса SINAGER.
Таким образом, число выявленных случаев заражения коронавирусом в стране достигло 96 150.
Читайте также: В Гондурасе зафиксирован 951 новый случай коронавируса
За истекшие сутки на Украине было выявлено 8312 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что стало самым большим числом за все время пандемии. Об этом 30 октября сообщает специализированный ресурс Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.
Подробности в материале: На Украине за сутки выявили 8312 носителей коронавируса
В Мурманской области скончались еще четыре пациента с COVID-19. Общее число жертв новой коронавирусной инфекции с начала пандемии увеличилось до 294.
Подробности в материале: В Мурманской области скончались 294 пациента с коронавирусом
29−30 октября в онлайн-режиме прошёл 14-й трехсторонний форум по вопросам профилактики инфекционных заболеваний между представителями Южной Кореи, Китая и Японии. Об этом сообщает KBS.
Об этом: Представители Южной Кореи, КНР и Японии обсудили пандемию коронавируса
Власти Индонезии подтвердили, что за сутки в стране выявлено 2897 случаев заражения коронавирусом, сообщает Detik.
Об этом: В Индонезии сокращается суточный прирост новых случаев COVID-19
Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр объявил о снижении ВВП страны на 11% в 2020 году. Предыдущая оценка падения экономической активности составляла 9,7%.
Выступая на телеканале France Inter, министр сообщил об изменениях в официальных оценках снижения ВВП Франции в 2020 году в связи с повторным введением в стране режима самоизоляции и других жестких мер, направленных на борьбу с распространением вируса SARS-CoV-2.
«Если мы примем верные решения, в 2021 году мы сможем вернуться к положительной динамике роста. Нужно оказать еще большую поддержку предприятиям и индивидуальным предпринимателям», — добавил Ле Мэр.
Напомним, 28 октября президент Франции Эммануэль Макрон объявил о возобновлении режима карантина в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом.
На Украине COVID-19 болеет 1558 силовиков.
Об этом: В ВСУ за сутки выявили 189 случаев заражения коронавирусом
Ассоциация предприятий общественного питания Черногории (UUCG) требует от Национального координационного совета по борьбе с заразными болезнями (NKT) принять решение не позднее 2 ноября об ослаблении мер.
Читайте подробнее: Владельцы кафе в Черногории требуют от властей ослабить ограничения
В Национальном банке Украины рассчитывают на восстановление темпов роста экономики в 2021 году.
Читайте также: В Нацбанке Украины рассказали, когда страна выйдет из коронакризиса
За сутки в Черногории выявили 354 новых носителя коронавируса и зарегистрировали восемь смертей, сообщает институт общественного здравоохранения.
Подробности в материале: В Черногории зафиксирован новый «рекорд» по новым случаям коронавируса
Показатели темпов распространения коронавируса в Грузии снижаются в последние дни благодаря тому, что в стране установилась теплая погода, а население стало чаще носить защитные маски. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 30 октября рассказал на брифинге глава Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе на брифинге.
Читайте также: Врач назвал причины снижения темпов распространения коронавируса в Грузии
Власти Швейцарии с 29 октября отменили обязательный 10-дневный карантин по коронавирусу для российских туристов.
Читайте также: Швейцария отменила карантин для российских туристов
Разработанные в России и Китае вакцины от коронавируса никогда не станут частью стратегии вакцинации Евросоюза. Об этом 30 октября заявил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.
Об этом: В ЕС отвергли возможность использования созданной в РФ вакцины от COVID-19
Согласно данным целевой группы по борьбе с COVID-19, новые случаи заражения коронавирусом были выявлены в 31 провинции Индонезии, сообщает Kompas.
Читайте подробнее: В столице Индонезии подтвердили наибольшее число новых случаев COVID-19
Общее количество выявленных на территории Белоруссии подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 970 и превысило 97 тыс. Об этом 30 октября сообщает агентство БелТА со ссылкой на белорусский минздрав.
Читайте также: В Белоруссии число выявленных носителей коронавируса превысило 97 тысяч
В Национальном избирательном совете Эфиопии предложили новую дату проведения отложенных из-за пандемии коронавируса всеобщих выборов.
Подробности в материале: В избиркоме Эфиопии предложили новую дату проведения всеобщих выборов
Только вакцины, произведённые на территории Европейского союза, будут являться частью стратегии ЕС по борьбе с коронавирусом, сообщил 30 октября журналистам представитель Европейской комиссии Эрик Мамер.
Читайте подробнее: В ЕС намерены пользоваться только своими вакцинами от COVID-19
Страна Европейского союза, которая закупит за рубежом вакцину, не прошедшую сертификацию в ЕС, будет наказана, сообщил 30 октября журналистам представитель Европейской комиссии Эрик Мамер.
Подробности в материале: ЕК накажет страну, которая купит несертифицированную в ЕС вакцину
Три компании уже подписали контракты с ЕС по поставке вакцин от коронавируса: AstraZeneca (Великобритания), Sanofi-GSK (Великобритания) и Johnson & Johnson (США), сообщила 30 октября журналистам представитель Европейкой комиссии Вивиан Лунела.
Подробности в материале: В Брюсселе назвали компании, у которых ЕС закупит вакцины от COVID-19
Положительный результат теста на наличие коронавируса получил бывший президент Армении Роберт Кочарян, сообщили 30 октября в его пресс-службе. Тестирование он проходил в связи с планами поехать в Россию для участия в переговорах по Нагорному Карабаху.
Всемирная организация здравоохранения обеспокоена негативными последствиями COVID-19, которые могут проявляться у переболевших в долгосрочной перспективе, заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.
Об этом: ВОЗ обеспокоена долгосрочными последствиями заболевания COVID-19
Главный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов так объяснил решение прекратить выплаты врачам, заразившимся COVID. «Необходимость продолжать эти выплаты будет стимулировать, то есть расслаблять непосредственно как самих медработников, так и, впрочем, руководителей медучреждений, на неусиление противоэпидемических мероприятий».
Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом выросло в Британии за сутки на 24 405, сообщает 30 октября минздрав страны.
За истекшие сутки скончались 274 пациента с диагнозом COVID-19, следует из данных ведомства.
Читайте также: В Британии выявлено 24,4 тыс. новых случаев заражения коронавирусом
По данным на вечер пятницы, 30 октября, в Италии умер 38 321 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 199 (днем ранее — на 217), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.
Выздоровели 283 567 человек, за сутки этот показатель увеличился на 4285 (днем ранее — на 3878).
Число подтвержденных носителей выросло на «рекордные» 31 084 (днем ранее — на 26 831).
Подробности в материале: Коронавирус в Италии: новый «рекорд» по заражениям
Эпидемиологическая ситуация в Италии быстро ухудшается, с таким заявлением выступили в пятницу, 30 октября, в национальном Высшем институте здравоохранения.
Индекс распространения вируса за две недели середины октября достиг показателя 1,70.
Читайте также: Врачи: ситуация в Италии быстро ухудшается
Применяемые правительством Италии «полумеры» не могут решить ни эпидемиологических, ни экономических проблем, с таким заявлением выступил в пятницу, 30 октября, глава региона Кампанья (Неаполь) Винченцо Де Лука.
Единственный «эффект» мер правительства заключается в том, что они вызывают всеобщее недовольство, считает губернатор.
Читайте также: Губернатор Неаполя: полумеры правительства не решают ни одной проблемы
Со 2 по 14 ноября 2020 года детские сады региона Кампанья (Неаполь) будут закрыты, заявил в пятницу, 30 октября, губернатор Винченцо Де Лука.
Ранее аналогичное решение было принято и в отношении всех школ региона.
В ближайшее время в регионе Венето (Венеция) будут открыты десять новых медицинских центров по борьбе с коронавирусом, заявил в пятницу, 30 октября, глава региона Лука Дзайа.
Читайте также: В Венеции откроют десять коронавирусных центров
Погранпереходы Боршо и Цагааннур на монголо-российской границе закрыты на неопределенный срок.
Об этом: Монголия закрыла два пограничных перехода с Россией
Всех живущих в Кампанье (Неаполь) анестезиологов-пенсионеров зовут вернуться к работе, сообщили представители региональной администрации в пятницу, 30 октября.
В стране идет «война» с эпидемией, отметили руководители региона.
Читайте подробнее: Власти Неаполя зовут анестезиологов-пенсионеров на работу
Общественный транспорт региона Пьемонт (Турине) должен заполняться не более чем на 50%, такое решение местные власти утвердили в пятницу, 30 октября.
До настоящего времени действовала норма в 80%.
Подробности в материале: В Турине запретили заполнять автобусы более чем наполовину
В мире за последние сутки зафиксировано 505 756 новых случаев заражения коронавирусом, что является максимальным показателем за весь период с начала пандемии, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Об этом: ВОЗ: в мире за сутки выявлено более полумиллиона инфицированных SARS-CoV-2
Произведённая в Турции вакцина от коронавирусной инфекции может начать применяться в стране весной 2021 г., заявил 30 октября турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в видеообращении. При этом турецкий лидер отметил, что Анкара также присматривается к российским вакцинам от коронавируса и к работе Китая и Соединённых Штатов в этом направлении.
Об этом: Эрдоган назвал сроки начала вакцинации в Турции своей вакциной
Президент Сербии Александр Вучич 30 октября на пресс-конференции заявил, что на видеоконференции по созданию «мини-Шенгена» с премьер-министром Албании Эди Рамой и премьер-министром Северной Македонии Зораном Заевым было принято несколько важных решений, которые будут реализованы с 10 ноября. По его словам, граждане трех стран смогут путешествовать между государствами без ПЦР-теста на коронавирус.
Читайте также: Вучич назвал дату открытия границ с Албанией и с Северной Македонией
В Турции за сутки зафиксировано 2322 новых случая заражения коронавирусом, скончались ещё 78 пациентов с COVID-19, сообщает министерство здравоохранения страны.
Читайте подробнее: В Турции за сутки выявлено 2,3 тысячи случаев заражения SARS-CoV-2
Российская вакцина может спасти мир от пандемии коронавируса, заявил 30 октября чемпион мира по футболу 1986 года Диего Марадона в интервью Clarin.
По его словам, пандемия тяжело сказалась на жизни людей, многие из которых теряют из-за нее работу.
Читайте также: Марадона заявил, что от коронавируса мир спасет российская вакцина
В Бельгии будут повторно введены карантинные меры из-за осложнения ситуации с коронавирусом, сообщил премьер-министр страны Александр де Кроо.
Об этом: В Бельгии возвращают жёсткий карантин из-за COVID-19
Торжественное празднование дня парламентаризма в Черногории, которое должно было состояться 31 октября на площади перед зданием парламента, было отложено из-за эпидемии коронавируса. На церемонии должен был выступить председатель парламента Черногории Алекса Бечич. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti 30 октября.
Читайте также: В Черногории отложено празднование дня парламентаризма из-за коронавируса
Во Франции всего за время пандемии умерло 35 276 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель увеличился на 545 пациентов.
Об этом: Во Франции за сутки выявили почти 50 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2
Мэр Загреба Милан Бандич 30 октября заявил, что меры Национального штаба по борьбе с эпидемией коронавируса — достаточны. Но при этом он выразил недовольство тем, что их не соблюдают все граждане, поэтому он обратился к ним, чтобы призвать их «ответственности, благоразумию и гуманности». Несмотря на то что он указал, что на данный момент в Хорватии все находится «под контролем», он также выразил опасения по поводу возможного краха системы здравоохранения страны. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.
Читайте подробнее: Мэр Загреба: такое отношение к COVID-19 приведёт к краху здравоохранения
В Ираке общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 470 тысяч, сообщает пресс-служба иракского министерства здравоохранения.
Об этом: В Ираке число случаев заражения коронавирусом превысило 470 тыс
В Словении 30 октября за последние 24 часа, согласно 6368 поведённым ПЦР-тестам, было подтверждено 1798 новых случаев коронавирусной инфекции, еще 23 человека скончались, что является «рекордным» показателем для этой страны. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.
Подробности в материале: В Словении зафиксировано «рекордное» число смертельных случаев от COVID-19
В Шри-Ланке общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 10 тыс., сообщает пресс-служба минздрава страны.
Подробности в материале: В Шри-Ланке количество зараженных коронавирусом превысило 10 тыс
В Польше за минувшие сутки выявили рекордное с начала пандемии число зараженных коронавирусом нового типа — 20 629 человек, сообщает пресс-служба республиканского минздрава.
Подробности в материале: В Польше за сутки выявили рекордное число зараженных коронавирусом
За сутки в Бразилии число выявленных случаев заражения новым коронавирусом SARS-CoV-2 увеличилось на 22 282 и достигло значения 5 516 658, сообщает бразильский минздрав на своем сайте.
Читайте подробнее: В Бразилии число случаев заражения коронавирусом превысило 5,5 млн
В Южной Корее за прошедшие сутки подтвердили еще 127 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.
Об этом: В Южной Корее за сутки выявили 127 зараженных коронавирусом
Планы раздать клиентам своего банка Azteca 1 млн песо (около $47,2 тыс.) обнародовал мексиканский миллиардер из списка Forbes Рикардо Салинас Плиего после излечения от COVID-19. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
Читайте также: В Мексике миллиардер решил раздать 1 млн песо после излечения от COVID-19
Пандемия коронавирусной инфекции в мире уже «заканчивается», заявил президент Бразилии Жаир Болсонару, сообщает газета Globo.
Подробности в материале: Болсонару объявил об окончании пандемии COVID-19
По официальным данным, всего в Косово выявлено 19 328 случаев заражения коронавирусом. 15 434 пациента уже здоровы. 678 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово умерли четверо пациентов с COVID-19. Лечение проходят 3126 человек.
Подробности в материале: Коронавирус наступает — в Косово новый антирекорд по заражениям
В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили семерых зараженных коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.
Подробности в материале: В Новой Зеландии за сутки выявили семерых зараженных коронавирусом
Введение жестких карантинных ограничений из-за пандемии коронавируса раскритиковал президент США Дональд Трамп в ходе своего выступления на митинге в штате Мичиган, передает телеканал Fox News.
Читайте также: Трамп подверг критике жесткий карантин в странах ЕС
Общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в США достигло 9 007 298. Об этом сообщает на своем сайте Университет Джонса Хопкинса.
Читайте также: В США число случаев заражения коронавирусом превысило 9 млн
Медицинские службы Перу выявили с начала пандемии 900 180 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, в том числе подтвержденные за последние сутки 949. Об этом сообщается на сайте перуанского министерства здравоохранения.
Читайте подробнее: В Перу число случаев заражения коронавирусом превысило 900 тысяч
30 октября пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что около 365 иранцев умерли от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.
Читайте подробнее: В Иране за сутки COVID-19 унёс жизни 365 человек
Заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель о введении ограниченного карантина на территории Германии со 2 по 30 ноября 2020 года вызвало бурное обсуждение среди пользователей сети. Граждане выразил и своё мнение 30 октября в сервисе Яндекс.Новости.
Об этом: В сети оценили введение карантина в Германии со 2 ноября
Национальный чемпионат Исландии и Кубок страны по футболу закончены досрочно по причине пандемии коронавирусной инфекции. Об этом 31 октября сообщает ирландская Футбольная ассоциации на своем сайте.
Подробности в материале: Чемпионат Исландии по футболу закончен досрочно из-за коронавируса
Тесты на коронавирус трех игроков футбольного клуба «Милан», которые ранее заразились новой инфекцией, показали отрицательный результат. Об этом 31 октября сообщает пресс-служба команды.
Читайте подробнее: Три заразившихся коронавирусом футболиста «Милана» выздоровели
Группе белорусских студентов было отказано во въезде в Польшу без объяснения причин. Об этом 31 октября сообщает пресс-служба государственного пограничного комитета Белоруссии.
Об этом: Погранкомитет Белоруссии: Польша не пускает в страну белорусских студентов
В Узбекистане по состоянию на утро 31 октября зарегистрировали 66 801 случай заражения коронавирусом, число выявленных случаев инфицирования увеличилось на 96. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.
Читайте также: В Узбекистане зарегистрировано более 66,8 тыс заражений SARS-CoV-2
В Киргизии за сутки выявили 484 случая заражения SARS-CoV-2, а общее число выявленных случаев инфицирования составил 58 878, сообщили 31 октября в пресс-службе штаба по борьбе с COVID-19.
Об этом: В Киргизии за сутки зарегистрировали более 480 заражений SARS-CoV-2
Суточный прирост выявленных случаев заражения коронавирусом на Украине составил 8752, а общая численность зарегистрированных случаев инфицирования SARS-CoV-2 составила 387 481. Об этом свидетельствуют данные специализированной системы мониторинга распространения коронавируса, опубликованные 31 октября на сайте СНБО Украины.
Подробности в материале: На Украине за сути выявили более 8,7 тыс инфицирований коронавирусом
Суточный прирост выявленных случаев заражения коронавирусом на Украине составил 8752, а общая численность зарегистрированных случаев инфицирования SARS-CoV-2 составила 387 481. Об этом свидетельствуют данные специализированной системы мониторинга распространения коронавируса, опубликованные 31 октября на сайте СНБО Украины.
Читайте также: На Украине за сути выявили более 8,7 тыс инфицирований коронавирусом
В вооруженных силах Украины зарегистрировали шестнадцатый случай смерти от осложнений, вызванных COVID-19. Умершим оказался работник ВСУ, ранее госпитализированный в одно из медицинских учреждений ВСУ, сообщает 31 октября пресс-служба командования медицинских сил ВСУ.
Читайте подробнее: В ВСУ зарегистрировали еще одну смерть из-за осложнений COVID-19
Португальский нападающий футбольного клуб «Ювентус» Криштиану Роналду пройдет ещё один тест на коронавирус перед матчем с командой «Специя» в рамках итальянской футбольной Серии А. Об этом 31 октября сообщил журналист Ромео Агрести на своей странице в соцсети Twitter.
Об этом: Роналду пройдет ещё один тест на коронавирус перед матчем со «Специей»
В Казахстане за сутки выявили 461 лабораторно подтвержденный случай инфицирования коронавирусом, сообщает 31 октября пресс-служба министерства здравоохранения республики.
Об этом: В Казахстане 128 пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии
Журнал France Football, который вручает ежегодную премию «Золотой мяч» лучшему футболисту года, закроют и преобразуют в ежемесячное приложение к газете L' quipe из-за финансовых проблем. Об этом 31 октября сообщает портал Get French Football News.
Об этом: Журнал France Football, который вручает «Золотой мяч», закроют — СМИ
В Белоруссии по состоянию на 31 октября численность выявленных случаев заражения коронавирусом достигла 98 482, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.
Подробности в материале: В Белоруссии выявили 983 новых случая заражения SARS-CoV-2
Баскетбольный клуб из Каунаса «Жальгирис» перешел на карантин из-за того, что в команде был выявлен носитель коронавируса. Об этом 31 октября сообщает пресс-служба команды.
Подробности в материале: Литовский БК «Жальгирис» ушел на карантин из-за коронавируса
В повестке дня следующей сессии украинского парламента находится законопроект, который позволит полиции за нарушение санитарно-эпидемиологических мер, введенных в целях противодействия распространению коронавирусной инфекции, штрафовать нарушителей на месте. Об этом 30 октября заявил в ток-шоу «Голос народа» на канале «112 Украина» главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
Подробности в материале: На Украине нарушителей карантинных мер могут начать штрафовать на месте
Более 99 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом выявили за минувшие сутки на территории США. Об этом 31 октября сообщает университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.
Читайте подробнее: В США за сутки выявили свыше 99 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2
В Барселоне по время протестов, которые прошли 30 октября, задержали по меньшей мере 14 человек, 23 полицейских пострадали. Об этом в своем Twitter сообщила каталонской полиции.
Об этом: В Барселоне во время беспорядков пострадали более 20 полицейских
Пересечение границы на въезд для иностранцев и лиц без гражданства Белоруссия временно приостанавливает уже с 1 ноября. Об этом сообщает в субботу, 31 октября, Государственный пограничный комитет Белоруссии.
Подробности в материале: Белоруссия ограничит иностранцам въезд в страну с 1 ноября
За минувшие сутки в Великобритании было выявлено более 21,9 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 31 октября свидетельствуют опубликованные на сайте правительственной информации данные.
Читайте подробнее: В Британии за сутки выявили более 21,9 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2
Заявление представителя Еврокомиссии Эрика Мамера о том, что против Венгрии, которая планирует закупить вакцину от COVID-19 у России без согласования с ЕС, будут приняты меры, вызвало бурное обсуждение в сети. Граждане выразили своё мнение 31 октября в сервисе «Яндекс.Новости».
Читайте подробнее: В сети обсудили угрозы Венгрии от Еврокомиссии из-за российской вакцины
Более 31 тыс. новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 выявили за последние сутки на территории Италии. Об этом 31 октября сообщает министерство здравоохранения страны.
Читайте подробнее: В Италии за сутки выявили более 31 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2
Из-за роста числа выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 в Великобритании будет введен общенациональный карантин с 5 ноября по 2 декабря. Об этом заявил 31 октября премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на пресс-конференции.
Читайте подробнее: В Великобритании вводят карантин из-за пандемии
Ситуация с введением налога на проживание в отелях Турции пока остаётся неясной в связи с глубоким кризисом в отрасли из-за пандемии коронавируса.
Подробности в материале: В Турции подошёл срок введения налога на проживание в отелях
По истечении трёх дней карантина все прибывающие в штат Нью-Йорк должны будут сдать анализ на коронавирус.
Читайте также: Для всех прибывающих в штат Нью-Йорк введён трёхдневный карантин
Руководители заведения призвали всех своих коллег присоединиться к идее и включить политиков Германии в «чёрный список». По мнению руководителей пивной, со стороны правительства не было сделано ничего, чтобы подготовить население и экономику страны ко второй волне коронавируса.
Читайте также: Пивная в Берлине внесла в «черный список» канцлера ФРГ Меркель
За минувшие сутки в Киргизии выявили 565 случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число выявленных случаев инфицирования SARS-CoV-2 достигло 59 443, сообщили 1 ноября в пресс-службе штаба по борьбе с COVID-19.
Читайте также: В Киргизии численность выявленных заражений SARS-CoV-2 превысила 59,4 тыс
Туркмения до 1 января 2021 года продлила действия ограничений на пересечение границы гражданами страны, иностранными гражданами, а также лицами без гражданства. Данные меры были предприняты в целях предотвращения распространения острых инфекционных заболеваний, сообщает информационное агентство Orient.
Читайте подробнее: Туркмения до конца года продлила ограничения на пересечение границы
В Узбекистане по состоянию на утро 1 ноября выявили 67 055 случаев инфицирования коронавирусом, а численность новых случаев заражения составила согласно официальным данным 123, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.
Подробности в материале: В Узбекистане выявили 123 новых случая инфицирования коронавирусом
Доктор биологических наук, профессор НГУ Сергей Нетесов заявил, что те люди, что носят очки, оказываются в числе зараженных коронавирусом SARS-CoV-2 в пять раз реже, чем те, кто их не носит.
Об этом: Выявлен фактор, снижающий риск заражения SARS-CoV-2 в пять раз
На Украине за прошедшие сутки выявили 7959 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Численность выявленных случаев инфицирования в стране составила по состоянию на 1 ноября 395 440, сообщают данные специализированного ресурса СНБО Украины.
Читайте также: На Украине численность инфицирований SARS-CoV-2 превысила 395,4 тыс
В Югре за минувшие сутки выявлено 198 положительных тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом 31 октября сообщает региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений в регионе составлял 194 случая.
В Белоруссии по состоянию на 1 ноября выявили 99 459 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.
Подробности в материале: В Белоруссии в период пандемии выявили более 99,4 тыс заражений SARS-CoV-2
В Карагандинской области Казахстана в целях стабилизации эпидемиологической обстановки в связи с коронавирусной инфекцией установят три санитарных поста для того, чтоб контролировать въезд и выезд граждан, сообщает 1 ноября международное информационное агентство «Казинформ».
Подробности в материале: В одной из областей Казахстана из-за COVID-19 установят 3 санитарных поста
В вооруженных силах Украины зарегистрировали семнадцатый летальный исход в результате осложнений, вызванных COVID-19. Об этом 1 ноября сообщили в пресс-службе командования медицинских сил ВСУ.
Читайте также: В ВСУ сообщили о еще одном летальном исходе из-за COVID-19
В Турции за время курортного сезона скончались 11 граждан России от последствий заражения коронавирусом SARS-CoV-2.
Читайте также: В Турции с начала августа от COVID-19 скончались 11 граждан России
В центре немецкого города Франкфурт-на-Майне толпа молодых людей совершила нападение на сотрудников правопорядка.
Об этом: В Германии сотни подростков атаковали патруль полиции
Более 7,7 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом выявили на территории Ирана за минувшие сутки. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, сообщила 1 ноября представитель минздрава страны Сима Садат Лари.
Читайте также: В Иране за сутки скончались более 430 пациентов с COVID-19
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария ушел на самоизоляцию после общения с зараженным коронавирусом. Об этом сам политик сообщил 1 ноября на свой странице в соцсети Facebook.
Читайте подробнее: Премьер-министр Грузии ушел на самоизоляцию
Первое место в мире по числу людей, скончавшихся от COVID-19, заняла по итогам минувшей недели Чехия. Об этом 1 ноября сообщил местный минздрав со ссылкой на данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC).
Читайте также: Названа лидирующая по уровню смертности от COVID-19 страна
В Марокко общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 222 тысячи, сообщает пресс-служба минздрава королевства.
Читайте также: В Марокко количество заражений коронавирусом превысило 222 тыс
В Марокко общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 222 тысячи, сообщает пресс-служба минздрава королевства.
Читайте подробнее: В Марокко количество заражений коронавирусом превысило 222 тыс
Президент США объявил, что массовое распределение вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 начнётся уже через несколько недель.
Читайте также: Трамп дал обещание искоренить коронавирус с помощью вакцины
В Иране за прошедшие сутки скончалось рекордное с начала пандемии число пациентов с коронавирусной инфекцией — 434 человека, сообщает пресс-служба минздрава Исламской Республики.
Об этом: В Иране за сутки скончалось рекордное число пациентов с COVID-19
Власти Ливана ввели полный карантин в 115 населенных пунктах страны из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекции, сообщает ливанское национальное новостное агентство.
Читайте подробнее: В Ливане ужесточили карантин из-за COVID-19
В соответствии с протоколами ВОЗ глава организации будет в ближайшее время работать из дома.
Об этом: Глава ВОЗ ушёл на самоизоляцию после контакта с заражённым коронавирусом
В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 97 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.
Читайте подробнее: В Южной Корее за сутки выявили почти сто зараженных коронавирусом
В Бразилии общее число умерших пациентов с коронавирусной инфекцией превысило 160 тыс., сообщает пресс-служба бразильского минздрава.
Читайте также: В Бразилии число жертв COVID-19 превысило 160 тыс
Дополнительные ограничительные меры будут действовать на территории Германии до конца ноября.
Об этом: В Германии ужесточены ограничительные меры в связи с пандемией COVID-19
В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили четыре случая заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.
Подробности в материале: В Новой Зеландии за сутки выявили четырех зараженных коронавирусом
По мнению Байдена, чтобы взять под контроль вспышку коронавируса в США, нужно сначала победить Трампа.
Читайте также: Байден назвал Трампа вирусом и рассказал, как преодолеть вспышку COVID-19
В Аргентине за прошедшие сутки выявили 6 609 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба аргентинского минздрава.
Читайте подробнее: В Аргентине за сутки выявили более 6,6 тыс. зараженных коронавирусом
Принц Уильям пояснил, что не хотел афишировать факт заболевания COVID-19 и вызвать панику в обществе на фоне новостей о заражении коронавирусом наследника престола и его отца принца Чарльза и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.
Читайте также: Британский принц Уильям переболел COVID-19 весной, но сохранял это в тайне
Проблемы киргизских бизнесменов, занимавшихся реализацией медикаментов и медоборудования. За три месяца продажи оборудования в Киргизии упали на 80%, «продажи стентов, кардиостимуляторов и других расходных материалов приостановлены и до сих не поднялись до прежнего уровня».
https://www.facebook.com/elena.bayalinova/posts/5326105470747839
До пяти месяцев могут сохраняться в организме переболевшего коронавирусной инфекцией человека антитела к SARS-CoV-2. Об этом говорится в исследовании специалистлов из американского медицинского центра Маунт Синай (штат Нью-Йорк), 2 ноября обнародованном журналом Science.
Об этом: Ученые рассказали, как долго сохраняются антитела к коронавирусу
За истекшие сутки на территории Китая было выявлено 54 новых подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 2 ноября говорится в заявлении госкомитета КНР по вопросам здравоохранения.
Читайте подробнее: В Китае за сутки выявили более 50 новых носителей SARS-CoV-2
За последние сутки во Франции было выявлено свыше 46 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 2 ноября сообщается на сайте санитарной службы страны Santé publique.
Читайте подробнее: Во Франции за сутки выявили свыше 46 тыс. носителей коронавируса
Из больницы выписали министра здравоохранения Бразилии Эдуарду Пазуэллу, который ранее был туда доставлен с заболеванием COVID-19, вызываемым новой коронавирусной инфекцией. Об этом 2 ноября сообщает газета Globo.
Читайте также: Министра здравоохранения Бразилии выписали из больницы после COVID-19
По количеству случаев заражения коронавирусом Индонезия занимает 19-е место в мире, сообщает CNN Indonesia.
Читайте также: Индонезия вошла в 20-ку стран по числу носителей коронавируса
Подавляющее большинство жителей Польши (68%) поддерживают создание дополнительных временных больниц в зданиях иных учреждений (стадионы, музеи и т. д.) в связи с коронавирусом. Такие результаты стали известны в ходе исследования Social Changes по заказу портала wPolityce.pl.
Читайте подробнее: 68% жителей Польши выступают за создание временных больниц — опрос
На Украине могут повторно ввести карантин, если суточное число заразившихся коронавирусом достигнет 20 тыс. человек.
Читайте также: Глава минздрава Украины назвал условие введения жёсткого карантина
В Южной Корее продолжают выписывать из больниц военнослужащих, у которых ранее был выявлен COVID-19. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.
Об этом: В Южной Корее увеличилось число военных, вылеченных от COVID-19
Экспорт товаров из Южной Кореи в октябре сократился на 3,6%, до $44,98 млрд. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики страны.
Об этом: Экспорт товаров из Южной Кореи в октябре сократился на 3,6%
Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что правительство предоставляет помощь в виде продуктовых наборов индонезийским гражданам, пострадавшим от политики социальных ограничений в различных странах, сообщает CNN Indonesia.
Читайте также: Индонезия продолжит помогать согражданам за рубежом в период COVID-19
Больше всего новых случаев коронавируса в Киргизии зарегистрировано в столице Бишкеке.
Читайте также: Число новых случаев коронавируса в Киргизии снизилось до 436 за сутки
По данным Управления Подляшского воеводства (Польша), по состоянию на вечер воскресенья, 1 ноября, использованы все имевшиеся в наличии аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщает Dziennik.
Читайте подробнее: В Подляшском воеводстве Польши использован весь резерв аппаратов ИВЛ
В Грузии в течение последних суток выявили 1852 случая заражения коронавирусом. Сообщение об этом 2 ноября опубликовали на сайте Stopcov.ge.
Читайте также: В Грузии за сутки выявили более 1850 случаев заражения коронавирусом
С 7 ноября в Южной Корее вступит в силу изменённая система социального дистанцирования. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление премьер-министра страны Чон Сэ Гюна.
Читайте подробнее: В Южной Корее введут пятиуровневую систему социального дистанцирования
В общей сложности 72% граждан Швеции изменили свой распорядок дня и стали проводить больше времени дома с тех пор, как в стране разразилась пандемия коронавирусной инфекции. Среди молодых людей, проживающих в Стокгольме, доля тех, кто остался дома, еще выше. Об этом сообщила газета Fria Tider.
Согласно данным опроса Novus, проведенного по заказу Стокгольмской ассоциации кооперативного жилья SKB, молодые люди в возрасте 18−29 лет за время пандемии изменили свое поведение в большей степени, чем другие возрастные группы. 80% молодых людей заявили, что они проводят больше времени дома, по сравнению с 65% в возрастной группе 30−49 лет.
Выяснилось, что женщины (77%) больше времени проводят дома, чем мужчины (67%).
Респонденты также отмечали, что подключение к интернету, возможность работать удаленно и комфортные условия проживания стали самыми главными предпосылками для соблюдения режима домашней самоизоляции.
В октябрьском опросе Novus приняли участие 1007 человек в возрасте от 18 до 79 лет.
Об этом: 72% жителей Швеции изменили свой образ жизни из-за пандемии — опрос
На Украине за сутки 69 человек скончались от последствий, вызванных COVID-19.
Читайте также: За сутки на Украине выявили 6754 случая заражения SARS-CoV-2
Студенты вузов с первого по предвыпускной курсы переводятся на дистанционный режим обучения в Башкирии. Об этом 2 ноября сообщил министр образования региона Айбулат Хажин на оперативном совещании в республиканском правительстве.
По его словам, в вузах каждый день фиксируется от 30 до 50 случаев заражения коронавирусом.
Читайте подробнее: В Башкирии студентов вузов перевели на дистанционный режим обучения
Митинг в испанских городах Леон и Логроньо против мер, введённых в связи с пандемией коронавируса, перерос в беспорядки. Об этом сообщает агентство EFE.
Инцидент произошёл вечером 1 ноября. В Логроньо протестующие, помимо прочего, поджигали мусорные баки. Представительство правительства страны в автономном сообществе Риоха заявило, что «полиция задержала этой ночью в Логроньо ещё четырех человек после беспорядков».
Читайте также: В Испании вспыхнули «антиковидные» беспорядки
Шесть футболистов киевского «Динамо» заразились коронавирусом перед матчем Лиги чемпионов с «Барселоной».
Читайте также: Шесть игроков «Динамо Киев» заболели COVID-19 перед матчем с «Барселоной»
Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава перешла в режим самоизоляции. Об этом 2 ноября сообщает пресс-служба ведомства.
Об этом: Министр экономики и устойчивого развития Грузии ушла на самоизоляцию
2 ноября южнокорейская автомобилестроительная компания Renault Samsung Motors приостановит работу своего завода в Пусане на два дня. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании.
Подробности в материале: Renault Samsung приостановит работу завода в Пусане на два дня
В Гаване возобновляется учебный год, прерванный 24 марта из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Prensa Latina.
Учебный год планируется завершить за пять недель. В образовательные программы уже внесены соответствующие коррективы.
Читайте подробнее: Столица Кубы возобновила учебный год
С вопросом о том, какими возможностями должен быть наделен главный инфекционист США доктор Энтони Фаучи, обратился конгрессмен-республиканец Энди Бигг к читателям твиттера.
Об этом: Конгрессмен США проводит опрос о докторе Фаучи: результат однозначен
Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что уровень смертности от коронавируса в стране выше среднемирового, сообщает CNN Indonesia.
Читайте подробнее: Глава Индонезии признал высокий уровень смертности от COVID-19 в стране
Учёные Имперского колледжа Лондона рассчитали коэффициент летальности от осложнений, вызванных COVID-19, с учётом устранения неточностей предыдущих исследований. Об этом сообщается на сайте учебного заведения.
Читайте также: В Британии рассчитали реальную смертность от COVID-19
На одной из американских военных баз в Южной Корее выявили 18 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK).
Читайте подробнее: На базе США в Южной Корее выявили 18 случаев заражения коронавирусом
Образовательным учреждениям Петропавловска-Камчатского рекомендовано продлить осенние каникулы до 8 ноября. Учащиеся школ остальных районов края приступят к учёбе, как планировалось ранее, с 5 ноября.
Читайте подробнее: Школьникам Петропавловска-Камчатского продлили каникулы
Мэр греческого города Салоники Константинос Зервас подчеркнул необходимость более строгих мер для города, которые будут включать запрет движения с 8 до 9 вечера и запрет на выезд за пределы префектуры. О мерах, необходимых для борьбы с коронавирусом, мэр рассказал в интервью телеканалу SKAI 2 ноября.
Читайте также: Мэр г. Салоники требует ввести комендантский час
Согласно данным Шведского периоперационного регистра SPOR, количество отложенных плановых операций вследствие пандемии коронавирусной инфекции продолжает расти. Сейчас общая задолженность системы здравоохранения Швеции оценивается в 76 000 отмененных операций. Об этом сообщила новостная служба Sveriges Radio.
Главной причиной отложенных операций являются нагрузка на медицинский персонал и коечный фонд, которые остаются зарезервированными для борьбы с пандемией. Перенесенные на более поздние сроки летние отпуска медицинских работников также сыграли свою негативную роль в нехватке персонала.
Преимущественно плановые операции были отложены в таких областях, как ортопедия, офтальмология и общая хирургия. Нынешнее усиление распространения коронавируса в Швеции по-прежнему сковывает ресурсы медицины, подчеркивают журналисты.
Подробности в материале: В Швеции десятки тысяч плановых операций отложены из-за пандемии
В Южной Осетии за двое прошедших суток выявили 137 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 2 ноября сообщает агентство «Рес» со ссылкой на главного санитарного врача республики Марину Кочиеву.
Читайте также: В Южной Осетии за выходные выявили более 130 носителей коронавируса
Непоследовательная реакция европейских лидеров на эпидемию коронавируса указывает на серьёзные проблемы с государственным управлением в этих странах. Об этом 2 ноября заявил генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев на телеканале «Россия 24».
Об этом: Эпидемия продемонстрировала низкий уровень управления в Европе — политолог
Население стран Европы опасается повторения последствий первого эпизода эпидемии коронавируса, которая разразилась весной 2020 года. Об этом 2 ноября заявил генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев на телеканале «Россия 24».
Об этом: В Европе помнят ужасы первой волны коронавируса — политолог
В рядах вооружённых сил Украины (ВСУ) COVID-19 болеет 1731 человек.
Об этом: За сутки в ВСУ выявили 65 случаев заражения коронавирусом
В Европе эпидемия коронавируса создала ощущение всеобщей паники. Об этом 2 ноября заявил генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев на телеканале «Россия 24».
Об этом: «Страх порождает погромы» — о ситуации в «коронавирусной» Европе
Обстановка с эпидемией коронавируса в Европе может повлечь серьёзную политическую нестабильность. Об этом 2 ноября заявил генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев на телеканале «Россия 24».
Читайте также: Европа и коронавирус: «законопослушные граждане превращаются в мародёров»
Власти Индонезии за сутки подтвердили 2618 случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает Detik.
Читайте также: В Индонезии выявили свыше 415 тысяч носителей коронавируса
Кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия») прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM полученные американскими учёными данные о том, что антитела к коронавирусу могут сохраняться до пяти месяцев. По его словам, это может свидетельствовать о том, что среднестатистический пациент может переболеть COVID-19 несколько раз за год:
«Учитывая большую выборку исследования, можно сделать выводы, что полученные результаты весьма близки к истине. Нужно понимать, что цифра в пять месяцев является средней, и не исключены индивидуальные вариации в ту или иную сторону. В любом случае это свидетельствует о сравнительно кратковременном, нестойком иммунитете. Иначе говоря, исходя из полученных результатов, не исключена возможность того, что средний человек может в течение года переболеть COVID-19 два, а то и три раза.
Всё это является неутешительным: вирус не только обусловливает многочисленные неблагоприятные последствия для различных систем и органов человека, в том числе и фатальные, но, оказывается, не оставляет после себя стойкого иммунитета. Впрочем, пока сведений о массовом повторном инфицировании нет. Также подобные данные о небольшой продолжительности иммунитета ставят закономерный вопрос об эффективности вакцинопрофилактики. Весьма вероятно, что при масштабном исследовании эффективность вакцин будут получены схожие результаты».
Подробности в материале: Антитела к коронавирусу могут сохраняться до 5 месяцев: к чему готовиться?
Элита европейских стран реагирует на вызов эпидемии коронавируса так же, как рядовые обыватели. Об этом 2 ноября заявил генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев на телеканале «Россия 24».
Подробности в материале: «Слишком хорошо жили в течение долгого времени» — о борьбе с эпидемией в ЕС
Главный санитарный врач Украины допустил возможность повторного ограничения работы общественного транспорта.
Читайте подробнее: В Киеве могут повторно ограничить работу общественного транспорта — Ляшко
2 ноября команда врачей ЛОР-клиники в сербском городе Ниш провела исследование влияния коронавируса на слух. Было доказано, что заболевание коронавирус может привести к лёгкой и средней потере слуха на высоких частотах. Это первое в мире всестороннее исследование влияния COVID-19 на слух, заявил в интервью сербскому телеканалу директор ЛОР-клиники в Нише Душан Милисавлевич. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.
Читайте также: COVID-19 может привести к потере слуха — врачи
Министр иностранных дел Египта Самех Шукри заявил, что Каир «очень заинтересован» в российской вакцине от коронавируса «Спутник V».
Об этом: В Египте заявили о заинтересованности в российской вакцине
Возобновление работы театров и кинотеатров в Грузии из роста темпов распространения коронавируса перенесен на более поздний срок. Об этом 2 ноября сообщила пресс-служба министерства образования и науки Грузии.
Подробности в материале: Угроза коронавируса: в Грузии не стали открывать театры и кинотеатры
Россия и Турция обсуждают вопрос сокращения интенсивности полётов между двумя странами. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в одной из турецких авиакомпаний.
«Изучается вопрос на взаимной основе о снижении интенсивности полетов. В первую очередь, это может затронуть чартерное авиасообщение», — сказал собеседник агентства.
Подробности в материале: СМИ: Россия сократит число рейсов в Турцию
Южнокорейская фармакологическая компания Biosewoom окажет помощь в борьбе с коронавирусом ряду стран. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании.
Подробности в материале: Компания Biosewoom окажет помощь в борьбе с коронавирусом ряду стран
«Послековидная экономика пока остается предметом гадания властей и специалистов, очень много пока остается неясным на финансовых рынках, но сохранение и рост мировой потребности в газе ни у кого, как мне кажется, не вызывает сомнений», — считает руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов.
Подробности в материале: Эксперт объяснил, как изменится мировой спрос на газ после пандемии
Число авиарейсов между РФ и Турцией планируется сократить, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.
Новые ограничения в Италии: закроются музеи и торговые центры.
Эпидемиолог института общественного здравоохранения Черногории Саня Меденица в утренней программе TVCG сообщила, что Черногорию ждет в скором времени рост новых случаев коронавируса после массовых собраний людей 31 октября и 1 ноября. В Подгорице в это время люди приходили на церемонию прощания и похорон митрополита Черногорско-Приморского Амфилохия.
Об этом: В Черногории ожидают роста количества зараженных коронавирусом
Защитник мюнхенской «Баварии» Никлас Зюле заразился коронавирусом в преддверии матча Лиги чемпионов с «Ред Булл Зальцбург».
Читайте подробнее: Защитник «Баварии» заразился коронавирусом перед матчем с «Зальцбургом»
Против того, чтобы из-за пандемии коронавируса были закрыты храмы в Белоруссии, высказался президент республики Александр Лукашенко. Он заявил об этом 2 ноября в ходе встречи с предстоятелем Белорусской православной церкви митрополитом Минским и Заславским Вениамином, слова белорусского лидера приводит агентство БелТА.
Читайте подробнее: Лукашенко высказался против закрытия храмов в Белоруссии
Агентство США по международному развитию (USAID) прекратило программу денежных переводов лицам, потерявшим средства к существованию из-за пандемии коронавируса в Уганде.
Об этом: США прекратили предоставление жителям Уганды помощи в борьбе с COVID-19
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил обеспокоенность тем фактом, что массовые уличные протесты могут усугубить распространение коронавируса в Польше, и призвал протестующих к сотрудничеству с властью в борьбе с пандемией. Об этом передает Polskie Radio 24.
Читайте подробнее: Премьер-министр Польши призвал объединиться против пандемии
Глава польской столицы Рафал Тшасковский утром 2 ноября написал в своем Twitter-аккаунте, что уходит на карантин в связи с контактом с лицом, у которого был обнаружен коронавирус.
Читайте также: Мэр Варшавы ушел на карантин
В Иране зарегистрирован очередной рекорд по числу смертей от коронавируса: 440 жертв за сутки.
Премьер-министр Португалии Антониу Кошта призвал президента страны Марселу Ребелу ди Созу объявить чрезвычайное положение для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Читайте подробнее: Премьер-министр Португалии призвал ввести чрезвычайное положение
Королева Великобритании Елизавета Вторая и ее супруг герцог Эдинбургский Филип проведут карантин в Виндзорском замке. Об этом 2 ноября сообщил представитель королевской пресс-службы.
Напомним, что повторный национальный карантин, который продлится с 5 ноября до 2 декабря.
Научный совет при правительстве Франции выразил предположение, что «вторая волна SARS-CoV-2, с которой европейские страны борются сейчас»? еще не последняя. Об этом в понедельник, 2 ноября, сообщает Le Figaro.
Об этом: Вторая волна коронавируса во Франции еще не последняя — эксперты
Борис Джонсон предупредил, что во время второй волны заболеваемости смертность в Великобритании может удвоиться.
С 3 ноября в греческих городах Салоники и Серра вводят локдаун на две недели.
С 21:00 до 5:00 поездки будут разрешены только по работе и по состоянию здоровья.
Чехия заняла первое место в Европе по уровню смертности от COVID-19 на душу населения за неделю.
Премьер-министр Грузии заразился коронавирусом, сообщила пресс-служба правительства.
Положительный результат дали промежуточные испытания вакцины от коронавируса CureVac (Германия), сообщается 2 ноября на сайте компании.
Подробности в материале: В Германии заявили об успешном испытании вакцины от COVID-19
Брахим Ауссауи, обвиняемый в убийстве троих человек у собора Нотр-Дам в Ницце, сдал положительный тест на антитела к SARS-CoV-2. Об этом в понедельник, 2 ноября, сообщает Le Figaro.
Читайте также: Убийца троих человек в Ницце заболел коронавирусом
Чемпионат Европы по футболу в 2021 году может пройти в России. Об этом пишет газета Le Parisien. Отмечается, что УЕФА изучает вариант проведения турнира в одной стране из-за роста заражений коронавирусом в странах-хозяйках. Россия считается основным претендентом.
Институт общественного здравоохранения Черногории за сутки проанализировал 1299 ПЦР-тестов, среди которых зарегистрировано 496 положительных случаев заражения. Также сообщается о семи смертях от последствий COVID-19.
Читайте подробнее: Черногория каждый день бьет «рекорды» по числу новых носителей коронавируса
Во Франции зафиксирован новый рекорд по числу COVID-19 за сутки — за последние 24 часа было выявлено 52 518 заболевших, 2 ноября сообщает Agence France-Presse.
Читайте подробнее: Во Франции зафиксировали рекордное число случаев COVID-19
«Наши текущие протоколы не требуют его тестирования… Его обследование будет зависеть от появления симптомов», — заявил главный эксперт ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан.
Читайте подробнее: Глава ВОЗ ни разу не проходил тест на коронавирус
Передвижение граждан в центральных частях городов по вечерам будет ограничено, такой пункт содержится в новом пакете мер, разработанных правительством и получивших в понедельник, 2 ноября, одобрение парламента.
Конкретное время и способ ограничения не указываются.
Читайте подробнее: Движение в центрах городов Италии по вечерам ограничат
Власти североитальянского региона Альто Адидже в понедельник, 2 ноября, сообщили об остановке экономической деятельности на три недели.
Все заведения, кроме продуктовых магазинов, аптек и газетных киосков, будут закрыты. С 20 до 5 часов — комендантский час.
Об этом: На севере Италии на три недели остановили экономику
Власти Милана не собираются останавливать экономику города по весеннему сценарию, заявил в понедельник, 2 ноября, мэр города Джузеппе Сала.
Он отметил, что солидарен в этом вопросе с Аттилио Фонтаной, губернатором Ломбардии, административным центром которой является Милан.
Читайте подробнее: Власти Милана обещают, что тотального карантина не будет
Музеи и галереи Италии будут закрыты для посещения, такая мера предусмотрена в новом пакете ограничений, разработанном правительством и поддержанном парламентом в понедельник, 2 ноября.
Кроме того, будет ограничено посещение торговых центров.
Во Франции всего за время пандемии умерли 37 435 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель увеличился на 418 пациентов.
Подробности в материале: Во Франции за сутки выявили свыше 52 тысяч случаев SARS-CoV-2
В оппозиционной Либеральной партии Черногории, комментируя похороны Амфилохия 1 ноября, заявили, что Здравко Кривокапич не может стать премьер-министром страны, потому что, по их словам, он «с целой свитой чиновников, парламентариев и депутатов нового парламентского большинства подал дурной пример народу, поощрив массовое нарушение принятых мер, подвергая опасности жизни невинных людей, пришедших почтить память митрополита». Партия также осудила отсутствие реакции со стороны Национального координационного органа (далее — НКО) по противодействию инфекционным болезням, Института общественного здоровья, санитарных инспекций, органов общественного порядка и спокойствия Черногории, а также со стороны самой Сербской православной церкви. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.
Читайте также: Оппозиция Черногории осудила похороны Амфилохия в разгар коронавируса
Вся экономическая и общественная деятельность в Милане должна быть немедленно остановлена, с таким призывом выступили в городском профсоюзе врачей в понедельник, 2 ноября.
Если рост числа зараженных продолжится, справиться медики уже не смогут, сказано также в обращении.
Об этом: Врачи Милана призвали немедленно остановить экономику
Итальянская компания AstraZeneca начала массовое производство вакцины от коронавируса, заявил в понедельник, 2 ноября, вице-президент компании Жозеп Басельга.
При этом тестирование еще не окончено, но в компании «не хотят, чтобы пришлось ждать еще полгода» между завершением тестов и производством в необходимых объемах.
Читайте подробнее: В Италии произведут миллиарды доз вакцины до окончания тестов
Экс-футболист «Ромы» и сборной Италии Франческо Тотти заразился коронавирусом, передают местные СМИ в понедельник, 2 ноября.
У Тотти высокая температура, были и другие симптомы, в том числе, повышенная утомляемость.
Подробности в материале: Итальянский футболист Франческо Тотти заразился коронавирусом
Власти Италии должны публично пообещать, что не будут повторно останавливать экономику по весеннему сценарию, с таким призывом выступили в понедельник, 2 ноября, руководители оппозиционных правоцентристских партий.
Все виды компаний и организаций, которые могут вести свою деятельность при соблюдении санитарных ограничений, должны иметь такую возможность, настаивают оппозиционеры.
Об этом: Оппозиция Италии: власти должны пообещать, что нового карантина не будет
При необходимости ограничения в регионе Венето (Венеция) будут ужесточены, заявил в понедельник, 2 ноября, глава региона Лука Дзайа.
При этом власти не намерены останавливать промышленное производство, добавил губернатор.
Об этом: Венецию ждут новые ограничения, но не остановка промышленности
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович в интервью хорватскому телеканалу 2 ноября прокомментировал ситуацию с коронавирусом в стране и поблагодарил медработников за их работу. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.
Об этом: Премьер-министр Хорватии: в борьбе против коронавируса паника ни к чему
Правительство Италии намерено ограничить перемещение между регионами страны, такие меры содержатся в новом пакете ограничений, который был разработан правительством страны и одобрен парламентом в понедельник, 2 ноября.
Будет ограничен как въезд, так и выезд из регионов с высоким уровнем заражений.
Подробности в материале: Правительство Италии ограничит въезд в «красные» регионы
Нет никакой необходимости запасаться продуктами впрок, заявила в понедельник, 2 ноября, министр сельского хозяйства Италии Тереза Белланова.
Какой бы тяжелой ни была борьба страны с эпидемией, это не скажется на объемах продовольствия, отметила министр.
Подробности в материале: Дефицита не будет: минсельхоз Италии призывает не скапливаться в магазинах
По данным на вечер понедельника, 2 ноября, в Италии умерли 39 059 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 233 (днем ранее — на 208), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.
Выздоровели 296 017 человек, за сутки этот показатель увеличился на 3637 (днем ранее — на 2954).
Число подтвержденных носителей выросло на 22 253 (днем ранее — на 29 907).
Было проведено чуть более 135 тысяч тестов, положительный результат — у 16,39% (накануне — 16,30%).
Читайте подробнее: Коронавирус в Италии: заражен каждый шестой сдавший тест
Официальный представитель правительства Греции Стелиос Петсас сообщил, что в районах вводятся ограничения на две недели. Они будут включать расширение комендантского часа, закрытие баров и ресторанов и другие меры.
Подробности в материале: Власти Греции ужесточили ограничения в Салониках и Сере
Закупку по меньшей мере 15 млн доз российской вакцины от нового коронавируса «Спутник V» планируют совершить власти Аргентины, сообщает издание Vos со ссылкой на свои источники.
Читайте подробнее: Аргентина закупит у России 15 млн доз вакцины от коронавируса — СМИ
Тест на выявление коронавирусной инфекции у премьер-министра Грузии Георгия Гахарии показал положительный результат, сообщает пресс-служба главы грузинского правительства.
Читайте подробнее: У премьер-министра Грузии подтвердилось заражение коронавирусом
В Марокко за прошедшие сутки выявили 2526 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба минздрава королевства.
Подробности в материале: В Марокко за сутки выявили более 2,5 тыс. зараженных коронавирусом
В Израиле количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 315 тыс., сообщает пресс-служба израильского минздрава.
Об этом: В Израиле число зараженных коронавирусом превысило 315 тыс
В Боснии и Герцеговине 2 ноября зафиксировано 764 новых случая заражения коронавирусом, а 32 инфицированных человека скончались за последние 24 часа. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.
Читайте также: В Боснии и Герцеговине зафиксирован рост числа заражений коронавирусом
Учитывая сильный рост числа инфицированных коронавирусом в Боснии и Герцеговине и тем самым огромную нагрузку на систему здравоохранения, немецкое правительство 2 ноября приняло решение пожертвовать 12 аппаратов-ИВЛ производителя «Drager» стоимостью 350 000 евро больницам по всей Боснии и Герцеговине. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.
Подробности в материале: Берлин выделит 12 аппаратов ИВЛ Боснии и Герцеговине для борьбы с COVID-19
Ассоциация работников и работодателей в сфере туризма и общественного питания Республики Сербской 2 ноября обратилась к президенту Милораду Додику с требованием обратить внимание на затруднительное положение, в котором они оказались во время пандемии коронавируса.
Читайте подробнее: Работники сферы туризма и общепита Р. Сербской просят помощи у президента
В Белоруссии по состоянию на 2 ноября выявили 100 400 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.
Подробности в материале: В Белоруссии число заразившихся коронавирусом превысило 100 тысяч
В Иордании за прошедшие сутки выявили рекордное с начала пандемии число зараженных коронавирусом нового типа — 5877 человек, сообщает пресс-служба минздрава королевства.
Читайте также: В Иордании выявили рекордное число зараженных коронавирусом за сутки
На материковой части Китая за прошедшие сутки выявлено пять новых локальных и 44 «импортных» случая COVID-19. Пять новых локальных случаев пришлись на Синьцзян-Уйгурский автономный район на северо-западе страны.
Читайте далее: В Китае выявлено 44 новых «импортных» и пять локальных случаев COVID-19
В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 75 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.
Подробности в материале: В Южной Корее за сутки выявили 75 зараженных коронавирусом
В Колумбии за прошедшие сутки выявили 9935 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба колумбийского минздрава на официальной странице в Twitter.
Подробности в материале: В Колумбии за сутки выявили почти 10 тыс. зараженных коронавирусом
Альтернативные карантину способы борьбы с распространением коронавирусной инфекции не нашли власти Великобритании, заявил британский премьер-министр Борис Джонсон в ходе выступления в Палате общин королевского парламента.
Подробности в материале: Джонсон заявил, что у властей Великобритании нет альтернатив карантину
В Австрии с 3 ноября начался второй карантин, введённый по 30 ноября для сдерживания вспышки распространения коронавируса. По заявлению правительства страны, его основная цель — помочь системе здравоохранения избежать коллапса.
В Японии планируется понизить налог на топливо для местных авиакомпаний, пострадавших из-за распространения в стране коронавируса SARS-CoV-2. Об этом 3 ноября сообщает телеканал NHK.
Подробности в материале: Для японских авиакомпаний из-за коронавируса снизят налог на топливо
В Мексике за прошедшие сутки выявили 3763 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба мексиканского министерства здравоохранения.
Читайте подробнее: В Мексике за сутки выявили более 3,7 тыс. зараженных коронавирусом
В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили пятерых зараженных коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.
Подробности в материале: В Новой Зеландии за сутки выявили пять случаев заражения коронавирусом
В Индии общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 8,26 млн. Об этом свидетельствуют данные республиканского минздрава.
Читайте подробнее: В Индии число зараженных коронавирусом превысило 8,26 млн
На прошлой неделе Еврокомиссия предложила всем странам-членам Евросоюза начать использовать мобильные приложения для отслеживания контактов и месторасположения людей, инфицированных коронавирусом. Однако министр здравоохранения и социальных дел Швеции Лена Халленгрен не считает данную меру эффективной. Об этом сообщила новостная служба Sveriges Radio.
Читайте также: Швеция не будет следить за зараженными коронавирусом через приложения
За последние сутки в Колумбии было выявлено свыше 9,9 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 3 ноября сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты страны на своей странице в соцсети в Twitter.
Об этом: В Колумбии за сутки выявили почти 10 тыс. носителей коронавируса
Решения об изменении порядка пересечения границы для для ряда категорий иностранцев и о продлении приостановки безвизового режима для граждан 57 стран до 1 мая 2021 года было принято по итогам заседания межведомственной комиссии (МВК) по недопущению распространения коронавирусной инфекции, председательствовал на котором премьер-министр страны Аскар Мамин. Об этом 3 ноября сообщает пресс-служба правительства Казахстана.
Подробности в материале: Казахстан из-за коронавируса ужесточает ограничительные меры на границе
За истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 8,5 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 3 ноября сообщает минздрав страны.
Об этом: В Бразилии за сутки выявили свыше 8,5 тыс. случаев заражения коронавирусом
Чаще других женщин, заразившихся коронавирусной инфекцией, от неё умирают беременные женщины. Это 3 ноября следует из данных Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США, приводимых The Washington Post.
Об этом: Назван фактор, который вдвое увеличивает риск смерти от COVID-19
47 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Абхазии в течение суток 2 ноября. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.
Подробности в материале: В Абхазии за сутки выявили 47 носителей коронавируса
С начала пандемии коронавируса по 29 октября более 10,4 тыс. граждан КНДР сдали тесты, а наличие коронавируса. Об этом сообщает радио «Свободная Азия» со ссылкой на представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Пхеньяне Эдвина Сальвадора.
Читайте подробнее: В КНДР растёт число жителей страны, сдавших тесты на коронавирус
Кандидат в президенты Соединенных Штатов от Демпартии Джо Байден в случае победы на выборах введёт в стране обязательное требование о ношении защитных масок. Об этом он написал в своем Twitter.
Читайте подробнее: Байден пообещал в случае победы ввести обязательное ношение масок в США
2 ноября пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что около 440 иранцев умерли от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 35 738. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.
Об этом: В Иране COVID-19 унёс жизни 440 человек за последние сутки
Правительство Южной Кореи окажет кредитную поддержку странам Африки в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства стратегии и финансов страны.
Читайте также: Южная Корея окажет помощь Танзании и Гане в борьбе с коронавирусом
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что на первом этапе Минск намерен закупить у России 100 тыс. доз вакцины от коронавируса.
Подробности в материале: Белоруссия планирует закупить 100 тыс. доз российской вакцины от COVID-19
Из-за роста числа больных COVID-19 в России говорят о введении всеобщего карантина, сообщил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов в Facebook.
Подробности в материале: Миронов рассказал о возможном введении всеобщего карантина в России
В понедельник вечером, 2 ноября, в польском издании Dziennik Ustaw было опубликовано постановление о введении удаленной работы в государственных органах и структурах местного самоуправления Польши. Причиной данного решения выступает сложная обстановка с распространением коронавирусной инфекции в республике.
Читайте подробнее: В Польше сотрудников госорганов переводят на удаленную работу
На Украине зафиксирован очередной рекорд суточного прироста числа заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2.
Читайте подробнее: За сутки на Украине выявили почти 9 тыс. случаев заражения коронавирусом
Президент Панамы Лаурентино Кортисо не будет участвовать в мероприятиях по случаю 117-й годовщины отделения Панамы от Колумбии и объявления независимости страны. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Соответствующее решение связано с тем, что президент страны ушёл на самоизоляцию после того, как у одного из чиновников, с которым контактировал глава государства, был выявлен коронавирус.
Подробности в материале: Президент Панамы отказался от участия в Дне независимости страны
Действующий президента США Дональд Трамп знал об опасности, которую представляет коронавирусная инфекция, однако лгал жителям страны и ничего не предпринимал по данной ситуации. Такое утверждение содержится в обнародованном 3 ноября на сайте предвыборного штаба заявлении кандидата на пост американского президента от Демократической партии Джозефа Байдена.
В Грузии в течение последних суток выявили 1943 случая заражения коронавирусом. Сообщение об этом 3 ноября опубликовали на сайте Stopcov.ge.
Об этом: В Грузии за сутки выявили более 1940 случаев заражения коронавирусом
Междисциплинарный центр моделирования в Варшавском университете подготовил модель развития пандемии в Польше при условии сохранения на улицах городов протестной массы людей. Об этом передаёт Dziennik Gazeta Prawna.
Подробности в материале: Протесты в Польше повлияют на развитие пандемии — ученые
В настоящее время число новых случаев заболевания COVID-19 в Стокгольме растет чрезвычайно быстро, о чем свидетельствует статистика, опубликованная местным департаментом здравоохранения. Об этом сообщила газета Fria Tider.
Только с 30 октября количество зараженных коронавирусом в столице Швеции увеличилось более чем на 3000 человек. Число госпитализированных инфицированных увеличилось со 148 до 203.
«Я очень обеспокоен ростом уровня распространения инфекции и увеличением числа пациентов с COVID-19, которые нуждаются в амбулаторной помощи», — заявил директор департамента здравоохранения Стокгольмского региона Бьорн Эрикссон.
Всего с начала пандемии в Стокгольме было выявлено чуть более 38 000 случаев подтвержденного COVID-19. Число погибших от заболевания оценивается в 2433 человека.
Подробности в материале: В Стокгольме коронавирус распространяется быстрыми темпами — Fria Tider
За минувшие сутки в Индии было выявлено свыше 38 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 3 ноября сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.
Об этом: В Индии за сутки выявили свыше 38 тысяч носителей коронавируса
Ситуация с коронавирусом в мире на протяжении следующих нескольких месяцев будет очень тяжёлой — представитель ВОЗ в России.
Государственного эпидемиолога Швеции Андерса Тегнелла обвинили в несоблюдении своих же собственных рекомендаций по противодействию коронавирусу, поле того как в интернете была опубликована фотография, на которой эпидемиолог изображен в окружении персонала одного из ресторанов в Гётеборге. В комментариях под снимком отмечается, что засунувший обе руки в карманы Тегнелл на фоне девяти человек не соблюдал социальную дистанцию. Об этом сообщила газета Fria Tider.
Само фото было опубликовано на странице ресторана Treven в Facebook.
«В эти выходные нас посетил не кто иной, как сам Андерс Тегнелл», — говорится в комментарии ресторана.
Однако пользователи все равно отметили, что Тегнелл недостаточно далеко стоит от сотрудников Treven.
«Я стою далеко впереди от других, чего не видно на фотографии», — прокомментировал снимок Тегнелл в своем электронном письме изданию Fria Tider.
Об этом: Государственного эпидемиолога Швеции раскритиковали за групповое фото
Лидер «Умеренных» Ульф Кристерссон требует, чтобы премьер-министр Швеции Стефан Лёвен снова созвал встречу с участием лидеров парламентских партий, чтобы обсудить меры правительства по борьбе с распространением коронавируса в стране. Об этом сообщила новостная служба Sveriges Radio.
Прежде всего политик считает, что центральное правительство и Агентство общественного здравоохранения посылают противоречащие друг другу сигналы, — власти то объявляют о послаблении карантинных ограничений, распространяющихся на всю Швецию, и в то же время устанавливают более жесткие запреты на местном уровне.
«Я полагаю, что сейчас очень многие шведы получают эти разнонаправленные сигналы относительно того, что у нас стремительно растет уровень распространения инфекции во многих частях страны, но в то же время некоторые ограничения ослабляются. Я думаю, что сейчас большой вопрос заключается в том, какова же единая стратегия правительства и органов государственной власти, поскольку мы сейчас вступаем в следующую фазу пандемии коронавируса», — заявил политик.
Читайте подробнее: Власти Швеции посылают разнонаправленные сигналы в борьбе с пандемией — SR
Бывший капитан сборной Аргентины Диего Марадона оказался в больнице из-за плохого самочувствия, сообщило Ole.comсо ссылкой на врача спортсмена Леопольдо Луке.
Марадоне стало плохо 30 октября в день празднования его 60-летия. Сначала он отказался от госпитализации, но затем прислушался к рекомендациям врача. Ранее бывший футболист ушел на самоизоляцию из-за того, что у его охранников тест на коронавирус оказался положительным.
В настоящее время мир находится на критическом этапе пандемии коронавирусной инфекции. Об этом 3 ноября заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Читайте подробнее: Представитель ВОЗ в России о пандемии: «Мы находимся на критическом этапе»
Бывший президент США Барак Обама резко раскритиковал президента Дональда Трампа в понедельник за предположение, что тот может уволить Энтони Фаучи после дня выборов, сообщает 2 ноября The Hill.
По словам Обамы, «план второго срока» Трампа состоит в том, чтобы вытеснить «единственного человека, который действительно может помочь им сдержать» пандемию коронавируса.
Об этом: «Вы еще ничего не видели»: Обама высказался о пандемии коронавируса
Октябрь был признан самым тяжелым месяцем для борьбы с пандемией коронавируса в Кении.
Читайте подробнее: В Кении зафиксировали рекордную смертность от COVID-19
На одной из американских военных баз в Южной Корее выявили один случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK).
Читайте подробнее: На базе США в Южной Корее выявили один случай заражения коронавирусом
В настоящее время распространение коронавируса в Швеции растет устрашающими темпами. Более 600 пациентов с подтвержденным COVID-19 в настоящее время получают помощь медиков, находясь на амбулаторном лечение. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.
«Мы глубоко обеспокоены развитием ситуации», — заявил Микаэль Кёлер, директор медицинского департамента Уппсальского региона.
Если две недели назад по всей Швеции количество пациентов с установленным диагнозом COVID-19 составляло 276 человек, то сейчас медицинскую помощь получают 627 человек.
Почти треть от общего числа пациентов приходится на Стокгольм — 203 человека, за ним следуют регионы Вестра-Гёталанд и Сконе — 96 и 66 человек, соответственно.
Читайте подробнее: За полмесяца число пациентов с COVID-19 в Швеции выросло в два раза — SVT
Власти Индонезии подтвердили 418 тысяч случаев заражения SARS-CoV-2 на территории страны, сообщает Detik.
Читайте также: Коронавирус унёс жизни более 14 тысяч человек в Индонезии
В сентябре 2020 года уровень туристического потока в Испанию снизился на 87,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом говорится в отчёте Национального института статистики Испании.
С начала 2020 года падение уровня турпотока составило 74,9%.
Читайте подробнее: В Испании заявили о падении турпотока на 87%
В минздраве Украины исключили возможность «лёгкого» преодоления второй волны пандемии.
Читайте также: Минздрав Украины о пандемии: «Легко пройти вторую волну невозможно»
Обязательное ношение защитных масок в Грузии в общественных местах на отрытых пространствах для профилактики распространения коронавируса будет обязательным с 4 ноября. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства страны, 3 ноября объявила вице-премьер Грузии Мария Цкитишвили на брифинге.
Читайте также: Угроза коронавируса: в Грузии введут обязательное ношение масок на улице
Школы в Руанде начали постепенно открывать с понедельника, 2 ноября.
Читайте подробнее: Школы в Руанде вновь откроются после карантина
Дистанционный формат обучения введут во всех крупных городах Грузии с 4 ноября из-за ухудшения эпидемиологической обстановки. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 3 ноября сообщила заместитель министра образования страны Екатерина Дгебуадзе на брифинге.
Читайте также: В городах Грузии школьники перейдут на дистанционный формат обучения
У члена семьи министра образования, науки, культуры и спорта Грузии Михаила Чхенкели выявили коронавирус, поэтому глава ведомства перешел в режим самоизоляции. Об этом 3 ноября сообщает пресс-служба министерства.
Читайте также: Министр образования, науки, культуры и спорта Грузии ушел на самоизоляцию
На Украине могут начать разворачивать мобильные госпитали. Об этом заявил глава минздрава страны Максим Степанов.
Читайте подробнее: В трёх регионах Украины могут развернуть мобильные госпитали — минздрав
Министр труда, занятости и интеграции Франции Элизабет Борн напомнила предприятиям страны, что удаленная работа является обязательной на время режима самоизоляции, если «все задачи могут быть выполнены без непосредственного присутствия в офисе».
Выступая на радиостанции Europe 1, во вторник, 3 ноября, Борн заявила, что, несмотря на «невыполнение некоторыми предприятиями этого предписания», на время карантина удаленная работа является «обязательной», чтобы «снизить интенсивность социального взаимодействия» в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Министр также уточнила, что в случае нарушения к работодателям будут применены санкции.
Напомним, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 52 518 новых случаев заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 1,466 млн.
Читайте также: Во Франции пригрозили санкциями предприятиям из-за невыполнения предписания
С января по сентябрь 2020 года экспорт наборов для диагностики коронавируса из Южной Кореи составил 1,3 трлн вон (~$1,22 млрд), что на 187% больше по сравнению с общим объёмом экспорта наборов в 2019 году. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и качеству пищевых продуктов и медикаментов.
Подробности в материале: Экспорт наборов для диагностики SARS-CoV-2 из Южной Кореи вырос на 187%
По официальным данным, всего в Косово выявлено 20 655 случаев заражения коронавирусом. 15 641 пациент уже здоров. 697 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово умерли девять пациентов с COVID-19. Ожидается, что в ближайшее время смертность может увеличиться до показателя 15−20 смертей в сутки. Лечение проходят 4317 челове — за пять дней количество активных случаев увеличилось на треть.
Читайте подробнее: В Косово за сутки выявили 486 носителей коронавируса
Глава Центрального банка Южного Судана Гамаль Абдалла Вани подал в отставку менее чем через 10 месяцев после вступления в должность. Ранее он пообещал принять меры для борьбы с экономическими последствиями пандемии коронавируса в стране.
Читайте также: Глава Центробанка Южного Судана подал в отставку
Представитель правительства Индонезии по борьбе с коронавирусом Рейса Бротоасморо заявила, что только 32% респондентов соблюдают санитарный протокол, а именно: ношение масок, соблюдение дистанции и мытье рук, сообщает Kompas.
Об этом: Опрос: лишь 32% респондентов в Индонезии соблюдают противоковидные меры
По данным министерства здравоохранения страны, всего в Албании было выявлено 21 523 случая заражения коронавирусом. 11 367 человек уже излечились от COVID-19. 527 пациентов скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За прошедшие сутки умерли девять пациентов с COVID-19. Лечение от COVID-19 проходят 9 629 человек, из них более половины (4 896) приходится на Тирану. На стационарном лечении находится 328 пациентов.
Читайте подробнее: В Албании за сутки выявили 321 носителя коронавируса
В Южной Осетии в связи с распространением коронавирусной инфекции сложилась тяжелая эпидемиологическая ситуация. Такое заявление, как сообщает 3 ноября агентство «Рес», сделал глава минздрава республики Георгий Тотчиев.
Читайте также: В Южной Осетии сложилась тяжелая эпидемиологическая ситуация — минздрав
В Архангельске карантинные мероприятия в связи с COVID-19 введены в 16 детских садах — закрыта 21 группа.
Подробности в материале: В Архангельске из-за СOVID-19 отправили на карантин 353 дошкольника
За сутки в Киргизии выявили 400 случаев коронавирусной инфекции, вылечились 547 человек.
Подробности в материале: Число выявленных случаев коронавируса в Киргизии снизилось до 400 за сутки
«Проблема связана не с нехваткой лекарств или недостатком лечения. Проблема в избыточном назначении лекарств. Сейчас сложилась такая ситуация во всем мире, что больные получают ненужные назначения», — главный пульмонолог Киргизии, профессор Талант Сооронбаев.
Читайте подробнее: 80% больных COVID-19 в Киргизии обойдутся без лекарств — мнение
По данным министерства, с начала эпидемии в стране было выявлено 32 997 случаев заражения, 1025 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19. Лечение проходят 10 728 человек. 21 244 пациента уже выздоровели.
Читайте подробнее: В Македонии за сутки выявили 565 носителей коронавируса
«Невозможно определить, что у пришедшего на осмотр больного — грипп или коронавирус. Результаты рентгена и томографии — отличить невозможно. Потому всех, у кого есть симптомы, мы должны рассматривать как заболевших COVID-19», — главный пульмонолог Киргизии профессор Талант Сооронбаев.
Читайте подробнее: Медики в Киргизии жалуются схожесть коронавируса и гриппа
Минздрав Киргизии предупреждал политиков и их сторонников, что нельзя собирать тысячи человек на ограниченном пространстве.
Читайте подробнее: Минздрав Киргизии связал массовые беспорядки с ростом заболеваемости COVID
В министерстве здравоохранения Польши сообщили, что от COVID-19 в Силезском воеводстве умер 4-месячный ребенок. Об этом передает Onet.pl.
Читайте также: В Польше от COVID-19 умер 4-месячный ребенок
За минувшие сутки на территории США было выявлено свыше 84 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 3 ноября сообщает университет Джона Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.
Читайте также: В США за сутки выявили свыше 84 тыс. новых случаев заражения коронавирусом
Ресторанам в Грузии запрещено работать после 22:00 по местному времени в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса. Об том, как передает пресс-служба правительства страны, 3 ноября сообщила вице-премьер Грузии Майя Цкитишвили на брифинге после заседания межведомственного комитета.
Об этом: Угроза коронавируса: в Грузии ввели ограничения на работу ресторанов
По ходатайству партии «Право и справедливость» в Польше перенесли заседание Сейма (парламента) на 18−19 ноября. Об этом сообщила заместитель спикера Сейма Малгожата Кидава-Блоньская, представляющая оппозиционную «Гражданскую коалицию». Об этом передает Polskie Radio 24.
Подробности в материале: В Польше на две недели перенесли заседание парламента
С 3 ноября в Польше вступило в силу положение, предусматривающее новые выплаты пособия по уходу за ребенком или членом семьи, подлежащим обязательному нахождению на карантине или изоляции из-за пандемии. Об этом передает Polskie Radio 24.
Подробности в материале: В Польше вступило в силу положение о выплате пособия по уходу за ребенком
После матча чемпионата Польши по футболу между познаньской «Вартой» и варшавской «Легией» главный тренер столичной команды Чеслав Михневич пожаловался на проблемы со здоровьем у ряда своих игроков, которые вышли на поле. В частности, речь шла о повышенной температуре и потере обоняния. Об этом передает Polskie Radio 24.
Подробности в материале: Скандал в Польше: футболист «Легии» вышел на поле с температурой
Премьер-министр Словакии Игорь Матович сообщил, что в субботу и воскресенье (31 октября — 1 ноября) почти 3,63 миллиона человек, то есть две трети населения Словакии, прошли тестирование на наличие SARS-CoV-2. Об этом передает Dziennik.
Об этом: В Словакии за выходные протестировали на SARS-CoV-2 более 3,6 млн человек
Эпидемиологическая ситуация в Швеции, связанная с распространением коронавирусной инфекции, ухудшается с каждой неделей. В связи с этим 3 ноября бела созвана пресс-конференция с участием премьер-министра Стефана Лёвена, который объявил об ужесточении действующих ограничений в обществе. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.
Прежде всего, общие советы по коронавирусу ужесточаются в таких регионах, как Халланд, Эребру и Йёнчёпинг.
Более того, правительство пошло на введение новой меры по инфекционному контролю, — отныне в ресторанах за одним столом могут находится не более восьми человек.
«Это означает, что семь из десяти шведов будут затронуты более строгими рекомендации», — заявил Лёвен.
Об этом: Правительство Швеции ужесточило карантинные ограничения
С 30 октября число летальных исходов от COVID-19 в Швеции увеличилось на 31 человека. Такие данные 3 ноября обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику.
В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 5 969 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 134 532 человека. С момента последнего обновления статистики их число увеличилось на 10 177 человек.
По состоянию на 3 ноября, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 76 пациентов с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находятся в реанимационных отделениях и получают медицинскую помощь. Всего за время пандемии в стране интенсивной терапии подверглись 2 750 пациентов.
Школьники Парижа, Нанта и Безансона заблокировали входы в свои учебные заведения, чтобы выразить недовольство недостаточными, по их мнению, мерами правительства Франции по борьбе с распространением коронавируса.
Читайте подробнее: Во Франции школьники протестуют против «антикоронавирусных» мер
SNCF, французское государственное предприятие, управляющее железными дорогами, снизит количество регулярных маршрутов поездов на 70% из-за падения количества поездок в связи с пандемией коронавируса.
Читайте также: Из-за карантина французская SNCF снизит количество рейсов поездов на 70%
Вакцинация российской вакциной от коронавируса «Спутник V» будет в Аргентине бесплатной. Советник аргентинского президента Сесилия Никколини заявила: «Спутник V» стоит $19,9, мы согласовываем последние детали в зависимости от количества, которое мы сможем приобрести, но она будет бесплатной для всех».
Подробности в материале: Власти Аргентины рассказали о бесплатной массовой вакцинации «Спутником V»
«Нам необходимо предпринять все шаги, необходимые для борьбы с эпидемией», — заявил журналистам официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь.
Подробности в материале: В Париже готовятся ввести комендантский час
Министерство транспорта Киргизии пока не получало официального решения российского Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом о возобновлении регулярного авиасообщения аэропортов республики с Новосибирском.
Об этом: Регулярные авиарейсы из Киргизии в Новосибирск не восстановлены
В Черногорию доставили 20 аппаратов ИВЛ на сумму 300 000 евро, которые были переданы НАТО через Целевой фонд борьбы с пандемией, сообщили TVCG в Брюсселе.
Аппараты будут доставлены в клинический центр Подгорицы, а затем при необходимости направлены в другие больницы.
Об этом: В Черногорию доставили 20 аппаратов ИВЛ из фонда НАТО
В Черногории за сутки зарегистрировано 767 новых случаев заражения коронаврусом.
491 случай выявили в лабораториях института общественного здравоохранения и 276 новых положительных результатов получили частные лаборатории.
Читайте также: Черногория: число новых случаев заражения коронавирусом растёт
Если в Италии и будут введены дополнительные антикоронавирусные ограничения, то на короткий срок, заявил во вторник, 3 ноября, губернатор провинции Пьемонт (Турин) Альберто Чирио.
Нужно будет «ненадолго остановиться, чтобы быть готовыми возобновить путь без необходимости останавливаться вновь», сказал губернатор.
Подробности в материале: Губернатор Турина пообещал, что карантин пройдет быстро
По данным навечер вторника, 3ноября, в Италии умерли39 412человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на353(днем ранее — на 233), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.
Выздоровели302 275человек, за сутки этот показатель увеличился на6258(днем ранее — на 3637).
Число подтвержденных носителей выросло на28 244(днем ранее — на 22 253). Было проведено чуть более182тысяч тестов, положительный результат — у15,49% (накануне — 16,39%).
С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет759 829. В настоящее время заражены418 142человека (на21 630больше, чем днем ранее), это самый высокий показатель за всё время эпидемии.
Читайте подробнее: Коронавирус в Италии: заражённых уже более 400 тысяч
Власти Италии намерены использовать для борьбы с распространением коронавируса так называемую германскую модель, заявила во вторник, 3 ноября, заместитель министра здравоохранения Сандра Дзампа.
Такой сценарий предполагает, что строгого общенационального карантина не будет, и в разных частях страны меры будут ужесточаться пропорционально ситуации, добавила Дзампа.
Подробности в материале: Минздрав Италии: бороться с эпидемией будем по германскому сценарию
Есть основания предполагать, что власти некоторых регионов Италии «жульничают» с коронавирусной статистикой, заявил во вторник, 3 ноября, профессор микробиологии университета Падуи Андреа Кризанти.
Некоторым губернаторам может казаться, что, занизив данные и на этом основании не вводя жестких ограничений, они одержат политическую победу, однако это не так, отметил эксперт.
Читайте также: Коронавирус в Италии: эксперты подозревают власть в жульничестве
Суд Италии разрешил выпускнице одной из школ Падуи пересдать «экзамен зрелости».В июне 2020 года школьница получила неудовлетворительную оценку, однако обратилась в суд, заявив, что на результат экзамена повлиял стресс от коронавируса и карантина.
Подробности в материале: Суд Италии признал стресс от эпидемии поводом пересдать экзамен зрелости
По данным министерства здравоохранения страны, всего в Албании было выявлено 21 904 случая заражения коронавирусом. 11 473 человека уже излечились от COVID-19.
Читайте подробнее: В Албании установлен новый антирекорд по заражениям коронавирусом
Во Франции всего за время пандемии умерли 38 289 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель увеличился на 854 пациента.
Об этом: Во Франции за сутки от SARS-CoV-2 скончались 854 человека
Facebook заблокировал запись на странице депутата «Братьев Италии» Франческо Лолло, сообщила во вторник, 3 ноября, лидер партии Джорджа Мелони.
Пост Лолло отмечен как «частично недостоверный», хотя в нем не было ничего, кроме «объективного анализа и личных выводов» депутата в отношении выборов в США и Дональда Трампа, отметила Мелони.
Подробности в материале: Поддержали Трампа: правые Италии жалуются на цензуру Facebook
В субботу, 31 октября, в Косово был зафиксирован новый «рекорд» по числу выявленных за день заражений коронавирусом — свыше 500 человек.
Подробности в материале: США обеспокоены ухудшением эпидемиологической ситуации в Косово
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, работа отелей и ресторанов запрещена после 21:00 в любом формате, кроме как навынос. Исключение сделано для кафе на заправочных станциях и заведений при аэропортах.
Об этом: Из-за пандемии в Северной Македонии запретили работу отелей по ночам
Министр здравоохранения Хорватии Вилли Берош 3 ноября выступил перед журналистами. Он прокомментировал текущую эпидемиологическую ситуацию в связи с эпидемией коронавируса. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.
Об этом: Глава минздрава Хорватии прокомментировал ситуацию с коронавирусом
Премьер-министр Словении Янес Янша заявил 3 ноября в обращении к гражданам, что страну ждёт по крайней мере ещё месяц борьбы с коронавирусом и строгих ограничительных мер, чтобы страна смогла вернуться к нормальному образу жизни.
Читайте также: Премьер-министр Словении: коронавирус угрожает проведению Рождества
В Марокко за прошедшие сутки выявили рекордное с начала пандемии число инфицированных новым коронавирусом — 4 495 человек, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения королевства.
Читайте подробнее: В Марокко за сутки выявили почти 4,5 тыс. зараженных коронавирусом
Комендантский час в связи с опасностью дальнейшего распространения коронавирусной инфекции ввело с 4 ноября правительство Венгрии, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление венгерского премьер-министра Виктора Орбана.
Читайте также: В Венгрии объявили комендантский час из-за коронавируса
В Сербии количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 50 тыс., сообщает пресс-служба сербского минздрава.
Читайте также: В Сербии число заражений коронавирусом превысило 50 тыс
Решение возобновить испытания вакцины против нового коронавируса, созданной компанией Janssen-Cilag, приняло Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa), сообщается на сайте ведомства.
Подробности в материале: В Бразилии продолжат испытания вакцины Johnson & Johnson от коронавируса
В Уганде количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 13 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны.
Читайте также: В Уганде число заражений коронавирусом превысило 13 тыс
Работа целого ряда заведений в Турции должна будет завершаться до 22:00 в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции нового типа. Такое распоряжение подписал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает издание DuvaR.
Читайте подробнее: В Турции ввели новые карантинные меры из-за коронавируса
Президент Палестины Махмуд Аббас продлил еще на месяц режим чрезвычайной ситуации на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщает агентство WAFA.
Подробности в материале: В Палестине на месяц продлили режим ЧС из-за COVID-19
Во Франции за минувшие сутки скончались 854 пациента с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба французского минздрава.
Читайте также: Во Франции за сутки умерли более 800 пациентов с COVID-19
Саудовская Аравия и ряд других стран в организации экспортёров нефти (ОПЕК) предлагают дополнительно сократить добычу углеводородов в связи с распространением коронавируса и введением ограничений в европейских странах, пишет 3 ноября газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Подробности в материале: В ОПЕК предлагают сократить добычу нефти ещё больше
В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 118 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.
Подробности в материале: В Южной Корее выявили более ста зараженных коронавирусом за сутки
Заболевание COVID-19 было выявлено у президента Алжира Абдельмаджида Теббуна, сообщает агентство Reuters со ссылкой на президентскую администрацию.
Читайте подробнее: У президента Алжира выявили COVID-19
В Эквадоре за прошедшие сутки выявили 548 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба эквадорского минздрава.
Читайте также: В Эквадоре за сутки выявили более 500 зараженных коронавирусом
Запланированный на сентябрь 2021 года в Шанхае 46-й чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills Competition из-за пандемии коронавируса был перенесён на следующий год. Об этом 4 ноября со ссылкой на министерство трудовых ресурсов и социального обеспечения Китая сообщает агентство Синьхуа.
Читайте также: Чемпионат мира WorldSkills Competition в Шанхае перенесли на 2022 год
3 ноября пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что около 422 иранцев умерли от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 36 160. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.
Читайте также: В Иране COVID-19 унёс жизни 422 человек за последние сутки
Депутаты Верховной рады Украины в первом чтении приняли законопроект, предусматривающий штрафование предпринимателей за допуск людей без масок в здания и общественный транспорт, сообщает 3 ноября УНИАН.
Читайте подробнее: Рада поддержала штрафы для предпринимателей за посетителей без масок
В Киргизии за сутки выявили 495 новых случаев заражения коронавирусом. Общая численность выявленных случаев инфицирования коронавирусной инфекцией в республике достигла 60 774, сообщает 4 ноября пресс-служба штаба по борьбе с COVID-19.
Об этом: В Киргизии число выявленных заражений SARS-CoV-2 составило более 60,7 тыс
На Украине суточное число зафиксированных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 подбирается к 10 тыс.
Подробности в материале: За сутки на Украине выявили свыше 9,5 тыс. случаев заражения коронавирусом
Водители некоторых служб такси Японии получили право отказывать в поездках пассажирам, не использующим медицинские маски без уважительных причин. Об этом сообщает телекомпания NHK.
Читайте также: Японским таксистам разрешили не брать пассажиров без масок
Тест на коронавирус российского боксера Александра Поветкина показал положительный результат, в результате чего его поединок с представителем Британии Диллианом Уайтом, намеченный на 23 ноября, перенесен. Об этом 4 ноября сообщил глава компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.
Подробности в материале: Поветкин заразился коронавирусом и не сможет провести бой с Уайтом
На территории Италии 5 ноября властями страны вводится запрет на выход из дома после 22:00 без уважительной причины. Как 4 ноября сообщает газета La Stampa, в ночь на среду глава правительства страны Джузеппе Конте подписал соответствующий декрет.
Об этом: В Италии из-за коронавируса вводят комендантский час
Украинские власти рассматривают вопрос введения карантина выходного дня, об этом со ссылкой на источник в офисе президента Украины сообщает 3 ноября украинское издание «Страна». Эту информацию подтвердил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире телеканала «1+1».
Подробности в материале: На Украине могут ввести карантин выходного дня — министр здравоохранения
Этап Кубка мира (КМ) по биатлону, который намечен на период с 21 по 24 января в Антхольце (Италия), будет проведен без зрителей. Об этом сообщает пресс-служба этапа.
Подробности в материале: Этапы КМ по биатлону в Антхольце и Оберхофе будут проведены без зрителей
В Западно-Казахстанской области зарегистрирован первый случай повторного заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 4 ноября Tengrinews. kz со ссылкой на заместителя руководителя управления здравоохранения Западно-Казахстанской области Гульнару Абдрахманову.
Об этом: В Казахстане зарегистрировали первый случай повторного заражения SARS-CoV-2
Критический этап пандемии коронавирусной инфекции в настоящее время переживает мир. Об этом 4 ноября рассказала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Об этом: Представитель ВОЗ: в мире идет критический этап пандемии
Президент Украины Владимир Зеленский распорядился бесплатно учить в вузах детей медицинских работников, погибших от последствий COVID-19.
Читайте также: Зеленский поручил предоставить льготы детям медиков, умерших от COVID-19
Президент Польши Анджей Дуда подписал закон о внесении изменений в некоторые правила социальных ограничений в связи со вспышкой COVID-19. Об этом сообщает Polskie Radio 24.
Подробности в материале: В Польше скорректировали тактику борьбы с пандемией
В связи со взрывным распространением коронавируса празднование Дня народного единства в Иркутской области проходит в онлайн-формате. Как сообщает сегодня, 4 ноября, пресс-служба иркутской мэрии, одним из самых ярких мероприятий, приуроченных к государственному празднику, стал квиз «Иркутск — наш общий дом».
«Администрация города в партнерстве с Общественной палатой Иркутска проводит интеллектуально-развлекательную игру для юных представителей национально-культурных объединений и военно-патриотических организаций уже в пятый раз. В этом году из-за опасности распространения коронавирусной инфекции игра состоится в режиме онлайн», — пояснили в администрации Иркутска.
Читайте также: В Иркутске День народного единства отмечают в онлайн-формате
В Монголии «решено не проводить новогодние мероприятия. Разрешается празднование Нового года в кругу семьи. Отмена массовых праздников на Новый год является одним из многих сложных решений, принятых во время коронавирусной пандемии».
За минувшие сутки в рядах вооружённых сил Украины (ВСУ) выявили 167 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщила 4 ноября пресс-служба командования медицинских сил ВСУ.
Об этом: За сутки в ВСУ выявили 167 новых случаев заражения SARS-CoV-2
В среду, 4 ноября, вступил в силу указ правительства Венгрии о введении чрезвычайной ситуации с коронавирусом на всей территории страны. Указ опубликован в Hungarian Monitor.
Об этом: Венгрия вводит новые правила ограничения из-за пандемии
В Белоруссии по состоянию на 4 ноября выявили 102 313 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения.
Об этом: В Белоруссии число выявленных заражений SARS-CoV-2 превысило 102 тыс
В тюменском моногоспитале на базе Перинатального центра за полгода родился 371 ребенок от заражённых коронавирусом матерей. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Об этом: В тюменском ковидном моногоспитале родилось более 370 детей
В Армении за прошедшие сутки выявили 2374 случая заражения коронавирусом, сообщили 4 ноября в пресс-службе министерства здравоохранения. На текущий момент в республике выявили 97 150 инфицирований SARS-CoV-2.
Подробности в материале: В Армении за сутки выявили более 2,3 тыс. инфицированных коронавирусом
Аналитик Польского экономического института Паула Куколович сообщила, что по подсчетам исследователей, около 5,3 миллиона жителей Польши смогут работать удаленно в связи с пандемией коронавируса. Об этом передает Forsal.
Читайте также: В Польше треть всех работников смогу работать удаленно — аналитик
В Туркмении для лиц, приезжающих в страну из-за границы, с 14 до 21 дня увеличен срок карантина, сообщает 3 ноября информационное агентство Orient.
Подробности в материале: В Туркмении для приезжающих из-за границы увеличили срок карантина
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил подробности о «карантине выходного дня», который могут ввести в стране.
Читайте также: Главный санврач Украины рассказал о возможном «карантине выходного дня»
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль исключил повторное введение жёсткого карантина в стране, однако допустил возможность ужесточения карантинных мер.
Об этом: В правительстве Украины заявили, что не будут вводить тотальный карантин
В городе Алма-Ата более, чем на 28,4 млн тенге (порядка 5 млн 242 тыс. рублей) были оштрафованы аптеки за превышение цен, сообщает 4 ноября информационное агентство Казинформ со ссылкой на заместителя руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Алма-Аты Мурата Мухамедярова.
Читайте подробнее: В Алма-Ате на 5 млн рублей оштрафовали аптеки за превышение цен
За минувшие сутки на территории Швейцарии было выявлено свыше 10 тыс. новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 4 ноября сообщает Федеральный офис общественного здравоохранения страны.
Читайте подробнее: В Швейцарии за сутки выявили свыше 10 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что бессимптомно переболел COVID-19.
Читайте подробнее: Саакашвили рассказал о своей победе над COVID-19
Заложенность у пациентов ушей, которая также может встречаться при острой респираторной вирусной инфекции, является нетипичным признаком заболевания COVID-19. Об этом сообщила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в интервью РИА Новости.
Об этом: Назван новый нетипичный симптом заболевания COVID-19
Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Британии выросло за минувшие сутки на 25 177. Об этом сообщает 4 ноября министерство здравоохранения страны.
Читайте подробнее: В Британии выявлено более 25 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2
В мире за последние сутки зафиксировано 436 068 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает 4 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Подробности в материале: ВОЗ: в мире за сутки выявили более 436 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2
Комендантский час на Кипре будет действовать в ночное время в период с 5 по 30 ноября.
Читайте подробнее: На Кипре в ночное время введён комендантский час из-за коронавируса
В Марокко за прошедшие сутки выявили 5745 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба минздрава королевства.
Читайте также: В Марокко за сутки выявили почти 6 тысяч зараженных коронавирусом
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился ослабить карантинные ограничения в стране, введенные из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Соответствующее заявление он сделал в ходе заседания комиссии по борьбе с COVID-19.
Подробности в материале: В Израиле решили ослабить карантин
Мэр города Рима уточнила, что продолжит работу из дома, симптомов заболевания у политика не наблюдается.
Читайте подробнее: Коронавирусная инфекция подтверждена у мэра города Рима
Правительство Польши решило ввести дополнительные ограничительные меры из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране, заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий в ходе пресс-конференции.
Читайте также: В Польше вводят новые ограничения из-за коронавируса
В Канаде ежедневно выявляется около 3150 зараженных коронавирусом нового типа с начала прошедшей недели, сообщает пресс-служба канадского минздрава.
Подробности в материале: В Канаде назвали среднесуточный показатель по зараженным коронавирусом
В Южной Корее за минувшие сутки выявили 125 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.
Читайте также: В Южной Корее вновь выявили более 100 зараженных коронавирусом за сутки
В Бразилии за прошедшие сутки скончались 610 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба бразильского минздрава.
Подробности в материале: В Бразилии за сутки скончались 610 пациентов с COVID-19
Желающим въехать на территорию Колумбии больше не нужно будет предоставлять отрицательный результат ПЦР-теста на выявление коронавирусной инфекции, заявил глава колумбийского минздрава Фернандо Руис в ходе своего выступления.
Подробности в материале: Колумбия не будет требовать отрицательный тест на COVID-19 для туристов
В Мексике за прошедшие сутки выявили 5225 случаев заражения коронавирусом нового типа, заявил замглавы мексиканского минздрава Уго Лопес-Гателль на своей странице в Twitter.
Подробности в материале: В Мексике за сутки выявили свыше 5 тысяч зараженных коронавирусом
Общее число выявленных на планете Земля подтвержденных случаев заражения коронавирусом на сегодняшний день превысило 48 миллионов. Об этом 5 ноября сообщает американский университет Джона Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.
Подробности в материале: Общее число выявленных в мире носителей коронавируса превысило 48 млн
Общее количество выявленных на территории Канады подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 2768 и превысило 247 тыс. Об этом 5 ноября сообщает канадский минздрав.
Подробности в материале: В Канаде общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 превысило 247 тыс
Правительство Демократической Республики Конго снова открыло один из главных пограничных пунктов с Руандой, закрытый из-за пандемии коронавируса.
Подробности в материале: В ДР Конго открыли границу с Руандой
За минувшие сутки на территории Мексики выявили свыше 5,2 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 5 ноября сообщает замглавы минздрава страны Уго Лопес-Гатель на своей странице в соцсети в Twitter.
Подробности в материале: В Мексике за сутки выявили свыше 5,2 тыс. случаев заражения коронавирусом
Решение об уничтожении всех норок на зверофермах Дании после того, как у зверей был выявлен новый коронавирус, приняли власти страны. Об этом 4 заявила датский премьер-министр Метте Фредериксен во время пресс-конференции, прошедшей в режиме онлайн.
Читайте также: В Дании в качестве меры по борьбе с коронавирусом уничтожат всех норок
За последние сутки в Колумбии было выявлено свыше 8,6 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией и потому общее количество носителей нового вируса превысило 1,1 млн. Об этом 5 ноября сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты страны на своей странице в соцсети в Twitter.
Об этом: В Колумбии общее число выявленных носителей коронавируса превысило 1,1 млн
За прошедшие 24 часа на территории США было выявлено свыше 100 тыс. новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом. Об этом 5 ноября сообщает газета The Washington Post.
Подробности в материале: В США за сутки выявили свыше 100 тыс. новых носителей коронавируса — WP
В Швеции за сутки жертвами COVID-19 стали еще 28 человек. Такие данные 4 октября обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику.
В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 5 997 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 137 730 человек. За последние 24 часа их число увеличилось на 3 198 человек.
По состоянию на 5 ноября, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 85 пациентов с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находятся в реанимационных отделениях и получают медицинскую помощь. Всего за время пандемии в стране интенсивной терапии подверглись 2 763 пациента.
Как отмечает издание Fria Tider, наибольшее распространение коронавируса сейчас наблюдается в таких регионах страны, как Сконе, Вестра-Гёталанд и Стокгольм.
Читайте также: В Швеции за сутки от COVID-19 скончались 28 человек
Сегодня, 5 ноября, медицинские службы Стокгольмского региона возобновляют выездное домашнее тестирование на наличие коронавирусной инфекции. Об этом сообщила новостная служба Sveriges Radio.
По словам столичного главного врача Эльды Спаррелид, количество выявленных случаев заражения в Стокгольме удвоилось на прошлой неделе по сравнению с предыдущей. Сейчас уровень распространения коронавируса оценивается в 267 случаев на 100 тыс. жителей.
Напомним, что ранее домашнее тестирование на SARS-CoV-2 в Стокгольме было приостановлено по причине большого количества желающих и неспособностей лабораторий обработать полученные образцы. С 5 ноября жители столичного региона снова смогут записаться на прохождение тестирования на горячей линии.
Об этом: В Стокгольме тест на коронавирус можно будет сдать дома — SR
За истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 23,9 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 5 ноября сообщает минздрав страны.
Читайте подробнее: В Бразилии за сутки выявили почти 24 тыс. носителей SARS-CoV-2
Как сообщают журналисты Sveriges Radio, в настоящее время распространение коронавирусной инфекции в Швеции снова усиливается, поэтому многие уже бьют тревогу о недопущении весеннего сценария — попадания коронавируса в дома престарелых. Однако, к сожалению, это уже произошло.
За прошедшие двое суток власти таких регионов, как Халланд, Гётеборг и Сконе, получили сразу несколько сообщений о поражении инфекцией домов престарелых. Журналистам Sveriges Radio известны точные цифры, как минимум в одном из ленов. По их данным, в Гётеборги коронавирусом заразились 13 постояльцев домов престарелых.
«Из последнего отчета Агентства общественного здравоохранения мы видим, что число зараженных в домах престарелых сейчас растет, и это, конечно, вызывает беспокойство», — заявила сотрудник Государственного управления социальной защиты населения ИренНильссон-Карлссон.
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За истекшие сутки на территории Испании было выявлено свыше 25 тыс. новых носителей коронавирусной инфекции. Об этом 5 ноября сообщает минздрав страны.
Читайте подробнее: В Испании за сутки выявили свыше 25 тыс. носителей коронавируса
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время стрима с ответами на вопросы польских граждан, проходившего в среду 4 ноября на площадке в Facebook, заявил, что вакцина от COVID-19 может быть доступна, скорее всего, в январе следующего года.
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79 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Абхазии в течение суток 4 ноября. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.
Об этом: В Абхазии за сутки выявили 79 носителей коронавируса