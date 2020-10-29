Бразилиа, , 13:07 — REGNUM Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии выдало разрешение на импорт китайской вакцина от коронавируса Sinovac Biotech, сообщили в пресс-службе фармацевтического регулятора.

В ведомстве уточнили, что полученное разрешение не освобождает импортера от соблюдения таможенных процедур. Бразилия планирует импортировать 120 емкостей по 200 литров инактивированной вакцины от коронавируса.

В бразильском агентстве добавили, что разрешение на использование препарата зависит от регистрации. Ранее агентство разрешило импортировать в страну 6 млн расфасованных доз вакцины.

Ранее в бразильском штате Парана планировали начать тестирование российской вакцины против коронавируса «Спутник V».

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