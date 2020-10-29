Сараево, , 04:15 — REGNUM Группа родителей из города Биелина в Боснии и Герцеговине 28 октября провели митинг с требованиями вернуть их детей на занятия в школы. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

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Также ещё в нескольких городах Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины 28 октября были организованы протесты граждан, которые выступают против мер, принятых республиканским штабом по чрезвычайным ситуациям, для борьбы с коронавирусом.

Меры республиканского штаба по чрезвычайным ситуациям вызвали больше всего негодования у родителей школьников. Участники данных протестов заявили, что закрытие школ не приведет к улучшению эпидемиологической ситуации.

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