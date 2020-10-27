Алжир, , 21:51 — REGNUM О госпитализации алжирского президента Абдельмаджида Теббуна сообщает 27 октября «Альжери1».

Уточняется, что, по заявлению президентской администрации, Теббун находится в военном госпитале Алжира в стабильном состоянии, не вызывающем беспокойства.

В больницу его положили по рекомендации врачей. Находясь под наблюдением специалистов, Теббун продолжает работать.

Напомним, ранее Теббун ушёл на самоизоляцию после того, как коронавирусная инфекция была выявлена у ряда чиновников в его окружении.

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