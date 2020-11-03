Пекин, , 04:32 — REGNUM На материковой части Китая за прошедшие сутки выявлено пять новых локальных и 44 «импортных» случая COVID-19, сообщает 3 ноября агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, 21 пациент был выписан из больниц страны по выздоровлении за прошедшие сутки. Пять новых локальных случаев пришлись на Синьцзян-Уйгурский автономный район на северо-западе страны.

Из 44 новых «импортных» случаев, девять выявлены в Шанхае, по восемь — в Гуандуне и Сычуани, по четыре — во Внутренней Монголии Фуцзяни и Хубэе, по два — в Пекине и Тяньцзине, по одному — в Цзянсу, Чжэцзяне и Шаньдуне.

Общее число заболевших в Китае за все время эпидемии достигло 86 070 человек, из которых 4634 человека скончались, ещё 81 045 были выписаны из больниц.