Лондон, 27 октября 2020, 21:22 — REGNUM Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Британии за последние сутки увеличилось на 22 885, сообщает 27 октября минздрав страны.
Отмечается, что за предыдущие сутки коронавирус был выявлен у 20 890 человек.
Кроме того, от COVID-19 за 24 часа скончались 367 человек.
Всего заражение коронавирусом с начала пандемии было выявлено у 917 575 жителей Британии, из них скончались 45 365 человек.
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