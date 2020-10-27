Лондон, , 21:22 — REGNUM Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Британии за последние сутки увеличилось на 22 885, сообщает 27 октября минздрав страны.

Отмечается, что за предыдущие сутки коронавирус был выявлен у 20 890 человек.

Кроме того, от COVID-19 за 24 часа скончались 367 человек.

Всего заражение коронавирусом с начала пандемии было выявлено у 917 575 жителей Британии, из них скончались 45 365 человек.

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