Пекин, , 04:53 — REGNUM На материковой части Китая за прошедшие сутки зафиксировано 24 новых «импортных» случая COVID-19, сообщает 29 октября агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, общее число «импортных», то есть выявленных у прибывших в Китай заболевших COVID-19 из-за рубежа вне зависимости от гражданства, достигло 3308 человек с начала эпидемии.

Из общего числа новых случаев, восемь пришлись на Внутреннюю Монголию, шесть — на Шанхай, три — на Гуандун, по два — на Тяньцзинь и Цзянсу и по одному — на Пекин, Фуцзянь и Шэньси, сообщили в комиссии.

Среди всех «импортных» пациентов, 3022 было выписано из больниц Китая по выздоровлении, еще 286 продолжают получать медицинскую помощь в госпиталях страны. Смертей среди данной группы пациентов не зафиксировано.