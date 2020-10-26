Каракас, , 03:52 — REGNUM В Венесуэле создали лекарственный препарат для борьбы с новой коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2. Об этом президент Боливарианской Республики Николас Мадуро 25 октября объявил в ходе выступления, которое транслировалось на его странице в социальной сети Twitter.

«Потрясающие новости! Мы сертифицируем молекулу DR10 как высокоэффективный противовирусный препарат в борьбе с Covid-19. Мы начали процесс сертификации с ВОЗ, чтобы предложить это лечение всему миру», — написал Мадуро.

По его словам, команда учёных IVIC шесть месяцев проводила исследования, результаты которого «показывают стопроцентное уничтожение вируса COVID-19 без токсического воздействия на здоровые молекулы».

После получения одобрения ВОЗ правительство Венесуэлы «приступит к поиску международных альянсов для массового производства этой молекулы».

Как сообщало ИА REGNUM, президент Николас Мадуро заявил, что вакцинация жителей Венесуэлы против коронавирусной инфекции начнётся в декабре 2020 года.

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