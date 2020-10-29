Урумчи, Китай, , 04:57 — REGNUM В Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая выявлено 23 новых подтвержденных случая COVID-19, сообщает агентство Синьхуа.

По данным региональной комиссии здравоохранения Синьцзяна, все новых случаи пришлись на уезд Шуфу в городском округе Кашгар. Все вновь подтверждённые случаи раньше проходили по категории бессимптомных.

Отметим, что общее число получающих медицинскую помощь больных с COVID-19 в Синьцзяне достигло 45. Из них трое находятся в тяжелом состоянии, еще 138 человек заражены бессимптомно. Все они также приходятся на уезд Шуфу, который стал эпицентром новой вспышки опасной инфекции в Китае.