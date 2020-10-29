Бразилиа, , 06:08 — REGNUM Возможный случай повторного заражения коронавирусом SARS-CoV-2 исследуют специалисты Бразилии. Отчет об их работе опубликован в медицинском журнале The Lancet, сообщает газета Fohla de S.Paolo.

Ученые из Федерального университета в штате Баия (UFBA) изучают анализы 40-летней медсестры из города Аракажу в штате Сержипи. Два ПЦР теста в разное время показали положительный результат на коронавирусную инфекцию. Период между анализами составлял 54 дня.

Специалисты считают, что женщина заражалась разными разновидности SARS-CoV-2. По их заключению, второй штамм претерпел шесть мутаций.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября в Бразилии общее число подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 достигло 5 468 270.

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