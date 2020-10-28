Анкара, , 21:14 — REGNUM В Турции за последние сутки скончались ещё 77 пациентов с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 10 027. Такие данные приводит 28 октября министерство здравоохранения страны.

Сообщается также, что за сутки в стране зафиксировано 2305 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 368 513 человек.

За весь период с начала эпидемии в Турции излечились более 319 тысяч пациентов, в том числе 1662 — за последние сутки.

Напомним, ранее сегодня турецкие СМИ сообщили, что власти страны рассматривают вопрос о повторном закрытии границы для иностранных туристов, в том числе из России, из-за осложнившейся ситуации с коронавирусом.

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