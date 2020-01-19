Послание-2020: наказы Путина, комментарии и оценки — все новости
Депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия») услышал в послании президента РФ предпосылки к сильному ускорению роста экономики России.
«Компенсация регионам двух третей налоговых льгот капиталу (вопрос: будет ли распространяться на прежние решения). Рост экономики выше мировой в 2021 году (Всемирный банк прогнозирует 2,6% глобального роста, сейчас у России примерно 1,6% роста, то есть озвучено сильное ускорение)», — отметил Шеин в Facebook.
Подробности в материале: В Госдуме в послании Путина услышали сильное ускорение экономики России
Поручения президента РФ Владимира Путина в части введения пособий на детей с 3 до 7 лет, а также в сфере продления программы маткапитала до конца 2026 года, его увеличения и распространения на первого ребёнка будут способствовать желанию граждан иметь детей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 января заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветерановЯрослав Нилов (ЛДПР).
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«Социальное развитие — приоритет послания Владимира Владимировича Путина!» — написал на своей странице в соцсетях глава Татарии Рустам Минниханов.
Он также разместил фото главы государства.
Президент РФ Владимир Путин предложил превосходный демографический пакет, считает депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия»).
Читайте также: Шеин: Путин предложил превосходный демографический пакет
Депутаты Барнаульской городской думы Оксана Молодых и Алексей Якунин («Справедливая Россия») после обращений горожан посетили муниципальную аптеку № 306, где выдают льготные препараты.
«Осуществляется абсолютно издевательским способом. Люди стоят в очереди часами. Многие из них приходят, разворачиваются и уходят, потому что по состоянию здоровья не имеют возможности отстаивать многочасовые очереди. В помещении аптеки пара лавочек, на которых места хватает лишь единицам», — цитирует Молодых пресс-центр партии.
Алтайскому краю предстоит приложить немало усилий, чтобы исполнить сказанное в послании российского президента Владимира Путина Федеральному собранию по поводу обеспечения питанием школьников. Алтайские законодатели до сих пор не могут изыскать на эти цели в бюджете достаточные средства.
К примеру, на те, что выделяются, сельские малообеспеченные дети из Локтевского и Горняцкого районов могут поесть в школьной столовой только пять раз в месяц.
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Сформировавшиеся вертикаль власти не работоспособна и не реализует задачи, поставленные президентом России. Так считает алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин. Ранее он проанализировал в посланиях президента то, что было сказано в отношении здравоохранения.
Читайте также: Правительство не спешит реализовать президентские задачи — мнение
Власти Забайкальского края оперативно отреагировали на призыв главы российского государства Владимира Путина предоставлять выплаты на ребенка от 3 до 7 лет включительно, прозвучавший в послании Федеральному собранию. В регионе уже действует целый ряд демографических выплат.
Читайте также: Забайкалье отреагировало на призыв Путина о выплатах на ребёнка
В Забайкальском крае льготным питанием обеспечены порядка 30 тысяч детей. Такие данные сегодня, 15 января, обнародовало пресс-служба забайкальского губернатора в связи с оглашением послания Федеральному собранию российским президентом Владимиром Путиным.
«В 2019 году норматив расходов на обеспечение льготным питанием детей из малоимущих семей, обучающихся в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях, был повышен более чем двукратно: в мае норматив увеличился с 19 до 24 рублей, в сентябре норматив вырос до 45 рублей. Эта величина останется актуальной и для текущего года. Кроме того, В 2020 году заложены средства на обеспечение льготным питанием детей из малоимущих семей в частных школах», — пояснили забайкальские чиновники.
Подробности в материале: В Забайкалье горячим питанием обеспечены порядка 30 тыс школьников
По словам политолога, декана Высшей школы телевидения МГУ им. М. В. Ломоносова Виталия Третьякова, те меры материального стимулирования рождаемости, которые предложил Владимир Путин во время послания Федеральному собранию, недостаточны.
Читайте подробнее: Для роста рождаемости в РФ нужно менять культурную политику страны — мнение
Журналист ВГТРК Андрей Медведев: «Россия — это мы. И референдум. Очень сильное послание. Возможно, определяющее».
Послание с уверенностью можно назвать сенсационным!
Руководители субъектов РФ и иные высшие должностные лица не должны иметь иностранного гражданства или вида на жительство. Такое изменение предложил закрепить в Конституции президент Владимир Путин.
Читайте также: Путин предложил запретить иностранное гражданство для высоких чинов
Предложения президента РФ Владимира Путина в части обеспечения бесплатного доступа к интернету по всей стране позитивно скажутся на развитии общества и позволят гражданам оперативно получать необходимую информацию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 января заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).
Читайте подробнее: Нилов: «Доступный интернет» принесет позитивные изменения для граждан
Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко убежден, что региону необходима особая программа для поддержки семей с детьми.
Читайте также: Нужно улучшать условия для семей с детьми: глава Сахалина о послании Путина
Власти Забайкальского края оперативно отреагировали на прозвучавшие в послании Федеральному собранию слова президента России Владимира Путина о предоставлении 450 тысяч руб. на ипотечный кредит семье с третим ребёнком.
По данным губернаторской пресс-службы, благодаря ипотеке под 2 процента годовых, реализуемой на Дальнем Востоке, 15 молодых забайкальских семей уже улучшили свои жилищные условия.
Читайте также: Забайкалье. «Дальневосточной ипотекой» уже воспользовались 15 семей
Президент России Владимир Путин своим посланием удовлетворяет общественный запрос на перемены. Об этом в соцсетях написал челябинский политолог Александр Мельников.
Он отметил, что президент запускает конституционную реформу, которая существенно корректирует политическую систему. Также глава государства осуществляет масштабные бюджетные вливания в социальную сферу, и эти вливания направлены на рост благосостояния граждан.
Читайте подробнее: Своим посланием Путин удовлетворяет общественный запрос на перемены: мнение
Конкурентоспособность национальной системы высшего образования на мировой арене будет зависеть от того, насколько государство справится с задачей разработки прозрачных механизмов поддержки региональных вузов. Об этом ИА REGNUM заявил ректор Воронежского госуниверситета Дмитрий Ендовицкий 15 января, комментируя тезис в послании президента Владимира Путина Федеральному собранию о развитии региональных вузов.
Подробности в материале: Вузам нужна чёткая программа развития инфраструктуры: о послании Путина
Все российские граждане должны высказаться о необходимости изменения Конституции РФ, заявил президент Владимир Путин.
В своём послании глава государства предложил ряд поправок в Основной закон, в частности, о запрете для высших должностных лиц иметь иностранное гражданство или вид на жительство.
Читайте также: Путин предложил провести референдум о поправках в Конституцию
Губернатор Брянской области Александр Богомаз напомнил, что в Брянской области региональный материнский капитал увеличен в два раза — до 200 тысяч рублей. Выплата при рождении двойни составляет 400 тысяч рублей, а родители тройни получают 1,2 млн рублей.
Об этом: Брянский губернатор напомнил о региональных мерах поддержки семей
В Послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию главными были именно социальная и демографическая части, считает первый проректор Финансового университета при правительстве РФ Константин Симонов.
Об этом: Совфед и Госдуму призвали не забыть о целях, которые поставил президент РФ
Меры, озвученные президентом России Владимиром Путиным в ежегодном послании, позволят снизить бедность в России на 10% уже в 2020 году, заявил министр экономического развития России Максим Орешкин.
Читайте также: Меры, озвученные президентом, позволят снизить бедность на 10% — Орешкин
В Забайкальском крае оперативно отреагировали на слова президента России Владимира Путина о демографических проблемах в стране, прозвучавшие в ходе оглашения послания Федеральному собранию. Комментируя необходимость лучшего обеспечения детей яслями, губернаторское пресс-служба, в частности, пояснила:
«В Забайкальском крае с 2018 по 2021 годы будет создано 2116 места в яслях. В рамках национального проекта «Демография» Забайкалью выделяется более 1,6 миллиарда рублей на строительство яслей. Благодаря этому будет создано 2116 мест в детских садах региона. Весной 2020 года будут введены 17 объектов на 612 мест. Кроме того, в этом году будет добавлено 964 места — 26 новых объектов».
Читайте также: Послание президента. Забайкалье обязуется создать более 2 тыс мест в яслях
Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров отреагировал на послание президента РФ:
«У франкофилов и франкофонов сегодня должен быть праздник! Россия, похоже, переходит на французскую модель президентской республики. С некоторыми нюансами, конечно же, оставляет позади суперпрезидентскую модель 1993 года. Так что послание получилось бомбическое! Повестка внутренней политики определена года на два вперёд как минимум. Работы для всех будет много…»
Правительство и, в частности, Минфин намерены пересмотреть расходы бюджета с тем, чтобы финансово обеспечить реализацию мер, озвученных в Послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом 15 января по итогам Послания заявил первый вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия-24».
Подробности в материале: Силуанов рассказал о финансовой обеспеченности послания Путина
На реализацию целого пакета экономических и социальных мер, о которых в ходе сегодняшнего ежегодного послания Федеральному собранию заявил президент РФ Владимир Путин, потребуются значительные бюджетные затраты. Об этом заявил вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов.
Силуанов уточнил, что только в 2020 потребуется 400−450 миллиардов рублей дополнительных расходов бюджета.
Об этом: Предложенный Путным демографический пакет мер оценили в 450 млрд рублей
Внесение в Конституцию РФ изменении о приоритете российской Конституции над международными договорами является исключительно важным и своевременным. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 января, об этом заявил глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов.
«Мы тем самым прощаемся с положением, сложившимся в начале 90-х годов, когда наша страна обладала фактически не полным суверенитетом», — заявил Гаврилов.
Об этом: Гаврилов: поправки в Конституцию расширяют суверенитет России
Глава Чечни Рамзан Кадыров отметил, что республика в плане роста численности населения всегда была одним из первых субъектов РФ.
«Нас радует, что Чеченская Республика находится на передовых позициях в рейтинге рождаемости. Несмотря на пережитые трагедии и понесённые многочисленные людские потери, численность населения в Чечне увеличивается быстрыми темпами», — написал Кадыров на своей странице в соцсети «ВКонтакте», пообещав и дальше делать все возможное для поддержки многодетных и молодых семей.
Об этом: Кадыров: Чечня находится на передовых позициях в плане рождаемости
Замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль («Единая Россия») предложил выделить несколько пилотных регионов по созданию собственной системы целевого обучения, передает корреспондент ИА REGNUM 15 января.
«Можно было бы выделить несколько пилотных регионов по созданию собственной системы целевого обучения. Это касается не только здравоохранения, но и других отраслей. Например, районы ежегодно озвучивают свою потребность в специалистах, бюджет оплачивает их обучение в вузах и колледжах. Cпециалисты, в свою очередь, должны отработать обязательные лет пять-семь после обучения, а район — создать им нормальные жилищные условия», — рассуждает парламентарий.
Читайте также: В Госдуме предложили на пилотных регионах опробовать целевое обучение
«Рефреном звучала идея максимального вовлечения людей в принятие решений», — заявил журналистам первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM 15 января.
Качество жизни должно отражаться не только в росте реальных доходов граждан, но и в создании правильной социально-экономической атмосферы. Об этом заявил губернатор Воронежской области Александр Гусев, комментируя тезисы послания к Федеральному собранию, с которым 15 января выступил президент РФ Владимир Путин.
Об этом: Для роста доходов людей нужна усердная работа — о послании Путина
Депутат Госдумы Алдар Дамдинов («Единая Россия») назвал послание президента Владимира Путина Федеральному собранию воодушевляющей, особенно в части образования. Впечатлениями политик поделился на своей странице в «Фейсбук».
"Глава предложил беспрецедентные меры поддержки молодой семьи», — отметил он, перечислив основные предложения президента.
Об этом: Депутат назвал речь президента воодушевляющей в части образования
Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов («Единая Россия») напомнил, что позиция президента РФ Владимира Путина относительно источников финансирования горячего питания для школьников 1−4 класса позволяет приступить к работе над соответствующем законопроектом во втором чтении.
«Законопроект, который касается и обеспечения младшеклассников горячим питанием, и повышения требований к качеству детского питания был принят Госдумой 24 октября 2019 года. И одним из краеугольных вопросов был вопрос финансирования горячего питания в школах. Президент поставил в этом вопросе точку», — сказал Неверов.
Ярославская область планирует заключить в 2020 году более 1300 социальных контрактов. Об этом заявил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, комментируя послание Владимира Путина Федеральному собранию. По словам губернатора, эта практика существует в регионе уже несколько лет.
«Хорошей мерой поддержки людей в борьбе с бедностью стала практикой социального контракта. Об этом сегодня также говорил президент. Более 1,3 тысяч социальных контрактов с малоимущими семьями планируем заключить в регионе в 2020-ом году. В прошлом году подписано 1200 таких договора между гражданами и органами власти. Всего с 2010 года в регионе заключено более 5 тысячи социальных контрактов. Общая сумма помощи составила более 25 миллионов рублей. Президент России Владимир Путин отметил, что необходимо обновить принципы социального контракта, мы готовы к этой работе. Будем работать над их результативностью», — сказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.
Задачи, поставленные президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию относительно демографии, уже выполняются в Тюменской области.
«Наша задача — создать условия для того, чтобы тюменцы смело создавали семьи, рожали и растили детей. Для этого мы ввели выплату регионального материнского капитала в размере 150 тысяч рублей при рождении первого ребенка, а также увеличили сумму материнского капитала при рождении третьего или последующих детей с 40 до 100 тысяч рублей. Кроме того, в Тюменской области реализуется масштабная программа по строительству и капитальному ремонту детских садов. В 2021 году нам предстоит обеспечить местами в детских садах всех детей в возрасте от полутора лет. Без сомнения, мы эту задачу выполним», — подчеркнул губернатор Тюменской области Александр Моор.
Первым регионом, где с 2018 года активно реализуется программа по обеспечению жильем молодых врачей, стала Брянская область. Об этом на своей странице в социальной сети написал губернатор Александр Богомаз после оглашения президентом России послания Федеральному собранию.
По словам губернатора, на поддержку молодых врачей на три года выделен один миллиард рублей из областного бюджета.
Подробности в материале: Богомаз: брянские власти первыми запустили программу жилищной помощи врачам
«Суммы (на реализацию послания) будут очень серьёзные», — заявил журналистам первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»), передаёт корреспондент ИА REGNUM 15 января.
Глава администрации области Александр Никитин считает послание президента одним из главных событий года. Губернатор отмечает, что для него «важным было сверить, насколько региональная социально-экономическая политика совпадает с видением главы государства», и «в унисон» будут скорректированы региональные программы.
Читайте подробнее: Тамбовский губернатор рассказал, что для него было самым важным в послании
Архангельский депутат: «Путин сделал шажок в сторону демократизации»
«Решение о приоритете российского законодательства, постулат о том, что нормы международного права не должны противоречить российскому, закрывают лазейки для ограничения суверенитета России, превращения нашей страны в «правовую колонию» глобального Запада», — член Комитета по международным делам ГосдумыЕлена Панина («Единая Россия»).
Читайте подробнее: Приоритет российских законов над международным правом — залог суверенитета
Накопительные фонды пойдут на решение амбициозных задач. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 января, об этом заявил лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский по итогам послания президента РФ Федеральному собранию.
Подробности в материале: Жириновский: высвобождаются огромные деньги на амбициозные планы
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов по итогам послания президента РФ Владимира Путину Федеральному собранию обратил особое внимание на усиление требований к государственным служащим, занимающим ключевые позиции в органах власти.
Читайте также: Беглов оценил новые требования к госслужащим, предложенные Путиным
Послание президента России Федеральному собранию прокомментировал доктор экономических наук и публицист Никита Кричевский. По его словам, Владимиром Путиным сделан верный шаг в направлении социальной справедливости.
Читайте подробнее: «Такого не было даже в СССР»: о послании президента Федеральному собранию
Режиссёр Никита Михалков назвал революционным Послание президента РФ Федеральному собранию.
«Это революционное выступление президента», — сказал Михалков
Читайте подробнее: «Это революционное выступление» — Михалков о послании президента
Самое главное, что президент озвучил — участие федерального центра в решении самых актуальных и насущных задач, которые, конечно же, касаются и Свердловской области. Об этом журналистам заявил губернатор Евгений Куйвашев после оглашения Владимиром Путиным ежегодного послания.
Об этом: Свердловский губернатор назвал главное в послании Путина
Предложенные президентом РФ Владимиром Путиным проекты и изменения серьёзным образом повернут судьбы некоторых процессов в стране. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал политический аналитик, директор филиала Финансового университета при правительстве РФ, кандидат философских наук Павел Клачков, комментируя ежегодное послание главы государства Федеральному собранию РФ.
«Всё, что прозвучало в послании Владимира Путина Федеральному собранию, весь этот огромный комплекс предложений, инициатив и даже аналитических выводов, это то, что направлено в будущее, то, что будет определять судьбу нашей страны на десятилетия. Предложенные проекты и изменения будут работать не год и не два, они серьёзным образом повернут судьбы некоторых процессов», — отметил эксперт.
Он также обратил внимание на ещё один важный аспект:
«Это необходимость гармонии между уровнем благосостояния людей и тем, чтобы быть великой державой. Здесь, я считаю, и кроется ключевая идея».
Читайте также: Эксперт назвал ключевую идею послания президента РФ
Половина предложенных ЛДПР поправок в Конституцию совпала с предложениями президента РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 января, об этом заявил лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский по итогам послания президента РФ Федеральному собранию.
Читайте подробнее: Половина предложений ЛДПР совпала с поправками Путина в Конституцию
В РФ раньше делали ставку на многодетность, что обернулось недостаточным вниманием к семьям с первенцами, считает политолог Дмитрий Абзалов. Об этом он заявил 15 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, объясняя, в чем плюсы новых подходов по поддержке рождаемости, которые озвучил президент РФ Владимир Путин в рамках своего ежегодного посланию Федеральному собранию.
Читайте также: Прежняя демографическая политика РФ была похожа на американскую — эксперт
У главы Чувашии Михаила Игнатьева комментариев пока нет. Только фото в instagram
Президент РФ Владимир Путин в своём послании коснулся самых важных задач, и это вселяет оптимизм. Об этом ИА REGNUM 15 января заявил депутат Орловского областного Совета народных депутатов, лидер реготделения «Справедливой России» Руслан Перелыгин.
Читайте подробнее: Вселяет оптимизм: о послании Владимира Путина
Правительство РФ может применить два способа для прироста инвестиций в РФ на 5% в год, о котором заявил президент России Владимир Путин во время выступления с посланием Федеральному собранию РФ 15 января. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал экономист Евгений Надоршин.
«Есть достаточно простые пути — надавить на госкомпании, которых стало больше и которые стали больше в последние годы. Их влияние на экономику выросло. Плюс поддерживать инвестирование путём его поощрения за счет бюджета», — сказал эксперт.
Читайте также: Экономист рассказал, как правительству РФ реализовать задачу Путина
Вбросить триллион в карманы молодых семей — это мощный, хотя и не вполне предсказуемый инструмент оживления экономики. Об этом в Facebook написал челябинский политолог Алексей Ширинкин.
Он добавил, что прибавить лояльности группе завтрашних активных граждан и сегодняшних потенциальных участников протестных движений — это политически грамотный ход. «Государству прибавили социальности», — сказал эксперт.
Об этом: Государству прибавили социальности: политолог о послании Путина
Фракция «Единая Россия» в Госдуме готова оперативно принять поправки в федеральный бюджет 2020 года для начала выплат на поддержку семей с детьми. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 января, об этом заявил вице-спикер Госдумы, руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов.
Читайте также: В Госдуме готовы оперативно править бюджет-2020 для реализации послания
Доктор экономических наук и публицист Никита Кричевский, комментируя послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, обратил внимание на поручение главы государства компенсировать регионам часть выпадающих доходов при применении налогового вычета.
Читайте также: Послание президента увеличит региональную привлекательность — мнение
Послание президента РФ Владимира Путина, которое было оглашено 15 января, отличает ярко выраженный социальный характер — оно направлено на семью, детей, на сбережение народа в целом и поддержку каждого человека в отдельности. Об этом заявил губернатор Алексей Дюмин, комментируя тезисы послания президента, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона.
Подробности в материале: Тульский губернатор: Мы стараемся максимально учитывать мнение людей
Центральная избирательная комиссия в любой момент готова организовать всенародное голосование по пакету поправок в Конституцию РФ в любой момент, если такое решение будет соответствующим образом оформлено. Об этом сегодня, 15 января, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
«Мы готовы в любой момент, когда назреет необходимость. Это наша работа», — приводит «Интерфакс» слова Пафиловой.
Об этом: ЦИК заявил о готовности провести голосование по поправкам в Конституцию РФ
Эксперт Оренбургского отведения ОНФ Светлана Смирнова после того, как завершилась трансляция послания Владимира Путина Федеральному собранию России лаконично охарактеризовала речь главы государства: «Это бомба!».
Общественница также сделала акцент на том, что во время совместного просмотра, организованного отделением ОНФ в областной библиотеке им. Н. К. Крупской, все молча и не отвлекаясь слушали речь президента.
Читайте также: «Это бомба!» — о послании президента России Федеральному собранию
Меры по поддержке семей с детьми, предложенные президентом России Владимиром Путиным, окажут колоссальную помощь, считает Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
Читайте также: Президент РФ говорил о демографии с чувством и с теплотой — Кузнецова
Послание президента России Владимира Путина в 2020 году можно назвать настоящим прорывом, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель PR ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.
Читайте также: Настоящий прорыв: послание президента России в 2020 году
Режим особого благоприятствования венчурному предпринимательству с «правом на риск» особенно важен для цифровых стартапов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 января, об этом заявил глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин («Справедливая Россия»).
«Важным тезисом является создание режима особого благоприятствования венчурному предпринимательству, с официально признанным «правом на риск», определенным на основании лучших мировых стандартов. Это особенно существенно для цифровых стартапов», — заявил Левин по итогам послания президента РФ Федеральному собранию.
Читайте подробнее: Левин: господдержка венчурных инвестиций важна для цифровых стартапов
Предложения президента в части изменений в Конституции РФ требуют серьёзной проработки, при этом усиление роли Государственной думы в формировании правительства РФ может стать положительным моментом. Такое мнение ИА REGNUM высказал депутат Орловского областного Совета народных депутатов, лидер реготделения «Справедливой России» Руслан Перелыгин.
Об этом: Усиление роли Госдумы было бы положительным моментом: орловский депутат
«Обозначенные президентом РФ задачи безусловного сохранения исторической правды о подвиге российского народа, особенно в период подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, прозвучали четким сигналом для всего мирового сообщества и особенно для тех, кто пытается переписать историю в угоду собственным политическим амбициям», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил важность увеличения материнского капитала, распространения его на рождение первого ребенка, введения выплат семьям на детей от 3 до 7 лет, обеспечение бесплатного горячего питания для всех школьников начальных классов. Все эти меры были предложены сегодня в послании президента.
Подробности в материале: В Смольном поддержали помощь для семей с детьми, предложенную Путиным
Глава государства в своём послании в Федеральному собранию затронул актуальные социальные вопросы, которые больше всего волнуют людей. Решение этих задач, так или иначе, работает на формирование человеческого капитала, поделилась впечатлением от послания президента России Владимира Путина вице-спикер думы ХМАО Наталья Западнова.
Подробности в материале: Депутат думы Югры: «Послание президента работает на человеческий капитал»
Поправки в федеральный бюджет 2020 года, направленные на реализацию Послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию могут поступить в Госдуму в ближайшее время, а не в апреле, как это принято. Об этом журналистам заявил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»), передаёт корреспондент ИА REGNUM 15 января.
«Фактически мы должны будем как можно быстрее внести поправки в бюджет для того, чтобы эти меры были реализованы. Суммы будут очень серьёзные, потому что то, что предложено, повлечет очень большие расходы федерального бюджета, но и, конечно, необходимо будет поправлять бюджеты и на региональном уровне», — отметил Жуков.
Об этом: Жуков: ГД ждет поправки бюджета для реализации Послания в ближайшее время
В Госдуме видят необходимость законом повысить роль некоммерческого сектора в связи с реализацией послания президента РФ Федеральному собранию, передает корреспондент ИА REGNUM 15 января.
Президент призвал прислушиваться к мнению граждан, учитывать его при принятии значимых управленческих решений, в том числе мнения граждан, выражаемые через НКО, общественные объединения, отметил глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов (КПРФ).
Об этом: В Госдуме хотят законом повысить роль некоммерческого сектора
Меры по бесплатному доступу к отечественным интернет-ресурсам подготовит Минкомсвязь РФ. Об этом заявил 15 января журналистам пресс-секретарь министерства Евгений Новиков, комментируя заявленную в послании президента задачу.
Проект будет называться «Доступный интернет», он обусловлен тем, что интернет превратился в повседневную необходимость.
Подробности в материале: Минкомсвязь займётся задачей бесплатного доступа в российский интернет
99% школьников в Краснодарском крае получают горячее питание, этот показатель — один из самых высоких в стране, сообщили ИА REGNUM 15 января в пресс-службе администрации края по итогам селекторного совещания.
Читайте подробнее: На Кубани питание школьников приведут к единому стандарту — власти
В послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин поднял одну из основных проблем в стране — бедность, но раздельный сбор мусора может нанести удар по малоимущим гражданам, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Калачев.
Читайте также: Удар по бедным: раздельный сбор мусора
Послание президента России Федеральному собранию — это всегда обозначение стратегического курса развития страны на среднесрочную и долгосрочную перспективы. Такое мнение выразил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM председатель Заксобрания Оренбургской области Сергей Грачев.
«Содержание послания Владимира Путина Федеральному собранию России определяет внутреннюю и внешнюю политику государства. Это документ «прямого действия», так как содержит конкретные поручения в адрес законодательной и исполнительной власти», — отметил спикер Законодательного собрания Оренбуржья.
Читайте также: Послание президента Федсобранию — «это документ прямого действия»
В Госдуме приветствовали решение президента РФ Владимира Путина устранить запутанность в полномочиях, расширить и укрепить возможности местного самоуправления, передает корреспондент ИА REGNUM 15 января.
«Запрос муниципального сообщества услышан на самом высоком уровне. Полагаю, что все без исключения коллеги поддержат решение нашего президента — устранить запутанность в полномочиях, расширить и укрепить возможности местного самоуправления», — уверен первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Виктор Кидяев.
Читайте подробнее: Кидяев: Решение устранит путаницу в полномочиях местного самоуправления
Меры, предложенные президентом РФ Владимиром Путинным в ходе ежегодного послания Федеральному собранию, будут способствовать народосбережению. Об этом 15 января заявила глава Общественной палаты РФ Лидия Михеева.
«Это всё очень вдохновляет, — заявила глава ОП РФ РИА Новости. — Мы надеемся, что это будет способствовать решению проблем народосбережения и выравнивания регионов, что, конечно, точно так же очень важно».
Об этом: Послание Путина вдохновляет — Общественная палата РФ
«Всё послание президента производит сильное впечатление, в первую очередь из-за его социального характера», — отметила зампредседателя Госдумы РФ Ольга Епифанова.
Читайте также: Социальный характер послания производит сильное впечатление — мнение
Московская городская дума подготовит законодательные инициативы по вопросам, которые президент России Владимир Путин обозначил во время доклада перед Федеральным собранием РФ 15 января. Об этом сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
Глава законодательного собрания столицы отметил, что во время своего выступления Путин заявил о необходимости усиления роли парламента в жизни России, в том числе при формировании кадровой политики. По мнению Шапошникова, что многие из поставленных Путиным задач, уже в различной степени реализованы или находятся в активной стадии реализации в Москве.
Читайте подробнее: Председатель Мосгордумы пообещал реализовать поставленные Путиным задачи
В достаточно благополучном Санкт-Петербурге до сих пор ощущается нехватка врачей и другого медицинского персонала, не говоря уж о других, менее состоятельных регионах России. Поэтому предложенные в послании президента РФ Владимира Путина меры по решению проблемы дефицита медицинских кадров очень важны для всей страны. Об этом заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Читайте подробнее: Беглов отметил важность «медицинской» части послания президента
«Я учитель. И соответственно меня очень заинтересовал блок вопросов, которые касаются национальных проектов «Образование» и «Демография». Все социальные выплаты, которые теперь будут предоставляться на детей вплоть до 7 лет, — это очень нужная мера. Особенно это актуально в сёлах, где уровень заработной платы не столь высок. Замечательная инициатива — всё, что касается классных руководителей, увеличения их заработной платы. На данный момент классные руководители делают очень много, и труд этот не всегда по достоинству оценивается. Президент России Владимир Путин правильно сказал, что они в первую очередь несут воспитательную функцию», — прокомментировала Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию глава Козельского района Калужской области, директор средней школы Светлана Шмырёва.Фото пресс-службы Законодательного собрания Калужской области.
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал социальную часть послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию мощным импульсом для стимулирования рождаемости. Такое заявление он сделал, отвечая на вопросы журналистов после послания.
«Мы очень рады той части послания, которая касается социальных вопросов. Мне кажется, это действительно мощный-мощный будет импульс для стимулирования рождаемости», — сказал он.
Подробности в материале: Алиханов: социальная часть послания Путина — мощный импульс для рождаемости
Бесплатное питание для детей должно быть, а доплату за классное руководство давно пора ввести. Об этом рассказал учитель математики Северобайкальской школы Цыремпил Доржиев, комментируя послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию РФ.
Он добавил, впрочем, что ничего сильно воодушевляющего в речи главы государства не прозвучало.
«Я не услышал про зарплату учителей, видимо, решили, что об этом сказала ранее министр образования», — отметил он.
Читайте также: Не услышал ничего сильно воодушевляющего — учитель о послании Путина
Послание президента России Владимира Путина о том, что решение поставленных задач зависит от командной работы властей всех уровней. Об этом в Facebook написал депутат Госдумы Андрей Альшевских («Единая Россия»).
Он отметил, что предусматривать в бюджете колоссальные расходы на социалку — это лишь полдела. Если исполнители не станут тратить эти средства эффективно, то население не ощутит перемен.
Читайте также: Предусмотреть колоссальные расходы на социалку — полдела: депутат
«Послание можно назвать историческим, поскольку меняется форма управления государством, значительно повышается роль и влияние парламента во всех сферах принятия решений», — заявил губернатор Архангельской области Игорь Орлов.
Читайте также: Архангельский губернатор назвал послание Путина историческим
То, что президент РФ Владимир Путин сказал во время своего послания Федеральному собранию, было беспрецедентно, считает доктор социологических наук Ольга Крыштановская.
Читайте подробнее: Президент РФ Владимир Путин назвал главную ценность народа — социолог
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что все новые меры социальной поддержки населения, которые в своем послании предложил президент Владимир Путин, в Ленобласти будут поддержаны, в том числе за счет средств регионального бюджета.
Подробности в материале: Дрозденко: Поддержим все инициативы президента региональным финансированием
Поправки Конституции РФ, о которых говорил президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию, существенно увеличат роль парламента и губернаторов и могут быть приняты уже в 2020 году. Об этом журналистам заявил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»), передаёт корреспондент ИА REGNUM 15 января.
Читайте также: Жуков не исключает поправок Конституции в связи с посланием уже в 2020 году
На сегодняшний день невозможно сказать, хватит ли выделенных средств в размере 550 млрд рублей, на реализацию всех запланированных мероприятий по модернизации первичного звена здравоохранения. Об этом заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
«Возможно, этого и не полностью достаточно. Но то, что это очень существенный объём финансовый, который позволит многое нам сделать, сомнений в этом нет», — подчеркнула глава Минздрава РФ.
Глава федерального ведомства пояснила, что свои программы модернизации предоставили все 85 регионов России, однако они ещё пока не проработаны. Поэтому сложно сказать, сколько ресурсов ещё потребуется.
Читайте подробнее: Модернизация здравоохранения в РФ может потребовать дополнительных средств
Делегация Ленинградской области во главе с губернатором Александром Дрозденко на оглашении послания президента РФ Федеральному собранию.
Переход на экономику замкнутого цикла с эффективной переработкой отходов и возобновлением ресурсов, о необходимости которого объявил президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию РФ, будет реализовать не просто. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Сергей Хестанов.
Эксперт отметил, что полная переработка отходов присутствует только в небольшом количестве наиболее развитых стран с одним из самых высоких уровней благосостояния в мире. Причём добиться замкнутого цикла экономики им удалось за длительный период. Хестанов подчеркнул, что это очень нужная инициатива, но в России все будет упираться в финансовую слабость муниципалитетов. Вероятнее всего, сперва подобную процедуру опробуют в ряде субъектов РФ, в том числе, вероятно, Москве.
Об этом: Экономист оценил возможность перехода к безотходной экономике в РФ
Российский президент Владимир Путин озвучил беспрецедентные меры поддержки семей в послании Федеральному собранию. Об этом заявил 15 января журналистам губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.
Он выразил уверенность, что мероприятия станут по-настоящему действенными и принесут реальные результаты. Такая поддержка очень важна, люди должны в короткие сроки увидеть результат, подчеркнул он.
Об этом: Глава Камчатки: заявленные Путиным меры по-настоящему действенны
В Госдуме дали свою примерную и предварительную цифру расходов госбюджета, которые потребуются в 2020 году на реализацию тезисов Послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.
«По моим предварительным прикидкам, по текущему году это потребует примерно до 500 млрд рублей дополнительных расходов», — заявил журналистам глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 15 января.
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев отметил важность комплексного подхода при создании условий для повышения уровня рождаемости и поддержки многодетных семей. Об этом он заявил после церемонии оглашения послания президента РФ.
«Мы готовы включиться в реализацию обозначенных президентом России направлений по оказанию новых видов помощи семьям с детьми. Для Пензенской области вопрос повышения уровня рождаемости является приоритетным. Напомню, что в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» 274 молодые семьи при рождении первого ребёнка получили жилищные сертификаты на приобретение или строительство жилья. 4760 семей использовали право на ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка. 6136 многодетных семей получали ежемесячное пособие при рождении третьего и последующих детей», — проинформировал Иван Белозерцев.
Депутат Госдумы и бывший профессиональный спортсмен Николай Валуев отметил, что в обществе давно растет запрос на изменение Конституции. Такое заявление он сделал, отвечая на вопросы журналистов после послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.
«Сегодня президент недвусмысленно дал понять, что мы это изменение [Конституции — прим. ред.] готовы сделать, мы созрели к тому, чтобы внести изменения», — сказал он.
Также он прокомментировал тему двойного гражданства представителей власти, отметив, что «контроль за народными избранниками, министрами и всеми остальными [федеральными чиновниками — прим. ред.] с точки зрения их фактической принадлежности [к России — прим. ред.]» , — это очень важный вопрос. По мнению Валуева, человек, который не собирается жить в стране, не может ей управлять.
Подробности в материале: Валуев: изменения в Конституции давно назрели
Очередное послание президента Владимира Путина станет импульсом для развития России и для решения наиболее насущных проблем: в здравоохранении, демографии и образовании. Об этом заявил свердловский губернатор Евгений Куйвашев.
«И, в некоторой степени, изменится роль государства, формирование органов власти. На мой взгляд, это действительно в целом станет серьёзным толчком к развитию и улучшению ситуации в стране», — добавил глава региона.
Читайте подробнее: Губернатор Куйвашев: «Послание Путина станет импульсом для развития страны»
В России необходимо ввести должность Уполномоченного по правам семьи при президенте РФ. Такое мнение высказал Рамзан Кадыров, комментируя послание Владимира Путина Федеральному собранию РФ.
«В связи с огромным значением, уделяемым президентом РФ семье, считаю, что было бы целесообразно рассмотреть вопрос создания в стране института Уполномоченного по правам семьи при президенте России. Это сыграло бы большую роль в повышении роли семьи в нашем обществе», — написал чеченский лидер в своем телеграм-канале.
Читайте также: Кадыров: России нужен институт уполномоченного по правам семьи
Новые инициативы президента РФ Владимира Путина будут внедрены на территории Новосибирской области в кратчайший срок. Кроме того, они будут дополнены региональными мерами. Об этом сообщил губернатор области Андрей Травников, который присутствовал на церемонии оглашения ежегодного послания главы государства Федеральному собранию РФ.
«Я уверен, что при поддержке местных отделений, депутатов всех уровней «Единой России» новые инициативы главы государства мы в кратчайший срок внедрим на территории нашей области и, скорее всего, дополним нашими региональными мерами, не будем ограничиваться тем, что сегодня предложил президент нашей страны», — отметил Травников.
Об этом: Травников: инициативы президента будут дополнены региональными мерами
Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов назвал историческим решение закрепить верховенство Конституции над международным правом, передает корреспондент ИА REGNUM 15 января.
Читайте также: Миронов назвал историческим приоритет Конституции над международным правом
Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию означает начало новой эпохи. Об этом заявил депутат Госдумы Николай Будуев («Единая Россия») на своей странице в «Фейсбук».
"Речь шла о таких аспектах жизни страны, которые так или иначе касаются каждого из нас. Без лишнего пафоса — конкретные цели, конкретные сроки», — отметил он.
Читайте подробнее: «Без лишнего пафоса»: депутат назвал началом новой эпохи послание Путина
В послании президентаестьпротиворечие — между акцентом на идею «максимального вовлечения людей в принятие решений» и философией предложенных подходов к ключевым проблемам, увеличения численности населения и преодоления бедности, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 15 января, комментируя предложения Владимира Путина.
Подробности в материале: Субсидии нужны, но лучше дать возможность зарабатывать: о послании Путина
Предложения президента РФ Владимира Путина по усилению роли парламента, с которым глава государства выступил в ходе оглашения послания Федеральному собранию, — это «маленький шажок» в сторону парламентской республики. Такое мнение высказал глава Счётной палаты Алексей Кудрин.
«Это маленький шажок в сторону парламентской республики», — заявил Кудрин.
Читайте также: Кудрин увидел в послании Путина «шажок» к парламентской республике
Меры по поддержке демографии, предложения по которым прозвучали в послании президента РФ Владимира Путина 15 января, — это прорыв в современной истории. Об этом заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя, комментируя тезисы послания, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.
«Вопрос номер один — это демография. То, что сегодня обозначил президент, является огромным объемом поддержки для принятия решения нашими молодыми гражданами о рождении ребенка. Для нас, регионов, это новый шаг, прорыв в современной истории. Если мы говорим о будущем нашей страны, развитии экономики, то здесь важен именно положительный тренд в демографии», — сказал Игорь Руденя.
Подробности в материале: Предложения Путина по демографии — это прорыв: тверской губернатор Руденя
На Украине эксперты по итогам послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию обратили внимание на существенную разницу в приоритетах у Москвы и Киева.
«Путин — приоритеты: демография, образование, медицина. Украина — декоммунизация, деиндустриализация, деградация», — комментирует политический эксперт, экс-депутат Рады Александр Голуб.
«Главное — правильно выбрать приоритеты. Думаю, с такими приоритетами мы Путина одной левой сделаем», — иронически поддержал дискуссию политолог Василий Стоякин.
Украинский политолог Руслан Бортник считает, что из тезисов президента РФ можно сделать вывод о неизменности позиции Москвы по Донбассу и реализации Минских соглашений.
Подробности: «Одной левой Путина сделаем»: на Украине комментируют послание главы РФ
Глава СПЧ Валерий Фадеев в комментарии РИА Новости заявил, что Совет обсудит работу по выполнению поручений президента РФ Владимира Путина на заседании 28 января.
В повестку будут включены в том числе и озвученные главой государства предложения по изменению Конституции РФ.
Выплату в 450 тысяч рублей на погашение ипотеки, скорее всего, смогут получить только семьи, родившие третьего ребенка после 1 января 2020 года — председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.
Об этом: Кто сможет получить 450 тысяч рублей на ипотеку за третьего ребёнка?
Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов не исключил принятия закона для реализации поручения президента РФ Владимира Путина по голосованию относительно поправок в Конституцию, передает корреспондент ИА REGNUM 15 января.
Об этом: Миронов не исключил закона для народного голосования по нормам Конституции
Самое главное, что необходимо сделать региональным властям, чтобы реализовать поручения президента, озвученные в послании, — организовать работу так, чтобы выделенные средства максимально оперативно без лишней бюрократии были реализованы. В этом уверен и. о. главы СевастополяМихаил Развожаев.
Читайте также: И.о. главы Севастополя: нужно настроить администрирование в регионах
Президент России Владимир Путин в своём послании Федеральному собранию ещё раз показал, что выступает за традиционные ценности. Об этом написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава Тувы Шолбан Кара-оол.
Эти традиционные ценности, по его словам, с древности сохраняются самим народом и закреплены в Конституции. К ним глава отнёс, в частности, приоритет семьи, материнства, отцовства и детства, на котором строится, стояла и будет стоять Россия.
«Думаю, что мои земляки по достоинству оценили новые демографические инициативы из послания нашего президента. Особенно молодые!» — отметил он, добавив, что именно для них президент поддержал введение маткапитала на первого ребёнка.
Читайте подробнее: Глава Тувы: президент выступает за традиционные ценности
Масштабные изменения политической системы страны, которые сегодня анонсировал президент России Владимир Путин, будут проведены в преддверии транзита власти в 2024 году. Об этом ИА REGNUM сказал 15 января директор Института современного государственного развития, политолог Дмитрий Солонников. Он считает предложенные сегодня новации поистине историческими.
Читайте подробнее: Россия переходит к «многоглавой» системе власти в преддверии транзита
Президент России Владимир Путин откликнулся на самые острые проблемы, которые обсуждаются в обществе, считает спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко.
Подробности в материале: Матвиенко назвала взвешенным и продуманным послание президента РФ
Заместитель министра региональной и информационной политики Оренбургской области Евгения Ивлева комментируя послание президента Владимира Путина Федеральному собранию отметила, что ее, как патриота своего региона; человека, который в Оренбуржье вырос, учился, живет, создал семью; ее порадовали те предложения главы государства, которые касаются увеличения бюджетных мест в региональных вузах и поддержки семей с детьми.
«Как мама второклассника не могу не отметить, что нас ждет бесплатное питание в школах. Это важно для всех семей, несмотря на какой-то статус семьи в плане доходов. Конечно, считаю новость, которая взорвала все наше материнство, — это материнский капитал. Во-первых, продление этой программы. Во-вторых, это утверждение выплаты на первого ребенка. Увеличение суммы маткапитала считаю существенным в плане развития института семьи, материнства и детства. Эти меры однозначно будут способствовать росту демографии», — сказала Евгения Ивлева.
Об этом: Слова Путина о поддержке семей с детьми «взорвали всё материнство»
Реализация поручение президента РФ Владимира Путина, которые глава государства озвучил в ходе сегодняшнего ежегодного послания Федеральному собранию, будет осуществляться за счет средств федерального бюджета. Об этом заявил помощник российского лидера Андрей Белоусов.
«А как вы думаете? Конечно. Раз президент все это озвучил в своем послании, значит, это всё готовилось, это все детально просчитано», — приводит ТАСС слова Белоусова.
Подробности в материале: В бюджете есть средства для выполнения поручений Путина — Белоусов
Усиление мер поддержки семей с детьми и молодых семей, которые только планируют завести ребёнка, вызвано демографической ямой 2019 года, когда в России убыль населения достигла рекордного показателя. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал доктор политических наук Владимир Слатинов.
Об этом: Путин ответил на социальные запросы населения: политолог
Многодетные уже могут получить 450 тыс. за ипотеку. Такие меры содержатся в действующем Федеральном законе №157-ФЗ
Подробности в материале: Многодетность и ипотека: можно ли рассчитывать на омощь государства
Сегодня, 15 января, после оглашения послания состоялась рабочая встреча президента РФ Владимира Путина с председателем правительства Дмитрием Медведевым. Обсуждались инициативы, озвученные главой государства в послании, вопросы, связанные с реализацией его положений.
Подробности в материале: После оглашения послания Путин встретился с Медведевым
Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов приветствовал новые требования к чиновникам в России, передает корреспондент ИА REGNUM 15 января.
Читайте подробнее: Миронов приветствовал национализацию элит в России
Властям необходимо руководствоваться интересами населения, отметил губернатор Ростовской области Василий Голубев, комментируя послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию.
Об этом: «Давайте руководствоваться интересами людей» — ростовский губернатор
Подробности в материале: Глава Севастополя считает фантастикой бесплатное питание в школах
Послание президента не принесло никаких экономических новшеств. Принципиального изменения экономического курса ждать пока не стоит, считают нижегородские политологи.
Уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова написала в своём аккаунте в Instagram о радости от слов президента РФ Владимира Путина о необходимости ввести бесплатное горячее питание для всех детей.
«Мы столько сил потратили в прошлом году на изучение ситуации в этой сфере, на контроль, борьбу с выявленными нарушениями и «разными столами»! И теперь, благодаря решению президента сегодня может быть устранён целый блок проблем в этой сфере — все дети, независимо от дохода семьи, должны получать горячее питание», — написала Кузнецова.
В словах президента РФ Владимира Путина о социальных выплатах, материнском капитале и горячему питанию для школьников губернатор Новгородской области Андрей Никитин увидел «огромную поддержку для новгородской экономики».
«В этом году более 4,5 тыс. семей получат доступ к социальным контрактам, доступ к образованию, к выплатам при устройстве на работу. Это очень значимый результат для нашей области. Мы пилотный регион и, прежде чем эта технология распространится на все субъекты, она будет отрабатываться у нас. Я посчитал важным вступить в этот пилот и помогать людям уже сейчас. То, что президент сегодня сказал по социальным выплатам, маткапиталу, горячему питанию для школьников — огромная поддержка для новгородских семей, для новгородской экономики», — отметил Андрей Никитин.
Новгородская область вошла в число восьми пилотных регионов страны, где в 2019 году началась реализация проекта Минтруда России, направленного на повышение реальных доходов граждан, в том числе, с применением социального контракта. В 2019 году они заключены с 55 малоимущими семьями с детьми на сумму 2,6 млн рублей.
Читайте подробнее: В послании Путина увидели «огромную поддержку для новгородской экономики»
Послание президента Федеральному собранию можно назвать по-настоящему революционным. Оно все было посвящено самым болезненным проблемам внутренней политики — экономике и политической жизни страны. Такое мнение выразил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM оренбургский политтехнолог Кирилл Шкилёв.
«Предложения по поддержке рождаемости можно сравнить с вообще введением маткапитала — тогда это серьезно подхлестнуло демографию. Сейчас же денег выделяют гораздо больше, и фактически касаются каждой молодой семьи. Выплата за первого ребенка и существенное увеличение выплаты за второго — думаю позитив тут почувствует каждый», — сказал Кирилл Шкилёв.
Он также важнейшей назвал политическую часть речи Владимира Путина. Как следует из речи президента, в новый парламент, как и в последующее правительство войдут только национально ориентированные элиты. «И это правильно», — считает политтехнолог.
Читайте подробнее: Послание президента «можно назвать революционным»
Средства, необходимые для реализации тезисов послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, не приведут к разгону инфляции или росту налогов — денежные средства уже накоплены в экономике РФ. Об этом журналистам заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»), передаёт корреспондент ИА REGNUM 15 января.
Читайте также: Макаров: послание не рагонит инфляцию и не приведет к росту налогов
Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе в комментарии РИА Новости назвал революционными предложения президента РФ Владимира Путина по изменению демографической ситуации в России.
«Демографические меры, предложенные президентом, являются революционными и призваны существенно изменить положение дел с рождаемостью и поддержкой молодых семей в стране», — сказал Иоффе.
Всё послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию — это ответ на запрос, который есть в российском обществе, считает вице-спикер Государственной думы Петр Толстой.
Читайте подробнее: Толстой высказался о либералах, которые дают президенту РФ неверные советы
В 2020 году в Нижегородской области продолжится реализация крупных инфраструктурных проектов, которые призваны дать толчок развитию экономики и туризма в районах региона. Об этом заявил губернатор Глеб Никитин, комментируя послание президента РФ Владимира Путина.
Читайте также: Нижегородские власти продолжат лоббировать транспортные интересы региона
Ежегодное послание Федеральному собранию президента РФ Владимира Путина окажет локальное воздействие на рубль, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.
Об этом: Послание президента РФ окажет на рубль локальное воздействие
Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков ответил на вопросы журналистов после Послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.
Пушков отметил, что государственную систему нужно периодически менять.
«В разных государствах на разных этапах по-разному функционируют органы государственной власти, вносятся изменения в законы, в Конституцию», — сказал он.
Читайте подробнее: Пушков: «Нужна система, где большую роль играет парламент»
Около двух миллиардов рублей намерены направить в 2020 году в Краснодарском крае на доплату учителям за классное руководство. Об этом заявил губернатор Вениамин Кондратьев по итогам послания Федеральному собранию, с которым 15 января обратился президент Владимир Путин. В 2020 году региональная доплата составит четыре тысячи рублей.
Читайте подробнее: На Кубани увеличат доплаты педагогам за классное руководство — Кондратьев
Поправки в федеральный закон о бюджете 2020 года будут внесены в Госдуму в течение двух месяцев — Госдума совместно с правительством уже приступили к работе над документом. Об этом журналистам заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»), передаёт корреспондент ИА REGNUM 15 января.
Читайте подробнее: Назван срок внесения поправок в бюджет для реализации послания Путина
Решить демографические проблемы в России только экономическими мерами нельзя, подобного рода проекты общенародного значения должны опираться не только на материальный фактор. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Глава РПЦ уверен, что изменить демографическую ситуацию в России можно только «если все вместе будем работать для воспитания людей в плане необходимости иметь большие семьи».
Подробности в материале: Деньгами нельзя заставить человека иметь больше детей — патриарх Кирилл
Средства в размере 134 млрд рублей потребуются в 2020 году на выплату пособий семьям с детьми старше трёх и младше семи лет. Об этом заявил 15 января журналистам помощник главы государства Андрей Белоусов. Деньги изыщут в федеральном бюджете.
Подробности в материале: Выплата детских пособий до семи лет потребует 134 млрд рублей в 2020 году
Анонсированные президентом меры поддержки регионов и сферы предпринимательства позитивно повлияют на экономику, но их может быть недостаточно, чтобы к 2021 году перегнать темпы мировой экономики. Такое мнение высказал доктор политических наук Владимир Слатинов.
Читайте также: Путин предложил «осязаемые» меры развития экономики
Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков. Фото: Дарья Антонова © ИА REGNUM
Первые квартиры для медиков за счёт бюджета в Краснодарском крае планируется закупить в ближайшее время, деньги на эти цели уже выделены. Об этом, комментируя тезисы послания президента РФ Владимира Путина 15 января, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Об этом: На Кубани выделили первые 27 млн рублей на жильё для врачей — губернатор
Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко. Фото: Дарья Антонова © ИА REGNUM
Наделение Государственной думы РФ полномочиями по утверждению премьер-министра частично устранит дисбаланс между двумя ветвями власти, намеренно заложенный в Конституции РФ 1993 года в соответствии с политическими реалиями того времени. Об этом ИА REGNUM сказал политолог Юрий Светов.
Подробности в материале: Президент поделится полномочиями с Думой для устранения дисбаланса властей
Прозвучавшие в послании президента России Владимира Путина предложения основаны на глубоком знании и понимании подлинной ситуации, которая не всегда находит отражение в отчетности. Депутат Курганской областной думы Владимир Казаков выразил полное согласие с высказыванием главы государства о прямой угрозе демографии в связи с низкими доходами населения.
Об этом: Депутат думы Зауралья: «Повышение уровня доходов населения давно назрело»
В Госдуме готовы оперативно принять закон о сквозном регистре получателей лекарств, передает корреспондент ИА REGNUM 15 января.
В ходе послания Федеральному собранию глава государства отметил, что в текущем году должен заработать единый сквозной регистр получателей медицинских препаратов, которые предоставляются бесплатно или с большой скидкой по федеральной или региональной льготе.
Подробности в материале: Огуль: людей интересуют лекарства, а не сложности с реестрами
В своём послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин озвучил принципиально важное политическое решение, считает режиссёр Никита Михалков.
Читайте подробнее: Михалков назвал революционным послание Путина Федеральному собранию
В Нижегородской области на предоставление государственной социальной помощи на основании социального контракта в 2020 году будет направлено более 1,1 млрд рублей, заявил губернатор Глеб Никитин.
«До 30 тыс. рублей может составлять выплата на обучение и до 250 тыс. — на организацию своего дела для самозанятых или на создание крестьянско-фермерского хозяйства. В этом году мы рассчитываем заключить почти 10 тыс. контрактов по новой схеме, включающей эти меры поддержки», — добавил губернатор.
Читайте также: На социальные контракты в Нижегородской области направят 1,1 млрд рублей
В Ростовской области расширены меры поддержки семей с детьми. Об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев по итогам послания президента России Федеральному собранию.
Так, например, размер регионального маткапитала с 1 января 2020 года вырос до 121 тыс. 287 рублей. Кроме того, многодетным семьям, проживающим на Дону, теперь положен транспорт.
Читайте подробнее: В Ростовской области расширили меры поддержки семей с детьми — губернатор
Стратегия президента России Владимира Путина в том, чтобы любые значимые изменения обсуждались с обществом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил председатель движения «Гражданская солидарность», президент Центра политических и социальных исследований «Аспект» Георгий Фёдоров.
По мнению политолога, это же правило касается и предложенных в послании Федеральному собранию 15 января Путиным поправках в Конституцию РФ.
«С моей точки зрения любые конституционные реформы касаются всех граждан и в данном случае понятно, что у Путина одна из главных идей — легитимность этих конституционных реформ, особенно с учетом того что Конституция принималась в очень сложный период, фактически в период гражданской войны. Любые изменения должны обсуждаться и приниматься обществом и в этом есть стратегия Путина», — заявил Фёдоров.
Подробности в материале: Хорошие меры — политолог о послании Путина
Председатель правления Всероссийской Ассоциации развития местного самоуправления, бывший глава Пскова Иван Цецерский прокомментировал послание президента РФ Федеральному собранию в своём аккаунте в соцсети Instagram.
«БРАВО!!! Местная власть получит больший объём прав. Надеюсь, и финансовых ресурсов в городах и районах станет больше, чего ждут все муниципальные руководители», — отметил Цецерский.
Владимир Путин заявил, что считает необходимым «закрепить в Конституции принципы единой системы публичной власти, выстроить эффективное взаимодействие между государственными и муниципальными органами».
«При этом полномочия и реальные возможности местного самоуправления — самого близкого к людям уровня власти — могут и должны быть расширены и укреплены», — подчеркнул Владимир Путин.
Читайте подробнее: «Местная власть получит больше прав»: экс-глава Пскова о послании Путина
Изменения в Конституцию РФ, о которых заявил президент России во время своего послания Федеральному собранию, должны быть внесены, поскольку того требуют современные реалии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил 15 января российский политолог, ректор Ленинградского государственного университета имени А. С. Пушкина Станислав Еремеев.
Подробности в материале: Конституция не священная корова, а живой организм — политолог
Сопричастность каждого к успеху России — это мейнстрим, стратегия президента РФ Владимира Путина. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 января, об этом заявил вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»).
«Конституциональные предложения связаны с первой частью послания. В них заложен ориентир открытости, цивилизованности нашей политической системы, о которой могут лишь говорить в мире. А в России это имеет реальный живой смысл, потому что это концентрация усилий власти и ответственности власти перед гражданином», — заявила Яровая.
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Социальная часть послания Владимира Путина была прелюдией к политической реформе в РФ, которую предложил президент. Такое мнение высказал 15 января в беседе с корреспондентом ИА REGNUM эксперт Российского общества политологов Андрей Серенко.
По мнению политолога, политические изменения станут главным технологическим элементом обеспечения транзита власти в России.
Читайте подробнее: Социальная реформа станет частью политической реформы в России — политолог
«Считаю реализацию поручений, данных главой государства, приоритетом и зоной особой ответственности лично для себя, а также для органов исполнительной власти и местного самоуправления республики», — заявил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.
Об этом: Цели в послании президента — зона особой ответственности властей: Темрезов
Депутату гордумы Кургана Анастасии Романович отрадно было слышать в послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию анонс мероприятий по развитию образования и культуры.
Кроме того, Анастасия Романович отметила грядущие нововведения в сфере поддержки семей, о которых глава государства заявил в послании.
Подробности в материале: Депутат гордумы Кургана: «Пожалуй, самое жёсткое послание президента»
Послание президента Федеральному собранию ещё раз подтвердило курс «на создание сильного социально-ориентированного государства, основанного на демократических, гуманитарных принципах». Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 января, об этом заявил депутат Госдумы Владимир Синяговский («Единая Россия»).
Читайте подробнее: Депутат Госдумы: предложения Путина дают старт этапу развития демократии
«По сути, послание являлось демонстрацией готовности к созданию новой политической системы, которая начнется с зачистки», — уверена политолог Наталья Елисеева.
Читайте подробнее: Начнутся зачистки — что услышали в послании Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии ТАСС заявил, что по в своём послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин не затрагивал каких-либо основополагающих статей Конституции РФ, а посему проведение референдума не требуется.
«Но в связи с тем, что это является достаточно серьёзной реформой, президент посчитал целесообразным и необходимым для себя таким образом посоветоваться с гражданами. Поэтому речь идёт именно о голосовании, сроки проведения которого и порядок будут определены дополнительно и затем формализованы отдельным указом», — сказал Песков.
Два ключевых пункта нынешнего послания президента России — это планируемые изменения в Конституцию и коррекция «майских указов» и нацпроектов, считает политолог Максим Жаров.
Что касается социальной части послания, по его словам, то, как следует из слов президента, как минимум нацпроекты по образованию и здравоохранению будут скорректированы, считает политолог.
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Вологодчина успешно реализует все, о чем сказал в послании Путин. Об этом заявил губернатор Олег Кувшинников.
Читайте подробнее: Вологодский губернатор: главное направление послания — забота о человеке
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что после послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию правительство России в полном составе уходит в отставку.
В Санкт-Петербурге предстоит обеспечить бесплатным горячим питанием две трети учащихся младших классов. На сегодня только треть младшеклассников Северной столицы питаются в школах бесплатно, за питание остальных платят родители, частично доплачивает бюджет.
Читайте подробнее: В Петербурге бесплатно питается в школах пока только треть младшеклассников
Необходимые поправки Конституции, о которых говорил президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию, принципиально изменят основной закон. Об этом журналистам заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, передаёт корреспондент ИА REGNUM 15 января.
Читайте также: Зюганов заявил о поддержке «ремонта» Конституции в связи с посланием
«Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о беспрецедентных мерах поддержки семей с детьми — это особенно важно в сложившейся неблагоприятной демографической ситуации также и на Севере», — завила член ОНФ Татьяна Артемова.
Читайте подробнее: Президент заявил о беспрецедентных мерах поддержки семей — мнение
Российские президент Владимир Путин выразил членам правительства РФ благодарность за совместную работу.
При этом глава государства отметил, что в совместной работе «не всё получилось»:
Подробности в материале: Путин поблагодарил членов правительства за совместную работу
Президент России Владимир Путин 15 января озвучил целый пакет важнейших инициатив, которые позволят выйти из демографической ловушки. Об этом заявил журналистам челябинский губернатор Алексей Текслер.
Читайте также: Губернатор Текслер о послании Путина: «Это прорыв»
Падение курса рубля к доллару фиксируют биржи 15 января.
Уточняется, что падение курса рубля составило 20 копеек. Это произошло сразу после заявления российского премьер-министра Дмитрия Медведева об уходе правительства в отставку.
Подробности в материале: Отставка правительства ослабила рубль
Послание-2020 будет исполнять новое правительство. Все новости в трансляции ИА REGNUM
«Практически половина послания президента России Федеральному собранию посвящена демографической теме, сохранению численности населения, его сбережению, поэтому все мероприятия, которые намечены в рамках национального проекта «Демография», безусловно, должны быть реализованы, в том числе на территории нашего города. Это, прежде всего, строительство детских дошкольных учреждений, ясельных групп. А также все, что связано с медициной — реформирование первичного звена здравоохранения, улучшение качества медицинского обслуживания. Поэтому сегодняшнее послание Владимира Путина является для нас ориентиром и директивой к дальнейшим действиям», — заявил исполняющий полномочия городского головы Калуги Дмитрий Денисов.
Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» со ссылкой на источник в Госдуме сообщил, что закон о поправках в Конституцию может быть принят до лета 2020 года. Отмечается, что данные поправки вступят в силу после одобрения гражданами РФ.
Укрепление института семьи и стимулирование поддержки семей с детьми — мероприятия направленные на решение главного вопроса России на сегодняшний день — демографического. Об этом заявил ИА REGNUM политолог Станислав Еремеев.
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Большое количество инициатив президента России Владимира Путина потребуют от абсолютно всех институтов власти эффективной и плодотворной работы, но способность губернаторского корпуса и федеральных чиновников выполнить эти задачи вызывают сомнения. Об этом 15 января корреспонденту ИА REGNUM заявил политолог Дмитрий Фетисов, комментируя послание главы государства Федеральному собранию.
Читайте подробнее: Эксперты не верят в способности «старых» чиновников выполнить задачи Путина
Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию — это стратегические задачи для всей страны. Оно должно быть ориентиром для всех ветвей власти и каждого руководителя региона, считает глава Адыгеи Мурат Кумпилов.
«Президент РФ особо указал на важность повышения уровня жизни населения. Во главу угла поставлен вопрос демографии и поддержки института семьи, сбережения основной ценности — человека, его прав и свобод, интересов», — написал Кумпилов у себя в Instagram.
Об этом: Послание Путина должно стать ориентиром для всех губернаторов: глава Адыгеи
Президент России Владимир Путин окончательно отказался от возможности остаться президентом, заявил секретарь Союза журналистов России, депутат Саратовской областной думы Вадим Рогожин, комментируя ИА REGNUM Послание президента РФ Федеральному собранию.
Он считает главным нововведением во внутриполитической части послания президента совершенствование системы государственного устройства. Прежде всего — изменения в Конституцию, которые предложил президент. Это запрет госслужащим иметь иностранное гражданство, для президента еще и ограничение — проживание в России не менее 25 лет.
«Соглашаясь с тем, что из Конституции нужно убрать слово «подряд» при двух президентских сроках, Путин окончательно отказывается от возможности оставаться президентом после окончания текущего срока. Возникает вопрос: кем он себя видит после президентства?»
Читайте подробнее: Путин отказался оставаться президентом: кем он видит себя дальше?
Предложенные 15 января президентом России Владимиром Путиным поправки в Конституцию не носят «революционного» характера. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил проректор финансового университета при правительстве РФ Константин Симонов.
Комментируя послание Путина Федеральному собранию РФ, в котором президент России предложил поправки в Конституцию, политолог отметил, что это касается вопроса организации государственного управления в России после 2024 года.
«Я не стал бы говорить о том, что президент предложил качественную форму транзита власти после 2024 года. Предложения серьёзные, но пока мы видим только направление движения. С одной стороны, Путин говорит об усилении роли парламента, с другой стороны — об усилении роли Госсовета, что менее понятно и очевидно», — сказал Симонов.
Подробности в материале: Политолог: Путин не будет президентом после 2024 года
Послание президента четко определяет задачи по всем направлениям, важным для улучшения качества жизни людей, и затрагивает различные сферы — экономику, здравоохранение, образование, которые теперь ждут большие изменения. Решающие предложения прозвучали также по внесению изменений в федеральное законодательство и в Конституцию, считает глава Марий Эл Александр Евстифеев.
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«Владимир Владимирович анонсировал предстоящие изменения в главный закон страны — Конституцию Российской Федерации и, я полагаю, главное, что все мы должны были услышать, что за весь пакет поправок будут голосовать граждане России, что в очередной раз подчеркивает приоритет в работе главы государства — ориентироваться на запрос со стороны простых граждан, принимать в работу инициативы людей, и исходя из них, формировать политику регионов и всей страны», — отметил глава Ненецкого АО Александр Цыбульский.
Читайте также: Глава НАО: Государств ориентируется на запрос простых граждан
В Петербурге приступили к исполнению задач, обозначенных в послании президента Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом ИА REGNUM сообщили в городском Законодательном собрании.
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Детский омбудсмен Анна Кузнецова в ожидании послания президента РФ. Instagram: anna_jurevna
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов, отвечая на вопросы журналистов после Послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию заявил, что глава государства понимает проблемы обычных жителей России и готов помогать им выбираться из сложных жизненных ситуаций.
«Мне кажется, что президент сегодня продемонстрировал <…> понимание проблем простых людей», — сказал он.
Подробности в материале: Алиханов: Путин показал понимание проблем простых людей
Изменения в Конституцию Российской Федерации, предложенные президентом Владимиром Путиным, направлены на укрепление государства и лежат в общемировом тренде, считает заведующий кафедрой международных отношений и мировой политики Воронежского государственного университета, доктор политических наук Александр Слинько.
Читайте подробнее: Предложения Путина направлены на укрепление государства — политолог
Доплаты классным руководителям — важное решение, но еще важнее, что президент напомнил о воспитательной функции школы, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 15 января, комментируя предложения Владимира Путина.
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Величие России и интересы граждан страны — две основные задачи, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным при оглашении послания Федеральному собранию, отметил глава Дагестана Владимир Васильев.
Нынешнее послание президента он назвал очень ответственным. Васильев уверен, что задачи, поставленные перед губернаторским корпусом, ветвями власти, политическими партиями и активными гражданами, требуют глубокого осмысления и проработки.
Об этом: Глава Дагестана выделил две главные задачи, поставленные Путиным в послании
На послание президента РФ Федеральному собранию в этом году стоит смотреть особым взглядом, ведь оно было направлено на самое ценное — семью и человека, отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Читайте подробнее: Дрозденко: Послание президента нужно оценивать с точки зрения человечности
Президент РФ Владимир Путин в своём послании Федеральному собранию затронул одну из ключевых проблем — проблему опасности глобальной войны. Об этом ИА REGNUM 15 января, комментируя послание, заявил заведующий кафедрой международных отношений и мировой политики Воронежского государственного университета, доктор политических наук Александр Слинько.
Об этом: Ключевая проблема — опасность глобальной войны: эксперт о послании Путина
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин рассказал, что в регионе уже ведётся работа по направлениям, обозначенным Владимиром Путиным в послании к Федеральному собранию.
Читайте также: Астраханский губернатор: «лейтмотив послания — улучшение жизни россиян»
Госдума намерена до 21 января разработать план для реализации послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом журналистам заявил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 15 января.
Читайте подробнее: Госдума до 21 января определится с планом реализации послания
Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию — одно из важнейших событий, заявил губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв.
«Сегодня глава государства поставил перед нами задачи, реализация которых напрямую повлияет на качество жизни людей. Мы не подведём президента и обеспечим эффективное выполнение всех его поручений», — подчеркнул Цивилёв.
Подробности в материале: «Мы не подведём президента»: глава Кузбасса о послании Путина
Председатель Новгородской областной думы Елена Писарева услышала в послании президента РФ Владимира Путина «много убедительных цифр на ближайшее время и перспективу».
«Предложенный главой государства новый социальный пакет мер поддержки молодых семей и семей с детьми был встречен горячими аплодисментами. Одна из важных инициатив — расширение программы материнского капитала. Не менее значимо и введение новых выплат на детей от 3 до 7 лет включительно. При этом стоит отметить, что средства выделяются тем, кто больше всех в них нуждается. Огромным подспорьем для тысяч новгородских семей станет федеральное участие в обеспечении учащихся начальных классов бесплатным горячим питанием», — прокомментировала Писарева.
Вопросы, связанные с питанием школьников, в Новгородской области поднимались неоднократно, а в ноябре 2019 года региональный парламент принял закон о компенсационных выплатах семьям с детьми, которым втрое (с 15 до 45 рублей) увеличили размер компенсации расходов на школьное питание для учащихся из малоимущих семей и детей-инвалидов.
Об этом: «Много убедительных цифр» и «горячие аплодисменты» — мнение о словах Путина
Послание президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию стало началом исторического момента выкорчёвывания бедности, которая глубоко пустила корни в России, считает заведующий кафедрой международных отношений и мировой политики Воронежского государственного университета, доктор политических наук Александр Слинько.
Об этом: Послание президента — исторический момент выкорчёвывания бедности
Новые полномочия Государственной думы, которыми ее предложил наделить президент России Владимир Путин, приведут к еще большей «срежиссированности» избирательной кампании 2021 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил 15 января политолог и политтехнолог Валентин Бианки.
Об этом: Новые полномочия Госдумы резко усилят значимость думских выборов
Есть важные вещи, о которых не было упомянуто в послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию. На это обратил внимание ростовский политтехнолог, руководитель фонда «Прикладная политология» Сергей Смирнов. Об этом эксперт сообщил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.
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Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию стало самым насыщенным, касательно социальной поддержки и повышения уровня благосостояния граждан, считает председатель калужской региональной Общественной палаты Галина Донченкова. «Нынешнее послание президента, которое мне удалось услышать в Манеже, в составе калужской делегации, могу назвать самым впечатляющим. Прежде всего, это конечно, то, что касается поддержки семьи и детства. Это и предложение выплачивать маткапитал уже за первого ребенка, и увеличение суммы маткапитала, и назначение детских пособий семьям с детьми до семи лет. И материальная поддержка учителям и медикам. Оно было беспрецедентным по своей социальной составляющей. Все это дает чувство надежности. Президент дал наказ ОНФ контролировать то, что касается ФАПов, думаю сейчас вся общественность не останется в стороне. Мы также будем держать на контроле своевременное исполнение президентских наказов, а именно этим и является послание. Поскольку все мы заинтересованы в укреплении стабильности, повышении рождаемости, да и просто в улучшении жизни каждого нашего гражданина», — сказала Галина Донченкова.
В Новгородской области в 2020 году программа по снижению бедности через систему социальных контрактов охватит порядка 5 тыс. семей. Об этом заявила председатель Новгородской областной думы Елена Писарева.
Она отметила имеющийся в регионе опыт реализации такого механизма.
«А значит, у нас уже есть опыт и видение реализации данного направления. Так, в 2019 году в рамках реализации программы по снижению уровня бедности в регионе сформирован реестр семей, нуждающихся в адресной помощи, подготовлена правовая основа новых механизмов оказания помощи нуждающимся», — сообщила Елена Писарева.
Читайте подробнее: Социальные контракты в 2020 году получат почти 5 тыс. новгородских семей
«С таким хорошим настроением еду домой с послания, — отметил глава Башкирии Радий Хабиров. — Теперь мы можем уверенно говорить, чего ждать тем нашим семьям, которые воспитывают детей и не очень богато живут».
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Подробности в материале: Послание стало стартом «транзита власти»
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила о готовности организовать голосование по изменениям в Конституцию РФ, ранее предложенным президентом РФ Владимиром Путиным.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов отметил важные социальные меры, которые озвучил Владимир Путин в послании Федеральному собранию 15 января.
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время оглашения послания президента Федеральному собранию.
«Я полностью согласен с тем, что не должны руководители высшего ранга иметь иностранное гражданство и счета, работать и жить нужно на родной земле. Мои дети, внуки, моя семья живет в Брянской области, и поэтому я как глава региона заинтересован в том, чтобы делать жизнь в нашей области ещё лучше», — заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Дополнительные выплаты на детей не смогут компенсировать семьям негативные последствия пенсионной реформы, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя предложения президента России Владимира Путина.
Подробности в материале: Потерю бабушек не компенсируют: о ежемесячных выплатах на детей
Член Бюро президиума партии «Родина», директор Института свободы Фёдор Бирюков уверен: впервые в новейшей истории России послание президента носит такой острый и целенаправленный социальный характер.
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Новый созыв Государственной думы, пользуясь расширенными полномочиями и рычагами, должен уйти от политики запретов и сосредоточиться на развитии страны. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал политолог Юрий Светов.
Подробности в материале: Новый созыв Госдумы должен будет уйти от политики запретов
Речь идёт о серьёзных изменениях во власти, отметил управляющий партнёр DSO Consulting Сергей Дьячков, комментируя послание президента Владимира Путина Федеральному собранию и отставку правительства РФ.
«Мне думается, что происходящее сегодня даст дополнительный импульс гораздо более серьёзным переменам в России. Посмотрим, конечно, как оно будет… Абсолютно ясно, что отставка правительства входила в сценарий. Потому интересно, как будет происходить изменение политического режима в стране», — отметил Дьячков.
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Глава Чувашии Михаил Игнатьев, говоря о поставленных в послании задачах, заявил, что «на сегодняшний день у нас многое сделано, но ещё и многое предстоит сделать». Он выразил уверенность в том, что задачи «будут, безусловно, выполнены» при «тесном взаимодействии» с федеральным правительством.
Подробности в материале: Глава Чувашии рассказал, на кого надеется в реализации послании
Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР) считает преждевременным комментировать предложения президента РФ Владимира Путина по поправкам в Конституцию, но само обращение главы государства охарактеризовал словом «рожайте».
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Губернатор Петербурга Александр Беглов назвал послание президента Владимира Путина от 15 января 2020 года самым емким за последние годы. «Перед страной поставлены серьезные задачи в социальной и экономической сферах. От меня, как и от других руководителей регионов, ждут не слов, а эффективных решений», — заявил Беглов.
Нынешнее послание Владимира Путина Федеральному собранию стало синтезом тактических задач и стратегических инициатив, считает директор Ставропольского филиала Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ Юрий Васильев.
«С одной стороны, намечены важнейшие для страны задачи сегодняшнего дня, а с другой — обозначена назревшая необходимость перемен и уточнения курса во многих сферах», — отметил профессор.
Об этом: Путин в своем послании обозначил назревшую необходимость перемен
России следует присмотреться к опыту Соединенных Штатов Америки в вопросе о приоритете Конституции перед международным законодательством. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил 15 января политолог Юрий Светов. Он считает крайне важным предложение президента о закреплении верховенства национального права.
Об этом: Конституцию РФ надо ставить выше международного права по примеру США
Целевой набор в медицинские вузы, о котором в послании Федеральному собранию 15 января заявил президент РФ Владимир Путин, закроет дефицит врачебных кадров в Новгородской области. Об этом заявил представитель в Совете Федерации от Новгородской области Сергей Фабричный.
«Увеличение бюджетных мест для региональных вузов позволит сгладить дисбаланс между столичными и провинциальными вузами. Это мотивация для нашей молодёжи учиться там, где они окончили школу», — пояснил сенатор.
Подробности в материале: Сенатор: целевой набор в вузы закроет дефицит врачей в Новгородской области
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин в ожидании послания президента РФ. Instagram: gubernovgorod
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов после оглашения послания заявил, что регион развивается «в правильном направлении».
Читайте подробнее: Ульяновский губернатор после послания сделал выводы о развитии региона
Партийный проект «Культура малой Родины» — один из самых успешных партийных проектов в стране и в Белгородской области, считает региональный координатор проекта «Единой России» «Культура малой родины», член Совета Федерации ФС РФ Иван Кулабухов.
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«Главное в послании президента — это люди и адресная помощь: мамам, семьям с детьми, учителям, врачам, тяжелобольным людям. Необходимо это делать последовательно и поэтапно, как это отражено в нацпроектах. Речь идёт о жизнях миллионов людей, здесь не может быть вольностей и интерпретаций. В плановом порядке нацпроекты подстраиваются под обозначенные задачи и обеспечивают устойчивое выполнение обязательств», — считает председатель Белгородской областной думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Наталия Полуянова.
Региональные вузы, которые президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил поддерживать и развивать, лучше понимают и знают, какие профессии и специалисты необходимы на земле. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил ректор Ленинградского государственного университета имени А.С.Пушкина Станислав Еремеев.
Читайте подробнее: Региональные вузы России лучше чувствуют потребность в кадрах
«В ходе президентского послания стало понятно, что планируется коренной пересмотр социальной политики государства. Материнский капитал за первого ребёнка, детские пособия до 7 лет, горячее школьное питание в младших классах… Когда Путин озвучил эти предложения, кто-то в зале пошутил: «Кто подменил послание на программу КПРФ?» — говорит депутат Госдумы Сергей Казанков (фракция КПРФ).
Внесение поправок в Конституцию РФ, предложенных сегодня, 15 января, президентом страны Владимиром Путиным, прокомментировал ИА REGNUM представитель в Совете Федерации от Новгородской области, доктор юридических наук Сергей Фабричный.
По мнению сенатора, установление на территории страны приоритета Конституции РФ над противоречащими ей международными нормативными актами — это «способ подчеркнуть и укрепить государственный суверенитет».
«Принципиально важно, с моей точки зрения, проведение публичного обсуждения поправок в Конституцию и всенародного голосования. Это подтверждает закрепленное в Конституции положение о том, что вся полнота государственной власти в нашей стране принадлежит народу», — резюмировал Фабричный.
Подробности в материале: Сенатор услышал от Путина подтверждения того, что власть принадлежит народу
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию одним из важнейших событий в истории России.
«Мы твёрдо убеждены в том, что каждый шаг нашего президента продиктован заботой об укреплении могущества государства, заботой о народе и каждом человеке в отдельности», — отметил Кадыров.
Решение президента РФ Владимира Путина по материнскому капиталу, озвученное в ходе ежегодного послания Федеральному собранию, является актуальным для демографической тенденции в Омской области. Об этом сообщили в региональном правительстве.
«Материнский капитал — это опробованная действенная программа. Увеличение размера выплаты даст ожидаемые результаты», — прокомментировал вице-спикер Законодательного собрания Омской области Александр Артёмов.
Читайте подробнее: Актуально для Омской области: о решении Путина по маткапиталу
«Глава государства выдвинул целый комплекс важнейших стратегических задач по обеспечению прорывного развития России. Очень важно, что эти задачи сформированы с учётом преемственности ранее поставленных целей», — заявил глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.
Читайте подробнее: Президент поставил комплекс задач для прорывного развития России — Коков
Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию затронул не все темы, волнующие граждан страны. В частности, глава государства не уделил внимание борьбе с коррупцией, оттоку капитала и дискуссии вокруг введения прогрессивной шкалы налогообложения, отметил дагестанский политолог Эдуард Уразаев.
«Удивили предложения о поправках в Конституцию, особенно касающиеся повышения роли парламента в формировании правительства (речь о Госдуме) и руководстве силовыми структурами (со стороны Совета Федерации)», — добавил эксперт.
Подробности в материале: Путин не сказал о борьбе с коррупцией и оттоке капитала: эксперт о послании
Предложение Владимира Путина обеспечить бесплатным горячим питанием всех детей, обучающихся в начальной школе, прокомментировала председатель общественного совета при министерстве образования Омской области, директор гимназии № 26 города Омска Тамара Синичникова. Её комментарий размещён на официальном сайте регионального правительства:
«Это отличная новость. В начальной школе мы закладываем основы, формируем базу для дальнейшего обучения, поэтому здоровье детей на этом этапе школьной жизни особенно важно сохранить, обеспечив ребёнка полноценным и калорийным питанием».
Владимир Путин заявил, что классным руководителям в школах с 1 сентября необходимо ввести специальную доплату в размере не менее 5 тысяч рублей за счёт федерального бюджета. При этом региональные выплаты классным руководителям должны быть сохранены. Решение президента комментирует лауреат всероссийского конкурса «Учитель года России-2017», заместитель директора гимназии № 19 Константин Диянов. Комментарий размещён на официальном сайте правительства Омской области:
«У меня, как и, думаю, у всего учительского корпуса, только положительное отношение к озвученной мере. Работа классного руководителя должна оплачиваться соразмерно труду. Сейчас должность классного руководителя по факту превратилась в общественную нагрузку, а это не должно быть так. Да и доплата на уровне тысячи рублей, которая сохранялась на протяжении многих последних лет, не соответствовала нагрузке и объёму воспитательной работы, которую выполняют классные руководители».
Послание стало «самым социально ориентированным за последние годы», считает спикер Законодательного собрания Ульяновской области Валерий Малышев.
Читайте подробнее: Ульяновский спикер будет исполнять послание, «не откладывая в долгий ящик»
Губернатор Омской области Александр Бурков прокомментировал послание президента России Владимира Путина.
«В послании президента обозначены такие ключевые вещи, как улучшение демографической ситуации, качественное развитие системы здравоохранения, образования и реальное повышение уровня жизни населения. Президент думает о будущем России на много лет вперед: предусмотренные федеральным центром финансовые вливания, безусловно, помогут решить и демографические проблемы, и повысить уровень благосостояния населения. Все это очень актуально для нашего региона. По многим направлениям, обозначенным в послании, мы уже начали работу. Строительство дошкольных учреждений, реновация школ, целевые направления в вузы для закрепления кадров на селе, строительство социального жилья для работников бюджетной сферы. Мы уже реализуем эти начинания и готовы выполнять социальные обязательства, которые в рамках президентского послания будут нам переданы», — приводит комментарий губернатор официальный сайт региона.
Для того чтобы утвердить поправку в Основной закон России о приоритете Конституции РФ над международным правом, остается не так много времени. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал политолог и политтехнолог Валентин Бианки.
Об этом: На изменение Конституции у власти есть лишь восемь месяцев — мнение
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К представителям государственной власти должны применяться более жесткие требования — эти люди обязаны быть накрепко связаны с судьбой российского народа, со страной.
Читайте подробнее: Путин продолжит процесс «национализации элит» — мнение
«Инициативы, прозвучавшие в послании президента, очень четко проецируются на Мурманскую область и позволят обеспечить решение самых насущных проблем региона», — заявил губернатор Мурманской области губернатор Андрей Чибис.
Читайте также: Инициативы послания четко проецируются на Мурманскую область — губернатор
«В такой комбинации даже состав оппозиционной Госдумы будет не страшен режиму, потому что управляемые «средняя» и «старшая» палаты вместе всегда смогут блокировать инициативы нижней», — резюмировал эксперт.
Об этом: Политолог ожидает в РФ трёхуровневый парламент с «сильным главой Госсовета»
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, комментируя итоги ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию 15 января 2020 года, обратил особое внимание на предложения по дальнейшему поддержанию демографической политики и укреплению семейных ценностей.
Читайте подробнее: Калужский губернатор: государство окажет важную поддержку семьям с детьми
Многое из того, о чём говорил глава государства в своём послании Федеральному собранию 15 января, уже реализуется в Волгоградской области, отметил председатель Волгоградской областной думы Александр Блошкин. Спикер считает, что меры поддержки семей с детьми, предложенные президентом, беспрецедентные.
Подробности в материале: Спикер Волгоградской облдумы назвал социальные меры беспрецедентными
Инициатива президента России о введении специальной доплаты классным руководителям в школах страны станет ощутимой поддержкой педагогов, считает мэр дагестанского Дербента Хизри Абакаров. Своей позицией в связи с предложением главы государства градоначальник поделился у себя в Instagram.
«Введения специальной доплаты за счет средств федерального бюджета будет большой поддержкой для классных руководителей, которые вкладывают в учеников знания, веру в себя и свою любовь», — написал Абакаров.
Читайте подробнее: Доплата классным руководителям станет для них большой поддержкой
Владимир Путин призвал сегодня государство и общество объединить усилия для прорыва к подлинному социальному, политическому и экономическому развитию. Дисциплина и демократия, строгое следование закону и неукоснительное обеспечение базовых гражданских свобод, патриотизм и профессионализм, честность и ответственность, работа одновременно на быстрый результат и на перспективу, а самое главное — абсолютное следование интересам России.
Вот те необходимые условия, по мнению политика Фёдора Бирюкова, при которых Россия достигнет результатов. А главный результат — стабильная, благополучная и достойная жизнь российского народа, сбережение и приумножение нации.
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Изменения в системе политической власти России и её обновление были необходимы, и их приблизило недовольство граждан пенсионной реформой и повышением налогов, считает доктор политических наук Владимир Слатинов.
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Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию стало прямым обращением ко всему российскому народу, считает председатель попечительского совета Тверской региональной общественной организации «Возрождение Верхневолжья» Михаил Садовников.
Читайте также: Элиты получили от президента чёткий сигнал: люди — главная ценность
«Меня как главу северокавказского региона, где семья является непререкаемой ценностью, нововведения особо радуют», — написал глава Северной Осетии Вячеслав Битаров на своей странице в Instagram, комментируя послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию РФ.
Читайте подробнее: Поддержка семьи особенно ценна на Кавказе, где сильны семейные ценности
Вопросы демографии, вопросы здравоохранения — это те сферы, которые граждане страны, во всяком случае жители Самарской области, считают наиболее важными, им и было уделено первостепенное внимание, заявил губернатор региона Дмитрий Азаров.
Читайте также: В послании чувствовалось уважение к гражданам: самарский губернатор
При нынешней партийной системе и системе выборов Государственнаядума не отражает мнение граждан России в той мере, как это требуется для предлагаемого расширения её полномочий, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя предложения президента России Владимира Путина.
Подробности в материале: Голосование покажет, насколько общество требовательно: о предложении Путина
Отставка правительства РФ во главе с Дмитрием Медведевым означает начало нового этапа в работе всей системы органов власти, считает председатель Попечительского совета Тверской региональной общественной организации «Возрождение Верхневолжья» Михаил Садовников.
Читайте подробнее:Отставка правительства — новый этап в работе всей системы власти: мнение
Глава Ассоциации защиты бизнеса Александр Хуруджи в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявил, что удивлён посланием президента России Владимира Путина Федеральному собранию и последовавшей отставкой российского правительства.
Подробности: «Всё без революций, и тут на!» — о послании-2020 и отставке правительства
Президент РФ огласил поистине историческое послание всем гражданам страны, прокомментировал послание Федеральному собранию губернатор Белгородской области Евгений Савченко. Глава региона отметил, что такие масштабные преобразования требуют конституционных изменений.
Подробности в материале: Савченко: Масштабные преобразования требуют конституционных изменений
Политические реформы в России редко были своевременными, они всегда немного запаздывали. Но президент очень точно определил, что реформы назрели и их надо начинать уже сейчас, прокомментировал послание Владимира Путина Федеральному собранию губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Читайте также: Мы находимся на пороге начала исторических реформ: нижегородский губернатор
Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию было очень жёстким. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал доцент кафедры социальных технологий Южного федерального университета, кандидат политических наук Дмитрий Абросимов.
Читайте подробнее: «Жёсткое послание Путина было ожидаемо» — политолог
Госсовет станет частью структуры исполнительной власти России, сообщил и.о. заместителя председателя правительства РФ Виталий Мутко на встрече с губернаторами, передаёт ТАСС.
По словам Мутко, Госсовет будет не просто совещательным органом, а получит статус.
Об этом: Госсовет станет частью исполнительной власти России, сообщил Мутко
«Радует, что оно посвящено не абстрактным мировым проблемам, а жизни российских граждан и вопросам государственного устройства. Президентом подняты очень важные темы: продление и увеличение материнского капитала и помощь гражданам с низкими доходами. Важна постановка вопроса и о первичном звене мед. помощи. Только как это будет реализовано после тотального разрушения системы здравоохранения — пока не ясно», — заявил депутат Ненецкого окружного собрания Михаил Райн.
Подробности в материале: Послание Путина вызывает сдержанный оптимизм — ненецкий депутат
В скором времени может расшириться круг семей, которые могут рассчитывать на возмещение от государства 450 тыс. рублей при погашении ипотеки.
Читайте также: Круг многодетных семей, которым положены льготы на ипотеку, могут расширить
Как россияне восприняли послание президента России, которое состоялось 15 января? Какие темы и идеи получили резонанс и поддержку? Об этом готовы рассказать уже 17 января социологи: генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров; президент Фонда «Общественное мнение» Александр Ослон; директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский; директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков; руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования Экспертного института социальных исследований Екатерина Соколова.
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и фонд «Общественное мнение» (ФОМ) представят результаты исследований, посвященных посланию президента Федеральному собранию России.
Многодетные считают необходимым пересмотреть условия предоставления льготы по погашению 450 тыс. рублей ипотечного кредита семьям с тремя и более детьми.
Об этом: Не все многодетные имеют право на 450 тыс. рублей на погашение ипотеки
Виталий Мутко. Дарья Драй © ИА REGNUM
Американское издание The New York Times считает, что предложенные президентом РФ Владимиром Путиным изменения в Конституцию РФ могут стать первыми крупными изменениями в политической жизни РФ с 1993 года.
При подготовке транзита власти в России существует тренд на избавление от иностранного вмешательства и влияния. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил политолог, член бюро совета партии «Справедливая Россия» Александр Лучин.
«Президент в послании первоочередной целью поставил улучшение демографической ситуации. Материнский капитал будет продлён ещё на 5 лет и расширен для семей, родивших первого ребёнка. Это даст задел для тех молодых семей, которые боятся рождения первенца и не чувствуют поддержки государства. Демографический провал не даёт нашему государству полноценно осваивать свою громадную территорию, нехватка рабочих ресурсов тормозит нашу экономику и даёт неоспоримые преимущества густонаселенным соседним странам. А это угроза и суверенитету страны. Решения, безусловно, очень важные», — уверен Лучин.
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Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров. ФОТО (сс) A. Savin
Информационное агентство Bloomberg в материале о послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию выдвигает версию, согласно которой глава государства попытался ограничить широкие полномочия президента и тем самым создать сдерживающий механизм для своего преемника.
Задачи, поставленные главой государства Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, прежде всего направлены на улучшение жизни людей, отметил глава Мордовии Владимир Волков.
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Поправки в Конституцию РФ, предложенные президентом, потребуют грамотной формулировки вопроса для голосования, что может стать проблемой: сколько это будет вопросов? как донести смысл до населения? Об этомИА REGNUM заявила кандидат юридических наук, бывший главный федеральный инспектор по Новгородской области (2001−2004 гг), эксперт по антикоррупционной экспертизе законопроектов Любовь Андреева.
«Хорошо, если ещё сохранились юристы, специалисты по юридической технике, которые смогут дать точные определения. Пока практика показывает, что содержание проектов законов очень низкое. Важен и другой вопрос — организация подготовки и обсуждения проектов», — отметила юрист. Любовь Андреева назвала единственным «уже практически подготовленным» вопрос о приоритете национального законодательства над международным.
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Президент РФ Владимир Путин создал рабочую группу, которая подготовит предложения о внесении поправок в Конституцию РФ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
В состав рабочей группы вошли несколько десятков человек, среди которых — председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, председатель правления Общероссийской общественной организации «Федеральная национально-культурная автономия «Украинцы России» Богдан Безпалько, президент федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева» Минздрава РФ Лео Бокерия, двукратная олимпийская чемпионка, общественный и спортивный деятель Елена Исинбаева и председатель Общероссийской общественной организации «Союз театральных деятелей Российской Федерации» Александр Калягин.
Об этом: Путин создал рабочую группу по поправкам в Конституцию РФ
«Идет нормальный процесс сменяемости власти, он в принципе никогда и не останавливался. Возможно, отставка связана с обоснованным опасением, что действующий состав кабинета министров не сможет оперативно и полностью реализовать инициативы, озвученные в сегодняшнем послании. Особенно на фоне некоторых итогов реализации майских указов президента и пробуксовки национальных проектов», — завил корреспонденту ИА REGNUM руководитель фракции ЛДПР в Архангельском областном собрании Сергей Пивков.
Об этом: На отставку правительства могла повлиять «пробуксовка» нацпроектов — мнение
Установочное заседание рабочей группы по подготовке изменений в Конституции РФ состоится 16 января. Об этом заявил глава конституционного комитета Совфеда РФ Андрей Клишас в комментарии ТАСС.
По его словам, первое рабочее заседание состоится на следующий день после установочного — 17 января.
Установочное заседание рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию РФ состоится 16 января. Об этом заявил глава конституционного комитета Совфеда РФ Андрей Клишас в комментарии ТАСС.
«Установочное заседание, суть которого — договориться о порядке работы и встретиться с президентом, состоится завтра. Первое рабочее совещание намечено на пятницу», — сказал Клишас.
Читайте подробнее: Клишас рассказал о заседании рабочей группы по изменениям в Конституцию
Американская газета The Washington Post, анализируя послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, обращает внимание на предложение главы государства ограничить число президентских сроков двумя.
По мнению издания, это свидетельствует о том, что Путин не намерен идти на новый президентский срок, а перераспределение властных полномочий в сторону Госдумы ограничит влияние его преемника.
Сегодня мы услышали, что действительно планируется изменение Конституции. Это усиление роли законодательной власти, это разделение ответственности по принятию решения по назначению председателя правительства, вице-премьеров, федеральных министров. Безусловно, что это очень правильный шаг, считает глава фракции КПРФ в Госсовете Удмуртии Алексей Конорюков.
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Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию вдохновляет и мобилизует депутатов Госдумы. Об этом заявил руководитель фракции ЛДПР в Госдуме РФ Владимир Жириновский в эфире телешоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
«Сегодняшнее послание президента всех вдохновляет и мобилизует. Мы видим, что страна развивается. Не надо, чтобы толпы выходили и кричали «Долой!». Мы не говорим, что правительство плохое, но по Конституции все ветви власти поднимаются выше», — сказал Жириновский.
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В России с 2000 года изменилась политическая культура. Об этом заявила заместитель председателя Госдумы РФ Ирина Яровая («Единая Россия») в эфире телешоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
«В 2000 году президент говорил, что нужно прекратить государственную ложь. За 20 лет насколько изменилась политическая культура! Появилась устойчивость государства, что позволяет президенту инициировать исторические преобразования. Он сказал, что наша общая задача — создать государство, которое на десятилетия вперёд создаст благополучие», — сказала Яровая.
Подробности в материале: Путину удалось вернуть достоинство гражданам РФ — Яровая
Поставленные перед правительством Дмитрия Медведева задачи были решены, в связи с чем потребовалось обновление правительственного состава. Об этом заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков в эфире телешоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
«Задачи предыдущего этапа правительства были решены. Мы заложили основы безопасности на десятилетия вперёд и укрепили оборону до такой степени, что можем отвлечься на важные социальные задачи», — сказал Пушков.
Подробности в материале: Пушков заявил о решении задач правительства Медведева
Президент России Владимир Путин проведёт встречу с группой по внесению поправок в Конституцию РФ 16 января, сообщили в пресс-службе Кремля.
Об этом: Путин встретится с рабочей группой по внесению поправок в Конституцию РФ
В послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию люди услышали о грядущих переменах. Об этом заявил руководитель фракции «Справедливая Россия» в Госдуме РФ Сергей Миронов в эфире телешоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
«Это самое мощное послание президента за 20 лет. В начале послания президент сказал, что в обществе есть запрос на перемены. Люди сразу услышали о грядущих переменах. Что такое «перемены» в понимании большинства семей? Это значит, что они смогут дышать, смогут дать ребёнку образование», — сказал Миронов.
Подробности в материале: Путин озвучил посыл на запрос о переменах — Миронов
Историческим назвал послание президента Владимира Путина Федеральному собранию губернатор Красноярского края Александр Усс, присутствовавший на церемонии оглашения послания в Москве.
«Нынешнее послание по-своему историческое. Предполагаемые изменения будут касаться как статуса самого Президента, так и роли парламента и Правительства, и, что для нас также крайне важно — повышения роли регионов», — сказал Усс.
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Мера по выплатам на детей от трёх лет стала ответом на конкретный запрос от матерей. Об этом заявила вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Фёдорова в эфире телешоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
«Я не припомню дня, чтобы содержание послания так обсуждали в соцсетях люди, далёкие от политики. Почему? Потому что истории, связанные с демократией, при всей приземлённости, важны для людей. Женщины неоднократно задавали вопрос по отсутствию пособия после трёх лет. Понятно, что мера в этом направлении — ответ на конкретные вещи от людей», — сказала Фёдорова.
Читайте подробнее: Истории с демократией важны для людей — Фёдорова
«Владимир Путин отметил 2-процентную ипотеку, призвав при этом банки включаться ещё активнее в эту программу. Уже 23 амурских семьи получили эту льготу, и с каждым днём их число только увеличивается», — прокомментировал Послание президента РФ к Федеральному собранию губернатор Амурской области Василий Орлов.
Читайте подробнее: Губернатор Приамурья рассказал о мерах поддержки, прозвучавших в послании
В России ожидаются времена тотального контроля, которые обеспечат ожидаемый прорыв. Об этом заявил писатель Михаил Шахназаров в передаче «Время покажет» на Первом канале.
Он прокомментировал Послание президента РФ Федеральному собранию.
«Это времена будут тотального контроля. Есть деньги, есть люди, которые ждут этих денег, есть момент для прорыва. Но будет и контроль, который будет обеспечивать этот прорыв», — сказал он.
Об этом: Будут времена тотального контроля: писатель о послании Путина
Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию вызвало беспокойство у бывшего главы МИД Украины Павла Климкина. Об этом украинский политик написал на своей странице в Facebook.
Подробности в материале: Послание Путина вызвало тревогу у бывшего главы МИД Украины
Россия смогла вернуть свой суверенитет после его потери с распадом СССР, заявил политолог и историк Андраник Мигранян в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Он прокомментировал поправки в Конституцию, которые предложил президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.
Подробности в материале: «Россия, видимо, вернула суверенитет» — историк о послании Путина
Изменения во внутренней политике РФ происходят сегодня, поскольку перед ними нужно было создать подушку внешней безопасности. Об этом заявил политолог Евгений Минченко в эфире телешоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
«Похвастаться есть чем. Уровень России на международной арене поднялся. Была создана подушка Фонда национального благосостояния, плюс произошла переподготовка управленческих кадров», — сказал Минченко.
Подробности в материале: Эксперт предрёк перенастройку политической системы РФ
Руководитель межрегиональной организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов считает, что именно социальная составляющая послания президента РФ Владимира Путина заслуживает сегодня самого пристального внимания.
«Знаете, я сейчас сознательно оставлю за скобками конституционную реформу и отставку правительства Дмитрия Медведева, о чем, в общем, все говорят, а хочу обратить внимание на социальную составляющую послания. А оно действительно заслуживает самого пристального внимания», — отметил он.
Подробности в материале: В послании Путина услышали то, «чего не было даже при советской власти»
Предложение президента РФ Владимира Путина по материнскому капиталу — это настоящий прорыв в социальной политике. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал хакасский политический аналитик Михаил Верхотуров, комментируя послание главы государства к Федеральному собранию.
«Это огромные деньги, которые перекроют весь негатив от пенсионной реформы. И, несомненно, это удовлетворит запрос общества на справедливость», — отметил он.
Читайте подробнее: «Настоящий прорыв»: о предложении Путина по маткапиталу
По словам губернатора Томской области Сергея Жвачкина, обращение главы государства стало прорывным для страны и её граждан. Главным образом президентское послание направлено на рост доходов людей и социальную справедливость, отметил Жвачкин.
Подробности в материале: Томский губернатор назвал главное в послании Путина
Послание президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию прокомментировал глава Хакасии Валентин Коновалов:
«Помощь многодетным и нуждающимся семьям относится к приоритетам социальной политики правительства Хакасии, поэтому меры, предложенные президентом, считаю очень своевременными».
Подробности в материале: Глава Хакасии о послании Путина: Очень своевременные меры
Губернатор Приморья Олег Кожемяко отметил важные для Дальнего Востока направления, о которых говорил в своём послании президент России Владимир Путин: это ипотечное кредитование по программе «Дальневосточной ипотеки», материнский капитал за первого ребёнка, предоставление служебного жилья для работников здравоохранения.
Подробности в материале: Олег Кожемяко отметил важные пункты президентского послания
Своим посланием Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин явно показал, что социальный заказ на смену политической повестки внутри необходим, и на сегодня этот процесс легче запустить сверху и возглавить, нежели дожидаться, когда это произойдёт снизу, заявил политолог Андрей Данилов.
Об этом: Смену политической повестки РФ легче запустить сверху и возглавить: эксперт
Основания для увольнения премьер-министра должны быть определены более строго, заявил глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин, передаёт РИА Новости.
«Я считаю, что следует более строго определить основания, по которым он (глава правительства, — прим.) может быть снят президентом», — сказал Кудрин, комментируя переход на новую систему назначения и увольнения премьер-министра.
Подробности в материале: Кудрин предложил определить основания увольнения главы правительства
Отставка правительства РФ является жертвой для сохранения твёрдой президентской власти и стабильности, считает политолог Андрей Данилов.
Читайте также: Отставка правительства — жертва для сохранения власти президента: эксперт
Предложения Владимира Путина, озвученные им в ходе послания Федеральному собранию, для экспертного сообщества ознаменуют многое. Они имеют важное значение для государственного строительства и предстоящих перспектив в политической сфере страны. При этом многие назревали достаточно давно, считает ведущий политолог Дальнего Востока, заведующая кафедрой политологии ДВФУ Наталья Коломейцева.
Читайте также: Послание Путина-2020 имеет важное значение для госстроительства: эксперт
По мнению доктора политических наук Илдуса Ярулина, Владимир Путин в своём послании Федеральному собранию сумел сделать главное: он ответил на чаяния народа, сумел остаться народным президентом.
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В состав рабочей группы по разработке поправок в Конституцию России войдёт также и представитель Татарии. По согласованию членом группы может стать 72-летний глава Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.
Читайте подробнее: Изменение Конституции: в состав рабочей группы войдёт представитель Татарии
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, комментируя послание президента Владимира Путина, отметил: важно то, что федеральный центр сегодня слышит регионы, помогает им. Это, по мнению Фургала, особенно важно для дальневосточников.
Подробности в материале: Важно, что федеральный центр слышит регионы: губернатор Хабаровского края
По мнению губернатора Сахалина Валерия Лимаренко, главное в послании президента — «люди должны жить достойно».
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Все озвученные меры и предложения, прозвучавшие в послании главы государства Владимира Путина Федеральному собранию, обеспечат в дальнейшем рост рейтинга президенту и правящей партии в преддверии выборов, прокомментировал ведущий политолог Дальнего Востока, директор Центра социальных инноваций «Чёрный куб» Юрий Коломейцев.
Об этом: Предложения Путина дадут ощутимый имиджевый эффект: политолог
Президент России Владимир Путин останется в политике после окончания своего срока и этим противоположен первому президенту США Джорджу Вашингтону. Об этом в интервью РИА Новости заявил американский политолог, специалист по России, замглавы Института Кеннана Уильям Померанц.
Читайте подробнее: Политолог сравнил Путина с первый президентом США
Мэр Набережных Челнов (Татария) Наиль Магдеев, комментируя послание президента РФ Владимира Путина, отметил, что оно включает в себя меры для улучшения жизни граждан, а новые выплаты семьям с детьми «будут ещё больше способствовать естественному приросту населения».
Подробности в материале: Послание включает меры для улучшения жизни: набережночелнинский мэр
Спикер приморского парламента Александр Ролик, присутствовавший на церемонии оглашения Послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию, уверен, что практически все предложения, озвученные главой государства, будут с энтузиазмом восприняты на Дальнем Востоке.
Подробности в материале: Послание-2020 максимально социально-ориентированно: мнение
Отставка правительства России — ответ на запрос народа страны, считает доктор политических наук Илдус Ярулин. Он убежден: президент не хочет руководить отсталой страной и меняет команду
Читайте также: Президент не хочет руководить отсталой страной, нужна новая команда: мнение
Челябинский губернатор Алексей Текслер поддерживает инициативу прописать в Конституции России институт Госсовета. Об этом он заявил после ежегодного послания Владимира Путина.
Глава государства озвучил в своём послании целый ряд полезных инициатив. Среди них и поправки в Конституцию, в том числе меняющие порядок формирования правительства и усиливающие роль Федерального собрания.
Об этом: Челябинский губернатор поддерживает идею прописать Госсовет в Конституции
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер отметил, что послание президента России Федеральному собранию — — это буквально расписанная по шагам программа практических действий. Президент задал новый политический тренд на усиление роли регионов при формировании федеральной повестки, считает глава Оренбуржья.
Паслер подчеркнул, что он, начав работать в Оренбургской области, столкнулся со многими проблемам, о которых говорил в послании глава государства.
По словам Денис Паслера, принципиальным является вопрос подготовки кадров для экономики и социальной сферы. Теперь регионы получат мощную поддержку в этом вопросе на федеральном уровне. «Мы внедряем региональные меры привлечения и поддержки молодых специалистов. Это касается как целевого набора в вузы, так и различных мотивационных выплат молодым кадрам. Я поставил задачу, и в первом квартале в регионе будет принят закон об обеспечении жильем учителей и врачей», — заявил оренбургский губернатор.
Читайте также: Паслер: президент России задал новый политтренд на усиление роли регионов
Объём финансирования поддержки семей с одним ребенком и двумя детьми, а также те льготы которые получат семьи с детьми при получении ипотечного кредита — настоящая сенсация послания Владимира Путина Федеральному собранию. Такое мнение выразила профессор оренбургского института Московской государственной юридической академии, доктор политических наук, руководитель социологического центра «Общественное мнение» Галина Шешукова в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.
Вместе с тем она подчеркнула: «Однако нужно помнить, что чем выше уровень образования и квалификации женщин, тем меньше у нее детей. Проблемы будут нарастать с ростом образования женщин и уровня их квалификации. Это доказывает то, что проблема не решается только материальным стимулированием».
Читайте также: Заявления Путина о поддержке семей с детьми — «настоящая сенсация»
Лидер профсоюзов Оренбургской области Ярослав Чирков охарактеризовал послание Владимира Путина Федеральному собранию как прорывное. Он подчеркнул, что глава государства уделил большое внимание вопросам демографии и социальным гарантиям для семей с детьми.
«Действительно благосостояние людей сегодня падает, и мы (профсоюзы) видим это, как никто другой. Поэтому послание президента в этом (2020) году стало практически прорывным в социальном плане. Мы говорим о введении материнского капитала за рождение первенца, увеличение суммы выплат за второго и последующих детей, льготах по ипотеке и так далее», — сказал Чирков.
Особое внимание лидер оренбургских профсоюзов обратил на социальные контракты, которые могут помочь в переобучении или трудоустройстве. Однако сейчас они распространяются только на малоимущие и многодетные семьи.
Подробности в материале: Послание Путина «стало прорывным»
Губернатор Красноярского края Александр Усс, комментируя послание президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию, назвал особенно важными блоки вопросов, связанные с мерами социальной поддержки населения. Также он считает важным блок об изменениях, которые должны быть внесены в Конституцию РФ.
«Нынешнее послание по-своему историческое», — отметил глава региона.
Подробности в материале: Красноярский губернатор назвал послание Путина историческим
Кандидат медицинских наук, депутат Алтайского краевого законодательного собрания («Единая Россия») Павел Шумихин высказал своё мнение о том, почему послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию — 2020 настолько разительно отличается от посланий предыдущих годов.
Об этом: Алтайский депутат рассказал о ключевом моменте послания президента России
Политолог Даниил Ермилов, комментируя Послание президента России Федеральному собранию, высказал мнение, что губернаторов заставят работать по-новому и брать на себя ответственность.
Подробности в материале: Губернаторов заставят работать эффективно и брать на себя ответственность?
Кандидат медицинских наук, депутат Алтайского краевого законодательного собрания («Единая Россия») Павел Шумихин прокомментировал вопросы здравоохранения, поднятые в послании Федеральному собранию российским президентом Владимиром Путиным.
Об этом: «Все эти начинания просто невозможно не поддержать»: о послании президента
В рабочую группу по изменению Конституции России включены три свердловчанина. Состав группы опубликован на сайте Кремля.
Всего в списке 75 человек. Среди них глава комитета Госдумы по государственному строительству Павел Крашенинников, свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова и руководитель «Союза женщин России» Екатерина Лахова.
Читайте также: Трое свердловчан вошли в рабочую группу по изменению Конституции
Вице-губернатор — заместитель председателя правительства Оренбургской области по внутренней политике — министр региональной и информационной политики Оренбургской области Олег Димов, комментируя послание президенту Федеральному собранию, отметил, что глава государства сделал много политических заявлений.
«Как вице-губернатор по внутренней политике не могу не отметить ряд политических заявлений президента — это поправки в Конституцию РФ, предстоящий по этому поводу референдум, усиление роли верхней и нижней палаты парламента. Это серьезные изменения в политической жизни нашего государства. Они сыграют ключевую роль в развитии гражданского общества и в целом России», — считает Олег Димов.
Читайте подробнее: Россию ждут серьёзные политические изменения: министр Оренбуржья
Трое представителей Челябинской области включены в рабочую группу по изменению Конституции. Список опубликован на сайте Кремля.
Всего в группе 75 человек. Среди них спикер областного Заксобрания Владимир Мякуш, первый заместитель председателя Госдумы Валерий Гартунг («Справедливая Россия») и глава общественной организации «Опора России» Александр Калинин.
Подробности в материале: В рабочую группу по изменению Конституции включены три челябинца
В оглашении послания главы государства Федеральному собранию РФ принял участие полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. 16 января в Сибирском окружном информационном центре напомнили, что послание относится к числу обязательных документов стратегического планирования, разрабатываемых на федеральном уровне.
Читайте также: Послание Путина: одни участвуют в Москве, другие обсуждают в Новосибирске
Послание президента РФ Владимира Путина обращено к каждому жителю России и нацелено на улучшение жизни людей, считает председатель Омского регионального отделения Ассоциации Героев России Андрей Тимошенко.
«Глава государства ставит задачу, чтобы улучшения коснулись каждого жителя нашей страны», — отметил он.
Читайте также: Обращено к каждому жителю России: о послании Путина
Послание президента России Владимира Путина по многим пунктам было новаторским и прорывным. Об этом по итогам его оглашения заявил спикер челябинского Заксобрания Владимир Мякуш.
Читайте подробнее: Послание президента было новаторским и прорывным: мнение
В послании президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию «озвучены беспрецедентные меры поддержки семьи, материнства, детства, образования и науки», считает председатель Омской региональной общественной организации «Поиск», заслуженный учитель России Галина Кудря.
Также Галина Кудря акцентировала внимание на части выступления главы государства, посвящённой празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в правительстве Омской области.
«Президент дал отповедь фальсификаторам истории, которые пытаются умалить роль нашей страны в разгроме фашизма», — отметила заслуженный учитель России.
Читайте также: Путин «дал отповедь фальсификаторам истории» — мнение
Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию — 2020 носит революционный характер. Об этом заявил мэр Екатеринбурга Александр Высокинский.
По мнению градоначальника, особо важны предложенные меры по увеличению рождаемости, в частности, выплаты при рождении первенца и увеличение маткапитала при рождении второго ребёнка.
Об этом: Послание президента носит революционный характер — мнение
По мнению политического аналитика Михаила Верхотурова (Хакасия), в послании президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию было два ключевых момента.
«Первое — президент в своём обращении объявил о национализации политической жизни страны, а подобное невозможно без перезагрузки в виде смены конкретных лиц в элитах», — отметил эксперт.
Второй ключевой момент — это предложение о материнском капитале за первенца:
«Настоящий прорыв в социальной политике».
Подробности в материале: Эксперт назвал ключевые моменты в послании Путина
Задачи, поставленные президентом России Владимиром Путиным при оглашении послания Федеральному собранию, являются ресурсоемкими, считает губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. Только на обеспечение бесплатным горячим питанием учеников начальных классов региону ежегодно необходимо около 1,17 млрд рублей.
Кроме того, по словам губернатора, предложение об увеличении выплат материнского капитала потребует внесения изменений в краевое законодательство. Он отметил, что власти региона уже начинают подготовку необходимых документов.
Подробности в материале: Президент поставил ресурсоемкие задачи: губернатор Ставрополья о послании
Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию сделал по-настоящему актуальные и социально значимые заявления. Впервые за последние годы оно было оглашено в самом начале года, что позволит регионам правильно выставить акценты в своей работе, считает мэр Махачкалы Салман Дадаев.
По его мнению, проблемы, озвученные президентом, одинаково актуальны и значимы для всех регионов России. Глава дагестанской столицы уверен, что послание главы государства будет принято органами местного самоуправления и субъектами страны как основополагающий вектор в работе.
Подробности в материале: Послание Путина позволит регионам верно выставить акценты в работе: мнение
Глава Бурятии Алексей Цыденов назвал беспрецедентными меры поддержки семей с детьми, озвученные президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию. Своими впечатлениями глава поделился на своей странице в «Фейсбук».
"Многие эксперты его уже назвали «революционным», в нём затронуты важные сферы нашей жизни. Много из озвученного — напрямую коснется жителей республики, отвечает на актуальные для нас вопросы», — написал глава Бурятии.
Читайте также: Беспрецедентные меры поддержки семей с детьми — глава Бурятии о послании
Глава Республики Алтай Олег Хорохордин поделился своими впечатлениями от послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. По его словам, глава государства много говорил о социальной сфере.
«Республика Алтай — регион с традиционно высокой рождаемостью, поэтому озвученные президентом инициативы смогут серьезно улучшить качество жизни наших семей!» — написал глава на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Читайте дальше: Инициативы президента назвали крайне важными для жителей Алтая
Своим посланием Федеральному собранию российский президент Владимир Путин дал старт транзиту власти через изменение институтов, которые должны выполнять роль балансира. Такое мнение высказал алтайский политолог Константин Лукин:
«По большому счёту, мы видим отказ от суперпрезидентской республики в пользу просто президентской. Соответственно, фигура премьер-министра сейчас вывелась из ситуации транзита и на правительство России возложили функцию осуществить этот транзит, некую передачу власти. Отсюда возник Мишустин, который не будет претендовать на роль первого лица. Это такой технократ, про которого все говорят».
Читайте также: «Путин дал старт транзиту власти»: о роли Мишустина
Президент России Владимир Путин высказал в послании Федеральному собранию всё, что ранее от него ожидали граждане. Об этом заявила спикер свердловского заксобрания Людмила Бабушкина.
Особое внимание Бабушкина уделила социальным решениям президента.
«Владимир Владимирович Путин предложил очень сильные меры поддержки семьи и семейных ценностей», — считает спикер.
Читайте подробнее: На Среднем Урале поддержали демографические меры президента
Губернатор Пермского края Максим Решетников назвал своевременной мерой инициативу Владимира Путина об увеличении бюджетных мест в региональных вузах.
Пермский губернатор отметил: «Ребята будут поступать, уже понимая, что они какое-то время отработают в бюджетной сфере. Мы им предоставим места, краевые больницы будут должны это сделать, а ребята должны будут отучиться, а потом прийти и отработать».
Читайте также: Глава Прикамья поддержал инициативу об увеличении бюджетных мест в вузах
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал об условиях предоставления инвестиционного налогового вычета, которым в 2020 году смогут воспользоваться петербургские предприятия. В своем послании Федеральному собранию Владимир Путин предложил за счет федеральных средств компенсировать регионам две трети выпадающих доходов от предоставления предприятиям такого вычета.
Читайте также: Смольный уточнил условия налогового вычета, о котором говорил Путин
Инициирование президентом России Владимиром Путиным поправок в Конституцию России — это свидетельство зрелости политической системы России. Об этом по итогам оглашения главой государства ежегодного послания заявил спикер челябинского Заксобрания Владимир Мякуш.
Он отметил, что часть послания, в которой шла речь о поправках, вызвала особый интерес. Владимир Путин предложил новаторские, серьёзные изменения.
Подробности в материале: Поправки в Конституцию — свидетельство зрелости политсистемы: мнение
Президент России Владимир Путин проведет 16 января встречу с рабочей группой по поправкам в Конституцию РФ.
Временно исполняющий обязанности губернатора ЕАО Ростислав Гольдштейн, комментируя послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, отметил, что меры, озвученные президентом в отношении укрепления института семьи и материнства, в первую очередь будут положительно восприняты на Дальнем Востоке, где остро стоит проблема оттока населения.
Читайте подробнее: Меры поддержки семьи важны для Дальнего Востока: врио губернатора ЕАО
С 1 сентября 2020 года в Ленинградской области будет обеспечено бесплатное горячее питание для всех учащихся младших классов, как того потребовал президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию. «Все 358 школ Ленинградской области имеют оборудованные пищеблоки и столовые с возможностью приготовления горячей вкусной и здоровой пищи для учащихся 1−4 классов», — сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Своё послание Федеральному собранию Владимир Путин начал с демографии, что не удивительно, так как именно эта тема является главной в социальной политике современной России. Смущает другое, отметил председатель совета информационно-методического центра «Трезвый город» (г. Новосибирск) Сергей Крупенько.
Читайте также: Что смущает новосибирцев в послании президента
Послание президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию внушает уверенность в будущем, считает главный врач медико-санитарной части №9 Юрий Шаповалов.
Комментарий Шаповалова приводит официальный сайт правительства Омской области.
«Мы видим, что впереди хорошая динамика развития. Президентом были поставлены цели и задачи. Нам есть над чем работать», — подчёркивает главврач.
В Хабаровском крае 12 тыс. семей начнут получать повышенное детское пособие. Дополнительные расходы бюджета превысят 1 млрд рублей.
Читайте подробнее: В Хабаровском крае 12 тыс. семей начнут получать пособие на детей 3−7 лет
Губернатор Курганской области Вадим Шумков в связи с посланием президента России Федеральному собранию анонсировал новые формы поддержки по жилью для молодых и многодетных семей, в том числе возмещение затрат на строительство дома.
Читайте подробнее: Глава Зауралья анонсировал новые формы соцподдержки многодетных семей
Для Ивановской области низкие доходы населения, бедность — остаются главными проблемами, и именно на их решение необходимо направить основные усилия. Об этом заявил губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, комментируя послание Федеральному собранию, с которым 15 января выступил президент РФ Владимир Путин.
Читайте подробнее: Главная проблема — бедность: губернатор Ивановской области
Содержание послания президента РФ Владимира Путина, с которым он обратился накануне, 15 января, к Федеральному собранию, внушает умеренный оптимизм жителям Смоленской области. Такое мнение ИА REGNUM высказала кандидат педагогических наук, доцент кафедры менеджмента, начальник управления по научной работе ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет» Нина Розанова.
Читайте подробнее: Послание президента внушает жителям Смоленской области «умеренный оптимизм»
В своем послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин четко показал, что он досконально знает о том, что интересует российских граждан, считает заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов.
Подробности в материале: Послание президента РФ выходит за рамки одного года — член Совфеда Долгов
В Новосибирской области прошло общественное обсуждение путей решения задач, обозначенных в послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию.
Читайте подробнее: В Новосибирске чиновники, журналисты и эксперты обсудили послание Путина
«Мы услышали конкретные цели и задачи. Очень важно, что в послании отражены болезненные для Ингушетии направления, связанные с преодолением бедности, застоем в сфере доходов граждан и, конечно, безработицей», — заявил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.
Об этом: «В послании отражены болезненные для Ингушетии направления» — Калиматов
Глава Приморья Олег Кожемяко высоко оценил инициативу президента России поддержать за счет средств федерального бюджета решение вопросов предоставления жилья работникам здравоохранения.
«Мы со своей стороны приняли ряд законов, которые позволяют нам компенсировать часть затрат на аренду жилья. Считаю, что в этом году необходимо предусмотреть также средства на приобретение служебного жилья для работников здравоохранения, о чем сказал президент», — сказал глава региона.
Читайте также: Глава Приморья анонсировал приобретение жилья для медиков
«Президент России в очередной раз подчеркнул, что главной ценностью нашей страны является народ! Он призвал государственные органы всех уровней в своей деятельности опираться на простых людей и исходить из их чаяний», — считает председатель парламента Чечни Магомед Даудов.
Читайте подробнее: Главной ценностью России является народ — спикер парламента Чечни
Пост председателя правительства — единственный институт, который после послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию будет ослаблен, считает политолог из Дагестана Милрад Фатуллаев.
«Место премьера — единственный институт, который после послания будет ослаблен. Считаю, что и без того маловлиятельная и формальная, номинальная должность теперь и вовсе утрачивает серьезный вес в новой структуре федеральной власти», — сказал Фатуллаев.
Читайте также: «Маловлиятельная должность премьера еще больше утратит свой вес»
После окончания срока полномочий на посту президента РФ в 2024 году Владимир Путин может возглавить партию «Единая Россия». Такой вероятности не исключил источник газеты «Коммерсантъ», близкий к администрации главы государства. Также предполагается, что нынешний руководитель страны может перейти в Госсовет или Совет Безопасности.
«Всё будет зависеть от того, как именно будут изменены полномочия, о которых упомянул президент», — считает собеседник.
Читайте также: Эксперты гадают о новой должности Путина после 2024 года
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников назвал беспрецедентным пакет социальных мер, предложенный президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.
«Причем далеко не только для России — такой уровень поддержки демографии и для большинства соседних стран будет неподъёмным», — заметил Ведерников.
Он заявил, что в Псковской области в 2020 году запланировали значительно расширить возможности и областного материнского капитала, а в целом в регионе «появляется дополнительный комплекс мер для решения многих демографических проблем».
«Для Псковской области итогом должно стать серьёзное увеличение коэффициента рождаемости, что в наших условиях критически важно для развития региона», — подчеркнул губернатор региона Михаил Ведерников.
Об этом: В Пскове после слов Путина подготовились к росту рождаемости
Губернатор Рязанской области Николай Любимов считает, что федеральная власть взяла за правило для себя слушать и слышать руководителей регионов.
Подробности в материале: Рязанский губернатор: Руководителей регионов стали слышать
Уполномоченный по правам человека в Курганской области Борис Шалютин назвал послание президента России Владимира Путина«насыщенным документом», который требует обстоятельного анализа.
«Я хотел бы обратить внимание на то, что послание демонстрирует резонанс с теми настроениями и идеями, которые характерны для российского гражданского общества: необходимость преодоления колоссального разрыва в доходах между разными категориями граждан, необходимость «сглаживания» контраста между регионами и изменения с этой целью механизма оплаты труда бюджетников», — заявил омбудсмен.
Новый пост Владимира Путина, который он может занять после 2024 года, пока, вероятно, не определен. Возможны самые разные варианты. Такой вывод из послания президента Федеральному собранию сделал политолог и политтехнолог Валентин Бианки.
Читайте также: Новая должность Путина после 2024 года пока не определена — экспертиза
Чтобы реализовать все предложения и задачи, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, только в 2020 году потребует почти 450 млрд рублей. Об этом сегодня, 16 января, на встрече с фракцией «Справедливая Россия» в Госдуме РФ сообщил кандидат на пост председателя правительства РФ Михаил Мишустин.
«Мы работали над посланием с точки зрения расчетов. Порядка 450 млрд рублей уже в этом году необходимо использовать», — уточнил Мишустин.
Читайте также: Мишустин оценил стоимость исполнения поручений Путина
Номинальное наделение Государственной думы расширенными полномочиями по утверждению премьер-министра и состава правительства не означает их фактическое использование. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявила 16 января депутат Заксобрания Петербурга, экс-депутат Госдумы Оксана Дмитриева.
Читайте подробнее: Расширение полномочий Госдумы автоматически ее не усилит — Дмитриева
В Крыму обещают выполнить поручения президента, озвученные в послании, в кратчайшие сроки.«Мы должны обеспечить выполнение поручений главы государства на региональном уровне в максимально сжатые сроки. Как отметил Владимир Владимирович, темпы изменений должны нарастать с каждым годом», — написал в Facebook глава Крыма Сергей Аксёнов.
Подробности в материале: В Крыму обещают выполнить поручения Путина в кратчайшие сроки
Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев считает, что в своем послании федеральному собранию президент России Владимир Путин сказал главное: «Должен быть прямой диалог власти и граждан, мы должны слышать друг друга и действовать сообща».
Читайте подробнее: Новый глава Приангарья обозначил главное в послании Путина
Смысл закрепления в Конституции уже существующего в российском законодательстве запрета на занятие высоких должностей для обладателей иностранных гражданств непонятен, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя предложения Владимира Путина.
Об этом: Чужое гражданство: зачем в Конституции запрещать очевидное?
Предложения, озвученные президентом Владимиром Путиным в ходе послания к Федеральному посланию, направлены на улучшение качества жизни людей. Об этом заявил губернатор Курской области Роман Старовойт, комментируя послание президента.
Подробности в материале: Курский губернатор: предложения Путина положительно скажутся на населении
Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, комментируя послание Федеральному собранию президента России Владимира Путина, отметил, что для Приангарья очень важна тема здравоохранения и экологии:
«Важно, чтобы каждый гражданин мог получить квалифицированную помощь. В послании была затронута и тема экологии. В Приангарье на личном контроле у главы региона находятся вопросы по ликвидации последствий негативного воздействия на окружающую среду БЦБК и Усольехимпрома».
Подробности в материале: Глава Приангарья обозначил приоритеты для региона в послании Путина
Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию прокомментировал депутат Омского городского совета Алексей Сокин. Комментарий депутата приводится на официальном сайте правительства Омской области.
«Слушаю послания президента с 2007 года, нынешнее — самое базовое для внутренней политики», — отметил Сокин.
Читайте подробнее: Омский депутат назвал послание Путина «самым базовым»
«Я считаю, что пенсия любого работающего человека должна превышать МРОТ в два раза, нужно создать условия человеку, чтобы он мог нормально питаться. Индексация по так называемому принципу инфляции — она не конкретна. Мы все помним 2015−2016 года, когда бывший председатель правительства сказал: «Нет у нас денег». И индексация проводилась смехотворно. И я считаю, что в послании о пенсионерах забыли», — сказал в беседе с ИА REGNUM доктор социологических наук, доктор исторических наук, декан факультета журналистики Кубанского госуниверситета Валерий Касьянов.
Читайте подробнее: В послании Владимира Путина забыли пенсионеров — эксперт
Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, комментируя содержание послания президента Владимира Путина Федеральному собранию, отметил, что задача по выстраиванию диалога между властью и населением решается сейчас и на территориях, пострадавших от паводка 2019 года, особенно в Тулуне.
Читайте также: Глава Приангарья высказался о послании Путина: «Важно живое общение»
Вместо расширения влияния Государственного совета, чей статус предложил закрепить в Конституции президент Владимир Путин, следует вернуть прямые выборы Совета Федерации. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказала депутат петербургского Заксобрания от «Партии роста» Оксана Дмитриева.
Читайте подробнее: Регионам нужен не Госсовет, а прямые выборы Совета Федерации — мнение
Политическая часть послания президента и последовавшая за ним отставка правительства стала полной неожиданностью для подавляющего большинства представителей экспертного сообщества и собственно для политической элиты страны. Такое мнение 16 января высказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM руководитель проекта «Открытая аналитика», преподаватель кафедры международных отношений, зарубежного регионоведения и политологии НИУ «Белгородский государственный университет» Роман Травин.
Об этом:Политическая элита страны не ожидала отставки правительства — мнение
Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию и последующая внезапная отставка правительства России резко оживила общественную жизнь в регионах, ранее пребывающих в перманентном политическом застое. Об этом 16 января заявил в беседе с корреспондентом ИА REGNUMдепутат Законодательного собрания Калужской области V созыва, политолог Александр Трушков.
Читайте также: Жителей Калужской области ожидает интересный политический сезон — политолог
К выполнению поручения президента об обеспечении каждого ученика начальной школы бесплатным качественным горячим питанием в Нижегородской области планируется привлечь партийный ресурс.
Читайте также: Бесплатным питанием нижегородских школьников займется «Единая Россия»
Обучение в ординатуре в российских вузах по дефицитным специальностям будет на 100% целевым. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства науки и высшего образования РФ. Кроме того, будет увеличен целевой приём в высшие учебные заведения.
«Минздравом России и Минобрнауки России при формировании предложений на 2020 год была учтена необходимость увеличения объёмов целевого приёма», — приводит ТАСС слова представителя министерства.
Читайте подробнее: В России ординатуру по дефицитным специальностям сделают целевой на 100%
Губернатор алтайского края Виктор Томенко, комментируя послание президента Владимира Путина Федеральному собранию, отметил, что оно является историческим не только потому, что наступил 2020 год, но и по содержанию, которым оно наполнено.
Читайте подробнее: Алтайский губернатор Виктор Томенко дал оценку посланию
«Бедными отнюдь не являются все молодые многодетные семьи, которым государство и до настоящего времени оказывало ощутимую социальную поддержку, что привело к появлению маргинального слоя малоимущих семей, которые зачастую ведут асоциальный образ жизни не работают и существуют за счёт материнского капитала и социальных выплат. Поэтому новые меры социальной поддержки семей с детьми будут стимулировать их плодить бедноту», — считает независимый аналитик по вопросам экономики Юрий Данилов.
Читайте подробнее: «Новые меры соцподдержки стимулируют маргинальные семьи плодить бедноту»
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко, комментируя послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, отметил что решения, с которыми вышел глава государства, будут обеспечены ресурсами. В частности, он уже подсчитал во сколько обойдётся обеспечение горячим питанием всех детей, которые ходят в начальную школу.
Подробности в материале: На Алтае подсчитали, сколько нужно для бесплатного питания школьников
Доцент кафедры экономики труда и управления Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ) Юлия Масалова проанализировала для ИА REGNUM демографическую часть послания президента РФ Владимира Путина.
Подробности в материале: В России определены демографические вызовы — о послании президента
«Главное и самое важное — пусть нововведения скажутся на бедности. На демографии, на наших внутренних проблемах. Не надо искать где-то чего-то за рубежом, не нужно постоянно подчёркивать, что внешняя политика превалирует над внутренней. Давайте сделаем жизнь людей лучше, давайте сделаем так, чтобы они почувствовали, что они живут в одной из самых богатейших стран мира. Ну наконец-то это можно сделать? Вот это заявка на четыре предстоящих года», — отметил доктор социологических наук, доктор исторических наук, декан факультета журналистики Кубанского госуниверситета Валерий Касьянов.
Об этом: Главной целью всех реформ должна стать борьба с бедностью — эксперт
Алтайский спикер Александр Романенко отметил, что с 1 января 2020 года президент РФ Владимир Путин предложил выплачивать материнский капитал уже после рождения первого ребенка, а сумму при рождении второго увеличить до 616 тысяч. По его мнению, это очень существенно поддержит молодые семьи.
Об этом: Алтайский спикер: послание президента существенно поддержит молодые семьи
То, что президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию заявил о ряде мер по поддержке семей, должно дать толчок рождаемости, считает член общественной палаты Забайкальского края Тагир Аглямов. По его словам, главное, чтобы выделяемые деньги имели реальную пользу для самих детей.
Об этом: В Забайкалье считают, что послание Путина должно дать толчок рождаемости
«Подавляющее большинство наших граждан очень верят президенту, и то, что он делает, должно быть обосновано в положении Конституции. И если мы её пересматриваем — нужно понимать: она не до 2024 года, она на ближайшие 25 лет как минимум. Мне кажется, не нужно спешить, нужно внимательно всё изучить и определиться. Я бы пожелал членам рабочей группы, чтобы они это делали не спеша», — считает доктор социологических наук, доктор исторических наук, декан факультета журналистики Кубанского госуниверситета Валерий Касьянов.
Подробности в материале:Изменения в Конституцию — не до 2024 года, а на десятилетия: социолог
«Основными темами послания Владимира Путина стали демография, уровень доходов населения, а также внесение поправок в Конституцию Российской Федерации», — подчеркнул депутат Государственной думы, Герой России Дмитрий Перминов.
«Нам, депутатам Государственной думы, предстоит много работы по исполнению озвученных президентом поручений», — приводит слова Перминова официальный сайт Омской области.
Благодаря реализации инициатив президента России, в Крыму существенно возрастёт размер пособий на детей. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.
Читайте подробнее: В Крыму возрастёт размер пособий на детей — глава республики
Главное для большинства потребителей упомянутых в послании главы государства Владимира Путина начинаний, чтобы реализация социальных мер была такой же простой и доступной, как речь президента.
Читайте подробнее: Обновления ждёт население РФ от государства и Путин от общества
Работа с российскими субъектами по лицензированию новых детских садов будет усилена, об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства просвещения РФ.
Ранее в своём послании президент заявил, что в 2018—2019 годах создано 78 тыс. ясельных мест вместо 90 тыс. Из-за отсутствии лицензии только на 37,5 тыс. мест могут принять детей.
Читайте подробнее: Минпросвещения усилит работу по лицензированию новых яслей в регионах РФ
«Необходимо разработать и внедрить собственные, российские технологии в сфере искусственного интеллекта, генетики, новых материалов, источниках энергии, цифровых технологиях, в оборонной сфере», — отметила ректор Северного (Арктического) федерального университета Елена Кудряшова.
Об этом: Путин поставил серьезные задачи перед научным сообществом — ректор САФУ
Предложения президента Владимира Путина, высказанные им в ходе послания к Федеральному собранию, — «мудрые и своевременные». Об этом заявил губернатор Владимирской области Владимир Сипягин, комментируя послание президента. Он также рассказал о мерах, которые уже предпринимаются в регионе для решения поставленных Путиным задач.
Об этом: Владимирский губернатор о послании Путина: «База для работы уже создана»
Председатель правления ассоциации библиотек «Библиотечное содружество Забайкалья» Елена Сивцова, комментируя послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, отметила актуальность развития доступности интернета.
Об этом: Забайкалье отметило актуальность развития доступности интернета в послании
Усиление статуса и полномочий Госсовета крайне важно в сегодняшних условиях, когда губернаторам приходится обивать пороги федеральных министерств, часто — безрезультатно. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал доктор социологических наук, доктор исторических наук, декан факультета журналистики Кубанского госуниверситета Валерий Касьянов.
«Ведь губернаторы постоянно говорили: к главе правительства мы можем попасть, а с правительством разговаривать невероятно сложно, невероятно. По кабинетам можно пробегать несколько дней, и ничего не решить. Вот это усиление полномочий Государственного совета — очень важно, и то, что о совете вспомнили, и вспомнили к месту — это очень хорошее дело», — подчеркнул Касьянов.
Читайте также:Усиление статуса Госсовета — крайне своевременно и важно: эксперт
Ключевые социально ориентированные тезисы послания, а также перестановки в правительстве могут вызвать позитивный отклик у одной и той же аудитории — колеблющихся граждан социально-консервативных взглядов, за голоса которых в ходе избирательных кампаний конкурируют «Единая Россия» и умеренная парламентская оппозиция, считает ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.
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Работа классных руководителей в школах требует повышенной ответственности и больших временных затрат. Введение специальной доплаты для таких педагогов станет для них хорошим стимулом, отметил начальник управления образования города Махачкалы Вадим Дибияев.
Об этом: Доплата станет хорошим стимулом для классных руководителей
Президент подчеркнул важность роли «каждого человека в успешной реализации масштабных целей», при этом в центре изменений — жители страны, считает лидер чувашских справороссов, депутат Госдумы Олег Николаев. По его словам, в регионах в связи с уходом правительства «обсуждается идея о том, что заявления написали и губернаторы».
Читайте также: Лидер чувашских справороссов рассказал о том, на что нацелен президент
Поправки, которые планируется внести в Конституцию РФ, необходимы для того, чтобы повысить роль гражданского общества и политических партий. Об этом сегодня, 16 января, на первой встрече с рабочей группой по подготовке изменений в российское законодательство заявил президент страны Владимир Путин.
«Смысл поправок в Конституцию — повысить роль гражданского общества и политических партий в стране», — пояснил глава государства.
Читайте подробнее: Путин пояснил необходимость поправок в Конституцию РФ
Глава государства и правительство обеспокоились здоровым детством российских граждан и это правильно. Привязка к прожиточному минимуму даст возможность со временем скорректировать коэффициент выплат в большую сторону, заявила корреспонденту доцент кафедры экономической статистики РЭУ им Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.
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Усиление роли губернаторов, анонсируемое президентом Путиным во время послания Федеральному собранию, очень актуальная для Крыма и других регионов страны инициатива. Об этом на своей странице в «ВКонтакте» заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.
Об этом: Усиление губернаторов повысит эффективность в регионах — глава Крыма
Задачей нового правительства РФ будет «гарантировать политическую ситуацию» в стране до новых выборов в Государственную думу, считает генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Об этом он заявил 16 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Подробности в материале: Послание Владимира Путина назвали полностью реформаторским
Строительство 59 дошкольных учреждений на девять тысяч мест для детей от двух месяцев до семи лет запланировано в Дагестане к 2022 году. Об этом в своем комментарии к посланию президента России Владимира Путина Федеральному собранию сообщила министр образования и науки республики Уммупазиль Омарова.
Напомним, в своем выступлении Владимир Путин высказал недовольство темпами обеспечения детей яслями и потребовал от губернаторов ускорить решение этого вопроса.
Подробности в материале: В Дагестане ответили на критику Путина по вопросу создания ясельных мест
Те мысли и направления, которые высказал президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию, являются не только прорывными, но и общественно значимыми, считает первый заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панфёров.
«В региональном парламенте будут созданы рабочие группы при комитетах по бюджетной и социальной политике. В течение двух месяцев на сессии Законодательного собрания депутаты примут поправки в бюджет, приведя их в соответствие с новыми положениями о выплатах. Сейчас необходимо провести некоторые изменения в соответствие с новыми установками. Мы ждём от Государственной думы и правительства РФ заданные направления. Мы должны правильно понимать, где сосредоточить главные усилия», — сказал Панфёров.
Читайте подробнее: В новосибирском парламенте отметили прорывные мысли Путина
В послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию «можно увидеть прообраз общенациональной идеи». Главное, что глава государства «ставит задачу смотреть дальше, на годы вперёд». Так прокомментировал послание президента председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко («Единая Россия»), передаёт ИА REGNUM.
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Президент России Владимир Путин в своём послании Федеральному собранию затронул множество важных и острых тем, в основе которых — сохранение российского народа, поделился впечатлениями глава Нижневартовска (ХМАО) Василий Тихонов.
«Глава государства в очередной раз подчеркнул: семья — основа нашей страны, семейные ценности — фундамент нации. Задачу по организации бесплатного питания для учеников с 1 по 4 классы Нижневартовск выполнит. Обратим внимание на модернизацию оборудования в школьных столовых. Продолжим развивать систему яслей», — отметил глава столицы Самотлора.
Оглашённое президентом Владимиром Путиным ежегодное послание носит исторический характер. Об этом журналистам заявил челябинский бизнес-омбудсмен Александр Гончаров.
«Без преувеличения скажу: Послание носит исторический характер и является самым важным за последние 10 лет», — отметил чиновник.
Подробности в материале: Послание президента носит исторический характер: мнение
Министр образования Карачаево-Черкесии Инна Кравченко сообщила, что с 1 сентября 2020 года начнут получать надбавку за классное руководство 2958 учителей.
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Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов («Единая Россия») призывает правительство оперативно работать над реализацией послания президента Федеральному собранию, передает корреспондент ИА REGNUM 16 января.
«Работа над реализацией послания предстоит большая, и она должна вестись оперативно», — заявил Неверов.
Подробности в материале: В Госдуме задали ключевой вопрос по реализации послания президента
Приоритетные задачи в социальной, экономической, идеологической областях, а также в конституционной сфере, обозначенные в послании президента РФ, можно свести к одному наиболее важному посылу: обновление. Это то, что общество ждёт от государства, это то, что граждане России вправе требовать от президента страны, и, наконец, это те ожидания, которые глава государства возлагает на российское общество. Подробнее об этом — в статье Дмитрия Шелеста.
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Анонсированные президентом России Владимиром Путиным конституционные изменения в Грузии назвали революционными и предположили, что таким путем нынешний президент намеревается продлить свое влияние и ввести для себя новый пост и новый термин — «национального лидера».
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Концептуально стратегический план на предстоящее время, до 2026 года, состоит из пяти ключевых частей: модернизация государственного устройства России; масштабная программа повышения рождаемости; совершенствование первичного звена медобеспечения: выход на темпы экономического роста выше среднемировых; технологический рывок. Подробнее — в статье обозревателя ИА REGNUMАлександра Запольскиса.