19:24 15.01.2020

Изменения в системе политической власти России и её обновление были необходимы, и их приблизило недовольство граждан пенсионной реформой и повышением налогов, считает доктор политических наук Владимир Слатинов.

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Читайте также: «Обществу нужны изменения»: политолог о послании Путина

19:27 15.01.2020

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию стало прямым обращением ко всему российскому народу, считает председатель попечительского совета Тверской региональной общественной организации «Возрождение Верхневолжья» Михаил Садовников.

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Читайте также: Элиты получили от президента чёткий сигнал: люди — главная ценность

19:31 15.01.2020 «Меня как главу северокавказского региона, где семья является непререкаемой ценностью, нововведения особо радуют», — написал глава Северной Осетии Вячеслав Битаров на своей странице в Instagram, комментируя послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию РФ. Читайте подробнее: Поддержка семьи особенно ценна на Кавказе, где сильны семейные ценности

19:32 15.01.2020 Вопросы демографии, вопросы здравоохранения — это те сферы, которые граждане страны, во всяком случае жители Самарской области, считают наиболее важными, им и было уделено первостепенное внимание, заявил губернатор региона Дмитрий Азаров. Читайте также: В послании чувствовалось уважение к гражданам: самарский губернатор

19:34 15.01.2020 При нынешней партийной системе и системе выборов Государственнаядума не отражает мнение граждан России в той мере, как это требуется для предлагаемого расширения её полномочий, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя предложения президента России Владимира Путина. Подробности в материале: Голосование покажет, насколько общество требовательно: о предложении Путина

19:36 15.01.2020 Отставка правительства РФ во главе с Дмитрием Медведевым означает начало нового этапа в работе всей системы органов власти, считает председатель Попечительского совета Тверской региональной общественной организации «Возрождение Верхневолжья» Михаил Садовников. Читайте подробнее:Отставка правительства — новый этап в работе всей системы власти: мнение

19:41 15.01.2020 Глава Ассоциации защиты бизнеса Александр Хуруджи в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявил, что удивлён посланием президента России Владимира Путина Федеральному собранию и последовавшей отставкой российского правительства. Подробности: «Всё без революций, и тут на!» — о послании-2020 и отставке правительства

20:06 15.01.2020 Президент РФ огласил поистине историческое послание всем гражданам страны, прокомментировал послание Федеральному собранию губернатор Белгородской области Евгений Савченко. Глава региона отметил, что такие масштабные преобразования требуют конституционных изменений. Подробности в материале: Савченко: Масштабные преобразования требуют конституционных изменений

20:10 15.01.2020 Политические реформы в России редко были своевременными, они всегда немного запаздывали. Но президент очень точно определил, что реформы назрели и их надо начинать уже сейчас, прокомментировал послание Владимира Путина Федеральному собранию губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Читайте также: Мы находимся на пороге начала исторических реформ: нижегородский губернатор

20:16 15.01.2020 Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию было очень жёстким. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал доцент кафедры социальных технологий Южного федерального университета, кандидат политических наук Дмитрий Абросимов. Читайте подробнее: «Жёсткое послание Путина было ожидаемо» — политолог

20:29 15.01.2020 Госсовет станет частью структуры исполнительной власти России, сообщил и.о. заместителя председателя правительства РФ Виталий Мутко на встрече с губернаторами, передаёт ТАСС. По словам Мутко, Госсовет будет не просто совещательным органом, а получит статус. Об этом: Госсовет станет частью исполнительной власти России, сообщил Мутко

20:41 15.01.2020 «Радует, что оно посвящено не абстрактным мировым проблемам, а жизни российских граждан и вопросам государственного устройства. Президентом подняты очень важные темы: продление и увеличение материнского капитала и помощь гражданам с низкими доходами. Важна постановка вопроса и о первичном звене мед. помощи. Только как это будет реализовано после тотального разрушения системы здравоохранения — пока не ясно», — заявил депутат Ненецкого окружного собрания Михаил Райн. Подробности в материале: Послание Путина вызывает сдержанный оптимизм — ненецкий депутат

20:50 15.01.2020 В скором времени может расшириться круг семей, которые могут рассчитывать на возмещение от государства 450 тыс. рублей при погашении ипотеки. Читайте также: Круг многодетных семей, которым положены льготы на ипотеку, могут расширить

20:56 15.01.2020 Как россияне восприняли послание президента России, которое состоялось 15 января? Какие темы и идеи получили резонанс и поддержку? Об этом готовы рассказать уже 17 января социологи: генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров; президент Фонда «Общественное мнение» Александр Ослон; директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский; директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков; руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования Экспертного института социальных исследований Екатерина Соколова. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и фонд «Общественное мнение» (ФОМ) представят результаты исследований, посвященных посланию президента Федеральному собранию России.

21:11 15.01.2020 Многодетные считают необходимым пересмотреть условия предоставления льготы по погашению 450 тыс. рублей ипотечного кредита семьям с тремя и более детьми. Об этом: Не все многодетные имеют право на 450 тыс. рублей на погашение ипотеки

21:14 15.01.2020 Виталий Мутко. Дарья Драй © ИА REGNUM

21:39 15.01.2020 Американское издание The New York Times считает, что предложенные президентом РФ Владимиром Путиным изменения в Конституцию РФ могут стать первыми крупными изменениями в политической жизни РФ с 1993 года.

21:40 15.01.2020 При подготовке транзита власти в России существует тренд на избавление от иностранного вмешательства и влияния. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил политолог, член бюро совета партии «Справедливая Россия» Александр Лучин. «Президент в послании первоочередной целью поставил улучшение демографической ситуации. Материнский капитал будет продлён ещё на 5 лет и расширен для семей, родивших первого ребёнка. Это даст задел для тех молодых семей, которые боятся рождения первенца и не чувствуют поддержки государства. Демографический провал не даёт нашему государству полноценно осваивать свою громадную территорию, нехватка рабочих ресурсов тормозит нашу экономику и даёт неоспоримые преимущества густонаселенным соседним странам. А это угроза и суверенитету страны. Решения, безусловно, очень важные», — уверен Лучин. Читайте также: Эксперт: Госдума избавится от имиджа колотушки с печатью

21:41 15.01.2020 Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров. ФОТО (сс) A. Savin

21:43 15.01.2020 Информационное агентство Bloomberg в материале о послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию выдвигает версию, согласно которой глава государства попытался ограничить широкие полномочия президента и тем самым создать сдерживающий механизм для своего преемника.

22:27 15.01.2020 Задачи, поставленные главой государства Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, прежде всего направлены на улучшение жизни людей, отметил глава Мордовии Владимир Волков. Читайте также: В послании шла речь о «резком улучшении жизни людей»: глава Мордовии

22:45 15.01.2020 Поправки в Конституцию РФ, предложенные президентом, потребуют грамотной формулировки вопроса для голосования, что может стать проблемой: сколько это будет вопросов? как донести смысл до населения? Об этомИА REGNUM заявила кандидат юридических наук, бывший главный федеральный инспектор по Новгородской области (2001−2004 гг), эксперт по антикоррупционной экспертизе законопроектов Любовь Андреева. «Хорошо, если ещё сохранились юристы, специалисты по юридической технике, которые смогут дать точные определения. Пока практика показывает, что содержание проектов законов очень низкое. Важен и другой вопрос — организация подготовки и обсуждения проектов», — отметила юрист. Любовь Андреева назвала единственным «уже практически подготовленным» вопрос о приоритете национального законодательства над международным. Читайте также: Мнение: «Отставка правительства — дело обыкновенное. Где взять другое?»

22:49 15.01.2020 Президент РФ Владимир Путин создал рабочую группу, которая подготовит предложения о внесении поправок в Конституцию РФ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. В состав рабочей группы вошли несколько десятков человек, среди которых — председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, председатель правления Общероссийской общественной организации «Федеральная национально-культурная автономия «Украинцы России» Богдан Безпалько, президент федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева» Минздрава РФ Лео Бокерия, двукратная олимпийская чемпионка, общественный и спортивный деятель Елена Исинбаева и председатель Общероссийской общественной организации «Союз театральных деятелей Российской Федерации» Александр Калягин. Об этом: Путин создал рабочую группу по поправкам в Конституцию РФ

22:52 15.01.2020 «Идет нормальный процесс сменяемости власти, он в принципе никогда и не останавливался. Возможно, отставка связана с обоснованным опасением, что действующий состав кабинета министров не сможет оперативно и полностью реализовать инициативы, озвученные в сегодняшнем послании. Особенно на фоне некоторых итогов реализации майских указов президента и пробуксовки национальных проектов», — завил корреспонденту ИА REGNUM руководитель фракции ЛДПР в Архангельском областном собрании Сергей Пивков. Об этом: На отставку правительства могла повлиять «пробуксовка» нацпроектов — мнение

23:16 15.01.2020 Установочное заседание рабочей группы по подготовке изменений в Конституции РФ состоится 16 января. Об этом заявил глава конституционного комитета Совфеда РФ Андрей Клишас в комментарии ТАСС. По его словам, первое рабочее заседание состоится на следующий день после установочного — 17 января.

23:20 15.01.2020 Установочное заседание рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию РФ состоится 16 января. Об этом заявил глава конституционного комитета Совфеда РФ Андрей Клишас в комментарии ТАСС. «Установочное заседание, суть которого — договориться о порядке работы и встретиться с президентом, состоится завтра. Первое рабочее совещание намечено на пятницу», — сказал Клишас. Читайте подробнее: Клишас рассказал о заседании рабочей группы по изменениям в Конституцию

23:42 15.01.2020 Американская газета The Washington Post, анализируя послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, обращает внимание на предложение главы государства ограничить число президентских сроков двумя. По мнению издания, это свидетельствует о том, что Путин не намерен идти на новый президентский срок, а перераспределение властных полномочий в сторону Госдумы ограничит влияние его преемника.

23:56 15.01.2020 Сегодня мы услышали, что действительно планируется изменение Конституции. Это усиление роли законодательной власти, это разделение ответственности по принятию решения по назначению председателя правительства, вице-премьеров, федеральных министров. Безусловно, что это очень правильный шаг, считает глава фракции КПРФ в Госсовете Удмуртии Алексей Конорюков. Читайте также: От изменений Конституции мы получим «только плюсы»: удмуртский депутат

00:18 16.01.2020 Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию вдохновляет и мобилизует депутатов Госдумы. Об этом заявил руководитель фракции ЛДПР в Госдуме РФ Владимир Жириновский в эфире телешоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1». «Сегодняшнее послание президента всех вдохновляет и мобилизует. Мы видим, что страна развивается. Не надо, чтобы толпы выходили и кричали «Долой!». Мы не говорим, что правительство плохое, но по Конституции все ветви власти поднимаются выше», — сказал Жириновский. Читайте также: Жириновский не исключил смены правительства каждые два года

00:26 16.01.2020 В России с 2000 года изменилась политическая культура. Об этом заявила заместитель председателя Госдумы РФ Ирина Яровая («Единая Россия») в эфире телешоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1». «В 2000 году президент говорил, что нужно прекратить государственную ложь. За 20 лет насколько изменилась политическая культура! Появилась устойчивость государства, что позволяет президенту инициировать исторические преобразования. Он сказал, что наша общая задача — создать государство, которое на десятилетия вперёд создаст благополучие», — сказала Яровая. Подробности в материале: Путину удалось вернуть достоинство гражданам РФ — Яровая

00:38 16.01.2020 Поставленные перед правительством Дмитрия Медведева задачи были решены, в связи с чем потребовалось обновление правительственного состава. Об этом заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков в эфире телешоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1». «Задачи предыдущего этапа правительства были решены. Мы заложили основы безопасности на десятилетия вперёд и укрепили оборону до такой степени, что можем отвлечься на важные социальные задачи», — сказал Пушков. Подробности в материале: Пушков заявил о решении задач правительства Медведева

00:48 16.01.2020 Президент России Владимир Путин проведёт встречу с группой по внесению поправок в Конституцию РФ 16 января, сообщили в пресс-службе Кремля. Об этом: Путин встретится с рабочей группой по внесению поправок в Конституцию РФ

01:00 16.01.2020 В послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию люди услышали о грядущих переменах. Об этом заявил руководитель фракции «Справедливая Россия» в Госдуме РФ Сергей Миронов в эфире телешоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1». «Это самое мощное послание президента за 20 лет. В начале послания президент сказал, что в обществе есть запрос на перемены. Люди сразу услышали о грядущих переменах. Что такое «перемены» в понимании большинства семей? Это значит, что они смогут дышать, смогут дать ребёнку образование», — сказал Миронов. Подробности в материале: Путин озвучил посыл на запрос о переменах — Миронов

01:25 16.01.2020 Историческим назвал послание президента Владимира Путина Федеральному собранию губернатор Красноярского края Александр Усс, присутствовавший на церемонии оглашения послания в Москве. «Нынешнее послание по-своему историческое. Предполагаемые изменения будут касаться как статуса самого Президента, так и роли парламента и Правительства, и, что для нас также крайне важно — повышения роли регионов», — сказал Усс. Читайте также: Губернатор Красноярского края назвал послание президента «историческим»

02:03 16.01.2020 Мера по выплатам на детей от трёх лет стала ответом на конкретный запрос от матерей. Об этом заявила вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Фёдорова в эфире телешоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1». «Я не припомню дня, чтобы содержание послания так обсуждали в соцсетях люди, далёкие от политики. Почему? Потому что истории, связанные с демократией, при всей приземлённости, важны для людей. Женщины неоднократно задавали вопрос по отсутствию пособия после трёх лет. Понятно, что мера в этом направлении — ответ на конкретные вещи от людей», — сказала Фёдорова. Читайте подробнее: Истории с демократией важны для людей — Фёдорова

02:20 16.01.2020 «Владимир Путин отметил 2-процентную ипотеку, призвав при этом банки включаться ещё активнее в эту программу. Уже 23 амурских семьи получили эту льготу, и с каждым днём их число только увеличивается», — прокомментировал Послание президента РФ к Федеральному собранию губернатор Амурской области Василий Орлов. Читайте подробнее: Губернатор Приамурья рассказал о мерах поддержки, прозвучавших в послании

02:21 16.01.2020 В России ожидаются времена тотального контроля, которые обеспечат ожидаемый прорыв. Об этом заявил писатель Михаил Шахназаров в передаче «Время покажет» на Первом канале. Он прокомментировал Послание президента РФ Федеральному собранию. «Это времена будут тотального контроля. Есть деньги, есть люди, которые ждут этих денег, есть момент для прорыва. Но будет и контроль, который будет обеспечивать этот прорыв», — сказал он. Об этом: Будут времена тотального контроля: писатель о послании Путина

02:40 16.01.2020 Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию вызвало беспокойство у бывшего главы МИД Украины Павла Климкина. Об этом украинский политик написал на своей странице в Facebook. Подробности в материале: Послание Путина вызвало тревогу у бывшего главы МИД Украины

02:42 16.01.2020 Россия смогла вернуть свой суверенитет после его потери с распадом СССР, заявил политолог и историк Андраник Мигранян в эфире программы «Время покажет» на Первом канале. Он прокомментировал поправки в Конституцию, которые предложил президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию. Подробности в материале: «Россия, видимо, вернула суверенитет» — историк о послании Путина

02:56 16.01.2020 Изменения во внутренней политике РФ происходят сегодня, поскольку перед ними нужно было создать подушку внешней безопасности. Об этом заявил политолог Евгений Минченко в эфире телешоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1». «Похвастаться есть чем. Уровень России на международной арене поднялся. Была создана подушка Фонда национального благосостояния, плюс произошла переподготовка управленческих кадров», — сказал Минченко. Подробности в материале: Эксперт предрёк перенастройку политической системы РФ

02:57 16.01.2020 Руководитель межрегиональной организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов считает, что именно социальная составляющая послания президента РФ Владимира Путина заслуживает сегодня самого пристального внимания. «Знаете, я сейчас сознательно оставлю за скобками конституционную реформу и отставку правительства Дмитрия Медведева, о чем, в общем, все говорят, а хочу обратить внимание на социальную составляющую послания. А оно действительно заслуживает самого пристального внимания», — отметил он. Подробности в материале: В послании Путина услышали то, «чего не было даже при советской власти»

03:07 16.01.2020 Предложение президента РФ Владимира Путина по материнскому капиталу — это настоящий прорыв в социальной политике. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал хакасский политический аналитик Михаил Верхотуров, комментируя послание главы государства к Федеральному собранию. «Это огромные деньги, которые перекроют весь негатив от пенсионной реформы. И, несомненно, это удовлетворит запрос общества на справедливость», — отметил он. Читайте подробнее: «Настоящий прорыв»: о предложении Путина по маткапиталу

03:25 16.01.2020 По словам губернатора Томской области Сергея Жвачкина, обращение главы государства стало прорывным для страны и её граждан. Главным образом президентское послание направлено на рост доходов людей и социальную справедливость, отметил Жвачкин. Подробности в материале: Томский губернатор назвал главное в послании Путина

03:33 16.01.2020 Послание президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию прокомментировал глава Хакасии Валентин Коновалов: «Помощь многодетным и нуждающимся семьям относится к приоритетам социальной политики правительства Хакасии, поэтому меры, предложенные президентом, считаю очень своевременными». Подробности в материале: Глава Хакасии о послании Путина: Очень своевременные меры

03:37 16.01.2020 Губернатор Приморья Олег Кожемяко отметил важные для Дальнего Востока направления, о которых говорил в своём послании президент России Владимир Путин: это ипотечное кредитование по программе «Дальневосточной ипотеки», материнский капитал за первого ребёнка, предоставление служебного жилья для работников здравоохранения. Подробности в материале: Олег Кожемяко отметил важные пункты президентского послания

03:47 16.01.2020 Своим посланием Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин явно показал, что социальный заказ на смену политической повестки внутри необходим, и на сегодня этот процесс легче запустить сверху и возглавить, нежели дожидаться, когда это произойдёт снизу, заявил политолог Андрей Данилов. Об этом: Смену политической повестки РФ легче запустить сверху и возглавить: эксперт

03:58 16.01.2020 Основания для увольнения премьер-министра должны быть определены более строго, заявил глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин, передаёт РИА Новости. «Я считаю, что следует более строго определить основания, по которым он (глава правительства, — прим.) может быть снят президентом», — сказал Кудрин, комментируя переход на новую систему назначения и увольнения премьер-министра. Подробности в материале: Кудрин предложил определить основания увольнения главы правительства

04:07 16.01.2020 Отставка правительства РФ является жертвой для сохранения твёрдой президентской власти и стабильности, считает политолог Андрей Данилов. Читайте также: Отставка правительства — жертва для сохранения власти президента: эксперт

04:22 16.01.2020 Предложения Владимира Путина, озвученные им в ходе послания Федеральному собранию, для экспертного сообщества ознаменуют многое. Они имеют важное значение для государственного строительства и предстоящих перспектив в политической сфере страны. При этом многие назревали достаточно давно, считает ведущий политолог Дальнего Востока, заведующая кафедрой политологии ДВФУ Наталья Коломейцева. Читайте также: Послание Путина-2020 имеет важное значение для госстроительства: эксперт

04:51 16.01.2020 По мнению доктора политических наук Илдуса Ярулина, Владимир Путин в своём послании Федеральному собранию сумел сделать главное: он ответил на чаяния народа, сумел остаться народным президентом. Читайте также: Великие потрясения во имя Великой России — Путин снова выиграл: эксперт

04:51 16.01.2020 В состав рабочей группы по разработке поправок в Конституцию России войдёт также и представитель Татарии. По согласованию членом группы может стать 72-летний глава Госсовета РТ Фарид Мухаметшин. Читайте подробнее: Изменение Конституции: в состав рабочей группы войдёт представитель Татарии

05:08 16.01.2020 Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, комментируя послание президента Владимира Путина, отметил: важно то, что федеральный центр сегодня слышит регионы, помогает им. Это, по мнению Фургала, особенно важно для дальневосточников. Подробности в материале: Важно, что федеральный центр слышит регионы: губернатор Хабаровского края

05:10 16.01.2020 По мнению губернатора Сахалина Валерия Лимаренко, главное в послании президента — «люди должны жить достойно». Читайте также: Главное, о чем сказал президент — люди должны жить достойно: глава Сахалина

05:12 16.01.2020 Все озвученные меры и предложения, прозвучавшие в послании главы государства Владимира Путина Федеральному собранию, обеспечат в дальнейшем рост рейтинга президенту и правящей партии в преддверии выборов, прокомментировал ведущий политолог Дальнего Востока, директор Центра социальных инноваций «Чёрный куб» Юрий Коломейцев. Об этом: Предложения Путина дадут ощутимый имиджевый эффект: политолог

05:19 16.01.2020 Президент России Владимир Путин останется в политике после окончания своего срока и этим противоположен первому президенту США Джорджу Вашингтону. Об этом в интервью РИА Новости заявил американский политолог, специалист по России, замглавы Института Кеннана Уильям Померанц. Читайте подробнее: Политолог сравнил Путина с первый президентом США

05:33 16.01.2020 Мэр Набережных Челнов (Татария) Наиль Магдеев, комментируя послание президента РФ Владимира Путина, отметил, что оно включает в себя меры для улучшения жизни граждан, а новые выплаты семьям с детьми «будут ещё больше способствовать естественному приросту населения». Подробности в материале: Послание включает меры для улучшения жизни: набережночелнинский мэр

05:39 16.01.2020 Спикер приморского парламента Александр Ролик, присутствовавший на церемонии оглашения Послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию, уверен, что практически все предложения, озвученные главой государства, будут с энтузиазмом восприняты на Дальнем Востоке. Подробности в материале: Послание-2020 максимально социально-ориентированно: мнение

06:37 16.01.2020 Отставка правительства России — ответ на запрос народа страны, считает доктор политических наук Илдус Ярулин. Он убежден: президент не хочет руководить отсталой страной и меняет команду Читайте также: Президент не хочет руководить отсталой страной, нужна новая команда: мнение

06:37 16.01.2020 Челябинский губернатор Алексей Текслер поддерживает инициативу прописать в Конституции России институт Госсовета. Об этом он заявил после ежегодного послания Владимира Путина. Глава государства озвучил в своём послании целый ряд полезных инициатив. Среди них и поправки в Конституцию, в том числе меняющие порядок формирования правительства и усиливающие роль Федерального собрания. Об этом: Челябинский губернатор поддерживает идею прописать Госсовет в Конституции

06:46 16.01.2020 Губернатор Оренбургской области Денис Паслер отметил, что послание президента России Федеральному собранию — — это буквально расписанная по шагам программа практических действий. Президент задал новый политический тренд на усиление роли регионов при формировании федеральной повестки, считает глава Оренбуржья. Паслер подчеркнул, что он, начав работать в Оренбургской области, столкнулся со многими проблемам, о которых говорил в послании глава государства. По словам Денис Паслера, принципиальным является вопрос подготовки кадров для экономики и социальной сферы. Теперь регионы получат мощную поддержку в этом вопросе на федеральном уровне. «Мы внедряем региональные меры привлечения и поддержки молодых специалистов. Это касается как целевого набора в вузы, так и различных мотивационных выплат молодым кадрам. Я поставил задачу, и в первом квартале в регионе будет принят закон об обеспечении жильем учителей и врачей», — заявил оренбургский губернатор. Читайте также: Паслер: президент России задал новый политтренд на усиление роли регионов

07:10 16.01.2020 Объём финансирования поддержки семей с одним ребенком и двумя детьми, а также те льготы которые получат семьи с детьми при получении ипотечного кредита — настоящая сенсация послания Владимира Путина Федеральному собранию. Такое мнение выразила профессор оренбургского института Московской государственной юридической академии, доктор политических наук, руководитель социологического центра «Общественное мнение» Галина Шешукова в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM. Вместе с тем она подчеркнула: «Однако нужно помнить, что чем выше уровень образования и квалификации женщин, тем меньше у нее детей. Проблемы будут нарастать с ростом образования женщин и уровня их квалификации. Это доказывает то, что проблема не решается только материальным стимулированием». Читайте также: Заявления Путина о поддержке семей с детьми — «настоящая сенсация»

07:21 16.01.2020 Лидер профсоюзов Оренбургской области Ярослав Чирков охарактеризовал послание Владимира Путина Федеральному собранию как прорывное. Он подчеркнул, что глава государства уделил большое внимание вопросам демографии и социальным гарантиям для семей с детьми. «Действительно благосостояние людей сегодня падает, и мы (профсоюзы) видим это, как никто другой. Поэтому послание президента в этом (2020) году стало практически прорывным в социальном плане. Мы говорим о введении материнского капитала за рождение первенца, увеличение суммы выплат за второго и последующих детей, льготах по ипотеке и так далее», — сказал Чирков. Особое внимание лидер оренбургских профсоюзов обратил на социальные контракты, которые могут помочь в переобучении или трудоустройстве. Однако сейчас они распространяются только на малоимущие и многодетные семьи. Подробности в материале: Послание Путина «стало прорывным»

07:22 16.01.2020 Губернатор Красноярского края Александр Усс, комментируя послание президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию, назвал особенно важными блоки вопросов, связанные с мерами социальной поддержки населения. Также он считает важным блок об изменениях, которые должны быть внесены в Конституцию РФ. «Нынешнее послание по-своему историческое», — отметил глава региона. Подробности в материале: Красноярский губернатор назвал послание Путина историческим

07:26 16.01.2020 Кандидат медицинских наук, депутат Алтайского краевого законодательного собрания («Единая Россия») Павел Шумихин высказал своё мнение о том, почему послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию — 2020 настолько разительно отличается от посланий предыдущих годов. Об этом: Алтайский депутат рассказал о ключевом моменте послания президента России

07:34 16.01.2020 Политолог Даниил Ермилов, комментируя Послание президента России Федеральному собранию, высказал мнение, что губернаторов заставят работать по-новому и брать на себя ответственность. Подробности в материале: Губернаторов заставят работать эффективно и брать на себя ответственность?

07:35 16.01.2020 Кандидат медицинских наук, депутат Алтайского краевого законодательного собрания («Единая Россия») Павел Шумихин прокомментировал вопросы здравоохранения, поднятые в послании Федеральному собранию российским президентом Владимиром Путиным. Об этом: «Все эти начинания просто невозможно не поддержать»: о послании президента

07:41 16.01.2020 В рабочую группу по изменению Конституции России включены три свердловчанина. Состав группы опубликован на сайте Кремля. Всего в списке 75 человек. Среди них глава комитета Госдумы по государственному строительству Павел Крашенинников, свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова и руководитель «Союза женщин России» Екатерина Лахова. Читайте также: Трое свердловчан вошли в рабочую группу по изменению Конституции

07:45 16.01.2020 Вице-губернатор — заместитель председателя правительства Оренбургской области по внутренней политике — министр региональной и информационной политики Оренбургской области Олег Димов, комментируя послание президенту Федеральному собранию, отметил, что глава государства сделал много политических заявлений. «Как вице-губернатор по внутренней политике не могу не отметить ряд политических заявлений президента — это поправки в Конституцию РФ, предстоящий по этому поводу референдум, усиление роли верхней и нижней палаты парламента. Это серьезные изменения в политической жизни нашего государства. Они сыграют ключевую роль в развитии гражданского общества и в целом России», — считает Олег Димов. Читайте подробнее: Россию ждут серьёзные политические изменения: министр Оренбуржья

07:50 16.01.2020 Трое представителей Челябинской области включены в рабочую группу по изменению Конституции. Список опубликован на сайте Кремля. Всего в группе 75 человек. Среди них спикер областного Заксобрания Владимир Мякуш, первый заместитель председателя Госдумы Валерий Гартунг («Справедливая Россия») и глава общественной организации «Опора России» Александр Калинин. Подробности в материале: В рабочую группу по изменению Конституции включены три челябинца

07:51 16.01.2020 В оглашении послания главы государства Федеральному собранию РФ принял участие полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. 16 января в Сибирском окружном информационном центре напомнили, что послание относится к числу обязательных документов стратегического планирования, разрабатываемых на федеральном уровне. Читайте также: Послание Путина: одни участвуют в Москве, другие обсуждают в Новосибирске

08:10 16.01.2020 Послание президента РФ Владимира Путина обращено к каждому жителю России и нацелено на улучшение жизни людей, считает председатель Омского регионального отделения Ассоциации Героев России Андрей Тимошенко. «Глава государства ставит задачу, чтобы улучшения коснулись каждого жителя нашей страны», — отметил он. Читайте также: Обращено к каждому жителю России: о послании Путина

08:10 16.01.2020 Послание президента России Владимира Путина по многим пунктам было новаторским и прорывным. Об этом по итогам его оглашения заявил спикер челябинского Заксобрания Владимир Мякуш. Читайте подробнее: Послание президента было новаторским и прорывным: мнение

08:27 16.01.2020 В послании президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию «озвучены беспрецедентные меры поддержки семьи, материнства, детства, образования и науки», считает председатель Омской региональной общественной организации «Поиск», заслуженный учитель России Галина Кудря. Также Галина Кудря акцентировала внимание на части выступления главы государства, посвящённой празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в правительстве Омской области. «Президент дал отповедь фальсификаторам истории, которые пытаются умалить роль нашей страны в разгроме фашизма», — отметила заслуженный учитель России. Читайте также: Путин «дал отповедь фальсификаторам истории» — мнение

08:44 16.01.2020 Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию — 2020 носит революционный характер. Об этом заявил мэр Екатеринбурга Александр Высокинский. По мнению градоначальника, особо важны предложенные меры по увеличению рождаемости, в частности, выплаты при рождении первенца и увеличение маткапитала при рождении второго ребёнка. Об этом: Послание президента носит революционный характер — мнение

08:48 16.01.2020 По мнению политического аналитика Михаила Верхотурова (Хакасия), в послании президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию было два ключевых момента. «Первое — президент в своём обращении объявил о национализации политической жизни страны, а подобное невозможно без перезагрузки в виде смены конкретных лиц в элитах», — отметил эксперт. Второй ключевой момент — это предложение о материнском капитале за первенца: «Настоящий прорыв в социальной политике». Подробности в материале: Эксперт назвал ключевые моменты в послании Путина

08:51 16.01.2020 Задачи, поставленные президентом России Владимиром Путиным при оглашении послания Федеральному собранию, являются ресурсоемкими, считает губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. Только на обеспечение бесплатным горячим питанием учеников начальных классов региону ежегодно необходимо около 1,17 млрд рублей. Кроме того, по словам губернатора, предложение об увеличении выплат материнского капитала потребует внесения изменений в краевое законодательство. Он отметил, что власти региона уже начинают подготовку необходимых документов. Подробности в материале: Президент поставил ресурсоемкие задачи: губернатор Ставрополья о послании

08:53 16.01.2020 Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию сделал по-настоящему актуальные и социально значимые заявления. Впервые за последние годы оно было оглашено в самом начале года, что позволит регионам правильно выставить акценты в своей работе, считает мэр Махачкалы Салман Дадаев. По его мнению, проблемы, озвученные президентом, одинаково актуальны и значимы для всех регионов России. Глава дагестанской столицы уверен, что послание главы государства будет принято органами местного самоуправления и субъектами страны как основополагающий вектор в работе. Подробности в материале: Послание Путина позволит регионам верно выставить акценты в работе: мнение

08:55 16.01.2020 Глава Бурятии Алексей Цыденов назвал беспрецедентными меры поддержки семей с детьми, озвученные президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию. Своими впечатлениями глава поделился на своей странице в «Фейсбук». "Многие эксперты его уже назвали «революционным», в нём затронуты важные сферы нашей жизни. Много из озвученного — напрямую коснется жителей республики, отвечает на актуальные для нас вопросы», — написал глава Бурятии. Читайте также: Беспрецедентные меры поддержки семей с детьми — глава Бурятии о послании

08:56 16.01.2020 Глава Республики Алтай Олег Хорохордин поделился своими впечатлениями от послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. По его словам, глава государства много говорил о социальной сфере. «Республика Алтай — регион с традиционно высокой рождаемостью, поэтому озвученные президентом инициативы смогут серьезно улучшить качество жизни наших семей!» — написал глава на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Читайте дальше: Инициативы президента назвали крайне важными для жителей Алтая

08:58 16.01.2020 Своим посланием Федеральному собранию российский президент Владимир Путин дал старт транзиту власти через изменение институтов, которые должны выполнять роль балансира. Такое мнение высказал алтайский политолог Константин Лукин: «По большому счёту, мы видим отказ от суперпрезидентской республики в пользу просто президентской. Соответственно, фигура премьер-министра сейчас вывелась из ситуации транзита и на правительство России возложили функцию осуществить этот транзит, некую передачу власти. Отсюда возник Мишустин, который не будет претендовать на роль первого лица. Это такой технократ, про которого все говорят». Читайте также: «Путин дал старт транзиту власти»: о роли Мишустина

09:07 16.01.2020 Президент России Владимир Путин высказал в послании Федеральному собранию всё, что ранее от него ожидали граждане. Об этом заявила спикер свердловского заксобрания Людмила Бабушкина. Особое внимание Бабушкина уделила социальным решениям президента. «Владимир Владимирович Путин предложил очень сильные меры поддержки семьи и семейных ценностей», — считает спикер. Читайте подробнее: На Среднем Урале поддержали демографические меры президента

09:18 16.01.2020 Губернатор Пермского края Максим Решетников назвал своевременной мерой инициативу Владимира Путина об увеличении бюджетных мест в региональных вузах. Пермский губернатор отметил: «Ребята будут поступать, уже понимая, что они какое-то время отработают в бюджетной сфере. Мы им предоставим места, краевые больницы будут должны это сделать, а ребята должны будут отучиться, а потом прийти и отработать». Читайте также: Глава Прикамья поддержал инициативу об увеличении бюджетных мест в вузах

09:19 16.01.2020 Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал об условиях предоставления инвестиционного налогового вычета, которым в 2020 году смогут воспользоваться петербургские предприятия. В своем послании Федеральному собранию Владимир Путин предложил за счет федеральных средств компенсировать регионам две трети выпадающих доходов от предоставления предприятиям такого вычета. Читайте также: Смольный уточнил условия налогового вычета, о котором говорил Путин

09:21 16.01.2020 Инициирование президентом России Владимиром Путиным поправок в Конституцию России — это свидетельство зрелости политической системы России. Об этом по итогам оглашения главой государства ежегодного послания заявил спикер челябинского Заксобрания Владимир Мякуш. Он отметил, что часть послания, в которой шла речь о поправках, вызвала особый интерес. Владимир Путин предложил новаторские, серьёзные изменения. Подробности в материале: Поправки в Конституцию — свидетельство зрелости политсистемы: мнение

09:29 16.01.2020 Президент России Владимир Путин проведет 16 января встречу с рабочей группой по поправкам в Конституцию РФ.

09:35 16.01.2020 Временно исполняющий обязанности губернатора ЕАО Ростислав Гольдштейн, комментируя послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, отметил, что меры, озвученные президентом в отношении укрепления института семьи и материнства, в первую очередь будут положительно восприняты на Дальнем Востоке, где остро стоит проблема оттока населения. Читайте подробнее: Меры поддержки семьи важны для Дальнего Востока: врио губернатора ЕАО

09:39 16.01.2020 С 1 сентября 2020 года в Ленинградской области будет обеспечено бесплатное горячее питание для всех учащихся младших классов, как того потребовал президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию. «Все 358 школ Ленинградской области имеют оборудованные пищеблоки и столовые с возможностью приготовления горячей вкусной и здоровой пищи для учащихся 1−4 классов», — сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

09:39 16.01.2020 Своё послание Федеральному собранию Владимир Путин начал с демографии, что не удивительно, так как именно эта тема является главной в социальной политике современной России. Смущает другое, отметил председатель совета информационно-методического центра «Трезвый город» (г. Новосибирск) Сергей Крупенько. Читайте также: Что смущает новосибирцев в послании президента

09:40 16.01.2020 Послание президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию внушает уверенность в будущем, считает главный врач медико-санитарной части №9 Юрий Шаповалов. Комментарий Шаповалова приводит официальный сайт правительства Омской области. «Мы видим, что впереди хорошая динамика развития. Президентом были поставлены цели и задачи. Нам есть над чем работать», — подчёркивает главврач. Об этом: «Есть над чем работать»: о послании Путина